Важные новости, которые вы могли пропустить

Специалисты проверят радиационный фон на острове Кугрисаари, где горит лес

В Карелии специалисты проведут замеры радиационного фона на острове Кугрисаари в Ладожском озере, где горит лес.

Ранее сообщалось, что на Ладожском озере с 31 июля действует лесной пожар на острове Кугрисаари, где в 50-е годы прошлого века проводились испытания радиоактивных веществ и содержащих их устройств в военных целях.

"Туда была выброшена группа по тушению, но во время тушения стали взрываться, видимо, старые финские боеприпасы, и они (пожарные) временно отошли от этого места. С учетом негативной информации о якобы имеющейся радиации, на всякий случай мы выслали химическую лабораторию, сегодня там будут проведены замеры радиационного фона", - сказал ТАСС председаетль Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

По его словам, результаты проверки появятся в ближайшее время.

Поляков при этом опроверг информацию о могильнике радиоактивных веществ на острове Кугрисаари. "Придумали в интернете", - отметил он.

Погода в Карелии сегодня резко ухудшится

Карельский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу на территории республики.

По информации Карельского ЦГМС 3 августа в большинстве районов республики прогнозируется ухудшение погодных условий: кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

В Карелии неизвестные избили дачников и скрылись на их машине, вводился план "Перехват"

В дачном кооперативе, расположенном в Пряжинском районе, неизвестные ночью избили двоих жителей Петрозаводска, забрали у них телефон, деньги и ключи от машины, на которой скрылись.

О разбойном нападении в полицию заявила жительница поселка Святозеро.

По ее словам, ночью в соседнем дачном кооперативе неизвестные избили двоих жителей Петрозаводска. После этого у одного из них нападавшие забрали мобильный телефон и деньги, а у другого ключи от принадлежащей ему машины и скрылись на ней.

Для задержания подозреваемых был введен план "Перехват", сообщили в карельском МВД.

"В результате угнанный автомобиль после совершения ДТП был обнаружен в Ленинградской области. В ходе последующих оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Лодейном поле", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

"Установлена причастность задержанных ещё к целому ряду имущественных преступлений, совершенных на территории Карелии, Мурманской и Ленинградской областей, по которым они дают признательные показания", - заключили в МВД.

В Карелии обнаружили место расстрела монахов и руины монастыря

Об этом стало известно во время встречи председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как пишет пресс-служба Совета по правам человека, на встрече обсудили вопросы взаимодействия региональной власти с уполномоченными, работу с обращениями граждан и решения актуальных социальных проблем.

Особое внимание было уделено решению проблем, связанных с расселением ветхого и аварийного жилья, на которые обращал внимание Совет в ходе выездного заседания в Карелии в феврале 2017 года. Не осталась без внимания и тема реализации в регионе Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Михаил Федотов рассказал Артуру Парфенчикову о первых впечатлениях от посещения мемориальных комплексов на Зарецком кладбище, в Красном бору и в мкрн. Пески.

Глава Карелии рассказал о планах по восстановлению в виде музея пересыльной тюрьмы и Благовещенского монастыря в Кеми, откуда отправлялись этапы политзаключённых на Соловки. Данные объекты могут стать частью общетуристического и паломнического маршрутов на Соловки.

"Кроме того, недавно в Прионежском районе возле о. Яшезеро были обнаружены расстрельные ямы и руины монастыря, где в 1920-е годы располагалась тюрьма НКВД. Имеются сведения о 39 монахах, расстрелянных в Яшезерской тюрьме. Эти руины могут стать ещё одним объектом, свидетельствующим о годах массовых репрессий", - отметили в пресс-службе.

Жителей Карелии ждет сюрприз после открытия обновленного офтальмологического центра

Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.

Инвестор из Литвы, наш соотечественник, предприниматель и учредитель офтальмологического центра Олег Ковригин рассказал, как идет работа по преображению и обновлению клиники на набережной Варкауса, и открыл секрет, какой сюрприз ждет посетителей 30 сентября.

