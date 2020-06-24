Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

На сегодняшний день в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.
В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19. Умерший – 74–летний петрозаводчанин, мужчина имел хронические сердечно–сосудистые заболевания. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.
Подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Питкярантском районе (деревня Ряймяля) –1, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 2, в Беломорске – 3, в Муезерском районе (село Реболы) – 1, в Лахденпохском районе (поселок Мийнала) – 1, в Олонецком районе (деревня Капшойла) – 1, в Прионежском районе (поселок Новая Вилга) – 1.
В итоге на 24 июня в Карелии 1109 выявленных случаев ковида.
Выздоровели еще 22 человека, среди них – рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС и работники АО "ВАД". Всего поборовших инфекцию – 469.
Всего в Карелии за период пандемии проведено 70379 исследований (+1423 за сутки).
На самокарантине находятся 1511 человек (-178 за сутки).
В местах обсервации пребывают 39 человек (+5 за сутки).
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 180, 4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,3 раза выше и составляет 408,7 случая, по Северо–Западу – 357,7.Смотреть подробнее
Как обещала мэрия Петрозаводска, военные самолеты, возвращавшиеся с парада Победы в Санкт-Петербурге, должны были пролететь над набережной.
Сотни петрозаводчан с детьми пришли на набереджную города в надежде увидеть эскадрилью из 10 самолетов.
По информации городских властей, самолеты должны были пролететь в период с 11.00 до 11.30.
Примерно в 12.15 из-за деревьев вылетели два истребителя и улетели вдаль над Онего, рассказали горожане.
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"Народ ждал, что они развернуться и дадут ещё круг, но так и не дождался. Люди разочарованно ворчали, что не стоило час ждать такого вялого зрелища", – разочарованно отметил петрозаводчанин.
Пожар произошел 24 июня в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 00.19 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района с составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках в Пиндушах на Клубном переулке. В 5.55 пожар ликвидирован.
© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Софья Комлева
Огонь уничтожил 12 строений на площади 800 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске"
Ранее два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске.Смотреть подробнее
Эскадрилья будет возвращаться с парада Победы в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Увидеть красочное зрелище можно будет на Онежской набережной приблизительно в период с 11.00 до 11.30. Администрация напоминает горожанам о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей.
Горожане могут присоединится к акции "Я рисую мелом". Рядом с Петровским дворцом юные художники будут рисовать на асфальте картины о войне и Великой Победе, о мире и добре, о фильмах и прочитанных книгах.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мероприятии примут участие несколько семей. Однако все желающие могут проявить свой художественный талант и присоединиться к акции дистанционно.
Напомним, парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября.Смотреть подробнее
Неудобства связаны с работами на объектах электросетевого хозяйства, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В четверг, 25 июня, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в Соломенном: на улицах Лесопильная, Садовая, Пришвина, Прибрежная и Пролетарская (в том числе в здании МДОУ "Детский сад № 80"), в переулках Крылова, Скалистый, Койкозерский и Островского.
Также 26 июня с 10.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение в Тепличном – на улицах Парниковая, Тепличная и Огородная.
Неудобства коснутся потребителей АО "Прионежская сетевая компания".
Ранее сообщалось, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ в электрических сетях с 22 по 26 июня в районах Карелии возможны кратковременные перерывы в энергоснабжении.Смотреть подробнее
В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В церемонии приняли участие Рашид Нургалиев, Валентина Пивненко, Александр Пшеницын, Ирина Мирошник, Элиссан Шандалович, Митрополит Константин, Владимир Горшуков, Олег Ганеев, ветераны и кадеты.
Монумент располагается вблизи православного храма Святого Ильи Пророка в парке Лес Победы.
Объект установлен по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.
"Сегодня великое событие в нашей стране – 75 лет назад прошел первый парад Победы. В этот день мы говорим о роли матери: матери, которая и спасла жизни многим детям, и воспитала, и дала образование и, самое главное, – сохранила фамилии, фамилии тех наших воинов, которые легли на полях сражений во имя и во славу нашего государства, во имя Победы. Велика роль матери, которая не только провожала в путь, но и очень долго ждала, ждала своих мужей, отцов, братьев, сыновей", – отметил Рашид Нургалиев.
