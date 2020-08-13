Главные новости сегодняшнего дня

фото: Сергей Жуков/instagram.com/sezhukov/

Лидер группы "Руки вверх" похвастался урожаем грибов в Карелии

Певец Сергей Жуков собирает белые грибы прямо рядом с домом, в котором он отдыхает с семьей на берегу Сямозера.

Музыкант продолжает рассказывать своим поклонникам об отпуске в карельских лесах. В Инстаграме он похвастался урожаем грибов.

"Ребята, вы не поверите! Прямо на опушке около нашего дома росли огромные белые грибы! Регина еще в Москве мечтала сходить за грибами. Но, конечно, там это сделать непросто: нужно найти время, знать места. А здесь мы просто вышли прогуляться, осмотреться вокруг и за 15 минут собрали корзину белых грибов! Причем местные говорят, что через 3 дня будет еще больше! Здесь и лесная земляника, и черника - дети просто гуляют и едят ягоды. Чуть подальше, в более заболоченных местах, огромное количество морошки. И все это около нас, на берегу красивейшего озера," – восхищается Карелией Сергей Жуков.

При этом певец сетует на погоду, с которой путешественникам совсем не везет.

"11 градусов и сильнейший штормовой ветер! Но нам это совсем не мешает - мы приехали посмотреть северную природу и получаем от нее невероятное удовольствие", - пишет солист группы "Руки вверх".

После отдыха на Сямозере Сергей Жуков отправится с семьей на Ладожское озеро, посетит горный парк "Рускеала". Затем в планах отпускника - карельские деревни,Онежское озеро, остров Кижи.

Напомним, Сергей Жуков приехал в Карелии на 10 дней.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 28 человек

Всего в Карелии зарегистрировано 2656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РК.

Из 28 новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 24 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегеже – 1 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 2656 человек.

Выздоровели за время пандемии 1869, за сутки выписались по выздоровлению 35 человек: в Петрозаводске – 23, в Кондопожском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 2, в Лоухском районе – 3, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

На самокарантине находятся 858 человек (за сутки +20)

В местах обсервации – 0.

Всего в Карелии проведено 127045 исследований на коронавирусную инфекцию (за сутки +1105).

фото: "Столица на Онего"

Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица

Тело мужчины, который пропал во время рыбалки в Сямозере, обнаружил на берегу озера дачник в поселке Эссойла Пряжинского района.

Напомним, житель поселка Эссойла Сергей Метальников 1983 года рождения вечером 2 августа вышел на лодке с мотором в акваторию озера Сямозеро в районе деревни Ангелахта и пропал. Поиски, организованные родными и близкими, результатов не дали.

Как сообщили "Столице на Онего" местные жители в минувшую среду, 12 августа, дачник нашел тело рыбака. Труп мужчины лежал на берегу озера рядом с домами в поселке Эссойла. Неподалеку рыбаки в Сямозере ставят сети.

"Нашел дачник около дома, недалеко от сеток. В одних трусах. Рыбы лицо погрызли", - рассказали местные жители.

Ранее водолазы нашли тело утонувшего в Карелии рыбака.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Работника предприятия в Карелии убило током

Трагический случай произошел вчера, 12 августа, на территории ООО "Сортавальский ДСЗ", сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что при работе в трансформаторной подстанции 35-летний мужчина, работник предприятия, получил электротравму, несовместимую с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Жительница Карелии пожаловалась на условия пребывания в изоляторе Республиканской больницы

Пациентка Республиканской больницы имени Баранова пожаловалась на то, что 8 часов ей пришлось провести в изоляторе, где сильно пахло хлоркой и не было туалета.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Питкяранты, которая приехала поступать на операцию в Республиканскую больницу имени Баранова, но из-за просроченного теста на коронавирус ее поместили в изолятор.

"Тут нет туалета - это шок, - написала девушка. - Ходить надо в утку и сливать в ведро под раковиной. Изолятор на двух человек. Интересно, как при не знакомом мне человеке я должна ходить в утку?! Тут же тебе приносят еду. Дичь просто. Как можно кушать, когда у тебя ведро стоит с г… под носом?! Тут нет душа. Тут хлоркой воняет так, что аж в горле першит и глаза слезятся".

