Самое важное за сегодня

Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, ушедший в отставку на прошлой неделе, возглавил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.

Об этом сообщается в официальной группе МФЦ Вконтакте.



«Для меня большая честь возглавить ГБУ РК МФЦ, и я очень хорошо представляю, какая это ответственность. Я здесь для того, чтобы поддержать изменения и трансформацию, и основную свою роль вижу в повышении качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг. Вместе мы сможем выйти из зоны комфорта и достичь новых высот», - прокомментировал Перов свое назначение.

фото: © Минприроды Карелии

Прокуратура Бурятии через суд пытается взыскать с главы Минприроды Карелии 52 млн рублей за нарушение экосистемы Байкала

С экс-главы Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина, ныне занимающего должность министра природы Карелии, пытаются взыскать более 50 млн рублей за ущерб, причиненный уникальной экосистеме Байкала.

Как сообщает новостной портал Бурятии infpol.ru, недавно бывший руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексей Щепин был осужден на четыре года условно и сразу же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления. В 2010 году он отдал в аренду 21 га леса в центральной экологической и водоохранной зоне Байкала для добычи полезных ископаемых. Ущерб оценивается в 52 млн рублей.

Как отмечает издание, все началось в марте 2010 года, когда Республиканское агентство лесного хозяйства под руководством Алексея Щепина (ныне министр природных ресурсов и экологии Карелии — и. о. заместителя премьер-министра правительства Карелии. — Прим.авт.) заключило договор с коммерческой организацией.

«Агентство передало ООО „СигмаТЭК“ в аренду на 49 лет лесной участок площадью 21,6 га в Бабушкинском участковом лесничестве Кабанского района для добычи общераспространённых полезных ископаемых. Речь идет о месторождении на правом берегу реки Мантуриха, которое находится в защитных лесах, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и водоохранной зоне озера Байкал», — сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

В соответствии с ФЗ «Об охране озера Байкал» и постановлением правительства РФ № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ» проведение сплошных рубок леса, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых в указанных лесах категорически запрещены.

«Вопреки этому Щепин издал приказ, которым утверждено положительное заключение экспертной комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии на проект освоения лесов ООО „СигмаТЭК“. На основании незаконного приказа общество приступило к использованию лесного участка по своему проекту. В течение года компания произвела сплошную вырубку леса объемом 1 382 кубометра, а в последующем добычу песчано-гравийной смеси. Ущерб уникальной экосистеме Байкала оценивается на сумму более 52 млн рублей», — отметили в природоохранной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки в отношении Алексея Щепина возбудили уголовное дело, который во время предварительного следствия и в суде свою вину не признал. А 30 июня Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Но он был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности.

«После приговора глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что не планирует принимать какие-либо кадровые решения по Алексею Щепину до момента вступления приговора в законную силу. Однако последствия принятых решений ему все-таки аукнутся, так как прокуратура РБ подала на министра в суд о взыскании причиненного им ущерба — 52 млн рублей», — пишет издание infpol.ru.

В ответ на запрос издания Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что договор аренды с ООО «СигмаТЭК» был заключен в соответствии со статьями 43, 72, 74, 83 Лесного кодекса РФ, на основании действующей лицензии на право пользования участком недр, лесохозяйственного регламента Бабушкинского лесничества и распоряжения Республиканского агентства лесного хозяйства .

«Арендная плата для ООО „СигмаТЭК“ составляла 260 392 рубля в год, — ответили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. — Общество направило нам информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины, полученной при использовании лесов. А агентство отправило сведения об объеме, породном составе и стоимости древесины в территориальное управление Росимущества для организации аукциона. Информация о покупателе и цене проданной древесины в РАЛХ отсутствует».

Ранее сообщалось, что глава Минприроды Карелии Алексей Щепин «абсолютно не согласен» с вынесенным ему бурятским судом обвинительным приговором.

фото: официальный сайт парламента РК

Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии

Ушла из жизни депутат Законодательного Собрания Карелии предыдущего созыва Ирина Семенова.

Некролог опубликован на официальном сайте парламента.

Ирина Семенова была избрана в карельский парламент в 2011 году, занимала пост председателя комитета по социальной политике, входила в состав фракции «Справедливая Россия».

