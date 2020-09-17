Самые читаемые новости за 17 сентября

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Жительница Карелии скончалась от COVID-19

Число инфицированных в республике возросло до 3587, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания.

Всего в республике умерли 33 пациента с ковидной инфекцией.

Подтверждены 34 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 27, в Кондопоге – 2, в Сортавале – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 3 (поселок Ладва-Ветка, деревня Верховье и СНТ "Бесовец").

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 30, в Прионежском районе – 2, в Кемском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Костомукше – 3, в Калевальском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2958 человек.

На самокарантине находятся 974 человека (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 5 человек.

Проведено 162369 исследований (+981 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 584,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 735,6 случаев, по Северо-Западу – 745,4.

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Около 1,3 тысячи школьников в Карелии переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

Глава Минобразования Карелии назвал число переведенных на карантин школьников, студентов и дошкольников.

Во время прямой линии главы Карелии 17 сентября министр образования Роман Голубев рассказал о карантинах в учебных заведениях республики.

По словам министра, на сегодняшний день из-за ОРВИ на карантин переведены 35 классов в 14 школах – около 700 учеников. Также на карантин закрыли четыре группы в детсадах.



Из-за коронавируса на карантин отправили около 30 классов в 13 школах (четыре района Карелии и Петрозаводск) – около 600 школьников.

Также на дистанционное обучение перевели 5 СУЗов – более 170 студентов.

Роман Голубев отметил, что вечером ему поступила информация о переводе на дистант еще нескольких классов.

Напомним, карантин по коронавирусу завершился в Петрозаводском автотранспортном техникуме, две группы студентов вернулись к очному формату обучения.

фото: © СУ СК РФ по Мурманской области

Водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере

Следствием устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировске, сообщили в Следкоме Мурманской области.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели водителя самосвала на территории одного из месторождений в Кировске.

Установлена личность погибшего – это 41-летний житель Карелии.

По данным следствия, 15 сентября самосвал, которым управлял мужчина, во время движения задним ходом съехал с отвала и опрокинулся, в результате чего водитель оказался зажат между конструкциями кабины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

фото: © кадр из видео Пятого канала

Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, чист по наркотикам, заявил его адвокат

Петрозаводский лихач Кирилл Сортланд, заподозренный в употреблении наркотических средств, провел под арестом всего три дня.

Напомним, 9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат петрозаводского гонщика Леонид Автухович, через три дня его подзащитный был освобожден.

"Его уже освободили. Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование. При нем наркотиков обнаружено не было. Претензий по этому поводу никаких нет. По наркотикам он чист. Это была ложная информация", - сказал адвокат.

То, что какие-то действия со стороны правоохранительных органов к Сортланду еще будут, Автухович не сомневается.

"Конечно, что-то будет. Но когда будет, тогда и будет", - не заглядывает вперед защитник гонщика.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

фото: © "Автоспецтранс"/rotko10.ru

В Карелии сменился директор "Автоспецтранса"

Вместо бывшего пристава Алексея Кузнецова ООО "Автоспецтранс", отвечающее за уборку мусора в Карелии, пришел экс-гендиректор компаний-регоператоров в Великом Новгороде Евгений Мошников.

Как сообщили в компании, с 16 сентября исполняет обязанности руководителя карельского регоператора по уборке мусора Евгений Мошников. Ранее он был генеральным директором компаний-регоператоров, предоставляющих услугу по обращению с ТКО в Великом Новгороде.

До этого кресло директора "Автоспецтранса" занимал Алексей Кузнецов. Он, бывший главный судебный пристав по Приморскому краю, был назначен на этот пост в январе 2019 года.

Причины смены руководителя регоператора на предприятии, учредителем которого является Корпорация развития Карелии, не комментируют.

фото: © ГИБДД Карелии

Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

ДТП произошло сегодня утром в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 8.20 на 308 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей.



29-летний житель Санкт-Петербурга управляя Renault Sandero при совершении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".



67-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП

Водитель Renault и его 29-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинские учереждения.



Обстоятельства выясняются.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Полиция Петрозаводска нашла пропавшего 11-летнего мальчика

Мальчик ушел из дома днем 14 сентября и пропал.

