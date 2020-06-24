Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

В Карелии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19. Умерший – 74–летний петрозаводчанин, мужчина имел хронические сердечно–сосудистые заболевания. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.

Подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Питкярантском районе (деревня Ряймяля) –1, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 2, в Беломорске – 3, в Муезерском районе (село Реболы) – 1, в Лахденпохском районе (поселок Мийнала) – 1, в Олонецком районе (деревня Капшойла) – 1, в Прионежском районе (поселок Новая Вилга) – 1.

В итоге на 24 июня в Карелии 1109 выявленных случаев ковида.

Выздоровели еще 22 человека, среди них – рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС и работники АО "ВАД". Всего поборовших инфекцию – 469.

Всего в Карелии за период пандемии проведено 70379 исследований (+1423 за сутки).

На самокарантине находятся 1511 человек (-178 за сутки).

В местах обсервации пребывают 39 человек (+5 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 180, 4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,3 раза выше и составляет 408,7 случая, по Северо–Западу – 357,7.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)

Как обещала мэрия Петрозаводска, военные самолеты, возвращавшиеся с парада Победы в Санкт-Петербурге, должны были пролететь над набережной.

Сотни петрозаводчан с детьми пришли на набереджную города в надежде увидеть эскадрилью из 10 самолетов.

По информации городских властей, самолеты должны были пролететь в период с 11.00 до 11.30.

Примерно в 12.15 из-за деревьев вылетели два истребителя и улетели вдаль над Онего, рассказали горожане.





"Народ ждал, что они развернуться и дадут ещё круг, но так и не дождался. Люди разочарованно ворчали, что не стоило час ждать такого вялого зрелища", – разочарованно отметил петрозаводчанин.

фото: © Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Дима Хворостов

Ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек (ФОТО)

Пожар произошел 24 июня в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.19 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района с составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках в Пиндушах на Клубном переулке. В 5.55 пожар ликвидирован.

© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Софья Комлева



Огонь уничтожил 12 строений на площади 800 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.



© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске"

Ранее два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Военные самолеты пролетят над набережной Петрозаводска в ближайшее время

Эскадрилья будет возвращаться с парада Победы в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Увидеть красочное зрелище можно будет на Онежской набережной приблизительно в период с 11.00 до 11.30. Администрация напоминает горожанам о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей.



Горожане могут присоединится к акции "Я рисую мелом". Рядом с Петровским дворцом юные художники будут рисовать на асфальте картины о войне и Великой Победе, о мире и добре, о фильмах и прочитанных книгах.



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мероприятии примут участие несколько семей. Однако все желающие могут проявить свой художественный талант и присоединиться к акции дистанционно.

Напомним, парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября.

фото: © pixabay.com

Два района Петрозаводска временно останутся без электричества

Неудобства связаны с работами на объектах электросетевого хозяйства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 25 июня, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в Соломенном: на улицах Лесопильная, Садовая, Пришвина, Прибрежная и Пролетарская (в том числе в здании МДОУ "Детский сад № 80"), в переулках Крылова, Скалистый, Койкозерский и Островского.

Также 26 июня с 10.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение в Тепличном – на улицах Парниковая, Тепличная и Огородная.

Неудобства коснутся потребителей АО "Прионежская сетевая компания".

Ранее сообщалось, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ в электрических сетях с 22 по 26 июня в районах Карелии возможны кратковременные перерывы в энергоснабжении.

фото: © Администрация Петрозаводска

Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО)

В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В церемонии приняли участие Рашид Нургалиев, Валентина Пивненко, Александр Пшеницын, Ирина Мирошник, Элиссан Шандалович, Митрополит Константин, Владимир Горшуков, Олег Ганеев, ветераны и кадеты.

Монумент располагается вблизи православного храма Святого Ильи Пророка в парке Лес Победы.

Объект установлен по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

"Сегодня великое событие в нашей стране – 75 лет назад прошел первый парад Победы. В этот день мы говорим о роли матери: матери, которая и спасла жизни многим детям, и воспитала, и дала образование и, самое главное, – сохранила фамилии, фамилии тех наших воинов, которые легли на полях сражений во имя и во славу нашего государства, во имя Победы. Велика роль матери, которая не только провожала в путь, но и очень долго ждала, ждала своих мужей, отцов, братьев, сыновей", – отметил Рашид Нургалиев.





Автором памятника является известный скульптор России Салават Щербаков.



Митрополит Петрозаводский и Карельский Кирилл освятил памятник.

