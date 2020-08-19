Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Напомним, Министерство образования Карелии в минувшую субботу, 15 августа, подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание. Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

По данным министерства образования Карелии, на организацию питания около 30 тысяч младшеклассников в течение учебного года будет направлено с учетом федеральных и региональных средств свыше 400 млн рублей. При этом ни на совещании в правительстве 18 августа, ни в своих постах в социальных сетях глава Минобразования Роман Голубев не уточняет, сколько денег придется потратить республике, а сколько пришлют федералы. Не конкретизирует министр, и какие именно школы не готовы сегодня выполнить закон о бесплатном горячем питании.

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фото: © Национальный музей Республики Карелия

Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

Об этом сегодня сообщил начальник департамента Министерства экономического развития Игорь Егоров на заседании рабочей группы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по транспорту. Мероприятие, которое вел ее руководитель министр транспорта РФ Евгений Дитрих, прошло в режиме видеосвязи.

"Сейчас во исполнении поручений президента и правительства РФ министерством совместно с правительством Карелии обеспечена подготовка проекта постановления о продлении ФЦП на один год. Корректировка подготовлена исходя из решения, что на 2021 год средства федерального бюджета привлекаться не будут. Объекты будут доделаны за счет средств региона. А в текущем году планируем выделить средства из резервного фонда. Это те средства, которые в прошлом году не были освоены. Речь идет о 523 млн рублей. Сегодня на заседание правительства РФ этот вопрос будет вынесен", - сказал на заседании рабочей группы №2 Госкомисии Егоров.

По словам главы департамента Минэка, несмотря на то, что в 2020 году наметилась положительная динамика в реализации ФЦП и ожидается неплохое кассовое исполнение по итогам года, существуют проблемы по ряду объектов.

"Нас, как министерство, очень волнует объект, который в 2016 году запустили. Это инфраструктурное обеспечение промплощадки в Петрозаводске. Техническая готовность объекта - не более 60 процентов, хотя его должны были ввести в эксплуатацию в прошлом году", - отметил Игорь Егоров.

Как доложила на заседании рабочей группы Госкомиссии премьер-министр правительства Карелии Оксана Чебунина, в рамках действующей редакции ФЦП предусмотрено строительство и реконструкция 53 объектов. В 2019 году завершены строительно-монтажные работы на 11 из 53-х объектов, а на 30-ти работы до сих пор продолжаются. По шести объектам государственные контракты на выполнение работ были расторгнуты. Планируется корректировка проектно-сметной документации и заключение новых госконтрактов. Причина – недобросовестные подрядчики, которые существенно снизили начальную максимальную цену контракта и не обеспечили выполнение работ.

"По реконструкции здания Национального музея в Петрозаводске и посадочной площадки в Сортавала, обеспечивающей функционирование воздушного транспорта на территории Карелии, отсутствует проектно-сметная документация. В связи с этим в соответствии с решением, принятом на совещании у заместителя председателя правительства РФ в мае, эти объекты планируются к исключению из программы.

"Реконструкция причальной стенки в поселке Шальский и прокладка трудопровода в Сегеж", контракты по которым были расторгнуты в 2018 году, также исключили из программы", - рассказала Оксана Чебунина.

Еще один объект ФЦП - строительство блоков А и В районной больницы с поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске - планируют начать возводить в этом году. Заключение госконтракта с победителем открытого конкурса на выполнение работ состоится до 24 августа.

До 20 августа ожидается заключение контракта на реконструкцию улицы Куйбышева, от проспекта Ленина до набережной Варкауса в Петрозаводске. На проект уже получено положительное заключение экспертизы, сообщила Чебунина.

"Предлагаемая нами редакция ФЦП предусматривает перенос на 2021 год реконструкции автовокзала в Петрозаводске, Пудоже и Пряже и реконструкции улицы Куйбышева, от проспекта Ленина до набережной Варкауса", - отметила вице-премьер правительства Карелии.

Руководитель рабочей группы Госкомиссии Евгений Дитрих был огорчен тем, что по многим объектам были расторгнуты контракты. При этом он напомнил руководству республики, что программа все же должна закончиться в этом году.

"На более длительные сроки переносить средства, которые не удалось использовать, будет трудновато. Поэтому надо очень подробно и внимательно отрабатывать с теми объектами, которые мы можем до конца этого года закончить. Подрядчиков потенциальных, которые могли бы эти контракты подхватить и продолжить работу, надо отбирать точечно", - посоветовал министр транспорта Росии, отметив, что в целом за 7 лет действия ФЦП Карелии удалось достичь существенных результатов.

