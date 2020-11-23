Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, в регионе вводятся новые противоэпидемические меры. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

"К сожалению, большинство тяжелых и крайне тяжелых случаев коронавируса, а также большинство летальных исходов по-прежнему регистрируется среди жителей республики старше 65 лет. Сейчас каждый выход из дома для пожилых людей – это огромный риск. Поэтому вводим дополнительные ограничения для этой категории: им запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Конечно, есть исключения. Например, когда необходимо обратиться за медицинской помощью или для того, чтобы добраться на работу, в тех случаях, когда удаленный производственный процесс для таких сотрудников организовать невозможно", – пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора сейчас люди старше 65 по всей стране должны соблюдать режим самоизоляции: посещать магазины шаговой доступности и в отведенное время, гулять во дворе или в парках поблизости. Продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости готовы доставить волонтеры. Заявки принимаются по телефону: 8-800-200-34-11.

Работающие пенсионеры из категории 65+ на время самоизоляции могут оформить больничный лист.

Ранее глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков.

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии

Общее число инфицированных достигло 12785, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

На 23 ноября подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении Сегежской центральной районной больницы умерла 67-летняя жительница поселка Надвоицы. Женщина имела сопутствующие хронические заболевания. Это уже 87 жертва коронавируса в республике.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 323 человек. Из этого числа заболевших – 289 человек, из них 38 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 197 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2), в Пряжинском районе – 13 человек (Пряжа – 8, поселок Эссойла – 1, деревня Маньга – 1, поселок Матросы – 1, поселок Чална – 2), в Сегеже – 11 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лахденпохье – 2 человека, в Пудожском районе – 10 человек (Пудож – 6, поселок Подпорожье – 2, деревня Каршево – 1, деревня Ножево – 1), в Кондопожском районе – 49 человек (Кондопога – 42, поселок Нелгомозеро – 1, село Янишполе – 1, поселок Марциальные Воды - 1, село Кончезеро – 4), в Кемском районе – 8 человек (поселок Кривой Порог – 7, поселок Авнепорог -1), в Суоярви – 1 человек, в Прионежском районе – 19 человек (поселок Ладва – 2, деревня Ужесельга – 1, село Заозерье – 2, станция Шуйская – 1, поселок Деревянка – 8, деревня Вилга -1, поселок Пяжиева Сельга – 1, ТСН "Загородное" – 1, поселок Шуя -2) .

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 12785 человек.

Выздоровели еще 124 человека. Справились с болезнью уже 6685 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1975,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1423,7 случая, по Северо-Западу – 1786,4.

Накануне три человека умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В Карелии работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой

Артур Парфенчиков уточнил правила проезда жителей старше 65 лет на транспорте на работу, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Напомним, для жителей старше 65 лет в Карелии введен запрет на пользование городским общественным, а также межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение составляют случаи, когда необходимо добраться на работу или в медучреждение.

В случае проезда на работу необходимо наличие справки организации, подтверждающей трудовые или договорные отношения, с указанием места работы гражданина.

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом, запретив им ездить на общественном транспорте.

фото: © Минздрав Республики Карелия

Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Михаил Охлопков назвал причину сбоя в работе лаборатории по производству анализов на коронавирус.

Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19. Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных. И хотя власти республики уверяют, что справляются с ситуацией, очевидно – система дает сбой.

Соцсети заполонили рассказы о том, что дозвониться до поликлиник в Петрозаводске – невозможно; что врачи приходят на дом с опозданием на день-два; медики отказываются брать мазки; многие заболевшие вынуждены делать анализ на коронавирус платно. Если мазок взяли бесплатно, результатов приходится ждать 10-14 дней (вместо обещанных 48 часов).

