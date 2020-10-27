Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © скриншот с видео читателя

Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшие выходные, 24-25 октября, в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок.

Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф. В результате на дорогостоящем аппарате был разбит инжектор, о внутренних повреждениях пока ничего не известно.

На место ЧП выезжал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подтвердил информацию о произошедшем, он рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Сегодня все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил Охлопков.

Сегодня на своей странице в соцсети главврач ковид-центра Олег Сухарев написал: "В Госпитале для ветеранов войн в отремонтированном кабинете компьютерной диагностики обвалились штукатурка и навесной потолок. Ремонт выполняла петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели. Видимых повреждений на новом компьютерном томографе не обнаружено. Проведение пуско-наладочных работ и обучения специалистов было запланировано на этой неделе. Сегодня приезжает инженер фирмы-поставщика для диагностики оборудования".

Напомним, первых пациентов с коронавирусом Госпиталь для ветеранов принял 13 апреля.



Монопрофильный центр рассчитан на 102 койки (с возможностью расширения до 115), в том числе 25 коек - реанимационные.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о повышении должностных окладов руководителя региона, лиц, замещающих государственные должности республики и оклады денежного содержания карельских чиновников. Согласно этому указу, губернаторский оклад и оклады республиканских министров и других госслужащих вырастут с октября на 3%.

Как отмечается в документе, финансовое обеспечение указа будет осуществляться в пределах выделенных на этот год ассигнований республиканского бюджета. Напомним, в 2020 году на содержание высшего должностного лица региона в карельской казне заложено 5,6 миллиона рублей.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС

Устранить загрязнение реки нефтепродуктами власти Карелии пообещали в течение 2-3 дней.

По поручению главы Карелии 26 октября премьер-министр Александр Чепик провел заседание Комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По информации, прозвучавшей на заседании, накануне было установлено, что на реке Чиркка-Кемь вдоль линии берега обнаружена тонкая пленка нефтепродуктов. Масляные пятна появились на месте располагавшейся неподалеку деревни Шомба. Выяснением причин и установлением источника загрязнения займутся соответствующие органы, пообещали в правительстве.

На комиссии было принято решение о заключении договора между Кемским районом и профильной организацией, которая устранит последствия загрязнения. Специалисты приступят к ликвидации загрязнения 28 октября. Срок проведения работ – два-три дня.

Ситуация после аварии на Белопорожских ГЭС находится под контролем правительства региона и федеральных ведомств, угрозы для населения нет, сообщили власти Карелии.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Напомним, Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года. Однако не состоялся до сих пор.

Ранее глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после аварии на электростанции масляных пятен на реке Чиркка-Кемь.

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО)

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября, пишет РИА Новости.

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Охлопков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вакцинации от коронавируса и почему он сам не делает прививку.

Глава Миздрава Карелии Михаил Охлопков дал "Столице на Онего" эксклюзивное интервью по ситуации с коронавирусом в республике и рассказал о вакцинации от COVID-19.

- Сейчас идет первый этап логистических испытаний среди медицинских работников. Потом будет второй этап, который тоже рассчитан на медиков, подписавших добровольное согласие на прививку. Вакцинация обычных людей начнется в декабре или же в январе-начале февраля, – пояснил министр.

На вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса, Михаил Охлопков ответил:

- Нет, я же не работник медицинской организации, хотя и врач. Когда будет массовая вакцинация, тогда сделаю. Я не против, но пока я не попадаю в категорию тех, кому предлагается вакцинация.

Я сделал прививку от гриппа и пневмококка. Потому что при ковиде 40% людей умирают от сопутствующей гриппозной и пневмококковой инфекции. Люди с коронавирусом умирают не от коронавируса, а от гриппа и пневмококка. Поэтому я всем советую привиться от этих вирусов. Вакцинация бесплатная и продлится до декабря.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пора относиться к коронавирусу, как к гриппу и ОРВИ, заявил министр здравоохранения Карелии

По мнению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, новая коронавирусная инфекция уже никуда не исчезнет, с этим нужно смириться и научиться с этим жить.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего" по ситуации с коронавирусом.

