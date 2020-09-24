Самые читаемые новости за 24 сентября

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Еще четыре класса в школах Петрозаводска отправлены на "дистант" из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 детей.

Как сообщается в правительственном телелеграм-канале, 4 класса в Петрозаводске отправили на дистант. Вирус проник в школу №9, Ломоносовскую гимназию, школу №39 и в Специализированную школу искусств. В ближайшие две недели удаленно будут проходить обучение и студенты еще одной группы медколледжа.

Также, по информации правительства Карелии, еще 7 классов за сутки отправили на карантин из-за ОРВИ.

На сегодняшний день на карантине остаются 24 класса из-за коронавируса (628 человек) и 61 класс по ОРВИ (1147 человек). А также 6 групп в колледжах и техникумах (130 студентов).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Карелии подтверждено 48 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 человек.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

На проспекте Ленина произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувшую среду, 23 сентября, в 23.17 на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл и Lada Granta, двигавшиеся в попутном направлении.





В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

фото: © EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Почти полсотни новых заболевших коронавирусом выявили в Карелии за сутки

По информации оперштаба Карелии, ситуация с заражением COVID-19 в республике остается напряженной.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 37 человек, в Суоярви – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и деревня Толвуя), в Беломорском районе – 2 человека (Беломорск и село Сумпосад), в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Надвоицы), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Юляристиоя), в Прионежском районе – 1 человек (ДНТ "Северные просторы"), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Эссойла).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии за время пандемии составляет 3790 человек.

Выздоровели – 3169, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 36 человек: в Петрозаводске – 22, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 2, в Питкярантском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Суоярвском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Сортавальском районе – 2.

Умерли за время пандемии 35 человек.

Всего в Карелии проведено исследований на коронавирус 170073, за сутки сделано 1305 тестов.

На самокарантине находятся 1029 человек, за сутки это число увеличилось на 6.

В местах обсервации пребывают 9 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 617,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 764,8 случаев, по Северо-Западу – 782,1.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске кроссовер снес легковушку, пытавшуюся проскочить в "окно" (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Шотмана, сообщает ДТП ПТЗ.

В минувшую среду, 23 сентября, в 15.47 у дома №30 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Сорокской столкнулись кроссовер и легковой автомобиль.

Как сообщается на сайте ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по улице Шотмана во встречных направлениях: легковой автомобиль со стороны улицы Железнодорожная, кроссовер - со стороны площади Гагарина.

ДТП произошло, когда легковушка совершала левый поворот на улицу Сорокская, выезжая в так называемое "окно", образовавшееся в левой полосе движения встречного направления.

В это же время кроссовер двигался в прямом встречном направлении в правой полосе.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее пенсионер на иномарке сбил женщину в Петрозаводске.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

Всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина погиб мотоциклист в аварии, просят позвонить в ведомство, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.





Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Врачи не могли попасть к умирающему жителю Петрозаводска из-за отключенного домофона

Председатель ТСЖ в многоэтажке на Ключевой отключила одному из жильцов домофон за неуплату, а когда у него случился приступ врачи "скорой" не могли к нему попасть.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился 56-летний житель многоэтажки на Сегежской Александр и сообщил, что из-за того, что председатель ТСЖ отключила ему домофон, врачи скорой помощи не могли попасть в его квартиру, когда у него случился отек квинке и он мог задохнуться в любую минуту.

"Проживаю на Сегежской в 9-этажном доме на пятом этаже, - рассказал Александр, - 17 сентября у меня случился приступ, вызвали скорую помощь. Когда врачи приехали, то не смогли попасть ко мне в квартиру, так как домофон был отключен. Они звонят в БСМП, с БСМП – мне. У меня начался отек квинке – счет на минуты. Хорошо, что я оказался дома не один: побежали - окрыли дверь".

Также Александр объяснил, что несколько лет назад они у себя в доме на подъезде установили домофон за свои деньги, а потом скидывались на ремонт по необходимости, но времена поменялись, и теперь председатель ТСЖ сказала, что за обслуживание домофона надо вносить ежемесячную плату.

"Я возражаю, - возмутился житель многоэтажки. - Есть постановление правительства №290, где указывается в минимальном перечне, что обслуживание домофона входит в оплату общедомового имущества. Я не собираюсь платить дважды за одну и ту же услугу. Я отказался платить, а они взяли и втихаря отключили домофон, зная, что я пенсионер-инвалид. Сейчас домофон подключать не собираются, на кону стоит жизнь человека".

