Главные новости сегодняшнего дня

фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты

Создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

На своей странице в соцсети Пирожников ответил на многочисленные вопросы, почему он решил переехать в Дубай.

"9 февраля я вышел из своей квартиры в Петербурге с маленьким рюкзаком и с тех пор больше туда не возвращался. Я вылетел в Эмираты, потому что считал, что здесь экономика ориентирована на туризм и никто никогда не введет локдаун. Я ошибся и полтора месяца просидел взаперти. Тем не менее, местная жизнь мне понравилась", - написал Сергей Пирожников и перечислил плюсы проживания в Арабских Эмиратах.

Во-первых, это сумасшедшая инфраструктура: есть все, начиная от полей для гольфа, гоночных треков и прочих велодорожек, до крытого горнолыжного спуска и не знаю чего еще.

Во-вторых, один из лучших аэропортов мира и потрясающая транспортная доступность - даже прямо сейчас Emirates летают в 70 городов по всему миру.

В-третьих, отличное питание: шикарные рестораны топового мирового уровня в сочетании с доступностью практических любых продуктов на заказ с доставкой на дом. Устрицы gillardeau добираются до моего дома на второй день после вылова во Франции, из США и Японии всегда доступно свежайшее мясо, даже селедку под шубой привезут за пол часа из Березки.

В-четвертых, налоги, близкие к нулю, понятное государственное регулирование бизнеса и общая инвестиционная привлекательность. Правительство здесь хочет, чтобы предприниматели приезжали и работали, для чего реально прикладывает много усилий.

В-пятых, Эмираты отлично справляются с пандемией: на фоне одного из самых интенсивных в мире тестирований граждан, отсутствия каких-либо ограничений (кроме масочного режима) и открытых для туристов границ, уровень заболеваемости довольно низкий, а смертность за все время с самого начала едва превысила 400 человек.

В-шестых, климат здесь просто огонь. С октября по май идеально тепло, а с июня по сентябрь жарко, но я привык и даже в +43 каждый день катался на велике.

Также здесь все говорят на английском, что меня более чем устраивает. Впрочем, наших ребят здесь тоже полно, и даже те, кто больше никакого языка не понимает, - не будут страдать.

"Плюсы можно перечислять еще долго, но для себя я уже точно решил, что перебазировался сюда. Дубаи - отличное место для жизни. Жду друзей в гости", - написал Пирожников.

Еще одним из приятных моментов своей жизни в ОАЭ он назвал велопрогулки, благодаря которым он похудел на 15 кг.

Подробнее об основателе компании KUPIBILET.RU, 37–летнем Сергее Пирожникове читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Карелия попала в число самых заразных регионов России по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом, среди 13 перечисленных регионов значится и Карелия.

Пиковые значения суточного показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от 1,8 до 57,5 случая на 100 тыс. жителей.

"Разброс суточного показателя за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная", - отметила Попова.

Главный санитарный врач уточнила, что высокие показатели суточного прироста заболеваемости были зафиксированы также в республиках Алтай, Коми, Тыва, Хакасия, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Коронавирус повлиял на себестоимость перевозки пассажиров в троллейбусах Петрозаводска

Проезд в троллейбусах Петрозаводска будет стоить по-прежнему 25 рублей, несмотря на рост себестоимости перевозки пассажиров МУП "Городской транспорт".

Это следует из проекта решения Петросовета, которым регламентируется тариф за одну поездку в троллейбусах.

Цены на проезд в этом виде транспорта ниже себестоимости, поэтому "Городской транспорт" получает из бюджета компенсацию - 8,82 рубля за каждый "билет". По оценке администрации, в результате введенных на территории Петрозаводска ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции произошло значительное снижение пассажиропотока, поэтому выросла себестоимость перевозки одного пассажира. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

За минувшие сутки скончались от COVID-19 пожилые женщина и мужчина, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице умерли 80-летняя жительница Суоярви и 83-летний петрозаводчанин, оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии скончались 89 человек.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге от коронавируса скончалась директор школы №6 Вера Слясская. Ей было 63 года.