«Заслуженный врач Республики Карелия Ирина Семенова всю свою жизнь посвятила здравоохранению, внесла большой вклад в развитие отрасли, принимала личное участие в организации первичного сосудистого центра в городе Сортавала. В парламенте Карелии большое внимание также уделяла вопросам здравоохранения. Законодательное Собрание выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Григорьевны Семеновой», — говорится в сообщении.

фото: © кадр из видео

Огонь охватил популярнейший туристический объект Карелии (ВИДЕО)

Пожар произошел на одном из самых популярных туристических объектов в Карелии: пожарные сумели локализовать пламя.

В одном из самых известных мест Карелии — на горе Воттоваара — 5 июля произошел пожар. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Сергей Симонян — известный краевед и поисковик.

«Вчера, около 17 часов, на горе Воттоваара, произошёл пожар. Благодаря вовремя полученной информации от жителя поселка Гимолы, Михаила Логуна, действий суккозерского лесничества и Муезерского отделения авиаохраны лесов, пожар локализован. Сейчас пожарные дежурят на месте пожара» — написал Сергей Симонян 6 июля на своей странице.

Кроме того, местный краевед и, фактически, один из первооткрывателей горы, без которого Воттоваара не была бы так популярна, обозначил проблему сохранности природных богатств Карелии в целом и горы Воттоваара в частности.

«Этот пожар ещё раз напоминает, что тянуть дальше с решением вопроса охраны горы уже невозможно и преступно. Кроме этого, пожар показал и другие вопросы, связанные с охраной лесов от подобных катаклизмов. Это прежде всего отсутствие на местах пожарных команд, которые оперативно могли бы локализовать пожары в их начальной стадии. Это обеспечение техникой и средствами тушения пожарных. Это низкая зарплата пожарных авиаотделения, которые спасают достояние страны, да и рискуют к тому же своими жизнями… Вопросов много и их надо решать», — отметил Сергей Симонян.

Гора Воттоваара — памятник природы регионального значения, один из самых известных туристических объектов Карелии, наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности. Расположена в Муезерском районе, недалеко от границы с Суоярвским районом. Напомним, из-за царящей уж несколько дней жаркой погоды и засухи в Суоярвском районе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

фото: Кадастровая карта Карелии

Составлен список участков, которые будут раздавать населению Карелии как «арктические гектары»

Правительство Карелии определило точное местоположение земельных участков, которые будут бесплатно раздавать населению в рамках программы «Арктический гектар».

Перечень содержится в проекте закона, поступившего в парламент республики.

В него вошли земельные участки, расположенные в муниципалитетах Карелии, получивших статус территорий Арктической зоны России. Это Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Сегежский районы. «Проект закона предусматривает описание местоположения территорий кадастровыми кварталами, лесными кварталами и кадастровыми номерами земельных участков», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Общая площадь участков, которые планируется бесплатно раздать населению, превышает 33,7 тыс. гектаров, После того, как закон примет парламент Карелии и подпишет глава республики, он должен вступить в силу с 1 августа 2021 года. Полный перечень смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © МЧС Карелии

Полыхают заброшенные склады бывшего станкозавода в Петрозаводске (ФОТО)

Сегодня на улице Радищева произошел пожар на территории заброшенных складских помещений, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в Петрозаводске в 12.17 произошел пожар на улице Радищева,7 – на территории бывшего станкозавода.

Как сообщили в МЧС, горят заброшенные склады.

К ликвидации пожара привлечены 23 сотрудника МЧС и 7 единиц техники. Огонь тушат до сих пор.

Погибших и пострадавших нет.

фото: vk.com

Депутат Заксобрания Карелии Иван Гусев сложил полномочия из-за нарушений антикоррупционного законодательства

Депутат-яблочник Иван Гусев досрочно сложил полномочия после выявленных прокуратурой республики нарушений законодательства о противодействии коррупции в сведениях о доходах.

Как пишет «Губернiя Daily» сегодня днем депутат Законодательного собрания Карелии Иван Гусев, до недавнего времени возглавлявший фракцию «Яблоко» в парламенте, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Решение Гусева связано с проверкой его финансовой отчетности прокуратурой республики и комиссией ЗС по контролю сведений о доходах и имуществе.