- Признайте, что 48 часов на тест – это миф, нет такого в природе. Тесты в Карелии делаются 10-14 дней, это вам любой человек подтвердит, у которого брали в последние недели, - спросили у министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

- Да, у нас есть определенные проблемы, задержка с производством анализов на коронавирус. Они начались с того момента, когда нам в одну из лабораторий привезли несколько сотен тестов, взятых в Президентском кадетском училище после обнаружения там очага инфекции. Это стало первым пусковым механизмом к образованию задержки. Затем уже тесты кадетов отправлялись по линии военного ведомства в Санкт-Петербург.

Второй момент – это резкое увеличение числа вызовов. Соответственно, увеличилось и число мазков. Число инфицированных растет – значит и число показаний, чтобы брать новые мазки, тоже растет.

Также читайте в большом интервью Михаила Охлопкова: почему вызванный на дом врач приходит к некоторым больным с опозданием на день-два; правда ли, что заболевшим скоро начнут выдавать бесплатные лекарства прямо на дому?

фото: © Столица на Онего

Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии

В начале ноября был уволен главврач Республиканской инфекционной больницы Карелии Иван Белкин.

Вместе с уволенным Белкиным из Республиканской инфекционной больницы приняли решение уйти еще 12 сотрудников. Скандальную ситуацию тогда прокомментировала новый руководитель лечебного учреждения Юлия Кононенко, сообщив, что никакого кадрового голода нет, вся необходимая помощь пациентам оказывается, а на места уволенных пришли новые специалисты, которые хотят здесь работать.

И все же журналист "Столицы на Онего" попросила самого министра здравоохранения прокомментировать увольнение бывшего главврача Республиканской инфекционной больницы Ивана Белкина.

- Прокомментируйте ситуацию в Республиканской инфекционной больнице. Ведь очередь из скорых возле здания РИБ и часами лежащие в коридорах пациенты – это факт.

- Да, и именно поэтому мы поменяли в Республиканской инфекционной больнице главного врача. Я вначале воздерживался от комментариев: не в моих правилах бросать камни вслед уволившимся. Но сейчас вынужден это сделать, учитывая, сколько недостоверной информации появилось после увольнения Ивана Васильевича Белкина.

В РИБ действительно были проблемы с госпитализацией, а, учитывая, что это наш главный диагностический сортировочный пункт, мы не могли допустить его неэффективной работы. На должности главного врача в таком важном учреждении должен работать компетентный в области инфекционных заболеваний человек.

На больницу поступали жалобы, в том числе обращения от коллектива, и мы, например, неоднократно указывали руководителю на то, что необходимо увеличить штат приемного покоя. И что мы видели? Там работала всего одна бригада! Только после неоднократных напоминаний руководитель увеличил количество медиков в приемном покое до двух человек, и то они просто разделяли ночь: один работал полночи, потом второй – полночи. То есть по сути это все равно был один человек.

Приемный покой не справлялся, и под окнами больницы возникала очередь из скорых. Однажды приехавшие на место контролеры Минздрава увидели под окнами РИБ 9 скорых, которые стояли длительное время. А в это время на станцию поступали вызовы, люди ждали врачей. Тогда как решение было на поверхности: скорая должна оставлять больных в приемном покое и уезжать. Проблема решалась за 5 минут – нужно было просто спустить вниз дополнительный персонал. Ну и, конечно, совершенно не допустима ситуация, когда в боксах на постоянной основе лежали пациенты. Бокс – это сортировочное место, человек там должен находиться максимум 4-6 часов.

Кроме этого, задержка в проведении тестов по всей республике началась с Республиканской инфекционной больницы.

Лаборатория РИБ сбилась с графика, когда туда поступили тесты курсантов Кадетского училища. В обычные дни она делала по 600 тестов в сутки, но за короткое время там накопилось 4 000 не сделанных тестов. Бывший главврач никого не поставил в известность, хотя, очевидно, что мы могли бы быстро перераспределить их по другим лабораториям, в том числе, в районах.

Также в большом интервью "Столице на Онего" Михаил Охлопков ответил на вопросы: почему Карелия выбилась в лидеры по распространению коронавируса в России? Почему медики не так охотно, как раньше, идут работать с больными COVID-19?

Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать здесь.

фото: © Администрация Петрозаводска=

Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков опубликовал ряд ограничений, которые ввел в связи с ростом числа инфицированных COVID-19 в Карелии.

"В республике до 15 января запрещается проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, публичных, корпоративных и других. Исключение – мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования. При этом мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением всех противоэпидемических требований", - сообщил глава Карелии.

Ране сообщалось, что спортсменов допустят на соревнования в Карелию только с отрицательным результатом теста на COVID-19.

фото: источник - паблик Республика Карелия

В Кондопоге от коронавируса скончалась директор школы №6 Вера Слясская

Вера Михайловна Сласская скончалась на 63 году жизни от коронавируса в Кондопожской больнице, сообщили в официальном паблике правительства Карелии.

На минувшей неделе 16 ноября Вера Михайловна вызвала домой скорую помощь: женщина уже была в тяжелом состоянии, поэтому медики незамедлительно госпитализировали её в отделение анестезиологии и реанимации Кондопожской ЦРБ и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пять дней врачи боролись за жизнь пациентки, на помощь кондопожским медикам приезжали специалисты Территориального центра медицины катастроф и Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Решали вопрос о переводе в Госпиталь для ветеранов войн или Республиканскую инфекционную больницу, но тяжелое состояние Веры Михайловны, осложненное хроническими заболеваниями, не позволило это сделать, – пояснили в Минздраве республики.

Врачи сделали всё возможное, но организм женщины не справился, она скончалась 21 ноября в возрасте 63 лет.

Вера Михайловна трудилась в школе №6 с 1987 года, последние 17 лет работала её директором, имела Почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Карелия".

Для учителей Вера Михайловна была идейным вдохновителем, опытным наставником. Имела удивительный контакт с детьми, отмечают коллеги, она чувствовала и понимала каждого ребёнка.

Школа скорбит о тяжелой утрате.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Вы уже переболели коронавирусом? (ОПРОС)

Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19.

Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных – болеют взрослые и дети, кто в тяжелой форме, кто бессимптомно.

На сегодняшний день в Карелии госпитализированы 684 человека, инфицированных коронавирусом. Среди пребывающих в стационаре – 616 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 56 – в тяжелом и 12 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

На 23 ноября в Карелии зарегистрировано 12785 случаев заражения COVID-19, 6685 – выздоровели.

"Столица на Онего" интересуется у читателей: Вы уже переболели коронавирусом?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии

Министерство строительства Карелии не согласно с предложением временно приостановить взимание взносов за капремонт с населения республики.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

Такая инициатива возникла в парламенте в связи с тем, что на счетах Фонда капремонта находится около 1 млрд рублей, собранных с населения в предыдущие годы. И эти деньги до сих пор не потрачены. "Не пора ли нам приостановить доначисление этих взносов, индексацию взносов в Фонд капремонта? Может быть, на год, как минимум. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть помочь людям, которые платят эти взносы. Тем более, все равно эти деньги лежат мертвым грузом на счетах и не работают. Дать людям передышку...", - пояснил депутат Леонид Лиминчук. Почему Минстрой против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, продлив дистанционное обучение школьников.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что в связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, вводятся новые противоэпидемические меры.

"Поскольку в числе инфицированых много детей – ежедневно регистрируем несколько десятков случаев – дистанционное обучение для школьников 4-х, 5-8х и 10 классов продлевается до конца этой четверти. Несмотря на то, что дети, как правило, переносят коронавирус более легко, они могут инфицировать педагогов, а также своих близких, в том числе старшего поколения".

Напомним, что в Карелии на 23 ноября зарегистрировано 1403 ребенка, заразившихся COVID-19.

фото: © pixabay.com

Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку

В Карелии введены новые требования для работодателей из-за угрозы распространения COVID-19.

Согласно распоряжению главы республики Артура Парфенчикова работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов.

"Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы. Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом", - пишет Парфенчиков в соцсети.

Ранее глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно.

фото: Столица на Онего

"Мне очень обидно за наших детей, проживающих в деревне"

Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Карелии рассказала депутатам Госдумы о том, что в малокомплектных школах дети не получают образования.

Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Лариса Левина в соцсетях обратилась к родителям и сообщила, что вынуждена отказаться от преподавания в 7-8 классе, потому что при совмещенных уроках не сможет обеспечить усвоение даже базового уровня геометрии и алгебры.

"И дело даже не в зарплате за 5 уроков, а в том, что это будет нечестно по отношению к ребятам, - пишет учитель. - Дистанционные уроки дело хорошее, но при условии, что они проходят в одном классе. Мне очень обидно за наших детей, проживающих в деревне. Я не согласна с такой ситуацией. Но пока мы будем молчать и терпеть, ничего не изменится".

Преподаватель разместила в соцсети текст обращения в Государственную Думу, в котором рассказала, что закон с подушевым финансированием убивает образование в малокомплектных школах.

"Я учитель физики и математики с 32 летним стажем. Имею стаж руководящей деятельности (15 лет - директор школы). В настоящее время работаю учителем физики. У меня единственный вопрос: до каких пор вы будете делать вид, что в образовании всё в порядке. Меня интересует положение малокомплектных школ. Ваш закон с подушевым финансированием "убивает" образование в этих школах. Оптимизировали до предела. Детей мало, соответственно денег тоже мало, как результат, уменьшение классов-комплектов. Если учредитель откроет лишний класс - санкции и т.д. Поэтому обращаться к учредителю бесполезно, он "стоит на букве закона". В нынешних условиях, когда дистанционное обучение стало наиболее актуально, отпадает проблема с кадрами. Можно вести уроки дистанционно - технологии теперь позволяют. Но ваш пресловутый закон предлагает это делать: 1) бесплатно 2) с нулевым результатом".

Лариса Левина призвала депутатов Госдумы изменить закон.

"Надо менять закон - дети из малокомплектных школ не получают право на образование! Они не виноваты, что их мало! А закрыть такие школы, значит, ликвидировать деревню, которую, как призвал наш президент, надо поддерживать. Убедительная просьба, требование, если хотите - решайте срочно вопрос с финансированием маленьких школ. Должен быть закон - никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранного, информатики не может быть. Независимо от количества детей. Поймите вы, наконец, количество решенных задач на уроке не зависит от количества детей, сидящих в классе".

фото: © кадр из видео

Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию со смертностью (ВИДЕО)

Заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в республике Игорь Корсаков прокомментировал информацию СМИ о якобы заниженной статистике по смертности от COVID-19.

"Что касается смертности от ковида, мы всегда исходили от одного правила: показывать всю информацию достоверно, – сказал Корсаков. – И, наверное, цифры сегодняшних дней в части инфицированных, когда по 300 человек, по 320, по 370 заболевают, показывают, что мы к этому подходим очень серьезно. Показываем всю информацию, которую реально выдает лаборатория".

Если затрагивать информацию, связанную со статистикой смертности, то по словам Корсакова, "конечно, в ковидных центрах умирают люди".

"Бывает, что умирает и по 3-4 человека. Но они не все умирают от ковида. Для того, чтобы поставить диагноз "смерть от ковида", мы должны обязательно провести патологоанатомическое вскрытие. И вот эта процедура, которая сегодня определена нормативными документами, составляет до 30 дней, – признался Игорь Корсаков. – Мы стараемся, конечно, за 2 недели этот вопрос решить. После двух недель, 17-18 дней, патологоанатом ставит диагноз. У нас люди умирают от инфарктов, от инсультов, от осложнений эндокринных заболеваний. Но смерть ведь не от ковида. После того как патологоанатом даст заключение, что основная причина смерти – коронавирусная инфекция, вот тогда этот человек попадает в реестр. И мы даем информацию, что человек умер от ковида".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 323 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 12462 человека. Выздоровели 6685 пациента. Умерли 87 человек.

