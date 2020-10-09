Самые читаемые новости за 9 октября

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города

В мэрии провели совещание, темой которого стала неудовлетворительная работа городского транспорта, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

В совещании приняли участие исполняющего обязанности председателя Петросовета, представители прокуратуры, ГИБДД, Ространснадзора и фирм, осуществляющих перевозки на городских маршрутах.

Основной темой встречи стал вопрос неудовлетворительной работы транспортных компаний города. Председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, открывая совещание, отметил рост числа жалоб пассажиров на работу маршрутных автобусов.

Очередной всплеск недовольства фиксируется с конца весны, когда автобусы возобновили свою работу после карантина.

Всего с начала года сотрудники администрации провели почти полсотни плановых рейдов по контролю соблюдения расписания. По итогам таких выездов составлено более 150 актов. Территориальным органом Ространснадзора вынесено почти 100 постановлений. Общая сумма штрафов составляет 1,87 млн рублей.

"У нас и до коронавируса ситуация с транспортом была непростая, но после возобновления транспортного сообщения в мае, она стала еще сложнее. Мы понимаем, что у автотранспортных компаний есть свои сложности и по объективным, и по субъективным причинам, но страдают от всего этого жители Петрозаводска, которые требуют от нас исправить ситуацию", - заявил Андрей Бекелев.

По словам председателя комитета ЖКХ, петиция горожан, в которой содержится призыв наладить работу общественного транспорта, должна стать руководством к действию для всех заинтересованных сторон, поскольку она адекватно раскрывает ожидания и претензии пассажиров.

На сегодняшний день администрация Петрозаводска не обладает достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы удовлетворить все запросы. Так, в городском бюджете предусмотрены средства на дотацию проезда в муниципальном транспорте. Но у города нет собственных средств ни на дотирование проезда в маршрутных автобусах, ни на обновление подвижного состава.

Без поддержки государства этих проблем не решить. Однако ситуация с общественным транспортом в Петрозаводске может измениться, поскольку на его работу обратили внимание республиканские власти.

"Не секрет, что правительство Карелия обсуждает вопрос реформирования всей транспортной отрасли. Прорабатываются планы по поддержке, субсидированию, обновлению подвижного состава. Недавно на совещании в Минтрансе республики были сделаны очень интересные предложения о привлечении серьезных инвестиций в сферу общественного транспорта Петрозаводска. Конечно, без поддержки республики, мы не сможем приступить к решению по-настоящему амбициозных задач. Поэтому мы будем рады помощи в развитии транспортной системы Петрозаводска", - заявил Андрей Бекелев.

Вместе с тем городская администрация намерена требовать от предприятий, осуществляющих перевозки на городских маршрутах, повышения качества оказываемых услуг и неукоснительного выполнения своих обязательств.

По итогам совещания было решено, что материалы, собранные сотрудниками администрации, будут направлены в городскую прокуратуру и в Ространснадзор для проведения дополнительных проверок и принятия необходимых мер реагирования.

В ходе совещания представителям автотранспортных предприятий было указано на необходимость неукоснительно соблюдать расписание движения и установленные маршруты, правила дорожного движения и существующие в связи с эпидемиологической ситуацией правила.

Кроме того, речь шла о необходимости установки и корректной работы онлайн-касс, отображения всех автобусов в приложении "Умный транспорт" и других актуальных вопросах, волнующих горожан и администрацию Петрозаводска. Представители фирм-перевозчиков в очередной раз заверили, что обозначенные проблемы будут устранены.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии продолжают умирать больные пневмонией

В минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина, сообщили в оперштабе Карелии.

Еще 9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 73-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Наталья Митрофанова/"Республика"

Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске

Заброшенное здание бывшей школы №8 в Петрозаводске, которое безуспешно пытались продать власти города, теперь собираются сносить, а участок передать под жилую застройку.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

Здание расположено на пересечении улиц Правды и Волховская рядом с мэрией Прионежского района. Свидская назвала его "руинированным объектом". "Мы планируем сейчас вовлечь это здание и снести его, и построить дом, в том числе, для расселения детей-сирот в рамках инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома", - пояснила министр. Сомнение в необходимости сноса здания высказал депутат Валерий Шоттуев. По его мнению, оно может обладать исторической ценностью. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Глава Карелии рассказал, как сделал замечание человеку без медицинской маски

Артур Парфенчиков высказал претензию мужчине без медицинской маски, которого встретил в очереди к кассе.