На вопрос о том, не пора ли уже прекратить страдать ковидобесием и начать относиться к коронавирусу как к ОРВИ, Охлопков ответил:

- Да, это данность, которую нужно принять. Эта инфекция уже никуда не исчезнет, она будет циркулировать в ближайший период времени. Надо относиться к коронавирусу, как к гриппу, ОРВИ, как к тем заболеваниям, которые у нас были раньше и остаются сейчас - свиной грипп, птичий грипп, они же есть… Нужно прекратить заниматься ковидобесием и воспринимать это спокойно. Жить с этим.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: © фото очевидцев

"При строительстве Белопорожских ГЭС наблюдались многочисленные отступления от проектной документации"

Генеральный директор ООО "НТЦ ВИЭ" Анна Терех заявила, что при строительстве Белопорожских ГЭС в Карелии генподрядчик допускал многочисленные отступления от проектной документации в области качества материалов и технологии производства работ.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров в произошедшем обвинил проектную организацию. "На поверхности причина понятная – 99 процентов, что это ошибка проектных решений», - заявил Макаров корреспонденту "Столицы на Онего".

Однако, как выяснилось, проектировщики в ходе авторского надзора ранее выявляли многочисленные отступления от проектной документации со стороны строительной организации.

Проектирование гидроузла Белопорожсих ГЭС проводилось компанией ООО "Научно-технический центр возобновляемых источников энергии". Как рассказала нам генеральный директор компании Анна Терех, этот проект относится к разряду уникальных сооружений и получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

По словам Анны Терех, на протяжении всего периода строительства генеральный проектировщик проводил авторский надзор.

"За это время наблюдались многочисленные отступления от проектной документации в области качества материалов и технологии производства работ. На данный момент проводится расследование причин аварии. Стоит заметить, что по заключению ВНИИГ им. Веденеева, привлечённого в качестве экспертной организации, по проекту запас устойчивости грунтовой плотины принят с двойным запасом.

На основании вышеизложенного встает вопрос: на каком основании, до окончательно решения комиссии, господин Макаров публично обвиняет проектную организацию в ошибке проектирования? Возможно, чтобы отвлечь внимание от своих недоработок, упущений, ошибок, и тем самым переложить ответственность на компанию, которая все это время боролась за качество выполнения работ?".

Как пояснила Анна Терех, ООО "НТЦ ВИЭ" имеет большой опыт по проектированию гидроэлектростанций. Только в Карелии запроектировано пять малых ГЭС, две из которых успешно эксплуатируются.

Напомним, Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года. Однако не состоялся до сих пор.

Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после аварии на электростанции масляных пятен на реке Кемь.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Пенсионный фонд подсчитал, когда выходить на пенсию жителям Карелии, дожившим до 50 и 55 лет

Карельское Отделение Пенсионного фонда РФ провело расчеты, когда смогут выйти на пенсию жители республики, которым в 2020 году исполнилось 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам).

В результате реформы пенсионный возраст в России увеличился на 5 лет. Но для предпенсионеров установлен переходный период. Для них дата выхода на пенсию рассчитывается исходя из нескольких факторов, в том числе, "северных" льгот.

"У женщин-северянок, которым в 2020 году исполняется 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполняется 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года", - пояснили в Пенсионном фонде. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Предприниматель Роман Гольцев: "Хаос в Петрозаводске не наступит"

Бизнесмен прокомментировал решение суда в Санкт-Петербурге, который отменил утвержденные в столице Карелии требования к размещению вывесок на фасадах зданий.

Напомним, под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Столица на Онего" встретилась с одним из истцов, известным в Петрозаводске предпринимателем Романом Гольцевым и попросила его прокомментировать ситуацию. В частности, мы поинтересовались, не наступит ли теперь в столице Карелии "хаос" с размещением вывесок.

"Хаос не наступит хотя бы потому, что предприниматели вряд ли станут возвращать те вывески, которые они уже заменили на новые, – сказал бизнесмен. – Но хаос в Петрозаводске наблюдался не столько из-за вывесок, сколько из-за незаконной рекламы, что к отмененным требованиям отношения вообще не имеет. Многие в городе возмущались аляповатыми баннерами, натянутыми на фасады, но с этими баннерами боролись по федеральному закону, было вынесено немало судебных решений, и незаконную рекламу, в общем, удалось победить. Я не знаю, кто станет снова вывешивать эти баннеры, если штраф за незаконную рекламу для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей".

