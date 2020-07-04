Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 33, в Прионежском районе – 2 (поселки Вилга, Чална), в поселке Муезерский – 4, в Суоярви – 5, в Кондопоге – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе –1 (поселок Валдай), в Медвежьегорском районе – 1 (поселок Пиндуши).

Всего инфицированных – 1499.

Выздоровели еще 37 человек: в Беломорском районе – 16, в Петрозаводске – 4, в Суоярвском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Также выписаны еще 10 работников АО "ВАД" и 3 строителя Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 724.

Проведено 82913 исследований (+1049 за сутки).

На самокарантине находятся 1012 человек (–207 за сутки).

В местах обсервации пребывает 25 человек (+9 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 243,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 455,1 случаев, по Северо–Западу – 412,4.

Напомним, в Карелии зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

Многодетную семью в Карелии выгоняют на улицу

В поселке Карелии семья с шестью маленькими детьми после расселения аварийного дома осталась ни с чем.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Живут они тихо, скромно, ни у кого ничего не просят, растят детей. Дела до них никому нет. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

Как рассказала корреспонденту "Столицы на Онего" многодетная мама, проживающая в этом аварийном строении, о предстоящем выселении семье сообщила глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.

"Пришла Ерюшкина и сказала: дом надо освободить в ближайшие дни, а если не выедете, то трактор все равно приедет". И ушла.

О ситуации, в которую попала молодая семья из Чалны, читайте здесь.

фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк

В июне шестерых жителей Карелии осудили за экстремизм, среди нарушителей – подросток

Местные жители были привлечены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Материалы выявлены и направлены в суды сотрудниками МВД, УФСБ и ПУ ФСБ по Республике Карелия, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия".



Олонецкий и Прионежский районные суды назначили мужчинам штрафы по одной тысяче каждому.

А Сегежский районный суд оштрафовал нарушителя на пять тысяч рублей.

3 июня Костомукшский городской суд также приговорил местного жителя к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

А администрации Кондопожского муниципального района рассмотрела административный материал в отношении 17-летнего подростка.

Больше всего досталось жителю Петрозаводска – его штраф составил 10 тысяч рублей.



Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 25 жителей Карелии, в отношении которых было составлено 29 административных материалов.

Ранее сообщалось, что экс-кандидата на пост главы поселения в Карелии обвиняют в экстремизме.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Жители Карелии продолжают умирать от внебольничной пневмонии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 788 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Зарегистрирован еще один летальный исход – умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499.

фото: © Столица на Онего

Более половины жителей Карелии проигнорировали голосование по поправкам к Конституции

Явка на всероссийское голосование в Карелии оказалась одной из самых низких на Северо-Западе РФ.

Как бы ни пытались организаторы голосования повысить электоральную активность населения приграничного региона, большинство жителей Карелии, имеющих право голоса, этим голосом так и не воспользовалось. Явка избирателей на участки для голосования в Карелии за неделю едва-едва дотянула до 46%, и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе после Мурманской области.

В соседнем регионе явка, вообще, оказалась самой провальной в стране – чуть более 40%. Все остальные субъекты СЗФО, за исключением Новгородской области (49%), кое-как преодолели 50-процентный рубеж, но Ненецкий автономный округ, где на избирательные участки пришли более 58% граждан, стал единственным российским регионом, который проголосовал против конституционных поправок: в их поддержку высказались всего около 44% участников голосования, а против – около 55%.

Читайте подробнее в статье "Явка провалена".

фото: © пресс-служба МВД

Любителя вкусно поесть продолжают искать в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчину подозревают в краже продуктов питания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению продуктов питания из магазина в районе Первомайского проспекта.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7953-532-49-59.



Конфиденциальность гарантируется.

Ранее жителя Карелии с "набитым животом" поймали на месте преступления.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТМЕНА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ, НИЗКАЯ ЯВКА НА ГОЛОСОВАНИИ И ОТСТАВКА МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Во время прямой линии 30 июня Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все-таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Но Крупин не сдавался, и произошла потасовка.

