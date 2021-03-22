Все, что случилось сегодня

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Кандидаты на пост мэра Петрозаводска должны задекларировать свои биткойны

Депутаты городского совета рассмотрят поправки в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы.

На обсуждение очередной сессии городского совета Петрозаводска, которая состоится 24 марта, вынесен проект поправок в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы. Согласно этому проекту, кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, предложенные поправки уточнили условия признания конкурса несостоявшимся. К таким условиям отнесен случай, когда конкурсная комиссия не определила две или более кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, полномочия действующего мэра карельской столицы истекают в середине апреля. До этого времени в Петрозаводске должен пройти конкурс по отбору претендентов на пост главы городского округа.

фото: Столица на Онего

Признание поисковика Карелии: "страшно говорить людям, что их родной человек мертв"

Командир карельского поискового отряда "Доброспас" Алексей Глушков рассказал, как вечером в понедельник искали бабушку с деменцией, которую медики отправили домой одну, а она по дороге умерла.

В паблике "Доброспас" командир отряда Алексей Глушков, вернувшись с поисков пенсионерки, которые закончились трагически, написал эмоциональное обращение в никуда и попросил всех беречь своих близких.

"А вечер обещал быть спокойным в семейном кругу. Работа, спортивная школа с сыном, дом, накормил всех ужином, разогнал детей по люлькам...

В 21.20 - звонок. Как всегда - поздний звонок с незнакомого номера не предвещает ничего хорошего. Так и сегодня. Звонит женщина, пропала мама, 1946 г.р. Слабая бабушка с возрастными отклонениями, деменция. Днем была доставлена с сердечным приступом в БСМП. Врачи что-то проверяли, делали процедуры. Вечером дочка приехала за мамой, а ее нет.

Выписали и отпустили из больницы без сопровождения и предупреждения родственников. Ушла в никуда...

Срочно печатаю ориентировку, одеваюсь и еду прочесывать улицы и переулки по возможным направлениям. Попутно прозванивая различные оперативные службы. Через час мне звонит очевидец, который видел как вечером на Ленина около 20 часов стояла скорая и полиция, а на асфальте лежала женщина в похожей одежде. В это время ко мне уже в машину села дочка потерявшейся женщины, которая на пару дней приехала из Питера навестить мать.

После сообщения очевидца звоню в скорую, представляюсь, спрашиваю по указанным данным, что было с женщиной, куда доставили. А в оперативных службах все зависит от человека, который на дежурстве. Кто-то человечнее - ответит на все вопросы. А кто-то, как сегодня, будет посылать тебя куда подальше. Не знаю, не обязаны, звоните завтра начальству.. и прочее. Вынужден звонить руководству розыска. Они никогда не отказывают в помощи и сотрудничестве. Через 5 минут обратный звонок - найдена, мертва. Да, это она была на Ленина. Из опроса прохожих - шла женщина, стало плохо, вызвали скорую. Но не успели...

... Это так страшно - говорить людям, что их родной человек мертв...

И возникает у меня, два вопроса:

- когда уже из БСМП перестанут отпускать в никуда старых, больных, немощных, дезориентированных людей?

- когда у нас в республике появиться единый информационно-координационный центр всех оперативных служб, аналогично Санкт-Петербургскому "Бюро регистрации несчастных случаев", куда будет стекаться вся оперативная информация из оперслужб всех ведомственных структур, больниц?

Понимаю, что вопросы в никуда.

Всем спокойной ночи. Берегите своих близких".

Напомним, что в понедельник, 22 марта, после 21.00 Алексей Глушков обратился в СМИ за помощью распространить информацию, что срочно нужна помощь для поиска 75-летней бабушки, которая вышла из БСМП и пропала. А после 23.00 пришло сообщение, что пожилая женщина найдена мертвой.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных

Министерство здравоохранения Карелия прокомментировало публикацию электронного СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи отдельным коронавирусным больным.

В публикации "Новой газеты" жители Карелии рассказали о смерти своих родных, которые умерли от COVID-19. По мнению родственников умерших ковидных больных, их смерть наступила в результате несвоевременно оказанной помощи.

