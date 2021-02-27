фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Новые жертвы коронавируса в Карелии: за сутки умерли три пациента

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались две жительницы Петрозаводска 1929 и 1936 годов рождения, а в Пряжинской ЦРБ умер житель Крошнозера 1950 года рождения.

"Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 92 человек. Из этого числа 87 пациентов заболели. Из них 25 человек имеют симптомы средней тяжести, один пациент находится в тяжелом, и еще один - в крайне тяжелом состоянии.







фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии вырос вместе со смертностью

Показатель смертности от COVID -19 в Карелии увеличился за минувшие сутки на фоне роста уровня заболеваемости.

Об этом говорят данные о ситуации с коронавирусом, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки показатель смертности составил 49,3 случая на 100 тыс. населения. Днем ранее эта цифра был меньше - 48,9 на 100 тыс. жителей.

В среднем, по стране показатель выше - 58,1 случая на 100 тыс. населения.

Уровень заболеваемости в Карелии за минувшие сутки вырос с 6590,7 до 6613,2 случаев на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 2870,3 случая на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, число инфицированных в Карелии за сутки сократилось. Если 26 февраля было выявлено 132 заболевших, то 27 февраля - лишь 92 человека.

фото: 47news

Пассажирский автобус "Петрозаводск-Петербург" попал в ДТП, есть погибший (ФОТО)

Авария произошла накануне вечером на федеральной трассе "Кола" в Ленобласти - автобус рейсом "Петрозаводск - Санкт-Петербург" столкнулся с двумя автомобилями.

Как рассказали 47news в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", по предварительным данным, у поселка Назия рейсовый автобус столкнулся с "Дэу Нексия" и "Шевроле Круз". Перед ударом "Дэу" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

Из салона "Дэу" тело погибшего достали сотрудники 129 пожарно-спасательной части – задействованы были четыре человека и одна единица техника. 27-летнего мужчину из "Дэу" с травмами доставили в больницу. Данные о личностях уточняются.

Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали. В пункт назначения их доставили другим рейсом.

Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов на право аренды шести земельных участков и объяснила их назначение.

Список участков опубликован на официальном сайте мэрии.

Один их них расположен районе Лесного проспекта с видом разрешенного использования "Хранение автотранспорта", второй участок находится у станции Томицы для организации открытого гостевого паркинга, третий - в районе улицы Генерала Фролова с видом разрешенного использования – "Паркинги".



Кроме того, в районе Вознесенского шоссе планируется передать в аренду участок для строительства АЗС, в районе улицы Правды - для строительства магазина, и на Ручейном переулке - для благоустройства территории.

фото: © Столица на Онего

"Чтобы олигархат удержался у власти": лидер профсоюзов Карелии сделал заявление на улице

Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков высказался в поддержку требований участников встречи сторонников КПРФ в Петрозаводске.

Косенков выступил на встрече лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями, которая проходила на площади Ленина.

"Все построено на том, чтобы олигархат удержался у власти. Вот стоят ребята в оцеплении… их на усиление прислали. Раньше им доплачивали 50% за ставку, а сейчас – 25%. Да, ребята? И так каждый раз – выжимают соки, как могут, из всего, что есть. В этой системе невозможно пробиться. Страна не может динамично развиваться, если будет жить сословно, за высокими заборами. И если власть не будет общаться с обществом", - заявил Косенков.

Подробности читайте в статье "Недовольство будет нарастать".

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Вынесен приговор экс-замначальника подразделения МЧС Карелии, обвиненному во взятках

Суд вынес приговор по уголовному делу о получении взяток бывшему заместителю начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС республики.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

В ходе судебного следствия было установлено, что в марте 2020 года обвиняемый провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в одном из баров Костомукши выявил ряд нарушений. Он согласился скрыть эти факты за вознаграждание от владельца заведения. По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 35 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что осенью 2020 года обвиняемый потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше взятку в размере 150 тыс. рублей. В обмен он обещал не включать магазин в план проверок на 2021 год. Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре 2020 года около здания магазина обвиняемый был задержан после получении первой части взятки в сумме 50 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности в органах государственной власти на срок 5 лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 650 тыс. рублей.