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Автором памятника является известный скульптор России Салават Щербаков.
Митрополит Петрозаводский и Карельский Кирилл освятил памятник.
Жители микрорайона Рыбка пожаловались на "качественный ремонт дороги".
Горожане, проживающие на улице Междвежьегорской, прислали в редакцию фотографии улицы, которую дорожные рабочие засыпали оставшимся после фрезеровки асфальтом.
"Учитывая полное отсутствие тротуаров, пешеходам передвигаться по этой улице стало совсем проблематично. Впредь предлагаем такими же "современными технологиями" и с таким же "качеством" ремонтировать мэрии дорогу рядом с собственным зданием на набережной", – написали петрозаводчане.
На кадрах видно, что асфальтовая крошка разбросана, плохо утрамбована и неоднородна.Смотреть подробнее
Во вторник, 23 июня, на Первом канале вышла программа "Право на справедливость" с участием карельского врача.
Вчера программа "Право на справедливость" с ведущим Андреем Макаровым была посвящена голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.
Гостем студии стал председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
В рамках программы в формате видеообращения выступил и заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков.
Доктор рассказал о работе в центре лечения больных с COVID-19, который был развернут на базе Госпиталя для ветеранов.
"Работаем с больными в критическом состоянии... Занимаемся интенсивной терапией тяжелых больных... С рацией сплю уже долгое время... Когда давали согласие на работу здесь в конце марта, те ребята, которые со мной пошли сюда, честно скажу –шли не за "длинным" рублем, потому что в то время разговоров даже не было о выплатах... Мне было приятно видеть молодых врачей, которые радовались не своим кошелькам, а тому, что государство вдруг обратилось к ним, достойно оценив работу", – сказал Алексей Жидков.
Видео было записано в конце мая. Сейчас Алексей Борисович, отработав смену, находится дома.
В начале мая Алексей Жидков в интервью "Столице на Онего" говорил: "Красную Шапочку нужно спрашивать про Волка, когда она уже вышла из леса. Стоя у входа в лес, она же не расскажет, насколько он страшный… Пусть сначала сказка закончится, а потом поговорим! Пока же Красная Шапочка только вышла на тропинку, и что будет дальше – никто не знает. Ну, разве что Шарль Перро..."
На днях Владимир Путин наградил Алексея Борисовича орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм. В числе награжденных оказалисть еще 9 врачей.Смотреть подробнее
Помимо южных морских курортов в России множество природных красот, которые могут стать достойной альтернативой для путешествия этим летом.
Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, пишет ТАСС.
"Время отдыхать в России, в нашей стране. Мы понимаем, что лето в первую очередь ассоциируется с пляжным отдыхом, с морем. Но давайте не будем забывать про такие прекрасные, замечательные направления с великолепной природой, как Алтай, Хакасия, Карелия", – сказала Догузова.
Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.
Ранее в Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию.Смотреть подробнее
В этом году чайки удивляют горожан необычным расположением гнезд.
Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото маленьких птенцов, которые ждут "родителей".
© Читатель "Столицы на Онего"
Чайки обустроили гнездо на крыше (реакторе) старого бесхозного троллейбуса.
© Читатель "Столицы на Онего"
Ранее на Перевалке чайка обустроила себе гнездо на припаркованном автомобиле.
Также чайки высиживали яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".Смотреть подробнее
Сотрудники Костомукского ГОКа создали интересную композицию в исполнении агрегатов.
Локомотивы, состоящие из электровоза и вагонов, (тепловые агрегаты) исполнили небольшую пьесу под названием "Собачий вальс".
Видео было опубликовано на YouTube-канале "Форум Костомукши".
Место действия – Костомукшский ГОК, "Карельский Окатыш".
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Пожар произошел утром 24 июня в Пудоже.
Как сообщили в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району", в 9.41 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в одноквартирном деревянном жилом доме на улице Ленина.