Минздрав Карелии проверил все факты, изложенные в статье, и обсудил их на заседании Общественного совета при ведомстве.

Так, на обвинение жительницы Сегежи, которая сказала, что ее мужу несвоевременно была оказана помощь, поэтому он умер. Минздрав ответил: "По факту оказания медицинской помощи пациенту К. Минздравом проведена проверка с привлечением независимых высококвалифицированных экспертов, главных внештатных специалистов. Обращение пациента за медицинской помощью своевременное, госпитализация отсрочена в связи с отказом пациента. В период нахождения пациента в Сегежской ЦРБ, где имеются все возможности для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, неоднократно осуществлялись телемедицинские консультации специалистами из Федерального консультационного центра, что зафиксировано в первичной медицинской документации пациента, тактика ведения пациента согласовывалась со специалистами госпиталя для ветеранов войн, Республиканской больницы им. В.А.Баранов, что также отражено в карте пациента. Перевод К. осуществлен при появлении показаний своевременно. По результатам проверки были выявлены нарушения, администрации Сегежской ЦРБ выдано предписание об устранении выявленных проблем, в отношении персонала, допустившего нарушения, определены меры ответственности. Исполнение предписания находится на контроле у министерства здравоохранения.

Что касается 82-летней пациентки из Пудожа, где родственники также считают, что бабушке не был оказан должный уход. В Минздраве ответили, что у пациентки изначально установлено тяжелое течение коронавируса. Это потребовало подключения к ИВЛ. Пациентка неоднократно консультирована специалистами Республиканской больницы им. В.А.Баранова, главными внештатными специалистами Минздрава Карелии. Несмотря на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции, наличие сопутствующей патологии, пациентку удалось перевести на самостоятельное дыхание. Для дальнейшего лечения и реабилитации планировался перевод в пульмонологическое отделение Республиканской больницы, но с учетом тяжести течения основного заболевания, наличия сопутствующей патологии пациентка скончалась. На сегодняшний день Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пожилой пациентки, плановый срок окончания проверки 29 марта.

По факту смерти 49-летнего жителя Сегежи в Минздраве сказали, что официальных обращений о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи такому пациенту в ведомство не поступало.

А вот, несмотря на все обвинения родных 53-летней пациентки из Спасской Губы, Минздрав отмечает, что медицинская помощь пациентке С. была оказана своевременно и в полном объеме, перевод больной был осуществлен при появлении показаний. Учитывая изначально тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, несмотря на перевод инфицированной, наступил летальный исход.

фото: © кадр из видео

Два водителя устроили на кольце в Петрозаводске гонку, в которой оба проиграли (ВИДЕО)

Автомобили не смогли поделить дорогу на Чапаевском кольце.

Утром 23 марта в 9:17 аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" на верхнем Чапаевском кольце. Судя по видео, фургон и легковая машина буквально "нос к носу" выезжают со стороны Древлянки на кольцо, стремительно пересекают его и совершают столкновение на повороте к Лесному проспекту в направлении выезда из города.

Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: Столица на Онего

Житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома

На администрацию Прионежского района возложена обязанность обеспечить подвоз питьевой воды к дому жителя села Деревянное, сообщили в районном суде.

В Прионежском районном суде рассматривалось административное дело по иску жителя села Деревянное, в жилом доме которого отсутствует система централизованного водоснабжения, при этом вблизи дома также не имеется доступных нецентрализованных источников холодного водоснабжения (водозаборных колонок).

Мужчина обращался в администрацию Прионежского района с просьбой обеспечить его дом нецентрализованным холодным водоснабжением и обеспечить подвоз питьевой воды в соответствии с законом. Однако указанная просьба администрацией исполнена не была, в связи с чем житель Деревянного был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что жилой дом, принадлежащий истцу на праве собственности и расположенный в Деревянном, действительно не оборудован централизованной системой холодного водоснабжения. При этом техническая возможность подключить жилой дом к системе водоснабжения имеется, однако в связи с тем, что ближайшая точка подключения к сети расположена на расстоянии 950 м от дома, то, по мнению администрации, организация подключения экономически нецелесообразна.

