Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Находиться на работе в масках или лицевых экранах – обязательное условие для персонала всех образовательных организаций. Педагогам можно не надевать маски на уроках, проводимых на открытом воздухе, а также при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров.



Ученики и студенты в аудиториях могут надевать маски по желанию – обязательного требования на этот счет нет. Маски потребуются только студентам колледжей при посещении мест общего пользования в общежитиях, отмечается в распоряжении.

Торжественные линейки разрешены к проведению для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. При этом только на линейки первоклассников будут допущены родители, бабушки и дедушки при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Все образовательные организации – школы, детские сады, техникумы и колледжи – обязаны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, данным распоряжением с 10 до 30 человек увеличено количество занимающихся по программам спортивной подготовки. Количество участников выполнения нормативов ГТО также увеличено: с 20 до 50 человек.



При этом сохраняется условие соблюдения требований безопасности: использование средств индивидуальной защиты и обеспечение социальной дистанции.

фото: © Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой COVID-19

По состоянию на 28 августа в Карелии зарегистрировано 29 смертей от коронавируса, сообщили в оперштабе РК по борьбе с ковидной инфекцией.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания.

Подтверждены еще 34 случая коронавируса: в Петрозаводске – 23, в Кеми – 5, в Медвежьегорске – 2, в Костомукше – 3, в Питкярантском районе – 1 (деревня Янис).

Всего заболевших – 3052.

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 19, в Олонецком районе – 2, в Суоярвском районе – 5, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Всего выздоровели 2259 человек.

На самокарантине находятся 855 человек (+16 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 141406 исследований (+1075 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 497 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 664,8 случая, по Северо-Западу – 666,3.

фото: © Столица на Онего

Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка

В Сегеже двое подростков на мотоцикле разбились насмерть при столкновении c внедорожником.

Как ранее сообщили в ГИБДД Карелии, сегодня в Сегеже около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении.



© ГИБДД Карелии

В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Подростки скончались на месте.

фото: © shutterstock.com/Orientaly

Двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла сегодня утром в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении.



В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Подростки скончались на месте ДТП.



Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью"

Что ждет Карелию после празднования столетнего юбилея республики?

Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года позволила лишь "подкрасить" фасад столетнего здания, которое давно нуждается в капитальном ремонте и замене систем его жизнеобеспечения, считает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов. Он задался вопросом, что ждет республику после празднования ее столетнего юбилея.

"Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью. За примером далеко ходить не надо – в этом году на Северо-Западе России была предпринята попытка объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, и лишь начавшиеся протесты жителей округа, которые привели в итоге к их голосованию против конституционных поправок, заставили инициаторов объединения отказаться от своих планов", - написал журналист.

Читайте подробнее в рубрике "Личное мнение".

фото: Петрозаводск говорит

Предприниматель, осужденный за взятки чиновникам правительства Карелии, вышел на свободу

Бизнесмен Степан Морозов, проходящий в качестве взяткодателя по коррупционному делу руководителей Госимущества республики, вышел из мест лишения свободы.

Степан Морозов освободился из СИЗО во вторник, 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Об этом Морозов рассказал «Столице на Онего».

Степан Морозов – фигурант двух эпизодов дачи взяток чиновникам. По версии следствия, взяткополучателями выступали экс-глава Госимущества республики Денис Косарев и его заместитель Сергей Максимов.

Освободившийся из следственного изолятора бизнесмен не признает себя виновным.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима. Его заместитель ожидает решения суда, которое предполагается огласить в середине сентября.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Розыск вологжанина, заблудившегося в лесу Карелии, прекращен

Уроженец Вологодской области, ранее объявленный в розыск, найден, сообщили в МВД Карелии.

Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Полиция благодарит СМИ, паблики и граждан за распространение информации.

Напомним, что 56-летний мужчина ушел из поселка Вилга 25 августа в лес за грибами и пропал.

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске (ФОТО)

Некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом" на улицах Вольной и Фрунзе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на улице Фрунзе подрядчик неудачно сложил лестницу – между основанием и каменными плитами остались пустоты. Похожая ситуация сложилась на лестничном спуске на улице Вольной – подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

Власти города заявили подрядчику о том, что необходимо полностью демонтировать камни и уложить их снова.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день на лестничном спуске на улице Вольной прошло очередное рабочее совещание главы города.

В настоящее время согласована технологическая карта монтажа ступеней. Эти работы активно идут. После завершения этого этапа начинается повторный монтаж ступеней на улице Фрунзе.