Как стало известно «Столице на Онего», на ближайшем заседании Заксобрания, 14 июля, парламентарии должны были рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Ивана Гусева.

Прокурорская проверка показала, что депутат от партии «Яблоко» в ходе декларационных компаний 2019–2021 годов представил в парламент заведомо недостоверные и неполные сведения о своих доходах. Кроме того, депутат нарушил запрет открывать и иметь счета, хранить наличные деньги в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

За три года в отчеты депутата не попали более 2,5 млн рублей, которые он заработал на Интернет-площадках.

Напомним, что по итогам отчетов о доходах Иван Гусев все последние годы входил в список самых бедных депутатов Заксобрания Карелии. Так, в 2019 году он заработал меньше всех парламентариев — его официальный задекларированный доход составил всего 501 тысячу рублей.

фото: © sputnikvaccine.com

В Карелию привезли вакцину от COVID-19

Сегодня ночью в Карелию пришла партия в 9300 доз вакцины «Спутник V», сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, вся вакцина распределяется по медорганизациям, преимущественно по районам.

«В минувший вторник, 6 июля, поступило 6450 доз, все дозы были распределены по медорганизациям Петрозаводска», — сказал глава Минздрава Карелии.

Охлопков напомнил, что вакцинироваться можно без записи: в торговых центрах Петрозаводска — в «Лотос-Плазе» и «Тетрисе», а также в Медицинском колледже.

Наша республика занимает 10 место по вакцинации населения по сумме баллов рейтинга среди регионов.

На сегодняшний день в Республике Карелия вакцинировано первым компонентом 114068 жителей (93,7% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом — 84552 человека (69,5% от количества поступившей вакцины). Лиц старше 60 лет привито 51688 человек (45,3% от всех привитых). Всего в Карелию поступило 121724 дозы вакцины.

фото: ГТРК "Карелия"

Правительство Карелии решило продать еще несколько бывших госдач чиновников

Власти Карелии планируют приватизацию 6 бывших дачных домов в деревне Шуйская Чупа, которые раньше были предназначены для чиновников органов власти республики.

Дачи включены в проект закона о внесении изменений в план приватизации, поступивший в парламент Карелии.

В документе указаны номера домов, которые будут выставлены на продажу. Это дома №№ 3, 4, 5, 8, 13, 18. Их приватизация намечена на 2022 год после проведения экспертной оценки стоимости. Ранее в Шуйской Чупе уже было продано несколько бывших правительственных дач. По какой цене они уходили с молотка, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Администрация Петрозаводска

Гаражи и место обитания бомжей ликвидируют в микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконных построек на улице Плеханова демонтировать объекты, сообщается на сайте городской мэрии.

Владельцев построек, расположенных в районе улицы Плеханова, 2, информируют о необходимости освободить земельные участки.

Снести объекты нужно своими силами и средствами до 22 июля.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Врачи в Карелии спасают 829 ковидных больных, 60 из которых находятся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в больницах Карелии находятся 829 ковид-больных, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 7 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 649 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 203 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 194 человека, средней тяжести — 42 и 21 тяжелый пациент.

В больницах с коронавирусом находится 826 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, 60 находятся в тяжелом состоянии - все они были непривиты.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 51584 человека.

За сутки выздоровели еще 139 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48355 человек.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках

Подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в местечке Пески.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Рад вам сообщить, что сегодня подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в парке Профсоюзов. Проект должен получиться интересным. В нашем городе появится не просто очередная детская площадка, а новый игровой комплекс со скалодромом и качелями. Также в рамках работ по благоустройству территории будут установлены скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и металлические стойки для волейбола», — пишет Любарский.

Мэр города напомнил, что работы здесь проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году петрозаводчане решили, что пришло время обратить внимание на излюбленное место отдыха всего города — местечко Пески.

«Работы проводит предприятие „Контрейд“, которое реализовало совместно с администрацией уже не один проект. Но это не освобождает нас от необходимости, контролировать подрядчика на каждом этапе реализации проекта», — заявил глава Петрозаводска.

