Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Железнодорожная больница Петрозаводска

В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной железнодорожной больницы, сообщили в оперштабе Карелии.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" выявлен 31 положительный результат теста на коронавирус.

В настоящее время двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализированном стационаре, один специалист – амбулаторное лечение на дому. У остальных работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в домашних условиях в течение двух недель.

Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпитализированы 4 человека, у остальных симптомов коронавирусной инфекции нет.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

Специалисты, контактировавшие с ковид-положительными медицинскими работниками и пациентами, находятся на карантине.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 11

За минувшие сутки от COVID-19 скончался пожилой житель Петрозаводска, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Еще один пациент в Карелии скончался от новой коронавирусной инфекции. Им оказался 83-летний петрозаводчанин, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным оперштаба, за сутки подтверждено 9 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово), в Беломорском районе – 4 человека (село Сухое – 1, поселок Новое Машезеро – 2, Беломорск – 1).

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 2, в Олонецком районе – 8, в Лахденпохском районе – 8, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 1747 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике – 284,2 на 100 тысяч населения. По России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 495,5 случай, по Северо-Западу – 468.

Накануне в Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса также превысило число заболевших.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря откроются с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Оздоровительная кампания в Карелии пройдет в два этапа. В июле откроются 18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, Медвежьегорском районах, Костомукше и Петрозаводске. В августе детей примут еще 94 летних лагеря на территории республики. Они будут организованы образовательными организациями – дневные пришкольные и специализированные профильные. Планируется, что всего в них отдохнут не менее 5 тысяч карельских детей, сообщили в оперштабе.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" - в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут.

Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе. О том, что лагерь не готов, врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила "Столице на Онего" еще в конце мая.

Согласно постановлению Главного санитарного врача России, пока дети могут отдыхать в лагерях только на территории своего региона, выезд в оздоровительные организации в другие субъекты федерации запрещен. В результате карельские дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не смогут побывать в лагерях Краснодарского края. Очередность по предоставлению путевок для таких детей сохраняется на 2021 год, пояснили в оперштабе со ссылкой на республиканский Минобраз.

Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно по телефону горячей линии 27-27-00.

фото: ТАСС / Мудрац Александра

Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии

Известная российская актриса театра и кино Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев отметят десятую годовщину свадьбы в Карелии, сообщает Пятый канал.

Как напоминает Пятый канал, 28 июля 2010 года звезды связали себя узами брака и до сих пор подают пример гармоничной и образцовой семьи. Накануне семейного праздника Боярская дала интервью "Антенне-телесемь", в котором рассказала о планах на такую романтичную дату.

Теледива призналась, что в годовщину Матвеев будет работать, поэтому первые поздравления она получит по телефону.

"Максим уедет на работу, его в этот день не будет в городе. Поэтому поздравим друг друга по телефону", - призналась светская львица.

А несколько позже супруги планируют отправиться в путешествие в Карелию.

"А потом, если получится, съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте", - добавила Боярская.

По ее словам, гармоничные отношения - это всегда работа обоих партнеров и, к счастью, ей в этом повезло.

"В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак - это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", - призналась актриса.

Ранее Елизавета Боярская сообщала, что она вместе с мужем Максимом Матвеевым переехала в новые апартаменты на улице Белинского. По словам пары, в новой квартире они соорудили спортивный зал для тренировок, а также съемочный павильон для записи творческих номеров.

фото: © Столица на Онего

Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка

В Кондопожском районе мужчина совершил смертельный наезд на маленького ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб ребенок.

Трагическое ДТП произошло сегодня утром около 9.30 в деревне Кулмукса Кондопожского района: 42-летний водитель автомобиля VW Caravelle (житель Мурманского региона), находясь на частной территории, допустил наезд на 1,5-годовалую девочку.

В результате происшествия девочка получила смертельные травмы, от которых скончалась по дороге в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, дополнительная информация выясняется.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу (ВИДЕО)

Петрозаводчанка опубликовала крик души о дороге города, которую недавно отремонтировали и снова разломали.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобилистка опубликовала пост, в котором с отчаянием сообщила, что кто-то дал разрешение перекопать только что отремонтированную дорогу на Муезерской.

"Товарищи! Пост боли! Никогда не писала подобного! Ну вот как это называется?! Конечно, Россия! Больше, наверное, нигде такого безобразия нет, только в нашей стране, – написала петрозаводчанка. - Не прошло и трёх недель, как отремонтировали дорогу Муезерская - Матросова, как опять её бедную перекопали. Как вообще дают разрешения на подобное".

