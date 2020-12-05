Что случилось в Петрозаводске и Карелии 5 декабря

фото: © Илья Тимин

От коронавируса в Карелии за сутки умерли еще три пациента

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с эпидемией.

В Центре паллиативной помощи скончалась жительница станции Шуйской 1938 года рождения, в Олонецкой центральной районной больнице – жительница деревни Рыпушкалицы 1943 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице - петрозаводчанка 1969 года рождения.

Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 469 человек. Из них 443 человека заболели. Симптомы средней тяжести имеют 64 пациента, 20 человек находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 409 человек.



Всего с начала эпидемии в Карелии выявлено 2757,5 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.

фото: © кадр из прямой линии главы РК Вконтакте

Парфенчиков решил больше не публиковать сводки о коронавирусе на своей странице

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил больше не публиковать ежедневную сводку о количестве заболевших коронавирусом на своей странице Вконтакте.

Теперь это будет делать только республиканский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

"Объясню, почему. За прошедшие месяцы мы поняли, что коронавирус "поселился" среди нас. Он есть в каждом городе или поселке и едва ли не в каждом доме. Очевидно, что и в следующем году он никуда не исчезнет и нам придется жить, учитывая этот факт. И если в начале пандемии, да и позже, подробная оперативная сводка была действительно весьма информативной, показывая, как развивается ситуация в наших населенных пунктах, то сейчас она уже не выполняет данную функцию. Также как и онлайн-карта с заболевшими, от которой мы спустя некоторое время отказались, поскольку она исчерпала свою актуальность", - написал глава Карелии в своем паблике.



Он напомнил, что риски заражения сохраняются, продолжается и рост инфицированных.

"Продолжу информировать о том, как мы боремся с коронавирусом, мониторить ваши сообщения, вместе обсуждать проблемы! Обратную связь и конструктивные предложения всегда ставлю в приоритет в своей работе", - добавил губернатор.

фото: "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

Сильный пожар произошел в райцентре в Карелии (ВИДЕО)

Хозяйственные постройки и гаражи загорелись сегодня в центре города Лахденпохья.

Об этом сообщили очевидцы происшествия на странице "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

По их словам, пожар произошел в районе ул. 50 лет Октября.

По предварительным данным, пожар начался в гараже, после чего огонь перекинулся на соседние сараи.

Пожарные справились с пламенем в течении 15-20 минут, но огонь успел почти полностью уничтожить одно из строений.

Пожару не позволили перекинуться на расположенный поблизости многоквартирный деревянный дом.

Видео и фото размещено в группе "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

фото: Столица на Онего

Стало известно, что обвиняемый во взятках экс-чиновник мэрии Петрозаводска сказал в последнем слове

Обвиняемый во взятках бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталий Рохманюк выступил в суде с последним словом.

Как нам стало известно, в своем выступлении в Петрозаводском городском суде Виталий Рохманюк никак не стал касаться сути уголовного дела и выдвинутых ему обвинений.

Он рассказал, что приехал в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, потому что ему предложили должность в администрации. И он согласился, так как хотел сделать карьеру и старался, чтобы его работу оценивали хорошо.

Напомним, Карельский Следком обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает.

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Приговор Виталию Рохманюку будет вынесен 14 декабря.

фото: Столица на Онего

Мирошник хочет, чтобы водители "маршруток" работали "в рубашках и галстуках"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что ее не устраивает состояние дел с пассажирскими перевозками в городе, поэтому нужна реформа.

Эта тема обсуждалась на встрече представителей различных уровней власти и местных предпринимателей, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии.

По словам мэра, власти не могут предъявить автоперевозчикам серьезных претензий (например, за состояние салонов автобусов или внешний вид водителей), так как во всем мире этот бизнес дотируется из бюджета, а наши перевозчики не получают ничего.

"Были бы и у нас водители в рубашках и галстуках, если бы компании получали дотации", – сказала Мирошник.

О чем договорились на встрече, читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Показатель смертности от коронавируса вырос в Карелии

Смертность от коронавируса в Карелии достигла 18,4 случая на 100 тыс. населения.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусной инфекцией, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

Днем ранее показатель смертности составлял 17,9 случая на 100 тыс. населения.

С начала эпидемии от коронавируса в Карелии умерли 113 человек.

Всего в республике выявлено 2757,5 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.

фото: © Илья Тимин

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии близка к критическому минимуму

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Карелии утром в субботу составило 22%.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова.

По сравнению с пятницей число свободных коек немного выросло, но, тем не менее остается на уровне близком к минимальному показателю.

Ранее Охлпоков говорил, что он не должен опускаться ниже 20% от общего количества свободных мест, предназначенных для заболевших коронавирусом.

фото: pixabay

Автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске

ДТП с участием автомобиля и лошади, на которой ехала верхом наездница, произошло сегодня в Петрозаводске.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии и в ГИБДД.