Ранее администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

Дерево Дружбы в Петрозаводске заросло травой и сорняками (ФОТО)

Демонтированное «Дерево Дружбы» в Петрозаводске установили в парке на набережной и бросили в забытье.

Фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов запечатлел памятный знак «Дерево Дружбы», который ранее был демонтирован и установлен в парке Победы на набережной.

Сегодня «Дерево Дружбы» выглядит заброшенным и позабытым.



«Был уверен, что Дерево откроют ко Дню города, но пока никаких изменений, Дерево выглядит заброшенным — на клумбах сорняки и строительный мусор, вокруг остатки деревянных ограждений, земля на границе вымощенной площадки и старого газона начинает проседать», — написал фотограф свои впечатления от увиденного.

Ранее сообщалось, что на набережной Онежского озера в Петрозаводске завершаются работы по благоустройству территории, на которую перевезли демонтированный объект «Дерево Дружбы». На месте установки объекта рабочие убрали забор. Но дальше дело так и не пошло: благоустройство территории не завершили, торжественного открытия памятника не состоялось.

Напомним, 20 ноября 2020 года напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак «Дерево Дружбы». До этого знак, демонтированный из-за стелы «Город воинской славы», отреставрировал карельский скульптор Александр Ким. Но работы затянулись, благоустройство не было выполнено в срок.

Памятный знак «Дерево Дружбы» был демонтирован и перенесен по решению властей. На место «Дерева Дружбы» была установлена стела «Город воинской славы». Решение чиновников о переносе памятного знака вызвало дискуссию.

Представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии предложил подрядчику, строящему с опозданием школу в Деревянке, работать в две смены

Руководитель республики Артур Парфенчиков посоветовал компании перейти на двухсменный режим работы, чтобы сократить отставание графика по сдаче школы в поселке Деревянка Прионежского района.

Глава Карелии побывал в Деревянке, где строится новая школа на 200 мест. По словам Артура Парфенчикова, объект непростой. Компания, которая возводит здание, столкнулась с рядом трудностей, что привело к некоторой задержке в графике работ.

«Сказались и низкие температуры зимой, и проблема с грунтовыми водами — с ними строители боролись всю весну. Безусловно, повлияла и ситуация с ковидом: болели люди, подводили поставщики. А тут еще и цены на строительные материалы существенно выросли, причем это мировая тенденция», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Руководитель республики отметил, сейчас на объекте идет заливка фундамента, во второй половине июля начнется монтаж первого этажа.

«Чтобы сократить отставание графика, предложил перейти на двухсменный режим работы. Тем более, что почти сразу с возведением стен строители планируют параллельно начать работы по инженерным сетям, отделке, благоустройству территории. В свою очередь, если в решении вопросов потребуется урегулировать какие-либо бюрократические формальности, окажем всю необходимую помощь», — рассказал глава региона.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Завершить строительство планировали в декабре 2021 года.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель ВАЗа тормозил на дороге в Карелии и устроил ДТП с пострадавшими

В Кондопожском районе водитель ВАЗ не справился с управлением при торможении и упал в кювет – его пассажирка госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 6 июля, в 8.20 в Кондопожском районе, на 494 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспорта, при торможении не справился с управлением и упал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, снес дорожный знак, а 39-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли сельхозпредприятиям как удобрения

Контейнеры с рыбным гидролизатом сгрузили в силосную траншею в поселке Пряжа.

Скандальная история с завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области получила продолжение в другом уголке Карелии – в поселке Пряжа. По словам местных жителей, в этот поселок также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза. В руководстве АО «Совхоз «Ведлозерский», которому достались эти траншеи от прежнего собственника, факт поставки рыбных отходов нам подтвердили, но заверили «Столицу на Онего», что «никто их никуда не сливал».

– А что вы с ними собираетесь делать? – поинтересовались мы у генерального директора АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрия Буевича по телефону.

– Мы ждем документы и необходимые разрешения, чтобы потом использовать эти отходы как удобрение, – пояснил гендиректор.