Одновременно судом было установлено, что ближайшая к дому истца скважина расположена на расстоянии около 500 метров от его жилого дома, однако в судебном заседании участники процесса заявили, что вода из указанной скважины не может быть использована для питья.

Суд признал незаконным бездействие администрации Прионежского района по организации нецентрализованного холодного водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, для жителей дома, возложил на администрацию обязанность в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда организовать нецентрализованное холодное водоснабжение для жителей дома.

При этом до исполнения решения суда на администрацию возложена обязанность обеспечить жителей дома привозной питьевой водой по нормам, определенным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. На администрацию также возложена обязанность сообщить суду об исполнении вынесенного судебного решения.

Решение суда в законную силу не вступило. Решение в части обеспечения жителей дома привозной питьевой водой обращено к немедленному исполнению.

фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" / ВК / Александр Девишин

Дикие кабаны семьями выходят к людям в Карелии (ФОТО)

В Карелии дикие кабаны выходят к людям, чтобы найти пропитание.

Дикие животные замечены в поселке Куркиеки Лахденпохского района. Об этом сообщает паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

Кабанов, которые выходят к людям, чтобы получить пищу, сфотографировал гость поселка.

"Поселок Куркиёки (это в Карелии). Недалеко отсюда местный житель подкармливает диких кабанов. Всего приходят три семьи, а одна остаётся и летом. Кабаны побаиваются людей, но в конце зимы им становится трудно добывать корм, поэтому их можно приманить угощением. Но не следует забывать, что кабаны дикие: не нужно их пугать, дразнить, трогать руками (они сами вас потрогают), не давайте еду с рук. И вообще, лучше лишний раз спиной не поворачиваться", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, как жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

Также в поселке Ладва Прионежского района местные жителя запечатлели бегавшего по сугробам кабана.

фото: © Денис Кожевников/ТАСС

Сильный ветер обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики 24 марта.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 24 марта местами по республике ожидаются порывы ветра до 15-17 м/c.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © "Столица на Онего"

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Это журналисту "Столицы на Онего" подтвердила гражданская супруга бывшего главы Карелии Андрея Нелидова – Арина.

"О том, что прокуратура не обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении Андрея Витальевича, сегодня мне сообщил его адвокат, - рассказала Арина Владимировна. – Значит, уже скоро он будет на свободе".

В УФСИН Карелии "Столице на Онего" сообщили, что Андрей Нелидов, вероятно, будет освобожден из колонии в Медвежьегорске 30 марта. К этому времени, пояснили в УФСИН, истекут необходимые для его освобождения 10 рабочих дней с даты получения (18 марта) исправительным учреждением решения Медвежьегорского суда об УДО Андрея Нелидова.

Ранее мы сообщали, что УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет. Однако, по полученной нами в надзорном ведомстве информации, прокуратура не стала обжаловать решение судьи Медвежьегорского суда Игоря Писанчина, 12 марта удовлетворившего ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

О том, переедет ли Андрей Нелидов в Санкт-Петербург после освобождения, его супруга Арина отвечать не стала. Сама Арина Владимировна, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, сегодня с 9-летним Андреем Нелидовым-младшим проживает в городе на Неве.

Напомним, что 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По полученной в республиканской прокуратуре информации, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов выплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске. Здесь, сообщили нам в УФСИН Карелии, экс-губернатор трудился санитаром. Убирал помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищал ее от снега. В исправительном учреждении Нелидов вел себя хорошо, режим отбывания наказания не нарушал, от работы не отлынивал.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Число умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличилось на три человека и достигло 366

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

Так, в Медвежьегорской ЦРБ умер 59-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице скончались 83-летний житель Суоярви и 70-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составило 366 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 83 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии инфицировано COVID-19 в Карелии 43251 человек.

Выздоровели 40067, за сутки выписаны по выздоровлению 147 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7015,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3043,4 случая, по Северо-Западу – 5385,2.

фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот видео

Выбежали на дорогу: автомобилист едва не снёс пешеходов (ВИДЕО)

В столице Карелии водитель автомобиля смог в последний момент избежать наезда на выбежавших на трассу пешеходов.

Днем 22 марта два пешехода выбежали на дорогу вне перехода перед проходящим по ней транспортом. ЧП произошло в Петрозаводске.

Водитель проехал в сантиметрах от одного из оказавшихся у него на пути пешеходов. Момент происшествия запечатлела камера наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Куда спешим? На тот свет?", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе.

фото: © кадр из видео

В центре Петрозаводска машина мчалась, а пешеход бежал – трагедии удалось избежать чудом (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела опасную ситуацию на перекрестке в центре Петрозаводска.

В паблике "Подслушано у водителей "Птз и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 23 марта в 8.31 на перекрестке улиц "Правды" и Волховской женщина перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте, а в это время на иномарке мчался водитель, не подозревающий, что на данном участке пути может появиться пешеход.

"Сегодня пешеходу и водителю повезло. Будет ли так везти всегда?" – задался риторическим вопросом автор видео.

фото: pixabay

Власти Карелии уменьшили величину прожиточного минимума населения

Величина прожиточного минимума для всех групп населения Карелии за 4 квартал сократилась по сравнению с 3 кварталом 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики.

В третьем квартале 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 14467 рублей, а на четвертый квартал это сумма установлена в размере 14196 рублей. Исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются размеры государственной адресной социальной помощи незащищенным категориям населения. Также к этому показателю привязан МРОТ. На сколько сократился прожиточный минимум для трудоспособных жителей, пенсионеров и детей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии женщина нарушила ПДД и совершила аварию, где пострадали пенсионер и ребенок

В Пряжинском районе в ДТП пострадал 9-летний ребенок и 57-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 марта, в 12.10 на 388 км федеральной автодороги "Кола" в Пряжинском районе 39-летняя водитель автомобиля Toyota Camry при выполнении обгона в запрещенном месте допустила столкновение с автомобилем Kia , который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево.

В результате травмы получили два человека: 57-летний водитель Kia и 9-летний пассажир Toyota. После ДТП ребёнок был госпитализирован.

фото: © МВД Карелии

Несовершеннолетний пропал в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске пропавшего подростка, передает МВД Карелии.

Отдел полиции Петрозаводска разыскивает Захара Е. 2004 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 марта.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, обрит налысо, был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки с накладными карманами, обут в красные кроссовки.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно сообщить сведения по телефону: +7-981-402-06-14 или 02 (с мобильного 102).

фото: © паблик Вконтакте "2 Пожарно-спасательный отряд ФПС по РК"

Рыбак на мотособаке застрял в водяной каше на озере в Карелии

Помощь спасателей потребовалась рыбаку на озера Верхнее Куйтто.

Очередной "жертвой" озера Верхнее Куйтто в Костомукше стал мужчина, который пытался проехать по водоему на мотособаке и застрял. Рыбаку потребовалась срочная помощь. Об этом пишут в паблике костомукшского пожарно-спасательного отряда.

"Ледовая обстановка в Костомукшском городском округе остается сложной. После февральских морозов на водоемах образовалась толстая корка снега, по которой можно успешно передвигаться на снегоходах (быстро и лучше без остановок). Но, под этой коркой сохраняется все еще значительный слой воды. Именно он создает основные трудности в передвижении по водоемам. В случае разрушения верхнего слоя снега пешие переходы и поездки на снегоходах превращаются в мучение. Особенно трудно приходится водителям мотособак. Как они сами говорят: "Приходится долго "искать червей" (работать лопатой)". Несмотря на это обстоятельство, желающих помучиться с вытаскиванием техники из "водяной каши" не становится меньше", – пишет в паблике старший государственный инспектор костомукшского участка центра ГИМС Николай Гуртов.

Инспектор предупреждает, что в распоряжении подразделений МЧС Костомукши и деревни Вокнаволок нет судна на воздушной подушке, аэролодки и другой подходящей техники, поэтому рассчитывать на скорую помощь любителям выйти на лед не приходится.