Красную ленточку на открытии обновленного офтальмологического центра Карелии планируется перерезать 30 сентября!

"В настоящий момент в здании идут отделочные работы, которые находятся в завершающей стадии, - сказал Ковригин. - Мы вылизываем все здание, чтобы сделать к 30 сентября. Технический надзор работает ежедневно. Все работы жестко контролируются. Все фотографируется, фиксируется и показывается технадзору. Без подписи архитектора или реконструктора не выдается допуск к следующим видам работ. Делаем все на совесть, используем одни из самых дорогих стройматериалов, применяем самые надежные технологии. Работы идут по графику. Нам осталось два месяца – мы уложимся. Параллельно заказывается все, что необходимо: мебель, оборудование экспертного класса".

Как признался Ковригин, он как инвестор все работы выполняет за свой счет, который, по его словам, увеличивается с каждым днем: и с первоначальных 600 млн рублей вырос до 10 млн евро.

"Повода для обращения к чиновникам нет, делаем все сами, - сказал Олег Ковригин, - что касается необходимых разрешений, то проблем с получением не испытываем. Все делается быстро, не затягивается. 30 сентября перережем ленточку, на открытие обновленного офтальмологического центра Карелии пригласим правительство и СМИ".

Какой сюрприз подготовил инвестор для пациентов офтальмологического центра Карелии, можно узнать здесь.

Четверо "бизнесменов" украли у жителей Карелии более 14,2 млн рублей

В Карелии направлены в суд уголовные дела в отношении организаторов "финансовой пирамиды", сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, четверо жителей Карелии в 2013-2015 гг. под видом предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества для граждан (квартиры, дома с земельными участками, транспортные средства и др.), в том числе, с их частичным кредитованием, похитили у 72 потерпевших более 14,2 миллиона рублей.

Введенные в заблуждение клиенты заключали с сообщниками договоры об участии в так называемой инвестиционной сберегательной программе. По условиям договоров участники программы вносили на счета подконтрольных обвиняемым фирм первоначальный взнос и ежемесячные платежи для участия в "акте распределения", по результатам которого победившим клиентам в отдаленном будущем предоставлялось "право на приобретение товара".

Указанные "акты распределения" должны были проводиться после проведения процедуры выбора между клиентами. При этом преимущество перед другими клиентами имел тот участник программы, чье предложение содержало наибольшее количество чистых платежей, а при равенстве платежей - тот, с кем договор был заключен ранее.

Фактически, в соответствии с изначально разработанной схемой мошенничества, описанные процедуры не осуществлялись, а товары для клиентов злоумышленники не приобретали и не планировали приобретать.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению, истратив их на личные нужды.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовные будут направлены в Петрозаводский городской суд ля рассмотрения по существу.

ВИДЕО: Подростки чуть не попали под троллейбус в центре Петрозаводска

Инцидент произошел на перекрестке пр.Ленина-ул.Антикайнена.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили видео, ан котором запечатлено, как сегодня днем, 3 августа 13.41, на перекрестке пр.Ленина – ул.Антикайнена подростки чудом не попали под троллейбус.

Госавтоинспекция напоминает: на регулируемых перекрестках допускается переходить проезжую часть по диагонали только при наличии разметки, обозначающей такой пешеходный переход.

В Петрозаводске подобной разметки нет ни на одном перекрестке!

Соглашение о строительстве ветряных электростанций в Карелии будет подписано в сентябре

Власти республики назвали срок подписания документа о строительстве в республике ветряной электростанции.

Правительство Карелии рассчитывает подписать соответствующее соглашение в ходе Международной торгово-инвестиционной выставки, которая состоится в городе Сямынь, который расположен в китайской провинции Фуцзянь, 8-11 сентября, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Турбаза, где располагался печально известный лагерь на Сямозере, подешевела в два раза

За полтора года ПАО "МРСК Северо-Запада" не удалось продать непрофильный актив - турбазу "Лесная сказка" в Карелии, где располагался лагерь "Парк-отель "Сямозеро".