Осужденный был взят под стражу после оглашения приговора. Приговор в законную силу пока не вступил.

фото: © пресс-служба Администрации Петрозаводска

Власти Петрозаводска объяснили, как открытие моста изменит движение троллейбусов

МУП "Городской транспорт" планирует восстановить движение троллейбусов по открывшемуся после ремонта мосту на улице Кирова после подготовки водителей.

Об этом сообщил "Столице на Онего" председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

"Два троллейбусных маршрута до закрытия – четвертый и второй – проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования. На данный момент маршрут №4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта. Но с 24 февраля видоизменен путь следования маршрута №5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса – на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут. Что касается маршрута №2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса №2 и возвращения "пятерки" к привычному маршруту", - рассказал Бекелев.

Об этих и других проблемах транспортной инфраструктуры Петрозаводска, читайте в статье "Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом".

фото: Столица на Онего

Жителей Петрозаводска предупредили об ответственности за сосульки на балконах

Администрация Петрозаводска объяснила, кто несет ответственность за снег и сосульки, которые могут упасть с крыш и балконов на головы прохожим.

Разъяснения на этот счет опубликованы на официальном сайте мэрии города.

За очистку кровель от снега и сосулек отвечают управляюще компании и собственники зданий. Администрация предупредила их о "необходимости оперативного проведения работ по обеспечению безопасности".

"Обеспечить безопасное содержание балконов в жилых домах обязаны их собственники", - добавили в мэрии.

Администрация рекомендовала жаловаться на тех, кто не выполняет эти обязанности, по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.

фото: страница Виктора Россыпнова Вконтакте

Райцентр в Карелии остался без тепла из-за грузовика, повредившего теплотрассу

Поселок Лоухи в Карелии сегодня полностью остался без теплоснабжения из-за грузовика, повалившего опоры наземной теплотрассы.

Об этом написал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице Вконтакте.

"Грузовой автомобиль, двигаясь с нарушением правил (с поднятой фишкой) повредил наземную теплотрассу в месте перехода через проезжую часть по ул. Советская 55. В результате произошло падение опор, повреждение трубопроводов и как следствие отключение всех потребителей поселка от теплоснабжения", - написал Россыпнов.

По его словам, в 15.10 теплоснабжение большей части потребителей было восстановлено. Однако без тепла остается жилой фонд на ул.Октябрьская - дома №№ 12,14,16,18, пер. Рабочий - дома №№ 1,1а, 5, ул.Советская - дом №49.

Кроме того, отключено теплоснабжения поликлники и больницы на ул.Советская.

"Специалистами ГУП КарелКомунЭнерго ведутся работы по ремонту и восстановлению участка сети для того, чтобы к вечеру возобновить теплоснабжение. Температура наружного воздуха - 0 градусов", - добавил Россыпнов.

фото: Илья Тимин / vk.com/timini

Находившийся в розыске за мошенничество уснул в церкви и был задержан в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске мужчину, находившегося в розыске по подозрению в мошенничестве - его нашли спящим в церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из Крестовоздвиженского собора Петрозаводска. Причиной тревоги стал гражданин, уснувший в храме. Прибывшая на место группа задержания обнаружила в церкви нетрезвого 30-летнего мужчину с синяком под глазом и сбитыми костяшками рук.

Полицейские выяснили, что он находится розыске по подозрению в причастности к мошенничеству с причинением крупного ущерба.



На место прибыл руководитель следственного подразделения районного отдела полиции, где расследовалось уголовное дело, и вручил гражданину обвинительное заключение.



Кроме того, обвиняемому грозит административное наказание за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

фото: Яндекс. Карты

Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Полиция Петрозаводска сегодня в середине дня эвакуировала персонал и посетителей торгового комплекса "Центральный" из-за ложного сообщения о взрывном устройстве.

По сведениям "Столицы на Онего", электронное письмо поступило в одно из подразделений полиции.

В МВД Карелии сообщили, что об этом стало известно около 11.00. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал из помещений торгового комплекса, известного в городе по старому названию "Центральный рынок".

