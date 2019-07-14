Все, что случилось сегодня

Новости по теме
Достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта, сообщили в Минтрансе Карелии.
Ранее сообщалось, что авиасообщение с Петрозаводском может быть сорвано в августе из-за ремонта взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец". Работы проводит Минобороны.
Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.
"Что предпринимает правительство на те действия, которые предполагает министерство обороны по проведению работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы? Дело в том, что эти работы министерство обороны планирует проводить с первого августа по 31 августа, и неоднократно с марта месяца уведомляло об этом правительство республики Карелия. Это следует закрытие вообще авиационного сообщения", - сказала Валентина Пивненко.
В Минтрансе Карелии сообщили, что ремонтные работы в аэропорту "Петрозаводск" не повлияют на график рейсов.
"Во втором полугодии 2019 года запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. Однако, учитывая сезон отпусков, достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта. Таким образом, авиарейсы будут выполняться согласно расписанию", – отмечается в сообщении.Смотреть подробнее
Смертельное ДТП произошло в Муезерском районе 13 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.00 на 99 км автодороги "Тикша –Реболы" 54-летний водитель КамАЗ совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212140 под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП 22-летняя пассажирка ВАЗ получила телесные повреждения, пострадавшей оказана медицинская помощь.
Водитель автомобиля ВАЗ скончался в автомобиле скорой помощи.
ДТП произошло на проспекте Ленина 13 июля.
В 13.19 на пр. Ленина около ПетрГУ столкнулись два автмобиля. Один из автомобилей проехал на мигающий сигнал светофора.
Подробности ДТП выясняются.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.Смотреть подробнее
СМИ узнали, зачем в парке Железнодорожников сняли установленные недавно скамейки.
Ранее в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" жители города назвали благоустройство парка образцом бесхозяйственности или распила. Негодование горожан вызвало то, что всего менее двух лет назад, осенью 2017 года, в этом парке уже прошли работы в рамках программы "Комфортная городская среда". Тогда на общественной территории были установлены новые скамейки. На реализацию программы выделялись деньги из республиканского и местного бюджетов, а часть средств собирали с жителей. Сумма контракта оставила 290,8 тысяч рублей.
В рамках празднования Дня республики парк начали благоустраивать, а скамейки "выдернули" из земли, что и вызвало возмущение горожан.
В администрации города корреспондентам "Сампо 360" сообщили, что скамейки сняли на время работ. После чего все деформации устранят, а скамейки вернут на место.Смотреть подробнее
ДТП произошло 13 июля в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 8.15 на 4 км автодороги "Кола" - Калевала - Лонка, 41 летний водитель автомобиля KIA при выполнении обгона автомобиля Renault под управлением 58-летнего водителя совершил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир Renault получили телесные повреждения, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Власти Карелии создали невыносимые условия жизни для обитателей деревни Большие Горы Олонецкого района, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.
Президент России Путин 21 июня проводил прямую линию, в ходе которой четыре часа "простые" жители России рассказывали ему о своих низких зарплатах, разваливающемся жилье, отсутствии работы и несправедливости местных властей и спрашивали, как жить дальше. Свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка, отправили президенту и жители Больших Гор из Карелии, предупредив об этом местных чиновников.
По словам большегорцев, олонецкие руководители тут же зашевелились: пообещали отправить к ним в деревню продуктовую лавку на колесах. Жители Больших Гор обрадовались, пришли в назначенное время к месту сбора, прождали два часа, да так и ушли несолоно хлебавши.
Доведенные до последней черты, деревенские написали пост в Интернете, позвонили в редакции местных и федеральных СМИ, рассказали, что в их деревню, которая находится в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде.
Журналист "Столицы на Онего" побывала в деревне Большие Горы и встретилась с голодающими жителями.
"Автобус здесь не ездит уже очень давно, наверное, лет двадцать, - сказала местная жительница Валентина. – А раньше утром и вечером из Олонца до Кинелахты ходил, потом стал ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, а потом и вовсе перестал ездить. У меня самой машины нет, поэтому кормят меня дети. Они продукты нам из Питера привозят", – рассказала местная жительница.
