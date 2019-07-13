Главные новости, которые вы могли пропустить

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22:20, 13 Июля 2019

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фото: Госавтоинспекция Карелии
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

В ГИБДД рассказали о судьбе пострадавших в аварии, произошедшей в Лахденпохском районе, и вероятных обстоятельствах смертельного ДТП.

В пятницу вечером на 168 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса "Рено Трафик" и легкового автомобиля "Киа Оптима". В результате лобового столкновения водитель и пассажир "Киа" погибли на месте. Люди, находившиеся в микроавтобусе, с различными травмами госпитализированы.

Как сообщили в ГИБДД, всего в ДТП зафиксировано семь пострадавших. Пять из них отправлены в Ленобласть, в Приозерскую больницу. В их числе 57-летний водитель "Рено".

Двое пострадавших - пятилетний ребенок и мужчина 77 года рождения - были госпитализированы в сортавальскую больницу. Однако затем пятилетний ребенок был вертолетом отправлен в Петрозаводск. Состояние этого пациента является наиболее тяжелым.

В ДТП погибли водитель "Киа" - житель Санкт-Петербурга 89 года рождения и его пассажир - житель Лахденпохьи 90 года рождения. В "Рено" находились жители Питкяранты.

По словам водителя "Рено", он выехал на встречную полосу для выполнения обгона. Затем произошло столкновение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в ГИБДД.

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фото: Госавтоинспекция Карелии
В Карелии два человека погибли во время столкновения иномарки и микроавтобуса

В Лахденпохском районе на федеральной автодороге произошло ДТП с тяжкими последствиями, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В пятницу, 12 июля, в 18:24 на 168 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса "Рено Трафик" и легкового автомобиля "Киа Оптима", сообщает ГИБДД Карелии. 

Водитель "Рено" 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом.

В результате, водитель "Киа", 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте. Водитель автомобиля "Рено", житель Питкярантского района, и 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В числе пострадавших 2 несовершеннолетних пассажира 5 и 17 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

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фото: Валерий Поташов
"Брата моей бабушки убили не финские оккупанты, а сотрудники НКВД"

Валерий Поташов размышляет о тех, кому не нужна вся правда о советском терроре.

Работая репортером Карельского радио, я приехал в октябре 1997 года на первый День памяти, организованный научно-исследовательским центром "Мемориал" в урочище Сандармох, где были обнаружены массовые захоронения жертв сталинских репрессий. До сих пор помню жуткий озноб, охвативший меня в сумеречном осеннем лесу, где над десятками расстрельных ям мерцали огоньки поминальных свечей. Что-то как будто подсказало мне, что страшное место под Медвежьегорском связано и с моей семьей, и я поделился своими ощущениями с Юрием Дмитриевым, который не только листал дела расстрелянных, но и своими руками доставал их останки из безвестных могил. Спустя какое-то время он позвонил мне и сообщил, что матрос из деревни Шижня Иван Суворов, действительно, казнен в Сандармохе.

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фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
ВИДЕО: Регистратор автомобилиста снял момент ДТП в Петрозаводске

В районе Октябрьского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла в пятницу, 12 июля, в 14-37 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" выложил в Сеть видео с камер наблюдения и запись регистратора.

В момент аварии оба автомобиля двигались во встречном направлении по Октябрьскому проспекту. ДТП произошло, когда один из автомобилистов начал совершать поворот на улицу Мелентьевой, а второй продолжал движение в прямом направлении. Машины столкнулись на перекрестке.

 

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фото: Комсомольская правда / скриншот из видео
ВИДЕО: "Мы не живем - мы существуем!". Старики в Карелии остались без еды

В Карелии голодающие жители деревни Большие горы рассказали о своей жизни и показали хлеб с плесенью

Жители деревни Большие горы в Олонецком районе жалуются на то, что власть оставила их населенный пункт без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды. 

Местные жители сообщают о том, что к ним не приезжает автолавка, поэтому в домах заканчивается провизия. Люди хранят хлеб в холодильниках, но он покрывается плесенью. О ситуации в деревне ранее уже сообщала "Столица на Онего".

Издание "Комсомольская правда" подготовило видеосюжет из карельской деревни.

"А теперь мы не живем. Мы существуем. Это не жизнь. Какая жизнь - продуктов нету!", - заявила журналистам местная жительница.

Издание сообщает, что в деревне остались одни старики, нуждающиеся в самых простых и дешевых продуктах, везти которые в населенный пункт бизнесменам невыгодно.

Жители деревни Большие горы обращались к президенту Владимиру Путину на прямую линию с вопросом, как жить без продуктов, если в населенный пункт не приезжает автолавка.

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фото: Столица на Онего
Без еды, транспорта и медиков живут люди в карельской деревне

Власти Карелии создали невыносимые условия жизни для обитателей деревни Большие Горы Олонецкого района, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.

"Автобус здесь не ездит уже очень давно, наверное, лет двадцать, - сказала местная жительница Валентина. – А раньше утром и вечером из Олонца до Кинелахты ходил, потом стал ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, а потом и вовсе перестал ездить. У меня самой машины нет, поэтому кормят меня дети. Они продукты нам из Питера привозят".