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Информация о смертях от коронавируса поступает в Карелии с опозданием на 2-3 недели

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о статистике летальных исходов от коронавируса в республике.

- В последнее время резко увеличилось и количество летальных исходов. Почти каждый день кто-то умирает от коронавируса. И, кстати, мы, точно зная, что кто-то умер, далеко не всегда видим отражение этой смерти в статистике. Как вы можете это объяснить?

- Статистику смертей мы честно отражаем. У кого коронавирус определён посмертно, попадают в статистику позже, потому что уходит время на вскрытие и патологоанатомическое заключение. В сводке они появляются иногда через 2-3 недели. Патологоанатомы – это независимые эксперты, мы им не можем указать, какой диагноз установить. В статистику попадают все, бывает, что с задержкой и только в том случае, если коронавирус стал главной причиной смерти.

Подробное интервью с Михаилом Охлопковым читайте здесь.

фото: пресс-служба главы Карелии

Передвижные клубы на колесах поедут по районам Карелии (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о покупке передвижных домов культуры для районов.

"Сейчас в Ленобласти завершается сборка семи передвижных домов культуры для поселков Карелии. В декабре, после установки оборудования, они отправятся в наши районы", - рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в минимальный комплект каждого автоклуба входит сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Передвижной культурный центр легко превращается в небольшую концертную площадку. Чтобы подготовить его к работе, потребуется всего полчаса.

Приобрести автоклубы удалось благодаря нацпроекту "Культура".

"Пандемия коронавируса закончится, и мобильные культурные центры приступят к работе в полном объёме. С их помощью жители смогут проводить концерты, фестивали и праздники в любое время года даже в самых отдалённых деревнях и поселках", - выразил надежду Парфенчиков.

фото: © правительство Карелии

Артур Парфенчиков: нечестные действия подрядчиков повлекут за собой серьезную ответственность

Глава Карелии побывал на стройке ФОКа в Медвежьегорске. За нарушение сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции, сообщили в правительстве республики.

В субботу, 21 ноября, Артур Парфенчиков совместно с председателем Законодательного собрания Элиссаном Шандаловичем, представляющим в карельском парламенте интересы жителей Медвежьегорского района, и руководителем Минстроя Виктором Россыпновым проверил темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Установлено, что подрядчик – ООО "Алвани СПб" – не соблюдает сроки и не может выполнить взятые на себя обязательства.





Только сейчас строители заканчивают заниматься витражами и кирпичной кладкой, то есть тепловым контуром здания, и до сих не приступили к устройству внутренних коммуникаций и отделочным работам. Также подрядчик не завершил работы по благоустройству. Из-за неоднократных ошибок при установке бордюра рабочие до сих пор не подошли к укладке асфальта. Есть риски, что контракт в этом году так и не будет выполнен.

Управление капитального строительства уже выставляло претензии и штрафы, однако этих мер оказалось недостаточно.

Глава республики поручил Министерству строительства составить еженедельный график сдачи работ по ФОКу.





В этом году в антимонопольную службу уже направлены ходатайства по пяти организациям о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. По некоторым случаям возбуждены уголовные дела.

‒ Наша задача – создать в Карелии практику, при которой любые нечестные действия повлекут для нерадивых подрядчиков серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Желающие легко заработать, а не выполнять свои обязанности по контракту в полном объеме, должны исчезнуть с рынка госзаказа Карелии, ‒ подчеркнул Артур Парфенчиков.





ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, отметил руководитель региона, однако ввиду указанных обстоятельств, это произойдет уже во втором полугодии следующего года.

фото: Михаил Почуев/ТАСС

Более 30 банков рискуют закрыться в течение года

В ближайшие 12 месяцев до 35 российских банков могут лишиться лицензии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале. О причинах кризиса в банковском секторе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © wikipedia.org

Дачники на севере Карелии остались без автобусной остановки

Пенсионеры вынуждены несколько километров добираться пешком до общественного транспорта.