Ранее сообщалось, что 11-летний Денис ушел в понедельник из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка. До вчерашнего вечера его местонахождение было неизвестно.

По информации МВД, ребенка нашли. Криминальной составляющей в исчезновении нет.

фото: ДТП ПТЗ

Разваливающийся мост в селе Карелии ремонтируют с помощью стяжек (ФОТО)

В селе Деревянное Прионежского района недоумевают, чем могут помочь стяжки мосту с огромными трещинами.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото ветхого мостового сооружения в Деревянном. На давшем трещину мосту, одна сторона которого закрыта для движения, появились стяжки.

"Это как понимать? Ремонт моста на стяжки в Деревянном!" - комментируют авторы свое фото.

"А чего не на синюю изоленту..?" - недоумевают подписчики в паблике.

"Скотч надёжнее. Весь мост обмотать. Он и дешевле, чем изолента", - смеются комментаторы.

"Это я так понимаю, временная мера во избежание обрушения боковой части, по которой движение закрыто", - делают предположение некоторые подписчики.

Читатели паблика опубликовали также ответ, который получили от администрации района о судьбе разваливающегося моста в Деревянном: "Данный мост находится под ведомством ФКУ УПРОДОР "Кола". Была проведена экспертиза, по которой данный мост не был признан аварийным. По запросу в РОСАВТОДОР был получен ответ о том, что данный мост включен в план работ на следующий год и что сейчас ведутся проектные работы по капитальному ремонту моста".

Ранее жители Кемского района Карелии просили власти отремонтировать мост, чтобы школьники не упали в зловонную реку.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Еще девять классов и три группы детсада в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Всего на карантин переведено 35 классов.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", из-за случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 9 классов: в Сосновецкой школе, Кондопожской школе №2 и Петрозаводской школе №48. Также из-за ОРВИ на карантин отправлены три группы пудожского детского сада №1 и дошкольная группа в поселке Ковера.

Карантин по коронавирусу завершился в Петрозаводском автотранспортном техникуме, две группы студентов вернулись к очному формату обучения.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии опубликовали книгу о "путинском режиме" и его последствиях

Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов". Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Вспоминая события двадцатилетней давности, автор задается вопросом, почему Ельцин выбрал Путина, и рассказывает о том, как в России постепенно выстраивалась система власти одного человека.

Николай Копьев критически оценивает деятельность Владимира Путина как создателя в России олигархической империи со всеми ее атрибутами – резким социальным расслоением, массовой нищетой народа и постыдной роскошью немногих.

"В этой "суверенной демократии" путинского розлива нет контроля не только над исполнительной, но и над законодательной властью. И это большая беда. В ней нет социальной ответственности государства перед народом и честных выборов".

Копьев называет Путина "патриотом тугих кошельков" и подводит итоги его двадцатилетнего правления, называя КПД "ничтожным".

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Дело о банкротстве Чеслава Скрипина в Карелии прекратят, если у него не найдется имущества

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве известного бизнесмена Чеслава Скрипина.

Такое ходатайство поступило в суд от его финансового управляющего, который ведет дело о банкротстве.

По мнению управляющего, дело в отношении Скрипина (на фото справа) необходимо прекратить "в связи с отсутствием денежных средств для осуществления расходов по делу". Когда суд возбуждал дело о банкротстве в 2017 году, ожидалось, что расходы будут возмещены за счет продажи имущества Скрипина. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Упрдор "Кола" объяснило появление стяжек на аварийном мосту в селе Карелии

В управлении прокомментировали ситуацию с ремонтом моста в селе Деревянное Прионежского района.

В связи с информацией, появившейся в СМИ, о ремонте мостового сооружения через р. Деревянка на 130 км подъезда к г. Петрозаводску автомобильной дороги А-215, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" считает необходимым разъяснить сложившуюся ситуацию.

"Искусственное сооружение было взято под особый контроль с момента передачи региональной дороги Петрозаводск - Ошта в федеральную собственность в прошлом году, так как мост находился в неудовлетворительном состоянии. В ходе планового осмотра сооружения в июле 2020 года выявлена продольная трещина в покрытии мостового полотна, влияющая на безопасность движения", - говорится в сообщении Упрдор "Кола".