фото: © кадр из видео

Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью"

Глава Карельской митрополии РПЦ напомнил в проповеди о столетии легализации в России абортов.

Выступая с очередной проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, глава Карельской митрополии Русской православной церкви сравнил Россию с "кровоточивой женщиной, которая страдает позорной изнурительной болезнью ".

"Наш дом – Русь, Россия – не выдержала в 1917 году штормового натиска и пала. Пришли те, кто именовал себя врачами от царских недостатков, от царского режима, от недостатков царского самодержавия, и они сделали кровавую операцию народу, сделали мощнейшее кровопускание. Тогда, как и совсем недавно, наш народ пытались лечить с помощью шоковой терапии. Все помнят эти недавние события. И наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью. Позорной, потому что кровотечение усиливается от бесчисленных абортов", – сказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Как отметил иерарх РПЦ, аборты были легализованы в России ровно сто лет назад – в ноябре 1920 года. При этом митрополит Петрозаводский и Карельский Константин напомнил евангельскую историю об исцелении женщины, страдающей кровотечением, которая прикоснулась к Иисусу Христу. "Если наш народ, наша страна с такой же огромной верой прикоснется к Иисусу Христу, то мы все получим исцеление", – заявил митрополит Константин.

фото: pixabay

Ледяной дождь идет в Карелию

По прогнозам метеоцентра "Фобос" ледяные дожди вновь угрожают Карелии.

"В европейской части страны начинается очередной период межсезонья. А ведь в выходные вполне могло показаться что зима окончательно вступила в свои права", - сообщают "Метеовести" со ссылкой на специалистов центра "Фобос".

Однако с 23 ноября зима начнёт сдавать позиции.

"Ухудшение погоды в Центре и на Северо-Западе было связано с вторжением атлантического циклона. И в ближайшие дни именно такие вихри будут раз за разом прорываться на Русскую равнину. В их циркуляции заключён воздух, согретый Гольфстримом. Поэтому в холодное время года вторжения из Атлантики всегда приводят к повышению температуры", - пояснили метеорологи.

Согласно прогнозам, уже 23 ноября всю западную половину европейской территории России охватят оттепели — в полуденные часы до 0...+5°. Выпавший снег начнёт таять.

"Но слякоть на улицах – это не самое худшее следствие потепления. Очень разными в зоне влияния циклона будут фазы осадков. На западе и северо-западе страны – это дождь, на востоке Русской равнины – снег. Но на границе этих зон – в полосе от Карелии до Черноземья – опять могут выпадать переохлаждённые осадки!" - предостерегают специалисты.

Значит, в Карелии вновь пройдут ледяные дожди.

фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 362

С начала пандемии более 13 тысяч жителей республики заразились коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 в Карелии выявлен еще у 362 человек. Из этого числа заболевших – 325 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи коронавирусной инфекции подтверждены: в Петрозаводске – 294 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 1, СНТ "Дружба" – 1, поселок Матросы – 2, поселок Чална – 6), в Сегежском районе – 8 человек (Сегежа – 3, поселок Надвоицы – 5), в Беломорском районе – 7 человек (Беломорск – 3, поселок Летнереченский – 1, поселок Новое Машезеро – 2, село Сумский Посад – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселок Сорола, поселок Куликово), в Кондопожском районе – 8 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные Воды - 1, село Кончезеро – 1), в Суоярви – 1 человек, в Прионежском районе – 16 человек (поселок Ладва-Ветка – 3, поселок Ладва – 1, деревня Косалма – 1, село Заозерье – 4, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя -4, поселок Мелиоративный – 1, поселок Карельская Деревня – 1), в Костомукше – 10 человек, в Олонецком районе – 5 человек (Олонец – 3, село Видлица – 2).

В результате число заразившихся коронавирусом увеличилось в республике до 13147.

За сутки выздоровели еще 143 человека. С начала пандемии выписаны уже 6828 пациентов.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2029,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1440,9 случая, по Северо-Западу – 1799,8.

Накануне один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии.

