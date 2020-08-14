Важные новости 14 августа

фото: Инстаграм Тимура Родригеза

Шоумен Тимур Родригез снимает в Карелии передачу "Орел и решка" (ФОТО)

Юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.

Тимур Родригез разместил снимки из Карелии в своем инстаграме. Шоумен посетил Петрозаводск вместе с семьей.

Житель карельской столицы Максим Горча, который предоставил телеведущему машины, сообщил, что Тимур Родригез приехал в Карелию для съемок передачи "Орел и Решка".

Ранее жительница Карелии рассказала историю о том, как встретила Тимура Родригеза с женой и сыновьями в парке аттракционов в Петрозаводске.

фото: © belnovosti.by

Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

Жертвами 62-летнего насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет и мальчик 8 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года 62-летний мужчина, работая мастером по ремонту обуви, приглашал малолетних детей в арендованную им мастерскую, расположенную в подвальном помещении в одном из домов Петрозаводска, где совершал в отношении них действия сексуального характера.

Установить лицо, причастное к серии половых преступлений в отношении детей удалось в результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов республиканского управления СКР и оперативных сотрудников УМВД по Петрозаводску.

Жертвами насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, мальчик 8 лет.

В 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отбывал в местах лишения свободы наказание сроком 5 лет.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Карелии рассказал об условиях компенсации за аварийное жилье

Артур Парфенчиков ответил на вопрос, можно ли получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в личных сообщениях и в комментариях ему поступает много вопросов о том, как получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру. Поскольку, эта тема действительно актуальна для многих жителей республики, он еще раз обозначил ключевые моменты этого способа расселения аварийных домов:

1. На выплату компенсации могут рассчитывать собственники квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

2. Важно, что приватизировать сейчас жилье, уже признанное аварийным до 2017 года, невозможно по закону о приватизации.

3. Обращение с заявлением в районную администрацию – это первое, что должен сделать собственник, если он принял решение о расселении путем получения компенсации.

4. Если собственников жилья несколько, то согласие на выплату компенсации должно быть от всех. Нельзя одному получить деньги за свою долю, а другому - жилье.

5. После поступления заявления от собственника(ов) квартиры, местная администрация за свой счет заказывает независимой организации оценку стоимости квартиры.

6. Размер компенсации определяется для каждой квартиры индивидуально. Он включает в себя рыночную стоимость самой квартиры, рыночную стоимость доли общего имущества в многоквартирном доме (в том числе земельного участка, на котором стоит дом), а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт и убытки, связанные с изменением места проживания.

7. Если собственник не согласен с суммой компенсации, он вправе заказать независимую экспертизу за свой счет, либо отказаться и ждать предоставления жилья органами местного самоуправления.

8. Процедура получения компенсации занимает около двух месяцев с момента написания заявления о выбранном способе расселения.

"Еще раз подчеркну, что получение компенсации – это не единственный способ переехать в благоустроенную квартиру. В рамках программы расселения аварийного фонда запланировано строительство домов во всех городских округах и муниципальных районах, участвующих в программе, за исключением Калевальского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского, Пряжинского и Сегежского районов. Там, где строительство домов не предусмотрено, квартиры жителям приобретают местные администрации через аукцион на вторичном рынке. Таким образом, компенсация – это самый быстрый способ переехать в комфортные условия. Получив компенсацию, собственник вправе распорядиться средствами по своему усмотрению, подобрать новое жилье он может на свой вкус и там, где ему удобнее", - сообщил Парфенчиков.

фото: Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"

Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, на фасад дома №25 по проспекту Ленина специальный состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как антивандальное покрытие к тому моменту не успело еще высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок дома.

К вандализму оказался причастен 27-летний петрозаводчанин, который в прошлом увлекался граффити.

Мужчина рассказал, что поздним вечером 3 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Находясь в центре города, решил вспомнить былое и нанес надпись.

фото: © Dmitriy Feoktistov/TASS

Рассылка уведомлений о переводах по картам Сбербанка теперь стала платной

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту.

Теперь такие сообщения будут приходить только при условии оформления услуги "Уведомления по карте".: стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.



Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru (1, 2, 3).