Читайте полностью интервью в рубрике "Тема недели".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще почти 100 человек заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 98 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, из 98 человек 88 заболели, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Костомукше – 4 человека, в Пряже – 6 человек, в Кемском районе – 13 человек (Кемь – 10, поселок Авнепорог – 2, поселок Рабочеостровск – 1), в Сегеже – 3 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 1 человек, в Муезерском районе – 8 человек (поселок Ледмозеро – 7, поселок Тикша – 1), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Вялимяки).

Всего с начала пандемии в республике выявлено 6124 случая коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 997,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1043,5 случая, по Северо-Западу – 1515,2.

За сутки выздоровели еще 16 человек. Теперь их число увеличилось до 4246.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано. Умерли с начала пандемии 47 человек.

Напомним, накануне коронавирус был выявлен у 94 человек в Карелии.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске ищут молодых людей, повредивших автомобиль во время драки на улице (ВИДЕО)

Полиция разыскивает двух петрозаводчан, устроивших драку на улице Мурманская, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются двое молодых людей. В ходе драки, возникшей между ними 13 октября, была повреждена дверь автомобиля Peugeot, припаркованного во дворе жилого дома № 19 на улице Мурманской.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемых, просим позвонить по номеру телефона: +7-911-403-23-10. Конфиденциальность гарантируется.

фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Парфенчиков против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что закрытие баров, кафе и ресторанов по ночам увеличит скопление посетителей в другие часы и может создать дополнительные условия для роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Я не вижу каких-то эффективных последствий от того, что мы ограничиваем время работы общепита – ресторанов и так далее… Ну, ограничим мы до 10 (часов – прим. ред.), значит, те, кто хотели прийти в 10, придут в 9 вместе с теми, кто и раньше хотел прийти в 9. Будет больше народа. Давайте лучше растянем клиентуру", - сказал губернатор. Это заявление он сделал в минувшую пятницу, а сегодня стало известно, что глава Роспотребнадзора подписал постановление, в котором рекомендуется ограничить работу заведений общественного питания в ночное время по всей стране. Каким будет режим их работы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Водитель-нарушитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Три автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

В Петрозаводске 27 октября в 10.23 на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло групповое ДТП.

"Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников движения, двигаясь в правой полосе движения, выехал на перекрёсток для разворота. В это же время в средней полосе двигался второй автомобиль. От удара двигавшийся прямо автомобиль занесло и развернуло, после чего он наехал на припаркованное за перекрёстком транспортное средство", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Калинина и Загородной.

фото: © "Столица на Онего"

Двое рыбаков запутались в сетях и утонули на озере в Карелии

В Питкярантском районе на озере Питкиярви утонули два рыбака.

Как сообщается в паблике Питкярантского района со ссылкой на ГИМС, 23 октября на озере Питкиярви двое жителей поселка Харлу выехали на рыбалку. В назначенное время они на связь не вышли. В результате поисков родственников и местных жителей был обнаружен автомобиль пропавших и перевернутая лодка.

К поиску подключились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. 26 октября ими были обнаружены тела обоих рыбаков в сетях, недалеко от перевернутого судна. Ведётся следствие.

Сотрудники инспекторского участка Питкяранты центра ГИМС главного управления МЧС России ещё раз напоминают всем о неукоснительном соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Целая школа и 24 класса в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса

Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за выявленных в образовательных учреждениях случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на "дистант" из-за коронавируса за сутки отправлены все классы в школе поселка Боровой, один класс в кондопожской школе № 1, один класс в кондопожской школе № 7, два класса в кондопожской школе № 8, один класс в костомукшской школе № 2, два класса в костомукшской школе № 3, один класс школе села Толвуя, два класса в школе № 2, один класс в школе № 9, один класс в школе № 11 и один класс в школе № 36 в Петрозаводске, один класс в школе поселка Деревянка, восемь классов в школе поселка Чална-1, один класс в школе поселка Пряжа, один класс в школе поселка Лоймола.

Кроме того, на дистанционное обучение перешли одна группа в лесотехническом техникуме и одна группа в техникуме городского хозяйства в Петрозаводске.

Коронавирус вновь проник и в детские сады. На карантине одна группа детского сада в поселке Райконкоски, три группы детского сада "Гномик" в Костомукше и одна группа детского сада № 20 в Кондопоге.

Две группы детского сада в поселке Пиндуши вышли на карантин из-за ОРВИ.

Вернулись к очному обучению классы в суоярвской школе, школе поселка Идель, две группы колледжа технологии и предпринимательства, одна группа колледжа культуры и искусств, четыре группы медколледжа и одна группа железнодорожного колледжа в Петрозаводске.