Коронавирус не отступает



фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Семь человек с диагнозом коронавирус умерли в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451. Всего выздоровели – 687.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

ЧП

Годовалый малыш выпал из окна 5 этажа в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь

Инцидент произошел 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.

фото: © Столица на Онего

Какую работу российские абитуриенты считают перспективной в будущем

Опрос российских студентов показал, какие профессии они считают наиболее перспективными в стране.

Аналитический центр университета "Синергия" провел опрос среди российских абитуриентов, результаты которого показали, что будущие студенты заинтересованы в дистанционных профессиях, также выпускники рассказали о том, какие профессии будущего они считают перспективными.

По мнению абитуриентов, перспективными являются профессии будущего, такие как talent-менеджер (специалист по управлению персоналом и талантами), специалист по искусственному интеллекту и блокчейну, киберспортсмен, а также продюсер киберспортивных мероприятий. Так, 32,9% опрошенных высказались в пользу этих новых направлений, а 27,9% уверены, что они могут быть вторым образованием.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", – говорится в документе. Всего в Конституцию внесены 206 поправок, пишет издание "РИА Новости".



Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.



Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.



Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

фото: © Кадр из видео / "Сампо.ру"

Водитель легковушки в Петрозаводске неудачно повернул налево (ВИДЕО)

Авария произошла 3 июля на Голиковке.

Вчера в 22.58 на улице Мерецкова столкнулись два автомобиля.

Водитель "ВАЗ" поворачивал налево, а другой автомобиль двигался в прямом направлении.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

В ДТП никто не пострадал.

Ранее водитель иномарки в Петрозаводске покалечила мотоциклиста.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Камеры появились в отремонтированном тоннеле около ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Камеры помогут сохранить отреставрированный подземный переход от вандализма и сделают передвижение по нему ещё безопаснее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска при поддержке компании "Ситилинк" организовала круглосуточное видеонаблюдение в пешеходном тоннеле под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фурманова. На объекте установили четыре камеры в антивандальном исполнении, позволяющие получить высококачественную картинку.





Изображение с них уже в ближайшие дни можно будет увидеть на сайте "Мой дом. Ситилинк" в разделе "Публичные камеры".

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

© Фотографии мэрии Петрозаводска

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии принял закон об объединении двух поселений

Законодательное собрание Карелии на внеочередном заседании 3 июля подавляющим большинством голосов приняло сразу в двух чтениях республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.

С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился городской совет Сортавалы, и, как сообщил на сессии председатель парламентского комитета по законности и правопорядку, "справедливоросс" Александр Федичев, он узнал об этом законопроекте за полчаса до начала заседания. Федичев призвал законодателей республики не спешить с одобрением спорного документа.

"Эта поспешность очень сильно настораживает¸ мы не должны спешить, мы должны внимательно разобраться, тем более что вопрос – резонансный, и для Сортавала очень важный. Многие говорят о том, что речь идет чуть ли не о судьбе города. Мы должны со всей внимательностью отнестись к этому вопросу и ни в коем случае не спешить", – сказал председатель парламентского комитета по законности и правопорядку.

Как было отмечено на заседании Законодательного собрания Карелии, городской совет Сортавалы накануне "удалил в отставку" избранного главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, который выступал против объединения двух соседних муниципалитетов. Депутат Александр Федичев предложил коллегам выслушать представителя Крупина, но слово ему предоставлено не было.

Каких-то серьезных аргументов в поддержку срочного принятия закона об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений на заседании республиканского парламента никто из депутатов не высказал. Лишь председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, "единоросс" Леонид Лиминчук заметил, что законодатели Карелии наблюдают "муниципальную драму" в Сортавале уже год. "Наша задача – сделать муниципальную власть в Сортавала дееспособной", – подчеркнул Лиминчук.

В итоге против принятия законопроекта в первом чтении проголосовали всего пять депутатов, а против принятия во втором и окончательном чтении даже четыре. 22 парламентария нажали кнопку "за".