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина

За минувшие сутки число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось на одного человека и достигло 23, сообщили в оперштабе РК.

От коронавирусной инфекции скончался 66-летний житель села Ведлозеро. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, имел сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки подтверждены еще 18 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 8 человек, в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская), в Кондопоге – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тукса), в Суоярвском районе – 3 человека (Суоярви – 1, поселок Райконкоски – 2), в Лахденпохье – 1 человек.

Всего выздоровело 1909 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 25, в Пудожском районе – 2, в Лоухском районе – 4, в Костомукше – 2, в Пряжинском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Кондопожском районе – 1.

На самокарантине находятся 928 человек (+70 за сутки).

Всего в Карелии проведено 128236 исследований на коронавирус (+1191 за сутки).

фото: © со страницы ВКонтакт

Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска "мразями", займется организацией концертов "Кантеле"

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца "Кантеле".

Экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, вновь поменяла работу. Она покинула музей "Кижи", директор которого в январе 2020 года пришла на помощь уволенной из мэрии Анне Лесонен, взяв ее на работу специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения. В начале августа супруга министра культуры Карелии стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

"В свое время мы поддержали Анну. Но сейчас она у нас не работает. Она сама приняла решение уйти. Может, что-то другое хотела. Я не знаю", - рассказала "Столице на Онего" директор музея "Кижи" Елена Богданова.

В ансамбле "Кантеле" уточнили, что в штатном расписании была вакансия, которую и заняла Анна Лесонен. С 15 августа в Карелии разрешена концертная деятельность, и "Кантеле" активно готовится к новым встречам со зрителями после долгого перерыва. У нового начальника управления по организации концертной деятельности ансамбля Анны Лесонен есть чем заняться.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за на недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

фото: Столица на Онего

Роженица с ребенком может уехать из перинатального центра Карелии на социальном транспорте

Руководитель перинатального центра Евгений Тучин рассказал об участии в федеральном проекте "Детство без опасности".

В минувший четверг, 13 августа, в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, которая была посвящена старту в Карелии федерального проекта "Детство без опасности".

В рамках проекта в нашей республике будет реализовываться образовательная программа для родителей, обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе перинатального центра и роддомов, где новоиспеченным родителям будут объяснять и показывать, как использовать детские удерживающие устройства в автомобиле, как обеспечить безопасность при перевозке ребенка в машине с первых дней жизни.

Руководитель перинатального центра Карелии Евгений Тучин принял участие в мероприятии, отметив, что нет ничего дороже здоровья и жизни человека, тем более маленького ребенка.

И если и начинать говорить о профилактике дорожно-транспортного травматизма и рассказывать о средствах безопасности для детей в автомобилях, то начинать это надо делать именно в перинатальном центре, где взрослые воспринимают только что появившегося на свет ребенка по-особенному и используют информацию, касающуюся его безопасности, более эффективно.

При этом, как отметил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, также принимавший участие в дискуссии, что в перинатальный центр приезжают представительницы разных социальных слоев и у некоторых нет ни то чтобы автомобиля, но даже возможности заказать этот автомобиль с правильным детским автокреслом, чтобы доехать от роддома до дому.

"Выходит так, что им рассказали об автокреслах, а потом выпустили из роддома, а тут таксист без кресла, - сказал Сараев. - Какой-то когнитивный диссонанс получается".

Поддержал Сараева его помощник Геннадий Мазов, рассказав, что недавно они организовывали доставку мамы с малышом из перинатального центра в Пудожский район.

"Не все могут заказать такси, чтобы добраться домой из роддома, - заметил Мазов. – Наша задача – организовать комфортную и безопасную поездку роженицы в тот район, из которого она приехала. Первая поездка малыша должна быть безопасной, и хотелось бы, чтобы здесь работал социальный транспорт".

В ходе диалога выяснилось, что такой социальный транспорт в перинатальном центре имеется, но, правда, в количестве одной единицы.

"В перинатальном центре зачастую находятся пациентки из районов, - сказал Евгений Тучин. – Для тех, у кого возникают проблемы с транспортировкой, у нас есть социальный транспорт, который может доставить маму с ребенком домой бесплатно. Но пока у учреждения только одна спецмашина. Она была специально приобретена в 2019 году. На сегодняшний день было осуществлено пять выездов как в черте города, так и в районы".