Ранее на севере Карелии рыбак на снегоходе заблудился с метель на озере – потребовалась помощь спасателей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Петрозаводск стал лидером в России по использованию банковских карт вместо наличных

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 64% от общего объема всех операций, совершенных жителями города в 2020 году.

По этому показателю столица Карелии заняла первое место в России, сообщил сегодня на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Петрозаводск стал самым безналичным городом страны. То есть Петрозаводск занимает первое место по доле безналичных операций – 64% операций было совершено по банковским картам, а не за наличные деньги. Мы на первом месте по всей России", - сказал Бугрим. А что делать жителям отдаленных районов, где отсутствуют устойчивые каналы связи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Автомобиль сбил пешехода на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Легковой автомобиль сегодня сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске на проспекте Александра Невского.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", ЧП произошло в вечерний "час пик" на переходе в районе пересечения с улицей Машезерская.

Судя по видео, в момент ДТП на перекрёстке образовался затор. Вероятно, пешеходный переход не просматривался и водитель увидел пешехода слишком поздно. Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © ГИБДД Карелии

"Пятнашка" из Санкт-Петербурга попала ночью под тягач на трассе в Карелии

В Пряжинском районе при столкновении большегруза и легкового автомобиля пострадал молодой водитель из Санкт-Петербурга, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 марта, в 2.15 на 396 км федеральной автодороги "Кола" в Пряжинском районе 34-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium допустил занос транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получил 25-летний водитель жигулей, житель Санкт-Петербург, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру.

фото: © bashinform/Андрей Старостин

Фирму в Карелии оштрафовали за коррупционное преступление

Организацию в Костомукше оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в интересах ООО "Ремстройкомплект" должностному лицу Управтодора Карелии была передана взятка в размере 425 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по государственному контракту на содержание дорог на территории Костомукши.

Вступившими в законную силу приговорами судов лицо, давшее взятку, и получатель взятки осуждены.

Прокуратура Костомукши возбудила в отношении ООО "Ремстройкомплект" дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 54 тяжелобольных пациентов, 7 человек не могут сами дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 марта, в стационарах находятся 537 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 476 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43 251 человек. Выздоровели – 40 067. Умерли 366 пациента.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска пообещали высадить 200 елей на месте срубленных в парке деревьев

В парке Беличий Остров на Кукковке на местах удалённых и выпавших аварийных деревьев высадят 200 молодых елей, сообщили в администрации Петрозаводска.

В мае в парке Беличий Остров планируется посадить 200 молодых елей. На Кукковке, в излюбленном месте прогулок жителей и гостей города, появятся растения высотой от полуметра до полутора метров. Ухаживать за растениями будут в течение всего вегетационного периода. Почву у молодых деревьев мульчируют и оградят ветвями ранее снесённых аварийных насаждений.

Парк Беличий Остров – естественный участок еловой тайги, сохраненный в условиях плотной городской застройки. В связи с высокой антропогенной нагрузкой на данную территорию механизмы самоподдержания естественной экосистемы работают не в полную силу. На территории практически отсутствует подрост ели для последующей замены отмирающих старых деревьев. Кроме того, здесь отмечается сильное уплотнение почвы и подстилки в связи с вытаптыванием. Это ведет к механическому повреждению проростков и молодых деревьев, а также к ухудшению состояния взрослых растений.

Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. Снос таких деревьев на территории парка Беличий Остров ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок. В данный момент в парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах.

Стволы деревьев утилизируют с частичным сохранением. Ветви планируется раздробить на месте и складировать в провалы и ямы. Работы выполнят до конца апреля 2021 года. Валежник и измельченные ветви сохранят в парке с целью создания условий для самовозобновления древесных растений, укрепления склона, уменьшения площади вытаптывания территории и защиты почвы.

фото: pixabay

Ермолаев: "Карельское законодательство - одно из самых привлекательных в России"

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев считает меры господдержки инвестиционной деятельности в республике одними из "самых гибких в России".

Об этом он заявил на семинаре "Инструменты Фонда развития промышленности в реализации региональных промышленных проектов" для промышленных предприятий региона.