Читайте подробнее в репортаже журналиста Валерия Поташова.

фото: © pixabay.com

В Карелии проходят съемки фильма о Маршаке

Снимающийся в Карелии фильм «Маршак… Вперед в детство» (режиссер Варвара Куликова) рассказывает о знаменитом детском писателе Самуиле Маршаке, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Фильм снимается петербургской компанией АТК-студио, производство картины осуществляет Н

В фильме будет показана интересная и насыщенная жизнь Маршака: от детских спектаклей до становления его как писателя.

Как известно, Самуил Маршак в 1918 году провел несколько месяцев в Петрозаводске. Его имя числится в списке представителей профессионального союза архитектурно-строительных рабочих Петрозаводска, направленных делегатами в Петрозаводский городской совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В течение двух месяцев Самуил Маршак являлся сотрудником подотдела дошкольного воспитания Губернского отдела народного образования, профессионально занимался вопросами детского воспитания и обучения, принимал участие в организации детских учреждений. Поэт часто посещал село Деревянное, где была расположена детская колония – прообраз летних лагерей, в которой отдыхали дети из г. Петрозаводска. В Карелии он приобрел первый педагогический опыт.

Съемки фильма о Маршаке прошли уже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 4 июля 2020 года они будут проходить близ Петрозаводска. Съемочная группа также планирует несколько дней работать в Воронеже, на родине Самуила Маршака.



Ранее сообщалось, что в июле короткий метр снимут в Карелии профессионалы из Москвы.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В России за сутки выздоровели около 9 тысяч инфицированных COVID-19

Всего в России на 4 июля зарегистрировано 674515 случая COVID-19, за сутки – 6632, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 446879 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 8986.

За весь период в России умерли 10027 человек. За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499.

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

В Томской области сгорел деревянный храм XIX века (ВИДЕО)

Деревянная православная церковь XIX века в селе Зоркальцево Томской области в субботу практически полностью сгорела.

Сообщение о пожаре в бревенчатом сельском храме поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14.34 (10.34 мск). Информации о пострадавших не поступало, пишет издание "РИА Новости".



"На месте работают более десяти единиц техники и более 30 человек. Пожар локализован в 15.39 (11.39 мск). Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Идет проливка здания", – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.



В главке отметили, что существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов, однако пожарные и местные жители не допустили этого.



Храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской расположен в 15 километрах от Томска. Был освящен 18 мая 1873 года. Судя по предоставленным ГУ МЧС фотографиям, здание практически полностью уничтожено огнем.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +15 ° …+21 ° 2 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 59% день Пасмурно, +22 ° …+23 ° 3 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 42% вечер Пасмурно, +17 ° …+22 ° 4 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 61% ночь Небольшой дождь, +16 ° …+17 ° 3 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 83%

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Огонь уничтожил два дома в Карелии - люди остались без крова

Пожары произошли 3 июля в Кондопожском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.12 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в СНТ "Онего". В 9.54 пожар ликвидирован. Дом был полностью уничтожен.

А в 11.32 сгорел дом в деревне Падозеро. Пожарные боролись с огнем около двух часов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее огонь едва не оставил жителей поселка в Карелии без продуктов.

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Водитель иномарки в Петрозаводске покалечила мотоциклиста

ДТП произошло 3 июля в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

На улице Лыжной, 5а в 15.08 29-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai при перестроении не предоставила преимущества в движении и столкнулась с движущимся в попутном направлении мотоциклом Honda.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее мотоциклиста доставили в БСМП после "неудачного приземления".

фото: © Столица на Онего

Синоптики Карелии обещают в воскресенье дождливую погоду

О погоде на 5 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем – кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный.



Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.



В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. На севере может похолодать до +6. Днем потеплеет до +21 градуса.

