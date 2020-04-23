Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Еще у двух жителей Карелии выявлена коронавирусная инфекция

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на два и составило 37 человек.

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Карелии на 23 апреля опубликовали в паблике правительства республики.

Так, число заболевших коронавирусной инфекцией составило в Карелии 37 человек (+2 за сутки). Два новых случая короновирусной инфекции выявлены в Петрозаводске (мужчина, 31 год) и в Сегеже (женщина, 55 лет).

Выздоровели и выписались из стационара два человека.

Всего проведено исследований на коронавирус – 10128 (+534 за сутки).

На самокарантин за сутки ушли сразу 322 человека, теперь их число составляет 1997.

В местах обсервации находятся 28 человек (-2 за сутки).

фото: © страница вконтакте Виктор Россыпнов

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)

Все руководство Минстроя Карелии оказалось на карантине.

Министра строительства Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне все руководство Министерства строительства Карелии оказалось на карантине из-за того, что его глава Виктор Россыпнов попал в список тех, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

По нашей информации, Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как они контактировали с Россыпновым.

Данную информацию подтвердили в правительстве Карелии, сообщив, что Виктору Россыпнову проведены все необходимые исследования. Первый тест на коронавирус, выполненный в лаборатории больницы, оказался положительным. Однако СКТ картины, характерной для коронавируса, не выявило.



Сейчас исследование для подтверждения диагноза проводится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. Результат ожидается сегодня.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

Карельское управление Следственного комитета РФ приступило к проверке факта сноса памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову во время строительства детского сада на территории парка Каменный бор в Петрозаводске. Такое поручение руководству регионального следственного управления дал глава Следкома России Александр Бастрыкин.

"В эфире одного из федеральных каналов освещалась ситуация вокруг демонтажа памятного знака Якову Степанову в Петрозаводске – 18-летнему бойцу истребительного батальона, погибшему в октябре 1941 года в боях за город, – говорится в официальном сообщении Следкома России. – В феврале этого года после вырубки части парка памятник был демонтирован с согласия мэрии Петрозаводска ради последующего строительства детского сада, который будет примыкать с одной стороны к шестиполосной трассе, а с другой стоять прямо перед 10-метровым обрывом, ведущим к карьеру. Местные жители своими силами восстановили стелу на месте гибели бойца".

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о проведенных в рамках проверки мероприятиях и дать соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

Распоряжение с изменениями сроков окончания учебного года глава республики подписал сегодня. Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

Напомним, глава Карелии предложил Министерству образования досрочно закончить учебный год для младших школьников во время своей последней "прямой линии" 17 апреля. Отпустить на каникулы детей предполагалось с 1 мая.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске могут оштрафовать гипермаркет за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

В гипермаркет на улице Ленинградской в утренние часы допускались посетители молодого и среднего возраста, сообщили в администрации города.

Власти Петрозаводска продолжают контролировать исполнение гражданами и организациями ограничений, установленных распоряжением главы Карелии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сегодня представители адмнистрации проверили, как продуктовые магазины соблюдают требования, связанные с работой торговых точек в утренние часы. Напомним, в период пандемии коронавируса с 9 до 11 часов делать покупки в магазинах могут только жители старше 60 лет.











На основании жалоб, поступивших от петрозаводчан в Единую диспетчерскую службу и администрацию города, сотрудники управления по делам ГО и ЧС и комитета экономического развития проверили гипермаркет на улице Ленинградской. Проверка показала, что в утренние часы, наряду с пожилыми посетителями, в гипермаркете оказались люди среднего возраста, а также молодежь. Некоторые из покупателей были без масок.





На основании выявленных фактов уполномоченные сотрудники вынесли определение, представитель организации приглашен для составления протокола об административном правонарушении, сообщили в администрации города.





В мэрии напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения согласно Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа: на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.





Ранее трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

В Мурманской области за сутки почти у 100 человек подтвердился Covid-19

В Мурманской области подтверждено 606 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 22 апреля 451 случай (+84 за сутки) коронавируса зафиксирован в Кольском районе в Белокаменке – среди рабочих подрядной организации "Новатэка".

