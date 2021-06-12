Чем запомнился этот день

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Руководитель республики Артур Парфенчиков ввел дополнительные противоэпидемические меры.

Как пишет глава Карелии на своей странице в соцсети, в последнее время отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции – южноафриканский и британский и новый северо-западный штамм.

«Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», - пишет Парфенчиков.

Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Особенно это касается граждан старше 60 лет. Чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты – масок у посетителей, масок и перчаток у персонала. К участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.

В органах исполнительной власти с 15 июня вводится специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник. То есть, для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 8 до 14 часов и с 14 до 20.00 часов.

Ранее сообщалось, глава Карелии возвращает прямые линии из-за роста заболеваемости коронавирусом.

фото: Столица на Онего

Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске

Спасатели рассказали, как погибли трое подростков в районе набережной Варкауса в столице Карелии.

Подробности гибели девятиклассников, которые 11 июня утонули в Онежском озере в районе набережной Варкауса, рассказали в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, в пятницу около 19.00-20.00 часов на Онежском озере утонули трое мальчиков, учеников 9-ого класса одной из школ Петрозаводска. По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 8 детей из одного класса отдыхали на берегу водоема, в районе улиц Варкауса - Мелентьевой, где раньше располагалась пескобаза. Четверо мальчиков и девочка из компании решили искупаться, но молодые люди решили сделать заплыв дальше, так как предположили, что там мелко.

Один из ребят стал тонуть, двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Как пишут в паблике Госкомитета, ежегодно летом в Карелии происходят несчастные случае на воде. Например, за лето 2020 года на водоемах региона утонуло 7 человек. Таких трагедий можно избежать, если граждане соблюдают меры для сохранения своей жизни.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.

фото: Столица на Онего

Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким ребят, которые утонули в Петрозаводске в Онежском озере.

Руководитель республики выразил глубокие соболезнования родным и близким, 15-летних подростков, утонувших в минувшую пятницу11 июня, в Онежском озере в районе набережной Варкауса.

«Четверо мальчишек отправились купаться. Троим из них спастись не удалось – подростки не справились с течением в холодной воде. Тела опознаны, с родителями работают психологи. Сейчас устанавливаются всё обстоятельства трагедии.

Это страшное горе пришло незадолго до праздника – 20 июня у ребят должен был быть выпускной...», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы №38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере.

фото: Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере

В Петрозаводске ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 июня, на набережной Варкауса в столице Карелии спасатели подняли тела трех утонувших подростков.

По сообщению Следкома Карелии, трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. По данному факту Следкомом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«СК России обращается с призывом быть предельно внимательными и ответственными за жизнь собственных и других детей во избежание трагических случаев гибели детей на воде! Просим взрослых обращать особое внимание на детей, играющих вблизи открытых водоемов. Большинство трагических случаев происходят из-за отсутствия контроля за детьми, который порой слабо представляют всю опасность игр у водоемов в летний период. В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, необходимо организовать занятость и досуг подростков, проводить с ними разъяснительные и профилактические беседы о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования родителям утонувших школьников. В Петрозаводске в Онежском озере вечером утонули трое подростков, учеников 9 класса 38-й школы.

фото: Столица на Онего

Жители Петрозаводска принесли цветы на берег Онежского озера, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)

На месте трагедии в районе набережной Варкауса в Петрозаводске, где утонули три девятиклассника, появились розы.

Горожане принесли букет роз на пляж в районе улицы Береговая, где 11 июня утонули трое школьников.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ливни, грозы и штормовой ветер обрушатся на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий 13 июня.

По информации Карельского Гидрометцентра, утром и днем 13 июня местами, преимущественно по юго-западным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Ранее МЧС предупреждало о высокой пожарной опасности в лесах Карелии.

фото: Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии обратился к родителям в связи с трагедией на Онежском озере

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков попросил родителей провести с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде после гибели трех подростков в Петрозаводске.

Напомним, 11 июня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения, учащиеся 9 класса школы № 38.

Как пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, за долгую зиму мы соскучились по отдыху у воды. Наступили жаркие солнечные дни, и прохлада рек и озер привлекает многих людей, в первую очередь детей.

«Уважаемые родители, во избежание несчастных случаев прошу вас провести с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде, главное из которых - не отпускать ребенка на водоем без присмотра взрослых, не отпускать купаться самостоятельно. Объясните детям, что купание разрешено только в безопасных оборудованных для этого местах», - советует министр.

Охлопков напомнил, что издревле на Руси купальный сезон начинался после Троицы. И это по словам министра, совершенно правильно.

«Вода до 20 июня хорошо не прогревается, разница температуры воды усиливается подводными ключами и холодными течениями», - пишет глава Минздрава.