фото: © МВД Карелии

Петрозаводчанин обокрал автозаправку, чтобы снабдить отца-дальнобойщика топливом

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу топлива в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель автозаправочной станции. Неизвестный похитил 100 литров дизельного топлива. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что спланировал преступление. Его отец-дальнобойщик собирался в командировку. Тогда молодой человек решил похитить топливо и сбыть его родственнику дешевле рыночной стоимости.



Горожанин вызвал такси и погрузил две пятидесятилитровые канистры в багажник. Прибыв на АЗС, он залил топливо в емкости, но оплачивать его не стал и вернулся с похищенным домой. Как и планировал, сбыл 100 литров бензина отцу за три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии сбежал с автозаправки со 130 литрами бензина.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Жители Карелии остались без бани

Пожар произошел 3 июля в Кемском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане к Кеми на ул. Заречной у дома № 5. В 14.00 пожар ликвидирован.

Баня сгорела. Огонь перекинулся на стоявшее рядом неэксплуатируемое строение и повредил его на площади 30 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее огонь уничтожил два дома в Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Паровоз-памятник у железнодорожного вокзала Петрозаводска реставрируют

Паровоз-памятник Эр 738-47, расположенный у первой платформы железнодорожного вокзала Петрозаводска отремонтируют к концу июля, сообщили в ОЖД.

В настоящий момент памятник очистили от старой краски и ржавчины, загрунтовали и подготовили к покраске. Паровоз покрасят, как и прежде, в черный цвет, отдельные элементы – в белый и красный. На боковые стенки будки паровоза нанесут обозначения (серия, номер паровоза и принадлежность к Октябрьской железной дороге), обновят памятную табличку. Площадку, на которой установлен паровоз, укрепят щебнем.



Работы, которые проводят специалисты по восстановлению железнодорожных локомотивов из Санкт-Петербурга, планируют завершить к 30 июля.



Паровоз был выпущен на заводе "Красный Профинтерн" (Брянск) в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны паровоз доставлял продовольствие и боеприпасы в осажденный Ленинград. До 1955 года локомотив работал в Карелии, потом – на полигоне Октябрьской железной дороги. Городской совет столицы Карелии вынес решение о создании памятника Эр 738-47, который был установлен на железнодорожном вокзале города Петрозаводска и открыт 2 августа 1987 года.

Ранее пескоструйную чистку паровоза на ж/д вокзале в Петрозаводске запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Маршрутчики продолжают подвергать жителей Карелии опасности заражения ковидной инфекцией

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также муниципальные инспекторы регулярно проверяют автобусы, обслуживающие городские маршруты, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейды проходят в разных районах города. Проверяется наличие при входе в салон оборудованного дозатором места обработки рук кожными антисептикам и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

Так, на конечных остановках "ул. Корабелов" и "ТИЗ Усадьба" проинспектировали маршруты № 3 и № 25. По итогам проверки были выявлены нарушения и составлено два акта. В автобусах не проводили санитарную обработку в период межрейсового простоя на конечных станциях, а также в одном из транспортных средств был сломан дозатор для дезинфекции рук кожным антисептиком.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее перевозчика в Петрозаводске оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие антисептика в автобусах.

фото: © Минздрав Карелии

Районные больницы в Карелии пополнятся новыми реанимобилями

Еще одна партия реанимобилей, 11 автомашин отправляется в районы, сообщили глава Минздрава Карелии.

В Карелию пришло 11 новых машин скорой помощи, отметил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Ранее в медицинские организации были поставлены 2 автомобиля "УАЗ" повышенной проходимости и 3 автомобиля "ГАЗель".

Всего в республику в этом году поставлено 16 автомашин, приобретенных для Карелии за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по укреплению службы скорой медицинской помощи.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В больницах Карелии появится новая техника для диагностики коронавируса

Заключены контракты на поставку 6 спиральных компьютерных томографов.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" для диагностики коронавируса врачи активно применяют компьютерную томографию, особенно в тех случаях, когда присутствует симптоматика.