Ранее сообщалось, что впервые за долгие годы отремонтировали Высотный проезд.

фото: © страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков: Характер заражения с началом эпидемии COVID-19 изменился

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию, складывающуюся с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

На своей странице в соцсетили глава Карелии выразил соболезнования родным умершего от коронавируса петрозаводчанина.

"Скончался пожилой мужчина – 83-летний житель Петрозаводска, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - написал Артур Парфенчиков. - Таким образом, коронавирус унес у нас уже 11 жизней. Приношу искренние соболезнования родным и близким".

Также Парфенчиков отметил, что характер заражения с началом эпидемии изменился.

"Если первые случаи заражения в нашей республике были связаны с возвращением жителей Карелии из-за границы и других регионов страны, то сейчас распространение вируса идет преимущественно за счет семейных и дружеских контактов. В результате мы видим, что увеличилось число больных пожилого возраста, у которых болезнь протекает очень тяжело из-за имеющихся хронических заболеваний. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям: эта инфекция особенно опасна для людей в возрасте 65 лет и более. Поэтому их нужно особенно оберегать от контактов не только с заболевшими, но и с возможными носителями инфекции", -сказал глава Карелии.

Напомним, что на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 1747.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты

Попавшему в ДТП водителю автомобиля с надписью "Отдел по борьбе с понтами" грозит аннулирование регистрации.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня в ходе надзора за дорожным движением автоинспекторы остановили автомобиль Chevrolet. 20-летний водитель управлял машиной с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (колеса с различным рисунком протектора на одной оси, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля), государственный регистрационный знак не соответствовал ГОСТу.

В отношении водителя вынесены постановления об административных правонарушениях, выдано 3 требования о прекращении противоправных действий.

По факту незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства информация для принятия решения об аннулировании регистрации будет направлена в МРЭО ГИБДД.

При аннулировании регистрации, собственнику придется заново проходить процедуру постановки автомобиля на учет с оплатой государственной пошлины за присвоение ГРЗ, со сверкой номерных агрегатов. Только после этого водитель сможет сесть за руль своего автомобиля.

Напомним, машина с надписью "Отдел по борьбе с понтами" и гербом РФ на борту на днях стала участником ДТП на улице Чапаева.

фото: Фото: @igor_artamonov48

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов порыбачил в Карелии (ФОТО)

Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о рыбалке в Карелии на выходных.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне на своей странице в Instagram поздравил жителей региона с Днем рыбака. Об этом сообщает most.tv.

При этом, Игорь Артамнов рассказал, что на выходных ему удалось съездить к друзьям в Карелию.

Оказалось, что Артамонов служил в Карелии, и раз в год старается приезжать в нашу республику.

"Люблю эти леса и озёра. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры", - написал глава Липецкой области.

фото: © Столица на Онего

"Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших"

Почему же горожане, проживающие в ЖК "Университетский", выступают против проекта ПетрГУ в его нынешнем виде?

Вот что активисты говорили на встрече с журналистом "Столицы на Онего".

"Городок у нас малоэтажный, людей не так много, но 99 процентов за то, чтобы лес сохранить. Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших, как некоторые пытаются нас выставить. Мы не против строительства и не препятствуем развитию спортивной инфраструктуры. Мы хотим, чтобы сохранили часть лесополосы, так как по Конституции имеем право на нормальное проживание. Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность дышать чистым воздухом".

"Это реально здоровый лес в черте города. Хороший воздух. Здесь птицы пели, а сейчас замерли после рубки. Птицы перестали петь, видимо, в шоке от происходящего".

"Зачем губить готовую природную среду для таких же видов спорта, которые они хотят реализовать в ФОКе? Здесь прекрасная тропинка, ходят люди с палками через лес. На лыжах катаются".

Как жители Университетского городка боролись за лес и смогли не допустить незаконной рубки. О противостоянии читайте здесь.