фото: © Читатель "Столица на Онего"

Улицу в Петрозаводске засыпали асфальтовыми отходами, по которым трудно ходить (ФОТО)

Жители микрорайона Рыбка пожаловались на "качественный ремонт дороги".

Горожане, проживающие на улице Междвежьегорской, прислали в редакцию фотографии улицы, которую дорожные рабочие засыпали оставшимся после фрезеровки асфальтом.

"Учитывая полное отсутствие тротуаров, пешеходам передвигаться по этой улице стало совсем проблематично. Впредь предлагаем такими же "современными технологиями" и с таким же "качеством" ремонтировать мэрии дорогу рядом с собственным зданием на набережной", – написали петрозаводчане.

На кадрах видно, что асфальтовая крошка разбросана, плохо утрамбована и неоднородна.

фото: © Кадры из видео

Доктор из Карелии, находящийся на передовой борьбы с COVID-19, выступил на Первом канале (ВИДЕО)

Во вторник, 23 июня, на Первом канале вышла программа "Право на справедливость" с участием карельского врача.

Вчера программа "Право на справедливость" с ведущим Андреем Макаровым была посвящена голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

Гостем студии стал председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

В рамках программы в формате видеообращения выступил и заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков.





Доктор рассказал о работе в центре лечения больных с COVID-19, который был развернут на базе Госпиталя для ветеранов.

"Работаем с больными в критическом состоянии... Занимаемся интенсивной терапией тяжелых больных... С рацией сплю уже долгое время... Когда давали согласие на работу здесь в конце марта, те ребята, которые со мной пошли сюда, честно скажу –шли не за "длинным" рублем, потому что в то время разговоров даже не было о выплатах... Мне было приятно видеть молодых врачей, которые радовались не своим кошелькам, а тому, что государство вдруг обратилось к ним, достойно оценив работу", – сказал Алексей Жидков.

Видео было записано в конце мая. Сейчас Алексей Борисович, отработав смену, находится дома.



В начале мая Алексей Жидков в интервью "Столице на Онего" говорил: "Красную Шапочку нужно спрашивать про Волка, когда она уже вышла из леса. Стоя у входа в лес, она же не расскажет, насколько он страшный… Пусть сначала сказка закончится, а потом поговорим! Пока же Красная Шапочка только вышла на тропинку, и что будет дальше – никто не знает. Ну, разве что Шарль Перро..."



На днях Владимир Путин наградил Алексея Борисовича орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм. В числе награжденных оказалисть еще 9 врачей.

фото: © ТАСС / Пресс-служба Ростуризма

Глава Ростуризма призвала россиян ехать отдыхать в Карелию

Помимо южных морских курортов в России множество природных красот, которые могут стать достойной альтернативой для путешествия этим летом.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, пишет ТАСС.

"Время отдыхать в России, в нашей стране. Мы понимаем, что лето в первую очередь ассоциируется с пляжным отдыхом, с морем. Но давайте не будем забывать про такие прекрасные, замечательные направления с великолепной природой, как Алтай, Хакасия, Карелия", – сказала Догузова.

Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Ранее в Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию.

фото: © pixabay.com

Чайки свили гнездо на крыше заброшенного троллейбуса в Петрозаводске (ФОТО)

В этом году чайки удивляют горожан необычным расположением гнезд.

Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото маленьких птенцов, которые ждут "родителей".

© Читатель "Столицы на Онего"



Чайки обустроили гнездо на крыше (реакторе) старого бесхозного троллейбуса.

© Читатель "Столицы на Онего"



Ранее на Перевалке чайка обустроила себе гнездо на припаркованном автомобиле.

Также чайки высиживали яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".

фото: © Кадр из видео / youtube.com/watch?v=KgJXHMFJSOA

Тяговые агрегаты в Карелии исполнили "Собачий вальс" (ВИДЕО)

Сотрудники Костомукского ГОКа создали интересную композицию в исполнении агрегатов.

Локомотивы, состоящие из электровоза и вагонов, (тепловые агрегаты) исполнили небольшую пьесу под названием "Собачий вальс".

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Форум Костомукши".

Место действия – Костомукшский ГОК, "Карельский Окатыш".

фото: © Паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району"

Житель Карелии остался без крыши над головой (ФОТО)

Пожар произошел утром 24 июня в Пудоже.

Как сообщили в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району", в 9.41 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в одноквартирном деревянном жилом доме на улице Ленина.

Проживающий в доме гражданин находился на улице.

"Личным составом создано несколько звеньев газодымозащитной службы, произведена разборка и проливка конструкций здания, автоцистерны установлены на пожарный гидрант, через некоторый промежуток времени пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв м. Причина пожара устанавливается", – написали в паблике.