фото: Прямая линия главы Карелии / скриншот

Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике

В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки, сообщил глава министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков вспомнил период пандемии, когда : в сутки регистрировалось более 90 случаев заражения коронавирусом.

"Давайте вспомним о том, что ещё относительно недавно у нас был пик заболеваемости ковидом: в сутки регистрировалось более 90 случаев инфицирования, - сообщил Охлопков. - Буквально в течение двух предыдущих месяцев мы регистрировали устойчивое число заболевших в среднем 40 человек в сутки. Сегодня можно с осторожностью говорить о положительной тенденции к снижению числа заболевших. В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки".

При этом, по словам главы карельского Минздрава, все же в республике фиксируются смерти от коронавируса, но медицинские работники продолжают бороться за здоровье жителей, используя все свои знания, опыт и силы.

Огорчает министра здравоохранения Охлопкова то, что "в последнее время появляются огульные обвинения о частых летальных исходах и несовершенстве системы здравоохранения".

"Взвалить тяжёлую ношу ответственности за жизнь пациентов и функционирование системы здравоохранения в таких условиях не каждому под силу", - отметил Михаил Охлопков, встав на защиту медиков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался.

фото: © правительство Карелии

Крупные школы в Карелии будут работать в две смены из-за коронавируса

Министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

Учебный год для школьников начнется в очном режиме, но при соблюдении всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В новом учебном году в Карелии откроются в полноценном режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 71,4 тысячи детей, из них около 7 тысяч 700 первоклассников, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе приступят 13 тысяч 800 студентов колледжей, техникумов и училищ, сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом министр образования республики Роман Голубев.

Учебный процесс будет организован со всеми необходимыми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в образовательных учреждениях перед открытием проведут дезинфекцию. На входе, в санузлах и столовых будут установлены санитайзеры для обработки рук. Ежедневная влажная уборка будет проводиться с применением дезсредств, будут обрабатываться все контактные поверхности. Регулярное обеззараживание воздуха и проветривание станет обязательным. Работники пищеблоков, технический персонал будут носить маски и перчатки. В каждой школе разработают специальное расписание уроков, посещения столовых, чтобы минимизировать контакты между учениками разных классов. При входе в здания будут измерять температуру. За классами будут закреплены учебные кабинеты. А все массовые мероприятия с участием учащихся из разных классов будут запрещены.

Как сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, в этих условиях в ряде крупных школ не удастся избежать увеличения количества учащихся, которым придется заниматься во вторую смену.

"Мы понимаем, что это создает неудобства для детей и родителей, но вопросы безопасности первичны", - пояснил министр.

К 20 августа станет известно, в каком формате пройдут торжественные школьные линейки в День знаний.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школьники начальных классов в Карелии будут питаться бесплатно.

фото: Из архива Олега Погодина

Гинеколог Олег Погодин: "Мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар"

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин рассказал о своей работе и женских проблемах.

Он с детства хотел стать гинекологом, как папа. Но начав карьеру врача, не стал греться в лучах славы признанного профессионала-отца. Он всегда был готов стоять часами у операционного стола и даже дома оттачивает свое мастерство на специальном тренажере. В 36 лет он стал заведующим отделения, где сегодня делают то, что еще вчера считалось в карельской гинекологии фантастикой. Но останавливаться на достигнутом доктор не намерен.

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра республики, сын заслуженного врача Карелии, гинеколога-эндокринолога Олега Константиновича Погодина Олег Погодин руководит женщинами. В его отделении подчиненных-мужчин нет.

"Мой заведующий в Республиканской больнице Евгений Николаевич Растегаев всегда хотел работать с мужским коллективом. И у нас был момент, когда из шести врачей четверо были мужчины. Но мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар. Сейчас дам в нашей профессии гораздо больше. И я нисколько не жалею, что работаю с одними женщинами в отделении. У нас прекрасный коллектив. Хочется ли мне, чтобы рядом работал коллега-мужчина? Наверное, да. Но не важно, мальчик ты или девочка, главное, насколько ты готов полностью отдаваться работе. Для того, чтобы расти в профессии, нужно приложить все усилия, не жалеть себя и своего времени", - рассказал врач.