фото: © кадр из видео

Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО)

Курьезный случай с воришками произошел на Первомайском проспекте.

В минувшее воскресенье, 22 ноября, в Петрозаводске на Первомайском проспекте, у дома №42 средь бела дня злоумышленники украли люк.

Как рассказали очевидцы, молодые люди сняли крышку люка, погрузили ее в багажник машины, а так как автомобиль стоял на дороге с небольшим наклоном, то по снегу он откатился и попал колесом в открытый люк - то есть сами себе вырыли яму.





Вытащить застрявшую машину помогли жильцы дома. А благодаря системе видеонаблюдения, установленной управляющей компанией "ОнегоСтройСервис", воришек удалось моментально установить. Всего в доме управляющей организацией установлено 13 камер, по периметру дома, в подъездах и лифтах.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке

Ранее объявленный в розыск молодой человек, который с другом вытащил пассажира из автобуса и избил его, найден и привлечен к ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 17 ноября в полицию Петрозаводска поступило заявление от горожанина - неизвестный причинил ему телесные повреждения. Выяснилось, что петрозаводчанин ехал в маршрутном автобусе, среди пассажиров которого были двое мужчин. Они вели себя вызывающе, по видимым признакам, находились в состоянии опьянения. Заявитель сделал им замечание, после чего произошел словесный конфликт. На улице Шотмана автобус остановился, и тогда один из этих граждан вытащил потерпевшего на улицу, где нанес ему телесные повреждения.

В течение двух суток полицейские установили подозреваемого - 29-летнего петрозаводчанина. Он был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. В настоящее время гражданин по решению суда привлечен к административной ответственности. За отказ от медицинского освидетельствования, что предусмотрено статье 6.9 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении фигуранта.

Ранее полиция опубликовала видео, на котором был запечатлен омент ссоры пассажиров.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом отмечен в 10 школах и 17 детских садах республики.

По сообщению управления Роспотребнадзора Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 14-ти классов в 8-ми школах Петрозаводска. Так, на карантин закрыты классы в школах №№7, 25, 33, 34, 39, Лицее №40, Академическом и Державинском лицеях. Кроме того, из-за высокой заболеваемости закрыты один класс в Челмужской средней школе в Медвежьегорском районе и два класса Элисенваарской школы в Лахденпохском районе.

На карантине за неделю оказались и 26 групп в 17-ти детских садах Петрозаводска.

Напомним, эпидпорог по ОРВИ в Карелии по-прежнему превышен почти на 40 процентов.

фото: © кадр из видео

Женщина в Петрозаводске чудом увернулась от автомобиля, попавшего в ДТП (ВИДЕО)

На Ключевой столкнулись два автомобиля, случайный пешеход чуть не стал жертвой ДТП.

В минувший понедельник, 23 ноября, в 17.22 на улице Репникова в зоне пешеходного перехода столкнулись два автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк". На видео запечатлено, как в автомобиль, остановившийся для пропуска пешехода, сзади въезжает вторая машина. От удара "легковушка" выехала на пешеходный переход, чуть не сбив женщину.

По счастливой случайности женщина успела среагировать и отбежать.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Планируется резкое сокращение финансирования госпрограмм социального блока в Карелии

Бюджетные ассигнования на госпрограммы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и другие направления соцсферы в Карелии в 2021 году планируется сократить примерно на 40%.

Это следует из проекта бюджета Карелии на следующий год.

Согласно документу, расходы на социальный блок госпрограмм по итогам 2020 года почти достигнет 43 млрд рублей, а в 2021 году сократится до 25,9 млрд рублей. Финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения", согласно проекту, уменьшится с 12 млрд до 8,4 млрд рублей, "Развитие образования" – с 14,6 млрд до 11,6 млрд, "Совершенствование социальной защиты граждан" – с 11, 6 млрд до 8,3 млрд. Какие еще госпрограммы могут пойти под "нож", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Еще 32 ребенка в Карелии за сутки заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 23 ноября по статистике в Карелии было 12785 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1403 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 24 ноября, – уже 13147 ковидных больных, из которых 1438 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 35 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 362 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13147 человека. Выздоровели 6828 пациента. Умерли 89 человек.

