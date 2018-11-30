Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Столица на Онего

Карелии в декабре предрекли обильные осадки

В первый месяц зимы обильные осадки ожидаются в Карелии.

В некоторых федеральных округах ожидается погода теплее обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме", — цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, неожиданно тепло будет в Сибири и на Урале.

"На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири [температура] будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме", — пояснил Киктев.

Самые обильные осадки ожидают в декабре Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

Меньше всего осадков выпадет в Красноярском крае, на севере Иркутской области, в Якутии, Бурятии, Забайкалье в Ханты-Мансийском округе.

На остальной территории РФ количество дождей и снега будет близко к норме.

Парфенчиков: "Что ты мне, Ира, радугу шлешь, это же знак..."

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как общается с фермершей Ирой из Импилахти.

"Если какой-то предприниматель куда-то пропал, просто смотрю, что у нас давно не было переписки, и пишу ему сам: как дела, какие вопросы, чем помочь? Даже если предприниматель к тебе сегодня не обращается, ты все равно должен проявлять активность и периодически интересоваться его делами. Это касается всех, не только крупных предпринимателей. Вот, например, есть у меня фермер, Ира из Импилахти, она каждую неделю присылает мне фотоотчет, как она строит коровник. И сегодня прислала. Где мой телефон? Вот она, видите, прислала мне "доброе утро", радугу и фотографию коровника. Хотя я всегда спрашиваю: "Что ты мне, Ира, радугу шлешь, это же знак..." – рассказал Парфенчиков в интервью изданию "Деловой Петербург".

фото: Минстрой Карелии

Переселенцы из аварийного жилья из 11 районов Карелии заселятся в новостройки Петрозаводска

Три новостройки в микрорайоне Древлянка станут новым домом для жителей республики, участвующим в программе расселения аварийного жилья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выполнить программу расселения аварийного жилья до конца нынешнего года. В качестве доказательства слов губернатора Минстрой республики пишет о трех новостройках – 70-, 109- и 124-квартирных домах, которые были досрочно построены в петрозаводском микрорайоне Древлянка. На сегодня все 303 квартиры сданы в эксплуатацию раньше намеченного срока, отмечают в министерстве.

По словам руководителя Минстроя Карелии Олега Ермолаева, в новые дома переедут жители из 11 районов республики. Сейчас с ними заключаются договоры мены и соцнайма. Сюда заселятся 670 человек из Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского, Суоярвского, Беломорского, Пряжинского, Кемского районов.

По данным Минстроя, общая площадь трех новостроек – почти 16 тыс. кв. метров. Дома построены из современных, качественных материалов, хорошо себя зарекомендовавших в условиях холодного климата. У домов высокий класс энергоэффективности B+, при строительстве использовались трёхслойные стеновые панели, установлены окна с двухкамерными стеклопакетами. Кроме этого, оборудована модульная крышная котельная, работающая на природном газе. В каждой квартире приборы учета воды и отопления. Все квартиры передаются новоселам "под ключ", с полной отделкой и оборудованные всей необходимой техникой. Переезжать в новостройки жители начнут с декабря.

Также в рамках завершающего этапа программы по переселению из аварийного жилья, кроме Петрозаводска, введены в эксплуатацию дома в Кеми, Беломорском районе и поселке Матросы. Почти закончены работы еще по 7 домам в районах республики. В настоящее время оформляются документы по вводу их в эксплуатацию, постановке на кадастровый учет и регистрации права муниципальных образований, уточнили в министерстве.

"Таким образом, Карелия завершает масштабную задачу. Итогом пятилетней программы станет расселение в республике более 143 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это почти 8,5 тысяч жителей", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, накануне активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в ходе рейда в Суоярви выявили нарушения при реализации программы расселения аварийного жилья и назвали ситуацию катастрофической. По мнению общественников, регион был и остается аутсайдером программы, о чем недавно заявил и глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Из 16 домов около 10 до сих пор не введены в эксплуатацию.

фото: "Столица на Онего"

Муж сдал в полицию проводницу из Петрозаводска, воровавшую в вагонах белье

Мировой суд Петрозаводска принял решение по уголовному делу проводницы поезда "Петрозаводск-Санкт-Петербург", укравшей из вагона 24 комплекта постельного белья, на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Заместитель Карельского транспортного прокурора Николай Вихров сообщил, что женщина совершала кражи в течение трех месяцев, пока работала проводницей.

О совершенном преступлении сообщил ее муж, недовольный тем, что супруга "захламляет квартиру".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Pixabay

В Карелии новорожденный заразился ВИЧ

В этом году ребенок заразился ВИЧ через молоко матери, сообщили в центре "СПИД" Карелии.

В 2018 году в Карелии выявлено 210 случаев заболевания ВИЧ. По сравнению с предыдущим годо количество заболевших увеличилось на 35%.

По словам Инны Рожковой, руководителя центра "СПИД", такой рост заболевания связан с увеличением объема исследований.

В этом году ВИЧ заразился грудной ребенок.Инфекция попала в организм ребенка через молоко матери.

На данный момент в Карелии 12 детей являются носителями ВИЧ. 8 из них родились в республике, 4 - усыновленные из других регионов. Все они проходят терапию и находятся под присмотром врачей.

фото: Столица на Онего

Построенный с опозданием на 2 года перинатальный центр в Карелии "превзошел все ожидания" замминистра Кузьмичевой

И.о. первого заместителя министра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева прокомментировала завершение создания перинатального центра в Петрозаводске.

По данным минздрава, 10 декабря новый перинатальный центр в Петрозаводске готов принять первые роды.

