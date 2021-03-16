Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

30-летний молодой человек умер от коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии вновь подтверждены три смерти в сутки от COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1946 года рождения и житель поселка Чална-1 1990 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1955 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявили в оперштабе.

Официальное число пациентов, умерших от коронавируса в Карелии, достигло 350 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 103 человек. Из этого числа заболевших – 92 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 157 человек. Общее число выздоровевших пациентов с начала пандемии в Карелии достигло 39089 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6919,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3004,8 случая, по Северо-Западу – 5314,9, сообщили в оперштабе.

фото: © Столица на Онего

Сегодня автовокзал Петрозаводска закрылся на ремонт

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Как сообщается на сайте автовокзала Петрозаводска, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляться от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа).

Прибывать в столицу республики автобусы будут по-прежнему к автовокзалу (ул. Чапаева, д.3). Продажу билетов на автобусные рейсы в этот период организуют в пригородных железнодорожных кассах (пл. Гагарина, д.2а). Билеты также можно приобрести в автобусах.

Пассажиры автобусов смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала: залом ожидания, кафе, санузлами.

Расписание движения автобусов не изменится.

Телефон справочной службы +7-(814-2) 76-10-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии и судью Петрозаводского суда

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.

Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Карелии Римму Сильченко.

Информация об этом содержится в Указе президента "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить на 6-летний срок полномочий ... заместителем Председателя Верховного Суда Республики Карелия Сильченко Римму Петровну", - говорится в документе.

В этом же Указе сообщается о назначении судьей Петрозаводского городского суда Анны Нуриевой.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском городском суде двое известных судей отправились в отставку. Свои кресла покинули Александр Смирнов и Дмитрий Хромых.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано у водителей Птз и Карелии"

Автомобиль перевернулся на крышу после столкновения в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На Древлянке камера видеонаблюдения запечатлела момент, как автомобиль попал в ДТП и пеервернулся после столкновения.

На Лесном проспекте, 51 сегодня в 15.40 автомобиль выехал со второстепенной дороги, но не успел набрать скорость, как в него въехал мчавшийся по прямой второй участник движения.

От удара ехавшая по главной дороге машина перевернулась на крышу.

По информации ГИБДД Петрозаводска, несмотря на страшные кадры, в ДТП никто не пострадал.

фото: © кадр из видео

Лед обрушился с крыши дома на тротуар на одном из проспектов Петрозаводска (ВИДЕО)

По счастливой случайности пешеходы остались целы при сходе снега и льда с крыши дома на проспекте Невского.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" появилась запись с видеорегистратора, где заметно, как с дома по адресу проспект Александра Невского, 17, с крыши прямо на тротуар падают большие глыбы льда и снега.

Несмотря на позднее время, видно, что по тротуару еще идут люди. По счастливой случайности никто не пострадал.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда возле дома № 10 по улице Куйбышева убила мужчину. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека.

А в минувший вторник повреждения от схода с крыши снега и льда получили два автомобиля в центре города, сначала на проспекте Ленина, а затем на улице Свердлова.

фото: источник - администрация Сортавальского района

Лесорубы в Карелии разорили медвежью берлогу (ВИДЕО)

Трех медвежат пришлось спасать сотрудникам зоопарка.

При заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога, сообщается на сайте Сортавальского поселения.

Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели. Руководство зоопарка "Черные камни" приняло их на свое попечение, чем спасло им жизнь.

"Будем надеяться, что медведи выживут, после чего их выпустят на волю", - говорится в сообщении Сортавальского поселения.

Ранее сообщалось, что жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном.

фото: Авито

Бывший Дом культуры в Петрозаводске не могут продать уже 4 года, а цена растет

Продавец бывшего Дома культуры строителей в Петрозаводске повысил цену продажи здания до 170 млн рублей.

Коммерческое предложение размещено на сайте объявлений Авито.