Ирина Мирошник заявила о необходимости обеспечить проход к началу учебного года.

фото: © МОУ СОШ № 1 г. Кондопога

Из-за вспышки коронавируса в городе бумажников в Карелии отменены линейки 1 сентября (СРОЧНО)

В школах Кондопоги отменены торжественные линейки 1 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции в училище олимпийского резерва.

"Поскольку ситуация не очень благополучная, штабом было принято решение, в школах города линейки не проводить, - сообщили "Столице на Онего" в управлении образования администрации Кондопожского района. - В каждом классе учитель определится с мероприятиями. Массовых мероприятий не будет. Излишние риски надо исключать".

В администрации района уточнили, что в сельских школах Кондопожского района линейки 1 сентября будут проводиться.

Напомним, 24 августа в училище олимпийского резерва в Кондопоге была зафиксирована вспышка коронавируса. У 21 человека был подтвержден COVID-19.

Как сообщило руководство учебного заведения, на базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.

фото: © pixabay.com

Обгоревшее тело обнаружили на пепелище в Петрозаводске

Пожар произошел 27 августа в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.17 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Красной у дома № 37. В 23.52 пожар ликвидирован.

Строение размером 25 кв м сгорело.

На пепелище обнаружили тело мужчины.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор (ФОТО)

Подрядчик показал, что скрывалось за забором в центре Петрозаводска на территории, где идет установка стелы воинской славы.

Напомним, 21 августа Ирина Мирошник и Александр Чепик посетили площадку, где в рамках подготовки к 100-летию Карелии, проходит установка стелы "Город воинской славы".

В ходе осмотра места стройки Мирошник сообщила, что благоустройство будет завершено до конца августа.

"Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

На сегодняшний день подрядная организация ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" завершила мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа.

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на месте установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: © Кадр из видео/ "Ситилинк"

Автомобиль в Петрозаводске едва не врезался в здание паспортной службы (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня днем в центре Петрозаводска.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент ДТП – в 14.50 на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена столкнулись два легковых автомобиля.

Один из автомобилей отбросило на тротуар – машина снесла ограждение и едва не врезалась в здание паспортной службы.

Информация уточняется.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска обещают подарить вторую жизнь старой брусчатке, отколотой рядом с мэрией

Брусчатка, демонтированная на территории сквера Горсовета, по мнению чиновников мэрии, способна еще послужить городу.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, в карельской столице началась заливка оснований лестниц в сквере Горсовета, расположенном по соседству с корпусом администрации города.

Компания "ДСК "Зодчий" обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы.

Старая демонтированная брусчатка будет сохранена для использования ее при благоустройстве других территориий Петрозаводска, отметили в мэрии.

"Подрядчик выполнил разбивку осей на объекте, планировку территории после демонтажа. В настоящее время идет заливка лестниц вдоль проспекта Ленина и подготовка основания дорожек под мощение брусчаткой. Отслужившую брекчию заменит натуральный камень... Отметим, что демонтированная с территории сквера брусчатка будет использована вновь, в том числе - для благоустройства других общественных территорий города", - сообщается в заявлении городской мэрии.

Ранее сообщалось, что рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще у 12 человек в Карелии подтвердился COVID-19

В межрайонную больницу Костомукши пришло лабораторное подтверждение наличия коронавирусной инфекции у 12 жителей города – 11 взрослых и 1 подросток.

Как сообщается в паблике больницы Костомукши: из 12 заболевших: четверо были обследованы по контакту с ранее заболевшими, 8 человек - по поводу симптомов ОРВИ.

Из вновь выявленных больных 11 взрослых и 1 подросток. У всех заболевание протекает в лёгкой форме. Лечение амбулаторное.

Статистика по данным случаям отразится в завтрашней утренней республиканской сводке по короновирусу, отмечается в сообщении паблика.

Отметим, на 28 августа общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 3052 человека.

фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

В Карелии создателю "закладок" с наркотиками грозит 20 лет лишения свободы

Молодой человек в компании несовершеннолетней девушки и незнакомца приобрел запрещенные вещества, хранил их дома и прятал в виде "закладок" в других городах.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропного вещества. Об этом сообщает сайт регионального Следкома.

По версии следствия, в период с 10 февраля по девятое апреля этого года в Сортавале обвиняемый, действуя по предварительному сговору с несовершеннолетней знакомой и неустановленным лицом, в целях незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном и значительном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества. Часть веществ он хранил без цели сбыта для себя, часть путем закладок размещал в тайниках на территории Питкяранты и Лахденпохьи.