Ранее вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске.

фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Земельные участки в Карелии будут продавать вместе с чужим самостроем - он пойдет под снос

Земельные участки с самовольными постройками в Карелии будут выставляться на продажу с условием, что после покупки собственники сами снесут эти объекты.

Первые такие прецеденты уже есть в Карелии, сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"У нас есть право по Земельному кодексу предоставить с торгов земельный участок с самовольной постройкой с обязательством сноса", - сказала Свидская. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © vk.com/ilyavarlamov

"Кто-то посмел регламентировать их цирковые афиши, которые они называют вывесками"

Блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Известный российский блогер Илья Варламов весьма эмоционально отреагировал на решение Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил утвержденные властями Петрозаводска требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы. Напомним, с коллективным иском в суд обратились более сорока петрозаводских предпринимателей, не согласных с этими требованиями.

Варламов опубликовал в своем блоге фотографии, которые он снял в столице Карелии в 2014 году, и сравнил их с кадрами из местных пабликов, запечатлевших городские фасады с новыми вывесками. В оценках судебного решения и позиции предпринимателей блогер выражений не выбирал.

"Карельских предпринимателей возмутило, что кто-то посмел регламентировать их цирковые афиши, которые они называют вывесками. А то, что они и им подобные засрали весь Петрозаводск, их не возмутило!", – написал Варламов.

Напомним, нынешней осенью блогер побывал в Карелии в рамках пресс-тура, организованного для известных российских журналистов. Илья Варламов посетил остров Кижи, Кемь и Костомукшу. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 миллиона рублей. А победителем аукциона, организованного республиканскими властями, стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 миллиона.

Читайте о ситуации с вывесками в Петрозаводске в статье "С гражданами нужно разговаривать!".

фото: pixabay

Зарплата чиновников Петрозаводска вырастет с 1 октября

Администрация Петрозаводска собирается повысить зарплату муниципальным служащим на 3% - расчет сделают с 1 октября.

Это следует из проекта решения, направленного в Петросовет.

"Проектом решения предусматривается увеличение должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа в 1,03 раза с 01.10.2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу. Там указаны причины такого повышения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полицейские Карелии задержали на трассе автомобиль с сотнями тысяч фальшивых рублей (ВИДЕО)

Карельские полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 24 октября, в Петрозаводске сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого. Он пытался расплатиться в продуктовом магазине купюрой номиналом в 5000 рублей с признаками подделки. Была установлена личность задержанного – 22-летний уроженец Карелии. У него полицейские изъяли еще семь 5-тысячных фальшивых банкнот.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, проживающий теперь в другом регионе, приехал в республику на машине со знакомыми местными жителями. Появились основания полагать, что попутчики также причастны к сбыту поддельных денежных знаков. Благодаря скоординированности действий оперативных служб и ГИБДД в ближайшие часы на подъезде к городу Сегеже полицейские остановили автомобиль подозреваемых. В нём находились двое 22-летних молодых людей. В ходе досмотра у них и в машине изъяты 33 поддельных купюры номиналом 5000 и 2000 рублей.

В ходе дальнейших мероприятий был установлен и задержан четвёртый подозреваемый, имевший при себе 22 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей.

В настоящее время по фактам сбыта, хранения и перевозки в целях сбыта поддельных денежных знаков возбуждены уголовные дела по части первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фигуранты дают признательные показания, проверяется их причастность к ранее совершённым преступлениям аналогичного характера.

фото: © кадр из видео

Водитель, пожелавший уйти налево, стал участником группового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сегодня утром на пересечении улиц Калинина и Загородной столкнулись три автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент аварии, которая произошла сегодня утром, 27 октября в 9.01, на нерегулируемом перекрестке улиц Калинина и Загородной.

"ДТП произошло, когда один из участников движения совершал левый поворот на улицу Загородная. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении. От удара транспортные средства отбросило на угол перекрёстка, где произошло еще одно столкновение с выезжавшим с улицы Загородная автомобилем", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.

фото: © Столица на Онего

Судившаяся из-за вывесок бизнес-омбудсмен ранее согласовала демонтаж незаконной наружки в Петрозаводске

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова давала положительное заключение на изменения в проект решения Петросовета об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий.