По мнению собственника, здание может быть использовано под офис крупной компании, ресторан, фитнес-центр или медицинский центр. Потенциальным покупателям предлагается дизайн-проект реставрации фасада здания и прилегающей территории. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/thopter18

За просмотром телепередач пенсионерка в Карелии не заметила, как спасатели взломали дверь в ее квартире

В Сегеже спасатели дважды пришли на помощь местным жителям, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 16 марта, в 11.49 на пульт дежурной пожарно-спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.

В одном из домов пенсионерка долгое время не выходила на связь. Прибывшие на место вызова спасатели вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента и обнаружили в квартире пожилую женщину, которая смотрела телевизор.

Оказалось, что пенсионерка, имевшая проблемы со слухом, просто не слышала звонков.

В этот же день, в 18.31, к спасателям вновь обратился за помощью горожанин. Сотрудники МЧС приехали на место вызова и обнаружили, что у мужчины сломался ключ в замке квартиры, поэтому он не мог попасть домой.

При помощи шанцевого инструмента спасатели вскрыли дверь, достали застрявший в замке ключ и помогли мужчине зайти домой.

фото: proufu.ru/ на фото Алексей Касьянов, Михаил Закомалдин

Бывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии

Причиной этого, считают местные СМИ, стало то, что у Михаила Закомалдина "не сложились отношения с главой региона Радием Хабировым".

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Закомалдин ушел в отставку. Об этом 11 марта сообщили многие региональные СМИ, в частности, сетевое издание "Proufu.ru" в публикации "Были контры с Хабировым: федеральный инспектор по Башкирии Закомалдин отправлен в отставку".

Напомним, что 55-летний уроженец Курганской области Михаил Закомалдин в августе 2007 года был назначен первым заместителем министра – начальником криминальной милиции МВД Карелии, тогда возглавляемого его старым сослуживцем Игорем Алешиным. А в мае 2009 года Закомалдин стал главой милиции нашей республики, сменив в этой должности назначенного тогда министром внутренних дел Башкирии Игоря Алешина. Когда же в 2011 году генерал-лейтенант полиции Алешин был назначен заместителем министра внутренних дел России, его креатура Закомалдин сменил Алешина в Уфе. Здесь, спустя три года, указом президента Закомалдину также было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

С 11 ноября 2016 года вышедший в отставку с должности главы МВД Башкирии Михаил Закомалдин был назначен главным федеральным инспектором по этой республике и занимал эту должность до 11 марта нынешнего года.

"С Михаилом Закомалдиным у Радия Хабирова отношения не сложились сразу, как только он пришел к власти в 2018 году, - пишет издание "Proufu.ru". – По мнению башкирских чиновников, Михаил Иванович неоднократно давал негативную характеристику нынешним властям республики, стараясь донести свою позицию федералам. Он тщательно инспектировал реализацию в регионе национальных проектов. Подготовленные отчеты с многочисленными нарушениями наверняка ложились и на стол президента".

Последней каплей, отмечает издание, "могла стать история с детскими садами. По нацпроекту "Демография" о них отчитались, как о сданных, однако по факту они не были введены в эксплуатацию…".

По информации названного издания, сменившего Закомалдина 45-летнего уроженца Уфы Алексея Касьянова "считают лояльным к Хабирову. Ранее он возглавлял Следственный комитет Башкирии, но в 2015 году, после проверки центрального аппарата СК РФ, покинул должность. Но ему сразу нашли место в Белом доме республики: сначала он являлся заместителем руководителя аппарата правительства РБ, затем стал главой регионального Совбеза".

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске на ремонт 8 улиц планируют потратить около 490 млн рублей

Петрозаводск получит на ремонт дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта в 2021 году 489, 2 млн рублей.

На заседании постоянной комиссии Петросовета депутаты рассмотрели проект решения об изменениях в городской бюджет, который предусматривает направление средств межбюджетного трансферта на финансирование ремонта дорог, сообщили в горсовете.