Пациентка призналась: несмотря на то, что была помещена в изолятор на 8 часов, пока готовился анализ на COVID-19, она все равно не согласна пребывать в таких условиях.

В Минздраве Карелии прокомментировали данную ситуацию.

"Пациентку поместили в изолятор на время проведения теста на COVID-19, - пояснили в Минздраве. – Время ожидания составило чуть более 6 часов. На время пребывания в изоляторе поступившей было предоставлено все необходимое: койко-место, питание, стул-туалет (утка – ред.), так как в связи с введенными ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции все перемещения по медучреждению гражданам, не прошедшим тест, запрещены. После использования стула-туалета достаточно было нажать на кнопку, чтобы вызвать медперсонал, который все уберет. Несмотря на то, что в изоляторе стоят две кровати, второй пациент никогда не подселяется, так как в данном случае может возникнуть угроза заражения вирусом, если вдруг у одного из больных окажется положительный тест на COVID-19. Во время ожидания теста пациентки на коронавирус медучреждением были соблюдены все меры безопасности. Дезинфекция проводилась согласно ГОСТу".

Руководство медучреждения считает, что во время пандемии коронавируса необходимо всем расставлять приоритеты и соблюдать безопасность, чтобы кто-то один не стал источником заражения группы людей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Устимов

Имущество остановленного завода в Карелии арестовано за долги

Служба судебных приставов наложила арест на имущество АО "Карелия ДСП" - градообразующего предприятия поселка Пиндуши - за долги перед поставщиками и бюджетом.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, исполнительные документы содержат требования о взыскании с предприятия задолженностей в пользу юридических лиц, а также требования о взыскании налогов на сумму более 22 млн рублей.

По решению пристава-исполнителя арестовано недвижимое имущество (земельные участки и нежилые помещения) на сумму 6,5 млн рублей, а также 15 единиц автотранспортных средств и самоходной техники стоимостью более 5,5 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях

В Карелии зафиксирован рост ДТП, в которых погибли дети, сообщил начальник карельской ГИБДД Андрей Червочкин.

В четверг, 13 августа, в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, где обсуждалось участие Карелии в федеральном проекте "Детство без опасности".

В ходе мероприятия начальник республиканской Госавтоинспекции Андрей Червочкин привел статистику дорожно-транспортных происшествий и рассказал о смертельных авариях, в которых погибли дети.

"В Карелии среди ДТП, которые сейчас фиксируем, мы имеем рост погибших детей, что очень прискорбно, - сообщил Андрей Червочкин. - Ответственность за детей всегда несут родители, взрослые люди, в нашем случае – водители".

Андрей Червочкин выделил две категории водителей, которые чаще становятся виновниками смертельных ДТП, где погибают дети, - это 18-летние автомобилисты, которые только окончили автошколу и получили права, и люди старше 60 лет, у которых уже сложилось, по словам Червочкина, определенное мировоззрение.

"Если брать категорию 18-летних водителей, то первые нарушения мы имеем при перевозке малолетних братьев и сестер, - сказал Червочкин. - Также мы фиксируем факты перевозки детей людьми старше 60 лет, которые имеют определенное мировоззрение и считают, что водитель всегда убережет пассажира, своего внука, но факты, которые зафиксированы в этом году, говорят обратное. Одно из ДТП - дедушка перевозил внучат, не справился с управлением, перевернулся, в результате двое несовершеннолетних пассажиров пострадали, девочка 9-летняя скончалась от травм, которые получила в ДТП. Во втором происшествии погиб подросток его юная подруга была за рулем".

Андрей Червочкин напомнил, что за детей всегда отвечают родители, и не только, когда они находятся в автомобиле, но когда просто гуляют, а рядом ездят машины.

"Так, при парковке транспортного средства погиб ребенок, который находился рядом с мамой. Когда отец подавал задним ходом, ребенок неожиданно вырвался и попал под автомобиль".

В республике зарегистрировано 717 административных правонарушений, где водители были оштрафованы за нарушения при перевозке детей.

"Штраф за перевозку детей без удерживающего устройства составляет три тысячи рублей, - напомнил Андрей Червочкин. – Есть такие водители, которые попадаются на данных нарушениях систематически, за эти суммы штрафов они могли бы уже давно купить детские кресла".