Проживающий в доме гражданин находился на улице.
"Личным составом создано несколько звеньев газодымозащитной службы, произведена разборка и проливка конструкций здания, автоцистерны установлены на пожарный гидрант, через некоторый промежуток времени пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв м. Причина пожара устанавливается", – написали в паблике.
Напомним, ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек.Смотреть подробнее
Горожане заметили на памятнике мох и проросшее сквозь камень деревце.
Читатели, прогуливавшиеся утром по набережной Петрозаводска, обратили внимание, что на памятнике О.В. Куусинену вырос мох и дерево.
Петрозаводчане прислали в редакцию фотографии.
Также недалеко от памятника лежат сломанные ограждения – вблизи места благоустройства.
Памятник был открыт в июне 1973 года – в день 270‑летия Петрозаводска. И обычно городские власти следили за внешним обликом монумента.Смотреть подробнее
Авария произошла вечером 23 июня в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.
На подъезде к МАПП "Вяртсиля" в 22.45 23-летний водитель без прав, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", сбил велосипедиста, который двигаясь в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали: 35-летний велосипедист, который был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ, и 25-летняя пассажирка автомобиля – ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Пудоже.Смотреть подробнее
Баннеры с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.
Как сообщили в официальном паблике правительства Карелии, билборд с надписью "Спасибо, доктор!" и фотографией заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова появился на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Напомним, указом президента России Артур Викторович награждён орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом стало известно в День медицинского работника, который отмечался 21 июня.
Ранее врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".Смотреть подробнее
Уже более 700 человек госпитализировали с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 707 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
В больницы за сутки попали 14 новых больных.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
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В медицинских организациях Карелии продолжается внедрение диагностики ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа).
Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", иммуноферментный анализ в качестве вспомогательного метода диагностики COVID-19 начали использовать Беломорская ЦРБ, Межрайонная больница №1 (Костомукша), Кондопожская, Сортавальская, Медвежьегорская, Питкярантская и Сегежская центральные районные больницы, Республиканская больница им. В.А. Баранова, Детская республиканская больница, Республиканский онкологический диспансер, Республиканская инфекционная больница, Республиканский кожно-венерологический диспансер, городские поликлиники Петрозаводска.
Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет.
До конца недели ИФА начнут делать в Пудожской ЦРБ, Республиканском перинатальном центре и Республиканской станции переливания крови.
Напомним, в Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID-19. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.Смотреть подробнее
Всего в России на 22 июня зарегистрировано 606881 случаев COVID-19, за сутки – 7176, сообщает оперштаб РФ.
Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 368822 человек. За прошедшие сутки выздоровели –12393.
За весь период в России умерли 8513 человек. За последние сутки подтверждено 154 летальных случая.
Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на сегодняшний день возросло до 1109. Умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией – всего шесть.Смотреть подробнее
Одной из причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, 22 июня спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде – два мальчика едва не утонули, решив переплыть залив на пенопласте.
В связи с этим случаем следственные органы еще раз напомнили жителям Карелии, в особенности родителям, о мерах предосторожности в связи с опасностью нахождения на водоемах.
"Данные обстоятельства указывают на необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение гибели людей в результате неконтролируемого купания, не только органами государственной власти и местного самоуправления, но и на повышение ответственности родителей за времяпрепровождение своих детей", – отметили в управлении.
Ранее мы сообщали о трагическом случае в Петрозаводске – 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке.Смотреть подробнее
В сети провели опрос, где в России самые лучшие места для рыбалки, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.
Большинство россиян предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте – Крым.
По данным опроса про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край, Волгоградскую область, а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области.
Ранее Карелия вошла в тройку лучших направлений для пап.
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Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность избирательной системы республики к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Глава республики Артур Парфенчиков вместе с председателем ЦИК Карелии Алексеем Бахилиным и главой Петрозаводска Ириной Мирошник проверили готовность избирательного участка с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и обсудили вопросы информационной безопасности избирательной системы республики в целом.
