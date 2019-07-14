Все, что случилось сегодня

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Нет угрозы срыва авиасообщения с Петрозаводском в разгар сезона отпусков, отметили в Минтрансе Карелии

Достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ранее сообщалось, что авиасообщение с Петрозаводском может быть сорвано в августе из-за ремонта взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец". Работы проводит Минобороны.

Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

"Что предпринимает правительство на те действия, которые предполагает министерство обороны по проведению работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы? Дело в том, что эти работы министерство обороны планирует проводить с первого августа по 31 августа, и неоднократно с марта месяца уведомляло об этом правительство республики Карелия. Это следует закрытие вообще авиационного сообщения", - сказала Валентина Пивненко.

В Минтрансе Карелии сообщили, что ремонтные работы в аэропорту "Петрозаводск" не повлияют на график рейсов.

"Во втором полугодии 2019 года запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. Однако, учитывая сезон отпусков, достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта. Таким образом, авиарейсы будут выполняться согласно расписанию", – отмечается в сообщении.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом

Смертельное ДТП произошло в Муезерском районе 13 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.00 на 99 км автодороги "Тикша –Реболы" 54-летний водитель КамАЗ совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212140 под управлением 52-летнего водителя.



В результате ДТП 22-летняя пассажирка ВАЗ получила телесные повреждения, пострадавшей оказана медицинская помощь.



Водитель автомобиля ВАЗ скончался в автомобиле скорой помощи.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля

ДТП произошло на проспекте Ленина 13 июля.

В 13.19 на пр. Ленина около ПетрГУ столкнулись два автмобиля. Один из автомобилей проехал на мигающий сигнал светофора.

Подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.

фото: "ВКонтакте"/ "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка"

ВИДЕО: Местные власти рассказали, зачем в парке Медвежьегорска "уничтожили" новые скамейки

СМИ узнали, зачем в парке Железнодорожников сняли установленные недавно скамейки.

Ранее в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" жители города назвали благоустройство парка образцом бесхозяйственности или распила. Негодование горожан вызвало то, что всего менее двух лет назад, осенью 2017 года, в этом парке уже прошли работы в рамках программы "Комфортная городская среда". Тогда на общественной территории были установлены новые скамейки. На реализацию программы выделялись деньги из республиканского и местного бюджетов, а часть средств собирали с жителей. Сумма контракта оставила 290,8 тысяч рублей.

В рамках празднования Дня республики парк начали благоустраивать, а скамейки "выдернули" из земли, что и вызвало возмущение горожан.

В администрации города корреспондентам "Сампо 360" сообщили, что скамейки сняли на время работ. После чего все деформации устранят, а скамейки вернут на место.

фото: ГИБДД Карелии

В ДТП в Карелии пострадал подросток

ДТП произошло 13 июля в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 8.15 на 4 км автодороги "Кола" - Калевала - Лонка, 41 летний водитель автомобиля KIA при выполнении обгона автомобиля Renault под управлением 58-летнего водителя совершил с ним столкновение.



В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир Renault получили телесные повреждения, пострадавшим оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: Столица на Онего

Жители карельской деревни едят хлеб с плесенью из-за бездействия властей

Власти Карелии создали невыносимые условия жизни для обитателей деревни Большие Горы Олонецкого района, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.

Президент России Путин 21 июня проводил прямую линию, в ходе которой четыре часа "простые" жители России рассказывали ему о своих низких зарплатах, разваливающемся жилье, отсутствии работы и несправедливости местных властей и спрашивали, как жить дальше. Свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка, отправили президенту и жители Больших Гор из Карелии, предупредив об этом местных чиновников.

По словам большегорцев, олонецкие руководители тут же зашевелились: пообещали отправить к ним в деревню продуктовую лавку на колесах. Жители Больших Гор обрадовались, пришли в назначенное время к месту сбора, прождали два часа, да так и ушли несолоно хлебавши.

Доведенные до последней черты, деревенские написали пост в Интернете, позвонили в редакции местных и федеральных СМИ, рассказали, что в их деревню, которая находится в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в деревне Большие Горы и встретилась с голодающими жителями.

"Автобус здесь не ездит уже очень давно, наверное, лет двадцать, - сказала местная жительница Валентина. – А раньше утром и вечером из Олонца до Кинелахты ходил, потом стал ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, а потом и вовсе перестал ездить. У меня самой машины нет, поэтому кормят меня дети. Они продукты нам из Питера привозят", – рассказала местная жительница.

Подробнее читайте здесь.

фото: ©ТАСС / Владимир Смирнов

Из горящего дома в Карелии спасли рогатый скот и 20 птиц

Пожар произошел 13 июля в Ужесельге, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.29 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в д. Ужесельга на ул. Центральной. В 20.52 пожар ликвидирован.

Из огня спасли двух животных (крупный и мелкий рогатый скот) и 20 птиц.

Также из горящего дома вынесли два газовых баллона.

Жилой дом сгорел полностью.

Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

фото: Александр Марковский

Карельский эколог объяснил, зачем нужна интенсификация лесного хозяйства

По мнению известного карельского эколога Александра Марковского, это неизбежный путь для региона, в котором исчерпаны доступные лесные ресурсы.

Республика стоит на пороге интенсификации лесного хозяйства.

"До сих пор в нашей стране шла добыча древесины, – рассказал эколог в интервью "Столице на Онего". – Лесозаготовители выбирали лес с участка и переходили на другой, потому что запасов древесины в стране было много. Второй путь – это когда у тебя имеется уже освоенный лесной участок, и тебе нужно ускорить на нем выращивание древесины. Это можно сделать путем постоянного вмешательства в процесс естественного роста древесины, чтобы, как в огороде, убирать нецелевые породы и формировать целевое насаждение, а также излишнее количество деревьев, чтобы они не мешали расти остальным. Для этого нужно сажать лес, проводить в нем агроуход, чтобы посадки не зарастали травой и кустарником, осветлять эти посадки и прочищать".

Как отметил Марковский, восстановление леса после рубки или пожара естественным путем происходит в течение ста лет.

По словам Александра Марковского, интенсификация лесного хозяйства в уже преобразованных человеческой деятельностью лесах позволит перенести общую нагрузку на лес на освоенные территории и тем самым защитить от промышленного использования уникальную нетронутую тайгу.

Полное интервью читайте здесь.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 14 июля.

12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.



13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.



14 июля – День рыбака.



11.30 – в филиале Национального музея РК "Марциальные воды" в Кондопожском районе пройдет традиционный праздник "Петров день".



12.00 – в п. Шокшезеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Уровень бедности населения в Карелии оказался одним из самых высоких на Северо-Западе

Составители рейтинга доходов населения россиян поставили Карелию на 48-е место.

В начале нынешней недели российское информационное агентство РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по уровню доходов населения.

С учетом всех перечисленных условий Карелии эксперты отдали 48-е место среди 85 субъектов федерации. Иными словами, на фоне всей страны население республики живет "средне" – не слишком богато, как население Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг, но и не слишком бедно, как жители Тывы, оказавшиеся в конце списка. Однако если сравнивать ситуацию в Карелии с соседними регионами, то сравнение это получится не в пользу нашей республики.

По Северо-Западу Карелия на первом месте по уровню бедности.

Подробнее читайте здесь.

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