фото: © паблик Вконтакте "Сегежа слушает"

В Карелии вандалы сломали символ Советского Союза (ФОТО)

В Сегеже неизвестные ночью демонтировали недавно установленный на въезде в город знак "Серп и молот".

Установленный администрацией Сегежского района на повороте на улице Птицефабрика "Серп и молот" был сломан в ночь с 21 на 22 ноября. У памятного знака, который был демонтирован из-за строительства дороги, а затем после реконструкции поставлен на въезде в Сегежу, неизвестные скрутили болты. После чего памятник повалили на землю.



© foursquare.com/Kristina Mironova

Об акте вандализма рассказали в официальном паблике администрации района.

"Серп и молот – символ Советского Союза, олицетворение единства рабочего класса и крестьян. Для кого-то пережиток прошлого, для кого-то память, история родного края, страны. Память старшего поколения, которое с детства учат уважать и почитать. Кого учат? Да всех: нас с вами, детей наших, внуков. Но кто-то плохо осваивает программу. Помешал кому-то памятник истории. Не поленились крепежи свернуть, да рычагом еще толкали… крепкий памятник был, надежно за отчизну держался. Сколько силищи-то приложили. Силу ту да в нужное бы русло, товарищи! Так и живем, власть ругаем, людей деятельных ругаем… Не все, конечно, одна-то половина населения – наша надежда, а вот со второй как-то нет понимания. Скейт-площадка, детские городки, сквер на пл. Мира, скамейки на Б. Советов, аллея, Серп и молот…. Люди, давайте беречь то, что строится и делается для вас и вами!" – пишут в паблике.



© паблик Сегежский район

Представители КПРФ в Карелии в свою очередь призвали полицию района найти вандалов, чтобы их действия не остались безнаказанными.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии 13 больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

В ковид-центрах 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 24 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 676 жителей республики. Из них 614 – в состоянии средней тяжести, 49 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 37,8 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 37,1 процента.





Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 362. В результате число заразившихся COVID-19 увеличилось в республике до 13147.

фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов

Зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, обвиняемому в получении взятки в 4 млн рублей, продлили меру пресечения

Петрозаводский городской суд продлил меру пресечения - ЗОД (запрет определенных действий) зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву до мая 2021 года.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продлила ЗОД (запрет определенных действий) зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву до 11 мая 2021 года и на аналогичный срок – полгода продлена мера пресечения взяткодателю Александру Ивину.

Норма ЗОД – запрет определенных действий – предполагает, что Матвееву и Ивину, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Напомним, что 12 ноября Петрозаводский суд получил уголовное дело зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева. Рассматривать дело будет судья Роман Парамонов.

В этот же день суд получил уголовное дело фактического руководителя занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Рассматривать дело взяткодателя Ивина предстоит судье Наталье Федичевой.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", с учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения со следствием их дела будут рассматриваться в особом порядке. Он предусматривает возможность вынесения подсудимым более мягкого приговора: не более двух третей либо половины от максимально возможного в данном случае наказания - до 15 лет лишения свободы.

Матвеева и Ивина защищают опытные адвокаты: соответственно Александр Яковлев и Светлана Вечерская.

Отметим, что в "деле Матвеева" был еще один взяткодатель – Кротов, но он избежал наказания: уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.

Заседание суда по делу Матвеева назначено на 27 ноября.

Внедорожник наехал на велосипедиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Женщина на внедорожнике сбила велосипедиста на улице Калинина.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» попал момент ДТП, которое произошло 23 ноября в 15.38 на пересечении улицы Калинина и Загородной.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", ДТП произошло, когда велосипедист двигался по улице Калинина в сторону центра, а внедорожник выехал со второстепенной дороги, со стороны улицы Загородной.

Камера запечатлела, как велосипедист после столкновения упал на дорогу и лежал, схватившись за плечо.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Фотограф снял, как идут работы по установке "Дерева Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО)

В Парке Победы продолжается установка памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали ради стелы воинской славы.