"КТ-картина помогает установить верный диагноз, а также оценить эффективность лечения. Поэтому продолжаем оснащать наши лечебные учреждения необходимым оборудованием. Мы заключили контракты на поставку еще 6 спиральных компьютерных томографов. Один из них уже работает в тестовом режиме в Сегежской ЦРБ. Остальные 5 предназначены для Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Городской поликлиники №1 и Питкярантской ЦРБ. Кроме того в стационар в поселке Чупа и Калевальскую ЦРБ поступят два цифровых рентгеновских комплекса", – написал губернатор.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

На платных трассах хотят поднять скоростной лимит

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час, пишет издание "РИА Новости".



"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", – сказал Петушенко.



Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.

фото: © ГИБДД Карелии

Мотоциклиста доставили в БСМП после "неудачного приземления"

Авария произошла 3 июля в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Пряжа на улице Советской у дома № 191B в 13.30 37-летний водитель мотоцикла Nexus отвлекся от управления и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы – он был госпитализирован в БСМП.

Ранее в Сортавале мужчина "уложил" мопед и пострадал.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Около поликлиники на Октябрьском проспекте может появиться парковка

Артур Парфенчиков сегодня посетил Городскую детскую поликлинику №1 и второе отделение поликлиники на Октябрьском проспекте.

Глава региона отметил, что в поликлинике на улице Кирова необходимо отремонтировать фасад. Смета на эти работы была составлена два года назад.

"Необходимо вооружить педиатров, участковых медсестер и других специалистов планшетами или смартфонами. Во-первых, от бумажного документооборота давно пора уходить, во-вторых, гаджеты позволят удаленно, без личного контакта, проводить консультации в случаях, когда не нужно непосредственного осмотра маленького пациента. Средства на приобретение такой техники мы предусмотрели в бюджете республики, дал поручение вице-премьеру Игорю Корсакову ускорить эту работу", – написал на своей странице "ВКонтакте" Парфенчиков.

Губернатор побывал и во втором отделении поликлиники на Октябрьском проспекте.



"Основные кабинеты здесь расположены на первом этаже жилого дома, а рентген – кабинет – в отдельной пристройке. Кровля над ней протекает и ее, как и всю пристройку, нужно ремонтировать, цена вопроса не так высока, и думаю, что необходимую сумму мы сможем найти. Еще одна проблема – это место для парковки. Многие родители живут в отдаленных районах и привозят своих малышей на прием на машинах. Но непосредственно рядом с поликлиникой места для них, конечно, не хватает. Вместе с городской администрацией попробуем решить этот вопрос: найти место поблизости, где можно было бы оборудовать парковочные места", – заключил глава.

фото: © "Pelmen House"

Простой рецепт хорошего настроения – перекусите вкусно

Как вы планируете провести выходные: в кругу семьи, на шумной вечеринке или в приятном одиночестве? Вкусно перекусить вам захочется в любом случае!

Что может быть проще и аппетитнее домашних пельменей ручной лепки от компании "Pelmen House"?



С 3 по 5 июля компания "Pelmen House" подготовила для своих клиентов специальное предложение – пельмени шоковой заморозки с 15 вариантами начинки, от традиционных вкусов до экзотических миксов. С мясом, с рыбой, с грибами, с сыром, с капустой и даже с черникой – в упаковке от 18 до 30 штук.



Выбирайте, что нравится! А в подарок к любому заказу вы получите топпинг на выбор. Заказы принимаются в интернет-магазине "Сделано в Карелии": https://shop.kr-rk.ru/companies/237-ooo-pelmen-haus/products.



Что нужно человеку для счастья, кроме очевидных вещей?

#сделановкарелии #маркетплейскарелии



https://shop.kr-rk.ru

https://vk.com/madeinkarelia10

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске вновь будут ловить любителей пьяной езды

Профилактические мероприятия "Контроль трезвости" пройдут в Петрозаводске в субботу и воскресенье.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска водителей ждут проверки.

Водителям напоминают о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в день голосования в Карелии поймали восемь пьяных водителей.