Проверка была завершена около 13.00, взрывное устройство не обнаружено. Рынок возобновил работу.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.

Выяснилось, что собирается строить компания Белуги у беломорских петроглифов

Петрозаводская компания "Девелопмент Групп" получила контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра у беломорских петроглифов с гостиницей и рестораном.

Как сообщалось ранее, главой и владельцем компании является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Согласно контракту, туристический визит-центр археологического комплекса беломорских петроглифов должен включать зал с музейной экспозицией, зону для торговли сувенирной продукцией, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 посадочных мест, а также блок административно-хозяйственных помещений.

Разместить визит-центр планируется на берегу протоки Кислый Пудас, где предполагается оборудовать гостевую автомобильную стоянку и даже пирс с лодочной станцией. Сроком сдачи объекта определен декабрь 2023 года.

Подробности читайте в рубрике "Капитал".

фото: ОПФР по РК

Пенсионный фонд подсчитал средний размер февральских выплат в Карелии

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в Карелии по состоянию на февраль 2021 года составил 21496 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда РФ.

У работающих пенсионеров, которым пенсия выплачивается без учета индексации, средний размер страховой пенсии по старости на эту же дату составил 16514 рублей.

С 1 января 2021 года проведена индексация страховых пенсий на 6,3%.

Пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим гражданам – в Карелии это 78% получателей страховой пенсии.

У 22% пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, пенсия индексируется, но выплачивается без учета индексации.

В настоящее время в Карелии продолжают трудиться 50377 пенсионеров, что на 274 человека меньше, чем в январе.

фото: pixabay

Мокрый снег и гололедица ожидаются по всей Карелии

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 28 февраля.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти.

Такая же погода ожидается в большинстве районов Карелии - облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега на ЛЭП. На дорогах - гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -10°С, днем +1, -4°С.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЛАСТОЧКИ", ОТЪЕЗД ПРОКУРОРА И ШТРАФ ДЛЯ ДЕПУТАТА ЗС ОТ КПРФ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию

Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.

"К сожалению, придется проститься с Карелией"

Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.

Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями

Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

Интересно узнать

Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)

Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.

Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил

Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся, сообщил петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.

Другая тема

Визит-центр беломорских петроглифов в Карелии построит компания Белуги

Стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей.

В Карелии полиция задержала коммерсантов, навязывающих старикам установку фильтров для воды (ВИДЕО)

Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Стало известно, когда жители Карелии получат февральские пенсии

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии составило график выплат февральских пенсий тем, кто получает их через отделения банков.

Согласно графику, первыми пенсию получат клиенты Сбербанка в Петрозаводске - им начислят выплаты 11 марта. В других районах Карелии отделения Сбербанка перечислят пенсии 12 марта.

Пенсионеры, которые получат деньги в ряде других банков, получат выплаты 12 марта.

Некоторым придется ждать до 23 марта.

Это касается пенсий, назначенных после сентября 2015 года, и клиентов ПАО "ПОЧТА БАНК", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Тинькофф Банк", "Промсвязьбанк" (ПАО), Альфа Банк.

То же самое относитя к клиентам, пожелавшим начиная с 01.06.2018 года, получать пенсию через банк ВТБ.

фото: группа "Госавтоинспекция Карелии" Вконтакте

ГИБДД Карелии обновила данные о состоянии трассы "Кола" (ФОТО)

Метеоусловия на трассе "Кола" соответствуют нормальным условия движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

"Погода на трассе "Кола" по данным метеосводки с постов видеоконтроля, соответствует нормальным условиям движения: без осадков, температура воздуха около ноля", - говорится в сообщении.

Ранее из-за сильной метели ГИБДД сообщала о неблагоприятной ситуации на автомагистрали. Один из участков был полностью закрыт для движения автотранспорта.

фото: © Илья Тимин

Число новых случаев COVID -19 в Карелии вдвое меньше количества выписанных пациентов

За минувшие сутки в Карелии был зарегистрирован 171 пациент, выздоровевший после COVID -19 - это почти вдвое больше новых случаев заболевания.