Ремонт дорожной инфраструктуры будет выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в Петрозаводске в 2021 - 2022 годах планируется отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них. За счет средств трансферта республиканского бюджета в 2021 году предлагается направить на эти цели 489, 2 млн рублей, еще 543,2 млн рублей запланированы на ремонт дорог уже в 2022 году.

В Петросовете напомнили что в перечень ремонтных работ этого года вошли: улица Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улица Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улица (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улица Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

В 2022 году ремонт ожидает Березовую аллею с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улицу Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотскую улица с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улицу Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улицу Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградскую улицу с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортную улицу (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровую улицу(от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийскую улицу с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улицу Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улицу Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорскую улицу (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорскую улицу (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкую улицу (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарскую улицу (от ул. Попова до пр. Лесного), набережную Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевую улицу (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургскую улицу (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительную улицу (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Ранее сообщалось, какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Скрывавшийся в Грузии жестокий убийца выслушал суровый приговор суда в Карелии

Верховный суд Карелии вынес приговор мужчине, который несколько лет назад вместе с подельником убил женщину и затем скрылся в Грузии.

31-летний иностранный гражданин признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В апреле 2013 года мужчина, проживавший на тот момент в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений совместно со знакомым убил мать своей сожительницы. Женщина была задушена. Затем мужчины в лесу попытались избавиться от трупа.

В качестве благодарности за помощь в совершении преступления убийца передал сообщнику два золотых кольца и золотую цепочку, после чего покинул страну.

Его местонахождение было установлено в Грузии. Компетентными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и затем экстрадирован в Россию.

Вину в совершении убийства подсудимый не признал.

Верховный суд Республики Карелия приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного 800 тыс. рублей в пользу дочери погибшей и 500 тыс. рублей в пользу брата в счет компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Соучастник преступления в 2013 году осужден к 8 годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре.

фото: © кадр из видео/камера Ситилинк

В Петрозаводске водитель "Нивы" врезался в кроссовер, сдавая назад, и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Судостроительная и Кемская.

По сообщению ДТП ПТЗ, в минувший вторник, 16 марта, в 18:47 на Ключевой произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Volvo. Машины выезжали с улицы Судостроительная на улицу Кемская.

ДТП произошло на перекрестке. Судя по видео, водитель "Нивы" совершал маневр движения задним ходом. После столкновения с кроссовером, Chevrolet Niva продолжила движение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее водитель устроил ДТП на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Ригачина и скрылся с места происшествия.

Дикая свинья промчалась по поселку Карелии, распугав жителей (ВИДЕО)

В поселке Ладва Прионежского района местные жителя запечатлели бегавшего по сугробам кабана.

В паблике "Ладва: объявления, новости и прочее" сообщается, что в минувший вторник, 16 марта, утром, около 10 часов, кабан бегал по улицам поселка, пугая жителей.

"Будьте осторожны! Предупредите детей. Кабаны в целях защиты могут напасть и нанести травмы", - сообщается в комментарии к видео, которое сняла Ольга Колесник.

фото: kremlin.ru

Путин наградил орденом почета ученую из Карелии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом почета сотрудницы Карельского научного центра РАН Нины Немовой.

Руководитель научного направления федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" Нина Немова награждена орденом почета.

Имя Нины Немовой содержится в списке награжденных в подписанном Владимиром Путиным Указе "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.

Доктор Офтальмологического центра Карелии назвал признаки онкологических заболеваний глаза

В Офтальмологическом центре Карелии проводится диагностика и лечение новообразований глаза и его придаточного аппарата.

Заместитель главного врача Офтальмологического центра Карелии по лечебной части и организационно-методической работе, хирург, офтальмоонколог Максим Александрович Шашлов рассказал об онкологических заболеваниях глаза, объяснил, как на ранней стадии выявить новообразования, чтобы сохранить зрение.

- Существуют ли какие-либо признаки, указывающие на онкозаболевания глаза?