«Столица на Онего» решила отправиться в Пряжу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пенсионера, перевернувшегося на иномарке в кювет, госпитализировали с места ДТП

В Пряжинском районе 71-летний мужчина пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 6 июля, в 15.20 в Пряжинском районе, на 366 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 71-летний водитель автомобиля Ford допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

фото: Памятник пушке на берегу Лососинки - один из символов Петрозаводска. Он установлен в 1974 году. Из фотоархива Бориса Семенова

Можно ли представить, что в будущем одно из красивых мест Петрозаводска назовут в честь недавних руководителей города или республики

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, почему время Сенькина и Сепсякова не кануло в Лету,а продолжается в жизни Карелии, в памяти земляков, современников.

«Попробуем представить, что в будущем одно из красивейших мест Петрозаводска предложат назвать в честь кого-то из недавних руководителей города или республики, или кому-то из них поставят памятник — тоже в Петрозаводске. Представили? Мне фантазии не хватает. Вряд ли, в живой, повседневной людской памяти имена недавних губернаторов и мэров сохранятся, подобно именам Ивана Ильича Сенькина, Павла Васильевича Сепсякова, многих других руководителей советского времени», — пишет Армас Машин.

Почему имена прежних руководителей города и республики называли скверы, парки, аллеи, улицы, чем они заслужили такойй почет и уважение, читайте в статье «Время Сенькина и Сепсякова».

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске полицейские разыскивают подозреваемого в краже мужчину (ВИДЕО)

Сотрудники полиции просят помочь в розыске возможного преступника, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он может быть причастен к краже продуктов из сетевого магазина.

Значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 89114336250 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © паблик Вконтакте «Наши Пийтсиёки»

Жители поселка в Карелии остались в этом году с березами, но без ФАПа

Запланированное на этот год строительство нового ФАПа в поселке Пийтсиеки перенесут в другой район, чтобы не трогать деревья, рассказал глава Минздрава Карелии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Пийтсиеки, ради возведения которого планировалось срубить березы в центре населенного пункта.

Власти прислушались к мнению населения — ФАП будет возведен на новой площадке, чтобы не трогать деревья.

«Мы заранее сформировали резервные земельные участки в других районах, чтобы не срывать сроки исполнения Программы. Тем не менее, учитывая мнение жителей, мы построим ФАП в Пийтсиеки позже: в 2022–2023 годах», — рассказал глава Минздрава на своей странице в социальной сети.

Михаил Охлопков объяснил, что согласование нового участка займет некоторое время, поэтому фельдшерский пункт будет построен в поселке позже. В ближайшее же время строительство нового ФАПа будет перенесено в Муезерский район.

«Оформление нового земельного участка займёт минимум 6 месяцев, поэтому мы не успеем построить ФАП в 2021 году. А сейчас переносим строительство на наш резервный земельный участок в посёлок Тикша Муезерского района, который расположен рядом с федеральной трассой. Там проживает около 400 человек», — сообщил Михаил Охлопков.

Ранее жители поселка Пийтсиеки в Суоярвском районе в паблике "Наши Пийтсиёки" возмутились решением местных властей, выбравших местом для постройки нового ФАПа площадку в центре поселка, на месте березовой рощи, которая должна была пойти под топор. Между тем, эти деревья жители Пийтсиеки высаживали своими руками. Люди недоумевали, почему для строительства нужного в поселке фельдшерского пункта нельзя было найти другое место, не вырубая для этого деревья.

Волонтеры Пенсионного фонда Карелии помыли пол в доме у 90-летней бабушки

Среди клиентов Пенсионного фонда немало одиноких и нуждающихся в поддержке и помощи, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Волонтеры Отделения Пенсионного фонда Карелии выехали для оказания помощи к 90-летней жительнице Петрозаводска. Она проживает в частном доме, трава на участке выросла до таких размеров, что женщине стало трудно передвигаться.

Сотрудники отделения скосили траву, оказали бытовую помощь: вымыли пол, вынесли мусор. Одиноким людям важна и психологическая поддержка: посидели, пообщались, попили вместе чай.

Волонтеры ПФР активно поддерживают национальное волонтерское движение «Мы вместе», всегда готовы прийти на помощь.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии принес соболезнования семье умершего армянского музыканта, мастера дудука Дживана Гаспаряна

Известный армянский музыкант, непревзойденный мастер дудука Дживан Гаспарян ушел из жизни на 93 году жизни.