фото: © shutterstock.com

Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку

В Петрозаводске пенсионер повредил неправильно припаркованный, по его мнению автомобиль, а потом напал с ножом на водителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 28-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина рассказал, что вышел из кафе в центре города, и на него накинулся неизвестный. Он угрожал ножом и вел себя вызывающе, высказывая угрозы. Молодому человеку удалось сесть в машину и позвонить в полицию. Он не сразу заметил, что его авто повреждено – на лакокрасочном покрытии были царапины и сколы.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска, проводящий проверку по материалу, установил личность подозреваемого – 66-летнего петрозаводчанина. В его автомашине был найден нож, которым, по версии дознания, была повреждена машина. В полиции подозреваемый рассказал, что причиной конфликта послужила неправильная, по его мнению, парковка. Пока владелец находился в кафе, он взял нож и повредил капот, крылья и бампер. А, когда собственник транспорта вышел, то конфликт перешел на следующий уровень.

Однако ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовные дела.

фото: youtube.com / Vesti Karelia

Пара дач, медпункт и овощехранилище: власти Карелии избавляются от объектов в Шуйской Чупе

Две государственных дачи, здание медпункта и овощехранилище, находящиеся в деревне Шуйская Чупа, предполагается включить в план приватизации.

Парламент республики на следующей сессии рассмотрит вопрос о внесении изменений в закон "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект, в частности, предполагает включение в план приватизации нескольких объектов, расположенных в Шуйской Чупе.

Речь идет о постройках, находящихся по адресам: деревня Шуйская Чупа, дома №4, №5, №18. Также предполагается приватизировать местное овощехранилище. Все здания являются нежилыми. При этом дом №5 находится в аренде до середины декабря 2056 года, отмечено в тексте законопроекта.

Что это за объекты, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Бобр наломал дров на берегу озера в Карелии (ВИДЕО)

Петрозаводчанин снял видео, как бобр плотину строит.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин Максим Иванов прислал видео, на котором запечатлел, как на одном из водоемов в Карелии бобр строит плотину.

Ранее в редакцию прислали видео, как горожане спасли утиное семейство, которое оказалось на оживленной трассе в Петрозаводске.

фото: © кадр из видео

Истребитель привезли к президентскому училищу в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, как по столице Карелии везли "нестандартный груз".

Напомним, в минувшую субботу жители столицы Карелии обнаружили на территории Петрозаводского президентского кадетского училища самолет. Боевая машина расположилась вблизи главного входа в учебное заведение.

Момент прохождения колонны, сопровождающей грузовик с истребителем, по Куковскому кольцу попал в объектив камеры компании "Ситилинк". Судя по видео, самолет везли во втором часу ночи 11 июля. Боеевую машину сопровождали пять автомобилей ДПС с мигалками.

Напомним, начальником Петрозаводского президентского кадетского училища является военный летчик Андрей Макаревич.

фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

В Петрозаводске будут судить 18 участников ОПГ по сбыту наркотиков

Прокуратура республики направила в суд два уголовных дела в отношении 16 жителей Петрозаводска и 2 жителей Архангельской области, осуществлявших незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, ОПГ с 2017 года был организован систематический сбыт наркотических средств через Интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и Карелии. В 2018 году обвиняемые участвовали в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом на территории Петрозаводска, Кондопоги, Олонецкого и Прионежского районов. Одни участники ОПГ выполняли функции "оптовых закладчиков": получали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их по разовым дозам и размещали расфасованный "товар" по тайникам. Другие участники сообщества были "розничными закладчиками". Они непосредственно доставляли наркотик в место, координаты которого в дальнейшем сообщались покупателю.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами из незаконного оборота было изъято более 6 кг наркотических средств.

Прокуратура республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении.

Уголовное дело в отношении 5 обвиняемых было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, остальные 13 привлечены к ответственности в рамках основного уголовного дела.

Оба уголовных дела направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию на 7,5 лет за попытку продать наркотики.

фото: © Столица на Онего

Суд Петрозаводска рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке

Петрозаводский городской суд 22 июля рассмотрит иск о законности проведения рубок в Университетском городке.

В коттеджном микрорайоне Петрозаводска – Университетском городке – ПетрГУ, получив в введение участок земли рядом с учебным корпусом, решил вырубить зеленые насаждения на вверенной территории и построить там легкоатлетический манеж. Жители Университетского городка, увидев технику, которая начала валить деревья, встали на защиту зеленой зоны, предупредив, что против строительства ничего не имеют, но сплошную рубку не одобряют. Работяги-вальщики в тонкости не вникали. Началось противостояние.

На первом этапе "битвы" жителям ЖК "Университетский" удалось отстоять кусочек леса.