- Основные онкологические изменения можно подразделить на онкологические заболевания придаточного аппарата глаза – веки, слизистые, окологлазничные области. Все эти образования человек может увидеть сам, посмотрев в зеркало: темное пятнышко, какое-то объемное образование на веке или на слизистой, изменение цвета века или покраснение, корочки… Здесь диагностика не является трудной. Как правило, в таких случаях пациент приходит с жалобой: у меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать.

Подробнее об онкозаболеваниях глаза и как не пропустить тревожные сигналы, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: © shutterstock.com

Любитель химических испарений целый год держал в страхе город горняков в Карелии

Следователями Костомукши окончено расследование уголовного дела, где от рук рецидивиста пострадали несколько человек, сообщили в МВД Карелии.

Следственный отдел Костомукши окончил расследование соединенного уголовного дела, фигурант которого обвиняется сразу в 5 преступлениях. Представителям юстиции потребовалось провести скрупулезную работу по сбору доказательств вины обвиняемого – 25-летнего уроженца севера Карелии, ныне проживающего в городе горняков.

Тома уголовного дела охватывают события целого года. Так, в январе 2020 года в полицию Костомукши поступило сообщение, что за помощью к медикам обратился местный житель, избитый неизвестным. У пациента были диагностированы множественные переломы, гематомы, сотрясение головного мозга. Выяснилось, что 38-летнему костомукшанину не посчастливилось оказаться в комнате одного из общежитий города, когда туда зашел малознакомый мужчина, судя по виду изрядно выпивший. Без объяснения причин тот нанес потерпевшему несколько ударов по голове. Избитый горожанин спешно покинул помещение, но нападавший настиг его вновь, а затем и еще раз, сопровождая это ударами по голове. Лишь с третьего раза гость общежития скрылся от преследователя. Нападавший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В феврале обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался тем, что местная жительница включила на своем телефоне музыку для создания атмосферы и потому не брала с собой, выходя из комнаты. Оставшись один, он проверил телефон и по смс-уведомлениям из банка понял, что на счете у женщины есть средства, после чего с помощью мобильного сервиса перевел себе 3 тысячи рублей. Тайное вскоре стало явным, костомукшанка потребовала деньги обратно, но ущерб так и не был возмещен, и она обратилась за помощью к правоохранителям.

Два следующих преступления приходятся на минувший сентябрь. Так, воскресным вечером рецидивист без причины в коридоре общежития избил постороннего человека. Шесть ударов кулаками по лицу и голове привели 39-летнего костомукшанина к медикам, которые диагностировали перелом нижней челюсти. Подсудимый так и не смог объяснить мотивы данного поступка, сославшись на алкогольное опьянение.

Буквально через несколько дней все тот же мужчина залез на огражденную территорию строительного магазина и вынес оттуда несколько лакокрасочных изделий, к которым питал пагубное пристрастие. Ночью любитель химических испарений вновь проник в тот же магазин и, помимо новой партии бутылок лакокрасочных изделий, взял из кассы 10 тысяч рублей.

Наконец, уже в январе этого года обвиняемый, находясь, как обычно, в состоянии опьянения, разбил кирпичом витрину магазина и выкрал хлебобулочную и молочную продукцию на сумму свыше полутора тысяч рублей, а заодно мелочь из кассы на 141 рубль.

По всем описанным случаям житель севера Карелии дал признательные показания. Ранее он судим за имущественные преступления. Соединенное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Главный жилинспектор Карелии призвал коммунальщиков обеспечить безопасность петрозаводчан в ходе уборки снега с крыш

Вопросы безопасности при проведении работ по уборке снега с кровель жилых домов обсудили на встрече в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору с представителями управляющих организаций Петрозаводска, сообщили в ведомстве.

В минувший вторник, 16 марта, в Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору состоялось оперативное совещание по вопросам содержания придомовых территорий многоквартирных домов (МКД) в период сложных погодных условий, обусловленных обильными снегопадами и резкими перепадами температур.