"Наше законодательство - одно из самых гибких и привлекательных в России для инвесторов. Например, мы можем предложить субсидирование затрат до 90% от стоимости приобретения оборудования, зданий, а также налоговые льготы" - сказал Ермолаев. Как будут помогать предприятиям республики в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Суд обязал Минфин Карелии компенсировать расходы на покупку жилья инвалидам

Арбитражный суд Карелии обязал Минфин республики возместить администрации Петрозаводска затраты на покупку жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Это следует из решения суда, принятого по иску городской администрации к министерству финансов.

В 2019 году мэрия Петрозаводска купила за счет муниципального бюджета квартиры 9 жителям города, которые имели право на бесплатное предоставление жилья по закону о льготах инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов. Власти города приобрели эти квартиры после того, как их обязал это сделать Петрозаводский городской суд. С учетом расходов на ремонт и судебные издержки затраты муниципального бюджета составили 16,2 млн рублей. Администрация Петрозаводска рассчитывала получить компенсацию затрат из республиканского бюджета, но власти Карелии отказались это сделать. Тогда мэрия подала в суд на Минфин. Почему Минфин проиграл иск, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сайт музея "Кижи" (kizhi.karelia.ru)

Реставрация дома-памятника вблизи острова Кижи в Карелии продолжится за 11,6 млн рублей

Музей-заповедник "Кижи" объявил электронный аукцион на проведение работ по реставрации исторической постройки "Дом жилой Серова" в деревне Дудниково.

Информация об электронном аукционе на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой Серова (1874 г.)" размещена на портале госуслуг.

Заказчиком работ выступает музей-заповедник "Кижи". Максимальная цена контракта составляет 11 млн 669 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства субсидии из федерального бюджета.

Дом богатого крестьянина Тита Степановича Серова был построен в 1874 году. Он располагается в старинной деревне Дудниково вблизи острова Кижи. В населенном пункте в летний период живут сотрудники музея-заповедника.

Дом-памятник Серова представляет архитектурную, музейную, историческую ценность. В настоящее время ведётся реставрация этого объекта, сообщает сайт музея "Кижи".

Прежде в доме Серова проживали музейные сотрудники, которых затем расселили из-за плохого состояния постройки и необходимости ее реставрации.

Как информирует сайт музея, в настоящее время на объекте ведутся реставрационные работы. Предполагается, что в дальнейшем в доме Серова вновь должны поселиться музейные работники.

Так, по информации официального сайта музея "Кижи", на этот год были "запланированы работы по устройству декоративного убранства, восстановлению крыльца, взвоза и устройству настила кровли".

"Для приспособления памятника для современного использования в 2022 году дом будет оборудован сетями инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, телефонизации, телевидения, заземления, молниезащиты, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. В 2023 году дом Тита Серова вновь откроет двери для жильцов — сотрудников музея", - сообщают в музее-заповеднике "Кижи".

фото: © Столица на Онего

Карелия – лидер по объему инвестиций резидентов Арктической зоны

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на пресс- конференции, которую провело агентство "Интерфакс" по теме "Карелия в Арктике. Точки роста".

Пресс-конференция состоялась 23 марта в онлайн-формате, сообщила пресс-служба главы Карелии.

Сегодня Арктическая зона Карелии – это 6 муниципальных образований и 38% площади республики. В настоящее время регион является лидером по объему инвестиций резидентов Арктической зоны – эта сумма составляет порядка 96 млрд рублей. В реестре резидентов числится 12 индивидуальных предпринимателей и организаций, еще порядка 20 потенциальных резидентов находятся на рассмотрении.

Как рассказал глава Карелии, крупнейший из проектов в Арктической зоне республики - строительство в 2020-2024 годах целлюлозного завода ООО "Сегежа Запад". Инвестиций будет вложено 86,2 млрд рублей. Другой масштабный проект - по строительству и эксплуатации циклично-поточной технологии в Центральном карьере – реализует АО "Карельский окатыш", который стал новым резидентом.