По информации управления. с 25 июля 2020 введены временные ограничения движения по мосту. Движение осуществляется по одной полосе моста с ограничением массы транспортного средства и скорости движения. Для наблюдения за трещиной, наклоном балок установлены контрольные маяки.







© ФКУ Упрдор "Кола"

"Чтобы предотвратить дальнейшее развитие дефектов и обеспечить движение по одной полосе, выполнено устройство удерживающей конструкции под балкой пролетного строения и дополнительных связей между балками. Мониторинг дефектов осуществляется ежедневно. В следующем году мост начнут капитально ремонтировать. В настоящее время идет разработка проектной документации", - сообщили в Упрдор "Кола".

Напомним, в паблике ДТП ПТЗ выложили фото ветхого мостового сооружения в Деревянном. Автомобилисты недоумевали, чем могут помочь стяжки мосту с огромными трещинами. Комментаторы предложили использовать для ремонта изоленту и скотч.

фото: Адмнистрация Петрозаводска

В Петрозаводске устанавливают новые остановочные павильоны (ФОТО)

Остановки оборудовали на Октябрьском проспекте и набережной Варкауса.

По сообщению администрации Петрозаводска, новые конструкции смонтировали по обеим сторонам улицы Зайцева (остановка "ДК "Строитель"). Кровля, стены и каркас павильонов сделаны из оцинкованной стали и окрашены. В них уже установили деревянные скамейки. В ближайшее время в павильонах появятся урны.

Подрядчик также завершает монтаж всех основных элементов конструкций на набережной Варкауса (остановка "ДК "Машиностроитель" по чётной и нечётной сторонам). В других районах города готовят фундамент под объекты.

В мэрии напомнили, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".

Ранее рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку.

фото: Денис Орлов

Как градообразующее предприятие в Карелии превратилось в "завод-призрак"

Бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.

По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода "Карелия ДСП" передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу, несмотря на то, что имущество компании в данный момент находится под арестом. Об этом "Столице на Онего" сообщил бывший работник предприятия Денис Орлов.

Орлов трудился электромонтером на предприятии "Карелия ДСП" в течение 2,5 лет. Специалист занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования. Он покинул завод в июне 2020 года, когда компания оказалась на пике кризиса.

"Завод-призрак уже был, по сути. Народу никого не было. Один только дежурный электрик, один дежурный мастер. Металлоломщики ездили, металл грузили. Соответственно, уже становилось понятно, что все: заводу не быть", – вспоминает последние дни на предприятии Денис Орлов.

Подробности читайте в тексте "Столицы на Онего".

фото: © Сергей Коньков/ТАСС/Архив

В Карелии свора собак напала на мальчика

В Олонце на ребенка набросились бродячие собаки.

В паблике "Подслушано в Олонце" появилось предупреждение для родителей от местной жительницы, на внука которой напали бездомные животные.

"Возобновились нападения бродячих собак на людей, особенно на детей. Сегодня (16 сентября – Прим. Ред.) в районе 19 часов у великолужского магазина на моего внука напала свора собак. Руководство администрации никаких мер по отлову собак не принимает. Ребенок очень испуган. И ещё неизвестно, какие могут быть последствия от этого испуга. Уже в прошлом году, после нападения собак, дочь писала заявление в администрацию, но ничего не меняется. Собаки как бегали и нападали на людей, так и продолжают нападать. Так и до беды недалеко. Ведь разорвут кого-нибудь. Руководство администрации, принимайте срочно меры", - пишет женщина.

Ранее сообщалось, что администрация Сегежского района заплатит за укус ребенка бездомным псом.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

В Карелии пенсионер набрал кредитов и отдал около 3 млн телефонным мошенникам

Житель Карелии стал очередной жертвой лжеработников банка.