Такие данные о ситуации с коронавирусом опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Количество выписанных пациентов за сутки выросло на 15 человек, а число вновь инфицированных сократилось на 40 человек. COVID -19 обнаружен у 92 пациентов.

Тем не менее, уровень заболеваемости в Карелии за минувшие сутки вырос с 6590,7 до 6613,2 случаев на 100 тысяч населения.

За все время эпидемии в Карелии было инфицировано 40833 человека, из них 36616 пациентов выздоровели, 303 человека умерли.

Погода в Петрозаводске сегодня, 27 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -1 …0 2 м/с С 745 мм.рт.ст. 95% день Небольшой снег, +1 3 м/с С 748 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой снег, -2 …0 2 м/с СЗ 750 мм.рт.ст. 92% ночь Пасмурно, -3 …-2 1 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 94%

фото: 47news

ДТП с автобусом произошло после выезда на "встречку" легковушки с гражданином Таджикистана

Сегодня стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего рейсом "Петрозаводск - Санкт-Петербург".

Как сообщает 47news, ДТП произошло около девяти вечера 26 февраля на 74 километре трассы "Кола" в Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 26-летний водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, в результате его машина столкнулась с автобусом. В легковушке погиб 37-летний пассажир, гражданин Таджикистана. Водитель госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В салоне автобуса в момент ДТП находились 19 пассажиров, никто из них не пострадал, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По факту аварии проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

Парфенчиков назвал приграничный район Карелии "частью петербургской агломерации"

Лахденпохский район Карелии, граничащий с Ленобластью, может стать привлекательным местом жительства для населения Санкт-Петербурга, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

По его словам, Лахденпохский район "практически уже является частью большой петербургской и приграничной агломерации".

Это произошло, в том числе, благодаря завершению реконструкции федеральной трассы Санкт-Петербург-Сортавала, считает губернатор.

"Все это может подвигать людей из петербургского мегаполиса выбирать район как постоянное место жительства. На самом деле, сегодня это может быть выглядит некой фантастикой, но мир меняется, и есть ощущение, что как раз такие территории будут очень перспективны для людей, желающих жить в таких условиях, а не в условиях мегаполиса", - сказал глава Карелии.

Он также отметил, что географическое положение района делает его все более привлекательным для туристов.

В прошлом году район посетило около 150 тысяч человек, что на 25 % больше, чем в 2019 году.



"Удобное географическое расположение района – близость к Санкт-Петербургу и Финляндии, побережье Ладожского озера – позволяют увеличить поток туристов, в том числе иностранных. Этому будет способствовать и запланированное на 2024 год открытие на территории Лахденпохского района автомобильного пункта пропуска "Париккала" для международного движения", ‒ сказал Парфенчиков.

фото: пресс-служба "Nova"

Производство домокомплектов для ИЖС запущено в Петрозаводске

ООО "Линна" запустило производство домокомплектов для возведения каркасных домов за счет льготного кредита от Фонда развития промышленности Республики Карелия.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Nova", в структуру которой входит ООО "Линна".

Средства займа были направлены на приобретение ригельной станции и деревообрабатывающего центра.



ООО "Линна" специализируется на изготовлении каркасных домов по типовым и индивидуальным проектам. Дома будут продаваться под брендом "Eco Talo" ("Эко Дом").

Ранее правительство Карелии объявило о разработке комплекса мер господдержки предприятий, которые занимаются изготовлением домокомплектов для строительства деревянных домов.

Об этом сообщил и.о. министра экономического развития Карелии Олег Ермолаев на встрече с представителями региональных отделений банков. По словам министра, правительство республики проводит работу по изменению нормативно-правовой базы для поддержки предприятий, занимающихся производством домов из древесины на территории Карелии. Ермолаев отметил, что в России доля строительства с применением продукции деревянного домостроения составляет всего 12%. В Финляндии, Швеции, США доля деревянного домостроения доходит до 80%. От банковского сообщества власти ждут изменения условий выдачи населению ипотечных кредитов для строительства деревянных домов. Ранее на федеральном уровне была принята программа субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов, но она не оправдала ожиданий правительства, так как оказалась невостребованной у россиян. Программа не заработала прежде всего из-за первоначально короткого срока кредитования.