"Карелия сегодня находится в тройке лидеров по количеству предприятий, которые получили статус резидента Арктической зоны. При этом важно, чтобы структура экономики Арктической зоны включала в себя проекты не только крупных предприятий, но и развитие малого и среднего предпринимательства. Мы должны максимально способствовать этому, - подчеркнул руководитель региона".

Уже сегодня представители бизнеса реализуют в карельской Арктике проекты по производству красок по скандинавской технологии, выращиванию мидий в Белом море, строительству гостиничного комплекса в Сегеже, переработке дикоросов, деревообработке и другие. По словам главы, в настоящее время сформировано 50 земельных участков, которые будут предоставляться для реализации "арктических" проектов.

"Республика заинтересована в том, чтобы к нам приходили активные люди из районов Карелии, не входящих в Арктическую зону, из других регионов, иностранные инвесторы. С каждым предпринимателем, который захочет работать в Арктике, будем взаимодействовать индивидуально", - отметил глава.

По словам Артура Парфенчикова, основные направления развития Арктической зоны Карелии - модернизация Беломорско-Балтийского канала, развитие промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня, создание и развитие минерально-сырьевых центров Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны. Также в планах - формирование и развитие кластера предприятий глубокой переработки древесины, развитие рыбохозяйственного кластера, культурно-исторического и экологического туризма, создание сети центров обработки и хранения данных. Большая работа будет проведена по совершенствованию инфраструктуры территорий Арктической зоны Карелии: это расселение аварийных домов, реконструкция объектов теплоснабжения, ремонт дорог.

Глава Карелии также сообщил, что республика получила 98 заявок от жителей страны на участие в программе "Арктический гектар". Половина из них - желающие заняться индивидуальным жилищным строительством, другая половина заявок от тех, кто намерен развивать сельское хозяйство.

Кроме главной темы пресс-конференции, обсуждались и другие вопросы, касающиеся жизни республики. Например, шла речь о включении беломорских и онежских петроглифов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как прокомментировал Артур Парфенчиков, еще в январе прошлого года комплект документов по объекту был направлен от Российской Федерации в Центр всемирного наследия в Париже и принят без замечаний. Также состоялась Экспертная миссия ИКОМОС с посещением петроглифов международным экспертом.

"Окончательное решение станет известно в мае этого года. Если Международный комитет ИКОМОС утвердит материалы, вопрос о включении объекта в Список Всемирного наследия будет вынесен на очередную 44 -ю сессию ЮНЕСКО", - сообщил глава.

В преддверии туристического сезона федеральные журналисты также поинтересовались, какие требования в связи с пандемией коронавируса будут предъявляться в республике к приезжающим туристам.

"Главное требование – строгое соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Другие определенные ограничения в регионе тоже сохраняются, но их перечень минимальный. В целом же республика вернулась к нормальной жизни", - рассказал Артур Парфенчиков.

фото: © eparhia.karelia.ru

Патриарх Кирилл похвалил митрополита Карельского Константина за сотрудничество с властями и удостоил ордена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Карельской митрополии РПЦ Константина с 70-летием со дня рождения.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата во вторник, 23 марта.

Патриарх отметил, что совершая архипастырское служение в Карелии, Константин прилагает немало усилий к тому, чтобы епархиальная жизнь во вверенном ему попечению церковном уделе развивалась всесторонне и гармонично.

"Значителен Ваш вклад в осуществление плодотворного сотрудничества со светским руководством региона, деятелями образования и культуры, представителями общественности. Надеюсь, что это соработничество будет и впредь способствовать утверждению в народе традиционных нравственных ценностей, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия", - пишет в своем поздравлении патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая во внимание усердие в архипастырских трудах и в связи с 70-летием, считает справедливым удостоить митрополита Константина ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени).

"Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу Святой Церкви", - закончил свое поздравление патриарх.

Ранее глава Карельской митрополии РПЦ напомнил верующим, что первобытные люди были вегетарианцами.