«Какие талантливые люди уходят… — написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Вчера пришло печальное известие — на 93 году умер Дживан Гаспарян, армянский музыкант, мастер игры на дудуке.

Был знаком с ним давно и очень благодарен за то, что четыре года назад этот удивительный человек откликнулся на мое предложение и приехал в Карелию. Концерт тогда прошел с аншлагом — его до сих пор помнят все, кому удалось на нем побывать. Настолько проникновенно играл и сам маэстро, и его музыканты. Люди аплодировали стоя.

Потом был интересный проект музыки дудука и органа в 2019 году. Это был последний приезд великого музыканта в Карелию. Мы тогда договорились, что я обязательно найду время и вновь приеду в Армению в гости к Дживану. Не сбылось…

Уход такого Мастера — невосполнимая утрата для всего музыкального мира. Но тяжелее всего, конечно, родным и близким. Приношу семье Дживана Гаспаряна искренние соболезнования.

фото: © паблик «КПРФ Карелии»

КПРФ в Карелии объявила набор наблюдателей за выборами

Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17-19 сентября 2021 года.

Как отмечается в паблике «КПРФ Карелии», пресечь фальсификации на выборах можно только большой, сплоченной командой. Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17–19 сентября 2021 года.

«Мы опираемся на квалифицированную юридическую поддержку и представительство в избирательных комиссиях всех уровней, — отметили коммунисты. — До начала работы планируется обучение участников, выдача методических материалов. В процессе наблюдения мы будем обеспечивать координацию действий наблюдателей и членов избирательных комиссий».

Коммунисты приглашают в команду всех честных граждан, разделяющих их взгляды и готовых помочь в обеспечении проведения на территории Карелии честных выборов.

Желающие стать членами команды наблюдателей могут обращаться в республиканский комитет КПРФ по телефону: 8 (8142) 78 45 75 или на электронную почту kovynevnik@yandex.ru.

О себе необходимо сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Ваш телефон для связи

3. Ваш е-mail

4. Административный район, где Вы готовы осуществлять работу

5. Опыт работы на выборах

фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Карантинная зона установлена вдоль российско-финляндской границы на территории Карелии

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

Министерство сельского Карелии установило вдоль государственной границы России с Финляндией карантинную полосу, чтобы не допустить проникновения заразных болезней животных.

«На территории Республики Карелия на суше вдоль государственной границы Российской Федерации с Финляндской Республикой установлена карантинная полоса шириной 500 метров от линии государственной границы Российской Федерации. Ограждением карантинной полосы является рубеж инженерно-технических сооружений в пределах имеющейся ширины», — пояснили в министерстве. Что запрещено делать в этой зоне, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Цены на автомобильный газ в Карелии растут быстрее, чем на бензин

Стоимость газового моторного топлива в Петрозаводске с начала года выросла на 6,9% — больше, чем цены на бензин и дизельное топливо.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

С начала года бензин в республике подорожал на 3,6%, а дизельное топливо — на 1,8%. При этом рост цен на автомобильный газ выше темпов инфляции, на бензин и дизельное топливо — значительно ниже. Тем не менее правительство внедряет целую программу перевода автомбилей на газ — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Россельхознадзор в Карелии признал опасным загрязнение почвы после разлива рыбных отходов в Толвуе

Управление Россельхознадзора опубликовало первые результаты административного расследования по информации о разливе рыбных отходов в районе села Толвуя Межвежьегорского района.

Пробы почвы, где произошел разлив рыбных отходов, были направлены в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований на микробиологические, агрохимические и химико-токсикологические показатели. Согласно заключению специалистов, допущено загрязнение почвы патогенными энтеробактериями на глубине 0-5 и 5-20 см, категория загрязнения почв — опасная. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, в карельском управлении Россельзохзнадзора.

Кроме того, сотрудники ведомства установили, что отходы рыбного производства поступили в Карелию из Мурманской области как корма для продуктивных животных «Силос рыбный» в количестве 89 тысяч кг без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением ветеринарно-санитарных правил.

Компания-перевозчик и руководство организации 7 июля были привлечены к административной ответственности: оштрафованы на 150 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Совхоз «Толвуйский», принявший товар без документов, получил штраф в 10 тысяч рублей.