По сообщению МВД республики, 15 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску обратился мужчина, который заявил об обмане. Еще неделю назад ему позвонили как будто бы из банка. Злоумышленник, назвав некое имя и должность, встревожил абонента: "С Вашего счета пытаются списать деньги под залог квартиры и автомобиля! Следует срочно перевести сбережения на безопасный счет".

Пенсионера убедили, что ситуация требует немедленных действий. Опомниться не давали, запрещали кому-либо рассказывать о том, что происходит. Думая, что выполняет требования официальной структуры, житель Карелии на протяжении нескольких дней обналичивал собственные сбережения и переводил их на ресурсы, продиктованные неизвестными. Вскоре накопления, полученные от продажи недвижимости, около 1 миллиона 400 тысяч рублей, закончились. Но тревожные звонки продолжились. По новой легенде, следовало переводить все новые и новые деньги. Будто бы внутри учреждения завелся "крот", который оформил на гражданина миллионный кредит, и для поимки преступника нужно подпитывать посторонние счета.

Тогда растерянный мужчина обратился в четыре различных банка. Каждый из них предоставил ему кредит. В итоге до 14 сентября житель республики в общей сложности направил более 2 миллионов 720 тысяч рублей в неизвестное ему направление. Для этого, к слову, ему пришлось воспользоваться банкоматами в разных городах – этого требовали абоненты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление конкретных обстоятельств происшествия. Потерпевший, не имеющий работы, не знает, каким образом будет отвечать по кредитным обязательствам.

Ранее счета жителей Карелии за несколько дней опустели благодаря мошенникам на 1,7 млн рублей.

фото: © Татьяна Каньшиева/паблик Вконтакте "Беломорск|Официальная группа"

Шквалистый ветер повалил деревья на севере Карелии (ФОТО)

Непогода обрушилась сегодня на Беломорск.

Как сообщается в паблике "Беломорск|Официальная группа", "в Беломорске разбушевался ураган".











Порывистый ветер с дождём повалил деревья. На море шторм.





Напомним, вчера МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии из-за ливней и ветра на 17 сентября. В большинстве районов республики спрогнозировали усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

фото: ДЮЦ Вконтакте

Объявлена начальная цена продажи бывшей загородной базы Детского центра Петрозаводска

Администрация Петрозаводска готова приватизировать комплекс зданий бывшей загородной базы Детско-юношеского центра, расположенной в местечке Лучевое, за 1 млн рублей.

Это следует из документации к аукциону по продаже комплекса.

На торги планируется выставить земельный участок площадью 5347 кв. метра и три жилых дома площадью 52,3, 52,2 и 22 кв. метра. База отдыха использовалась для проведения сборов воспитанников Детско-юношеского центра в период с 2008 по 2017 год. Какая оценка была дана состоянию этого имущества, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Карелия вошла в число регионов СЗФО, где летальность от COVID-19 менее 1%

По состоянию на 17 сентября общероссийский показатель летальности от COVID-19 равен 1,76%, сообщили в Информационном центре по коронавирусу СЗФО.

Для регионов Северо-Запада этот показатель составил 3,54%.

Как и на прошлой неделе восемь регионов СЗФО показали летальность выше 1%: Архангельская область – 2,13% (было 2,23%), Новгородская область – 1,8% (1,88%), Калининградская область – 1,68% (1,59%), Мурманская область 1,35% (1,3%), Псковская область – 1,29% (1,34%), Республика Коми – 1,28% (1,29%), Ленинградская область – 1,23% (1,16%), Вологодская область – 1,11% (1,11%).

Всего два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Республика Карелия – 0,45%, в Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю.

Напомним, всего в Карелии от коронавируса умерли 33 пациента.

фото: © torange.biz

Глава поселения в Карелии просит родителей не давать детям ружья, чтобы они не стреляли по фонарям

Глава Куркиекского сельского поселения ответила местным жителям на критику из-за состояния уличного освещения в поселках.

В паблике "ЛахденпохьЯ-Навсегда!" разметили обращение главы Куркиекского сельского поселения Галины Валовой, которая решила объясниться с земляками после критики в соцсетях в свой адрес из-за состояния уличного освещения.