В ходе прямой линии в соцсети Парфенчиков рассказал, как высказал замечание человеку, не желающему носить маску в магазине.

"Я вспоминаю нашу встречу в одном магазине, когда мужчина без маски подходит к оплате. Я ему делаю замечание. Его супруга говорит: "Что вы к нему пристали? У него бронхиальная астма. Ему трудно дышать через маску". Я говорю: слушайте, ну вы не понимаете.. Мужа зачем вы повели в магазин, если он страдает бронхиальной астмой, и он сегодня находится среди людей? Нужно какую-то разумность-то проявлять. Если у тебя бронхиальная астма, ты должен две маски надевать, по большому счету! Потому что правильно специалист говорит о том, что это крайне опасная с точки зрения последствий для заболеваемости сопутствующая болезнь", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона привел пример о необходимости носить защитную маску в случае бронхиальной астмы, поскольку страдающие подобными болезнями люди входят в группу риска в период пандемии.

По данным на восьмое октября в Карелии насчитывалось 4464 человека, инфицированных коронавирусом. Число умерших с COVID-19 достигало сорока человек. Выздоровели 3639 человек.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

За минувшие сутки 77 человек инфицированы коронавирусом в Карелии, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, из 77 человек заболели 59, 17 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе, требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 49 человек, в Прионежском районе – 3 человека (поселки Мелиоративный, Кварцитный, Новая Вилга), в Кондопоге – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Олонецком районе – 2 человека (поселок Верхнеолонецкий и Олонец), в Пряжинском районе – 7 человек (деревня Виданы – 1, Пряжа – 3, поселок Чална – 3), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Элисенваара), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Беломорском районе – 2 человека (село Сумский посад и поселок Летнереченский).

Летальных исходов от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

За минувшие сутки выздоровели еще 38 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4541 случаев COVID-19, выздоровели 3677 пациентов, умерли 40 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 739,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 858,7 случая, по Северо-Западу – 886,1.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

В Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса

Глава Карелии рассказал о новых случаях перевода ученических классов и дошкольников на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о том, что из-за коронавируса на карантин полностью отправлен детский сад №11 в Петрозаводске.

На сайте дошкольного учреждения родителей предупредили: садик закрыт с 9 до 22 октября.

Кроме того, на дистанционное обучение выведены три класса. Дети переведены на дистант в школе №33, школе №46 и лицее №1 в Петрозаводске.

К очному формату обучения вернулись один класс в Заозерской школе, три класса в школе поселке Деревянка, один класс в кемской школе №1 и один класс в кондопожской школе №3.

Ранее школа в поселке Карелии закрылась на карантин по коронавирусу.

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Глава Карелии попросил пресс-секретаря натянуть повыше медицинскую маску

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков потребовал от собственного пресс-секретаря Марины Кабатюк внимательного отношения к мерам безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков попросил Марину Кабатюк поправить надетую ей медицинскую маску, поскольку ему показалось, что защита недостаточно закрывает лицо пресс-секретаря.

В процессе прямой линии, которая состоялась 8 октября, в четверг, Артур Парфенчиков призвал Марину Кабатюк к соблюдению мер предосторожности в период пандемии.

"Марина, маску наденьте правильно", - обратился глава республики к Кабатюк, прервав один из ее вопросов.

"Все надето", - ответила она.

"Повыше чуть-чуть", - потребовал Парфенчиков.

Марина Кабатюк выполнила просьбу главы Карелии, натянув маску повыше, максимально закрыв нос.

Ранее глава Карелии рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску.

фото: Следком Карелии

Следком наградил мать мальчика, погибшего после пожара в Карелии

Мать шестилетнего мальчика, получившего смертельные ожоги во время пожара, награждена нагрудным знаком и символом "Горячее сердце".

По информации Следкома, ребенок попытался спасти дедушку, находившегося в помещении деревянной бани, когда там произошел пожар. Как сообщается на сайте ведомства, мальчик хотел вытащить пожилого человека из очага горения, но вспыхнувший огонь перекинулся на ребенка.

Мальчик получил множественные ожоги, от которых скончался 9 сентября 2019 года в ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда был доставлен из Карелии.