Председатель Госкомитета Александр Темнышев напомнил присутствующим о том, что очистка общедомового имущества жилых домов от снега, наледи (сосулек), представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, должна осуществляться управляющими организациями в тесном взаимодействии с активом дома, а при проведении работ − строго соблюдаться техника безопасности.





Перепады температур, снегопады и ледяной дождь в период межсезонья осложняют работу коммунальных и дорожных служб. Жители Карелии все чаще высказывают недовольство уборкой снега во дворах жилых домов, жалуются на сосульки на кровлях и балконах, а также сугробы, которые дорожники оставляют после расчистки магистралей.

В период таяния снега особое внимание требует состояние крыш МКД. Управляющие компании, ТСЖ обязаны постоянно наблюдать за образованием снега и наледи на крышах домов и своевременно производить очистку. Контроль за состоянием кровель своих домов лежит на самих собственниках и владельцах автотранспорта. В соответствии с санитарными нормами и правилами стоянки легкового транспорта должны быть размещены на расстоянии не менее 10 метров от зданий.





- Территория у дома должна быть ограждена, меры безопасности при проведении работ − соблюдены, − акцентировал Главный государственный жилищный инспектор республики.

Госкомитет регулярно проводит работу по предупреждению ситуаций в жилищной сфере, угрожающих здоровью граждан. С января 2021 года специалистами надзорного ведомства проведены рейдовые осмотры городских территорий улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа по более 60 адресам, регулярно проводятся рейдовые осмотры придомовых территорий, очистки кровель и козырьков МКД от снега и наледи.





В настоящее время на территории Петрозаводска действуют три специализированные организации по очистке кровель от снега. Информационное письмо с адресами и контактами этих организаций было направлено Госкомитетом всем управляющим компаниям, осуществляющим управление жилым фондом столицы республики.

фото: © "Столица на Онего"

Переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию в санатории Карелии

В санатории "Марциальные воды" организована реабилитация пациентов после Covid-19, сообщает оперативный штаб.

Направление на реабилитацию в санаторий, которая проводится за счет средств фонда социального страхования, выдает участковый терапевт или лечащий врач в стационаре, поясняют в оперштабе.

В среднем процесс восстановления после перенесенного заболевания занимает две недели.

Индивидуальную программу лечения подбирают специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды. В программу оздоровления входят дыхательная гимнастика, бассейн, массаж, галотерапия, углекислые ванны.

Оперштаб информирует, что, в частности, в реабилитации могут нуждаться пациенты после длительного нахождения на искусственной вентиляции легких. В ряде случаев реабилитация требуется тем, кому проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. На восстановление в санатории могут рассчитывать и другие пациенты, исходя из клинических показаний и результатов исследований.

Ранее сообщалось, что в Карелии госпитализировано 519 больных коронавирусом, 57 из которых в тяжелом состоянии.

фото: Кинотеатр "ПРЕМЬЕР" / ВК

Фильм про Крым, к которому ограничил доступ YouTube, покажут в Карелии

В столице Карелии состоится бесплатный сеанс фильма "Крым. Путь на Родину", к которому ограничен доступ на сайте YouTube.

Петрозаводский кинотеатр "Премьер" сообщил, что проведет бесплатный сеанс фильма "Крым. Путь на Родину". Билеты на мероприятие будут раздавать на улице. Об этом сообщается в паблике кинотеатра.

Документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" размещен на канале "Россия 24" в YouTube. В настоящее время видеохостинг ограничил доступ к материалу.

"Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение самостоятельно", - гласит предупреждение.

Чтобы приступить к просмотру фильма, пользователю необходимо подтвердить, что он ознакомился с текстом предупреждения.