По данным ведомства, ЧП произошло на Лесном проспекте у дома №47 в районе автосалона "К-Моторс".

На место выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска.

В ГИБДД собщили, что в больницу попал водитель микроавтобуса Toyota Hiace, с которым столкнулась лошадь.

Наездница рассказала полицейским, что перед ЧП недалеко от нее взорвалась петарда. Лошадь испугалась и выбежала на проезжую часть.

фото: администрация Петрозаводска

Участники "антивирусного" рейда по магазинам Петрозаводска нашли одного нарушителя

Администрация Петрозаводска сообщила о результатах очередного рейда по объектам розничной торговли и сферы услуг для борьбы с распространением коронавируса.

Накануне проверка прошла в нескольких магазинах Октябрьского района. В центре внимания инспектирующих были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала магазинов, соблюдение масочного режима и ограничения посетителей по возрасту.



"В одном из торговых центров Октябрьского района сотрудник полиции составил протокол на посетителя без маски", - отчитались в мэрии.

Власти пообещали продолжать такие проверки.

фото: pixabay

Стало известно, кто хочет строить мусороперерабатывающий завод в Прионежье

Строительством мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги в Карелии заинтересовалась дочерняя фирма чешской компании.

Заключить концессионное соглашение республиканским властям предлижило ООО "МЦЕ Инвест Рус". Это дочерняя фирма чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", которая владеет 51% уставного капитала общества. Другие 49% принадлежат физическому лицу Ксении Ненашевой, а общий уставный капитал фирмы составляет 363 миллиона рублей.

Чего хотят от инвесторов власти Карелии, читайте в статье "Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора".

фото: pixabay

Обгоревший труп обнаружен в сгоревшем гараже в Петрозаводске

Пожар произошел сегодня ночью в одном из гаражей в Петрозаводске.

По сообщению МЧС Карелии, вызов поступил в 01:50. Горел гараж на улице Инженерная у дома №23.

На ликвидацию выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Чтобы справиться с огнем, им потребовалось полчаса.

В МЧС сообщили "Столице на Онего", что после того, как пожарные вошли внутрь, в гараже было обнаружено оборевшее тело человека.

Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

фото: http://dtpptz.ru

Власти Карелии подтвердили планы по капремонту еще одной автодороги к границе с Финляндией

Власти Карелии рассчитывают передать в федеральную собственность автодорогу от Лоухи до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией, что позволит ее капитально отремонтировать.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии по итогам онлайн-встречи руководства республики с представителями властей и бизнеса Финляндии.

"Прорабатывается вопрос передачи в федеральную собственность дороги "Лоухи-Суоперя", что поможет капитально отремонтировать трассу", - говорится в сообщении.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что трасса будет фактически построена заново.

"Там дороги нет, асфальт, по-моему, положен прямо на грунт, на болото. Поэтому это все придется, конечно, переделывать. Если это, дай Бог, удастся сделать по федеральным нормативам, мы получим достойную северную федеральную дорогу", - сказал Парфенчиков.

По его словам, реконструция дороги протяженностью более 150 километров даст серьезный импульс развитию не только туризма, но и всей экономики северных территорий Карелии.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме дала рекомендации россиянам, которые решат привиться от коронавируса.

По ее словам, поскольку прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, все это время граждане должны воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация - это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», - обратилась Голикова к россиянам.

Она уточнила, что для вакцинации будут доступны две вакцины Спутник V и Эпиваккорона, которая также будет выпущена в гражданский оборот в декабре. По словам Голиковой, первая вакцина базируется на аденовирусе и вызывает иммунный ответ организма, а вторая обучает иммунную систему распознавать вирус.

Она уточнила, что на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска - учителям, медикам, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов и тд. Точный перечень приоритетных категорий в ближайшие дни утвердит Минздрав.

фото: Игорь Подгорный/ИА "Республика"

Местному населению пообещали свободный доступ на гору Воттоваара после появления там частного инвестора

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии подготовило разъяснения, что будет с заповедной горой Воттоваара после того, как прилегающую территорию получит в аренду частный инвестор.

В пресс-службе министерства подтвердили, что планируется организация аукциона для осуществления рекреационной деятельности на землях лесного фонда вблизи Воттоваары, которая имеет статус особо охраняемой природной территории. "На текущий момент ведется подготовка документов для организации аукциона на лесной участок площадью 0,23 га, расположенном на расстоянии 3 км от горы. Аукцион является открытым, будет проведен в электронном виде на электронной площадке "Сбербанк АСТ", - сообщили в министерстве. Ведомство разъяснило обязанности будущего арендатора. "В соответствии с нормами лесного законодательства, лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. Территория лесного фонда также не может отчуждаться, становится собственностью юридических и физических лиц", - говорится в сообщении. БПРУ РК "Дирекция ООПТ" приступило к работе по подготовке необходимой документации для оформления участков в постоянное, бессрочное пользование. Учреждение планирует разместить объекты туристической инфраструктуры для "контролируемого туризма". На "Дирекцию ООПТ" будут возложены обязательства по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на участках земель лесного фонда, предоставленных в пользование.