Наркотическое средство и психотропное вещество были изъяты.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске набирают волонтеров для борьбы с наркотиками.

фото: © Администрация Петрозаводска

Парк в отдаленном микрорайоне Петрозаводска подготавливают к благоустройству (ФОТО)

Подрядчик занимается планировкой дорожек в парке Сулажгорского Кирпичного Завода, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "ЕвроМодуль" продолжает благоустройство парка Сулажгорского Кирпичного Завода. Сейчас подрядчик занимается планировкой гравийных дорожек. Также на общественной территории убирают остатки мелкой древесно-кустарниковой поросли. Её расчистили вдоль будущей "Тропы здоровья".





Помимо устройства дорожки, подрядчик установит в парке более двух десятков опор освещения. Напомним, стоимость работ составляет около 4,2 млн рублей.

За всеми этапами работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Строительный контроль осуществляет ООО "Юник".

фото: © shutterstock.com/Yakovlev Sergey

В Карелии большая собака покусала школьницу

В Сортавале собака местного жителя набросилась на девятилетнюю девочку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Крупная собака укусила ребенка за голень левой ноги, в связи с чем ребенку потребовалась медицинская помощь.



При нападении собака была без намордника, находилась за пределами придомовой территории, владелец собаку не контролировал.

"В ходе нападения животного девочка испытала сильный стресс, физические и нравственные страдания, связанные с болевыми ощущениями. До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации", – отметили в прокуратуре.

Сортавальский городской суд обязал владельца животного выплатить компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

фото: © pixabay.com

Светофоры на Лесном проспекте не будут работать еще несколько дней



Напомним, 27 августа на Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе перестали работать светофорные объекты из-за аварийного отключения электроснабжения.

Энергетики все еще восстанавливают элементы электросетей. Ремонт потребует времени. Поэтому в ближайшие дни, в том числе на предстоящих выходных, указанные светофоры не будут функционировать.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Строительство современной школы в Петрозаводске на 1350 мест ведется в соответствии с графиком

Завершается строительство коробки здания, ведутся работы по инженерным сетям и благоустройству, внутренние и наружные отделочные работы, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня строящуюся школу в микрорайоне Древлянка Петрозаводска посетила вице – премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.





"Заканчиваем строительство коробки здания, параллельно ведутся работы по инженерным сетям, внутренние и наружные отделочные работы, а также проводится благоустройство. Освоено порядка 55 процентов средств. Школа запроектирована совершенно по новым требованиям: это касается теплотехники, освещенности, пожарной безопасности. По всей школе будет работать вайфай, система контроля доступа и видеонаблюдения", – сообщил о ходе строительных работ на объекте исполнительный директор АО "Специализированный застройщик "КСМ" Борис Жадановский.





Представитель подрядчика отметил, что строительство ведется по графику. Планируемый срок завершения работ – первое полугодие 2021 года.



Лариса Посадник рассказала о перспективах организации образовательного процесса в будущем учреждении, в первую очередь, отметив масштабы объекта.



"Школа строится современная и большая. На 1350 детей предусмотрено 5 спортивных залов, самый большой из них – площадью 1 тысячу метров – даже оборудуют трибунами. Предусмотрены актовый зал на 600 мест, огромная столовая, просторные и светлые холлы и кабинеты. Школа будет прекрасно оснащена, к примеру, библиотеку наполнят цифровым оборудованием. Дети будут получать и знания, и разностороннее дополнительное образование. Для этого созданы все условия. Школа такого уровня – единственная в Карелии", – сказала вице-премьер.





На совещании обсуждались вопросы благоустройства территории, цветового решения объекта. Были затронуты и вопросы безопасности школьников, освещения, транспортной инфраструктуры: сюда должно быть легко и безопасно добираться из любой точки города, необходимо обеспечить дороги пешеходными переходами, территорию - стоянками для автотранспорта.



"Все это учтено, и находится на контроле. Думаю, здесь захотят учиться не только ребята с Древлянки, но и из других районов города", – добавила Лариса Подсадник.





Строительство школы на 1350 мест ведется в рамках национального проекта "Образование" подрядной организацией АО "Специализированный застройщик "КСМ" по госконтракту от 26 декабря 2019 года. Стоимость строительства составляет 1 млрд 408 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 867 млн рублей, бюджет республики – 541 млн рублей.

фото: pixabay

Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии выросла на 11,5%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Карелии в июле 2020 года составила 5261,34 рубля в расчёте на человека в месяц.

