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В Петрозаводске водитель снял на регистратор драку пешеходов (ВИДЕО)
2
Сегодня 14:18
В Карелии инспекторы проверили идущие в горный парк "Рускеала" автобусы
Сегодня 11:02
Почему чиновники в Карелии считают индексацию в 21 рубль благодатью?
12
Сегодня 11:51
Мощный ветер накроет Карелию: МЧС советует не садиться за руль и смотреть за детьми
Сегодня 15:15
Важные новости 16 февраля
Новости. Хроника дня
22:20, 16 Февраля 2020
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Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
14.02.2020 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
13.02.2020 22:20
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11.02.2020, 14:06
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09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
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Аналитика
14.02.2020 17:15
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Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки
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Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому"
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12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать
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11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании
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07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
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Чтиво
13.02.2020 11:35
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"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
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11.02.2020 14:51
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"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
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