91 случай – в Кировско-Апатитской агломерации, 23 – в Мурманске, 14 – в Печенгском районе, остальные зараженные выявлены в других поселениях региона.

Также сообщается, что в кардиологическом отделении Мончегорской ЦРБ введён карантин. У медсестры кардиологического отделения выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области трое заболевших коронавирусом скончались.

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

У главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова не обнаружили коронавируса

Виктору Россыпнову поставили диагноз ОРВИ.

Как стало известно "Столице на Онего", госпитализированному в минувшую среду, 22 апреля, в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус главе Минстроя Карелии Виктору Россыпнову оперативно сделали три теста.

По информации правительства Карелии, первая проба дала положительный результат. Два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию.

Россыпнову поставлен диагноз ОРВИ, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии". У сотрудников министерства, которые были помещены в обсерватор, взяты материалы для теста на коронавирус. Результаты должны быть известны сегодня к вечеру. Если они будут отрицательными, сотрудников отпустят домой.

Ранее сообщалось, что Виктор Россыпнов госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Кроме того, его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как контактировали с Россыпновым.

фото: © паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ"

Ночью в Петрозаводске сгорел большой частный дом

Пожар произошел ночью 23 апреля в Соломенном, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.34 пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Скалистой. В 3.50 пожар ликвидирован.

Дом площадью 182 кв м полностью сгорел.





Из горящего дома вынесли газовый баллон.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее балкон загорелся в многоквартирном доме в Петрозаводске.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Радиация в Медгоре: власти Карелии не называют источник

Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения прокомментировал начало работ по обследованию руин военного объекта, источающего радиацию.

Власти региона организовали взаимодействие с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» для решения вопроса по восстановлению территории Медгоры от радиоактивных загрязнений.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся воинских частей обнаружен участок с превышением допустимых норм радиационного фона. Он находится в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, предназначавшейся, возможно, для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами.

В Госкомитете утверждают, что не в курсе, что именно стало источником превышения радиационного фона.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay

Объявлены условия снятия запрета с кафе и ресторанов до окончания эпидемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации, в том числе, для предприятий общественного питания по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пока возможна работа только сервисов доставки, далее предусмотрено начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. "На этапе стойкой тенденции к снижению (заболеваемости - прим. ред.) в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования", – рассказали в Роспотребнадзоре. Какие еще требования придется соблюдать общепиту до окончания эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: официальная группа администрации Питкяранского района

Пропускной режим из-за коронавируса стал помехой для адвокатов в Карелии

Адвокат Николай Флеганов направил обращение в адрес губернатора с предложением внести изменения в Указ, ограничивающий передвижения граждан из-за коронавируса, с целью урегулировать работу юристов.

Николай Флеганов попросил Артура Парфенчикова внести изменения в Указ, который регламентирует ограничение на въезд в несколько городов из-за угрозы распространения коронавируса. Адвокат предложил пропускать в закрытые города защитников к своим доверителям по служебному удостоверению. На данный момент губернаторский Указ предполагает демонстрацию на въезде в город документов, которые, по оценке Флеганова, адвокаты не имеют возможности показывать.

"Согласно указа, для въезда в Костомукшу, Сегежу, Кондопогу и Питкяранта необходимо представить договор или иные транспортные документы, подтверждающие исполнение обязательств перед организациями и ИП. Поскольку адвокаты в силу закона не вправе разглашать условия соглашения с ними, а также оказывают помощь не только организациям и ИП, а в первую очередь - гражданам, попросил ввести право проезда адвокатов в указанные города по адвокатским удостоверениям. Никакие меры по защите населения не должны ограничивать или нарушать права граждан, в том числе и на оказание квалифицированной юридической помощи", - сообщил Флеганов в фейсбуке. На странице адвоката также опубликована копия обращения к Парфенчикову.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, почему республиканские власти решили закрыть четыре карельских города.

фото: © shutterstock.com

Власти Карелии не торопятся открывать салоны красоты и парикмахерские

По словам премьер-министра правительства Карелии, вопрос открытия салонов красоты рассматривается, но все зависит от ситуации с распространением Covid-19.