Начальник ГИБДД Карелии в выступлении отметил, что Карелия поддерживает проект "Детство без опасности" и будет продолжать работу по снижению числа аварий.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Новые спортивные залы появятся в универмаге "Карелия" (ФОТО)

Продолжается развитие спортивно-оздоровительного центра в универмаге "Карелия", сообщили в городской администрации.

Ранее под эти цели были переоборудованы помещения третьего этажа здания на улице Кирова, 2. В настоящее время работы по устройству спортивных площадей активно идут и на втором этаже.





Ремонт осуществлялся ПМУП "Агентство городского развития", в чьем ведении находится здание, за счет средств, полученных от аренды торговых площадей универмага.

На третьем этаже спортивные залы занимают около 1000 квадратных метров. Помещения предназначены как для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, так и для мастер-классов, соревнований по боксу и единоборствам. На втором этаже занятия можно будет проводить еще на 1600 квадратных метрах.





По завершению ремонта будет приниматься решение, какие секции разместятся в этих помещениях.

фото: © Минтранс Карелии

Одну из социально значимых трасс обновляют в Карелии (ФОТО)

Ремонт автодороги "Крошнозеро-Эссойла", которая кратким путём связывает несколько населенных пунктов Пряжинского района республики, будет завершён в октябре, сообщили в Минтрансе Карелии.

В настоящее время специалисты ООО "ПСК "Строитель" продолжают укладку асфальтобетонного покрытия. Ранее на этой дороге, соединяющей несколько населенных пунктов Пряжинского района, были заменены водопропускные трубы и отдельные участки с пучинистыми грунтами, дорожную одежду усилили щебёночно-песчаной смесью.

Обновление автотрассы позволит решить важную проблему жителей Пряжинского района республики: из-за сильного износа дорожного покрытия были отменены прямые маршруты общественного транспорта между несколькими населенными пунктами и посёлком Пряжа, и сейчас местным жителям приходится добираться до райцентра и обратно с пересадками.

На трассе "Крошнозеро-Эссойла" также оборудуется автоматический пункт весогабаритного контроля.

Напомним, в Карелии завершается капремонт подъездной дороги к российско-финской границе.

фото: © Администрация Петрозаводска

Благоустройство территории вокруг стелы воинской славы должно завершиться уже через неделю – мэр Петрозаводска контролирует процесс

Глава Петрозаводска проинспектировала ход благоустройства территории вокруг стелы "Город воинской славы", сообщили в городской мэрии.

Ирина Мирошник, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, автор проекта архитектор Александр Савельев и заместитель директора ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" Андрей Павлов провели выездное совещание на площадке, где установлена стела воинской славы.

В настоящее время подрядная организация продолжает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и другие. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы, восстановление благоустройства прилегающей территории и установка тематических бронзовых барельефов.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа.

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на мете установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: ИА "Республика" / Дмитрий Ананьин

В Карелии наказали конкурсного управляющего в связи с делом о банкротстве молокозавода в Медгоре

Суд дисквалифицировал арбитражного управляющего, занимавшегося процедурой банкротства ООО "Медвежьегорский молокозавод", сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что конкурсный управляющий ООО "Медвежьегорский молокозавод" при реализации процедуры банкротства нарушил ряд условий: 1) осуществлял расчеты через кассу предприятия, минуя расчетный счет должника; 2) при оплате труда работников не производил уплату налога на доходы физических лиц.

Арбитражный суд Карелии признал конкурсного управляющего виновным и дисквалифицировал его на полгода.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что Медвежьегорский молокозавод, сменивший собственника в 2018 году, обрел нового владельца, ООО "Ввэр Инвестиции".

Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО "Медвежьегорский молокозавод". Три года назад оно было признано банкротом. В 2018 году его производственные мощности выкупила петербургская компания "Сила Инвеста". Она создала ООО "Молзавод Медвежка" и передала ему все производство. В 2019 году было создано новое юридическое лицо – ООО "Медвежьегорский молзавод", которое также принадлежало"Силе Инвеста".

В Минсельхозе заявили, что ООО "Ввэр Инвестиции" не имеет отношения к "Силе Инвеста". У предприятия новый собственник и новый менеджмент.