"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия приняли участие в мероприятии по награждению матери 6-летнего Святослава Ю. - Нагрудным знаком и Символом "Горячее сердце", выразив благодарность за воспитание Святослава, совершившего героический поступок по спасению жизни человека", - говорится на сайте карельского Следкома.

Напомним, трагедия произошла 30 августа 2019 года в садоводческом товариществе "Театр", расположенном в 30 км. от Петрозаводска, в Прионежском районе Карелии. В результате пожара, произошедшего в бане, погибли 80-летний пенсионер и шестилетний мальчик. Тело мужчины было обнаружено на месте происшествия, ребенок скончался позднее от смертельных ожогов.

Сосед, ставший очевидцем трагедии, ранее заявлял "Столице на Онего", что в момент трагедии были слышны взрывы, после чего жертв очень быстро охватил огонь. При этом свидетель утверждал, что ребенок, вероятно, никого не спасал, но сумел выбраться из вспыхнувшего строения и затем был госпитализирован.

"Скорее всего, там бензин был, — говорил дачник. — Взрывы были — точно. Допустим, если я в бане и что-то загорелось, я же понимаю, что горит, — выбегу. А тут получилось так, что они оба обгорели сильно. Это должно быть внезапно. Мальчик только вскрикнул. И она (бабушка) бежит. Мы не видели, как все произошло. То ли растапливали печь, то ли спичку чиркнули. Их обоих внезапно обожгло огнем. Там пять канистр пожарные выкидывали из бани. Они и взорвались. Мы до пожарных полчаса тушили, угол поливали из шланга. Насосик у нас маленький, но хотя бы лес сберегли, чтобы дальше не пошло. Дача-то в лесу стоит. А потом пожарные подскочили. Сразу залили все. Там тело на месте пожара нашли. А пацаненок и не пытался никого вытащить. Он только выбежал, его почти сразу увезли в больницу. Когда баня только загорелась, его уже в больницу увезли".

Ранее сообщалось, что председатель Следкома РФ посмертно наградил погибшего на пожаре в Карелии мальчика медалью "Доблесть и отвага".

фото: © ГИБДД Карелии

Молодой житель Воронежской области погиб в страшной аварии в Карелии

В Лоухском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы, сообщает ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 8 октября, в 20.10 в Лоухском районе, на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля Lada Granta при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Lada Vesta.

В результате происшествия пострадали 3 человека – 31-летний водитель Lada Vesta и два пассажира Lada Granta - мужчины 31 и 32 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Травмы 26-летнего водителя Lada Granta (житель Воронежской области) оказались смертельными.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

После снятия строительных лесов на фасаде здания-памятника в Петрозаводске не оказалось нескольких капителей

Власти Карелии обещают, что декоративные элементы вернут на объект культурного наследия до конца года.

В нынешнем году в карельской столице начались работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на эти работы более 60 миллионов рублей. Однако после того, как с его фасада здания-памятника, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей.

"Столица на Онего" поинтересовалась судьбой исчезнувших декоративных элементов у руководителя республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой. Она пообещала, что их вернут на фасад к концу года.

Читайте подробнее в статье "Капители обещали вернуть".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске на новой площадке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Продавцы и покупатели оценили новую торговую площадку, куда переехала традиционная петрозаводская осенняя ярмарка.

В Петрозаводске сегодня, 9 октября, открылась Осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В этом году она проходит на новой площадке – у торгового центра "Лотос Plaza".

Как отмечает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, на ярмарке можно встретить немало продавцов из других регионов. Пандемия не помешала им присоединиться к местным производителям и фермерам, которые торгуют картошкой и капустой, клюквой, рыбой, мысом и квасом.

Очереди покупатели создают у прилавков с охлаждённой рыбой и с белорусскими колбасами и салом.

Многие продавцы, участвующие в ярмарке, торговали раньше на старой плоащадке на улице Инженерной. По их словам, у торгового центра "Лотос Plaza" место удобней для подъезда и лучше тем, что нет грязи и луж. При этом продавцы боятся, что покупателей тут будет меньше, так как место новое и непривычное.

Напомним, осенняя ярмарка будет работать ежедневно с 9 по 18 октября с 10.00 до 20.00 по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

Фоторепортаж смотрите здесь.