Напомним, ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек.

фото: © Читатель "Столицы на Онего"

Памятник Куусинену около набережной Петрозаводска "украсил" мох (ФОТО)

Горожане заметили на памятнике мох и проросшее сквозь камень деревце.

Читатели, прогуливавшиеся утром по набережной Петрозаводска, обратили внимание, что на памятнике О.В. Куусинену вырос мох и дерево.

Петрозаводчане прислали в редакцию фотографии.

Также недалеко от памятника лежат сломанные ограждения – вблизи места благоустройства.

Памятник был открыт в июне 1973 года – в день 270‑летия Петрозаводска. И обычно городские власти следили за внешним обликом монумента.

фото: © ГИБДД Карелии

Велосипедиста госпитализировали после жесткого автонаезда в Карелии (ФОТО)

Авария произошла вечером 23 июня в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.

На подъезде к МАПП "Вяртсиля" в 22.45 23-летний водитель без прав, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", сбил велосипедиста, который двигаясь в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали: 35-летний велосипедист, который был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ, и 25-летняя пассажирка автомобиля – ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Пудоже.

фото: © Паблик правительства Карелии / vk.com/gov_karelia_ru

Доктор из Карелии появился на билборде в Санкт-Петербурге (ФОТОФАКТ)

Баннеры с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.

Как сообщили в официальном паблике правительства Карелии, билборд с надписью "Спасибо, доктор!" и фотографией заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова появился на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Напомним, указом президента России Артур Викторович награждён орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом стало известно в День медицинского работника, который отмечался 21 июня.

Ранее врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Больницы Карелии пополнились 14 новыми больными с пневмонией

Уже более 700 человек госпитализировали с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 707 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В больницы за сутки попали 14 новых больных.



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © Минздрав Карелии

Больницы Карелии начали использовать иммуноферментный анализ для диагностики COVID-19

В медицинских организациях Карелии продолжается внедрение диагностики ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа).

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", иммуноферментный анализ в качестве вспомогательного метода диагностики COVID-19 начали использовать Беломорская ЦРБ, Межрайонная больница №1 (Костомукша), Кондопожская, Сортавальская, Медвежьегорская, Питкярантская и Сегежская центральные районные больницы, Республиканская больница им. В.А. Баранова, Детская республиканская больница, Республиканский онкологический диспансер, Республиканская инфекционная больница, Республиканский кожно-венерологический диспансер, городские поликлиники Петрозаводска.

Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет.

До конца недели ИФА начнут делать в Пудожской ЦРБ, Республиканском перинатальном центре и Республиканской станции переливания крови.

Напомним, в Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID-19. Это шестой летальный исход с начала эпидемии.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В России еще у 7176 россиян выявили коронавирус

Всего в России на 22 июня зарегистрировано 606881 случаев COVID-19, за сутки – 7176, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 368822 человек. За прошедшие сутки выздоровели –12393.

За весь период в России умерли 8513 человек. За последние сутки подтверждено 154 летальных случая.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на сегодняшний день возросло до 1109. Умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией – всего шесть.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии призывает родителей следить за детьми во время купания

Одной из причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 22 июня спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде – два мальчика едва не утонули, решив переплыть залив на пенопласте.

В связи с этим случаем следственные органы еще раз напомнили жителям Карелии, в особенности родителям, о мерах предосторожности в связи с опасностью нахождения на водоемах.

"Данные обстоятельства указывают на необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение гибели людей в результате неконтролируемого купания, не только органами государственной власти и местного самоуправления, но и на повышение ответственности родителей за времяпрепровождение своих детей", – отметили в управлении.

Ранее мы сообщали о трагическом случае в Петрозаводске – 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке.

фото: © pixabay.com

Карелию назвали одним из самых лучших мест для рыбалки

В сети провели опрос, где в России самые лучшие места для рыбалки, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.

Большинство россиян предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте – Крым.

По данным опроса про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край, Волгоградскую область, а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области.

Ранее Карелия вошла в тройку лучших направлений для пап.

фото: Правительство Карелии

Избирательная система Карелии готова к проведению общероссийского голосования

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность избирательной системы республики к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Глава республики Артур Парфенчиков вместе с председателем ЦИК Карелии Алексеем Бахилиным и главой Петрозаводска Ириной Мирошник проверили готовность избирательного участка с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и обсудили вопросы информационной безопасности избирательной системы республики в целом.

Подробнее читайте на информационной площадке, посвященной предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии во время "прямой линии" расскажет о голосовании по поправками в Конституцию

Сегодня вечером состоится очередная "прямая линия" с участием губернатора, председателя Заксобрания РК и экспертами.