Жители карельского города Беломорска, владеющие дачными участками в районе деревни Матигора, остались в уходящем году без автобусной остановки. Как рассказал "Столице на Онего" один из местных садоводов Федор Лежнев, среди дачников немало пенсионеров, и чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится в соседнем поселке, им приходится идти пешком несколько километров.

По словам Лежнева, возмущенные дачники уже обращались к районным властям. Но частный перевозчик, который обслуживает это направление, так и не делает остановку возле дачных участков вблизи Матигоры.

фото: © страница Вконтакте Ларисы Левиной

"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии"

Учитель из Карелии призвала депутатов Госдумы срочно решить вопрос с финансированием малокомплектных школ.

Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Карелии Лариса Левина рассказала депутатам Госдумы о том, что в малокомплектных школах дети не получают образования.

"Надо менять закон – дети из малокомплектных школ не получают право на образование! Они не виноваты, что их мало! – пишет Лариса Левина. – А закрыть такие школы, значит, ликвидировать деревню, которую, как призвал наш президент, надо поддерживать. Убедительная просьба, требование, если хотите – решайте срочно вопрос с финансированием маленьких школ. Должен быть закон – никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии, истории, биологии, географии, иностранного, информатики не может быть. Не зависимо от количества детей. Поймите вы, наконец, количество решенных задач на уроке не зависит от количества детей, сидящих в классе. Если мне для усвоения материала требуется решить 10 задач, то я буду их решать и с 1 учеником, и с 30-ю. Количество задач зависит от длительности урока, если урок короче в два раза, то и задач решим 5, а не 10. Вот вам и конституционное право на образование".

Подробнее читайте в рубрике "Личное мнение".

фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Более 1400 детей за время пандемии заразились в Карелии коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 22 ноября по статистике в Карелии было 12462 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1344 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 23 ноября, – уже 12785 ковидных больных, из которых 1403 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 59 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 323 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 12462 человека. Выздоровели 6685 пациента. Умерли 87 человек.

фото: pixabay

Готовится резкое сокращение господдержки бизнеса в Карелии: в бюджете не хватает денег

Финансирование господдержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Карелии в 2021 году планируется сократить в 1,7 раза.

Это следует из проекта бюджета Карелии на 2021-2023 годы.

Согласно документу, по состоянию на 1 ноября 2020 года на реализацию нацпроекта потрачено 460,9 млн рублей. На 2021 год заложена сумма в размере 262,8 млн рублей. В рамках национального проекта реализуются 4 региональных проекта. Увеличение финансирования предусмотрено только для поддержки фермерства. По всем остальным проектам планируется сокращение. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель грузовика из Санкт-Петербурга получил травмы на трассе в Карелии

Грузовик с полуприцепом перевернулся на трассе "Сортавала" в Лахденпохском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье в 14:15 на 227 км (+580 м) автодороге "Сортавала" водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом при выполнении левого поворота не справился с управлением, машина перевернулась.

В результате ДТП 25-летний водитель из Санкт-Петербурга получил травмы и был госпитализирован.

Ранее пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России поставлен очередной суточный рекорд по заражению COVID-19 – 25173 человека

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 23 ноября превысило 2 млн человек, сообщили в оперштабе РФ. За последние сутки в России выявлено 25 173 случая COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 23 ноября составило 2 114 502 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 611 445 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 16 002 пациента.

Умерли за все время 36 540 человек, за последние 24 часа подтвержден 361 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 520 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23ноября остаются 481 674 человека.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Ульянов предложил закрепить в Конституции Карелии прямые выборы глав муниципальных образований

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов выступил за возвращение прямых выборов глав муниципальных образований и закрепления этой нормы в Конституции.

В Карелии рабочая группа по внесению изменений в Конституцию республики, созданная при региональном Заксобрании, закончила первый этап сбора предложений. Они касаются блока "Государственное и муниципальное управление".