Напомним, окончательные итоги Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики подведут 4 сентября.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Женщине стало плохо около здания МЧС Карелии на улице Правды.

Читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, как врачи "скорой помощи" и сотрудники МЧС пытаются спасти женщину.

Инцидент произошел сегодня около 15.00 на улице Правды, 29.

Спасатели делали женщине непрямой массаж сердца. Она приходила в себя. Позже на место происшествия приехала бригада скорой помощи и увезла пострадавшую в БСМП.

Как сообщили в больнице, женщина умерла. Врачи не смогли ее спасти.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Число заболевших COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 30 человек

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе РК.

Из 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 17 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопоге – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Костомукше – 7 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 19 августа составляет 2782 человека.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 2020 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 34 пациента: в Петрозаводске – 18, в Пряжинском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Костомукше – 2, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

На самокарантине находятся 805 человек (-48 за сутки).

Всего в Карелии проведено 132469 тестов на коронавирус.

По данным оперштаба, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 453,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 635,5 случая, по Северо-Западу – 661,1.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии вновь разрешил массовые мероприятия

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому число участников массовых мероприятий, включая соревнования, опять увеличивается до 50 человек.

Очередные уточнения в документы с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса глава республики внес 18 августа. Так, согласно изменениям, допустимое количество участников спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий на территории республики увенчивается с 20 до 50 человек.

"Это стало возможным благодаря наметившейся стабилизации еженедельного числа заболевших коронавирусом. По-прежнему ограничение численности не касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха. При этом участники любых мероприятий обязаны соблюдать масочный режим", - сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, 22 июля глава Карелии запретил массовые мероприятия. А 15 августа в горном парке прошел многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony.

фото: © Столица на Онего

Водители ездят по "встречке" в центре Петрозаводска из-за разбитой дороги (ВИДЕО)

Водители спрашивают власти Петрозаводска, когда будет отремонтирован участок дороги на улице Красной, где ям больше, чем асфальта.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликован вопрос водителя Петрозаводска, который интересуется, когда городская администрация приведет в порядок участок дороги на улице Красной – от светофора на повороте ул.Антикайнена до пересечения ул.Красная с ул.Герцена, где находится СИЗО.

"Городская администрация в поте лица печётся о "безопасности", какие-то телодвижения совершает. На Красной - Антикайнена заборчиков новых навтыкали, а привести в порядок кусок улицы от перекрёстка до СИЗО эти люди не собираются?, - спрашивает автор поста в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Когда был ремонт Красной, там люки расковыряли и залепили назад, потому что копали какую-то трубу к новостройке. Сделали дорогу от СИЗО вниз к "Макси". В прошлом году сделали кусок между Антикайнена и Анохина. А тут так и осталось чёрт-те что в самом центре города. На участке с довольно оживлённым движением, между прочим".

Водитель отмечает, что народ между этими ямами лавирует, в том числе и по "встречке".

фото: Столица на Онего

Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

По данным о задекларированных доходах, опубликованных 18 августа на сайте правительства Карелии, самой богатой среди омбудсменов в республике является Елена Гнетова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в прошлом году заработала 2,6 млн рублей. В собственности Гнетовой находится квартира площадью 65,6 кв.м., земельный участок в 708,0 км. м., жилое строение в 143,8 кв. м. и автомобиль Ford Scorpio.

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев находится на втором месте по заработкам среди Уполномоченных. Его доход за 2019 год составил 2,3 млн рублей. Он владеет 1/4 доли квартиры площадью в 82,3 кв.м и автомобилем Ford Explorer.

Самый скромный доход у Уполномоченного по правам человека в республике Карелии Ларисы Бойченко. Она заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. Ей принадлежит квартира в 104,1 кв. м и автомобиль Hyundai Getz.

Напомним, самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов.

фото: Павел Кассин / ТАСС

Появились разъяснения о штрафах за незаконные багажники и фаркопы на автомобилях

Автовладельцев обещают не штрафовать за установленный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы, но при определенных условиях.

Об этом сообщила ГИБДД России, комментируя публикации в СМИ.

"Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности", — сообщили в ГИББД. Вместе с тем, автовладельцы все же рискуют нарваться на штраф, если установка багажника, фаркопа и дополнительных фар не предусмотрена конструкцией автомобиля. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: instagram.com/romanbilyk/?utm_source=ig_embed

Рома Зверь с женой прокатились по Карелии (ФОТО)

Солист группы "Звери" Роман Билык побывал с семьей в Петрозаводске, на Кижах, в Олонце и деревне Пегрема.

42-летний бессменный лидер группы "Звери", он же Рома Зверь, провел несколько дней в нашей республике. Фото и видео, рассказывающие о своей поездке с супругой Мариной Королевой, он выложил в своем микроблоге в Instagram.

"Карелия прекрасна, спасибо за гостеприимство и хорошую погоду!" - пишет музыкант.

Его супруга не скрывала своего восторга от увиденного в Карелии.

"Петрозаводск, утром на лодке в Кижи, потом Пегрема, и обратно. Ну и поныряли с лодки пару раз. Изумительно. Сейчас закаты там малиновые, и я не преувеличиваю. В Пегреме, заброшенной деревне, которую жители покинули в 70-е годы 20 века, нас поразила часовня Варлаама Хутынского, восстановленнная, полная икон, свечей. С папочкой, в которой распечатано житие Варлаама Хутынского, молитвы; инструкция как обходиться с храмом; как уходя посыпать "угощение" для муравьёв и термитов.. Такое доверие к случайным туристам тронуло. Так захотелось побыть там, а потом оправдать доверие, и сделать все необходимое по инструкции. Уходя, запереть часовню. А вокруг змеи, клещи, комары… Было нелегко попасть, но мы не испугались. А Кижи… Без лишних слов. Просто поезжайте и посмотрите на это чудо, созданное русскими северными зодчими", - делится со своими подписчиками в Instagram Марина.

Ранее своими впечатлениями о Карелии делился солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков.

фото: © instagram.com/sezhukov

Солист группы "Руки вверх" зарядился энергетикой острова Кижи

Сергей Жуков 18 августа с семьей побывал в музее-заповеднике "Кижи".

Певец решил провести 10-дневный отпуск в Карелии. Солист группы "Руки вверх" уже посетил Рускеалу, побывал в лесу и на рыбалке.

А вчера Сергей Жуков отправился на остров Кижи и остался доволен поездкой.

"Кижи – удивительное место по энергетике, природе и архитектуре. По одной из легенд, плотник построил жемчужину острова, деревянную Спасо-Преображенскую церковь, без единого гвоздя. И через много лет, после окончания работы, забросил свой топор в озеро со словами: "Николи не было, николи не будет". Вы только представьте, 37-метровое здание из деталей, изготовленных вручную", – отметил музыкант на своей странице в Instagram.

Сергей рассказал, что и там не смог остаться незамеченным.

"Надо отметить, что папа Сережа попал-таки под раздачу. Несмотря на то, что я был в капюшоне и в маске, многие уже знали, что мы будем в Кижах, и хотели сфотографироваться. Хотя, я всем говорил, что фотографировать надо то удивительное место, в котором мы находимся, а не меня", – поделился с подписчиками Жуков.



Ранее певец и музыкант Сергей Жуков съездил на рыбалку и посетил мастер-класс по приготовлению карельской ухи.

фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Нарушитель границы бросил в Финляндии велосипед перед тем, как уйти в Россию

Инцидент произошел на севере Карелии.

Финские пограничники устанавливают обстоятельства очередного незаконного перехода российско-финляндской границы на ее карельском участке. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 17 августа к северу от многостороннего автомобильного пункта пропуска Куусамо-Суоперя.

Неизвестный мужчина пересек границу с финской стороны. При этом в пограничную зону нарушитель добрался на велосипеде и бросил его перед тем, как уйти на российскую территорию.

фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте

Парфенчиков отметил положительную тенденцию к снижению роста заболеваемости COVID-19 в Карелии

Среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости в Карелии за две недели составляет 0,9%, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, несмотря на сегодняшние показатели заболеваемости коронавирусом в Карелии: 30 подтвержденных случаев за минувшие сутки, хоть и "с осторожностью, но все же можно говорить о некоторой положительной тенденции".

"Так, в период с 10 по 16 августа количество новых случаев инфицирования по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 30%. А среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять очередные важные для жителей республики решения: с первого сентября детские сады начнут работать в полноценном режиме; также до 50 человек увеличено допустимое количество участников зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому число участников массовых мероприятий, включая соревнования, опять увеличивается до 50 человек.