фото: Юлия Свинцова / ВК

Горожане возмутились сносом молодого клена у здания филармонии в центре Петрозаводска

Клен, растущий рядом со зданием Карельской государственной филармонии, решили снести, чем вызвали недовольство жителей города.

Жительница Петрозаводска Юлия Свинцова сообщила в соцсети, что молодой клен, растущий под окнами филармонии, решили снести, по ее информации, работники мэрии. Автор поста прикрепила фото, на котором видно, что часть дерева уже отпилена. В руках размещенной на снимке женщины находится пила.

Свинцова заявляет, что фото ей прислала родственница, сопроводив его следующим комментарием: "Это кошмар! У филармонии пилят клен, якобы он мешает ели, которая в пяти метрах. Сажать ничего не собираются. Я 10 минут дискутировала со "специалистом" из мэрии..... Они его допилят под корень. А на мой вопрос, почему же они не чистят около окон филармонии, ответили, что на это им нет указаний. Ещё и говорят: были бы благодарны, что хоть кто-то в городе что-то делает".

Ранее сообщалось, что в сквере на Древлянке массово вырубили деревья.

фото: © кадр из видео

Небритых мужчин без модельных стрижек ждут на съемках сериала в Карелии (ВИДЕО)

В Лахденпохском районе снимают драматический триллер "Выжившие".

В паблике "ЛахденпохьЯ - Навсегда!" пишут о нуждах кинематографистов, приехавших в Карелию для съемок сериала "Выжившие". На съемочную площадку приглашают мужчин.

"20 октября нужны 10 патрульных (АМС), 23 октября - 6 патрульных (групповка) для московского проекта "Выжившие". Проект для платформы. Важно! Мужчины нужны небритые! Без модельных стрижек!" – говорится в сообщении.

В первый съемочный день, который прошел 8 октября возле кирхи в Лумиваара, на площадке работала корова местных жителей. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

"Сегодня наша красавица-кормилица Ночка, приняла участие в съемках фильма в поселке Лумиваара. Фильм снимают про мародеров, название его "Выжившие". Целый день она снималась как настоящая актриса", - пишет хозяйка коровы, которая разметила на своей старинце в "ВКонтакте" фото и видео с кинематографической площадки.

Сериал режиссера Андрея Прошкина "Выжившие" – это история о постапокалиптическом мире, в котором осталось немного людей после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Чтобы человек проснулся, его нужно будить. Общая беда должна объединить людей, которые остались в живых, но человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, пишет "Вокруг.тв".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков: "Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях"

Правительство республики предпринимает и меры по системному решению проблемы общественного транспорта в республике и в Петрозаводске, написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

В рамках прямой связи с жителями республики Артуру Парфенчикову поступают обращения "о крайне низком качестве работы общественного транспорта".

"Здравствуйте, хочу обратить ваше внимание, что в автобусе №27 постоянно пустые дозаторы для дезинфекции рук, а сделаешь замечание водителю, так они ещё и огрызаются и ездят как попало...", - привел слова петрозаводчанина глава Карелии.

Парфенчиков благодарит всех активных земляков за неравнодушие и ответственную гражданскую позицию и заверяет, что по каждой такой информации будет проводиться конкретная и объективная проверка.

"Одновременно хотел бы ещё раз предупредить всех владельцев транспортных компаний и водителей о неукоснительном соблюдении правил эксплуатации транспорта, включая его надлежащее санитарное состояние (и не только в рамках противодействия пандемии), а также маршрутных графиков", - написал Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что с 1 октября в каждом транспортном средстве должна быть возможность безналичной оплаты проезда.

"Оказание услуг по перевозке пассажиров - это особая ответственность. Если вы пришли в данную сферу деятельности - извольте обеспечить надлежащее качество! К нарушителям будут приниматься самые жёсткие административные меры. Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях", - заявил руководитель республики.

Также Парфенчиков попросил граждан по возможности присылать вместе с обращениями фото и видео транспортных средств, где допускаются нарушения. Это сделает проверки максимально быстрыми и эффективными.

"Правительство Республики предпринимает и меры по системному решению проблемы общественного транспорта в республике и в Петрозаводске. Ждём максимально конструктивного сотрудничества от органов местного самоуправления", - сообщил глава Карелии.

фото: © shutterstock.com/Discha-AS

Очень нужны продукты: соццентр Петрозаводска просит помочь нуждающимся

Социальный центр "Попечение" сообщил, что 90% посетителей просят помочь продуктами.