"ЛЮДИ-и-и, что же вы злые то такие? Администрация поселения закупила 55 дорогостоящих светодиодных фонарей, и всё лето сторонней организацией ведутся работы по демонтажу старых фонарей и установке новых. В процессе замены обнаружено большое количество снятых перегоревших фонарей со следами стрельбы по ним. Родители! Когда вы покупаете своему чаду ружье, неплохо бы сначала узнать цель покупки", - пишет глава поселения.

Валова отметила, что сегодня освещение включено в поселках Алхо, Ласанен, Терву, Хухтерву, в Куркиеки по улице Совхозная.

"После установки светильников по улице Пролетарская она была готова для включения, но дети срезали провода и розетки на здании, находящемся на стадионе. Розетки уже отремонтировали, и Пролетарская подключена", - сообщила Галина Леонидовна.

Глава поселения попросила местных жителей больше не писать, что взбредет в голову, а посмотреть вокруг себя: скосить траву у своих домов, убрать мусор в своих дворах, разобрать свои аварийные постройки, построитьи септики для себя, не складировать свой строительный мусор вокруг мусорных бачков.

"Как видите, у "головы" очень много вопросов к вам всем", - подытожила глава поселения.

фото: © EPA/ИТАР-ТАСС

Житель Карелии в среднем за год выпивает около 10 литров спирта

Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России.

Больше всего алкогольной продукции с пересчёте на этанол за год выпивают в Сахалинской области – 11,16 литра на душу населения. В тройку лидеров по показателю также попали Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра), пишет News.ru.

Несколько меньше спирта выпивают в Удмуртии (9,91 литра) и Карелии (9,74 литра).

В то же время минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

В последние годы в России снижается потребление этанола в расчёте на душу населения, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Так, прежде показатели составляли 17-18 литров. Разница по регионам обусловлена рядом факторов – такими как уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Музей "Кижи" планирует приобрести за 30 млн рублей паром для доставки туристов из Оятевщины

Между островом Кижи и деревней Оятевщина в Карелии с июля следующего года возможно будет курсировать паром.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". Перспективы, которые открывает строящаяся трасса "Великая губа - Оятевщина" для музея "Кижи", он обсудил с директором музея Еленой Богдановой.

"Для доставки туристов музей планирует приобрести пассажирское прогулочное судно. Оно будет рассчитано на 50 человек. Дорога в одну сторону займет 15 минут - с посадкой и высадкой. Судно выйдет на маршрут к июлю следующего года. На это из федерального бюджета выделено 30 миллионов рублей. Зимой на остров продолжат курсировать суда на воздушной подушке", - пишет Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, важно обустроить и место, откуда будут отправляться суда. Власти региона планируют организовать в одном из местных домов небольшой визит-центр музея, где люди смогут выпить чаю, ожидая рейс.

"Для помощи в обустройстве территории предложил пригласить волонтеров из числа студентов наших техникумов и университета. Надеюсь, ребята откликнутся", - поделился глава Карелии.

Артур Парфенчиков уверен, что дорога "Великая губа - Оятевщина", ремонт которой планируют завершить досрочно, в 2021 году, дает толчок развитию не только музея, но и тянет за собой всю "придорожную" инфраструктуру.

"Это и гостиницы, и кафе, и лавки сувениров и товаров местных производителей, автомобильная заправка. В настоящее время уже идёт выделение земли заинтересованным инвесторам. Это будут крупные проекты туристических комплексов в районе Оятовщины", - считает руководитель региона.

В прошлом году в рамках ФЦП был построен "с нуля" 6,5-километровый участок автодороги "Медвежьегорск – Толвуя - Великая Губа - Больничный", а до 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" намечен масштабный ремонт дороги от Медвежьегорска до Великой Губы. После завершения всех работ федеральную трассу "Кола" с местечком Оятевщина, которое от всемирно известного памятника деревянного зодчества отделено проливом шириной в несколько сотен метров, свяжет современная автомобильная трасса.

Ранее стало известно, почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви на Кижах.