"Существует стереотип, что лучшие повара и парикмахеры – это мужчины. А гинекологи?" – поинтересовались мы у гинеколога.

"Никого не хочу обидеть, но у мужчин в нашей профессии действительно другой взгляд на пациентку. Это взгляд со стороны. "Я терпела, и ты терпи", - мы не скажем. Хотя я считаю полной глупостью связывать свой опыт с опытом пациентки. А вообще мужчина-гинеколог может быть более внимательным только потому, что он мужчина. Перед тобой женщина, как не крути. Хотя и отвратительные гинекологи, отвратительные врачи среди мужчин встречаются. Есть люди, которые не любят других людей. От этого грустно", - ответил Олег Погодин.

Какие операции сегодня делают в гинекологическом отделении Перинатального центра, с какими проблема сталкиваются женщины, читайте в нашей рубрике "Здравствуйте доктор".

фото: https://vk.com/vuonnini

Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта

Местное население устало от тяжелой техники.

Жители карельской деревни Войница направили коллективное обращение руководству лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" с предложением перенести место остановки ее лесовозов и бытовой вагончик за пределы деревни. По словам деревенских жителей, остановка лесовозов в Войнице доставляет немало проблем местному населению, поскольку тяжелая техника создает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

Напомним, с такой просьбой жители деревни уже обращались к лесозаготовителям в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы особо отметили, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.

фото: © Минтранс Карелии

В Петрозаводске начали ремонтировать автовокзал

Реконструкцию здания и территории главной автостанции Карелии выполняют специалисты ООО «Строй Инвест Групп", сообщили в Минтрансе Карелии.

Рабочие уже приступили к демонтажу некоторых старых конструкций. Согласно проекту, до конца 2021 года на территории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему будут пристроены два помещения: офисное и под размещение кафетерия.

В основном здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Зал ожидания будет надстроен, здесь организуют новую систему кондиционирования и отопления, комфортные места для посетителей вокзала.

Предполагаются оборудование территории автостанции современной ливневой канализацией, обеспеченной локальными очистными сооружениями, организация двух парковочных зон. Все помещения и сооружения обустроят системами обеспечения безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

фото: © pixabay.com

Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей

Счастливый билет она купила спонтанно и без особой надежды на победу стала ждать результатов розыгрыша, сообщили в пресс-службе "Столото".

Жительница Карелии стала обладательницей мотоцикла стоимостью 456 тысяч рублей.



"Не поверила глазам. Сначала минут 10 сидела и осознавала, что произошло, потом прыгала чуть ли не до потолка, хотя была в это время на работе. Коллеги смотрели вскинув брови, но мне было все равно, я была очень счастлива, – делится впечатлениями участница. – Из-за пандемии у меня была непростая финансовая ситуация в жизни. Не так давно я купила квартиру мечты в ипотеку. Выигрыш поможет закрыть часть кредита, как бы банально это не звучало".

фото: © Столица на Онего

Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину

Преступники из Вологодской области получили условные сроки за кражу автомобиля у жителя Карелии.

Петрозаводский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей города Череповца Вологодской области. Злоумышленники 1994 и 1995 годов рождения совершили кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура республики.

Зимой осужденные, находясь в Череповце, договорились с потерпевшим, проживающим в Петрозаводске, о продаже, принадлежащего одному из осужденных автомобиля "Audi Q5" за 300 тыс. рублей.

При этом в автомобиль был скрытно установлен GPS-треккер, который позволял осужденным со своих мобильных телефонов отслеживать местонахождение машины, а также у преступников имелся дубликат ключей от автомобиля и сигнализации.

После того, как потерпевший передал злоумышленникам деньги, те установили с помощью GPS-треккера местонахождение автомобиля, который стоял у дома потерпевшего. Ночью с помощью ключей от автомобиля они открыли машину, завели и уехали на ней обратно в Вологодскую область.

В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение похитителей и автомобиля, в результате чего машина была возвращена потерпевшему.

Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме. Одному из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей; второму - полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось,что житель села Карелии за несколько минут спланировал угон и оставил доставщика еды без авто.