Это на 11,5% больше по сравнению с началом года, сообщает Карелиястат.

Основную часть стоимости (28,5%) составили мука, хлеб, крупы и макаронные изделия. Их доля выросла на 0,2% Какие еще продукты повлияли на стоимость минимального набора, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

По долгам пропавших алиментщиков ответит государство: разъяснения детского омбудсмена в Карелии

Скрывающиеся от уплаты алиментов граждане могут быть признаны "безвестно отсутствующими", а их обязательства по содержанию детей возьмет на себя государство.

Как добиться начисления таких алиментов, объяснил сегодня журналистам уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

По его словам, возможность признать алиментщика "безвестно отсутствующим" появилась в России лишь недавно, но уже есть первые положительные примеры. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

"Рост производства в Карелии обеспечили промышленные гиганты и сельхозпроизводители"

Вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал, за счет каких отраслей республика вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства.

По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства. За семь месяцев индекс промышленного производства в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%, в то время, как по России эта цифра ниже - 95,8%.

Как пояснил нашему изданию вице-премьер республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов, ощутимый рост промышленного производства был достигнут, несмотря на пандемию коронавируса, так как работа системообразующих предприятий не приостанавливалась, - власти сформировали их перечень и в индивидуальном порядке определили мероприятия по поддержке и развитию производства.

"Опережающий рост производства в Карелии обеспечили промышленные гиганты и сельхозпроизводители, - отметил Дмитрий Родионов. – Это предприятия добывающей отрасли, прежде всего, "Карельский окатыш", производители машин и оборудования – "Петрозаводскмаш", а также производители пищевых продуктов и предприятия рыбной отрасли».

По словам Дмитрия Родионова, наибольший рост был отмечен в добыче полезных ископаемых - 147,3%, что связано с увеличением производства АО "Карельский окатыш", продолжающего реализацию семи инвестиционных проектов по модернизации производства. Производство машин и оборудования увеличилось на 23,5%, что связано с реализацией проектов, предусматривающих расширение производства и освоение новых видов продукции филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР".

Значительно - на 36,9% - выросло производство пищевых продуктов. Это результат увеличения выпуска мясных полуфабрикатов, рыбоперерабатывающей продукции, колбасных изделий. За счет роста объемов выпускаемой продукции ООО "АлкоВорлд" индекс в производстве напитков составил 184,7%.

По данным Минсельхоза Карелии за январь-июль 2020 года производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,1% к аналогичному периоду 2019 года и составило 37,7 тыс. тонны. Сельскохозяйственными предприятиями республики произведено 34,2 тыс. тонн молока (101,6%).

Предприятиями рыбной отрасли Карелии за январь-июль 2020 года выловлено 83,9 тыс. тонны рыбы (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2019 года). Производство рыбы, ракообразных и моллюсков увеличилось в 1,7 раза и составило 54 тыс. тонн.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Число больных пневмонией в Карелии продолжает увеличиваться

За минувшие сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1165 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России за сутки от коронавируса вылечились 5905 человек

Все за время пандемии в России выздоровели 798 466 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 829 человек, заболевших COVID-19. Общее число заболевшихз коронавирусом в России на 28 августа составило 980 405 человек.

Летальных случаев за все время произошло 16 914, за сутки скончались 110 пациентов с коронавиркусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 35,7 млн тестов на коронавирус, за сутки - 327 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 августа остаются 209 437 человек.

фото: правительство РК

Карелия вошла в топ-10 регионов по числу туров, при покупке которых возвращают деньги

Карелия вошла в десятку регионов, куда туроператоры предложили больше всего туров с кэшбеком в рамках распродажи, организованной Ростуризмом.

Об этом рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Суть программы заключается в том, что при бронировании туров или отелей в регионах туристы могут получать обратно часть потраченных денег. По словам Тюриной, среди предлагающих туры в регионы туроператоров крайне мало местных компаний. Например, из 40 компаний, предлагающих путешествия в Новгородскую область, нет ни одной новгородской. То же самое в Вологодской области – из 23 туроператоров ни одного местного. В Алтайский край приглашают 56 компаний, но лишь 4 из них местные. В Карелии ситуация иная. Ранее Минэкономразвития республики представило перечень турфирм и отелей, участвующих в программе. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Дмитрий Ворошилов

В Карелии отменили особый противопожарный режим

В связи со снижением класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожарной обстановки распоряжением правительства республики с 28 августа на территории Карелии отменен особый противопожарный режим.