фото: ИА "Республика"

Сотни жителей Петрозаводска пришли на открытие фестиваля "Нетающая лыжня" (ФОТО)

Торжественная церемония открытия первого в Карелии Фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня" состоялась сегодня в Петрозаводске.

Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Карелии.



На стартовой поляне городской лыжной трассы “Фонтаны” собралось около 500 любителей лыжных прогулок и активного образа жизни.

Среди участников был проведен розыгрыш сертификата на пару беговых лыж Fisher Speedmax 3D Skate Plus. Обладателем приза стала петрозаводчанка Екатерина Прошакова.

После церемонии открытия “Нетающей лыжни” состоялся массовый старт лыжников всех возрастов и любого уровня физической подготовки. На этом забеге не было фиксированной дистанции. Каждый мог выбрать произвольное расстояние и преодолеть его на лыжах в своем темпе. В программу общего старта вошёл не только бег на лыжах, но и прохождение туристских контрольных пунктов, а также конкурсы для детей.





"Наша задача сегодня - привлечь внимание к лыжному туризму, ведь лыжи это не только спорт, но и хобби. Также есть планы по развитию именно туристического направления. Надеюсь, что благодаря участию в фестивале жители республики проведут эти зимние и весенние дни активно и с удовольствием" - сказал организатор фестиваля Сергей Мелехов.

С 1 марта к фестивалю подключатся школьные команды, а 6 марта пройдет гонка профессионалов. Три команды преодолеют дистанцию 550 километров по заснеженным лесам от станции Масельгской до поселка Кимасозеро.

Присоединиться к "Нетающей лыжне" могут все жители Карелии. Они могут попасть в виртуальный “Зал славы”, если в течение года пройдут на лыжах 550 километров.







фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Инспекторы ГИБДД при проверках автобусов Петрозаводска просят пассажиров держаться крепче

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят массовые проверки маршрутных автобусов на улицах города.

Как проходят такие проверки, Госавтоинспекция рассказала на своей странице Вконтакте.

Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

"С водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Пассажирам автоинспекторы напоминают о необходимости использования ремней безопасности в автобусах междугородного сообщения, необходимости держаться за поручни - в городских автобусах", - сообщили в ГИБДД.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Задержанному в пьяном виде водителю в Карелии грозит уголовная ответственность

Автоинспекторы в Медвежьегорском районе Карелии задержали водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, ему грозит не лишение прав, а уголовная ответственность.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Минувшей ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Megane под управлением 40-летнего водителя. Мобильный алкотестер показал, что он находится в состоянии опьянения.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии.

"В отношении водителя полицейскими составлены материалы по статье 264 прим.1 Уголовного кодекса за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Решение примет суд", - сообщили в ГИБДД.



С начала года автоинспекторы в Карелии отстранили от управления транспортом порядка 200 нетрезвых водителей.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

Власти поселка в Карелии объявили о ликвидации аварии водопровода, но там снова жалуются на отсутствие воды

Население поселка Рабочеостровск, где в январе произошла серьезная авария водопровода, снова пожаловалось на перебои водоснабжения.

Об этом сообщила группа Подслушано l Кемь Вконтакте.

"Каждый день начинается с проблемы с водоснабжением. Водовозные машины берут воду из водопровода и жители ул. Юбилейная п.Рабочеостровск остаются без питьевой воды. К вечеру вода капает из крана мутная и грязная, а водопровод забивается. Ежедневно обращаемся в диспетчерскую службу, но никто проблему не решает", - написал один из местных жителей.

14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

25 января глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что последствия аварии ликвидированы и водоснабжение в Рабочеостровске полностью восстановлено.

фото: Управление Росгвардии по РК

Карельские полицейские после отличной стрельбы сыграют в шахматы

Сотрудники карельского Управления Росгвардии завоевали "серебро" на соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам среди представителей правоохранительных органов Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Росгвардейцы участовали в Чемпионате по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам, который с 24 по 26 февраля проводило в Петрозаводске региональное ОГО ФСО "Динамо".