фото: pixabay

Чиновникам не будут повышать зарплаты в следующем году

Зарплаты госслужащих в следующем году индексироваться не будут.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%? Оптимизация на 10% всех незащищенных так называеммых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году за исключением военнослужащих", - сказал Силуанов. Официальная статистика о зарплатах госслужащих в Карелии последний раз публиковалась лишь за 2018 год. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Автомобиль врезался в дерево на севере Карелии

Жесткое ДТП произошло на одной из улиц в Кеми.

В паблике Отряда противопожарной службы по Кемскому район выложили фото последствий аварии в районе дома № 101 на шоссе 1 Мая в Кеми. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

ДТП произошло в минувшую среду в 20.30. Для ликвидации его последствий привлекалось подразделение отряда в количестве пяти человек.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее грузовик врезался в дерево на трассе в Карелии.

фото: © Игорь Георгиевский

На острове Кижи в Карелии появилась собственная метеостанция (ФОТО)

Метеостанция поможет бороться со свалками.

Благодаря экологическому проекту, на острове Кижи появилась своя метеостанция. Она будет систематически записывать скорость ветра, количество осадков, температуру воды и воздуха – факторы, влияющие (в том числе) на биологические и химические процессы в отходах на свалках, сообщили в паблике музея-заповедника.







© паблик Вконтакте Музей Кижи

Эта метеорологическая информация поможет лучше понимать и анализировать процессы, которые регистрируют ученые при исследовании животных, растений, качества воды, воздуха и почвы.







© паблик Вконтакте Музей Кижи

Также метеоданные позволят сотрудникам музея "Кижи" выстроить гибкую логистику по ликвидации незаконных свалок – тем самым помогут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

В данный момент метеостанция проходит тестирование.

фото: © Управлении пресс-службы главы Карелии

В Медвежьегорске открылось новое пожарное депо

Современное здание на четыре автомобиля построено из огнеупорных конструкций, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

В Медвежьегорске состоялось торжественное открытие современного депо, предназначенного для непрерывной работы противопожарной службы. Удобство и практичность помещений нового здания уже успели оценить специалисты из пожарной части № 15 по охране города.



С важным для жителей города и всего Медвежьегорского района событием собравшихся поздравил глава республики Артур Парфенчиков.



"Новое пожарное депо будет служить безопасности жителей Медвежьегорска и близлежащих населенных пунктов. Здание функциональное, грамотно сделанное, современное, теплое − для размещения личного состава, техники, специальных средств. Пожелаем сотрудникам пожарной охраны поменьше работы, но при этом находиться в режиме постоянной готовности", – сказал Артур Парфенчиков.





На торжественной церемонии руководитель региона поздравил спасателей, получивших почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия".



За три летних месяца на месте старого здания пожарной части № 15 Медвежьегорска появилось современное депо на четыре автомобиля. Прежние здания пожарной части и учебно-тренировочной башни были снесены, а на их месте установлено депо из огнеупорных металлоконструкций. Вокруг всей территории пожарной части положен асфальт и установлен забор. На возведение депо из бюджета республики было выделено 37 миллионов рублей.



В новом пождепо будут содержаться пожарные автомобили и другое оборудование, проводиться их техническое обслуживание, а также размещаться личный состав пожарной части.







Совсем скоро еще в двух районах Карелии − Пудожском и Кемском − также появятся новые пожарные депо. Установка современных зданий идет в поселках Шальский и Рабочеостровск. Все работы были запланированы в рамках подготовки к 100-летию республики.



Кроме того, для отрядов противопожарной службы республики приобретено 12 пожарных автомобилей на базе "Урал" с комплектами пожарно-технического оборудования и 12 оперативно-служебных автомобилей.







В церемонии открытия пожарного депо в Медвежьегорске также приняли участие заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, представители МЧС и местного самоуправления.