фото: © Кирилл Безруков/паблик Вконтакте "Безопасный городишко Лоухи"

Пожар вспыхнул на асфальтовом заводе в Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел 17 августа в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на 1009 км трассы "Кола" – произошло возгорание в битумном резервуаре асфальтового завода. На место выезжали 7 пожарных.

"При тушении резервуар заливался изнутри, поскольку для сокращения притока воздуха в ёмкость и предотвращения вспышки люк оставался прикрытым. Благодаря применению пены удалось окончательно перекрыть доступ кислорода к горючей смеси, и пожар был ликвидирован в кратчайшее время", – сообщается в паблике "Безопасный городишко Лоухи".

Площадь пожара составила 20 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: ©Игорь Ярохович для Столицы на Онего

Предприниматель из Карелии пытается разобраться, что стало с теплотрассой, в которую он вложил свои деньги

Теплотрассу в Суоярви "построили" дважды?

Шесть лет назад частная компания "Сити Сервис" построила в карельском городе Суоярви котельную и теплотрассу, которые должны были обеспечить теплом микрорайон под названием "Парк". По словам местного предпринимателя Игоря Яроховича, который являлся тогда учредителем компании, он вложил вместе со своим бизнес-партнером в этот проект около 9 миллионов рублей.

Однако теплоснабжением Суоярви компания "Сити Сервис" занималась всего один год. Республиканский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству решил отключить построенную компанией котельную, поскольку другая теплоснабжающая организация города – ООО "Питэр Пит" – захотела увеличить свои мощности, и вложенные частными инвесторами деньги, образно говоря, вылетели в трубу.

Игорь Ярохович махнул на суоярвскую котельную рукой и переключился на другие проекты. Но каково же было удивление бизнесмена, когда он узнал, что проложенная на его деньги теплотрасса находится в пользовании государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго", которое в прошлом году стало единым поставщиком тепловой энергии для нескольких районов республики. Причем, эта теплотрасса досталась "Карелкоммунэнерго" в "наследство" от прежнего единого поставщика – ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней компанией "Корпорации развития Республики Карелия".

Игорь Ярохович обратился в правоохранительные органы, а что из этого получилось, читайте в статье "Теплотрасса с сюрпризом".

фото: сайт Segezha Group

Заявление о банкротстве одного из градообразующих предприятий Карелии поступило в суд

Руководство ОАО "Карелия ДСП" - одного из градообразующих предприятий в Карелии – планирует добиваться возбуждения дела о банкротстве компании.

Это следует из искового заявления, которое поступило в Арбитражный суд Карелии 18 августа.

Руководство завода оценило долги предприятия в сумму более 161 млн рублей. На прошлой неделе служба судебных приставов наложила арест на имущество "Карелия ДСП" за долги перед поставщиками и бюджетом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Орлов

Останки почти сотни бойцов обнаружили в Карелии (ФОТО)

Участники объединения поисковиков "Связь Времен" завершили поисковую экспедицию в Карелию.

Работы по поиску останков бойцов Красной армии велись в районе сети озер Толвоярви Суоярвского района, где в зимний период 1939-1940 велись тяжёлые бои с финнами.

Обнаружены останки 98 бойцов, сообщил Александр Орлов, руководитель объединения поисковиков "Связь Времен", на своей странице "ВКонтакте".

В экспедиции принимали участие поисковики из Карелии, Сыктывкара, Москвы, Орловской и Смоленской областей.

фото: © страница Вконтакте пресс-секретаря Главы Карелии Марины Кабатюк

Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей

Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.

Доход пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк в прошлом году составил более 1 миллиона 654 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на официальном сервере органов государственной власти республики вместе с отчетами о доходах других карельских чиновников. В собственности губернаторского пресс-секретаря – внедорожник Mitsubishi ASХ, она также является совладелицей жилого дома площадью 182,2 квадратных метра, земельного участка площадью 735 квадратных метров и квартиры площадью 36 квадратных метров.

Между тем прошлогодний доход коллеги Марины Кабатюк – начальника управления пресс-службы главы Карелии Ивана Степанова – почти достиг двух миллионов. Он составил свыше 1 миллиона 980 тысяч рублей. Господину Степанову принадлежат две машины – Peugeot 4008 и Nissan Almera. Кроме того, он является совладельцем жилого дома площадью 334,9 квадратных метра и земельного участка площадью 1050 метров.