Как стало известно "Столице на Онего", Елена Гнетова, поддерживающая в суде предпринимателей, борющихся с новыми правилами по установке вывесок в Петрозаводске, игнорировала участие в публичных консультациях по проекту решения горсовета "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". На письма администрации города с просьбой внести свои предложения и замечания бизнес-омбудсмен не отвечала.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии присоединилась к обсуждению документа лишь тогда, когда он был принят и в него необходимо было внести изменения, касающиеся уточнений, включая обязательный демонтаж. Елена Гнетова направила в декабре 2019 года в администрацию Петрозаводска положительное заключение на проект решения Петросовета.

"Решение о внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 5.06.2019 "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на Территории Петрозаводского городского округа" предоставляется оптимальным и направленным на достижение целей правового регулирования", - написала в своем заключении бизнес-омбудсмен.

Напомним, Уполномоченная по защите прав предпринимателей Карелии первой сообщила об отмене Вторым апелляционным судом решения городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - написала Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Молодые люди, ворующие алкоголь из магазина Петрозаводска, попали в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Камера в магазине Петрозаводска сняла, как молодые люди совершают кражу, теперь их ищет полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личности и местонахождение граждан, запечатленных на видео, которые подозреваются в хищении из магазина. Кража произошла 14 октября в районе проспекта Первомайский.

Всех, кто узнал граждан, запечатленных на видео, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-433-62-50, +7-981-405-70-89, +7-931-701-11-52.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Эпидемиолог ожидает пика заболеваемости ковидом в Карелии зимой

Заслуженный врач республики считает, что о второй волне коронавирусной инфекции говорить сейчас не стоит.

За последний день в России была зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса – 320 человек, и Роспотребнадзор ввел по всей стране масочный режим в местах массового скопления людей. Эпидемическая ситуация в Карелии выглядит благополучнее, чем в крупных российских мегаполисах и соседних регионах Северо-Запада. В минувшие сутки в республике не было зарегистрировано ни одного летального случая от ковида, однако количество заболевших ежедневно держится на уровне ста человек.

"Столица на Онего" попросила заслуженного врача Карелии Александра Гаврилова поделиться своим мнением о развитии эпидемии в регионе и спрогнозировать, когда она достигнет своего пика. По мнению эпидемиолога, говорить о второй волне ковида в республике не стоит.

"На мой взгляд, это классический сезонный подъем, – пояснил врач. – Вирус никуда летом не исчезал, просто условия распространения для него были хуже. Если говорить совсем коротко, новый коронавирус продолжает свое естественное движение в Карелии, как части мировой эпидемии, приспосабливаясь к нашим климатическим и другим условиям".

Как заметил Александр Гаврилов, коронавирус напоминает ему своим поведением вирус парагриппа первого типа из-за своей "неправильной" сезонности.

"Если он и дальше он будет действовать как парагрипп, то своего максимума Covid-19 в Карелии достигнет в зимний период 2020-2021 года. Почему? В наших климатических условиях весной и летом респираторные вирусы становятся неустойчивыми во внешней среде и воздушно-капельный путь не имеет преимущества. Зимой же эти вирусы приобретают более высокую устойчивость во внешней среде, а воздушно-капельный путь становится ведущим. Дело в том, что вирус сначала должен найти эпителиальные клетки носоглотки, чтобы вторгнуться в них, а слои слизи могут эффективно "поймать" его до того, как он попадет в клетки хозяина. Холодная окружающая среда, пасмурность, приводят к обострению широко распространенной у нас хронической обструктивной болезни легких, недостатку в организме витамина D. Это влечет массовые хронические воспаления верхних дыхательных путей, их заложенность, повышенное выделение слизи в носоглотке и бронхах, снижение выработки антивирусных муциновых белков. Другими словами, осенне-зимние условия распространения для коронавируса намного лучше, чем летний период".

Читайте полностью в статье "Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго".

фото: © Илья Тимин

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки на 15,5 %

В ковид-центрах Карелии стало 41,7% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охолопков.

Количество свободных коек увеличивается – накануне этот показатель равнялся 26,2%.

По данным на 27 октября в стационарах находятся 326 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 313 - в состоянии средней тяжести, 7 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 98 жителей Карелии.

фото: pixabay

Муниципальная недвижимость Петрозаводска распродается менее чем за 3 тыс. рублей за кв. метр

Администрация Петрозаводска планирует приватизировать в 2021 году 21 объект муниципальной недвижимости и сделала расчеты, сколько это может стоить.