фото: администрация Петрозаводска

Неизвестные сорвали ветви с одной из новогодних елок, установленных на улицах Петрозаводска

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники сняли и побросали на землю все ветви с искусственной новогодней елки, установленной в петрозаводском микрорайоне Кукковка.

Об этом сообщили в администрации города.

Жертвой вандалов стала елка на детской площадке в сквере Кукковский Петух.

Она находится под видеонаблюдением, поэтому у правоохранительных органов есть возможность установить личности злоумышленников. Заявление в полицию уже направлено.

В течение сегодняшнего дня повреждённую новогоднюю ель восстановят работники ООО "Карелстройуправление".

Всего в Петрозаводске к Новому году уже установили 13 елей в разных районах города.

"Повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от квалификации противоправного деяния", - добавили в мэрии.

фото: pixabay

Добычу и поставку воды населению райцентра в Карелии посчитали уголовным преступлением

Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего директора компании, которая занималась добычей и поставкой жителям Олонца пресной воды из артезианских скважин.

Речь идет об экс-руководителе "Строительно-ремонтной компании" Игоре Брайловском, который работал в Олонце с января 2018 года по 21 февраля 2019 года.

По версии следствия, компания работала без соответствующей лицензии, что противоречит закону "О недрах", и получила в течение года и одного месяца более 16 миллионов рублей.

Муниципальные власти Олонца передали ООО "СРК" более десятка артезианских скважин, некоторые из которых были пробурены еще на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия, т.е. задолго до принятия федерального закона "О недрах".

Что об этом говорит сам предприниматель, читайте здесь.

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Десятки новых случаев внебольничной пневмонии зарегистрированы в Карелии

Еще 33 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2784 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

"Флаг с крестом" как один из государственных символов Карелии будет "данью уважения", заявил депутат

Автор предложения о втором государственном флаге Карелии - депутат Андрей Рогалевич - объяснил, зачем республике полотнище с черным крестом.

"Флаг с крестом остался национальным флагом карелов, и в год столетия образования республики придание этому флагу государственного статуса стало бы данью уважения карельскому народу, – пояснил "Столице на Онего" депутат Андрей Рогалевич. – Кроме того, я считаю, что в республике назрела необходимость законодательного закрепления ее нематериальных культурных ценностей, к которым относятся и национальный карельский флаг, и карельские руны, и карельские калитки".

С предложением о втором государственном флаге Карелии Рогалевич обратился в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию.

Подробнее об этом читайте здесь.

фото: pixabay

Власти решили закрыть несколько групп еще в двух детских садах в Карелии из-за коронавируса

Администрация Костомукши решила закрыть несколько групп в детских садах "Кораблик" и "Золотой ключик".

Об этом сообщается на официальной странице костомукшской мэрии Вконтакте.



"По информации Управления образования КГО, с 7 декабря приостанавливается деятельность группы № 8 детского сада "Кораблик" и групп № 9 и № 10 д/с "Золотой ключик" в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди воспитанников и педагогов", - говорится в сообщении.



Власти города обратились к родителям детей с просьбой соблюдать "масочный" режим и другие меры профилактики.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, ПЕРЕВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНТ И СМЕРТЬ ШЕГЕЛЬМАНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии

Всю неделю в республике регистрировались новые рекорды заболеваемости COVID-19. В пятницу, 4 декабря Оперштаб карельского правительства объявил о 473 инфицированных за сутки. Это стало самым большим суточным приростом за все время эпидемии. Из этого числа заболевших – 452 человека, из них 77 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии. Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего от коронавируса в республике скончалось 110 человек.

Парфенчиков отправил школьников на каникулы и дистант

Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг, 3 декабря объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Учащиеся младших классов с 19 декабря уходят на каникулы, а школьники 9 и 11 классов с 7 декабря переводятся на дистанционное обучение, объявил глава Карелии. На следующий день глава Карелии уточнил, что учащиеся 4 классов до конца четверти будут учиться в дистанционном формате.

Создатель школы самбо Илья Шегельман умер от коронавируса

В Петрозаводске на 77 году жизни умер доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента Илья Шегельман. Илья Шешельман скончался в монопрофильном центре по лечению новой коронавирусной инфекции.

Парламенту Карелии предложили утвердить исторический карельский флаг в качестве второго государственного

Под занавес юбилейного для Карелии года в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступили два предложения, которые могут вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. В одном из них речь идет о придании карельскому языку государственного статуса наряду с русским, а в другом – о придании государственного статуса национальному карельскому флагу с черным крестом на зеленом фоне, который часто называют флагом Ухтинской республики.

Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Карельский Следком обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает. Приговор Рохманюку будет вынесен до конца года.

В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

По данным Следкома Карелии, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Петрозаводске сгорел частный дом

На Старой Кукковке рядом с новостройками сгорел очередной деревянный дом. Как сообщили в МЧС Карелии, 29 ноября, в 14.46 произошел пожар в частном доме на улице Котовского. Пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники. Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.

фото: pixabay

Вепсское население призывают "встать на защиту" лесов от рубок

Передача в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений в Карелии вызвала возмущение среди местных жителей.

"Под вырубку попали лесные угодья, в том числе и вдоль Онеги, места традиционного отдыха и сбора ягод и грибов, неприкосновенной осталась только территория традиционного природопользования, созданная в Шелтозеро в 2014 году (на карте выделена красным), – написал в социальных сетях депутат Прионежского районного совета, житель села Шелтозеро Сергей Сафонов. – Обращаемся к жителям поселения: в случае обнаружения начала работ по вырубке леса срочно сообщить в администрацию и дружно встать на защиту нашей территории!".

Подробнее о назревающем конфликте читайте здесь.

фото: pixabay

Гололедица и местами мокрый снег ожидаются в Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 6 декабря.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем 0, +2°С . Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. По северным и западным районам небольшие осадки в виде снега, мокрого снега , слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, -2°С, днем +3, -2°С.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Выросло количество больных коронавирусом в Карелии в тяжелом состоянии

Количество пациентов в тяжелом состоянии, госпитализированных в больницы Карелии, утром в субботу достигло 139 человек.

Днем ранее был зарегистрирован 121 такой пациент.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова.

Число пациентов в крайне тяжелом состоянии и подключенных к аппаратам ИВЛ за сутки не изменилось – их 7 человек.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 469 человек. Из них 443 человека заболели. Симптомы средней тяжести имеют 64 пациента, 20 человек находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

фото: сайт администрации Петрозаводска

Изменятся условия движения транспорта в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует запретить остановку транспорта перед перекрестком в районе улиц Гоголя и Анохина.

Сообщение об это размещено на официальном сайте мэрии.

"С 23 декабря на участке вдоль дороги перед перекрестком в районе улиц Гоголя и Анохина (со стороны ЖК "Симфония") будет запрещена остановка транспорта", - говорится в сообщении. В администрации пояснили, что это поможет "обеспечить безопасность участников дорожного движения".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Новый рекорд по числу инфицированных коронавирусом зафиксирован в России

Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России снова достигло рекордного уровня.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за последние сутки в России выявлено 28782 случая COVID-19. Днем ранее было зарегистрировано 28145 инфицированных.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1,2%.

За все время с начала эпидемии от коронавируса умерли 42684 человека.



Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 528,5 тыс. человек.

фото: DdtpPtz.ru

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня утром на пересечении улиц Антикайнена и Максима Горького в Петрозаводске.

Об этом сообщает сайт DdtpPtz.ru.

Транспортные средства двигались по улице Антикайнена во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Горького.

В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

Что произошло, запечатлели видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру.

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 декабря



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фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Легковой автомобиль врезался в фуру в Петрозаводске (ФОТО)

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Авария случилась накануне вечером поблизости от торгового центра "Лотос Плаза".

По предварительным данным, легковой автомобиль пошел на разворот и не пропустил фуру, у которой было преимущество в движении.

На странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте очевидцы написали, что это привело к пробке на полосе движения в сторону микрорайона Древлянка.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Лиса повадилась ходить в гости к жителю села в Карелии (ФОТО)

Постоянной гостьей одного из жителей села Деревянное в Карелии стала лиса.

По его словам, она наведывается к нему во двор каждый день и почти не боится людей.

Один их таких визитов наш читатель снял на фотокамеру.

По мнению зоозащитников, в большинстве своем животные не перестали бояться человека, но голод сильнее страха. Города и промышленные зоны разрастаются, человек прокладывает новые дороги, вырубает леса и распахивает земли под поля, все активнее вытесняя животных с тех мест, где они добывали пищу и выращивали потомство. Поэтому для поиска пищи, особенно в зимнее время, дикие животные стали чаще приближаться к человеческому жилью, считают экологи.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель BMW слишком разогнался на трассе "Кола" и попался сотрудникам ГИБДД

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе "Кола" автомобиль BMW, двигавшийся с превышением скорости более чем на 40 км/час.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Лихач попался на участке трассы в Кондопожском районе. Он привлечен к административной ответственности.

Большие неприятности грозят водителю КИА, совершившему обгон на пешеходном переходе в том же районе. Этот маневр заметил патруль ГИБДД и остановил нарушителя.

За такое нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения прав на срок 4-6 месяцев.