"90 процентов просьб связаны с острой нуждой в продуктах, - сообщает "Попечение". - Мы получаем ежедневные запросы от многодетных, малообеспеченных семей, от одиноких граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию".

Очень нужны продукты.

Помогите нам, пожалуйста, пополнить склад, потому что на данный момент он почти пуст и нам все чаще приходится отказывать людям в помощи.

Что можно принести:

- Макароны

- Крупы( греча, рис и тд)

- Каши ( овсяная, манная, рисовая и тд)

- Консервы мясные, овощные, рыбные

- Растительное масло

- Сахарный песок

- Молоко долгого хранения , сгущённое или сухое молоко

- Печенье

- Мука

- Картофель

- Яблоки

Соцработники просят подписывать пакеты: продукты для "Попечения".

Принести можно по нашему адресу Вольная, 1. Приходской дом напротив храма Великомученицы Екатерины. Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно. Оставлять в оранжевом ящике для одежды нельзя. Нужно позвонить в домофон или постучать в двери и дождаться, когда волонтёр примет ваш пакет.

Если хотите оказать финансовую помощь для покупки продуктов, то смотрите паблик центра "Попечение".

фото: © pixabay.com

Молодого жителя Карелии будут судить за секс с 13-летней возлюбленной

В Кондопоге 21-летнего местного жителя будут судить за половую связь с 13-летней знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21-летний мужчина, проживая в Кондопоге, познакомился с 13-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 135 УК РФ - совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска рассказали, зачем был срублен клен у филармонии

Администрация Петрозаводска заявила, что дерево пришлось спилить, поскольку оно было ослаблено.

Клен под окнами Карельской государственной филармонии был удален в рамках акции "Выходные в любимом парке", которая состоялась восьмого октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Необходимость проведения такой работы объяснила специалист-дендролог, кандидат биологических наук Арина Еглачева.

"Клён был в сильно ослабленном состоянии с многочисленными разветвлениями ствола. У отпиленной ветви имелась отчетливая зона загнивания в месте раздвоения ствола. Одна из причин падения клёнов и их удаления на территории города - это как раз вот такие загнивания в местах разветвления. Этот клён вырос из самосева на клумбе, где ранее были высажены декоративные кустарники и деревья: ель, можжевельник, барбарис. Два самосевных клена сильно затеняли соседние растения. В результате - ель имеет неравномерное развитие кроны, а барбарис находился в ослабленном состоянии. После удаления клёнов у ели появился шанс восстановить крону, а для барбариса увеличилась площадь инсоляции, он восстановится", - заявила Еглачева.

В мэрии сообщили, что помимо удаления самосева клена, на территории сквера проведена омолаживающая обрезка на пень барбарисов и роз, которые находились в сильно переросшем состоянии. Кустарники восстановятся уже в следующем году. Также была проведена санитарная обрезка калины обыкновенной Roseum, сиреней, ивы ломкой.

Все работы проводились студентами и жителями города с помощью ручных пил, сучкорезов и секаторов под контролем специалистов администрации, преподавателей Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ и Лесотехнического техникума.

Вдоль стены здания филармонии необходимо проведение с привлечением специализированной организации обрезки кизильника блестящего и самосева клёнов и вязов, заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что горожане возмутились сносом молодого клена у здания филармонии в центре Петрозаводска.

В чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал? (ОПРОС)

Жалобы на работу общественного транспорта регулярно поступают в администрацию Петрозаводска.

Так, 6 октября горожане создали петицию в адрес Путина, в которой потребовали наладить работу общественного транспорта в Петрозаводске. Авторы обращения рассказали, что устали от грязных автобусов, хамства водителей, срывов графика движения.

С этими же жалобами обращались горожане и в администрацию Петрозаводска.

Также поступали обращения по поводу плохой работы маршрутных автобусов и несоблюдения водителями санитарных требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

В результате мэрия собрала совещание, где обсудили неудовлетворительную работу общественного транспорта, а в ходе мероприятия было принято решение обратиться в прокуратуру с просьбой проверить общественный транспорт.

В свою очередь, глава Карелии также пообещал усилить контроль за маршруточниками.

Как вы считаете: В чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Участники опроса считают, что грамматические ошибки на стеле в Петрозаводске нужно исправить – это позор

Подвели итоги нашего опроса по теме, нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске.