"Раньше к бывшему магазину приезжала автолавка, которая с Олонца на Сяндебу ходила, - рассказала еще одна жительница населенного пункта Светлана. – Предприниматель полгода поездил да и пропал. Но мы у него почти ничего не брали. Там все дорого было, полпенсии оставишь, а домой ничего не принесешь. Буханка хлеба в 1,5-2 раза дороже, чем в магазине. А у нас пенсии с мужем маленькие – у меня 13, у него 14 тысяч. Шестеро внуков летом живут, всех надо накормить. Нам лучше в Видлицу самим ехать за продуктами".

Почему жители деревни Большие Горы не сдаются - читайте в материале "Столицы на Онего".

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фото: karelia-zs.ru
Что делает Контрольно-счетная палата Карелии для исправления действий республиканского правительства?

На протяжении последних нескольких лет Контрольно-счётная палата Карелии не отличалась особой публичностью и не претендовала на то, чтобы быть одним из главных ньюсмейкеров в регионе.

Нынешний руководитель Контрольно-счётной палаты занимает весьма примечательное место в системе региональной элиты. С одной стороны, он нашёл свою роль как в официальной номенклатуре, так и в лагере обоснованно критикующих и обличающих. При этом он в той или иной степени остаётся "неприкасаемым": как неформально, из-за отсутствия прямых конфликтов практически со всеми "героями" проверок, так и формально, в связи с тем, что возглавляет одно из самых независимых от прочих ветвей власти ведомств.

При этом хорошо, что вся КСП Карелии не занята сегодня плетением интриг и выторговыванием преференций в условиях неопределённости в композиции будущей властной элиты (особенно после "матрёшечных" выборов в 2021 году). Палата делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий и намерений республиканского правительства, а это, в конечном счёте, является крайне эффективным рычагом в борьбе против коррупции и за продвижение новых механизмов управления экономикой республики.

Подробности читайте далее.

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фото: МВД по Карелии
В Карелии полицейские ищут подозреваемого в серии дачных краж

МВД по Карелии разыскивают мужчину, который сумел скрыться от органов следствия

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пряжинскому району разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории района. Сообщается, что мужчина скрылся от органов следствия.

Полиция просит лиц, располагающих информацией о  местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8(814-56) 329-60, 8(81456)312-39, 8-(81459)329-68, 8-906-2077588. 

Полиция обещает сохранить конфиденциальность.

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Куда пойти в Петрозаводске 13 июля: Автофестиваль, праздник вепсов и разговор о СПИДе

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Чемпионат Карелии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

11.00, картодром (ул. Лыжная, 2). SickestWekfest. Традиционный автофестиваль. Два дня дрифта, три десятка корчей, Drift taxi, множество качественных проектов, стенса. Интерактивы и встречи с блогерами. Вход бесплатный.

12.00, п. Шелтозеро, Прионежский районн. Традиционный праздник вепсской культуры "Древо жизни".

15.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20). Народная просветительская конференция, посвященная ВИЧ и СПИД. Лекция психолога СПИД-центра Арины Архиповой "Легенда о черном татуировщике". Читка анонимных историй ВИЧ-положительных людей из Петрозаводска. Разговор с консультантом - человеком с ВИЧ-позитивным статусом, который помогает другим ВИЧ-положительным людям. Возможность пройти анонимное экспресс-тестирование. Мастер-класс по социальным танцам от Primavera. Вход за донейшн.

16.30, МОУ "Петрозаводский дворец" (ул. Красная, 8). Фестиваль шахмат "Карельская сказка".

22.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Буду пьяным!". До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Именинник лета. 200 руб. Именинникам и компании друзей именинника всю ночь вход свободный.

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фото: Олег Харченко
Зачем известный эколог из Карелии занялся лесохозяйственной деятельностью?

Эколог Александр Марковский, возглавлявший около двух десятков лет карельскую природоохранную организацию "СПОК", стал руководителем предприятия "Лесная территория".

Бывший гражданский активист рассказал "Столице на Онего", чем он занимается теперь, и объяснил причины своих действий.

– Александр, что заставило тебя уйти из общественной охраны природы, которой ты отдал около двадцати лет своей жизни?

– На тот момент я больше не видел в нашей стране возможности заниматься этой деятельностью. Это не значит, что другие энтузиасты, эксперты, специалисты не могут заниматься общественной охраной природы, но для меня такая возможность в 2015 году была исчерпана. Мне пришлось во многом переформатировать свое представление о том, чем я занимался, и стало понятно, что лесохозяйственная деятельность связана с охраной природы и является, по сути, ее обратной стороной, потому что в совокупности охрана природы и лесное хозяйство открывают дорогу к рациональному использованию лесов.

– И теперь ты – лесохозяйственник?

– Скорее, я – эксперт, который знает лес с двух сторон: со стороны охраны природы и со стороны лесного хозяйства. Сейчас я руковожу предприятием "Лесная территория", у которого опять-таки два основных направления деятельности – лесохозяйственная производственная деятельность, включающая в себя посадки леса и уход за ним и экспертно-консультационная работа по развитию интенсивной модели лесного хозяйства, внедряемой сегодня в нашей стране.

Подробности читайте далее.

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