Напомним, режим был введен 28 мая.

Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 139 лесных пожаров на общей площади 520 га. 85% всех лесных пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая площадь лесных пожаров сократилась на 13%.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение граждан с огнем (80%).

На сегодняшний день на территории республики установился преимущественно 1 класс пожарной опасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 млн руб., но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

фото: © Столица на Онего

Карелия вошла в топ направлений, которые привлекли туристов своими озерами

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие озера пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Бальнеокурорт Саки на одноименном соленом озере в Крыму, курорт Банное на озере Ятктыкуль в Башкортостане, город Осташков на Селигере в Тверской области, города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии, курорт Соль-Илецк на соленых озерах в Оренбургской области, курорт Яровое на одноименном озере в Алтайском крае, город Байкальск на озере Байкал в Иркутской области, курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае, город Приозерск на Ладожском озере в Ленинградской области составили десятку самых популярных направлений для отдыха на озерах по итогам летнего курортного сезона 2020, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Туристы бронировали отдых на озерах этим летом на период от 2,9 до 8,4 ночи и тратили на аренду жилья от 2,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Соль-Илецке, дороже – в Сортавале.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять направлений, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на озерах:



- Саки – 2308,2 рублей / 8,4 ночи;

- Банное – 3928,3 рублей / 3,8 ночи;

- Осташков – 6069,2 рублей / 4,6 ночи;

- Лахденпохья – 5924,7 рублей / 4,9 ночи;

- Соль-Илецк – 2210,5 рублей / 5,6 ночи;

- Сортавала – 7366,6 рублей / 3,1 ночи;

- Яровое – 3093,4 рублей / 7,3 ночи;

- Байкальск – 4771,7 рублей / 2,9 ночи;

- Абрау-Дюрсо – 4455,2 рублей / 2,9 ночи;

- Приозерск – 4975,2 рублей / 6,6 ночи.

фото: © Segezha Group

В Сегеже состоялось четвертое заседание общественного совета по экологии

Общественного экологического совет был создан 28 января 2020 года при администрации Сегежского района по инициативе лесопромышленного холдинга Segezha Group.

Первый в республике общественный орган контроля за экологической обстановкой образован для решения проблем местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В четверг, 27 августа, члены совета обсудили наиболее актуальные проблемы в районе. В частности, общественный резонанс вызвала ситуация с безнадзорными животными. В летний период количество таких животных увеличилось, органы местного самоуправления фиксируют увеличение количества жалоб горожан. Проблему пытаются решать две некоммерческие организации. В общественном приюте "Верный друг" на попечении находится 97 собак. Аналогичную работу проводит НКО "Лада", которая 8 лет существует исключительно на пожертвования сегежан и за счет спонсорской помощи.

По словам председателя "Лады" Сергея Никишичева, несмотря на трудности есть заметные результаты, только за последний год семьи сегежан и жителей района приняли из приютов 185 домашних питомцев – 150 кошек и 35 собак. В августе в районе состоялась первая акция по льготной стерилизации безнадзорных животных, инициированная зоозащитниками. Экоактивисты планируют сделать такие акции регулярными.

Члены общественного совета по экологии высоко оценили помощь зоозащитников горожанам, приняли во внимание наличие объективных трудностей при отлове агрессивных особей и решили оказать "Ладе" матпомощь из средств, выделенных Segezha Group.

Экологический совет обсудил также проблему вывоза мусора, в первую очередь с территорий дачных кооперативов, действующих в районе. К разговору были приглашены представители регоператора – ООО "Автоспецтранс". Ключевая проблема, по словам заместителя начальника отдела по работе с потребителями ООО "Автоспецтранс" Анны Лейковской, нежелание многих садовых товариществ (CНТ) заключать договоры на централизованный вывоз ТКО. Тем не менее, совет указал регоператору на недопустимость несанкционированных свалок вблизи дачных поселков. В ходе обсуждения путей решения проблемы главный эколог Сегежского ЦБК, член общественного совета по экологии района Антон Фадеев сообщил, что Segezha Group при поддержке Минприроды республики в ближайшее время объявит экологический конкурс "дачных грантов" среди местных СНТ. В целях развития бережного отношения к природе в секторе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, с 15 сентября по 15 октября в два этапа будут определены наиболее экологически чистые дачные кооперативы и общественные инициативы. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Денежные сертификаты можно будет использовать на общественные нужды дачников. Это первый подобный опыт в Карелии.