Подробнее читайте на информационной площадке, посвященной предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.Смотреть подробнее
Сегодня вечером состоится очередная "прямая линия" с участием губернатора, председателя Заксобрания РК и экспертами.
"Друзья, мне часто задают вопросы о голосовании по изменению Конституции. Как оно будет проходить в республике, насколько это безопасно, учитывая эпидситуацию, как проголосовать тем, кто находится на самоизоляции? На все вопросы вместе с председателем Законодательного собрания Карелии Элиссаном Шандаловичем ответим сегодня в режиме онлайн", – сообщил Артур Парфечнков на своей странице "ВКонтакте".
Также запланирована видеосвязь с экспертами, которые также дадут разъяснения по некоторым ключевым моментам.
Начало трансляции в 18.00 на странице официального паблика правительства.
Глава Карелии призвал местных жителей не расслабляться.
"Еще раз хочу обратить внимание жителей Карелии, что коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике. Поэтому крайне важно относиться к мерам безопасности так же серьезно, как и в начале эпидемии, не расслабляться, не думать, что инфекция "выдохлась". Пока это не так. И хотя уровень заболеваемости у нас в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, это не значит, что мы можем махнуть рукой на соблюдение требований безопасности", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
Напомним, на сегодняшний день в Карелии 1109 выявленных случаев ковида. За последние сутки подтверждено 35 новых случаев.
Скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19.Смотреть подробнее
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Родители привлечены к ответственности за нарушения законных интересов детей, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Пряжинском районе ряд семей, которым был предоставлен материнский капитал на улучшение жилищных условий, нарушили интересы детей.
Родители купили жилье, однако в общую собственность детей с определением размера долей не оформили.
Нарушители привлечены к ответственности и оштрафованы.
Ранее сообщалось, что законопроект об использовании маткапитала на покупку авто снова обсудят в парламенте Карелии.Смотреть подробнее
О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +26.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы.
Ветер переменных направлений слабый, при грозах –порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +29 градусов.
Подрядчик завозит брусчатку и готовится к мощению пешеходных дорожек, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В рамках муниципального контракта ООО "СМС"приступило к благоустройству территории Голиковского парка.
Сейчас на территорию парка завозится брусчатка. Для мощения пешеходных дорожек здесь будет использован материал, который демонтируется в рамках реконструкции Онежской набережной.
Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.
Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.Смотреть подробнее
Суд признал 32-летнюю жительницу Сегежского района виновной в клевете, сообщили в прокуратуре Карелии.
В июне 2019 года женщина на почве личных неприязненных отношений создала в социальной сети "ВКонтакте" пять аккаунтов под разными именами, на которых размещала ложные сведения приятеля, с которым познакомилась на сайте знакомств.
Жительница Карелии публиковала оскорбительные, унижающие честь и достоинство молодого человека высказывания. Таким образом она хотела отплатить мужчине, отказавшему ей в общении.
Суд назначил сегежанке наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Ранее петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.Смотреть подробнее
По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Рейды проходят в разных районах города. Так, в прошедшие дни были осмотрены автобусы №№4, 14 и 17, а также №№2, 3, 5, 9 в Сулажгоре
В ходе рейдов проверялось наличие при входе в салон антисептика и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.
С водителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения установленных требований.
Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно по номеру 051.
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Мероприятия в рамках нацпроекта "Экология" удалось выполнить до наступления жаркой погоды, сообщили в Минприроды Карелии.
Искусственное лесовосстановление в Карелии выполнено на площади 6663 гектаров или 103 % от плана. В том числе посев – 1650 гектаров, посадка – 5013 гектаров.
Арендаторам лесных участков предстоит провести мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, в том числе минерализацию почвы, и выполнить уходы за лесными культурами.
Лесничества также следят за приживаемостью лесных культур. В результате такой работы арендаторы высадили в этом году взамен погибших насаждений лесные культуры на площади 3496 гектаров.
Оценку приживаемости лесных культур по приживаемости посадок этого года проведут осенью.
Ранее сообщалось, что более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск.Смотреть подробнее
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