Пока технику от городка отогнали, природоохранная прокуратура начала проверку по факту рубок, а Петрозаводский городской суд принял к производству иски жителей Университетского городка. В результате 17 июля в суде состоится заседание, где рассмотрят вопрос о нарушениях проведения публичных слушаний, а 22 июня – иск о законности проведения вырубок.

Как жители Университетского городка спасали лес, читайте в статье "Дайте дышать".

фото: © Общество карельской культуры "VIENA"

Добровольцы в Карелии реконструируют тропу в сторону финской границы

В Костомукше началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы.

По информации газеты "Новости Костомукши", в минувшие выходные дни началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Работы ведутся силами добровольцев из Вокнаволока и Костомукши.

Пеший путь от проезжей части до порога Кëуняс составляет около 500 м, лесная часть которого лежит через болото. Реставрация старой тропы протяжённостью около 200 м проходила 20 лет назад.

Инициативу проявили участники Общества карельской культуры "VIENA" в честь 100-летия Карелии и 400-летия старинной рунопевческой деревни Вокнаволок. Помощь материалами оказали местные предприниматели.

Напомним, Кëуняс порог является не только привлекательным природным объектом, но и хранит в себе историю рунопевцев Карелии. Кроме того, Вокнаволок - Кёуняс - Финляндия – это древний маршрут коробейников по воде. Порог находится в 6 км от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Пеший путь от проезжей части до самого порога составляет около 500 м. Трудность заключается в том, что лесной путь до природного объекта лежит через болото.

фото: pxhere.com

Выяснилось, какая компания проведет пресс-тур для вип-блогеров в Карелии

Определен победитель аукциона, который обязан организовать в республике пиар-акцию с привлечением раскрученных блогеров или одного популярного блогера.

Ранее сообщалось о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабный пресс-тур. Мероприятие должно проходить в Карелии с 27 июля по второе августа этого года. Даты проведения тура могут поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в Карелии и России.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. В техническом задании закупки были указаны конкретные и довольно строгие требования к участникам тура. Также в них сообщается, что блогер может быть и вовсе один.

На сайте госзакупок подведены итоги и названа компания, которая готова организовать мероприятие за один миллион рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт, заявили в мэрии

Плановые земляные работы в Петрозаводске синхронизируются с дорожным ремонтом, сообщили в администрации города.

АО "ПКС – Водоканал" осуществляет техническое присоединение сетей водоснабжения на улице Связи. Разрешение на земляные работы действует до 2 августа. К этому сроку предприятие должно восстановить место разрытия. Гарантийные обязательства будут действовать 36 месяцев.

Данные работы были заранее синхронизированы с ведущимся дорожным ремонтом. Напомним, ранее ООО "Кондопожское ДРСУ" восстановило дорожное покрытие на улицах Матросова и Связи. На участке, где в настоящее время работает "ПКС – Водоканал", асфальтирование не велось.

В мэрии отметили, что плановые земляные работы синхронизируются с дорожным ремонтом. Так, новый асфальт на верхнем Чапаевском кольце был уложен лишь после ремонта участка тепловой сети, которое осуществляло ПАО "ТГК-1". Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса и других объектах.

Ранее горожанка в соцсети сообщила, что в Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу.

фото: © Столица на Онего

Большинство участников опроса в "Столице на Онего" голосовали за изменение Конституции

Почти 1300 человек ответили на вопрос: ходили ли они на голосование по изменению Конституции.

Из 1299 участников опроса 450 человек (34%) ответили, что ходили на голосование по изменению Конституции и голосовали за.

Чуть меньшее количество респондентов – 443 (34%) тоже ходили на голосование, но голосовали против.

Еще 403 участника опроса (31%) признались, что не принимали участия в голосовании.

И лишь 3 человека сказали, что ходили на голосование, чтобы испортить бюллетень.

Напомним, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

фото: © Архив EPA/AXEL HEIMKEN

Ливни обрушатся на север Карелии

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории трех северных районов республики.

По сообщению МЧС Карелии, днем 14 июля местами по северным районам ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее в МЧС предупредили жителей Карелии об опасности гадюк.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ярмарочную площадь в Петрозаводске закатают в асфальт за 9,4 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о поиске компании, которая займется укладкой асфальта на ярмарочной площади в районе Октябрьского проспекта.

Победитель электронного аукциона будет обязан выполнить работы по укладке асфальтобетонного покрытия ярмарочной площадки, расположенной в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске. Максимальная цена контракта - 9 млн 418 тыс. 375 рублей.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число умерших от COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 104

Летальных случаев за все время в России составило 11 439, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6 537 в 84 регионах.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 733 699 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 504 021. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 960 человек.