Председатель ТСЖ дома на Сегежской Надежда объяснила "Столице на Онего", что не чувствует за собой никакой вины в случившейся ситуации, даже если бы Александр умер, так как это был его выбор.

"У нас домофон не является общедомовым имуществом, и мы оплачиваем его обслуживание отдельной строкой 25 рублей в месяц, - объяснила председатель ТСЖ. - Домофон является общедомовым имуществом в том случае, если установлен в доме со дня постройки, у нас он установлен гораздо позже, так как дом не новый. Данный жилец не оплачивал обслуживание домофона. Мы ему написали о том, что он должен погасить долг за обслуживание домофона, в противном случае мы ему его отключим. Он получил бумагу, но никак не отреагировал, и мы домофон отключили после определенного срока. У него теперь нет строки за домофон в квитанции".

На вопрос: а если человек бы умер из-за того, что врачи не смогли к нему попасть?

"Это его выбор, - ответила Надежда. - Мы предоставили ему возможность выбора: заплатить долг или отказаться от домофона. Весь дом платит и считает это нормальным. Один человек не платит и считает, что мы ему должны бесплатно предоставлять эту услугу".

Обратившийся в редакцию петрозаводчанин сказал, что, если ему не подключат домофон и дальше будут незаконно перекрывать доступ в его собственную квартиру, он обратится в прокуратуру.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Дорожники ограничили водителям выезд с парковки в центре Петрозаводска (ФОТО)

Сплошная разметка не позволяет больше водителям выезжать налево с парковки от дома, построенного на месте бывшего кинотеатра "Сампо".

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разметки на дороге по улице Калинина.

В комментарии к фото горожанин написал, что после ремонта дороги на улице Калинина была нанесена новая разметка. Теперь на участке дороги от пр. А. Невского вверх по ул .Калинина, на месте выезда с парковки от магазина, расположенного в доме на пр. А Невского, 47, нанесена сплошная линия.

"Раньше здесь была пунктирная разметка, что позволяло всем выезжать с парковки как направо, так и налево, - объяснил автор сообщения, - теперь налево, получается, поворот запрещен, раз там сплошная полоса".

Напомним, в соответствии с муниципальным контрактом на обновленное дорожное полотно наносят горизонтальную разметку. Подрядчик – ООО "Дорлайн" завершил работы на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе. В ближайшее время разметка появится на улицах Ватутина и Университетская, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.

фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Греф объяснил превращение Сбербанка в Сбер

Сбербанк сменил название на Сбер и показал новый логотип.

Ребрендинг банка в ходе конференции представил глава Сбера Герман Греф.

"Для фирменного знака Сбера взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, и создании возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия, в том, чем мы занимаемся, и чем полезны для клиентов. И главное, мы взяли на себя амбиционную задачу — экономить людям максимум времени", — сказал Греф. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Читатели "Столицы на Онего"

Пешеходный переход стерли у школы в Петрозаводске по предписанию ГИБДД

Родители собирают подписи за восстановление пешеходного перехода у школы №46 на бульваре Интернационалистов.

Напомним, петрозаводчане, проживающие в ЖК "Иволга" и других домах, находящихся за новым жилым комплексом на Древлянке, не понимают, кому потребовалось убрать нерегулируемый пешеходный переход на бульваре Интернационалистов. Утром, когда дети идут в школу №46, на дороге оживленное движение. Жители коттеджей, пользующиеся магистралью, спешат на работу. В результате школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации города, переходный переход был демонтирован по предписанию ГИБДД Карелии. Его появление на бульваре Интернационалистов у нового жилого комплекса незаконно. Администрация Петрозаводска его не устанавливала. Кроме того, он был оборудован не в соответствии с существующими нормами. Здесь отсутствовали искусственные неровности и ограждения.

Тем не менее, родители учеников 46 школы требуют вернуть пешеходный переход. Они собирают подписи за восстановление "зебры".

Власти Петрозаводска согласны с родительской общественностью. Специалисты мэрии выезжали с проверкой на объект. Их заключение – пешеходный переход на бульваре Интернационалистов необходим. Для того, чтобы установить переход, нужно разработать проект и изыскать средства для его реализации.

"В плане работ этот участок дороги у школы в №46 стоит. Сейчас пытаемся найти средства для оборудования пешеходного перехода за счет федеральных средств, включая нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметили в пресс-службе мэрии.

