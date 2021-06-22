Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Геннадия Боднарчука хотят лишить должности председателя Петросовета

Принять меры потребовало Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии Артура Парфенчикова, которое обнаружило у Геннадия Боднарчука несоответствие расходов на 28 миллионов рублей.

Как стало известно «Столице на Онего», накануне в Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии, на рассмотрение которой был вынесен подготовленный аппаратом проект решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя городского совета. Поводом стало официальное обращение на имя и.о. председателя Петросовета Александра Ханцевича, подписанное главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В письме сообщаются результаты проверки, которую с использованием информации Следственного комитета Карелии провело Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы республики. В частности, говорится о том, что было проверено соответствие расходов депутата и председателя Петросовета Геннадия Боднарчука в течение 2015-2019 годов его доходам за три последние года, предшествующие этому периоду.

«По результатам осуществленного контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица в период с 2015 по 2019 год его общим доходам в части не отражения сведений о приобретении:

- за отчетный 2015 год – двух объектов недвижимого имущества

- за отчетный 2016 год – двух транспортных средств

- за отчетный 2017 год – одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества

- за отчетный 2018 год – пяти объектов недвижимого имущества

- за отчетный 2019 год – одного транспортного средства

Общая сумма по данным сделкам составила 28 056 400 рублей», - сообщил итоги проверки Управления по вопросам противодействия коррупции глава Карелии Артур Парфенчиков и попросил применить к Боднарчуку Г.П. меры ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Как нам стало известно, проектом решения Петросовета в качестве меры ответственности было выбрано лишение Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета, однако по итогам заседания постоянной контрольной комиссии депутаты, входящие в ее состав, с этим не согласились. Проект решения поддержан не был, соответственно, постоянная комиссия не будет выносить его на сессию Петросовета.

Отметим, что на заседание комиссии пришла гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана (их брак официально не зарегистрирован), которая пояснила, что названные объекты недвижимости и транспорта приобретала за счет собственных и кредитных средств, и к расходам Боднарчука они отношения не имеют. На одну из квартир, например, взяла ипотеку. Также использовала материнский капитал, кредиты и т.д., о чем имеются соответствующие документальные подтверждения.

Ее объяснения, по всей видимости, удовлетворили депутатов, которые посчитали, что Управлением по борьбе с коррупцией при главе Карелии не были представлены убедительные доводы для принятия решения о применении к Боднарчуку меры ответственности.

Поскольку постоянная контрольная комиссия стать инициатором решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета отказалась, вполне вероятно, что этот вопрос будет выноситься на сессию другим путем.

По нашей информации, сегодня состоится заседание фракции «Единая Россия» в Петросовете, где будет обсуждаться этот вопрос. Напомним, что очередная сессия Петросовета назначена на 23 июня.

Если проект решения будет внесен на сессию, например, группой депутатов, для лишения Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета будет достаточно простого большинства голосов.

Напомним, что Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений коррупционной направленности, в том числе, в получении взяток, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

фото: © администрация Петрозаводска

Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется

В Карелии отменяются все массовые развлекательные мероприятия, сообщили в правительстве республики.

Решением Оперштаба по борьбе с коронавирусом День города Петрозаводска и праздники в районах переносятся на другое время.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Такая информация была приведена на заседании Оперативного штаба Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое в режиме видеоконференцсвязи провел сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет, причем значительный рост — в шесть раз, и лиц старше 65 лет на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения», − сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

В связи со сложившейся ситуацией оперштабом принято решение отменить празднование Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах. Исключение делается для торжественных церемоний у памятных мест, которые проводятся на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников.

По решению оперативного штаба в Карелии запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Распоряжение Главы республики о допустимом количестве участников мероприятий будет подготовлено и опубликовано в ближайшее время.

фото: © artek.org

Среди заболевших коронавирусом в «Артеке» детей из Карелии нет

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с заболеванием COVID-19 в федеральном лагере.

В Международном детском центре «Артек», где заболели коронавирусом несколько детей, отдыхают 28 ребят из Карелии. По словам министра образования и спорта республики, он держит на контроле состояние здоровья детей.

«По оперативной информации сотрудников центра, среди заболевших COVID-19 детей из Республики Карелия нет. Заболевшие и контактировавшие с ними дети находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе», — пишет Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Как отметил глава Минобразования и спорта, в «Артеке» круглосуточно работает медицинская служба, все ребята находятся под постоянным наблюдением. Международный детский центр работает в штатном режиме.