"Друзья, мне часто задают вопросы о голосовании по изменению Конституции. Как оно будет проходить в республике, насколько это безопасно, учитывая эпидситуацию, как проголосовать тем, кто находится на самоизоляции? На все вопросы вместе с председателем Законодательного собрания Карелии Элиссаном Шандаловичем ответим сегодня в режиме онлайн", – сообщил Артур Парфечнков на своей странице "ВКонтакте".



Также запланирована видеосвязь с экспертами, которые также дадут разъяснения по некоторым ключевым моментам.



Начало трансляции в 18.00 на странице официального паблика правительства.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Парфенчиков: "Коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике"

Глава Карелии призвал местных жителей не расслабляться.

"Еще раз хочу обратить внимание жителей Карелии, что коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике. Поэтому крайне важно относиться к мерам безопасности так же серьезно, как и в начале эпидемии, не расслабляться, не думать, что инфекция "выдохлась". Пока это не так. И хотя уровень заболеваемости у нас в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, это не значит, что мы можем махнуть рукой на соблюдение требований безопасности", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на сегодняшний день в Карелии 1109 выявленных случаев ковида. За последние сутки подтверждено 35 новых случаев.

Скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +13 ° …+19 ° 2 м/с В 763 мм.рт.ст. 53% день Малооблачно, +20 ° …+22 ° 2 м/с В 763 мм.рт.ст. 39% вечер Пасмурно, +18 ° …+22 ° 2 м/с ЮВ 762 мм.рт.ст. 50% ночь Пасмурно, +17 ° …+18 ° 1 м/с ЮЗ 762 мм.рт.ст. 70%

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Несколько семей в Карелии наказали за неправильное использование маткапитала

Родители привлечены к ответственности за нарушения законных интересов детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Пряжинском районе ряд семей, которым был предоставлен материнский капитал на улучшение жилищных условий, нарушили интересы детей.

Родители купили жилье, однако в общую собственность детей с определением размера долей не оформили.



Нарушители привлечены к ответственности и оштрафованы.

Ранее сообщалось, что законопроект об использовании маткапитала на покупку авто снова обсудят в парламенте Карелии.

фото: © Столица на Онего

Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений слабый.



Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +26.



В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы.



Ветер переменных направлений слабый, при грозах –порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +29 градусов.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Благоустройство Голиковского парка в Петрозаводске обойдется в 15 млн рублей

Подрядчик завозит брусчатку и готовится к мощению пешеходных дорожек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "СМС"приступило к благоустройству территории Голиковского парка.

Сейчас на территорию парка завозится брусчатка. Для мощения пешеходных дорожек здесь будет использован материал, который демонтируется в рамках реконструкции Онежской набережной.

Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.

Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.

фото: © pixabay.com

Сайт знакомство довел жительницу Карелии до преступления

Суд признал 32-летнюю жительницу Сегежского района виновной в клевете, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне 2019 года женщина на почве личных неприязненных отношений создала в социальной сети "ВКонтакте" пять аккаунтов под разными именами, на которых размещала ложные сведения приятеля, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Жительница Карелии публиковала оскорбительные, унижающие честь и достоинство молодого человека высказывания. Таким образом она хотела отплатить мужчине, отказавшему ей в общении.

Суд назначил сегежанке наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Власти Петрозаводска продолжают проверять маршрутчиков

По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейды проходят в разных районах города. Так, в прошедшие дни были осмотрены автобусы №№4, 14 и 17, а также №№2, 3, 5, 9 в Сулажгоре

В ходе рейдов проверялось наличие при входе в салон антисептика и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

С водителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения установленных требований.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно по номеру 051.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Смирнов Владимир

В Карелии более 5 тысяч гектаров земли засадили молодыми деревьями

Мероприятия в рамках нацпроекта "Экология" удалось выполнить до наступления жаркой погоды, сообщили в Минприроды Карелии.

Искусственное лесовосстановление в Карелии выполнено на площади 6663 гектаров или 103 % от плана. В том числе посев – 1650 гектаров, посадка – 5013 гектаров.

Арендаторам лесных участков предстоит провести мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, в том числе минерализацию почвы, и выполнить уходы за лесными культурами.



Лесничества также следят за приживаемостью лесных культур. В результате такой работы арендаторы высадили в этом году взамен погибших насаждений лесные культуры на площади 3496 гектаров.

Оценку приживаемости лесных культур по приживаемости посадок этого года проведут осенью.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск.