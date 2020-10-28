Самое важное за сегодня

фото: © "Столица на Онего"

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 125 курсантов инфицированы COVID-19

На сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 125 кадетов, инфицированных коронавирусной инфекцией, 9 из них - госпитализированы, 10 находятся в санчасти.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал "Столице на Онего" о том, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска.

По словам Геннадия Сараева, он владеет информацией о происходящем с кадетами от руководителя учреждения Андрея Макаревича, а также от службы психологической поддержки, которая работает в училище.

"Психологи – наиболее близкие к курсантам люди, которые дают объективную информацию", – сказал Сараев.

- Правда, что в Президентском кадетском училище на сегодняшний день уже 170 заболевших коронавирусом?

- Нет, у меня информация только о 125 инфицированных, – пояснил Сараев. – Причем большая часть инфицированных – это бессимптомные больные, то есть у них нет ни температуры, ни кашля, ни недомоганий – они прекрасно себя чувствуют.

- Говорят, что на территории кадетского училища развернут военный госпиталь, где лечат курсантов, заразившихся коронавирусом.

- Никакого госпиталя на территории училища не развернуто. Приезжала комиссия (27 октября уехала) Северо-Западного военного округа, которую возглавлял главный педиатр министерства обороны России, профессор Арсентьев В.Г. Комиссия провела проверку по факту заражения коронавирусом курсантов. Они всем сделали тест на COVID-19. Было определено 125 инфицированных.

- Где проходят лечение заболевшие коронавирусом курсанты?

- Те, кому требовалась госпитализация, а таких 9 человек (один воспитатель) – доставлены в республиканскую инфекционную больницу, еще 10 человек находятся в медчасти, остальные бессимптомные, но с выявленным ковидом пребывают в стационаре, который находится на территории учреждения. Они просто отделены от здоровых детей, чтобы не заражать.

- Почему здоровых ребят не разрешают родителям забрать домой для безопасности?

- Потому что учебный процесс продолжается, все курсанты учатся. Здоровые в обычном режиме, инфицированные, бессимптомные – на "дистанте", им всем выданы планшеты.

- В соцсетях появляются сообщения от родителей кадетов, которые выражают обеспокоенность, потому что не знают, что происходит с их ребенком в училище. К Вам не поступало таких обращений?

- Лично ко мне таких обращений не было, но скажу, что в училище работает "горячая линия", куда стекается вся информация о лечащихся в медпункте. Психологи очень плотно общаются с родителями и дают всю информацию о детях. Для тех, кто очень волнуется, специалисты проводят видеоэкскурсии по корпусам, чтобы показать, что с детьми все хорошо. Из тех, кто сообщил, то ли на эмоциональном фоне, то ли сознательно, что хотят забрать ребенка, заявлений на отчисление не писали.

Как заверил Геннадий Сараев, в кадетском училище принимаются все меры профилактики коронавируса: проводится уборка и дезинфекция помещений, потоки учащихся разделены, детям ежедневно измеряется температура, осматривается кожный покров и слизистая, воспитатели занимаются досугом: приносят книги, настольные игры.

"Специалисты психологической помощи всегда на работе, – сказал детский омбудсмен. – Так как заведение все-таки закрытое, дети находятся на стационаре, плюс в условиях пандемии коронавируса все же присутствует тревожность как у курсантов, так и у родителей".

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске – заразились коронавирусом сразу 40 курсантов.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Сильный ветер надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня с 12.00 до 15.00 начиная с юго-западных районов, местами по Карелии ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-17м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС рекомендует:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © коллаж "Столица на Онего"

Еще четыре курсанта Президентского кадетского училища, заболевшие COVID-19, доставлены в инфекционную больницу (СРОЧНО)

Число госпитализированных кадетов с коронавирусной инфекции на сегодняшний день достигло 15 человек.

Как сообщил "Столице на Онего" детский омбудсмен Геннадий Сараев, он узнал, что сегодня в кадетское училище приезжала скорая помощь.

"Сегодня в республиканскую инфекционную больницу доставлены еще четыре кадета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, - сказал Сараев. – Всего госпитализированы 15 курсантов училища. 11 человек до сегодняшнего дня и четверо сегодня".

Также, по словам Сараева, COVID-19 болеют 5 воспитателей, один из которых находится в больнице, четверо лечатся дома.

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - пояснил Сараев.

Отметим, сегодня в кадетском училище обучаются более 700 человек, а это значит, что при цифре 175 заболевших почти каждый третий инфицирован вирусом.

Стало известно, что происходит сегодня в Президентском кадетском училище: почему родителям не разрешают забрать здоровых детей домой и правда ли, что там развернут полевой госпиталь.

фото: © Петрозаводская государственная консерватория

Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин

Петрозаводская государственная консерватория с прискорбием сообщает о смерти народного мастера традиционных художественных промыслов и ремёсел Республики Карелия Дмитрия Альбертовича Дёмина.

Дмитрий Альбертович — сотрудник Института традиционной музыки (2013–2016), мастер по созданию и реставрации музыкальных инструментов финно-угорских народов, музыкант-исполнитель, преподаватель кафедры музыки финно-угорских народов.

Окончил ПФ ЛОЛГК по специальности "кларнет" (класс доцента Г. Г. Валлена, 1991). С 1989 года работал в Петрозаводской консерватории как мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. С 2003 года преподавал на кафедре музыки финно-угорских народов.

В качестве музыканта-исполнителя Д. А. Дёмин в разное время являлся участником различных творческих коллективов: национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", фольклорного театра "Карельская горница", фолк-группы "Мюллярит", фолк-группы "Sattuma" и др. Участвовал в подготовке изданий, посвящённых традиционным музыкальным инструментам народов Карелии.

Коллеги, ученики, сотрудники Петрозаводской государственной консерватории глубоко скорбят о скоропостижной смерти Дмитрия Альбертовича и выражают соболезнования родным и близким.

Как написал на своей странице замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев: "Сегодня не стало Дмитрия Демина народного мастера Карелии. Замечательного человека и талантливого музыканта. Дима играл в "Мюллярит", в семейном ансамбле "Саттума". Преподавал в консерватории на кафедре музыки финно-угорских народов. Он был очень жизнерадостным и позитивным человеком! Вечная память".

фото: Столица на Онего

За мошенничество с пенсиями суд в Карелии оштрафовал трех полковников в отставке

Все полковники признали свою вину и возместили нанесенный государству ущерб.

Петрозаводский суд признал виновными в мошенничестве бывшего замначальника по кадрам и воспитательной работе УФСИН Карелии Никуленкова, а также бывшего замначальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Полякова и экс-начальника штаба МВД республики Лебедева в мошенничестве.

В апреле-мае нынешнего года мы рассказывали об этой истории. Напомним, что, по версии проведенного карельским Следкомом следствия, все названные полковники в отставке нарушили закон. Они выписались из своих хороших петрозаводских квартир и зарегистрировались в одной двухкомнатной квартире непригодного для проживания 5-квартирного барака в поселке Чупа Лоухского района.



Столица на Онего

В результате всем полковникам в отставке, как зарегистрированным в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена более высокая пенсия. Так, пенсия экс-замначальника уголовно-исполнительной инспекции Полякова составила не 37 тысяч рублей, как если бы он проживал в Петрозаводске, а на 10 тысяч больше. Однако, как установили сотрудники УФСБ Карелии – и это подтвердило следствие и суд, в действительности полковники в Чупе не проживали и зарегистрировались там фиктивно.

Поскольку все трое признали свою вину, возместили нанесенный государству ущерб и выписались из барака в Чупе, вынесенные им судом обвинительные приговоры оказались достаточно мягкими. Полякову, зарегистрировавшемуся в Чупе еще до своего выхода на пенсию в августе 2014 года, назначен штраф в 450 тысяч рублей. Зарегистрировавшийся там же позднее Лебедев и позже всех Никуленков оштрафованы соответственно на 250 и 50 тысяч рублей. По имеющейся информации, никто из троих осужденных полковников в отставке приговор не обжаловал.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Глава Минздрава Карелии нанес ночной визит в стоматологию (ФОТО)

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков проверил ночью Республиканский стоматологический центр.

О ночном обходе стоматологии на улице Гоголя в Петрозаводске Охлопков сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Только что с первым заместителем министра Ольгой Викторовной Руотцелайнен сделали ночной обход в Республиканском стоматологическом центре на ул. Гоголя, 10. Зачем? Чтобы проверить, как оказывается неотложная медицинская помощь в ночное время – с девяти часов вечера до семи утра", - пишет министр.

Глава Минздрава убедился, что в 24:00 часа прием ведется зубным врачом. На момент посещения Центра в неотложной помощи нуждались 4 человека, ожидалось прибытие 1 ребенка с зубной болью из Пряжи. Как рассказали сотрудники Центра, иногда в неотложной помощи нуждаются до 17 человек за ночь.

По словам министра, в целом работа Центра организована хорошо. Виды помощи, которые сегодня оказывает Стоматологический центр в рамках неотложной помощи - снятие зубной боли, экстракция зуба, раскрытие канала зуба для закладки специального вещества, блокирующего нервные болевые импульсы. Со временем, возможно, будут расширены виды помощи ночной стоматологии, обещает Охлопков.

"Но есть и ряд замечаний. С учётом того, что могут быть больные, инфицированные ковидной инфекцией, будет отправлено требование главному врачу, чтобы персонал работал в сизах второй категории защиты и в специальных медицинских респираторах с правильно подобранным антивирусным картриджем, или медицинских масках FFP3. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении в группу риска специалистов, оказывающих неотложную помощь в ночное время, для получения ими региональных выплат", - пишет Михаил Охлопков.

Приятным сюрпризом во время ночного обхода для главы Минздрава стала встреча с землячкой: в Центре работает зубной врач из Якутии Оксана Селезнева.

фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Карелия

Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ФОТО)

Дамбу прорвало 24 октября, из разбитого трансформатора вылилось более 600 литров масла в реку Кемь.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков будет разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.











Фото с высоты птичьего полета Белопорожской ГЭС-2 предоставило МЧС Карелии.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

За сутки в Карелии в больницы с коронавирусом попали 117 человек

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 75 человек, в Прионежском районе – 2 человека (деревня Ужесельга), в Пряжинском районе – 3 человека (Пряжа – 2, деревня Каскессельга – 1), в Сегеже – 9 человек, в Сортавале – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Олонецком районе – 3 человека (Олонец – 2, деревня Верховье – 1), в Кондопоге – 3 человека, в Костомукше – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 3, поселок Боровой – 1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Толвуя), в Муезерском районе – 5 человек (Муезерский – 1, поселок Тикша – 2, поселок Ледмозеро – 2).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек.

Всего выздоровело 4257 пациентов. За сутки выписаны по выздоровлению 11 человек: в Петрозаводске – 5, в Пряжинском районе – 2, в Сегежском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1016,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1054,7 случая, по Северо-Западу – 1526,4.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Школьники и студенты в Карелии массово переводятся на "дистант" из-за коронавируса

На дистанционное обучение за сутки перешли целая школа, 8 классов и 7 групп из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на дистанционном обучении теперь находятся все классы школы в поселке Кестеньга, четыре класса в петрозаводской школе№9, один класс в петрозаводской школе №10, один класс в Ломоносовской гимназии, один класс в петрозаводской гимназии №17, один класс в петрозаводском Лицее №40.

На "дистант" также переведены одна группа в педагогическом колледже, одна группа в колледже технологии и предпринимательства, одна группа в лесотехническом техникуме, одна группа в колледже культуры и искусства, одна группа в медколледже и две группы в филиале Университета им. С.О. Макарова (речное училище).

К очной форме обучения вернулись классы в петрозаводских школах № 36 и №8. Также карантин по коронавирусу закончился в петрозаводском детсаду №11.

Три группы детского сада "Гномик" в Костомукше находятся на карантине в условиях учреждения, заболевших среди детей нет, они посещают детский сад.

Напомним, во вторник на дистанционное обучение перевели школу в поселке Боровой и 24 класса в учреждениях образования в разных районах Карелии.

фото: сайт ПетрГУ

ПетрГУ оказался в числе отстающих вузов Карелии по уровню знаний зачисленных абитуриентов

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2020 году в вузы Карелии, составил 69,8 баллов.

По этому показателю республика занимает 15 место среди всех регионов России.

Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2020 году, проведенного Высшей школой экономики. Лидером по качеству бюджетного приема в Карелии стал Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске – средний балл составил 77,8. На втором месте – Карельский филиал РАНХиГС – 75,9 баллов. В Петрозаводском государственном университете средний балл бюджетного приема составил 69,6 баллов (в 2019 году – 69 баллов), а на платное отделение – 64,1 балл (60,7 в прошлом году). В комментарии к рейтингу отмечается, что эти вузы резко отличаются по количеству принятых студентов. В ПетрГУ их на порядок больше, что могло повлять на итоговый балл. Подробнее об этом исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Катафоты перестали светиться на пешеходных переходах Петрозаводска

Петрозаводчане отметили, что из-за грязи катафоты, установленные на нерегулируемых пешеходных переходах города, перестали светиться.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото грязных светоотражателей на пешеходных переходах.

"Все, - написал петрозаводчанин. – Пришла осень, катафоты залепило грязью, и они перестали светиться и отражаться при свете фар автомобилей. А ведь они были установлены для безопасности, чтобы обозначать пешеходный переход. Сейчас эти катафоты работают только как неровности, но, думаю, зимой выйдут на чистку снега грейдеры, и эти неровности тоже уберут".

Горожанин возмущен, что затраченные на катафоты средства, ушли, получается, впустую.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого для безопасности установят катафоты на 30 нерегулируемых пешеходных переходах. В рамках контракта также предусмотрена установка новых опор и знаков, в том числе 15 пешеходных переходов будут оборудованы знаками с внутренней подсветкой.

фото: читатель https://vk.com/podslushanovptz

Фонари в сквере Петрозаводска - "безликая серость с торчащими болтами"

Петрозаводчане раскритиковали фонари, установленные в сквере Ивана Молчанова.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане опубликовали фото сквера Ивана Молчанова и раскритиковали установленные там фонари.

"К 100-летию Карелии на работы по благоустройству сквера Ивана Молчанова в Петрозаводске были выделены миллионы бюджетных денег, - сообщается в комментарии к фото. - Неужели, получив такие деньги, администрация Петрозаводска не могла утвердить более достойный проект освещения сквера и установить красивые уличные фонари (например с элементами ковки), радующие своим внешним видом горожан и гостей города. Нет! Установлена очередная безликая алюминиевая серость с торчащими болтами, уродующая территорию и ничего кроме депрессии и уныния не вызывающая!"

Ранее горожане возмущались ограждениями, которые власти ради безопасности установили вдоль 50 улиц Петрозаводска.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Карелия стала настоящим полигоном советской карательной политики"

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин напомнил о репрессиях против духовенства и верующих.

Накануне дня Собора новомучеников и исповедников Карельских, который с нынешнего года будет ежегодно отмечаться православными верующими 1 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с посланием к пастве, в котором напомнил о репрессиях против духовенства и верующих в советские времена. "Расстрелы ни в чем не повинных монахов начались в начале ноября 1918 года в Александро-Свирском и Яшезерском монастырях Олонецкой епархии. Храмы закрывались под разными предлогами и без предлогов, духовенство ссылали в концлагеря или убивали. В Карелии большинство храмов было разрушено, а в 1936 году взорван кафедральный собор Святого Духа, – говорится в послании. – Карелия стала настоящим полигоном советской карательной политики, окутанным сетью тюрем и лагерей: Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), Сегежский и Кемский лагеря, Медвежья Гора стала центром Белбалтгала и соответственно – ГУЛага, где в тяжком труде и неволе томились многие и многие невинно осужденные люди".

Как отметил митрополит Константин, репрессии против православных священников, монахов и верующих продолжались вплоть до Великой Отечественной войны, к началу которой в Карелии были закрыты и разграблены все шестьсот церквей и все монастыри. Однако, несмотря на проведение антицерковной государственной политики, население республики, в основной массе, оставалось религиозным. Как считает глава Карельской митрополии Русской православной церкви, это помогло СССР одержать победу в Великой Отечественной войне.

"Победа нашего народа в Великой Отечественной войне против многомиллионных объединенных нацизмом и фашизмом сил Европы, доказала, что тысячелетнее русское Православие обладает жизнестойкостью и духовной силой. Когда, казалось, что у нашей Родины, измученной тремя недавними революциями, обескровленной Гражданской войной, голодом, большевистским террором и репрессиями, не было шансов победить, Православная Церковь духовно укрепляла народ в борьбе с дьявольским нашествием оккультного Третьего рейха. Новомученики земли нашея, эти мужественные воины Христовы, пребывающие в любви Божией, стали той духовной стеной, о которую разбились волны человеконенавистнической идеологии нацизма", – заявил митрополит Константин.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 - это новый максимум с начала пандемии.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки подтверждено 346 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель был 320 человек, и это максимум за пандемию.

Всего смертей от коронавируса в стране зарегистрировано уже 26 935.

На 28 октября в России выявлено 16 202 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 4 114 случаев (25,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 1 563 976 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 12 361 пациент. Справился с инфекцией уже 1 171 301 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 октября остаются 357 652 человека.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек. За сутки заразились 117 человек.

фото: © "Столица на Онего"

Водитель бросил ночью на дороге сбитого пешехода в поселке Карелии

В Лахденпохском районе водитель "легковушки" сбил пешехода и уехал с места ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник около 23:45 у дома №9 на улице Заречной (5 км + 400 м автодороги Ласанен - Терву) в поселке Куркиеки водитель, управляя, предположительно, легковым автомобилем "ВАЗ-2108" красного цвета, совершил наезд на пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

По факту ДТП проводится проверка, автоинспекторы устанавливают личность водителя, выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска.

фото: Правительство Карелии

Специалисты ликвидируют прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии

Во вторник, 27 октября, на место ЧП в Кемский район прибыл премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, во вторник на выездном совещании в Кемском районе о ситуации на месте размыва дамбы премьер-министру правительства Карелии Александру Чепику доложили представители республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, главного управления МЧС России по Карелии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, ООО "Горд Гидро".

На Белопорожских ГЭС продолжаются работы по ликвидации последствий размыва дамбы. Формируется перемычка между двумя частями дамбы и принимаются меры, чтобы не допустить возможных новых промывов.

Также было установлено, что на реке Кемь вдоль линии берега появилась тонкая пленка нефтепродуктов. Ликвидацией загрязнения занимается Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП".

"По прибытии сюда мы обследовали как береговую часть, так и водную поверхность. Будут поставлены боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Загрязнение береговой части маслом будет обработано сорбентами и другими специальными веществами", - рассказал руководитель компании "СМАРП" Евгений Кочкарев.

Боновые заграждения ставятся и для того, чтобы предотвратить утечку масла из трансформатора ГЭС-2. По заключению специалистов, трансформатор не пострадал - он полностью закрыт, и масло находится внутри. Сейчас, когда вода опустилась, появилась возможность протянуть шланг и начать выкачивать нефтепродукты.

Установить боновые заграждения и опорожнить трансформатор планируется к концу сегодняшнего дня.

Как сообщил генеральный директор ООО "Норд Гидро" Алексей Виноградов, при размыве дамбы удалось максимально сохранить оборудование ГЭС-2.

"Саму станцию транзита на Костомукшу мы спасли полностью. Дизель-генератор, в котором был достаточно большой объем солярки успели перенести на незатапливаемую поверхность. Все, что могли спасти, спасли. Из того, что пострадало, ничего нет, что невозможно восстановить".

Пробы воды на предмет загрязнения в реке Кемь взяли специалисты Росприроднадзора.

"Все меры были приняты своевременно. Ущерб для экологии удалось минимизировать. Следствие по данному вопросу будет проводить природоохранная прокуратура, - отметил премьер-министр Александр Чепик. - Правительство Карелии продолжит осуществлять контроль за ситуацией. Соответствующий доклад доводится до сведения главы региона дважды в сутки".

Несмотря на происшествие, непострадавшую ГЭС-1 планируется запустить на выработку электроэнергии в установленные сроки - на этой неделе. Такое решение поможет минимизировать объемы поступающей воды, что очень важно в сложившейся ситуации.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

фото: © Marc Garanger / CORBIS

Следующая рабочая неделя будет сокращенной

В связи с празднованием Дня народного единства среда, 4 ноября, будет выходным днем.

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября", - рассказали в ведомстве.

В Роструде отметили, что поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году.

фото: Донат Сорокин/ТАСС

"Будет перезагрузка": глава Минэка Карелии рассказал о планах развития промышленности

Правительство Карелии направило в министерство промышленности и торговли России пакет предложений по развитию промышленности республики.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Сейчас нормативные документы на федеральном уровне меняются, меры поддержки промышленности станут доступнее, увеличивается финансирование. В общем, будет перезагрузка", - написал Ермолаев. По его словам, инициативы по развитию промышленности Карелии подготовлены правительством совместно с крупными предприятиями. Что они собираются делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески"

Бизнесмен Роман Гольцев объяснил, почему предприниматели Петрозаводска решили судиться с городскими властями из-за утвержденных ими требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Предприниматели Петрозаводска не против наведения порядка с наружной рекламой и вывесками на городских улицах, но утвержденные властями карельской столицы требования к размещению этих вывесок не устраивают бизнес. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев, комментируя решение Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил спорные требования.

Напомним, под предлогом борьбы с уродливой рекламой администрация столицы Карелии заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески, потому что они не укладываются в утвержденные стандарты, при которых буквы должны быть определенного размера и световыми, но при этом, например, нельзя использовать подложку, – сказал Гольцев. – И сразу возникает вопрос, а почему нельзя. Где эта художественная составляющая, которая не позволяет использовать подложку под буквы? Ведь все зависит от фасада здания и от содержания вывески! Или, скажем, требование к цвету букв, который должен быть согласован с цветом фасада. Но как можно привязывать цвет букв в вывеске к цвету фасада, если сейчас в центре города перекрасили почти все фасады? И что теперь – менять все вывески? А как быть с фирменными цветами, которые не подходят под цвет фасада? Городская администрация в ответ на такие вопросы отправляла предпринимателей читать закон и, по сути, не комментировала происходящее никак. Предприниматели пытались согласовывать свои вывески, но ситуация заходила в тупик".

Читайте полностью интервью с Романом Гольцевым в рубрике "Тема недели".

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Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ограничительные мероприятия должны быть разумными"

Заслуженный врач Карелии предложил создать в республике комиссию независимых экспертов по выработке мероприятий для борьбы с ковидом.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов поддержал использование медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Вместе с тем заслуженный врач Карелии считает, что ограничительные мероприятия должны быть разумными.

"Конечно, потребуется их продолжить, – заявил Александр Гаврилов в интервью "Столице на Онего". – Весьма уместным было бы создание в республике некой комиссии независимых экспертов, которая бы помогала вырабатывать мероприятия по борьбе с ковидом. Думаю, ковид – это надолго".

Читайте полностью интервью с эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике "Личное мнение".

фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Новые квартиры "среднего качества" подешевели в Карелии

Стоимость новых квартир эконом-класса или квартир "среднего качества" в Карелии в третьем квартале 2020 года снизилась на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Цена на такие квартиры на первичном рынке составила 52240 рублей за кв. метр.

Это следует из данных Карелиястата об индексах цен на рынке жилья за отчетный период. Почти все остальные типы квартир подорожали как на первичном, так и на вторичном рынках. Полный расклад по ценам на жилье смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Глава Кемского района Карелии: Не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС

Дмитрий Петров рассказал о последствиях прорыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе Карелии.

"Плохие новости, - написал на своей странице в соцсети глава Кемского района Дмитрий Петров. - Факты о масляном загрязнении акватории реки Кемь подтвердились. Не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку".

Петров отметил, что масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку, уточняется. Проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения. Установлены боны для предотвращения распространения нефтепродуктов, применяются сорбенты для удаления нефтепродуктов из воды. К работам привлечена специализированная организация. На реке также работают волонтеры из числа местных жителей. Расследование проводят природоохранная прокуратура.

"Произошедшее заставит выработать решения для предотвращения таких ситуаций в будущем, - сказал Петров. - Осуществить дополнительное укрепление трансформаторных станций, расположенных на всем протяжении реки вдоль берегов. Реализовать превентивные водоотводные (водозащитные) сооружения на случай нестандартных ситуаций. Произошедшее - повод сделать сооружения гидроэнергетики более безопасными для природы. Также необходимо ужесточить контроль за состоянием водной среды".

Глава Кемского района считает, что часть тарифа на вырабатываемую электроэнергию нужно оставлять на местах.

"Эти средства должны быть направлены на природоохранные мероприятия, должны приводить к улучшению жизни местных жителей, компенсировать нарушения экологического равновесия, возникшие при возведении сооружений гидроэнергетики. И самое главное - эти поступления должны быть не разовыми, а регулярными, в течение всего жизненного цикла объектов генерации", - заявил Дмитрий Петров.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

фото: © скриншот с видео читателя

Томограф в ковид-центре Карелии выдержал обрушившийся на него потолок – заверили инженеры

Московские инженеры сообщили, что томограф, на который в госпитале для ветеранов войн обрушился потолок, не пострадал.

"Спешу поделиться информацией с теми, кто обеспокоен ситуацией с обрушением потолка в кабинете компьютерной томографии в Госпитале для ветеранов войн, - написал на своей странице в соцсети врач монопрофильного центра Олег Сухарев. - Сегодня диагностику томографа и пуско-наладочные работы провели московские инженеры – представители фирмы-поставщика. Их заключение: оборудование не пострадало, в том числе и инжектор. В четверг приступим к тестированию томографа и обучению специалистов. В тестовом режиме в начале ноября на новом оборудовании начнут проводиться КТ-исследования. В настоящее время строители выполняют ремонт потолка".

Напомним, что в минувшие выходные, 24-25 октября, в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.

На место ЧП выезжал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Сегодня все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил он.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Главу Карелии беспокоит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась на реке Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС-2

Артур Парфенчиков рассказал о ситуации на Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе, где 24 октября прорвало дамбу.

"Принял доклад премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика о работах по ликвидации размыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2. Между двумя частями дамбы сейчас строится бетонная перемычка. Принимаются все меры, чтобы не допустить возможных новых промывов. Техническое решение специалистами найдено, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети. - Однако гораздо больше нас тревожит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась вдоль берега. Отмечу, что к ликвидации загрязнения оперативно подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП". Специалисты установили боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Они не позволят масляным пятнам распространяться дальше по реке. Загрязнение береговой части маслом обрабатывается сорбентами и другими специальными веществами".

По словам Парфенчикова, в ближайшее время работы по введению Белопорожской ГЭС-2 в эксплуатацию будут продолжены. Однако необходимо выяснить причину аварии, чтобы исключить в дальнейшем ее повторение.

"Сейчас ущерб для экологии удалось минимизировать, но контроль за проведением восстановительных работ и в дальнейшем за развитием ситуации продолжим. Безусловно, Белопорожские ГЭС – важный инфраструктурный объект, и новые гидроэлектростанции нам нужны. Но при этом наша главная задача – обеспечить экологическую безопасность. И в этом вопросе, уверяю, будет самый жесткий контроль", - заверил глава Карелии.

Ранее глава кемского района Дмитрий Петров заявил, то из поврежденного во время аварии на Белопорожской ГЭС-2 трансформатора вытекло более 600 литров масла.

фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Планируется увеличение больничных выплат родителям детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.

Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", — говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для больных коронавирусом в Карелии за сутки уменьшилось на 2,5%

В ковид-центрах Карелии осталось 39,2% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 39,2%. 27 октября этот показатель равнялся 41,7%.

По данным на 28 октября в стационарах находятся 340 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 327 - в состоянии средней тяжести, 7 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Петра Первого и Ленина отмыли в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии подрядчик приступил к помывке памятников, сообщили в администрации города.

Сотрудники Городского комбината благоустройства на этой неделе начали мыть памятники. Работы выполнили в Петровском сквере, на площадях Кирова и Ленина.

Сезонные работы по уборке общественных территорий развернулись в сквере Вечный Огонь, парке 50-летия Пионерской Организации, Губернаторском саду, на Левашовском бульваре, Берёзовой и Малой Подгорной аллеях.

В рамках муниципального контракта подрядчик также убирает с городских клумб однолетние растения. За многолетними в разных районах – продолжается уход. На этой неделе такие работы провели в сквере Александра Пушкина.

Подрядчик продолжает сажать декоративные кустарники. В Бородинском сквере появляется арония черноплодная, а в Магистральном, на Лососинском шоссе, – пузыреплодник калинолистный. Санитарную обрезку с "посадкой на пень" ведут на улице Фридриха Энгельса и Мариинском бульваре. Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.

фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Цены на продукты питания в Карелии в этом году растут быстрее, чем в прошлом

Потребительские цены на продукты питания в Карелии с начала года выросли на 3%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

Темпы роста цен на продовольствие выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда продукты питания подорожали на 1,3%. Это повлияло и на увеличение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. На сколько он подорожал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Работникам предприятий-банкротов в Карелии объяснили, куда жаловаться на долги по зарплате

Управление Росреестра по Республике Карелия, которое контролирует работу арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаций, предупредило их об ответственности за плохую работу по погашению долгов по зарплате в этих компаниях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управление рекомендовало работникам предприятий-банкротов, где имеются долги по зарплате, обращаться в отдел по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Росреестра. Какое наказание грозит арбиртажным управляющим таких предприятий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 28 октября



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