«Отмечу, что для родителей работает „Горячая линия“: +7 978 733 80 80», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Заразившиеся находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные — в санатории «Прибой» и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Стали известны подробности смертельного наезда на пешехода в Петрозаводске

На Вытегорском шоссе водитель микроавтобуса совершил смертельный наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 22 июня, в 11.40 на Вытегорском шоссе, на пересечении с проездом Тидена, 30-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle сбил пешехода.

В результате полученных травм 42-летний пострадавший скончался на месте.

Смертельное ДТП произошло вне пешеходного перехода.

фото: © кадр из видео

Город на севере Карелии заливает дождь (ВИДЕО)

В Беломорске идет страшная гроза.

Жительница Беломорска разместила на своей странице в соцсети видео грозы в городе.

«Хлещет, сверкает и гремит страшно», — написала автор видео в комментарии.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде на севере Карелии.

фото: © страница Вконтакте Марины Кивирьян

Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян

Член Союза журналистов, поэтесса умерла в Санкт-Петербурге.

В минувший понедельник, 21 июня, в больнице Санкт-Петербурга скоропостижно скончалась Марина Кивирьян. Ей было всего 46 лет.

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске 8 октября 1974 года. Окончила филологический факультет ПетрГУ. В студенческие годы начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и интернете. Поэтесса участвовала вместе с коллегами в встречах с читателями.

Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

Ушел большой профессионал, который никогда не боялся работы и очень ответственно относился к любому заданию. Скончалась молодая красивая женщина, жена и мама. У Марины осталась юная дочь.

Для тех, кто хоть раз жизни встречался с этим активным человеком, для журналистского сообщества это большое несчастье.

Коллектив «Столицы на Онего» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины.

фото: ГТРК "Карелия"

Еще одну дорогу на подъезде к Петрозаводску сделают четырехполосной

ФКУ «Упрдор «Кола» проектирует реконструкцию автодороги Петрозаводск-Деревянное — она станет четырехполосной.

Об этом эфире телеканала «Россия 1. Карелия» сообщил главный инженер «Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

«От Деревянного до Петрозаводска мы проектируем участок с переводом из двух полос в четыре, исходя из постоянно возрастающей интенсивности движения. И таким образом данный участок дороги позволит пропускать большее количество транспорта», — рассказал Джос.

Участок от Петрозаводска до Деревянного входит в состав федеральной автодороги А-215, соединяющей Петрозаводск с Ленинградской областью.

По словам главного инженера «Упрдор «Кола», планируется провести капитальный ремонт всего участка этой дороги на территории Карелии, протяженностью почти 200 км.

Когда он закончится, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию

Синоптики обещают во вторник в республике жару с грозами и градом.

Как пишут в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии», во вторник, 22 июня погода в республике обусловится тёплым сектором циклона «Ульферт» и влиянием его холодного фронта на фоне северо-западной периферии антициклона «Зои». Так, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Ветер южных направлений, умеренный, при грозе местами порывистый. Днем воздух прогреется до +31, +36 градусов, на севере столбик термометра поднимется до +25, +30 градусов.

Ранее синоптики рассказали, как долго продержится испепеляющая жара в Карелии. Самые жаркие дни в Карелии будут 22 и 23 июня, потом температура начнется снижаться.

фото: © shutterstock.com

Ребенок утонул в райцентре Карелии

В Сегеже утонул подросток, об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

В минувший понедельник, 21 июня, в районе ж/д моста у старого вокзала в Сегеже случилась страшная трагедия. Утонул мальчишка 2005 года рождения, написала на своей странице в соцсети Марина Гусева.

Обстоятельства устанавливаются правоохранительными органами.

Несмотря на критику, Марина Гусева все же напоминает, купание в этом месте запрещено, мост — объект повышенной опасности.

«И вот, на чем хочется акцентировать внимание: будьте готовы оказать помощь попавшим в беду! Если тонет человек, а вы не в силах помочь, позвоните по номеру „101“, — написала глава администрации Сегежского района Марина Гусева. — Соболезную родителям мальчика. Самое страшное — терять детей. Коллектив администрации искренне сочувствует горю семьи».

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Минздрав Карелии стал публиковать статистику по непривитым больным коронавирусом

В таблице, содержащей республиканскую статистику по числу больных коронавирусом, появилась информация о том, была ли сделана пациентами прививка от COVID-19.