Участниками стали 12 команд из числа сотрудников органов безопасности и правопорядка.



Первый день соревнований прошел в тире карельского общества "Динамо" – спортсмены состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Второй и третий дни Чемпионата проходили в спортивном центре "Курган" - участники бежали эстафету и лыжную гонку.



Представители территориального управления Росгвардии заняли призовые места в личном зачёте: по лыжным гонкам третье место заняли сержант полиции Ирина Полонская, майор полиции Андрей Кириллов и старший лейтенант полиции Евгений Овчинников, по зимнему служебному двоеборью – третье место у старшего прапорщика полиции Александры Гавриловой, второе у сержанта полиции Ирины Полонской.



В общекомандном зачёте по двум дисциплинам – зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам – Росгвардия заняла второе место, уступив команде Пограничного управления. Третье место по лыжным гонкам досталось Карельской таможне, а третье место по зимнему служебному двоеборью – спортсменам из УФСИН.



Следующие соревнования, которые будет проводить карельское общество "Динамо" – Чемпионат по быстрым шахматам.

"Силовики будут состязаться на интеллектуальном ринге. Команда регионального управления Росгвардии традиционно примет участие", - сообщили в пресс-службе Управления.

фото: pixabay

Иностранная валюта теряет популярность в Карелии - среди мошенников

Мошенники в Карелии стали реже подделывать купюры иностранных государств.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного ГУ Банка России - Национального банка по Республике Карелия.

По данным Нацбанка, в 2020 году в банковской системе республики было выявлено всего по одной поддельной банкноте номиналом 100 долларов США и 100 евро.

За тот же период обнаружено 99 фальшивых денежных купюр Банка России. Среди них 88 банкнот номиналом 5 тыс. рублей, 8 купюр по 1 тыс. рублей и 2 поддельные двухтысячные купюры. Кроме того, была обнаружена одна поддельная пятирублевая монета.

"Существенная часть подделок выявляется в сфере торговли и услуг... Для повышения профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей Банк России разработал дистанционный учебный курс по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков...Кассовые работники, успешно прошедшие итоговое тестирование, получают именной сертификат", - рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Нацбанка Карелии Алексей Андреев.

Жители республики могут самостоятельно определить подлинность банкнот по нескольким защитным признакам – на просвет, на ощупь и изменяя угол наблюдения. Научиться отличать подделку без специальных приборов поможет мобильное приложение "Банкноты Банка России". Полный список признаков подлинности также можно найти на сайте Банка России.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году

В 2021 году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства России.

"Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции", — говорится в сообщении.

Девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью — для получения аттестата им нужно будет сдать либо Государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ по русскому языку.

фото: Reuters © Ilya Naymushin

Повышенным налогом обложили еще 87 моделей автомобилей

Список моделей автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, расширен на 87 моделей, стоимостью более 3 млн рублей.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Автомобили средней стоимостью свыше 3 млн рублей облагаются повышенным транспортным налогом в России с 2014 года.

Повышающий коэффициент, называемый "налогом на роскошь", зависит от стоимости и возраста автомобиля.

В новой редакции перечня автомобилей, который будут облагаться повышенным налогом в 2021 году, добавлено 87 моделей, благодаря чему общий список достиг 1387 единиц.

Среди автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей в новую редакцию перечня добавлены три модели.

Еще 34 включённых в список автомобилей относятся к ценовой категории от 5 до 10 млн рублей, 31 модель — к категории от 10 до 15 млн рублей.

Общий перечень облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей доступен на сайте Минпромторга РФ.

Как сообщает RT, в ноябре 2020 года Федеральная налоговая служба России обратилась с предупреждением к владельцам автомобилей дороже 3 млн рублей, напомнив о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели своё транспортное средство со скидкой.

"Стоит отметить, для расчёта налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещённая в перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга", - говорилось в сообщении.

Также в ФНС подчеркнули, что в случае неуплаты налога на роскошь начнёт расти налоговая задолженность за счёт начисления пеней. В этом случае будет направлено требование об уплате просрочки.