В отношении сельхозпредприятия также возбуждено административное расследование по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и порче земель.

Административные расследования продолжаются, Управлением проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств дела, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прокомментировали ситуацию с использованием рыбных отходов в ОАО «Совхоз «Толвуйский».

По словам гендиректора совхоза Евгения Сергеенко, в мае в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море — Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На данную продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям. В процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть, и стали искать виновных.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4842 ребенка, заразившихся коронавирусом

За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 13 детей, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 7 июля, в Карелии зарегистрированы 4842 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 13 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 23 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4482.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Планы властей о дополнительных поборах с туристов в Карелии вызвали критику в парламенте

Инициатива правительства Карелии ввести курортный сбор для туристов, приезжающих в Приладожье, вызвала критику среди депутатов парламента республики.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Депутатам был предложен проект изменений в федеральном законе о курортном сборе. Согласно этому документу планируется включить Карелию в число регионов, где муниципальные власти имеют право устанавливать для туристов отдельную плату за сам факт въезда на территорию района. Размер такой платы может достигать 100 рублей в сутки с каждого туриста.

На заседании комитета представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов пояснил, что такой курортный сбор планируется ввести, в первую очередь, в Сортавальском и Лахденпохском районах. Деньги пойдут целевым назначением на развитие туристской инфраструктуры. Критики законопроекта указали на возможные негативные последствия дополнительных поборов. «Люди и так платят на размещение, за экскурсии, за транспорт, тратят деньги в магазинах. Если еще ввести этот сбор, то семье из трех человек за 10 дней придется заплатить еще 3 тыс. рублей», — подсчитала депутат Эмилия Слабунова. Ее поддержал коллега по депутатскому корпусу Андрей Мазуровский. По его мнению, введение дополнительных поборов снизит поток туристов в Приладожье, привлекательность которого депутат считает «преувеличенной». С этим не согласилась заместитель начальника Управления по туризму Карелии Ольга Лукина. По ее словам, средний чек за размещение туристов в Сортавале составляет около 7 тыс. рублей и дополнительный сбор не испугает туристов. Есть и другие претензии к законопроекту — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © УФСИН Карелии

Служебная собака в Карелии нашла тайник с наркотиками

В Сегеже служебная собака сотрудника колонии помогла полицейским найти наркотики, сообщили в УФСИН Карелии.

В ходе проведения совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в Сегеже служебная собака по кличке Альма старшего инструктора кинологической группы отдела охраны Лечебно-исправительного учреждения № 4 нашла сверток возле корней дерева на одной из улиц города.

На место обнаружения прибыли сотрудники ОНК ОМВ, изъявшие находку на экспертизу.

Экспертиза показала, что это наркотик растительного происхождения массой 0,479 грамма.

фото: © Газета "Новости Костомукши"

Исполняющий обязанности главы города горняков в Карелии привился от COVID-19 в автобусе

Сегодня, 7 июля, о личной вакцинации в передвижном ФАПе рассказал и.о. главы округа Сергей Новгородов.

Как сообщают «Новости Костомукши», сегодня исполняющий обязанности главы города горняков Сергей Новгородов прошел первый этап вакцинации от коронавируса, он рассказал о своем самочувствии.

«Сегодня привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Самочувствие нормальное. Считаю, что вакцинация — единственный надёжный способ избежать заражения или осложнённого течения Covid-19. Это реальная возможность защитить себя и своих близких от опасной болезни. Рекомендую жителям Костомукши отбросить сомнения и сделать прививку. Массовая вакцинация позволит снизить уровень заболеваемости на территории округа. Мы должны сами позаботиться о своем здоровье!», — поделился мнением о вакцинации Сергей Новгородов.

Сотрудники администрации Костомукши смогли привиться сегодня без отрыва от работы, передвижной кабинет медицинской службы с утра стоял у здания мэрии. Сотрудники Межрайонной больницы № 1 продолжат работу по вакцинации в клубной части КСЦ «Дружба». Такое решение на уровне руководства «Карельского окатыша» и больницы было принято для удобства горожан в связи с аномально тёплой погодой в Костомукше.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Карелию пришла партия в 9300 доз вакцины «Спутник V».