Список объектов содержится в проекте решения Петросовета об утверждении программы приватизации на 2021-2023 годы.

Ожидаемая стоимость объектов рассчитана на основании результатов торгов, которые проводились в 2020 году. Муниципальное имущество продавалось по цене, в среднем, 2,6 тыс. рублей за кв. метр.

Полный список и адреса объектов смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

В Карелии разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

На данный момент в медицинских организациях республики развернуто 474 койки.

Об этом на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел глава региона Артур Парфенчиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Доля свободных коек для госпитализации больных COVID-19 сейчас составляет более 25 процентов. К имеющимся в наличии 429 койкам развернуты дополнительно ещё 45 коек в здании паллиативного центра, пациенты которого переведены в резервные помещения на ул. Перттунена.

Кроме того, с 26 октября открываются 25 коек в Медвежьегорской ЦРБ, с 28 октября будут развернуты ещё 60 коек в Республиканской инфекционной больнице, с 1 ноября – 30 коек в роддоме им. Гуткина. Таким образом, общее количество коек составит 589.

В целом система здравоохранения справляется со своевременной диагностикой и лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Михаил Охлопков. При этом особенности сезонного подъёма ОРВИ, к которым относится и COVID-19, приводят к увеличению доли пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме.

Развертывание дополнительных коек в медорганизациях позволит, в том числе, усовершенствовать маршрутизацию больных в зависимости от тяжести течения заболевания.

Ранее сообщалось, что доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки на 15,5%.

фото: © Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

При строительстве школы в Карелии обнаружены нарушения

Специалисты Госкомитета завершили первую плановую проверку строительства школы в Кеми и выдали застройщику предписание на устранение выявленных нарушений.

В рамках регионального государственного строительного надзора сотрудники Госкомитета Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели проверку в отношении ООО "СтройГрупп" на объекте капитального строительства - общеобразовательной школы в Кеми на 1200 мест.

В настоящее время на стройплощадке производится устройство башенного крана, сборка каркасов свай, выполняются подготовительные работы по их установке, идут пусконаладочные работы бетонно-растворного узла.

Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, которые включают в себя подготовительные и земляные работы, а также устройство фундаментов для блок-модуля начальной школы.

В ходе проверки объекта капитального строительства установлено, что работы по устройству фундаментов не завершены. Кроме этого, выявлены факты нарушения, касающиеся фактической организации строительной площадки, использования дополнительной территории вне земельного участка для строительства объекта, устройства водоотвода и ряда других объектов, предусмотренных, которые не соответствуют проектной документации.

По результатам проведенной проверки ООО "СтройГрупп" выдано предписание об устранении в течение месяца выявленных нарушений требований технических регламентов и проектной документации, допущенных при строительстве объекта капитального строительства.

В отношении лица, осуществляющего строительство, также составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ "Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов". В качестве максимального наказания за подобные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 3 тысяч рублей.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Водитель "ВАЗа"в Петрозаводске не вписался в поворот и проверил ограждение на прочность (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Вольной.

На улице Волной 26 октября в 15.58 камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала момент ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2115".

"Легковой автомобиль выезжал с улицы Кирова на улицу Вольная, двигаясь в сторону центра, - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Судя по видео, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством: не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень, пробил колесо, продолжил движение, с трудом удерживая автомобиль на прямолинейной траектории, наехал на металлическое ограждение".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Водитель пострадал в жестком ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль улетел в кювет на автодороге Олонец-Питкяранта-Леппясилта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 22:05 на 19 км автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в Олонецком районе водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием машины.



© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В результате ДТП 34-летний водитель, житель Олонца, был травмирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.



© ГИБДД Карелии

Ранее водитель на иномарке упал в кювет с трассы в Карелии.

фото: © детский сад "Ауринко"

Воспитанников детского сада в Карелии эвакуировали из-за задымления в здании

В Костомукше в детском саду "Ауринко" произошло задымление, из дошкольного учреждения эвакуированы 149 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 27 октября в 12.35, на улице Первомайской, 5, в детском саду "Ауринко" произошло задымление.

На вызов в детское дошкольное учреждение выезжали по тревоге 15 сотрудников МЧС, также привлекалось 4 единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, из задымленного здания было эвакуировано 149 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная стиральная машина в прачечной.

Задымление удалось ликвидировать за 10 минут, к 12.45.

Пострадавших нет.