фото: EhidnaSPb/www.drive2.ru

Жители села в Карелии протестуют против форелеводческого хозяйства на Лексозеро

Жители старинного карельского села Реболы в Муезерском районе обеспокоены планами открыть форелеводческое хозяйство в Лексозеро.

25 сентября в сельском Доме культуры состоится встреча населения с представителями ООО "Лоисто" по внедрение форелеводческого хозяйства в озеро Лексозеро. Объявление об этом на днях разместила специалист администрации Ребольского сельского поселения, пишут в паблике "Экологическая справедливость".



Реболы - наш родной дом!

Местные жители недоумевали: "Почему информация о таком важном событии поселка не дублируется в группе ВК и официальном сайте поселка? Ждем официальный ответ от главы!"

Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая 22 сентября в паблике "Реболы - наш родной дом!" озвучила свою позицию: "Представители форелеводческого хозяйства обращались за год моей работы в администрацию уже не один раз. На последней встрече с представителями форелеводческого хозяйства "Лоисто" было предложено собрать население, обсудить всё с людьми. Я не могу брать на себя такую ответственность, в одном лице, не согласовав с односельчанами. Ещё никаких документов нам не подавали. Представители форелеводческого хозяйства хотят понять, стоит им приходить и заниматься бизнесом, или нет".

Как пишут в паблике "Экологическая справедливость", такую позицию можно только приветствовать, хотя вряд ли можно назвать ее официальной. В решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) муниципальный руководитель юридически не имеет права игнорировать мнение граждан. Хотя рыбоводный участок № 281 на озере Унус Муезерского района был сформирован и передан в аренду без согласования с местными жителями.

"Настораживает ещё и то, что вроде бы "никаких документов нам не подавали" и форелеводы просто "хотят понять, стоит им приходить", а уже всем известно, что речь идёт о трёх рыбоводных участках: "два участка в районе Гафострова, один на больничном мысу (коса), и еще один на Кевриниеми (за сопкой)", - пишут в паблике, призывая земляков быть бдительными.

Жители села Реболы собираются начать сбор подписей против планов форелеводов на озеро Лексозеро.

Ранее глава Карелии запретил создавать рыбоводный участок на озере Пертозеро.

фото: личный аккаунт в соц. сети

Юрист из Карелии считает, что экспертизу по делу Юрия Дмитриева проведут "карманные" эксперты

Заслуженный юрист России и Карелии, бывший депутат парламента республики Александр Лукин высказался о решении Верховного суда республики назначить новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Известный карельский юрист, выступавший в декабре 2019 года свидетелем защиты по делу обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери Юрия Дмитриева, прокомментировал ситуацию с назначением новой экспертизы.

"По моему мнению, доверия к законности решения этого Верховного суда РК у людей уже очень мало, потому что этому суду сначала не понравился оправдательный приговор, теперь не понравился относительно мягкий. И? Теперь этим судом очень быстренько назначена новая экспертиза, которая за несколько дней уже будет готова, то есть суд заранее знает срок готовности этого заключения, а проводить эту экспертизу теперь будут свои местные, так и напрашивается "карманные" эксперты. Какую цель поставил перед собой суд, или ему кто-то? Полагаю, доказать всем, что прав тот, у кого больше прав - и причем здесь Закон? Такое "правосудие" дискредитирует веру граждан России в возможность действительно законного правосудия", - считает Александр Лукин.

По мнению юриста, скорее всего люди и в России, и за рубежом, будут убеждены, что этот суд выполняет поручение власти, ему совсем не важно было ли в действительности совершено преступление.

"Самое противное заключается в том, что, вынося такие явно спорные решения, этот суд даёт вполне обоснованную почву для врагов России как внутри страны, так и за рубежом тоже, а в результате, в конечном счете, к России как государству и к гражданам относятся как к изгоям. Если бы этот суд руководствовался юридическим постулатом: "Пусть рушится мир, но торжествует Закон" это правосудие можно было понять и принять, но, к сожалению, по моему мнению, в этом случае торжеством Закона совсем не пахнет", - прокомментировал решение Верховного суда Карелии о назначении новой экспертизы по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева экс-депутат.

Ранее адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что результаты экспертизы могут быть представлены на следующем заседании суда, которое состоится в Петрозаводске 29 сентября.