В сентябре в микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Нововведение призвано ликвидировать несанкционированную парковку большегрузов возле нового детского сада и жилых домов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 2 сентября, на въезде на Оборонную улицу с улицы Попова установят дорожный знак 3.2 "Движение запрещено»"



Данная мера призвана ликвидировать несанкционированную парковку большегрузного транспорта в районе домов № 9 и № 11.



Въезд в указанную зону будет разрешён только определенным участникам дорожного движения: в частности, проживающим либо работающим здесь гражданам.

фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС

У жителя Карелии с признаками дыхательной недостаточности обнаружили ковидную пневмонию

В инфекционное отделение поступил житель Костомукши, с ковидной пневмонией.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, в инфекционное отделение поступил 59-летний житель Костомукши с ковидной пневмонией.

"С 10 августа он обследовался и лечился по поводу ОРВИ амбулаторно, - сообщается в паблике. – В среду, 12 августа, появились признаки дыхательной недостаточности, выполнена компьютерная томография, выявлена ковидная пневмония. Госпитализирован".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Стали известны самые высокооплачиваемые массовые профессии

Барбер, стоматолог и замерщик стали самыми высокооплачиваемыми массовыми профессиями, говорится в результатах исследования аналитического центра портала "Авито.Работа".

В среднем по России барберы зарабатывают 67 тыс. рублей – за 6 лет их доход вырос на 47%. Стоматологи в среднем зарабатывают по 60,5 тыс. рублей в месяц – на 18% больше по сравнению с 2014 годом. Замерщики в строительных и мебельных компаниях заняли 3 место по уровню дохода – 60 тыс. рублей в месяц. Зарплата таких специалистов выросла за 6 лет на 16%.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Мэрия Петрозаводска

Площадки вокруг арт-объектов замостят на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик приступил к мощению площадок возле экспонатов галереи современного искусства на Онежской набережной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. Подрядчик ремонтирует площадку в створе проспекта Ленина – на ней укладывают плитку из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново.

В этом году планируется восстановить декоративный участок верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара. Также подрядчик отремонтирует каменную облицовку Ротонды, заменит покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства.

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска начали подготовку города к отопительному сезону

Мэрия столицы Карелии выпустила постановление об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в Петрозаводске.

Власти Петрозаводска утвердили программу проведения проверки готовности потребителей тепла в Петрозаводске к отопительному периоду 2020-2021 годов. Текстовая копия постановления размещена на сайте администрации. Соответствующей проверкой займется специальная комиссия.

В графике указано, что в числе зданий, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону, находятся 2024 многоквартирных дома и 149 объектов социальной сферы.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ITAR-TASS/Dmitriy Rogulin

Цены в Карелии растут быстрее, чем во всех регионах Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии в июле выросли на 0,9% по сравнению с июнем - больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен на товары и услуги в субъектах СЗФО.

По темпам роста цен с начала 2020 года Карелия также в числе лидеров. За январь-июль цены в республике увеличились на 4,1% - это самый высокий показатель на Северо-Западе за исключением Республики Коми. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © srmax.ru / Max Morozov

Масштабное ралли "перекроет" движение на трассах в Карелии

В Лахденпохском районе в очередной раз состоится ралли "Белые ночи", сообщили в Минспорта Карелии.

Гонки пройдут 21 и 22 августа.

Впервые гонки прошли в 1963 году и стали местным брендом.

Трасса проходит по уникальным грунтовым дорогам, которые считаются одними из самых сложных и интересных в России. Ее протяженность – 424 км, из которых 134 км – это дистанция 12 скоростных участков.

На время проведения гонок будет закрыто движение на отдельных участках дорог.

В прошлом году гонки проходили в июне.

фото: pixabay

Цена на бензин АИ-92 в Петрозаводске увеличилась за неделю

Стоимость бензина АИ-92 в Петрозаводске за неделю выросла на 0,4%.

Это следует из результатов проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга цен за период с 4 по 10 июля.

По состоянию на 10 июля цена за литр бензина АИ-92 составила 43 рубля 33 копейки. О ситуации с другими марками бензина и дизтопливом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Элиссан Шандалович ознакомился с работой столовой школы №1 г. Медвежьегорска, февраль 2020 года

Парламент Карелии продолжает контролировать подготовку школ к организации бесплатного горячего питания

В преддверии нового учебного года спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович предложил депутатам вновь посетить школы республики и лично оценить готовность учреждений с 1 сентября обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием, сообщили в пресс-службе ЗС.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию карельские парламентарии активно подключились к изучению ситуации на местах. Вопрос неоднократно поднимался на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике.