фото: © Segezha Group

Глава Карелии и президент Segezha Group договорились о сотрудничестве в сфере теплоснабжения

В ходе рабочей встречи в Сегеже 15 сентября Артур Парфенчиков и Михаил Шамолин обсудили вопросы развития городской и социальной инфраструктуры, обменялись мнениями по актуальным проблемам теплоснабжения, договорились о совместных действиях, направленных на повышение комфорта проживания и работы в моногороде.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин проинформировал о ходе выполнения программы реконструкции действующего производства и создания новых мощностей. По его словам, на обновление существующего производства и реализацию полномасштабной экологической программы компания в течение трех лет намерена потратить 11 млрд руб. "Компания выходит в регион с рядом программ финансирования и большим количеством инициатив, чтобы превратить Сегежу в удобный современный город для проживания. Важно, чтобы люди приезжали сюда жить, развиваться и строить бизнес", – заявил Михаил Шамолин. Артур Парфенчиков подчеркнул высокий уровень социальной ответственности холдинга Segezha Group, отметил плодотворное совмещение интересов ключевого инвестора с интересами региона, поддержал планы компании и выразил готовность оказывать поддержку со стороны органов власти.



"Без плодотворного взаимного сотрудничества мы не сумеем обеспечить людям достойное качество жизни и работы на современном производстве. Хорошо, что у нас есть взаимопонимание, синергия движения вперед. Мы договорились, что работаем по короткой дорожной карте", – отметил он. Артур Парфенчиков добавил, что по теплоснабжению с комбинатом уже есть конкретные договоренности, в том числе о прокладке и ремонте теплосетей. Регион, в свою очередь, возьмет на себя ремонт дорог, тротуаров и общественных пространств. По мнению главы республики, многое надо переформатировать, включая образование, медицину и культуру. "Со следующего года начинаем серьезный ремонт школ, продолжаем работать над реформацией районной медицины, принимаем меры по выделению квартир и стимулирующих выплат врачам", – заявил Артур Парфенчиков.



Он подчеркнул, что важно изменить в лучшую сторону инфраструктуру города, оперативно завершить программу расселения людей из аварийного жилья, создать поселки-спутники для комфортного проживания семей в своих домах. Глава Республики также выразил благодарность президенту Segezha Group за помощь в покупке медицинского оборудования и автомобилей скорой помощи для Сегежской центральной районной больницы. "Город конечно будет меняться. Важно, что Сегежа вошла в состав Арктической зоны. Это серьезные льготы и дополнительные возможности для развития города. Комбинат конечно тоже должен получить статус арктического резидента со всеми вытекающими возможностями", – подчеркнул он. В завершение встречи Артур Парфенчиков вручил Михаилу Шамолину почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия".





фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Магазины в Карелии снизили торговую наценку

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в третьем квартале составил 22,5% - меньше, чем год назад.

Это следует из опросов руководителей организаций, которые ежеквартально проводит Карелиястат.

В третьем квартале 2019 года торговая наценка составляла, в среднем, 22,8%. По мнению ритейлеров, уровень торговой наценки ниже того, который нужен для возмещения их затрат и получения необходимой прибыли. По мнению руководителей организаций, им необходимо увеличить наценку еще на 12,2 процентных пункта. Сколько организаций собирается увеличить торговую наценку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии просит доноров республики поделиться кровью со станцией переливания

Артур Парфенчиков попросил жителей республики пополнить запасы станции переливания крови в Петрозаводске.

"Друзья, сегодня я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Нашей станции переливания необходимо срочно пополнить запасы донорской крови. В ней нуждаются наши больницы и медицинские центры, кровь ежедневно необходима сотням пациентов с тяжелыми заболеваниями", - пишет глава региона на своей странице в "Вконтакте".

В данный момент остро не хватает крови O (I) Rh(-), A(II) Rh ( -), B (III) Rh (+), AB (IV) Rh(-). Доноров ждут на Пирогова - 4а в рабочие дни с 8 до 13 часов. Сдать кровь можно и в субботу, 19 сентября, с 08:00 – 12.00. Для этого нужно предварительно записаться по телефону +7-965-817-10-85.

"Знаю, что многие жители республики сдают кровь регулярно и уже спасли не одну жизнь. Уверен, найдутся и те, кто захочет стать донором впервые. Присоединяйтесь!" – пишет Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что запасы донорской крови в Карелии практически иссякли.

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Четырех пациентов с пневмонией госпитализировали в Карелии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще четыре человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1273 пациента, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Карелии был зарегистрирован один летальный исход – от пневмонии умер 76-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.