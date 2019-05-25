Важные новости 25 мая

фото: Сайт ПетрГУ

Скончалась легендарная Татьяна Мальчукова, профессор ПетрГУ

Профессор ПетрГУ, доктор филологических наук Татьяна Мальчукова умерла вечером 24 мая.

О трагическом событии написала в Сети замдиректора Института филологии Анна Скоропадская.

"Вчера вечером у себя дома после длительной болезни умерла наша Т.Г. - Татьяна Георгиевна Мальчукова, наш Учитель, наш Наставник, наш Классик.

К себе нас, своих "девочек", Татьяна Георгиевна не пускала - не хотела, чтобы мы видели её больной и немощной. Только Майя Михайловна, родной не по крови, но по духу человек, до последнего была рядом. Она была связующим звеном, между нами, учениками, и нашим учителем.

В памяти всех, кто когда-либо видел и слушал Татьяну Георгиевну останется её светлый образ, проникнутый духом Гомера и Пушкина, античности и русскости, гуманности и христианства", -–напсиала Анна Скоропадская.

День и время прощания с Татьяной Георгиевны будут известны в понедельник, 27 мая.

Татьяне Мальчуковой было 79 лет.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Инцидент произошел поздним вечером 23 мая на стоянке около автовокзала Петрозаводска.

Автомобиль Росгвардии 23 мая в 23.36 находился на стоянке около автовокзала Петрозаводска.

Спустя какое-то время сотрудники начали разворачиваться (или парковаться в другое место) и на задней передаче врезались в припаркованный автомобиль.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент происшествия.

фото: ДТП ПТЗ

На трассе в Карелии погиб 18-летний водитель

Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе – водитель почти не имел стажа, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 24 мая, в 16.50 на 515 км трассы "Кола" 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь в направлении Мурманска, при прохождении левого поворота не справился с управлением: допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на дерево.

В результате происшествия пострадал водитель и его 18-летний пассажир (жители Медвежьегорского района).



ДТП ПТЗ

Пострадавшие были доставлены в больницу. Травмы водителя оказались смертельными, молодой человек скончался в больнице.

Водительский стаж молодого водителя – менее двух недель.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: В Карелии легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Кола"

ДТП с участием легкового автомобиля и седельного тягача с полуприцепом произошло 24 мая в Кондопожском районе.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП в Кондопожском районе, которое произошло 24 мая в19.00.

ДТП с участием легкового автомобиля и седельного тягача с полуприцепом произошло на 453-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от местечка Лучевое -1.



ДТП ПТЗ

По одной из версий, столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло в районе затяжного поворота в условиях "плотного пятничного трафика".

От столкновения оба автомобиля выехали за пределы дорожного полотна в кювет.



ДТП ПТЗ

Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

фото: Кадр из видео / ДТП ПТЗ

Появилось видео, на котором мотоциклист "потерял" пассажира в Петрозаводске

Мотоциклиста, который "потерял" пассажира ночью 20 мая на Ключевой, разыскивают, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, инцидент произошел 20 мая в 00.36 в районе дома №10 по ул. Ключевой. Неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.

В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

фото: Валерий Поташов

Петрозаводчанам приходится платить за переименование улицы Энгельса

Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.

Накануне Нового года глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала постановление о переименовании части ул. Энгельса в ул. Петербургскую. Как утверждали в администрации карельской столицы, с такой инициативой к городским властям обратились общественники

По словам заместителя главы Петрозаводского городского округа Евгения Перова, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов и не обяжет жильцов домов, расположенных на бывшей ул. Энгельса, вносить изменения в свои документы. Однако на деле все оказалось иначе – у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

Люди столкнулись с регистрацией новорожденных детей, с массой других проблем, связанных с паспортами, оформлением каких-то приглашений.

Полный текст читайте здесь.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске находчивый водитель выехал на "встречку"

Инцидент произошел 25 мая на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент произошедшего.

В 11.21 водитель выехал на полосу встречного движения, вероятно, чтоб срезать путь, на пересечении ул. Ровио и Комсомольского пр.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: На кольце в Петрозаводске произошло очередное ДТП

Инцидент произошел 23 мая на Древлянке.

В группе "ДТП ПТЗ" появилось видео произошедшего.

В четверг, 23 мая, в 18.08 автомобиль не успел въехать на кольцо с Лесного проспекта, как в него врезался автомобиль.

Информация о ДТП выясняется.

фото: Соцсети / https://vk.com/id127825676

ФОТО: Замдиректора Музыкального театра пожаловалось на переполненную помойку в центре Петрозаводска

Надежда Громова, замдиректора Музтеатра по информации и связям с общественностью, выложила в Сеть фото с переполненными мусорными баками.

Надежда Громова оставила комментарий к фото.



Надежда Громова / "ВКонтакте"

"Очень хочется узнать, за что мы платим? И честное слово – я готова платить больше, только бы не видеть этого в субботнее утро. Только дело здесь, кажется, не в деньгах. Это на понимание – центр города, двор дома на ул. Герцена", – написала Надежда.

фото: ООО "Автоспецтранс"

Возможны сбои графика вывоза ТКО в нескольких районах Петрозаводска

Произошла поломка сразу двух мусоровозов, сообщили в "Автоспецтрансе".

Сегодня, 25 мая, возможны сбои графика вывоза ТКО в микрорайонах Центр, Октябрьский, а также на ул. Варкауса и ул. Мелентьевой.

Данные территории обслуживает оператор "АктивПро", у которого произошла поломка сразу двух мусоровозов.

Резервная техника для вывоза ТКО ожидается сегодня во второй половине дня. Транспортирование ТКО будет осуществляться круглосуточно до момента вхождения в график.

Регоператор "Автоспецтранс" просит жителей указанных микрорайонов отнестись с пониманием к данной ситуации.

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