Как пишет "Коммерсантъ", энергетики объявили о намерениях продать 97,96% акций ОАО "Лесная сказка" (оставшиеся принадлежат карельской республиканской организации "Электропрофсоюз") в январе 2017 года. Площадкой для продажи был выбран РАД, но торги неоднократно переносились и акции до сих пор не проданы. Начальная цена лота составляла 41,7 млн рублей. Однако обратившись к Екатерине Радченко, которая значится менеджером объекта на сайте РАД, корреспондент издания узнал, что сейчас акции можно приобрести вдвое дешевле — за 20,85 млн.

База отдыха "Лесная сказка" расположена на берегу озера Сямозеро в 80 км от города Петрозаводска. Она представляет собой комплекс зданий и сооружений, рассчитанный на размещение 184 человек. В частности, на территории базы расположены четыре спальных корпуса каждый площадью 350 кв. м, административное здание с медицинским блоком площадью 294,6 кв. м, гостиница на десять двухместных номеров площадью 277 кв. м, гостевой домик на 35,7 кв. м, клуб-столовая на 1234,7 кв. м. База отдыха оснащена автономным инженерным обеспечением, спортивными и игровыми площадками, оборудованным песчаным пляжем, лодочной станцией. Также в собственности находится земельный участок площадью 108,73 тыс. кв. м.

МРСК Северо-Запада приняла на баланс акции "Лесной сказки" в 2008 году на безвозмездной основе, а продавать начала спустя полгода после трагедии на турбазе, прогремевшей на всю страну.

Сетевая компания сдавала турбазу в аренду, поэтому прямого отношения к трагедии не имеет. До августа 2016 года турбазой управляло ООО "Парк-отель "Сямозеро"". Затем, после введения в отношении арендатора процедуры банкротства, договор был расторгнут.

В пресс-службе МРСК Северо-Запада подтвердили, что спрос на приобретение пакета акций "Лесной сказки", равно как и на аренду имущества, в настоящее время отсутствует.

"С Министерством образования Республики Карелия идут переговоры о приобретении данного актива, так как в регионе фиксируется нехватка детских оздоровительных лагерей. Кроме того, в республике нет аналогичных детских лагерей с кирпичными постройками",— сказали в сетевой компании.

МРСК Северо-Запада не подтвердила снижение начальной стоимости лота, но отметила, что по итогам торгов она может быть уменьшена не более чем в два раза.

Если новый собственник турбазы в дальнейшем захочет использовать ее под размещение детских летних лагерей, то это будет определенно негативным фактором, считает гендиректор АН "Метры" Андрей Вересов.При этом эксперты сходятся во мнении, что наличие негативного фона не сильно сказывается на перспективах продажи недвижимости.

"Подобные сделки — это дело случая. Если найдется инвестор, который захочет купить базу, значит, продажа состоится, не найдется — не состоится, сколько цену ни снижай",— полагает коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко.

"Проблемы с репутацией у нас лечатся переименованием. Хотя потенциальный покупатель наверняка попытается использовать сложивший вокруг актива "неблагополучный фон" как аргумент для торга, но это будет лишь после того, как начнутся переговоры",— сказал руководитель экспертного бюро "Сперанский" Дмитрий Сперанский.

МВД разработало изменения правил сдачи экзаменов на права

Правила проведения экзаменов, а также процедура выдачи водительских удостоверений могут измениться.

МВД России разработало изменения правил проведения экзаменов на право управления автомобилями и мотоциклами, а также предложило поменять процедуру выдачи водительских удостоверений.

Изменения предполагают исключение практического экзамена на закрытых площадках с одновременным его включением в экзамен на дорогах общего пользования.

Какие еще изменения ожидаются, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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