"Перинатальный центр строился не без трудностей, но то, что мы сегодня видим в этом учреждении, превзошло все наши ожидания. Республика Карелия обрела высокотехнологичное учреждение родовспоможения, в котором все предусмотрено для качественного оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям: есть прекрасное оборудование, есть хороший персонал, который горит желанием работать, замечательные бытовые условия", - сказала Кузьмичева, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

"Все это позволит в полной мере выполнять установленные порядки и стандарты профильной медицинской помощи и помочь стране в изменении демографической ситуации", – рассказала главный акушер-гинеколог Карелии Елена Кузьмичева.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Центр должны были открыть осенью 2016 года.

По данным карельского Минздрава получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на осуществление медицинской деятельности.

фото: Николая Смирнова/официальный интернет-портал Республики Карелия

Миннац Карелии ждут кадровые перестановки

Уход Андрея Манина с поста первого заместителя министра национальной и региональной политики Карелии будет сопровождаться изменением структуры ведомства и сокращением аппарата.

Как сообщали "Вести Карелии", Манин намерен перейти на работу в Законодательное Собрание, на должность начальника аппарата. Это место освобождается в связи с уходом предыдущего руководителя аппарата Вячеслава Баева – последнего человека из команды Александра Худилайнена.

В четверг 6 декабря на сессии Заксобрания состоится голосование по кандидатуре Манина.

Ранее он был представителем главы республики в парламенте, хорошо знаком со многими депутатами, известен как дипломатичный, опытный чиновник. В случае назначения руководителем аппарата ЗС, это, по мнению сотрудников Миннаца, будет означать для него карьерный рост.

По сведениям "Вестей Карелии" должность первого заместителя министра, которую занимал Манин, упраздняется с целью сокращения расходов на содержание аппарата.

В Миннаце останется два заместителя.

Подробнее о кадровых перестановках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Семьям чиновников оплатят переезд из бюджета Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о выплате компенсаций расходов семьям госслужащих на переезд в другие населенные пункты республики, где они получают новые должности.

Согласно тексту документа, за счет бюджета будут оплачиваться расходы на покупку билетов чиновникам, их женам и детям, перевозку их имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Валерий Шлямин

Валерий Шлямин: "Нам здесь никакие армии не нужны!"

Бывший торговый представитель РФ в Финляндии высказался против противостояния России и Запада и повторения Холодной войны.

Советник ректора Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин, который почти 15 лет занимал пост торгового представителя России в Финляндии, считает, что сотрудничество двух стран в период Холодной войны должно послужить примером того, как необходимо выстраивать взаимовыгодные отношения во время обострения противостояния между Западом и Востоком. Бывший торгпред оказался одним из первых читателей книги "Холодная война в Лапландии: очевидцы малоизвестных событий", презентация которой состоялась 30 ноября в ПетрГУ. Выступая на презентации, Шлямин напомнил собравшимся, что в период Холодной войны Финляндия и Советский Союз реализовали немало совместных экономических проектов, оказавших положительное влияние на развитие двух стран, а одним из самых успешных стало строительство Костомукшского горно-обогатительного комбината в Карелии.

"Это предприятие будет существовать еще не одно поколение, – заявил бывший торгпред РФ в Финляндии. – Это были особые отношения, но в них были две стороны. Мы могли покупать в Финляндии то, что не могли купить нигде – ни в США, ни в Канаде, ни в Европе. Например, знаменитые глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2" были построены по заказу Академии наук СССР в 1987 году в Финляндии, когда Канада и ФРГ отказались с нами сотрудничать, и сегодня эти два аппарата входят в группу уникальных. Каков же должен быть уровень страны, партнера Советского Союза, чтобы создавать такие аппараты! И таких примеров высокотехнологичного сотрудничества много, когда мы поставляли в Финляндию не только бревна, опилки и руду – мы поставляли электровозы, мы построили атомную станцию в Ловиисе, и мы приступаем к строительству еще одной атомной электростанции "Ханхикиви-1". Это феномен, который изучается во всем мире!".

Валерий Шлямин напомнил, что в период Холодной войны четверть внешнеторгового оборота Финляндии приходилась на Советский Союз, и финны называли этот период "золотым веком восточной торговли". Однако советник ректора ПетрГУ высказался против повторения Холодной войны.

"Пережив Холодную войну и пережив "золотой век восточной торговли", мы рассчитываем на то, что уроки этой Холодной войны будут извлечены всеми ее участниками – и на Западе, и на Востоке. Мы создаем сейчас пояс добрососедства, Финляндия была и остается нашим стратегически важным партнером. У нас 1370 километров общей границы, из которых 700 километров в Карелии. Нам здесь никакие армии, противостояния не нужны. Мы никогда не думаем об этом! Вы понимаете, что ни один из собравшихся в этой аудитории, ни один житель Карелии не размышляет об агрессии по отношению к Финляндии", – сказал бывший торговый представитель РФ в Финляндии на встрече в Петрозаводском университете.

Однако, как заметил Шлямин, в Финляндии сейчас создается образ России как агрессора, а положительные публикации финской прессы о России за последние годы можно пересчитать по пальцам двух рук.

фото: РБК / Олег Яковлев

"Почта России" откроет в своих отделениях 2 тысячи торговых точек "Магнита"

"Почта России" в 2019 году откроет 2 тысячи точек продаж продуктовой сети "Магнит" в своих почтовых отделениях.

Ранее "Магнит" и "Почта России" подписали соглашение, в рамках которого ритейлер запустил розничную продажу своих товаров в отделениях "Почты России". Также компании запустили логистический проект по совместной дозагрузке транспортных средств.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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