В опросе приняли участие 597 человек, большинство из которых – 283 (47%) ответили, что пунктуационные ошибки на барельефах стелы "Город воинской славы", конечно, нужно исправлять, потому что памятник с ошибками – это позор.

Чуть меньшее количество голосовавших – 253 респондента (42%) считают, что ничего исправлять не надо, так как такое написание допустимо при оформлении монументов.

И 60 человек (10%) признались, что им все равно, есть ошибки на памятнике или нет.

Напомним, в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией.

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Реконструкция жилой застройки планируется в двух старых микрорайонах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассчитывает, что инвесторы в следующем году начнут жилищную застройку в микрорайоне Зарека и в районе Октябрьского проспекта.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников.

По его словам, в этих районах планируется "реконструкция жилой застройки". "В отношении микрорайона Зарека имеются ограничения, установленные еще в 96 году, которые на сегодняшний день не совсем актуальны с точки зрения градостроительной деятельности... В настоящее время разрабатываются изменения, которые позволят более правильно подойти к освоению этого района. Мы ожидаем, что к концу года будут приняты эти изменения, соответственно, они нам позволят дальше двигаться в развитии этого микрорайона", - сказал Стрельников. Кроме Зареки планируется жилая застройка в районе Октябрьского проспекта. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "Безопасный городишко Лоухи"

Появились кадры с места смертельного ДТП на севере Карелии (ФОТО)

В аварии, произошедшей на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" в Лоухском районе, погиб 26-летний водитель из Воронежской области.

В паблике "Безопасный городишко Лоухи" выложили фото с места страшной аварии.

Напомним, в минувший четверг, 8 октября, в 20.10 на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" водитель автомобиля Lada Granta при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Lada Vesta.

В результате происшествия пострадали 3 человека – 31-летний водитель Lada Vesta и два пассажира Lada Granta - мужчины 31 и 32 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Житель Воронежской области, 26-летний водитель Lada Granta , скончался на месте.

фото: © пресс-служба Правительства

Замминистра культуры России рассказала о тяжелейшей истории с Музеем Карельского фронта

Статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.

В минувший четверг в Петрозаводске прошло диалоговое мероприятие, где обсудили результаты совместной подготовки к 100-летию Карелии правительства республики и Министерства культуры Российской Федерации. Отдельным вопросом стоял Музей Карельского фронта. Судьба этого важнейшего объекта ФЦП складывалась не просто. Но 30 сентября музей был открыт, и об этом событии эксперты могли долго говорить.

"Тяжелейшая история была. До этого я с таким не стакивалась. У нас в министерстве вместе с правительством Карелии в течение двух лет были еженедельные мониторинговые совещания по продвижению проекта. Чувства были в диапазоне от отчаяния до слабой надежды. Но все хорошо, что хорошо кончается. Музей создан и торжественно открыт", - поделилась замминистра культуры России Алла Манилова.

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фото: © Паблик Вконтакте Муезерский

Все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ

Вопрос о слиянии муниципальных образований вынесут на публичные слушания.

Не успел в Карелии утихнуть скандал вокруг объединения Сортавальского и Хелюльского городских поселений, как администрация еще одного района республики – Муезерского – затеяла создание муниципального округа. По замыслу районных чиновников, в него должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Как ожидается, вопрос об объединении поселений Муезерского района в один муниципальный округ будет вынесен на публичные слушания. Они начнутся на следующей неделе и пройдут до конца октября во всех муниципальных образованиях района. После этого советы депутатов местных советов должны принять решения об обращении к республиканским властям с законодательной инициативой о создании в районе Муезерского муниципального округа.

Читайте подробнее в статье "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".

фото: фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Суды в Карелии выписывают гигантские штрафы предприятиям за нарушения антивирусных правил

Суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.

Об этом сообщила руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По ее словам, в среднем, размер одного штрафа составляет около 100 тыс. рублей. "Предприниматели просят прекратить дела по малозначительности или снизить санкции, но суды нас поддерживают в этом плане, что даже отсутствие масок, рециркуляторов, дезсредств и другие такие нарушения - они действительно серьезные", - сообщила Котович. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Добросовестным заведениям общепита, попавшим под запрет для "наливаек", окажут господдержку в Карелии

Министерство экономического развития Карелии готово оказать поддержку добросовестным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть заведения общепита из-за закона, ограничивающего работу баров в жилых домах.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. министра Виктор Свирский.

