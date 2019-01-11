Важные новости 11 января

Новости по теме
Компания S7 объяснила причину приостановки авиарейсов в Карелию коммерческими причинами.
S7 Airlines приняла решение приостановить полеты в Карелию по коммерческим причинам. Рейсы по маршруту Москва – Петрозаводск будут выполняться до 12 января. Компания рассматривает возможность возобновить полеты в летнем расписании, сообщают "Вести Карелии".
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В Лахденпохском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, более 20 поселков остались без света, сообщили в МЧС Карелии.
По сообщению МЧС, 11 января утром стало известно о поломке на электросетях. Произошло аварийное отключение на линии электропередач 35 кВ в Лахденпохском районе. 22 поселка, более 4 тысяч человек остались без света.
Аварийно- восстановительные бригады в количестве 5 человек и 2 единиц техники устраняют неполадки.Смотреть подробнее
ЕДДС Петрозаводска предупреждает об ухудшении погодных условий.
По информации карельского Гидрометцентра, в течение 11 января на территории республики ожидается ухудшение погодных условий: снег, местами сильный, метель, гололёд, отложение снега на проводах, на дорогах гололедица, усиление юго-западного, южного ветра порывами 15-20 м/с.
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Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Правды и Промышленной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
На на перекрестке улиц Правды и Промышленной 10 января в 22.05 столкнулись два автомобиля. 40-летний водитель ВАЗ 21140 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Jaguar XF, двигавшемся по главной дороге.
Пострадали водитель и два пассажира мужчины 39 и 43 лет автомобиля ВАЗ.Смотреть подробнее
Сортавальский сотрудник филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки в крупном размере в пользу крупных лесорубов, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Сортавальской дистанции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что июле 2017 года начальник сортавальской дистанции инфраструктуры получил 155 тысяч рублей. За это сотрудник РЖД не сообщил руководству, а также в контролирующие и правоохранительные органы о производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.
В настоящее время обвиняемый. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного продолжается.Смотреть подробнее
В исправительных учреждения для осужденных традиционно готовили праздничное новогоднее меню, сообщили в УФСИН Карелии.
Меню для осужденных постарались приблизить к домашнему – салаты селедка под шубой, винегрет и мясной, сладкая выпечка.
В исправительной колонии №1 в п. Надвоицы завтрак осужденных состоял из каши гречневой на молоке, жареного яйца, булочки, ватрушки с творогом и молока. На обед подавали щи на курином бульоне, пюре картофельное с жарким из свинины, салат мясной. Во время ужина кормили салатом из квашеной капусты, картофельным пюре, жареной рыбой, хлебом и чаем.
В исправительной колонии №9 в Петрозаводске в праздничные дни на обед подавали: суп картофельный с макаронами, салат из моркови свежей, яйцо отварное, картофель отварной с ребрышками свиными, кисель, хлеб, а на ужин: рагу овощное с рыбой жаренной в кляре, булочка сдобная, чай, хлеб.
В лечебном исправительном учреждении №4 в п. Надвоицы меню было представлено следующим образом: завтрак - каша овсяная на молоке, яйцо, масло сливочное, творог, молоко, чай; обед - борщ на курином бульоне, макароны отварные, котлета мясная из свинины, кисель, сок; ужин - пюре картофельное, минтай жареный, салат мясной, сдобная булочка, чай, молоко.
В следственном изоляторе Петрозаводска завтрак состоял из манной каши, чая, творожной запеканки и хлеба, обед из горохового супа, макарон с поджаркой из свинины, киселя и хлеба, ужин из тушеного картофеля, жареного минтая в кляре, кекса, фаршированных яиц, чая, молока и хлеба.
Фото: УФСИН России по Республике КарелияСмотреть подробнее
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в эфире телеканала ТНТ-Онего подвел главные политические итоги 2018 года.
Депутат Заксобрания Карелии, руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов стал гостем программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего. Вместе с ведущим Денисом Базанковым они подвели политические итоги 2018 года.
По мнению Евгения Ульянова, прошедший год во многом был переломным. После принятия серии антинародных законов, в первую очередь, о повышении пенсионного возраста, люди перестали оказывать поддержку действующей власти.
"После принятия закона о повышении пенсионного возраста в сознании людей произошел определенный слом, - сказал Евгений Ульянов - Они перестали верить телевизионной пропаганде о том, что в России все замечательно, что не сегодня-завтра мы выйдем на лидирующие позиции и т.д. Люди перестали доверять действующей власти, "Единой России", и в 2018 году мы увидели выход всего это негатива – по отношению к пенсионной реформе, другим антинародным законам, которые успели принять. Об этом стараются не говорить, но на выборах глав регионов, законодательных органов граждане пришли и проголосовали против этой власти. Даже поддержка президента Путина не помогла его ставленникам выиграть выборы в некоторых регионах.
Фактически эта власть у нас уже 18 лет. За эти годы мы не видим никаких ощутимых прорывов в социально-экономическом положении. Несмотря на массированную телепропаганду, люди это осознали. В прошлом году по всей стране проходили массовые митинги. Даже в нашей довольно аполитичной Карелии в сознании людей произошел этот слом, и мы видели, сколько жителей участвовали в митингах против пенсионной реформы. Жители резко высказывались против действующей власти, правительства, президента. И главное, о чем они говорили: на следующих выборах они не отдадут свои голоса за "Единую Россию". В Карелии региональных выборов в 2018 году не было. Но по другим регионам мы видим, что люди "Единую Россию" не поддержали. И сегодня я призываю жителей Карелии, когда придет время, также голосовать за любую другую партию".Смотреть подробнее
После 12 января в расписании полетов по маршруту Москва-Петрозаводск-Москва отсутствуют рейсы, выполняемые авиакомпанией "S7".
Как сообщили в Минтрансе Карелии, в бюджете республики на 2019 год не заложены средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва-Петрозаводск.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В Костомукше 4-летний ребенок упал со второго этажа в развлекательном центре и получил травмы, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, в Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" во время детского праздника со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок. Падение произошло из-за недостроенного эвакуационного пожарного выхода.
В результате падения ребенок получил травмы головы.
Была проведена доследственная проверка по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238, ст. 293 УК РФ.Смотреть подробнее
Численность жителей столицы Карелии в 2018 году достигла 279,2 тыс. человек за счет людей моложе или старше трудоспособного возраста.
Об этом говорится в пояснительной записке к прогнозу баланса трудовых ресурсов в Петрозаводска на 2019-2021 годы, подготовленному Управлением труда и занятости Карелии.
Прогноз составлен на основании данных Карелиястата о численность населения за 2016 и 2017 годы. В течение 2017 года количество жителей Петрозаводска увеличилось на 0,64 тыс. человек по сравнению с 2016 годом.
"Рост произошел за счет категорий моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов, при этом численность граждан в трудоспособного возраста по прежнему имеет отрицательную динамику (за год снижение на 1,90 тыс. человек)", - говорится в документе.
Уменьшился или возрос миграционный поток, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
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