Глава Петрозаводска попросила подрядчика ускорить темпы работ по благоустройству Голиковского парка (ФОТО)

Ирина Мирошник проверила, как благоустраивают Голиковский парк, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Благоустройство Голиковского парка началось в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории.

По периметру собора Александра Невского подрядчик начал мостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина.

Глава Петрозаводска отметила недостаточное количество работников на объекте.



Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Ранее выполненные работы в парке были признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась. Подрядчику необходимо заново уложить бордюрный камень.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Детские сады в Карелии перейдут на обычный режим работы с 1 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков отменил ограничения в работе дошкольных учреждений.

Распоряжение, подписанное руководителем республики 18 августа, отменяет деятельность дежурных детских садов и групп. С 1 сентября дошкольные учреждения региона переходят на полноценный формат работы, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, с 26 мая органы местного самоуправления могли принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах – по согласованию с министерством образования и с учетом эпидситуации в конкретных населенных пунктах.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

фото: © AP Photo/Roberto Pfeil

Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества ПСД

В Минстрое РФ раскритиковали Карелию за медлительность и качество работ при подготовке документации по строительству и реконструкции очистных сооружений в муниципалитетах.

В ходе заседания рабочей группы №2 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии заместитель министра строительства РФ Юрий Гордеев сегодня озвучил проблемы республики, без решения которых регион не сможет попасть в нацпроект "Чистая вода".

Гордеев напомнил, что ремонт и реконструкция очистных сооружений в муниципальных образованиях республики и подготовка документов для включения объектов муниципалитетов в число участников проекта "Чистая вода" вошли в план работы Госкомиссии в 2019 году. В рамках проекта для Карелии предусмотрено 1,3 млрд рублей до 2024 года.

"С 2019 году у нас идет реализация только одного проекта. По всем остальным объектам разрабатывается проектно-сметная документация. В настоящий момент документация, по которой должно начаться финансирование с 2021 года, не готова. Хотя наша задача - законтрактоваться в этом году, чтобы в 2021-м поступили денежные средства. Карелии необходимо ускориться с разработкой проектно-сметной документации, чтобы не упустить лимиты, которые уже есть в рамках "Чистой воды"", - отметил Юрий Гордеев.

Кроме того, заместитель министра строительства РФ обратил внимание властей республики на качество подготовки ПСД.

"Качество проектно-сметной документации у нас с вами хромает. В 2020 году для Карелии предусмотрены средства федерального бюджета в размере 100 млн рублей, а освоено пока только 0,8 млн. И в настоящее время работы не ведутся, а происходит корректировка проектно-сметной документации, потому что были соответствующие ошибки. Со своей стороны, мы, конечно, можем оказать помощь в согласовании и проверке заданий на проектировку, заданий на корректировку ПСД. Мы можем посмотреть уже разработанную проектно-сметную документацию. И в принципе мы с такими просьбами выходили, чтобы вы нам все задания на проектирование предоставили, чтобы специалисты отсмотрели их на все объекты до 2024 года. Но у нас такой информации нет", - сказал заместитель федерального министра.

Руководитель рабочей группы №2 Госкомиссии Евгений Дитрих поддержал Юрия Гордеева, включив в протокол заседания группы рекомендацию властям Карелии ускориться с разработкой проектно-сметной документации для необходимости обеспечения контрактации объектов по реконструкции и строительству очистных сооружений в 2021-2022 годах. Справедливым Дитрих считает и вопросы по качеству ПСД.

Ранее сообщалось, что федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

фото: pixabay

Рабочим в Карелии предлагают зарплаты выше, чем руководителям

Работодатели, которые ищут в Карелии рабочих на вакантные места, предлагают им зарплаты выше, чем руководителям высшего и среднего звена.

Это следует из рейтинга предлагаемых зарплат, составленного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада на основе резюме на сайте hh.

По итогам июня рейтинг возглавили вакансии для представителей рабочих профессий. Средняя зарплата, которую им предлагали с учетом работы вахтой, составила 75913 рублей. Для топ-менеджеров и руководителей среднего звена предлагаемые зарплаты составили в среднем 63378 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии

ДПТ с наездом на пешехода произошло на подъезде к дачному поселку Лучевое в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в минувший вторник в 11:40 на 3 км + 200 м региональной автодороги на подъезде к Лучевому 72-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не учел боковой интервал и сбил 52-летнюю женщину. Пешеход двигалась по правой обочине в попутном направлении.