Ранее сообщалось прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели троих подростков в Петрозаводске. Следком Карелии возбудил уголовное дело.

фото: Владимир Любарский в ВК

В Петрозаводске детей в садике пытались накормить гнильем (ФОТО)

В детский сад №12 столицы Карелии поставили испорченные продукты.

Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Вчера получил сигнал о том, что в детский сад №12 привезли гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. Немедленно направил в детсад совместную комиссию из сотрудников управления образования и городских депутатов. Продукты заменили. Разбираемся в ситуации», - пишет мэр.

По словам Любарского, поставщик некачественной продукции - ООО «Надежда». Компания регулярно выходит на аукционы, снижает цены, получает претензии и только потом меняет товар.

«Считаю, что таких поставщиков у детских садов быть не должно. Будем проверять, куда еще эта фирма поставляла продукты, и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие «продукты» не попадали на кухни детских садов. Если у людей совести нет - а очень похоже на то, ведь все очевидно - эту дрянь надо погрузить, отвезти, попытаться сдать приемщику – понимая, что везёшь продукты детям - то таких поставщиков надо обходить стороной. Ещё лучше, чтобы они нас стороной обходили», - пишет глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, крупа сомнительного качества обнаружена в одном из детских садов Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели троих подростков в Петрозаводске

Надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели троих 15-летних подростков, утонувших в Онежском озере в Петрозаводске.

Как сообщает прокуратура Карелии, предварительно установлено, что 11 июня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения, учащиеся 9 класса школы № 38.

На место происшествия выезжали и.о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль.

Напомним, в Петрозаводске 11 июня спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков.

фото: Восстановление вывески «Почта» в Соломенном / ВК

В Петрозаводске демонтировали со здания почты оригинальную вывеску, которую спасают горожане (ФОТО)

В Соломенном активисты продолжают проект по восстановлению вывески «Почта», размещенной на одном из зданий в микрорайоне.

«Демонтировали вывеску и отвезли ее на склад печного центра Ками. Дальше планируем встречу с директором, чтобы обсудить металлообработку и покраску. Также параллельно обсчитываем смету для освещения», - пишут авторы проекта в паблике «Восстановление вывески «Почта» в Соломенном».

Напомним, горожане объединились для проведения ремонта старой вывески «Почта» на здании в Соломенном. Они хотят покрасить ее и закрепить обратно. Авторы идеи планируют также установить лампы.

«Когда-то в советские годы табличка почты украшала наше Соломенное, но вот спустя больше чем 30 лет, она пришла в совершенную негодность. И всё же, табличку ещё можно спасти и отреставрировать, при этом сделав так, чтобы она снова горела и была своеобразной достопримечательностью Соломенного», - сообщали в паблике.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 48 тысяч

За минувшие сутки в Карелии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным на 12 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —68, средней тяжести — 23, тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 408 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 48044.

За сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 579.

За сутки выписались по выздоровлению 97 пациентов. Всего выздоровевших – 46296.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛ С РЫБНЫМИ ОТХОДАМИ, ОЧЕРЕДНАЯ ВЗЯТКА И РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 новости недели

Рост заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что ситуация с коронавирусом вновь накаляется в республике. Минздрав открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах.

Скандал с рыбными отходами

Россельхознадзор начал расследование по факту завоза в Карелию из Мурманской области рыбных отходов. Странные контейнеры привезли в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле. Инспекторы выясняют, был ли причинен вред сельхозугодьям.

Арест чиновника за взятку

В Карелии арестован бывший заместитель руководителя надзорного ведомства, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за получение положительного результата при проведении проверки в сфере соблюдения законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Другие новости

18 лет колонии за убийство

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.

Ограничение доступа в леса

В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня на территории Карелии ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Выемка документов в Минздраве

У заместителя министра здравоохранения Сергея Седлецкого провели выемку документов. Как пояснили в Минздраве Карелии, выемку произвели в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у ведомства судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу.

Пожар уничтожил церковь-декорацию к фильму «Остров»

В Кемском районе Карелии сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии 78-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

Пенсионер улетел в кювет на трассе Петрозаводск – Суоярви, пострадала его 72-летняя пассажирка.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 11 июня в 20:10 на 67 км трассы Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе 78-летний водитель автомобиля Nissan Almera при прохождении левого поворота не учел безопасную скорость движения, допустил занос машины и улетел в придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшая госпитализирована в БСМП Петрозаводска.

Ранее сообщалось, Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе.

фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС

Высокая пожарная опасность сохранятся в Карелии

МЧС предупреждает о сохранении высокой пожарной опасности в лесах республики на 13 и 14 июня.