С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: © Столица на Онего

Благодарность БСМП: "Отношение к работе и высокая квалификация персонала сделали моё пребывание в больнице приятным, а лечение эффективным"

Петрозаводчанка, оказавшаяся с переломом ноги в Больнице скорой медицинской помощи, выразила благодарность всем сотрудникам медучреждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что недавно она оказалась в БСМП с переломом ноги и сегодня хочет поблагодарить врачей, медсестер и младший персонал за замечательную работу, профессионализм, внимание и человечность.

"Недавно обстоятельства сложились так, что я оказалась в Городской больнице первой медицинской скорой помощи, в отделении травматологии, - написала петрозаводчанка. - У меня были некоторые опасения, так как помню, как больница выглядела раньше: помещения, требующие ремонта, невыносимый запах в отделении, неприветливый персонал. Да и пугающих рассказов о неудачном лечении и равнодушном отношении к пациентам было предостаточно.

Но, когда я поступила в БСПМ с травмой, то приятно удивилась тем изменениям, которые произошли. В помещениях сделан ремонт, в палатах чисто, так как их убирают дважды в день, питание достойное: в связи с коронавирусом его приносят в термобоксах.

Младший персонал ухаживает за лежачими больными столько, сколько этого требует пациент, не отказывают в помощи и просьбах. Врачи - профессионалы. Подробно рассказывают, как будет протекать курс лечения и как осуществляется план реабилитации. Кроме этого, мощно поддерживают психологически, поэтому любые серьёзные процедуры не страшны.

Выражаю благодарность руководству БСМП и врачам отделения: заведующему травматологическим отделением Мамошкину Михаилу Михайловичу и травматологу Шуркину Сергею Владимировичу, также благодарю анестезиолога Ясинского Валерия Дамениковича за внимание и профессиональное сопереживание во время операции.

Отдельно хочется отметить постовых медсестёр, которые приходили на помощь в любой момент.

Спасибо вам, ваше отношение к работе и высокая квалификация сделали моё пребывание в больнице приятным, а лечение эффективным".

фото: pixabay

Магазины и кафе будут принимать оплату по лицу клиентов

Закон, расширяющий возможности применения биометрии при оплате покупок и услуг, планируют принять в России до конца 2020 года.

Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Принятие закона позволит внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах "Лента". В Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") сообщили, что рассматривают внедрение биометрического эквайринга. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

В Карелии чиновники не могут решить, кто из них должен спасать от кризиса общественный транспорт

Чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кто из них должен взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении республиканского правительства принять полномочия у городской власти по управлению общественным транспортом Петрозаводска. По замыслу Парфенчикова, эта мера необходима для того, чтобы направить в проблемную точку финансовый поток и "оживить" сектор перевозок.

Со стороны петрозаводской власти открытого сопротивления губернаторской инициативе нет, однако отсутствует и движение навстречу. Пока республиканская и городская власть разбираются в вопросах распределения полномочий, жители Петрозаводска написали письмо Владимиру Путину в надежде, что с живущими по своим законам маршрутками в карельской столице разберется президент страны.

"Столица на Онего" выслушала позиции сторон, ответственных за деятельность общественного транспорта, и выяснила, почему в ближайшее время горожанам не стоит надеяться на качественные улучшения в работе маршруток и троллейбусов в карельской столице.

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За сутки в России от коронавируса умер 201 человек

Общее число летальных случаев в России на 9 октября достигло 22 257, сообщил в оперштабе РФ.

В России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.



Общее число заболевших коронавирусом в России составляет на сегодняшний день 1 272 238 человек.



Выздоровел 1 009 421 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 7 092 пациента.



Летальных случаев за все время: 22 257, за последние сутки скончался 201 больной коронавирусом.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 507 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 октября остаются 251 549 человек.

фото: Николай Галкин/ТАСС

Официальная статистика показала снижение цен в Карелии в сентябре

Потребительские цены в Карелии в сентябре сократились на 0,2% по сравнению с августом, сообщил Карелиястат.

Согласно официальной статистике продовольственные товары подешевели за месяц, в среднем, на 1%, услуги – на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6%. Как изменились цены с начала года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".