"Я так полагаю, что суд уже знает о том, что экспертиза к этому времени будет готова. Это не принято. Обычно дело приостанавливается на производство экспертизы – это если серьезно подходить к этой экспертизе. А такая ситуация, когда суд уже, значит, сегодня через семь дней назначает следующее судебное заседание, вероятно, будучи уверенным, что экспертиза будет готова, такое я встречаю впервые", - заключил Виктор Ануфриев.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Вице-премьер Карелии оценила последствия отмены санкций для должников за услуги ЖКХ

Просроченная задолженность населения Карелии за услуги ЖКХ выросла в 2020 году из-за решения правительства России приостановить штрафные санкции к должниками на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер Карелии Оксана Чебунинина на сегодняшнем заседании правительства, посвященном вопросам проведения отопительного сезона.

По ее словам, общая задолженность потребителей за коммунальные услуги в Карелии составляет около 3,5 млрд рублей, и эта сумма растет, в основном, за счет населения. "Имеется рост просроченной задолженности, так как штрафные санкции (к должникам – прим. ред.) отменены", - сказала Чебунина. Почему глава республики считает это оправданным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ТАСС, Артем Коротаев

Стоимость бензина и дизтоплива в Петрозаводске снова поползла вверх

Бензин всех марок и дизельное топливо в Петрозаводске после некоторого снижения цен, наблюдавшегося летом и в начале осени, снова подорожали.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 15 по 21 сентября.

Например, средняя стоимость бензина АИ-98 выросла на 0,8% - до 53 рублей 73 копеек за литр. На сколько подорожали другие марки бензина и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Карелии новый адвокат Дмитриева прокомментировал свое участие в деле осужденного за педофилию поисковика

Суд не будет откладывать заседания по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева, несмотря на отсутствие на процессе его основного защитника Виктора Ануфриева, считает новый адвокат поисковика Артем Черкасов.

Адвокат Артем Черкасов был назначен для осуществления защиты Юрия Дмитриева постановлением Верховного суда Карелии. Сообщалось, что его защитник по соглашению Виктор Ануфриев не может присутствовать на процессе в Петрозаводске из-за болезни. Сообщалось, что Ануфриев находится в режиме самоизоляции.

Артем Черкасов заявил в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего", что полностью ознакомился с материалами дела. Адвокат рассказал, что он и его подзащитный настаивают на необходимости переноса заседаний. Артем Черкасов надеется, что Виктор Ануфриев сможет прибыть в Петрозаводск на продолжение процесса.

Черкасов пояснил, что на данный момент он согласовывает свои действия по защите Дмитриева с Ануфриевым.

"Мы с ним на связи. То есть я, естественно, не могу не согласовывать свои действия с ним, поскольку он адвокат, который изначально в этом деле защиту Дмитриева осуществлял, поэтому мы с ним на контакте. Перед судебным заседанием согласовываем тактику и стратегию защиты", - заявил Артем Черкасов.

Он утверждает, что отсутствие Виктора Ануфриева в Петрозаводске не станет преградой для продолжения процесса в Верховном суде республики.

"Если по каким-то причинам он (ред. – Ануфриев) и дальше не будет приезжать, то это дело просто-напросто будет рассмотрено в его отсутствие. Я ему это тоже говорил. И он это понимает. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы он все-таки изыскал возможности приехать – у нас, получается, 29 числа назначено заседание – вот на эту дату", - рассказал Черкасов.

Адвокат Артем Черкасов пояснил, что в настоящих условиях Юрий Дмитриев не имеет альтернатив и вынужден работать с защитником по назначению.

"Мы же с ним (ред. - с Дмитриевым) разговаривали до начала судебного заседания. Я рекомендовал ему заявить мне отвод. Сказал, чтобы он не стеснялся это делать, обижаться я на него не стану. Поскольку его защиту осуществляет адвокат Ануфриев по соглашению, а причина его неявки является, по сути, уважительной, то наша изначально позиция была направлена на то, чтобы все-таки отложить процесс, который был в прошлый раз, - 22, получается, числа - до момента, пока не приедет адвокат по соглашению. Соответственно, он отвод этот заявил. Я его поддержал. Но Верховный суд его не принял, поскольку в данном случае он не является для суда обязательным, и продолжили уже рассмотрение дела с моим участием. Аналогичная ситуация и 29-го будет, если Ануфриев не приедет. Так же мы попросим отложить, но с вероятностью 99 процентов можно будет утверждать, что они не отложат. И если Ануфриев не приедет, то, значит, будем рассматривать с моим участием", - пояснил адвокат Артем Черкасов.