По информации Карельского Гидрометцентра, 13 июня в большинстве районов региона прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), с 14 июня местами по республике сохранится высокая пожарная опасность.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Ранее Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Собянин продлил выходные в Москве до 19 июня из-за роста коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, “длинные выходные” в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня», - пишет Сергея Собянин в своем блоге.

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Мэр сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

«Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов “традиционных” групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — считает Собянин.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Погода в Петрозаводске сегодня, 12 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +16 …+23 3 м/с ЮВ 748 мм.рт.ст. 43% день Пасмурно, +23 4 м/с ЮВ 745 мм.рт.ст. 34% вечер Облачно с прояснениями, +17 …+22 2 м/с ЮВ 743 мм.рт.ст. 53% ночь Облачно с прояснениями, +15 …+17 2 м/с ЮВ 741 мм.рт.ст. 72%

фото: МВД по РК Вконтакте

Ребенка, объявленного в розыск, нашли в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска нашла пропавшего восьмилетнего мальчика, сообщили в МВД Карелии.

«Горожанин 2012 года рождения, ранее объявленный в розыск полицией Петрозаводска, найден. Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Полиция благодарит граждан за распространение информации», - говорится в сообщении МВД Карелии.

Напомним, ребенок пропал в минувшую пятницу,11 июня. Мальчик ушел из дома в Петрозаводске и пропал.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Пьяный пассажир не дал автоинспекторам забрать автомобиль на спецстоянку в Петрозаводске

Мужчина оказал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции и попал под суд.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с четверга на пятницу на улице Сыктывкарская автоинспекторами был остановлен автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился водитель подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения. В отношении 41-летнего петрозаводчанина был составлен административный материал. Автомобиль нарушителя подлежал эвакуации на специализированную стоянку. Но 44-хлетний пассажир не дал погрузить машину на эвакуатор. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и заблокировал автомобиль изнутри. На неоднократные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал. После длительных переговоров с пассажиром инспекторы приняли решение о вскрыть окно машины.

После этого пассажир вышел из автомобиля. Был составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решения суда мужчина ожидал в спецприемнике.

Ранее в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.

фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив

Более 50 тысяч россиян погубил алкоголь в 2020 году

В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя.

За год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тысяч, пишет РБК со ссылкой на Росстат. О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции весной 2020 года предупреждал ранее и Минздрав.

В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, следует из данных Росстата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек.

Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% — 19 440. Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.

фото: ИА Республика/Сергей Юдин

Чего не хватает петрозаводской набережной

Этот вопрос в очередной раз был поднят на знаковом для города мероприятии – второй Стратегической сессии развития Петрозаводска, прошедшей 10 июня.

Организаторы не ограничились теорией, и провели своеобразное практическое занятие: отправили участников гулять по городу. Как это было и зачем это нужно, нам рассказала участница форума – депутат Законодательного Собрания Карелии Анна Лопаткина:

- Гуляли по набережной не просто так, в каждой группе был задан свой фокус, под которым необходимо смотреть на все локации набережной. Это экология и ЗОЖ, город как искусство, семья и дети, и тд. Так как каждый из участников группы имеет свой уникальный опыт, то это дало возможность увидеть весь спектр проблем - чего же не хватает, чтобы набережная стала по-настоящему открытой для всех. А с другой стороны - предложить такие решения, которые бы всеми были приняты, стали любимыми локациями.

Конечно, рассматривая набережную под углом ее развития – в частности, как места для занятий спортом – гуляющие форумчане отметили разные покрытия набережной, которые не всегда безопасны для спортсменов. А также отсутствие везде, где это было бы необходимо, знаков, предупреждающих о велодорожке.

- Не хватает трибун из дерева в виде амфитеатров у воды, которые давали бы возможность любоваться парусными регатами, прогулочными судами или весельными лодками с отдыхающими, да и просто озером, - считает Анна Лопаткина.

По ее словам, все предложения и мнения участников Сессии будут учтены при доработке Стратегии развития Петрозаводска – а значит, будет полезно для горожан.

фото: © Столица на Онего

Дожди с грозами придут в воскресенье в Карелию

О погоде на 13 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Днем в большинстве районов также пройдут кратковременные дожди, а местами – ливни с грозами.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +10, +15°С. Днем воздух прогреется до +20, +25°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, будет гроза.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С. Днем потеплеет до +21, +23°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Россельхознадзор выясняет, что за «дрянь» завезли в Карелию под видом «рыбного гидролизата»

Скандальная история с завозом в Карелию рыбных отходов из Мурманской области дошла до стен Законодательного собрания республики.

Депутатский комитет по природным ресурсам и экологии попытался 10 июня выяснить, что за странные контейнеры привезли в конце мая в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле.