Предприниматели из бьюти-индустрии не понимают, почему они не могут работать при соблюдении строгих мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.



Как отметил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, вопрос послабления режима для салонов и парикмахерских рассматривается.



"Мы понимаем, что сегодня этот вид услуг очень востребован у населения. Но мы также должны отдавать себе отчет, что непосредственный контакт, скажем так, парикмахера и клиента – это повышенный риск распространения инфекции. В случае оказания прямой услуги, например, маникюра, стрижки, безопасная дистанция никак соблюдаться не может. Мы рассматривали вопрос послабления режима в этой сфере, но с учетом нынешней действительности и того, как сегодня развивается коронавирусная инфекция. Пока таких послаблений мы не ввели. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Дмитрий Родионов.

По словам Родионова, если салонам разрешат работу, необходимо будет соблюдать все санитарные нормы: постоянный замер температуры, наличие масок и перчаток, нахождение в зале не более одного клиента, обязательное проветривание и дезинфекция помещения, приборов.

"Мы рассматриваем такой вариант. Но понимаем, сегодня говорить, что это появится буквально завтра, – преждевременно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", – заключил вице-премьер.

Напомним, в Муезерском и Калевальском районах была возобновлена работа парикмахерских и салонов красоты.

фото: © istockphoto

Житель Карелии с открытой формой туберкулеза разгуливал по поселку

Судебные приставы убедили мужчину добровольно согласиться на лечение, без принудительной госпитализации, сообщили в УФССП по Карелии.

В отдел судебных приставов по Беломорскому району на исполнение поступил исполнительный документ о принудительной госпитализации в стационар гражданина с открытой формой туберкулеза.



Молодой мужчина, имеющий тяжелое заболевание, спокойно проживал в одном из населенных пунктов района, посещал общественные места и уклонялся от добровольной госпитализации в диспансер для прохождения лечения, представляя реальную угрозу для здоровья своих соседей и близких.

Односельчане обратились в администрацию Сосновецкого сельского поселения с требованием оградить их от больного.



По адресу проживания мужчину не обнаружили. Для содействия в поиске были привлечены сотрудники правоохранительных органов, медицинской службы и иные граждане. Судебные приставы установили адрес его проживания. После продолжительной беседы житель района осознал, что лучше добровольно отправиться в противотуберкулезный диспансер.

фото: © Правительство Карелии

Парфенчиков присоединился к флешмобу в поддержку медиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил поддержать медицинских работников в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Парфенчиков на своей странице в соцсети предложил жителям региона поучаствовать во флешмобе, целью котрого является поддержка карельских врачей.

"Мне кажется, слова уже излишни. Да и сложно их подобрать, чтобы выразить глубочайшую благодарность нашим медицинским работникам. Чтобы поддержать и помочь им сегодня, предлагаю два простых действия. Первое – остаться дома. Второе – присоединиться к флешмобу #СпасибоВрачам. Считаю, что Карелия должна знать своих героев и сказать спасибо каждому", - написал губернатор.

Флешмоб заключается в публикации фото сотрудников здравоохранения, которые на сегодняшний день трудятся в медицинских учреждениях республики. Снимки Артур Парфенчиков предложил отправлять в Сети своему пресс-секретарю.

"Присылайте фото медработников пресс-секретарю Марине Кабатюк и вместе мы поблагодарим не только тех, кто сейчас работает в инфекционных стационарах, но и остальных врачей, которые сегодня, рискуя здоровьем, помогают нам. Мы гордимся каждым!", - заключил глава региона.

Ранее Парфенчиков сообщил о смерти от коронавируса в близкой ему семье.

фото: © shutterstock.com

Вице-премьер правительства Карелии рассказал, как дачникам купить рассаду

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов дал советы жителям республики по подготовке к дачному сезону в период пандемии коронавируса.

Вице-премьер правительства Карелии в ходе онлайн-вебинара ответил сегодня на вопросы по подготовке к дачному сезону. Он рассказал, что необходимые товары можно приобрети в онлайн-магазине - торговой площадке, созданной на домене Корпорации развития республики.

"Мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что действуют ограничения, в преддверии майских праздников на такие товары, как рассада, дачный инвентарь, элементы благоустройства, спрос только растет. На нашем сайте уже более четырех компаний, которые предлагают ассортимент этой продукции. Среди них - даже такие крупнейшие наши торговые организации, как ЦСК и Садовый центр. Можно ассортимент заказать и получить товар любым удобным способом. Либо набрать в корзину, и его приведут к вам в дом. Либо можно после формирования заказа через какое-то время приехать в пункт выдачи и забрать товар. Для этого будет работать отдельное окно. По этому принципу сегодня работает "Леруа Мерлен". В скором времени они тоже станут нашими партнерами по размешенною своей продукции на сайте. Предварительно заявка от них поступила", - рассказал Родионов.

Глава Минэка Олег Ермолаев уточнил, что рассаду можно реализовывать только дистанционным способом.

"Выйти и выставить перед магазином рассаду нельзя. Дистанционная форма торговли – это когда вы позвонили в магазин или заказали в Интернете, приехали, получили ее на выснос. "Леруа Мерлен" сегодня принимает заказы и предлагает семена, рассаду", - отметил Ермолаев.

Напомним, вся информация об "антивирусной" поддержке бизнеса в Карелии теперь собрана в одном месте.

фото: © Столица на Онего

Из больницы выписана девочка, которую сбил гонщик в центре Петрозаводска

Врачи поставили на ноги 16-летнюю девочку, которая получила тяжелые травмы в аварии на проспекте Ленина.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача БСМП Наталья Алонцева, ребенок уже покинул больницу.

"Девочка выписана. С ней все хорошо", - рассказала главврач.

Напомним, авария произошла вечером 10 марта на проспекте Ленина в 21.55 – автомобили Kia Rio и Mercedes устроили "гонки" и столкнулись. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

Девочка получила множественные серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы. В больнице она была в тяжелом состоянии. За ее жизнь врачи боролись в реанимации.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции показал большое число людей на улицах Петрозаводска

Многие жители столицы Карелии вышли на улицы города днем 23 апреля.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.10 составил 2.6 – на улице много людей. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.

фото: © shutterstock.com

В ближайшие часы на Карелию обрушится сильный ветер

Плохая погода ожидается сегодня на севере республики, сообщили в МЧС Карелии.

В ближайшие 1-3 часа и до конца дня по северным районам Карелии ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Напомним, похолодание и снег идут в Карелию.

фото: pixabay.com / Renee_Olmsted_Photography

Власти Карелии не откроют салоны красоты в карантин, несмотря на просьбы бизнеса

В правительстве Карелии не разрешат предпринимателям, представляющим индустрию красоты, открыть салоны из-за высокого риска заражения коронавирусом, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора и просьбу бизнесменов.

Власти региона в ближайшее время не намерены предоставлять право владельцам салонов красоты открыть свои заведения для клиентов. Свое решение в правительстве мотивируют сложной обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Ранее более 70 предпринимателей, оказывающих услуги в сфере красоты, направили главе республики Артуру Парфенчикову коллективное обращение, в котором попросили губернатора предоставить им возможность работать. Владельцы салонов красоты пообещали предпринять строгие меры безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © shutterstock.com

В Карелии родители смогут обновить детский гардероб только онлайн

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов ответил на вопрос о работе детских магазинах одежды и обуви.

В четверг, 23 апреля, состоялся онлайн-вебинар с участием вице-премьера правительства и главы Минэка Карелии.



Родителей беспокоит ситуация с невозможностью одеть ребенка по сезону. С наступлением весны нужно покупать новую одежду и обувь, поскольку дети растут, и то, что они носили осенью, уже вряд ли подойдет сейчас.



"По детским магазинам одежды и обуви – пока нет решения о том, чтобы разрешить им розничную торговлю. Разрешается только дистанционная торговля. Есть магазины, которые уже сориентировались. На Маркетплейс уже есть компании, которые предлагают детскую одежду и обувь с доставкой", – отметил Родионов.