Всего, по информации правительства республики, на организацию бесплатного горячего питания почти 30 тысяч карельских учащихся 1-4 классов из федерального и регионального бюджетов планируется направить более 400 миллионов рублей. Из них порядка 70 млн рублей было предусмотрено поправками депутатов Законодательного Собрания на модернизацию пищеблоков школьных столовых.

"Нам очень важно, чтобы с 1 сентября в республике бесплатным горячим питанием были обеспечены все школьники младших классов, поэтому в преддверии нового учебного года мы вновь отправимся в школы, посмотрим, как исполняются предписания надзорных органов, как обновляются пищеблоки, узнаем, какими обедами будут кормить детей. В случае, если будут выявлены проблемы, требующие незамедлительного решения, депутаты будут готовы оперативно собраться и вместе с правительством Карелии принять необходимые меры", – сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также попросил коллег по депутатскому корпусу обратить особое внимание на готовность школ организовать образовательный процесс при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: Пресс-служба ЗС РК

фото: pixabay

Составлен прогноз, какие специалисты будут востребованы в строительстве в Карелии в 2021 году

Управление труда и занятости Карелии прогнозирует увеличение потребности в дополнительной подготовке кадров для строительной отрасти в 2021 году на 121 человека.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, подготовленном Управлением.

"О потребности в кадрах заявили 22 организации или 34,4 % от общего числа организаций отрасли, участвовавших в опросе. Дополнительная потребность в подготовке кадров на 2021 год составляет 355 человек (в 2020 году – 234 чел.)", - сказано в документе. Какие работники потребуются строительным компаниям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минэка Карелии

Технопарк по камнеобработке в Петрозаводске готов принять первых резидентов

Министерство экономического развития Карелии объявило о приёме заявок на получение статуса резидента первого в республике промышленного технопарка в сфере камнеобработки "Южная промзона".

Расположенный в Петрозаводске технопарк состоит из производственных помещений со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Они предназначены для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.

Подробнее о прием заявок читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Минздрав Карелии

В Карелии завершилась реконструкция помещений под новую диагностическую лабораторию

Минздрав Карелии принял решение создать лабораторию в новых помещениях, которые были в заброшенном состоянии и пустовали.

Существующая сейчас лаборатория Сортавальской ЦРБ работает с 2006 года и выполняет обычные исследования на площадях, которые не соответствуют новым санитарно-эпидемиологическим и лицензионным требованиям.



Вновь создаваемая лаборатория будет проводить широкий спектр ПЦР-исследований, включая исследования на новую коронавирусную инфекцию – с учётом новых видов инфекционных стационаров и маршрутизации больных.

"Ещё раз обращаю внимание, что актуальность приобретает быстрое определение, больны ли пациенты новой коронавирусной инфекцией или нет, а также распределение их по видам инфекционных стационаров", – отметил на своей странице "ВКонтакте" глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сегодня завершилась реконструкция помещений под новую диагностическую лабораторию (единственную в Северном Приладожье).





Приём биоматериала для исследований будет осуществляться с улицы, соблюдена поточность лаборатории. Помещения разделены на "чистую" и "грязную" зоны, сделаны шлюзы.



Уже закуплена часть оборудования, остальная часть поступит до сентября.

Деньги на создание лаборатории выделены из бюджета республики.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России выявили 5057 новых случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 907758 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5057 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 716396 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6098 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15384, за последние сутки подтверждено 124 летальных случаев с коронавирусом.

На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва, за ней следуют: Свердловская область, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская область, Ростовская область, Красноярский край и Иркутская область.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии вновь увеличилось

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5 человек, сообщили в оперштабе РК.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

В среду, 12 августа, с внебольничной пневмонией в Карелии было госпитализировано 2 человека.

фото: ©Николай Смирнов/Столица на Онего

Треть кандидатов в главы поселений Карелии являются самовыдвиженцами

В единый день голосования 13 сентября жители десяти сельских поселений республики будут выбирать руководителей своих муниципальных образований.