За последние сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 439.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 261 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 июля остаются 275 334 человека.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Спикер парламента Элиссан Шандалович сообщил о создании рабочей группы по поправкам к Конституции Карелии

При Законодательном Собрании Карелии будет создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию Республики Карелия.

Об этом сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович. Помимо депутатов Законодательного Собрания, представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представителей муниципалитетов, в том числе депутатов муниципальных образований, в рабочую группу войдет широкий круг специалистов и экспертов в различных областях - экологии, экономики, социальной сферы, защиты прав человека и др.

Обсуждение поправок планируется проводить на нескольких площадках. Будут созданы отдельные экспертные группы по направлениям, каждая из которых внесёт свои предложения по корректировке главного закона республики. Затем эти предложения будут вынесены на обсуждение на расширенном заседании. По мнению Председателя Законодательного Собрания, комплексный подход к работе над поправками позволит не затягивать совершенствование Конституции Карелии и принять именно такой закон, который нужен будет жителям республики.

"Предстоит очень ответственная работа, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Поэтому крайне важно подойти к этой задаче максимально взвешенно. И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда это будет по-настоящему народный документ", - цитирует пресс-службв карельского парламента Элиссана Шандаловича.

Новая редакция Конституции Республики Карелия была принята 24 декабря 1993 года после принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. За четверть века в Основной закон республики было внесено более 50 изменений. По предварительным оценкам, в результате принятых поправок к Конституции России в Конституцию Карелии потребуется внести порядка 20 поправок.

фото: ITAR-TASS/ScanPix

"Чистки" налоговой стали причиной роста числа ликвидированных юрлиц, считает Минэк Карелии

В министерстве экономического развития и промышленности Карелии объяснили тенденцию к увеличению числа ликвидированных юридических лиц действиями налоговой службы.

В министерстве связывают эту ситуацию с действиями налоговиков, которые "чистят" единый государственный реестр юрдических лиц от неблагонадежных и закрывшихся организаций.

"В июне 2020 года на территории республики зарегистрировались 67 организаций, прекратили деятельность по всем причинам в 2,2 раза больше - 145 организаций. Вместе с тем, 108 организаций из 145 или 74,5% исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа – то есть в результате постоянной и методичной работы Федеральной налоговой службы по очищению ЕГРЮЛ от давно неработающих организаций, фирм-однодневок и неблагонадежных организаций, представивших при регистрации недостоверные сведения. Такая работа важна для корректности и актуальности сведений ЕГРЮЛ, которыми могут пользоваться как государственные органы, так и организации для проверки контрагентов", - сообщили в министерстве.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Еще семь человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 7 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попал уже 871 пациент, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в начале июля от пневмонии умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Реставраторы из Карелии заново собрали Варваринскую церковь XVII столетия

Объект культуры федерального значения был раскатан на бревна и брошен в нескольких заонежских деревнях.

Год назад "Столица на Онего" рассказывала о бедственном положении уникального памятника деревянной архитектуры – Варваринской церкви XVII столетия, которая была раскатана на бревна для реставрации и брошена в нескольких заонежских деревнях. Спустя год журналист Валерий Поташов снова побывал на реставрационной площадке и убедился, что архитектурно-реставрационному центру "Заонежье", который был привлечен к спасению памятника, удалось собрать храм, хотя многие уже считали его потерянным.

Читайте репортаж с реставрации в рубрике "Обществоведение".

фото: pixabay.com / Ajale

Карелия попала в десятку регионов по динамике промышленного производства

Республика Карелия оказалась на шестом месте в списке регионов по динамике промышленного производства.

Индекс промышленного производства в Карелии в январе-мае текущего года составил 114,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты РИА Рейтинг поместили Карелию на шестую позицию в списке субъектов страны по динамике промпроизводства.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Карельские энергетики продолжают неотложные ремонты энергообъектов

АО "Прионежская сетевая компания" с 13 по 17 июля продолжит проводить работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

В рамках подготовки электрических сетей к работе в зимний сезон 2020 – 2021 гг. АО "ПСК" проводит ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций и других объектов в районах республики.

В связи с проводимыми работами возможны кратковременные отключения потребителей от электроэнергии. Компания приносит извинения за временные неудобства.