фото: © "Столица на Онего"

Автовокзал Петрозаводска возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга

Автобусы из Петрозаводска в Санкт-Петербург будут ходит четыре раза в неделю.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, с 25 марта возобновляется выполнение рейсов маршрута № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург", отправлением от ж/д вокзала г. Петрозаводска в 21:55 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Напомним, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляется от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа). Здание автовокзала закрыто на реконструкцию.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Участники кулинарного шоу в колонии Карелии соревновались в приготовлении винегрета

В исправительной колонии №7 в Карелии прошел второй тур проекта "Еда в ИК".

Как сообщают в УФСИН, участники проекта должны были на этом этапе приготовить классический салат "Винегрет".

"Организаторы проекта специально добавили к основным продуктам дополнительные, которые не входят в состав классического винегрета, однако не все кулинары обратили на это внимание. Каждый использовал свою стратегию готовки, одни делали упор на вкус и цвет, а кто-то на оригинальную подачу и правильность ингредиентов. Как говорится, у каждого повара – свой секрет", - сообщили в УФСИН.

Жюри оценивало технологию приготовления, оригинальность подачи блюда и вкус салата. По итогам второго этапа из 8 участников в финал прошли 4 повара.

В следующем туре участников проекта ждет мастер-класс от известного шеф-повара, а в финале конкурса кулинарам предстоит приготовить горячее блюдо, которое держится в секрете.

Ранее сообщалось, как в Карелии арестанты стали участниками кулинарного шоу за решеткой.

фото: pixabay

Глава Минэка Карелии объявил об "амбициозных планах" по экспорту карельских товаров

Карелия в этом году увеличит количество экспортных контрактов в два-три раза.

Об этом информагентству ТАСС сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.



По его словам, власти Карелии намерены в 2021 году вывести на иностранные рынки 20 новых компаний, оказав им поддержку с помощью инструментов национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", а также нарастить общую сумму сделок по экспортным контрактам в два-три раза.



"У нас есть достаточно амбициозные планы: теперь мы будем работать не только по количеству компаний, но по сумме заключенных ими экспортных контрактов. По этому показателю мы планируем увеличить показатель по Республике Карелия (по компаниям, с которыми будет работать фонд), в два-три раза и, таким образом, поработать с 20 новыми компаниями", — сказал Ермолаев.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Опасен ли рак глаза для всего организма в целом?

Заместитель главврача Офтальмологического центра Карелии по лечебной работе, хирург, онкоофтальмолог Максим Александрович Шашлов рассказал об онкологических заболеваниях глаза, насколько они опасны для организма в целом.

Глаз, как и другие органы, подвержен онкозаболеваниям. К счастью, по словам офтальмоонколога, глаз достаточно хорошо защищает себя от организма, он словно в коконе, и если болезнь начнет развиваться внутри, то в большинстве случаев она не распространяется и не затрагивает весь организм. Но всегда и везде есть исключения.

- Насколько онкозаболевание глаза опасно для всего организма в целом? Есть ли при офтальмоонкологии риск распространения метастазов?

- К счастью, глаз достаточно хорошо защищает себя от организма, он словно в коконе, и если онкопроцесс идет внутри, то в большинстве случаев это не затрагивает организм в целом.

Раковые изменения эпителия, которые присутствуют на веках, на коже в окологлазничной области, как правило, всегда заметны, и если их удалить, то они не будут иметь последствия для жизни и общего здоровья организма. Конечно, если онкопроцесс развивался уже длительное время и не контролировался специалистами, последствия не предсказуемы.

Если онкология развивается внутри глаза и не выходит за пределы его оболочек, то можно избежать распространения заболевания при своевременном лечении. Да, в некоторых случаях это может быть сопряжено с утратой глаза либо потерей зрения. Но эта та жертва, которая приносится ради общего здоровья организма. Тот случай, когда приходится удалять скрепя сердце видящий глаз, чтобы спасти организм.

Плотная капсула, которая защищает содержимое глаза, не позволяет распространяться раковым клеткам дальше, если больной орган удален, защищая таким образом весь организм. К сожалению, в нашей жизни случается все, и если заболевание будет неконтролируемо, то возникает риск распространения за пределы глаза.

Как определить, что у вас онкозаболевание глаза, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019