фото: pixabay

Карельские строители готовы работать за более низкую зарплату, чем они заслуживают

Средний уровень зарплаты, которую предлагают строительные компании претендентам на вакантные места из Карелии, значительно выше их запросов.

Это следует из результатов анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте hh.ru рекрутингового агентства HeadHunter.

В июле для жителей Карелии было размешено почти 1,3 тыс. предложений о работе, в том числе, речь идет о вариантах с вахтой в других регионах России. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели, составила 57,5 тыс. рублей. Ожидания строителей из Карелии, судя по данным их резюме, оказались гораздо скромнее – они просили, в среднем, 45 тыс. рублей. Для каких вакансий предлагались самые высокие зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

Скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии

Умер мужчина, который попал под колеса иномарки в Муезерском районе 13 августа, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 13 августа в 2.09 на 88 км федеральной автодороги "Тикша - Костомукша" 32-летний водитель Volvo сбил 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Сегодня в ГИБДД сообщили, что пострадавший скончался от полученных травм.

фото: © Администрация Прионежского района

Вышла первая часть фэнтези-фильма "Легенды Прионежья" (ФОТО)

Фильм был снят этим летом к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Прионежского района.

Создатели фильма взяли за основу сюжета устные сказания, бытующие на территории Прионежского района.

В этом фильме зрители познакомятся с красавицей Онего, коварным Шаманом, Хозяйкой карельских скал и Вепсской девой, которая олицетворяет свой древний народ.





"В каждое лето проходит фестиваль "Мое Прионежье". К сожалению, из-за пандемии, в этом году мы его провести не смогли. Мы решили поддержать праздник онлайн-форматом и создали фильм о Прионежском районе, вепсском фольклоре. Этот фильм познакомит зрителей с мифологией этого северного народа", – рассказал режиссер фильма Иван Трифанов.

Выход частей "Легенды Прионежья" приурочен к карельским праздникам.





Первая часть – к первому Спасу и Успенскому посту.



А премьеру второй части фильма можно будет увидеть 28 августа в Осенний Мясоед, который наступает сразу за Успенским постом и длится 13 недель.





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Также фильм выложен в официальной группе главы Прионежского муниципального района Вадима Сухарева.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Оперштаб Карелии опубликовал свежие данные по числу заболевших пневмонией

За минувшие сутки два человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1078 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуко

Подсчитано, сколько рабочих мест откроется на 5 новых предприятиях ГПК Карелии

Строительство и ввод в эксплуатацию 5 предприятий по производству блоков и щебня запланировано в Карелии на 2020-2024 годы.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров для предприятий республики, составленного Управлением труда и занятости. В документе содержатся сведения об инвестиционных проектах, которые предполагают создание новых рабочих мест.

Управление составило перечень компаний, сроки ввода объектов в эксплуатацию и планируемое количество рабочих мест. Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Самая высокая конкуренция на выборах глав муниципалитетов Карелии – в Матросском поселении

На пост руководителя сельского поселения претендуют шесть кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.

В Матросском сельском поселении Пряжинского национального района отмечена самая высокая конкуренция на выборах глав муниципальных образований, которые пройдут в Карелии 13 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют шесть кандидатов: трое из них выдвинуты политическими партиями - "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР, а еще трое баллотируются на должность главы как самовыдвиженцы. Примечательно, что в качестве самовыдвиженцев в этих выборах участвуют исполняющий обязанности главы поселения Владимир Гомза и председатель местного совета депутатов Евгений Коколев.

Всего 13 сентября в Карелии будут выбирать глав десяти сельских поселений. Кандидатами на эти посты зарегистрированы 37 человек, из которых самовыдвиженцами являются 12.

Читайте подробнее в статье "Карелию ждет жаркая политическая осень".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Свыше 900 тысяч человек заразились COVID-19 в России

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 912823 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5065 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 722964 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6568 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15498, за последние сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.

фото: © Аэропорт "Петрозаводск"

Авиасообщение России с рядом стран может быть возобновлено осенью

Россия может возобновить авиасообщение с некоторыми странами СНГ с первого сентября.