«Жители Заонежья обратились к нам в связи с тем, что на территории Толвуйского сельского поселения происходит слив непонятных отходов, привезенных из Мурманской области, — рассказал членам комитета депутат Евгений Беседный. — Привезенные кубовики были брошены в поле, и тут же происходил слив жидкости непонятного цвета с едким запахом. Местное население сразу же забило тревогу, поскольку слив шел прямо в поле. Никто никому ничего не объясняет, и только чуть позже появляется информация, что Минсельхоз якобы дал команду на утилизацию этих отходов совхозу «Толвуйский», а совхоз «Толвуйский», получается, должен был эти отходы или, назовем их по-другому, рыбный силос сливать в компостные ямы. Почему эти кубовики с этими отходами просто оставались в поле без особого внимания? Судя из ответа Минсельхоза, неизвестные люди открыли краны, самовольно слили эти отходы в поле, то есть они были использованы не по назначению. Почему это все происходило без надзора? И сейчас, конечно же, возникает вопрос: почему мы вообще везем из Мурманской области эти отходы? У нас самих масса рыбных хозяйств на территории республики, а мы завозим в очередной раз в Карелию мусор!».

Подробнее читайте здесь.

фото: Администрация Петрозаводска

Скейт-парк открыли в Петрозаводске

На стадионе «Юность» торжественно открыли скейт-парк, который установили в прошлом году по Программе поддержки местных инициатив.

Сегодня, 12 июня, в рамках фестиваля уличной культуры Karelian Jam состоялось торжественное открытие скейт-парка. Площадка предназначена для разных дисциплин – для катания на скейтборде, BMX, роликах и «кик-скутере», сообщили в администрации города.

«Сейчас площадка востребована: на фестиваль собрались десятки юных экстремалов. Это приятно и радостно. Наверное, праздник был бы бесконечным, если бы вчера не случилась трагедия. Такие же молодые ребята, учащиеся девятого класса 38 школы, погибли в акватории Онежского озера. Их память с участниками и гостями фестиваля Karelian Jam почтили минутой молчания, - отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция Карелии нашла мужчину, подозреваемого в преступлении

Причастность разыскиваемого мужчины к имущественному преступлению не установлена, сообщили в МВД Карелии.

Олонецкой полицией окончен поиск мужчины, объявленного в розыск как возможного подозреваемого. Причастность к имущественному преступлению не установлена.

Ранее полицейские Олонецкого района просили помочь в розыске подозреваемого, который, возможно, был причастен к совершению имущественного преступления.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России стихами

Глава Карелии Артур Парфенчиков в День России поделился поэтическими сроками Петра Синявского.

«Друзья, с Днем России! Сегодня захотелось поделиться с вами этими строками. И пожелать нам всем мирного неба, благополучия и умиротворения. Пусть процветает наша страна!» -пишет глава Карелии в соцсети, публикуя стихотворение Петра Синявского.

Здесь тёплое поле наполнено рожью,

Здесь плещутся зори в ладонях лугов.

Сюда златокрылые ангелы Божьи

По лучикам света сошли с облаков.

И землю водою святой оросили,

И синий простор осенили крестом.

И нет у нас Родины, кроме России –

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.

В День России Артур Парфенчиков вручил паспорта граждан Российской Федерации подросткам.

«Приятно в такой день вручить паспорта граждан Российской Федерации молодым людям, за которыми – будущее нашей страны», - пишет глава Карелии.

фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Китае обнаружено 24 новых вида коронавируса у летучих мышей

Китайские ученые провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей.

Результаты исследований ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета опубликованы в журнале Cell, пишет «Lenta.ru».

Эксперты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранные с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. В материале исследователи обнаружили более двух десятков геномов COVID-19 и выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.

По словам ученых, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей. Эксперты подчеркнули, что летучие мыши являются отличным природным резервуаром для патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей.

«Кроме летучих мышей и людей, коронавирусная инфекция может заражать многих домашних и диких животных, в том числе свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», — говорится в публикации.

Ранее ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели обнаружили три мутировавших штамма коронавируса, угрожающих в том числе вакцинированным гражданам. По словам экспертов, вакцинированные пациенты заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями.

фото: © Balliauw/twitter.com

«Писающего мальчика» в Брюсселе нарядили в костюм русского гвардейца

Знаменитую скульптуру «Писающий мальчик» в Бельгии одели в исторический костюм русского гвардейца.

В субботу скульптуру, которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, переодели, пишут РИА Новости.

Ранее костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», — сказал российский дипломат на церемонии.

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" — цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу для "брюссельского модника" наряды из разных стран.

Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать таким образом День России. "Предлагаю, сделать так, чтобы костюм не залеживался в музее", — сказал представить ассоциации.

Примечательно, что уже к 14 июня "мальчик" должен будет примерить новый костюм. На этот раз его облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в Брюсселе.