По мнению Антона Фадеева, конкурс может стать одним из звеньев проведения "мусорной" реформы в загородных условиях. По его заявлению, Segezha Group до конца года планирует направить на акции Экологического совета еще порядка 200 тысяч рублей. Члены совета согласились, что средства могут пойти на приобретение специальных контейнеров (сеток) для сбора пластика при переходе города на раздельный сбор мусора. Администрации муниципального района рекомендовано решить вопросы вывоза и содержания мест накопления пластика.

В завершение мероприятия состоялась демонстрация экостендов Segezha Group с презентацией комплексной экологической программы Сегежского ЦБК. Плакаты будут представлены на информационных стендах города и переданы в организации, учебные заведения и учреждения культуры Сегежи.

***

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group – крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,9 млн га лесных участков, 85,7% (6,36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. Segezha Group занимает 1-е место в России и 2-е место в Европе по производству бумажных мешков; 1-е место в России и 3-е место в мире – по производству коричневой мешочной бумаги; 5-е место в мире – по производству большеформатной березовой фанеры; 1-е место в России – по производству пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса. Сайт: segezha-group.com

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами (ФОТО)

Осужденные ИК-9 изготовили и установили прогулочные веранды в новом детском саду села Заозерье, сообщили в УФСИН по Карелии.

Для нужд нового детского сада в селе Заозерье заключенные менее чем за две недели изготовили девять теневых навесов (прогулочных веранд).



© УФСИН Карелии

"Изготовлением подобных объектов у нас занимается не только исправительная колония №9, но также и исправительные учреждения Сегежского района. Как правило, вопросов и нареканий по качеству возведенных объектов у администрации детских садов не возникает, более того, на проделанную работу приходят посмотреть и руководители других дошкольных образовательных учреждений. Не каждый садик способен похвастаться наличием теневых навесов подобного качества", –отметил заместитель начальника УФСИН Карелии Иван Антипов.



© УФСИН Карелии

Напомним, лучшие вокалисты отбывают наказание в колонии №7 в Карелии.

фото: Правительство Карелии

Правительство Карелии решает вопрос по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой

Совместная работа gравительства Карелии и ОАО "РЖД" улучшит транспортное сообщение с Питкярантским районом и повысит туристическую привлекательность Северного Приладожья, сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил железнодорожную станцию Питкяранта и провёл выездное совещание по вопросу готовности принимать пассажирские поезда. Глава республики осмотрел железнодорожный вокзал и убедился, что инфраструктура готова принимать пассажиров.

Открывая совещание, глава Карелии отметил, что благодаря консолидированной работе правительства Республики Карелия и ОАО "РЖД" в 2019 году организовано ежедневное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Удобное расписание, доступная стоимость билетов, комфортное размещение – все ориентировано на пассажиров, на то, чтобы быстро и в хороших условиях добраться из Ленинградской области и Санкт-Петербурга в карельское Приладожье. Организация движения поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала и рускеальскогоретропоезда способствует также и развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма.

С учетом того, что на территории Питкярантского района расположен ряд таких привлекательных туристических объектов, как водопад "Белые мосты" (Юканкоски), Варашев камень, Уксинскаяозовая гряда и другие, назрела идея возобновления железнодорожного сообщения с городом Питкяранта. Это окажет положительное влияние на развитие туристской отрасли района.

Сейчас рассматривается несколько вариантов железнодорожного сообщения.Это использование прицепных вагонов к поездам дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск и Санкт-Петербург – Мурманск (соответствующее обращение в адрес заместителя генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозками Д.В. Пегова будет направлено), восстановление движения пригородного поезда Лодейное Поле – Питкяранта; организация движения пригородного поезда по маршруту Петрозаводск – Суоярви – Сортавала – Питкяранта.Проводится аналитическая работа по возможной загруженности этих направлений, ведутся переговоры с РЖД.

Подводя итоги, Артур Парфенчиков отметил: " Новые железнодорожные и авиамаршруты, автомобильные дороги - это один из инструментов решения социальных задач, создания более комфортных условий для жителей республики. Поставив задачу по возобновлению железнодорожного сообщения с Питкярантой, мы думаем, в первую очередь о людях, которые здесь живут, чтобы у них, была возможность быстро и комфортно добраться поездом до Петрозаводска или Санкт-Петербурга. По мере расширения туристического потока железнодорожный транспорт будет все более востребован. Поэтому в будущем возможен и маршрут ретропоезда Сортавала - Питкяранта с остановками на отреставрированных старинных станциях и вокзалах".