На минувшей неделе, 20 ноября, в Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы".

На данный момент самого "дерева" там, конечно, нет, но подрядчик залил фундамент, на котором смонтировал опорную часть скульптуры.





По заверениям властей, территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.





Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Введенные главой Карелии ограничения из-за COVID-19 не распространяются на театры и кинотеатры

Кинотеатры и театрально-концертные организации республики продолжат работу в прежнем режиме, сообщили в Минкультуры Карелии.

Демонстрация фильмов, показ спектаклей и концертных программ в Карелии проводятся при условии соблюдения ранее введенных ограничений: заполняемость зала не более чем на 25%, поэтапный вход и выход зрителей, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.

Запрет на проведение до 15 января 2021 года спортивных, зрелищных, публичных мероприятий, введенный поправками в Распоряжение главы Карелии, не распространяется на деятельность театров, кинотеатров и концертных организаций.

Как указано в п. 10 Распоряжения главы от 23 ноября, организации и индивидуальные предприниматели могут продолжить проведение кинопоказов и театрально-концертных мероприятий.

Новогодние елки, детские праздники и другие массовые интерактивные мероприятия, которые в декабре и январе традиционно проводят учреждения культуры, в этом году не состоятся. Исключение составляют только мероприятия, о проведении которых было объявлено до 23 ноября 2020 года и которые возможно организовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

фото: ©Столица на Онего

В городском суде Петрозаводска началось новое рассмотрение "дела Дмитриева"

Обвиняемого в детской порнографии исследователя сталинских репрессий защищает адвокат Виктор Ануфриев, который не смог участвовать в рассмотрении апелляционных жалоб в сентябре.

В городском суде Петрозаводска утром 24 ноября началось новое рассмотрение уголовного дела Юрия Дмитриева. Процесс ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики, приговорившего известного исследователя сталинских репрессий к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отправил "дело Дмитриева" на новое рассмотрение по тем обвинениям, по которым он был прежде оправдан – в изготовлении порнографии и хранении оружия.

Как и прежние слушания, процесс проходит в закрытом режиме. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приставы пропускают в здание городского суда только участников процесса. Тем не менее, у входа в суд собрались друзья и знакомые Юрия Дмитриева из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2029 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

фото: © pixabay.com

Росгвардейцы задержали мужчин, разгромивших сауну в Петрозаводске

За сутки сауна на Кукковке дважды подвергалась атакам пьяных посетителей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувшие выходные группы задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны дважды выезжали по одному и тому же адресу – от дежурного поступила информация о противоправных действиях в сауне на улице Балтийской.

Вечером 21 ноября росгвардейцы задержали в сауне 28-летнего посетителя, который повредил систему очистки бассейна. А утром следующего дня там же были задержаны мужчины 31, 38 и 43 лет.

Администратор рассказала, что они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, а также сломали бильярдный кий. Один из нарушителей распылил газ из аэрозольного пистолета и угрожал физической расправой сотрудникам заведения.

Всех нарушителей передали полиции.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Счетная палата России выявила нецелевое использование средств в районном суде Карелии

Пудожский районный суд потратил деньги, выделенные на работу присяжных, на ремонт своего здания.

Счетная палата выявила нецелевое расходование 36 млн рублей, выделенных на внедрение института присяжных заседателей в районных судах четырех регионов России. Как сообщили ТАСС в Счетной палате, она предлагает Генпрокуратуре РФ провести проверки по выявленным нарушениям.

Счетная палата провела проверку расходования средств, выделенных управлениям судебного департамента Бурятии, Карелии, Нижегородской области и Чукотского автономного округа. "Проверка выявила нецелевое расходование средств на общую сумму 36 млн рублей. Большая часть нецелевых расходов (28,5 млн рублей) осуществлена при реконструкции здания Пудожского районного суда в Карелии", - сообщили в Счетной палате.