Подробнее читайте здесь.Смотреть подробнее
Пожар произошел 13 июля в Ужесельге, сообщили в МЧС Карелии.
В 17.29 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в д. Ужесельга на ул. Центральной. В 20.52 пожар ликвидирован.
Из огня спасли двух животных (крупный и мелкий рогатый скот) и 20 птиц.
Также из горящего дома вынесли два газовых баллона.
Жилой дом сгорел полностью.
Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.Смотреть подробнее
По мнению известного карельского эколога Александра Марковского, это неизбежный путь для региона, в котором исчерпаны доступные лесные ресурсы.
Республика стоит на пороге интенсификации лесного хозяйства.
"До сих пор в нашей стране шла добыча древесины, – рассказал эколог в интервью "Столице на Онего". – Лесозаготовители выбирали лес с участка и переходили на другой, потому что запасов древесины в стране было много. Второй путь – это когда у тебя имеется уже освоенный лесной участок, и тебе нужно ускорить на нем выращивание древесины. Это можно сделать путем постоянного вмешательства в процесс естественного роста древесины, чтобы, как в огороде, убирать нецелевые породы и формировать целевое насаждение, а также излишнее количество деревьев, чтобы они не мешали расти остальным. Для этого нужно сажать лес, проводить в нем агроуход, чтобы посадки не зарастали травой и кустарником, осветлять эти посадки и прочищать".
Как отметил Марковский, восстановление леса после рубки или пожара естественным путем происходит в течение ста лет.
По словам Александра Марковского, интенсификация лесного хозяйства в уже преобразованных человеческой деятельностью лесах позволит перенести общую нагрузку на лес на освоенные территории и тем самым защитить от промышленного использования уникальную нетронутую тайгу.
Полное интервью читайте здесь.Смотреть подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 14 июля.
12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.
13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.
14 июля – День рыбака.
11.30 – в филиале Национального музея РК "Марциальные воды" в Кондопожском районе пройдет традиционный праздник "Петров день".
12.00 – в п. Шокшезеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").
Составители рейтинга доходов населения россиян поставили Карелию на 48-е место.
В начале нынешней недели российское информационное агентство РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по уровню доходов населения.
С учетом всех перечисленных условий Карелии эксперты отдали 48-е место среди 85 субъектов федерации. Иными словами, на фоне всей страны население республики живет "средне" – не слишком богато, как население Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг, но и не слишком бедно, как жители Тывы, оказавшиеся в конце списка. Однако если сравнивать ситуацию в Карелии с соседними регионами, то сравнение это получится не в пользу нашей республики.
По Северо-Западу Карелия на первом месте по уровню бедности.
Подробнее читайте здесь.Смотреть подробнее
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства, считает Олег Реут. Подробнее
Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут. ПодробнееКомментарии: 2
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее
Сотрудники госавтоинспекции утром 14 июля будут ловить пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 1
Санитарный вылет был совершен в Пудож 11 июля, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии. Подробнее
ДТП произошло 13 июля на набережной Варкауса, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
В Прионежском районе 13 июля горели баня и дом, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии информирует, что с 1 июля внесены изменения в правила продажи молочной продукции. Подробнее
ДТП произошло 13 июля в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
Бывший муж Ксении Собчак перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной. Подробнее
О погоде на 15 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра. Подробнее
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее
ДТП произошло в Пряжинском районе 13 июля, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
В период с августа 1937 года по ноябрь 1938 года в республике было уничтожено более 10 тысяч человек. Подробнее
Пожар произошел в поселке Кварцитный 13 июля, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее
Глава Карелии предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта. ПодробнееКомментарии: 2
Финансирование поможет создать специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в Минобразе Карелии. Подробнее
Анастасия Шубская показала романтичные фото с мужем с отдыха в Италии. Подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 15 июля. Подробнее
Комментарии