В таблице «Информация о ситуации по коронавирусу в Республике Карелия», которую регулярно публикует глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, теперь появились данные о числе непривитых зараженных.

Так, в таблице указано, что за последние сутки выявлено 144 инфицированных коронавирусом. Из них непривитыми были 143 человека.

Также сообщается, что в стационарах находятся 67 тяжелых пациентов с коронавирусом. Все они непривиты, указано в статистике.

Ранее сообщалось, что коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии.

фото: "Столица на Онего"

Реконструкцию двух «дачных» автодорог под Петрозаводском обещают завершить досрочно

Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что капитальный ремонт дорог от Петрозаводска до деревень Машезеро и Суйсарь завершится в два раза быстрее, чем запланировано.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра Дмитрий Кондрашин.

По его словам, сейчас идет капитальный ремонт дорог, проходящих через Лососинное до Машезеро и через Заозерье до деревень Ялгуба и Суйсарь. В этих направлениях расположено множество дачных кооперативов. По графику работы должны завершиться в 2022 году. «Подрядчик как по Лососинскому „кусту“, назовем его так, так и по Заозерскому высказывает намерение работать с опережением графика, то есть сделать в этом году больше, чем изначально предусматривалось. Может быть даже удастся, если будут благоприятные погодные условия, два года уложить в один», — сказал Кондрашин. Он также добавил, что кроме этих двух объектов, планируется ремонт участка еще одной дороги, ведущей к дачным кооперативам жителей Петрозаводска. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков призвал жителей Карелии делать прививки от коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в пользу необходимости делать прививки выступают данные статистики.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что большинство заболевших коронавирусом горожан были непривиты.

«За минувшие сутки в Карелии коронавирусом заболели 144 человека. Из них непривитых — 143. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 67 человек, из них непривитых — 67», — сообщил глава Карелии.

По оценке губернатора, данные статистики демонстрируют необходимость вакцинации.

«Можно сколько угодно спорить о прививках, но статистика — вещь упрямая и она говорит однозначное ДА вакцинации. Врачи не просто так просят всех активно прививаться. Невозможно бесконечно все закрывать и ограничивать, куда эффективнее заниматься профилактикой. Если мы не хотим пятой и десятой волны коронавируса, если мы не хотим очередных локдаунов, мы должны делать прививки. Сегодня это жизненно важно!», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии стал публиковать статистику по непривитым больным коронавирусом.

фото: © МК в Карелии

Кровавая разборка произошла в Петрозаводске

Мужчина порезал собутыльников, отказавшихся отдавать ему долг.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, в минувший понедельник, 21 июня, вечером на улице Варламова, у дома № 19 произошла кровавая разборка — пострадали два человека.

По словам источника, мужчина с женщиной отдыхали дома, возможно, распивая алкоголь. Вечером к ним на огонек заскочил знакомый и потребовал вернуть долг, но получил отказать.

Затаив злобу, мужчина удалился и вернулся уже с ножом. По информации очевидцев, женщина выбежала на улицу с окровавленным лицом, ее сожитель также был в крови. Обоих увезли на «скорой».

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали нападавшего. Проводится расследование.

фото: © Столица на Онего

Ливни и грозы обрушатся на север Карелии через несколько часов

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня, 22 июня, во второй половине на территории пяти районов республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, начиная с 15-18 часов 22 июня местами, преимущественно по северным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

МЧС рекомендует:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию.

фото: © shutterstock.com/mediavic

В Карелии судят пенсионера, который незаконно поймал одну щуку и одного лосося

Житель Пудожского района обвиняется в незаконном вылове рыбы, возбуждено уголовное дело, нарушителя будут судить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что 57-летний житель Пудожского района в мае в запрещенный для рыболовства период выехал на лодке на рыбалку и поставил сети в реке Водла в запрещенном для рыболовства месте миграции и нереста рыб. В момент задержания правонарушителя в сети обнаружены пойманными одна особь кумжи (семейство лососевых) и одна щука.



Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 12 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

В соответствии с уголовным законом за данное преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пудожского района для рассмотрения по существу.

фото: © Столица на Онего

На выезде из Петрозаводска насмерть сбили пешехода

Несколько часов назад произошел смертельный наезд на пешехода.

Как стало известно «Столице на Онего» от очевидцев, сегодня днем на Вытегорском шоссе водитель на микроавтобусе Volkswagen Caravelle совершил наезд на пешехода.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Подробности происшествия устанавливаются.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

Опасная свалка появилась на берегу Онежского озера в Петрозаводске (ВИДЕО)

Горожане обнаружили на Зареке свалку пластика и картона.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото и видео захламленной территории, находящейся рядом с Онежским озером, недалеко от улицы Ригачина. Проезд к озеру заставлен упаковками спрессованного пластика, полиэтилена, картона. Причем территория хранения мусора, собранного раздельно, не огорожена. Читатели назвали это место у озера помойкой.

«В жаркие выходные искали место, где погулять в Петрозаводске на берегу озера. И в 20-ти минутах ходьбы от центра нашли вот этот ужас! Куда смотрит Минприроды Карелии? Или там могут только фотоловушками людей с шинами у помоек ловить на штрафы? А тут неприкасаемое предприятие? Причем это не закрытая территория, а городской проезд к озеру. Одна искра и Зарека задохнется от продуктов горения этой свалки!» - пишут петрозаводчане.

Ранее виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о числе зараженных коронавирусом жителей республики.

По данным на 22 июня, в Карелии подтверждено еще две смерти от коронавируса. Общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 604 человек. Об этом информирует министр Михаил Охлопков в соцсети.

Всего за сутки коронавирус обнаружен у 144 человек. Из них заболевших — 135, средней тяжести — 51, тяжелых — 8, крайне тяжелых/ИВЛ — ноль.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 46904 человека. Число выздоровевших за сутки — 61 человек.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Вандалы выломали кольцо на новой площадке для воркаута в сквере Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В Бородинском сквере сломали оборудование на площадке для воркаута.

Горожане обратили внимание на состояние новой спортивной площадки в Бородинском сквере.

«Совсем недавно установили, но вандалам хватило времени, чтобы раскурочить. Оторвали одно кольцо. Зачем?! Нет бы научиться на этих кольцах „крест“ или „уголок“ выполнять, так ведь для этого тренироваться нужно», — пишут петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ», где выложили фото площадки.

Ранее вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске.

фото: Григорий Фандеев/instagram

Зам главы Миннаца Карелии и депутат Заксобрания покорили Эльбрус (ФОТО)

Заместитель министра национальной и региональной политики республики Григорий Фандеев и депутат Законодательного собрания региона Тимур Зорняков поднялись на Эльбрус со знаменем Карельского фронта.

О своей новой спортивной победе Григорий Фандеев, ранее путешествующий по предгорьям Гималаев в Непале, рассказал в Instagram.

«20 июня с небольшой группой товарищей, мы смогли покорить Эльбрус с востока. Это и один из самых сложных и поэтому один из наименее популярных маршрутов. На Эльбрусе было развернуто знамя Карельского фронта. Это покорение вершины я посвящаю всем бойцам Карельского фронта, своему деду Фандееву Григорию Григорьевичу, прошедшему всю войну на Карельском фронте и своему отцу Василию Григорьевичу, отдавшему много лет службе в рядах Советской Армии», - пишет заместитель министра.

По словам Фандеева, знамя, побывавшее на вершине Эльбруса, он готов передать в Центр Воинской Славы Петрозаводска или музей Карельского фронта.

Порадовался за коллег глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«В 2019 году наша команда безуспешно пыталась штурмовать Эльбрус. Не пустила погода. Затем пандемия. В этом году записался на экстремальное восхождение зимой по скверному маршруту - не срослось - поход отменили - там погибла молодая женщина из Питера. Записался снова - но тут произошла смена рода деятельности, о которой Вы знаете. В общем на Эльбрус я не попал - но друзья и коллеги - Тимур Зорняков и Григорий Фандеев совершили это трудное восхождение! Рад за ребят!» - поделился мэр на своей странице в соцсети.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Несанкционированное купание устроили в жару жители Петрозаводска на пляже, где недавно утонули подростки

На улице Береговая, у набережной Варкауса, купаются дети и взрослые, не обращая внимание на аншлаг с запретами.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел, как огромное количество людей купаются в Онежском озере недалеко от набережной Варкауса.

«В неположенном месте аншлаг, все купаются, никто уже о трагедии и не помнит, спасаются от жары, — написал автор фото. — Власти так ничего не сделали для создания официального пляжа в городе, даже не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности в тех местах, где горожане купаются всегда. В такую жару никого не остановить».

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере, возбуждено уголовное дело.

фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС

В Петрозаводске загорелся лес

Пожарные борются с огнем в районе Радиозавода.

В паблике единой диспетчерско-дежурной службы Петрозаводска появилась информация о пожаре в районе Радиозавода в 16.33.

Горит лес на площади 100 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожарные быстро сумели ликвидировать открытый огонь, сейчас идет проливка места возгорания. Погибших и пострадавших нет, здания пламя не задело.

Причины пожара выясняются.

фото: © страница Вконтакте Константина Савандера

Священник показал, как будет выглядеть часовня, которую он собирается восстановить в центре Петрозаводска (ФОТО)

Отец Константин Савандер создал проект часовни Святого Фаддея Петрозаводского, восстановление которой он начал на площади Кирова, раскопав участок у Музыкального театра.

На своей странице в соцсети Константин Савандер – инициатор строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске – опубликовал фото, на которых показал, как будет выглядеть в будущем восстановленная часовня.

Напомним, в конце июня 2017 года на площади, где предполагается воссоздать православную часовню, начались раскопки. Позже они были приостановлены. Работы предполагалось продолжить после празднования столетия Карелии, а затем организаторы рассчитывали приступить к строительству.

фото: © кадр из видео

Блогер в Карелии показал свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации (ВИДЕО)

В Пряжинском районе в лесу обнаружены свалки мусора.

В редакцию «Столицы на Онего» блогер прислал видео, на котором запечатлел свалку мусора недалеко от деревни Соддер Пряжинского района.

Автор видео отмечает, что свалку могли создать и сами местные жители отдаленной деревни, которая отрезана от цивилизации.

«К ним не приезжает ни мусоровоз, никто ничего не вывозит, они отрезаны от цивилизации, куда им деться. Их можно ругать, а лучше организовать вывоз мусора», — сказал блогер.

Также автор видео отметил, что неоднократно обращался к властям с просьбой убрать свалку, но результата не дождался.

«Я записал видео, надеюсь, власти увидят и услышат нас, а также будут в дальнейшем реагировать на жалобы и просьбы местных жителей», — сказал блогер и отметил, что мусор портит красивую Карелию.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель автобуса отвлекся и вылетел в кювет

В результате аварии, в которую угодил автобус, пострадал находящийся в салоне пассажир.

Во вторник, 22 июня, в Пряжинском районе в ДТП пострадал пассажир автобуса. Об этом сообщает ГИБДД.

Авария произошла около 10 утра на 386 км. автодороги Кола. Водитель автобуса «ПАЗ» отвлекся от управления и съехал в кювет.

По предварительным данным, в результате пострадал пассажир автобуса — 41-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Автобус перевозил рабочих. Вся документация, предусмотренная правилами, была в наличии. Водитель был трезв.

По факту аварии проводится проверка, выясняются дополнительные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что на выезде из Петрозаводска насмерть сбили пешехода.

фото: © Яндекс.Карты

Движение транспорта будет затруднено на проспекте в Петрозаводске из-за ремонта моста

Подрядчик приступил к ремонту деформационных швов на мосту на Лесном проспекте, сообщили в администрации города.

«АБЗ-Дорстрой» продолжает восстановление автомобильной дороги на Лесном проспекте. В данный момент подрядчик приступает к ремонту деформационных швов на мосту в районе торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». В связи с этим на участке проезжей части может быть затруднено движения транспорта, предупредили в мэрии.

Администрация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В мэрии напомнили, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, что участок одной из улиц будет полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева.

фото: © кадр из видео

В Карелии оштрафовали приют, где голодали животные

Приют «Верный друг» в Сегеже наказали за нарушения в области обращения с животными без владельцев, сообщили в Минсельхозе республики.

Специалисты Минсельхоза Карелии после жалоб на работу приюта для животных в Сегеже провели внеплановую выездную проверку учреждения. Были выявлены многочисленные случаи нарушения обязательных требований в области обращении с животными. В отношении приюта был составлен протокол.

В Мировом суде Сегежского района общественная организация «Верный друг» признана виновной в совершении административного правонарушения. Приют оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Министерством в адрес приюта вынесено предписание, обязывающее устранить допущенные нарушения до сентября 2021 года.

Напомним, жители Сегежи были обеспокоены ситуацией, сложившейся в приюте для животных «Верный друг». По словам сегежан, условия для собак здесь чудовищные. Голодные животные воют ночью и днем.