Одно из них внес депутат карельского парламента, лидер фракции КПРФ и руководитель регионального партийного отделения Евгений Ульянов.

Так, Евгений Ульянов предложил внести изменения в часть 1, статьи 10 и закрепить в Конституции республики, что руководители муниципальных образований выбираются путем всенародного голосования.

"В последние годы в Карелии практически повсеместно были отменены прямые выборы руководителей муниципальных образований. Это привело к тому, что чиновники даже на местном уровне перестали быть подотчетными избирателям, - пояснил Евгений Ульянов. - Они работают для начальства, а не для людей. Результат мы видим – принимаются антисоциальные, антинародные решения".

Лидер КПРФ в Карелии считает, что возвращение прямых выборов глав и закрепление этой нормы в Конституции позволит сделать работу власти на местах более эффективной, а главное – создаст условия для принятия справедливых решений в интересах избирателей.

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На этой неделе в Карелии амбулаторным пациентам с коронавирусом начнут бесплатно выдавать лекарства

Минздрав Карелии закупил основные лекарственные препараты для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ведомства.

На лекарства для лечения амбулаторных больных из федерального бюджета республике было выделено 23 млн рублей.

Лекарства в республику поступили и распределены по медицинским организациям для выдачи амбулаторным пациентам – как в Петрозаводске, так и в районах республики.

Бесплатные лекарственные препараты будут выдаваться врачом при визите к больному или доставляться пациентам силами волонтеров. Первые пациенты получат их уже на этой неделе.

фото: © Корпорация развития

Жителей Карелии научат, что не в деньгах счастье, а в умении ими пользоваться

Министерство финансов разработало настольную игру "Не в деньгах счастье", которая, по мнению ведомства, поможет населению в игровой форме постичь основы финансовой грамотности.

У игры есть официальный сайт, где можно бесплатно скачать файл для самостоятельного изготовления комплекта игры, состоящего из игрового поля и карточек. В описании к игре указано, что она помогает отработать "навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов".

На повышение финансовой грамотности россиян в последнее время направляет много усилий правительство, свои проекты есть у Минфина и ЦБ РФ, общественных организаций и вузов. Большую популярность приобретают школы финансовой грамотности, где каждый желающий может получить не только теоретические знания, но и практические навыки, как разумно распоряжаться деньгами.

В Карелии этим занимается "Школа финансовой грамотности "Финплан К", основанная независимым финансовым консультантом Михаилом Корякиным. До этого он сделал успешную карьеру в различных банках и инвестиционных компаниях Москвы от трейдера до генерального директора, но решил вернуться в родную Карелию и основать собственную Школу.

"Финплан К" организует групповые семинары, онлайн-вебинары, мастер классы по финансовой грамотности, курсы финансовой грамотности для учащихся, проводит личные финансовые консультации.

"Все, кто задумывался о своем финансовом будущем, наверняка сталкивался с вопросом "С чего начать?", – говорит Михаил Корякин, – Если человек не является профессиональным финансистом, проще всего обратиться к финансовому консультанту. Уже на первичной консультации у человека появляется четкое понимание, в каком направлении нужно думать".

По словам основателя "Финплан К", опыт групповых занятий показывает, что даже такие простые понятия, как "статьи расходов", "анализ семейного бюджета", "управление финансами" вызывают массу вопросов у слушателей.

"Все думают что знают, что такое "учет расходов". Казалось бы ничего сложного. Но это надо делать каждый день, на протяжении многих лет. А еще лучше делать учет расходов на каждого члена семьи. Где можно маму подужать с косметикой, где папу с пивом и так далее", – поясняет Михаил.

С доходам тоже все только кажется простым.

"Когда появляются свободные деньги, куда их несут? В банк на депозит. Но возможны и другие способы вложений как, например, в облигации, в акции. Для этого, этими инструментами надо уметь пользоваться", – говорит основатель "Финкапитал К".