В результате ДТП женщина получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Напомним, полиция разыскивает водителя, сбившего школьницу под Петрозаводском.

фото: vk.com/collegecult

Студент из Петрозаводска засветился в высшей лиге КВН в Ялте

Команда, за которую играет студент Карельского колледжа культуры и искусств Федор Зорин, стала победителем 1/4 финала Высшей лиги КВН 2020 года в Ялте.

Студент четвертого курса театрального отделения колледжа из Петрозаводска выступает за команду из Мурманской области. Съёмки второй игры нового сезона проходили в Ялте, где команда "Сборная Снежногорска" победила, заняв первое место в 1/4 финала, сообщили в паблике Карельский колледж культуры и искусств.

"Не пропустите эфир игры на Первом канале! Желаем Федору Зорину дальнейших успехов и таких же красивых побед!" - пишут в паблике.

Ранее заключенные из Карелии заняли второе место во всероссийском конкурсе КВН.

фото: © паблик Вконтакте "Бегущая строка"

В Карелии прошли соревнования по гребному спорту (ФОТО)

Соревнования прошли в акватории залива Ляппяярви, сообщили в Минспорта Карелии.

При поддержке Министерства спорта Карелии и Центра спортивной подготовки состоялось первенство республики по гребному спорту.

По регламенту на соревнованиях были представлены три класса лодок: одиночка, двойка и четверка. Каждый спортсмен мог участвовать не более чем в двух классах программы.

Участники в возрасте до 13, до 15, до 17 и до 23 лет соревновались в полуфинальных заездах на дистанции 1000 метров, а финальные заезды состоялись 15 августа.





Всего на соревнованиях разыграли 42 комплекта медалей.

фото: сайт Segezha Group

Более двухсот работников погрузившегося в кризис завода в Карелии не дождались выплаты зарплат

Менеджмент предприятия "Карелия ДСП" задолжал своим сотрудникам более четырех миллионов рублей, сообщают в республиканском правительстве.

Руководство "Карелия ДСП" не выплатило заработную плату 247 работникам. Объем просроченной задолженности достиг 4,172 млн рублей. Об этом "Вестям Карелии" рассказали в Минэке региона.

Численность работников предприятия по состоянию на 12 августа составила 158 человек. В простое по вине работодателя находятся 97 человек, сообщили в министерстве.

С мая завод остановлен по причине отключения электричества из-за долга перед энергоснабжающей организацией.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Дворы и общественные площадки в Карелии приведут в порядок за 176 млн рублей

На реализацию программы "Формирование современной городской среды", которая предполагает благоустройство дворов и общественных территорий, в этом году направлено более 176 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что в этом году по программе "Формирование современной городской среды" в 50 муниципальных образованиях республики будут благоустроены 124 двора и 76 общественных территорий. На эти цели из федерального бюджета и казны Карелии направлено 176,6 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии подросток на мопеде врезался в "Москвич"

17-летний житель Сегежи устроил ДТП, в котором получил травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 18 августа в 16:59 в районе дома № 6 по улице Антикайнена в Сегеже подросток, управляя мопедом "Альфа" без прав, допустил столкновение с автомобилем "Москвич".

Подросток получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В госавтоинспекции напомнили, что для управления мопедом необходимо пройти специальное обучение получить водительское удостоверение категории "М".

Ранее два подростка устроили в поселке Карелии ДТП с пострадавшими.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За сутки в России зарегистрировано 4 828 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 937 321 человек.

Выздоровели за время пандемии в РФ 749 423 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 6 795 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15 989, за последние 24 часа подтверждено 117 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 248 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 августа остается 222 601 человек.

фото: pixabay

Нанятые на общественные работы в Карелии получат шанс на постоянное трудоустройство

Временные общественные работы, организованные Управлением труда и занятости Карелии, после их окончания дают возможность постоянного трудоустройства почти для половины работников.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве руководитель Управления Елена Фролова.

Она рассказала о новой программе организации общественных работ, которая финансируется из федерального бюджета. Предполагается организовать для потерявших работу жителей региона занятость на общественных работах, не требующих высокой квалификации. По словам Фроловой, в прошлом году, после окончания общественных работ 44% участников остались работать постоянно. Такого же результата можно ожидать в этом году. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

С начала апреля свыше 1,1 тысячи человек попали в больницы с диагнозом "внебольничная пневомния"

Еще пять человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1104 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.