Автор материала Андрей Кондрашов связал действия видеохостинга, ограничившего возможность просмотра его фильма, приближением годовщины присоединения Крыма. "Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан", — процитировало РБК его заявление в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую

фото: © freepik.com

Пустая детская коляска с сумкой внутри у торгового центра Петрозаводска встревожила оперативников

Сотрудники полиции выезжали к торговому центру для проверки подозрительного предмета, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший вторник, 16 марта, в 14.09 на улице Правды, 38 у торгового комплекса была обнаружена подозрительная детская коляска, а в ней находится сумка.

На место происшествия вызвали оперативные службы. Но, как говорится в сообщении ЕДДС, владелец вещей был найден до прибытия полицейских.

Опасности нет.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске полиция разыскивает мужчин, подозреваемых в краже (ВИДЕО)

Полиция объявила в розыск двух мужчин, подозреваемых в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, запечатленных на видеозаписи. По данным полиции, они могут быть причастны к хищению имущества.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, просят сообщать информацию по номеру телефона: +7953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: pixabay

Новый туристический бум ожидается летом в Карелии: цены уже выросли

Резкий приток туристов, наблюдавшийся прошлым летом в Карелии, ожидается и в будущем сезоне.

Это следует из опроса туристических компаний, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В самых популярных объектах на июль-август уже мало мест в свободной продаже. Есть сложности с подтверждением отелей в Петрозаводске и Сортавала на период майских праздников и белых ночей.

Фактором, который еще больше подстегнет спрос на туры в Карелию, станет неопределённость с открытием границ стран Европы.

По информации экспертов, продажи летних туров в Карелию активизируются примерно через месяц.

Высокий спрос спровоцировал рост цен в карельских отелях, на турбазах и в заведениях обещепита. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: правительство Карелии

В Карелии пройдет приключенческая лыжная гонка через Онего - победителей ждут замороженные медали

Старт участникам марафона будет дан на острове Кижи, а финишируют они на набережной Онежского озера, сообщается на сайте правительства Карелии.

Экстремальный лыжный марафон "КИЖИ SKI x-RACE" впервые состоится 20 марта. Стартуют участникам с острова Кижи, а финишируют на набережной Онежского озера.

На непростой лыжный трек в 63,5 км "КИЖИ SKI x-RACE" выйдут 27 участников из восьми регионов России.

Мероприятие носит приключенческий характер: поездка на воздушной подушке, экскурсия по музею-заповеднику, ужин в ресторане и вмороженная в лед Онежского озера медаль финишера, которая оттает от тепла свечи.

Лед, наст, снег, торосы и трещины во льду будут встречаться на пути лыжников. Отдельное внимание уделено безопасности перемещения участников − сопровождение снегоходами, мобильные пункты питания и обогрева на озере должны минимизировать риски.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Карелия на 19 месте по качеству образования

Рособрнадзор оценивал результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала первый в стране рейтинг школьного образования. Карелия заработала чуть больше 60 баллов по трем основным критериям работы учреждений региона.

Рособрнадзор оценивал результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования.

Больше всего регион получил баллов за объективность оценочных процедур – 97,3, достижение минимального уровня подготовки – 86,7 и за использование компьютеров – 82,7.

Худшие оценки ведомством выставлены за достижение высокого уровня подготовки – 3,7, эффективность механизмов управления качеством образования – 29,0, функциональная грамотность – 45,2.





В совокупности за 12 показателей Карелия получила 62,5 балла, разделив 19 место с Кировской областью.

На первом месте рейтинга - Санкт-Петербург, который обогнал Москву на одну десятую балла – столицы получили 92,1 и 91,0 баллов соответственно. На третьем месте - Ленинградская область с 77,1 балла. В аутсайдерах - Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия.

фото: © Минздрав Карелии

Больницам Карелии выделены более 34 миллионов рублей на покупку жилья для медиков

На эти средства в Петрозаводске и районах республики планируется приобрести 24 квартиры.