Новый защитник Юрия Дмитриева заявил, что ознакомлен с материалами дела в полном объеме.

17 сентября телеканал "Рен ТВ" выпустил материал, в котором сообщалось, что заявлявший о своей болезни адвокат Виктор Ануфриев, был замечен идущим на работу в офис.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

Процесс проходит в закрытом режиме. Его детали не подлежат разглашению. Юрий Дмитриев не признает себя виновным.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция ищет вандала, сломавшего шлагбаум у магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Молодой человек сломал шлагбаум на парковке у магазина на Варкауса, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение молодого человека в темной куртке, запечатленного на видеозаписи.

Ночью 20 сентября на парковке у магазина, расположенного по адресу набережная Варкауса, 13, он повредил шлагбаум.

Всех, кому что-либо известно о его личности и местонахождении, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7-911-4032310.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 19 тысяч человек скончались от коронавируса в России во время пандемии

За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 595 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет на сегодняшний день 1 128 836 человек.

Выздоровели 929 829 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 130 пациентов.

Летальных случаев за все время: 19 948, за последние сутки скончались 149 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 43,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 357 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 222 014 человек.

фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

Стали известны подробности пожара на погрузившемся в кризис заводе "Карелия ДСП"

По информации источников, возгорание произошло в заброшенном строении бывшего канифольного завода, расположенном на территории предприятия "Карелия ДСП".

22 сентября в 18.20 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши.

Здание, в котором произошел пожар, пустует и находится в заброшенном состоянии. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

"Горело семиэтажное здание бывшего канифольного завода, заброшенное. Пилили "металлисты" там металлолом, значит, металлические конструкции. Упала окалина на пол. Загорелись, соответственно, все деревянные элементы там – оконные рамы горели, это точно знаю, полы. Канифольный завод был производством, там же все этим делом пропитано – скипидаром, канифолью.. Пожар был как бы небольшой, быстро локализовали его", - рассказал источник "Столицы на Онего", попросивший об анонимности.

По информации собеседника издания, объект, где возникло возгорание, расположен на территории завода. Здание находится в заброшенном состоянии.

В МЧС республики подтвердили корреспонденту "Столицы на Онего", что пожар произошел в неэксплуатируемом семиэтажном строении с размерами 40 на 250 метров. В результате возгорания была повреждена огнем оконная рама на площади 4 кв. метра, пояснили в министерстве. Официальные причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на заводе "Карелия ДСП", возможно, ведется заготовка металлолома, несмотря на арест приставами имущества предприятия, погрузившегося в кризис.

В декабре 2017 года на предприятии уже происходил пожар, после которого деятельность площадки была приостановлена.

"Карелия ДСП" является градообразующей компанией в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Оно специализировалось на выпуске древесно-стружечных плит для производства мебели. Весной этого года деятельность завода была остановлена. Предприятие находится в критическом финансовом положении, ранее заявляли представители органов власти.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске участились случаи выбрасывания щенков на улицу

В сентябре в столице Карелии зафиксировано большое количество выброшенных щенков, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается отлов безнадзорных животных. В сентябре среди бездомных животных стали часто попадаться щенки. Они были выброшены на улицу, отмечают в мэрии.







© Администрация Петрозаводска

"Администрация Петрозаводска убедительно просит хозяев ответственно относиться к питомцам. За факты жестокого обращения с животными законодательство предусматривает наказание вплоть до уголовной ответственности", - говорится в сообщении мэрии.







© Администрация Петрозаводска

В рамках муниципального контракта ООО "Северин" продолжает отлов безнадзорных животных в карельской столице. Подрядчик работает в разных районах города, в соответствии с заявками, поступающими от петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

За август на улицах отловили четыре десятка бродячих собак. За ними осуществляются необходимый присмотр и уход. Со стерилизацией и содержанием животных активно помогают зоозащитные организации.







© Администрация Петрозаводска

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее поисковики в Карелии спасли щенков, выброшенных в лес умирать.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков рассказал о туристах, замечающих, что жители Карелии с ответственностью носят маски

Жители Карелии более ответственно, чем население других регионов, соблюдают меры профилактики коронавируса, что замечают и туристы.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства республики глава региона Артур Парфенчиков.