По словам Дмитрия Родионова, открыть детские магазины невозможно из-за ограничительных мер.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", – сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

фото: pixabay

Население в Карелии помогает бороться с предпринимателями, нарушающими "антивирусный" запрет

Бороться с нарушениями карантинных мер со стороны торговых и других организаций Карелии помогает бдительность граждан.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"И на телефоны горячих линий министерства экономики и посредством соцсетей сегодня от наших бдительных граждан поступает очень много обращений, связанных с ненадлежащим соблюдением эпидемиологических правил нашими предприятиями", - рассказал Родионов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: sa-kuva.fi

Бывшие узники финских лагерей в Карелии попросили Следком расследовать действия оккупантов

Авторы обращения в Следственный комитет России добиваются наказания командования оккупационных финских войск в Карело-Финской ССР и их пособников.

Группа бывших узников финских лагерей в Карелии направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей Финляндии на территории Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны. Поводом для обращения послужила проверка, которую проводит сейчас Следком по "рассекреченным материалам ФСБ об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях", созданных финскими захватчиками на территории современной Республики Карелия.

"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления", – говорится в тексте заявления жительниц Карелии Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной, которое процитировало РИА Новости.

Бывшие узники указали, что руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за преступления против жителей Карелии. При этом, как сообщило информагентство, авторы обращения добавили, что имена и звания финских солдат и их начальников, совершавших преступления в отношении мирного населения, "сейчас назвать сложно".

Напомним, вопрос о военных преступлениях Финляндии в годы Второй мировой войны был решен властями СССР и его союзников сразу после ее завершения. Еще в сентябре 1944 года в Финляндии приступила к работе Союзная контрольная комиссия под руководством генерал-полковника Жданова. К тому времени финская сторона заключила соглашение о перемирии с союзниками по антигитлеровской коалиции, которое обязывало Финляндию не только отвести свою армию за линию границы 1940 года, разоружить находящиеся на территории страны германские войска и выплатить Советскому Союзу контрибуцию за причиненный ущерб в размере 300 миллионов долларов, но и освободить всех военнопленных и содействовать наказанию военных преступников.

В октябре 1944 года руководство Союзной контрольной комиссии передало правительству Финляндии список таких преступников, состоявший из 61 фамилии. Часть из них была задержана самими финляндскими властями во время работы Союзной контрольной комиссии в 1944-1947 годах, кому-то из "списка Жданова" удалось перебраться в Швецию и совсем избежать наказания, часть задержанных оказалась даже оправдана, а кто-то из финских оккупантов был осужден советским трибуналом и вышел на свободу только по хрущевской амнистии.

Однако точку в этом вопросе поставил судебный процесс над бывшим руководством Финляндии, который состоялся в ноябре 1945 – феврале 1946 гг. Экс-президент страны Ристо Рюти, шесть финских министров и посол Финляндии в Германии были признаны виновными в развязывании войны с Советским Союзом и получили различные тюремные сроки, но вскоре также были амнистированы, а СССР и Финляндия заключили в 1948 году договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Читайте подробнее в материале "Эхо Сандармоха?"

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Гуляющим без масок жителям отдаленного поселка Карелии выдали памятки по профилактике коронавируса

В Калевале прошел рейд с целью проверки исполнения жителями поселка режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Сотрудники отряда противопожарной службы по Калевальскому району, подведомственного Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, приняли участие в совместном рейде с представителями администрации района и МВД. Проверка показала, что далеко не все жители Калевалы используют личные средства защиты – несколько человек на улице встретили без масок и перчаток. Гражданам напомнили о последствиях такого безответственного поведения в период пандемии коронавируса, сообщили в Госкомитете.





"Во время разговора жителям поселка были дали необходимые рекомендации по безопасности самих граждан и членов их семьи, а также розданы памятки по профилактике распространения заболевания", - пишут в паблике ведомства.





Напомним, в Петрозаводске поймали трех нарушителей режима самоизоляции.

фото: Привет, сейчас | Видлица - Карелия / ВК

Утки вышли на улицы села в Карелии в период всеобщей изоляции (ФОТО)

На опустевшие улицы села Видлица в Карелии вышли дикие птицы.