Другие случаи нецелевого расходования бюджета выявлены в ходе капитального ремонта районного суда в Карелии и ряда районных судов Чукотского автономного округа. Эти суды размещаются в помещениях муниципальных образований, а бюджет не предусматривал расходы на ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Как говорится в материалах Счетной палаты, также был выявлен случай, когда в проектно-сметную документацию не были внесены изменения в соответствии с федеральными законами, предусматривающими наличие помещений для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Из-за пересмотра проекта строительства или достройки есть вероятность увеличения затрат.

В Счетной палате также отметили очень низкую долю рассмотрения дел с участием присяжных в 2018-2019 годах - менее 2%. Еще одна проблема - отсутствие у региональных управлений судебного департамента необходимого количества площадей. Так, 14 районных судов работали в зданиях госорганов, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и кредитно-финансовых учреждений.

Помимо этого, 77 районных судов оказались не приспособлены к проведению судебных заседаний с участием присяжных заседателей из-за отсутствия совещательной комнаты.

При этом Счетная палата отметила положительную динамику проведения аудиопротоколирования и рост числа таких заседаний до 39,4% в 2019 году. С 1 сентября 2019 года эта процедура носит обязательный характер. Вместе с тем не решен вопрос унификации систем аудиопротоколирования.

По итогам проверки Счетная палата подготовила обращение в правительство РФ о необходимости установить срок выплаты компенсационных вознаграждений присяжным не позднее 30 дней после со дня провозглашения вердикта по уголовному делу. "Сейчас сроки не установлены, что создает риски нарушения прав присяжных заседателей на своевременное материальное обеспечение", - пояснили в ведомстве.

фото: © страница "ВКонтакте" Галины Васильевой

Власти Петрозаводска решили оптимизировать молодежный клуб и библиотеку на Древлянке

Помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе планируют передать библиотеке №22, которая покинет здание ТЦ "Столица".

Как сообщает депутат Петросовета Галина Васильева, период пандемии надоумил чиновников комитета социального развития городской администрации заняться вплотную еще одним учреждением – подростково - молодежным клубом на Древлянке, который с 1993 года числился как подростковый клуб.





"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – пишет на своей странице в "ВКонтакте" Галина Васильева.

По словам городского парламентария, проблемы возникли с арендой помещений для библиотеки на Лососинском шоссе, 26, а точнее с оплатой аренды. В течение десяти лет город по договору с собственником ТЦ "Столица", в здании которого находится библиотека, не платил за аренду и коммунальные услуги, даже косметический ремонт делал собственник на свои средства. И только с 2012 года изменилась ситуация, когда по требованию прокуратуры администрация Петрозаводска заключила договор аренды с собственником помещения. С 2012 по 2016 годы оплата за аренду составляла 3229464 руб. в год (470 руб/кв.м), с 2017 по 2018 годы – 2404920 руб. (350 руб./кв. м), с 2019 по 2020 годы – 1649976 руб. в год (240 руб./кв.м). По просьбе администрации города и учреждения собственник шел навстречу и снижал арендную плату. В 2019 году библиотека сдавала в субаренду часть помещений детскому развивающему центру "AMAKids" и соответственно этим оплачивала коммунальные расходы. С октября 2020 года библиотека сдает половину помещений в субаренду муниципальному танцевальному клубу "Ритм", значительно покрывая расходы за аренду.

По информации Галины Васильевой, летом этого года по указанию руководства библиотека значительно сократила книжный фонд, списала в макулатуру большое количество книг, оставив в работе издания не ранее 2010 года, объединила детский и взрослый отделы. Из 40 тыс. книжного фонда летом списали около 15 тыс. книг, в настоящий момент списание не закончено. Например, в детском отделе из 30 стеллажей с книгами осталось всего 12.





"Посетив учреждения – библиотеку № 22 и подростково - молодежный клуб "Дорога" на Древлянке - хочу отметить, что положительный опыт и повседневные дела учреждений, работающих с 1993-1994 годов, заслуживают внимания, но никак не ликвидации полной или частичной. В Петрозаводске учреждений такой направленности должно быть в разы больше. Когда-то только на Древлянке было три библиотеки, в том числе одна детская. Сейчас в городе осталось всего 8 муниципальных библиотек. Когда-то в городе и подростковых клубов было более 20, на сегодняшний день их 7. Это при населении более 281 тыс. человек. Достаточно ли по нормативам? Даже из расчета на 20 тыс. населения их должно быть минимум 14", - считает депутат.