фото: Анатолий Жданов / «Коммерсант

Торговля алкоголем в «наливайках» может быть полностью запрещена по решению властей Карелии

Продажа пива и других слабоалкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, может быть полностью запрещена в Карелии — такое право дает властям республики федеральное законодательство.

Об этом говорится в ответе департамента регулирования алкогольного рынка Минфина России на обращение парламента Карелии.

Депутаты добивались дополнительных ограничений для «наливаек», которые работают по ночам под видом заведений общепита, но на самом деле продают пиво в розницу. Парламент Карелии обратился в правительство России с инициативой ввести обязательное лицензирование продажи пива — это позволило бы надзорным органам штрафовать мини-бары за торговлю в ночное время. В Минфине России пояснили, что в лицензировании нет необходимости — действующее федеральное законодательство дает право региональным властям, в том числе, в Карелии полностью запретить продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Столица на Онего

Евгений Ульянов: «Эта Госдума повысила пенсионный возраст и приняла много других антисоциальных законов»

Депутат Заксобрания Карелии, член ЦК КПРФ Евгений Ульянов подвел итоги работы Госдумы, проголосовавшей за повышение пенсионного возраста и другие антисоциальные законы.

Госдума VII созыва завершила свою работу 17 июня.

Как пояснил депутат Заксобрания Карелии, член Центрального комитета КПРФ Евгений Ульянов, эта Госдума, большинство в которой было представлено депутатами «Единой России», запомнится принятием очень многих антисоциальных законов.

«Это и пенсионная реформа, ставшая символом антинародной политики власти, и «мусорная» реформа, и «оптимизация» образования и здравоохранения, и повышение НДС, и поправки в Конституцию РФ, обнулившие президентские сроки Путина, и многие другие, против которых голосовали депутаты от КПРФ», - отметил Евгений Ульянов.

Как напомнил карельский депутат, фракция КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы действительно значимые для жизни всей страны законопроекты, но почти все они, так или иначе, блокировались партией власти и депутатами из подыгрывающих властям «Справедливой России» и ЛДПР.

Напомним, что лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов по итогам работы Госдумы выделил следующие принципиальные ошибки и антисоциальные законы:

- Утверждён обновлённый вариант Конституции без внесения в неё важнейших социально-экономических поправок, гарантирующих права трудящихся и достойные условия их жизни.

- Бюджет развития, который должен составлять не менее 33 трлн рублей и рассмотрения которого требовала КПРФ, не был принят.

- Госдума даже не приблизились к рассмотрению жизненно важного пакета законов, направленных на приостановку приватизации в стратегических сферах, на возвращение контроля над ними в руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала.

- Проигнорированы требования КПРФ на законодательном уровне запретить бесконтрольный вывод капитала за рубеж.

- Не поднят вопрос о пересмотре прожиточного минимума хотя бы до 25 тыс рублей, на чем настаивали коммунисты.

- Этот состав Думы совершил две, по сути, преступные ошибки. Первая из них состоит в поддержке провластным большинством людоедской пенсионной «реформы». Вторая - в том, что это же большинство не позволило данную «реформу» пересмотреть, когда её несостоятельность подтвердилась на практике.

- Пардаментское большинство не позволило увеличить выплаты «детям войны».

- Дума так и не рассмотрела пакет законов, направленных на защиту социальных и трудовых прав молодой семьи и молодых специалистов.

- Парламентское большинство продолжало тормозить принятие законопроекта КПРФ «Образование для всех».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз

Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, сегодня на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение отменить в республике все массовые развлекательные мероприятия, в том числе и празднование Дня города в Петрозаводске.

Введение запретов связано с напряженной эпидситуацией в столице Карелии и районах республики.

«В последние дни по данным Роспотребнадзора у нас резко - в 6 раз - увеличилось количество заболевших среди молодежи 15 -17 лет и на 84% - среди жителей республики старше 65 лет. Кроме того, продолжается рост заболеваемости среди дошкольников, посещающих детские сады. При исследовании выявлены пять британских штаммов коронавируса и один южноафриканский», - написал Парфкенчиков.

В самое ближайшее время будет подписано распоряжение об ограничении числа участников мероприятий на свежем воздухе - не более 100 человек.

«Что касается Дня города Петрозаводска, мы рассматриваем вариант переноса празднования на другие даты, когда позволит эпидситуация. А в эту субботу у мемориала «Вечный огонь» мы почтим память защитников и освободителей Карельской столицы», - решил глава Карелии.