Участники курсов получают ответы на все эти вопросы. Например, какие есть способы снижения рисков для семейного бюджета, как правильно проводить математические вычисления в личных и семейных финансах, что такое простые и сложные проценты и многие другие.

Отдельный блок вопросов касается кредитов, налогов и налоговых вычетов. Это тоже важный инструмент преумножения доходов, надо только уметь им пользоваться.

Еще одна проблема, для решения которой нужно быть финансово грамотным – окружающая нас со всех сторон реклама товаров и услуг. Под ее влиянием деньги семейного бюджета утекают как песок сквозь пальцы. В Школе финансовой грамотности учат, как определить недобросовестную рекламу, какие есть способы введения потребителя в заблуждение и как им не поддаваться.

"Главный смысл всего обучения – как правильно ставить цели в жизни, и как они связаны с целями финансовыми, – считает Михаил, - Что такое финансовый и жизненный капитал, как они взаимосвязаны, и как добиться гармонии между ними – вот основной вопрос, от ответа на который зависит, в конечном счете, благополучие ваше и вашей семьи. И в Школе финансовой грамотности мы можем этому научить".

Подробнее о том, чему учат в "Школе финансовой грамотности "Финплан К", можно узнать на ее сайте, а также позвонив по телефону +7 921 229 38 93, или оправив письмо по электронной почте info5@finplank.ru.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Пневмония унесла жизнь 67-летнего жителя Карелии

Общее число умерших от пневмонии в Карелии на 23 ноября составило 90 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии – скончался 67-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный - и 31человек госпитализирован с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2387 пациентов, 90 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных коронавирусом сократилось в Карелии

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки почти на 2 процента.

Как сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на 23 ноября в республике свободно 37,1 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 39,0 процентам.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 684 жителя республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 56 тяжелобольных и 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.





Напомним, один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии.

фото: © паблик Вконтакте газеты "Беломорская трибуна"

Вандалы вырвали сиденья на новом стадионе в районе Карелии (ФОТО)

В Беломорске неизвестные сломали сиденья на стадионе.

В паблике газеты "Беломорская трибуна" опубликовано обращение директора управления по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского района Александра Рогацевича, который просит местных жителей ценить то, что делается и создается в городе.





"Уже вошло в нехорошую традицию - разрушать и портить имущество на стадионе, на котором проводятся контрольные тренировки, товарищеские встречи команд и жители города беспрепятственно занимаются спортом. Многие в интернете пишут о том, что мало создается новых спортивных объектов. У меня вопрос: для кого и для чего их строить и открывать, если мы сами не желаем сохранить то малое, что у нас есть?" - возмутился Александр Рогацевич.

Александр Рогацевич обратился к жителям Беломорска не только как директор управления по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского района, но и как отец трех сыновей.

"Давайте сохранять и ценить то, что у нас есть, давайте оставим то малое нашим детям, что у нас есть", - написал Рогацевич.

Редакция газеты поддержала директора управления физкультуры и отметила, что просьба бережнее относиться к городскому благоустройству касается не только стадиона, но и хоккейной и баскетбольной площадок на Мерецкова, тренажеров, спортивных площадок в сельских поселениях.

фото: pixabay

Доходы богатых будут расти быстрее, чем бедных: рейтинг Карелии

Доля высокооплачиваемых жителей Карелии превышает процент работников с низкой зарплатой более чем в 2 раза.

Это следует из исследования уровня зарплат в регионах России, проведенного агентством РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования учитывалась доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. В Карелии их число составляет 4,6% от общего количества работающего населения. Кроме того, в рейтинге указана доля низкооплачиваемых работников, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц. В Карелии этот показатель составляет 1,9%. В результате Карелии заняла 23 место среди регионов России. По мнению авторов исследования, в ближайший год не стоит ожидать радикального увеличения низких зарплат, но зато будут расти доходы богатых. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".