"Люди, кто приезжает в Карелию, отмечают, что жители республики более ответственно относятся и к соблюдению масочного режима, в том числе, чем жители многих других регионов. Это действительно факт", - сказал Парфенчиков. По его мнению, такое отношение населения к мерам профилактики – одна из причин низкого уровня заболеваемости в Карелии. Почему он не считает эти меры чрезмерными, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Почему не стоит отказываться от льготных лекарств, объяснили в Минздраве Карелии

Рост количества отказов жителей республики от набора социальных услуг в части получения льготных лекарственных препаратов в пользу денежной компенсации создает ряд рисков.

Ни для кого не секрет, болеть сегодня становится все дороже. Цены на современные лекарственные препараты в аптеках "кусаются". Тем, кто имеет право на государственную социальную помощь в виде набора соцуслуг, проще. Они могут получать лекарства бесплатно. На 1 января 2020 года более 73 тысяч жителей республики могли рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение. Но только 18 тысяч из них сохранили за собой эту льготу. Около 76 процентов льготников отказались от соцпакета в части лекарственного обеспечения. Они предпочли бесплатным препаратам и медицинским изделиям денежную компенсацию в 889,66 рублей в месяц.

До 1 октября у этих людей есть возможность передумать. Обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, они вновь могут выбрать на 2021 год удобную для себя форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Почему к этому выбору нужно подходить серьезно? Какие изменения произошли в сфере лекарственного обеспечения получателей соцпакета? Читайте в интервью с заместителем начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Карелии Ириной Ховчениной.

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Общее число госпитализированных с пневмонией в Карелии достигло 1323 человек

По данный оперштаба Карелии, за сутки 8 человек в республике госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1323 пациента, 77 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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В центре Петрозаводска отключат светофоры

После полуночи на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького могут не работать светофоры, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 24 по 27 сентября после полуночи и до 5.30 утра на объектах, установленных на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького, будут производить плановые работы по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим ночью светофоры могут временно не функционировать.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных перекрёстках в ночной период, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Как утверждают в мэрии, пилотный цифровой проект автоматизированной системы позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска оснастит центр города "умными светофорами". Пилотный цифровой проект позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках, благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСC

Жители Карелии стали гораздо реже снимать наличные с банковских карт

Жители Карелии в первом полугодии 2020 года почти 99 млн раз воспользовались банковскими картами – это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Банка России - Национального банка по Республике Карелия.

На операции по оплате товаров и услуг пришлась основная доля транзакций по картам — 95%. Наличные деньги с карт граждане снимали реже, чем в первом полугодии 2019 года – количество операций по получению наличных сократилось на 25%. "С одной стороны, в этом году рост онлайн-платежей был связан с режимом самоизоляции – многие граждане в условиях распространения коронавирусной инфекции предпочли совершать покупки и платежи дистанционно," - рассказал управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан. О других причинах роста популярности банковских карт читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: youtube.com / Александра Онищук ЛПХ Быть добру!

Житель Карелии разбил камнем машину врага, якобы пытаясь разнять дерущихся ворону и кошку

В Олонецком районе полицейскими установлен подозреваемый в повреждении транспорта: мужчина придумал удивительную легенду для объяснения своего поступка.

В дежурную часть олонецкой полиции обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то помял бампер и разбил лобовое стекло его микроавтобуса. Об этом информирует МВД по Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 35-летний подозреваемый. Как выяснилось, между мужчинами был затянувшийся конфликт. В один из дней подозреваемый со злости кинул камень в лобовое стекло автомобиля противника. Стекло разбилось, камень, отскочив, повредил еще и бампер. Ущерб превысил 16 тыс. рублей.

Как рассказали в полиции, поначалу подозреваемый, не желая сознаваться, утверждал, что повредил транспорт случайно, пытаясь камнем разнять дерущихся ворону и кошку.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как вместо кошки в дом жителя поселка Карелии зашел вор и вынес имущество на 35 тысяч рублей.

фото: © пресс-служба Главы республики Карелия

В Карелии представители Сбербанка рассказали школьникам про искусственный интеллект

Сбербанк и администрация главы республики Карелия провели "Урок цифры" для старшеклассников карельских школ.

Карелия присоединилась к всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры". Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Сбербанка.

В онлайн-занятии по теме "Искусственный интеллект и машинное обучение" приняли участие ученики 10-11 классов лицея №1 Петрозаводска и лицея №1 Костомукши. Мероприятие провели управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим и заместитель руководителя администрации главы республики Наталья Никольская.