Снимки, на которых видно, как утки прогуливаются по пустым сельским дорогам, размещены в паблике "Привет, сейчас | Видлица - Карелия".

"Ходят утки по улицам в Видлице", - сообщил автор.

Ранее житель Петрозаводска снял ролик с бегающей по столице Карелии лошадью.

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Переход на дистанционный режим позволил продолжить работу многим магазинам Петрозаводска

Многие магазины непродовольственных товаров в Петрозаводске, чья работа приостановлена на период карантинных мероприятия, перешли на дистанционный режим, что позволило им законно продолжать торговлю.

Об этом сообщило министерство экономического развития Карелии по итогам проверок организаций розничной торговли, проведенных 19 и 20 апреля.

В частности, были проверены магазины формата сад-огород по адресам: ул. Московская, 3б; Лососинское шоссе, 26; Первомайский, 53. "Торговые объекты работают, во всех магазинах закрыта дверь. Указано, что работают дистанционно, заявки принимают по телефону. После вызова продавца, открывают дверь, но в магазин посетителей не пускают. Продавцы в масках и перчатках", - говорится в сообщении министерства. Какие еще магазины были проверены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Виталия Садовникова/vk.com/id521807

Дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 22 апреля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.04 пожарно-спасательные подразделения и члены добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в местечке Мартнаволок. В 19.04 пожар ликвидирован.





Дом и соседнее неэксплуатируемое строение сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что местный житель в результате несоблюдения рекомендаций и запретов поджег сухую траву – в результате чего и сгорели строения.

фото: sa-kuva.fi

Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации

Во время Великой Отечественной войны на территории республики были созданы 14 концентрационных лагерей.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

Как сообщили в Следкоме, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией Финляндии было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации Карелии с 1941 по 1944 годы в финских лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей. Сейчас в Карелии проживают свыше 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств захватчиков.

фото: Сергей Бюркланд

В Петрозаводске кроссовер чуть не сбил пешехода, вылетев на тротуар после ДТП (ВИДЕО)

Кроссовер отбросило на тротуар после столкновения с "семеркой" на проспекте Ленина, сообщает ДТП ПТЗ.

Авария с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера "KIA Sportage" произошла сегодня в 13.53 на проспекте Ленина, у дома №19. Автомобили двигались по проспекту вниз. ДТП произошло, когда КИА совершал левый поворот во двор. В это же время ВАЗ-2107 двигался по полосе встречного движения в попутном направлении.

От столкновения кроссовер отбросило на тротуар и развернуло. Машина чуть не сбила пешехода.

В результате ДТП обошлось без жертв, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее два человека пострадали в страшном ДТП в Петрозаводске.

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

В России за сутки коронавирус выявили у 4774 человек

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 4774, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 5236 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 42 человек. Всего умерли 555 зараженных.

Выздоровели – 4891.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Роспотребназдор: Госпиталю для ветеранов войн в Петрозаводске не требовалось согласования для приема больных коронавирусом

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия ответили на обращение бывшего депутата горсовета.

Госпиталю для ветеранов войн в Петрозаводске не требовалось получения согласования Роспотребнадзора на размещение в нем монопрофильного центра по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ответ на обращение бывшего депутат городского совета Анатолия Александровского.

В своем обращении экс-депутат отметил тот факт, что непосредственной близости от госпиталя – на расстоянии 15-30 метров – находятся два жилых дома, в которых проживают более двухсот человек, в том числе пенсионеры и дети. По мнению Александровского, тем самым в Петрозаводске нарушаются действующие санитарно-эпидемиологические нормы на размещение инфекционных стационаров, что создает угрозу жизни и здоровью для жильцов соседних домов.

Как говорится в ответе госпожи Котович, госпиталь для ветеранов войн осуществляет свою деятельность на основании ранее выданной ему лицензии, а постановление федерального правительства от 3 апреля 2020 года "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" позволяет госпиталю не переоформлять ему эту лицензию. Между тем госпиталь для ветеранов войн никогда прежде не являлся инфекционным стационаром.