Правительство Карелии распорядилось выделить более 34 миллионов рублей на покупку в 2021 году республиканскими учреждениями здравоохранения жилья для своих сотрудников. Согласно правительственному распоряжению, всего планируется приобрести 24 объекта недвижимости для нужд районных больниц и для Республиканской больницы имени В.А.Баранова. Жилье будет находится в региональной собственности.

Больше всего жилья – по три квартиры – предполагается закупить для Межрайонной больницы N1 в Костомукше и Питкярантской центральной районной больницы. По две квартиры приобретут Кемская, Лоухская, Пряжинская, Пудожская, Сегежская ЦРБ и Республиканская больница имени В.А. Баранова. Беломорской, Калевальской, Кондопожской, Медвежьегорской, Олонецкой и Сортавальской ЦРБ выделены ассигнования на покупку всего одной квартиры.

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Хорошо ли родителей детей-инвалидов в Карелии информируют о получении технических средств реабилитации, интересуется ОНФ

Родители тяжелобольных детей пожаловались в региональные отделения ОНФ на отсутствие какой-либо информации об изменениях в законодательстве, увеличивающих меры поддержки от государства.

Как сообщается в паблике "ОНФ Карелии", в 2020 году Минтруд России сократил сроки пользования пеленками и подгузниками, которые бесплатно выдают детям с инвалидностью.

Если раньше ребенку выдавали три памперса сутки, то теперь полагается - пять. Но, по сообщениям активистов Народного фронта в регионах, семьи с детьми-инвалидами не знают об актуальных изменениях в законодательстве и недополучают абсорбирующее белье.

ОНФ проводит опрос граждан, чтобы оценить эффективность мер по информированию родителей детей-инвалидов о возможности и порядке получения технических средств реабилитации.

Опрос можно пройти по ссылке https://nk.onf.ru/surveys

фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

В Карелии полицейские вышли на поиск незаконных трудовых мигрантов

Карельская полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Лес" для выявления нарушений миграционного законодательства на предприятиях лесопромышленного комплекса.

Сотрудники полиции выезжают на места лесозаготовок, места проживания иностранных граждан, а также осуществляют проверку объектов лесопереработки. Об этом сообщает пресс-службы МВД. Полицейские проверяют машины, перевозящие древесину.

Как поясняют в полиции, проводятся не только проверки, но и разъяснительные профилактические беседы.

"Имеются первые результаты проведения проверочных мероприятий. Так, в Петрозаводском городском суде было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении иностранного гражданина из Средней Азии за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, вынесено решение в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", - заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса перекрыла поток мигрантов в Карелию.

фото: pixabay

Резкое сокращение прибыли произошло на предприятиях Карелии

Чистая прибыль предприятий и других организаций Карелии в 2020 году сократилась на 15% по сравнению с 2019 годом, сообщает Карелиястат.

Общий сальдированный финансовый результат в прошлом году составил 52,8 млрд рублей.

Ранее Минэкономразвития Карелии объяснило сокращение прибыли организаций республики не только последствиями коронавирусных ограничений, но и внешнеэкономическими факторами. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

За сутки 17 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5301 пациент, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа в Карелии сиертей от пневмонии не зарегистрировано, госпитализированы 17 больных внебольничной пневмонией.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: правительство РК

Импорт продовольствия в Карелию сократился, и вырос экспорт местных продуктов питания

Карелия в 2020 году сократила внешнеторговый оборот на 20,5%, но, вместе с тем, увеличился экспорт целого ряда товаров местных товаропроизводителей.

Об этом говорят данные Карелиястата об итогах внешней торговли за прошлый год.

Экспорт товаров из Карелии уменьшился на 28,3%, а импорт вырос на 19,1%. Увеличились стоимостные объёмы экспорта машиностроительной продукции на 34,1%, продовольственных товаров – на 31,9%, металлов и изделий из них – на 30,2%, древесины и изделий из неё – на 18,4%, продукции химического комплекса – на 7,6%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".