"В современном мире понимание, что такое искусственный интеллект, и формирование своего отношения к новейшим технологиям очень важно, поэтому Сбербанк проводит подобные уроки. Вам предоставляется возможность узнать, что это такое, попробовать себя и понять, интересна ли вам эта тема для дальнейшей профессиональной жизни и карьеры. Сбербанк на сегодняшний день является одним из лидеров внедрения цифровых технологий в банковские процессы, и мы с радостью делимся с вами своим опытом", – заявил Константин Бугрим.

Сообщается, что на уроке старшеклассники узнали, как разрабатывается искусственный интеллект, где он применяется, а также о карьерных возможностях в этой области. Школьники познакомились с примерами использования информационных технологий в банковской сфере.

"Вы родились в такое время, когда цифровые технологии развиваются очень стремительно. И уже сегодня вы можете рассказать нам, вашим родителям, об этом больше, чем мы вам. Но как бы ни развивался искусственный интеллект, у меня убедительная к вам просьба: не забывайте про свой. Никогда и ничто его не заменит, и только за вами будущее", – добавила Наталья Никольская.

"Урок цифры" – всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк

Пока бизнес просит не отменять ЕНВД, налоговая в Петрозаводске рассылает предупреждения

Инспекция ФНС по Петрозаводску обратилась к представителям малого и среднего бизнеса, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), с требованием выбрать другой налоговый режим до 1 января, когда ЕНВД будет упразднен.

"С 1 января 2021 года данный режим отменяется. Субъектам предпринимательства, применяющим данную систему, необходимо будет определиться с выбором альтернативного режима налогообложения", - говорится в уведомлении ИФНС.

Чего требует налоговая служба и почему против отмены ЕНВД выступили руководители пяти объединений предпринимателей республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС/Архив

Выросшая из-за коронавируса безработица в Карелии теперь сокращается, заявил Корсаков

Уровень безработицы в Карелии, выросший из-за пандемии коронавируса, стабилизировался в августе и начал снижаться в сентябре.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства республики вице-премьер Игорь Корсаков.

"Официально безработными было признано 21800 человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Но сегодня у нас ситуация с безработицей к концу августа стабилизировалась", - сказал вице-премьер. По его словам, в сентябре началось сокращение безработицы. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

В прогнозах бизнесменов по росту производства в Карелии впервые не оказалось ни доли "пессимизма"

Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что никто из них не ожидает сокращения производства в ближайшие месяцы – такой результат зафиксирован впервые за много лет.

Об этом говорят итоги выборочного обследования деловой активности организаций республики, проведенного Карелиястатом.

Опрос проводился среди руководителей предприятий, которые занимаются тремя видами деятельности – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. По результатам предыдущих опросов всегда сохранялась определенная доля предприятий, которые прогнозировали снижение производства. Но в ходе последнего исследования все его участники заявили, что ожидают сохранения или увеличения выпуска продукции. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Глава Минздрава Карелии рассказал о судьбе петрозаводской поликлиники №3

Городская поликлиника № 3 Петрозаводска остро нуждается в новых помещениях.

Существующее здание поликлиники на Первомайском проспекте уже не отвечает всем требованиям, которые предъявляются к подобного рода учреждениям, пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Здесь есть несколько вариантов: подобрать помещения вблизи поликлиники для размещения ряда ее структурных подразделений, реконструкция здания с пристройкой дополнительных помещений, строительство нового современного здания. Конечно, в идеале всех жителей, которые получают медпомощь в этой поликлинике, устроил бы последний вариант, это требует времени. Строительство включено в проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая направлена на утверждение в Минздрав России", - сообщил глава регионального Минздрава.

По словам министра, отделение профилактики поликлиники переедет в новое здание в 280 кв. м. на проспекте Первомайском, 41. Оно было передано из муниципальной в республиканскую собственность.

"А пока мы сделали ремонт в существующем здании поликлиники, обустроили входную зону, сделали удобную навигацию, приобрели и приобретаем новое оборудование для диагностики. Построили пандус для маломобильных граждан. На него из республиканского бюджета было выделено 1,3 млн рублей", - рассказал Михаил Охлопков.

По его словам, также планируется строительство нового здания филиала поликлиники в Соломенном. Здесь уже определён земельный участок.

Ранее возможность строительства новой поликлиники в Петрозаводске обсудили в парламенте Карелии.

Прогноз погоды на четверг



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