Среди стран, готовых открыть границы с Россией, "Вестник АТОР" называет Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

"Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября", – сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Участники опроса боятся ограничительных мер больше, чем коронавируса

Более 400 человек ответили на вопрос: боитесь ли вы второй волны коронавируса.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

"Столица на Онего" интересовалась у своих читателей, боятся ли они второй волны коронавируса.

В результате в опросе приняли участие 417 человек, большинство из которых – 167 (40%) человек признались, что больше коронавируса они боятся введения ограничительных мер.

Чуть меньшее количество респондентов – 116 (27%) все же боятся второй волны и сказали, что уже закупили лекарства и средства защиты.

Из 417 участников 71 человек (17%) не боятся второй волны коронавируса, так как врачи теперь знают, как лечить. Еще 53 опрошенных (12%) просто не верят в коронавирус. А 9 человек (2%) уже переболели.

фото: © Денис Абрамов/ТАСС

Учреждениям социальной сферы Карелии потребуется 1,6 тыс. специалистов в 2021 году

Подавляющее большинство организаций в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг Карелии будут испытывать в 2021 году дополнительную потребность в кадрах общей численностью более 1,6 тыс. человек.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии.

В сфере образования о потребности в кадрах заявили 70,8 % от общего числа организаций отрасли, участвовавших в опросе, в области здравоохранения и социальных услуг - 86%. Какие специалисты нужны в этих отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Жительница Карелии ударила мужа ножом в спину и осталась на свободе

В Карелии женщина, ударившая своего супруга ножом в спину, получила условный срок.

Сегежский городской суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года во время конфликта с супругом нанесла ему один удар ножом в область спины.

Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением. По ее ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке.

Подсудимая получила условный срок.

"С учетом данных о личности, материального положения подсудимой, имеющей двоих малолетних детей, а также обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, а поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 3 года", - говорится на сайте Сегежского городского суда.

Кроме того, с осужденной в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК взысканы затраты на лечение супруга в размере 79445 рублей.

Ранее сообщалось, что схвативший нож житель Карелии напугал бывшую жену с дочкой.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Отмена бесплатных уведомлений от Сбербанка не коснется технических СМС-сообщений

Сбербанк не станет взимать комиссию за технические СМС-сообщения.

Об этом говорится в комментарии кредитной организации, который поступил в СМИ от Карельского отделения Сбербанка.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Власти Карелии дадут бизнесу более 136 млн рублей на компенсацию затрат

Министерство экономического развития и промышленности республики сообщило о результатах конкурсных отборов на предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

Власти Карелии предоставили субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 136,5 млн рублей.

На эти деньги бизнесмены смогут компенсировать ряд собственных затрат.

Подробнее о распределении субсидий - на сайте "Вести Карелии".

фото: официальный сайт Минкультуры РК

Управлению капстроительства предъявили претензии в срыве подготовки реконструкции Нацмузея РК

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии считает виновным в срыве подготовки проекта реконструкции Национального музея региональное Управление капитального строительства.

Это следует из решения УФАС по вопросу, связанному с конфликтом между УКС и подрядной организацией "Гласстрой", которая занималась проектированием реконструкции музея.

В 2019 году с этой компанией был заключен контракт на подготовку проекта реконструкции Национального музея Карелии. Подрядчик выполнил только первый этап работ, а с остальными этапами возникла задержка. По этой причине в начале 2020 года УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с "Гласстроем" и подало заявление в УФАС с предложением включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Однако, комиссия УФАС встала на сторону подрядчика, а в действиях УКС усмотрела нарушения закона о защите конкуренции. О причинах такого решения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Москва отправила в Карелию свыше 15 млрд рублей с начала года

В текущем году федеральный центр перечислил Карелии больше денег, нежели за аналогичный период минувшего года, отмечают власти региона.

Объем межбюджетных трансфертов из федеральной казны в бюджет Карелии за январь-июль 2020 года составил 15 млрд 648,6 млн рублей. Об этом информирует Минфин республики.

В частности, в регион поступили дотации в сумме 9 млрд 285 млн рублей, что выше уровня января-июля 2019 года на 43,7%. Целевые межбюджетные трансферты поступили в казну Карелии в сумме 6 млрд 363,5 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода минувшего года в 1,7 раза.

Куда были направлены деньги, читайте на сайте "Вести Карелии".