"Единая Россия" и ЛДПР оказались единственными политическими партиями, которые выдвинули своих кандидатов на всех выборах глав муниципальных образований. "Справедливая Россия" выставила на эту предвыборную гонку только трех участников, КПРФ – двух, а некогда претендовавшее на роль главной оппозиционной партии Карелии "Яблоко" от участия в сентябрьских выборах отказалось полностью.

Такая картина весьма точно отражает региональную партийную палитру, где почти не осталось цветового разнообразия, однако в такой ситуации избиратели могут предпочесть простые карандаши. Не удивительно, что самовыдвиженцами является треть из 37 зарегистрированных кандидатов на должности глав сельских поселений республики.

Читайте подробнее в статье "Карелию ждет жаркая политическая осень"

фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"

"Русский радиатор" рассчитывает на помощь властей Карелии по кадрам и сбыту

Правительство Карелии и ООО "Русский радиатор", созданное в поселке Надвоицы, заключили соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения деятельности предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Документ был подписан на встрече заместителя премьер-министра правительства Карелии Дмитрия Родионова с генеральным директором ООО "Русский радиатор" Дмитрием Мухиным. В правительстве пояснили, что завод получит поддержку властей, как "системообразующая организация". "Обсуждался план совместных действий, направленных на обеспечение деятельности системообразующей организации и решение вопросов в сфере дорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства, кадрового обеспечения, стимулирования сбыта продукции на внутренних и внешних рынках", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Подсчитано, на сколько подорожали автомобили в России за 5 лет

По данным экспертов аналитического агентства "Автостат", в период с 2015 по 2020 год цены на новые легковые машины в РФ увеличились примерно на 40%.

В 2015 году средняя стоимость "легковушки" составляла 1,2 млн. рублей, а в 2020 - 1,676 млн. рублей, то есть наблюдается подорожание на 500 тыс. рублей.

На сколько отличается рост цен на иномарки и автомобили отечественных брендов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Семь человек утонули в водоемах Карелии летом

По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы за лето 2020 года на водоемах республики утонуло 7 человек.

Вчера водолазные специалисты из кемского и медвежьегорского отрядов Карельской республиканской поисково-спасательной службы нашли тело мужчины 1995 года рождения, утонувшего 8 августа. Об этом сообщает паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Установлено, что молодой человек во время купания находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия случилась на искусственном водоеме в четырех километрах от Костомукши. Мужчины решили искупаться, один не вынырнул из воды. Поиски тела молодого человека были организованы местной полицией.

Спасатели называют страшной цифру статистики, отражающую число утонувших в водоемах региона.

"Этих трагедий можно было избежать, если бы граждане соблюдали меры для сохранения своей жизни", - сообщает паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Самая распространенная причина трагедий на воде – пренебрежение правилами безопасности. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике, заявляет специалисты.

Чаще всего к трагедии приводят состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Сообщается, что большинство несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. Спасатели напоминают, что категорически нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Запрещено заплывать за буйки, поскольку шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега.

"Самое главное – строго запрещается купаться в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды и после того, как человек погружается в воду, происходит резкий спазм. В условиях открытого водоема человеку это может стоить жизни! Кроме этого, необходимо учесть, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершить поступки, которые могут повлечь за собой трагедию. Также необходимо помнить о том, что запрещено близко подплывать к судам – при их приближении уровень воды резко повышается. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже + 15 градусов, во время шторма и в местах с сильным прибоем", - говорится в посте паблика "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Ранее места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора"

Защитники "Каменного бора" добились очередной победы в суде: вырубки в парке признаны незаконными.

Петрозаводский городской суд частично удовлетворил иск защитников парка "Каменный бор". Истцы добивались признания незаконным сноса лесных насаждений на участках, предназначенных под строительство детского сада и мотоспортивного комплекса "Мотоарена", а также требовали восстановить уже уничтоженный лес в парке. В итоге суд признал незаконным разрешение на снос насаждений на обоих участках, однако отказал истцам в части их требований по восстановлению деревьев. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова, представляющая интересы защитников "Каменного бора".

Юрист подчеркнула, что разрешение на снос деревьев в "Каменном бору", таким образом, является незаконным.

"Нельзя было там вырубать деревья", - заключила Ольга Тужикова.

Конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.