Кратковременные отключения в электрических сетях с 13 по 17 июля возможны:

Калевальский национальный район:

- 14 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Центральная, Набережная.

- 16 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 32, 34-Б), здания воинской части, Дома творчества.

Кемский муниципальный район:

- С 12 по 15 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 13 июля с 10.00 до 10.20 и с 17.00 до 17.20. Поселок Кривой Порог: улицы Индустриальная, Котельная, здания почты, школы, Телевизионной вышки, Водозабора.

- 13 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания бани, пожарного депо, угольной котельной.

- 13 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4 – 48), Бланки (дом 2).

- 13, 14, 15, 16 июля с 23.00 по 14, 15, 16, 17 июля до 5.00. Поселок Сокол: здания рыбзавода, водозабора, школы, детского сада, воинской части.

- 14 июля с 10.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Красноармейская, Советская, Павлика Морозова; поселок Гайжево.

- 15 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 15 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), здание детского сада "Елочка".

- 16 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 20-64), Первомайская, Набережная (дом 22), Болотная (дома 2-А, 5), 2-й Пятилетки (дом 2-А).

- 17 – 18 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1 – 14).

- 19 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Улица Набережная (дома 1 – 17), здания почты, гостиницы.

Лоухский муниципальный район:

- 13 июля с 12.00 до 14.00. Поселок Кестеньга: улицы Вокзальная, Северная.

- с 14 июля с 18.00 до 15 июля до 02.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский, деревня Кокосалми.

- 15 июля с 10.30 до 12.00. Поселок Сосновый: улицы Школьная, Пальковского, Лесная, Кольцова, здания поселковой администрации, ФАПа, школы, почты, ПАО "Сбербанк".

Медвежьегорский муниципальный район:

- 13 июля с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Карла Маркса (дом 16), здание магазина "Магнит".

- 13 июля с 9.00 до 11.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор.

- с 13 по 17 июля. Поселок Пиндуши: улицы Верхняя, Мичурина (частично), Повенецкая (частично), Московская (частично), здания ДЮСШ № 2 и гаражей.

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Григорьева, здания амбулатории, пожарной части, магазина.

Муезерский муниципальный район:

- 16 июля с 12.00 до 14.00. Поселок Суккозеро (частично).

Олонецкий национальный район:

- 13 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11 – 21), Первомайская (дома 12, 13).

- 14 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Брендоева, Цветочная, Ленина (дома 47, 49).

- 15 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 35 – 82), переулки Кирпичный, Больничный.

- 16 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улицы Ручейная, Юбилейная, здания овощехранилища, водонапорной станции, насосной станции, гаражей совхоза "Искра".

Питкярантский муниципальный район:

- 13 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Ляскеля (частично).

- 14 июля с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 99 – 146).

- 15 июля с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 178 – 183).

- 16 июля с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улицы Горького (дома 39 – 49), Цветочная.

- 17 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Харлу: улицы Главное Шоссе, Школьная.

Прионежский муниципальный район:

- 13 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 63 – 110), Набережная.

- С 13 по 17 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Железнодорожная; деревня Бесовец (частично), ДНТ "Сфера", "Астра".

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Крылова, Станционная.

- 15 и 16 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва (частично).

- 17 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва – Ветка: улицы Набережная, Горная, Квятковского.

Сегежский муниципальный район:

- 13 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Нагорная, Озерная; поселок Надвоицы: улица Ленина (дом 3); СНТ "Рябина", "Ягода".

- 14 июля с 9.00 до 15.30. Город Сегежа: улицы Мира (дома 33, 34, 36), Лесная (дома 4-8), Гагарина (дома 5-9 и 18 – 22), Карельская (дома 6 – 10), Разъезжая, Моховая, здания Центра культуры, социальной защиты.

- 16 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая.

- 17 июля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Полевая, Мелентьева (обе частично).

фото: pixabay.com

Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах

В индийском штате Раджастан родители дважды хоронили малышку.

По данным Times of India, принимавшая роды медсестра сочла ребенка мертвым, после чего накрыла его полиэтиленовым пакетом и отдала матери для погребения.

Когда родственники новорожденной готовились к похоронам, девочка неожиданно заплакала. Ее отец сразу вызвал скорую помощь, однако врачи прибыли лишь через полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось, и она скончалась.

Семья ребенка обвинила сотрудников больницы в халатности. Медики отрицают свою вину, утверждая, что родственники забрали тело без официальной констатации смерти, пишут РИА Новости.