фото: источник "Живой Петрозаводск"/https://vk.com/wall-68154971_142659

Петрозаводчане назвали территорию у стелы воинской славы опасной из-за темноты (ФОТО)

Стелу "Город воинской славы" открыли два месяца назад, а освещение так и не включили.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовано фото, на которых запечатлено, как стела воинской славы возвышается в темноте, в окружении неработающих фонарей, расположенная рядом лестница, ведущая в сквер, и вовсе погрузилась во тьму.

"Стелу открыли уже почти два месяца назад, фонари вокруг неё стоят, но освещение почему-то до сих пор не работает. Спускаться по лестнице в тёмное время суток так и вовсе опасно для жизни", - написал автор фото в комментариях.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.

А еще спустя некоторое время вандалы воспользовались темнотой и отломали фрагмент барельефа у стелы.

фото: © "Столица на Онего"

Парфенчиков пообещал директору "ТМ" в юбилейный день рождения новое помещение для театра

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил директора Театра драмы "Творческая мастерская" Александра Побережного-Береговского с 60-летием.

Руководитель региона написал на своей странице в "ВКонтакте", что сегодня отмечает свое 60-летие Александр Лазаревич Побережный–Береговский, который более 14 лет возглавляет театр "Творческая мастерская".

"Благодаря его таланту наш театр завоевал любовь зрителей не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Постановки "ТМ" получают самую высокую оценку на престижных российских и международных фестивалях и конкурсах", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что Александр Побережный-Береговский сплотил вокруг себя замечательный коллектив, который недавно пополнился молодыми талантливыми актерами. В этом году труппа уже порадовала своих поклонников тремя премьерами. Сейчас в театре работают над новой постановкой.

"Отмечу, что у "Творческой мастерской" в скором времени должно появиться и собственное помещение – театр переедет в здание бывшего Дома культуры ОТЗ, которое мы выкупили и сейчас готовим к ремонту", - сообщил Парфенчиков.

Руководитель республики пожелал директор Театра драмы республики "ТМ" крепкого здоровья, новых творческих открытий, вдохновения и благодарных зрителей.

фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Общепит в Карелии медленно, но восстанавливался до начала новых коронавирусных запретов

Сокращение оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшееся весной из-за "антивирусных" ограничений, замедлилось к концу осени.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-октябрь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот общепита сократился на 16,6% - это ниже, чем по итогам 9 месяцев, когда падение в отрасли составило 20%. Но на восстановление общепита могут повлиять новые ограничения. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Дмитриеву продлен срок ареста до конца февраля 2021 года

В заседании городского суда Петрозаводска по уголовному делу исследователя сталинских репрессий, обвиняемого в детской порнографии, объявлен перерыв до середины декабря.

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Известный исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2029 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Пневмония в Карелии унесла жизнь еще одного человек

Всего в Карелии зарегистрирована 91 смерть больных внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 36 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент – 81-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией – скончался.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2423 пациентов, 91 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 2 млн человек

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 326 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек. Выздоровел за время пандемии 1 634 671 человек, выписаны по выздоровлению за сутки 23 226 пациентов.

За все время в России от коронавируса скончался 37 031 человек, за последние сутки подтвержден 491 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 362 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 ноября остаются 480 896 человек.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стали известны планы властей Петрозаводска по ценам на проездные для студентов и школьников

Администрация Петрозаводска планирует увеличить размер субсидии МУП "Городской транспорт", чтобы сохранить стоимость проездных для студентов и школьников в троллейбусах.

Это следует из проекта решения Петросовета, подготовленного в мэрии.

Стоимость месячного проездного билета в общественном транспорте на регулярных городских маршрутах предприятия "Городской транспорт" составляет 400 рублей как для студентов, так и для школьников. Это ниже себестоимости, поэтому "Городской транспорт" получает из бюджета компенсацию за каждый проездной. Что планируют власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".