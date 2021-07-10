Что случилось в Петрозаводске и Карелии 10 июля

фото: Владимир Любарский / ВК

На набережной в Петрозаводске ограничат движение электросамокатов

Готовится проект соглашения между городской мэрией и кикшеринговыми компаниями, в котором будут оговорены зоны, закрытые для движения электросамокатов, рассказали в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 9 июля, состоялась рабочая встреча представителей мэрии Петрозаводска с организаторами пунктов проката электросамокатов. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили с представителями кикшеринговых компаний заместители главы администрации.

В ходе встречи участники рассмотрели проект соглашения между администрацией и сервисами аренды, в котором будут отражены правила использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Разработанный проект — это мера, которая призвана обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в период сезонного использования электросамокатов и повысить туристическую привлекательность карельской столицы.

Так, соглашением будут предусмотрены требования к оборудованным стоянкам, пунктам проката, техническому состоянию электросамокатов. Также в документе пропишут ограничения скорости мобильного транспорта и обозначат зоны, на которых будет действовать запрет на движение электросамокатов. К таким зонам, например, отнесут пешеходную часть Онежской набережной.

По итогам совещания представители кикшеринговых компаний согласились с обоснованностью ограничений и выразили готовность взаимодействовать с городом в вопросах обеспечения безопасности движения.

Напомним, ранее в ходе облавы на нелегалов полиция поймала мужчину, который 4 июля ехал по набережной на электросамокате и сбил 6-летнего ребенка, а потом сбежал в места происшествия.

На Онежском озере в Карелии пропал рыбак

В Прионежском районе пропал рыбак, родные просят помощи.

На Онежском озере в районе острова Брусно 8 июля пропал рыбак. Как нам уточнили в Карельской поисково-спасательной службе, поиски на данный момент ничего не дали.

Жена пропавшего рыбака просит помочь в поисках, информация об этом была опубликована в группе «Медвежьегорск Online».

Как пишет супруга, ее муж - Шаров Михаил - вышел около 20.30 на надувной лодке YAMARAN F 410 из поселка Кварцитный в район острова Брусно, должен был вернуться около 4 часов утра. Утром 9 июля на его телефоне сел аккумулятор. Местонахождение рыбака до сих пор неизвестно.

«Поиски МЧС в том районе ни к чему не привели. Ночью был южный ветер, лодку могло отнести к Клеменцам. Огромная просьба, если Вам что-то известно — сообщить мне (89117160861 Екатерина) или позвонить в МЧС. На лодке нос коричневого цвета, мотор TOHATSU в сером чехле», пишет жена пропавшего.

фото: © Столица на Онего

На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)

Собственник начал демонтаж старого деревянного здания на проспекте Ленина, чтобы построить вместо него гостиницу.

В центре Петрозаводска начался снос деревянного неэксплуатируемого здания по адресу: Ленина, 10 а.

Корреспондент «Столицы на Онего» сделал фото с места событий - в настоящее время здесь работает экскаватор.

Напомним, ранее горожане обратили внимание на забор вокруг одного из старейших зданий на проспекте Ленина.

Редакция выяснила, что ранее на градостроительном совете администрации Петрозаводска после рассмотрения архитектурным сообществом был согласован проект строительства здания общественного назначения - гостиницы на месте деревянного и давно не эксплуатируемого дома на проспекте Ленина, 10 а.

В администрации заверили, что архитекторами учтены все замечания и предложения по сохранению архитектурного облика центральной части города при строительстве нового объекта.

Застройщик принес извинения за возможные неудобства при производстве строительных работ. В здании не будет строиться подземный паркинг и не будут применяться сваебойные машины.

Администрация города отдельно обратила внимание строителей на необходимость сохранения яблонь вдоль проспекта Ленина.

фото: Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио

Скоропостижно скончался преподаватель музыкального колледжа имени К. Э. Раутио в Петрозаводске

Ушёл из жизни преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Лазарев Сергей Алексеевич.

Как сообщается в паблике колледжа, 7 июля ушел из жизни преподаватель Лазарев Сергей Алексеевич.

С 2011 года Сергей Алексеевич преподавал в колледже общеобразовательные дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности.

Учебное заведение выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

В комментариях отмечают, что смерть Сергея Алексеевича стала неожиданностью.

«Какой ужас! Как же так? Здоровый, весёлый, активный! Не верится...», - пишут комментаторы на странице колледжа в соцсети.

фото: источник, скрин. https://www.youtube.com/watch?v=3JU6JFcdzP4

В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили также, как ездить в жаркую погоду на автомобиле без кондиционера.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ближайшие дни в Карелии сохранится жаркая погода, которая может негативно сказываться на самочувствии водителей:

- ослабевает внимание,

- увеличивается время реакции,

- ухудшается общее состояние организма.

Госавтоинспекция рекомендует перед поездкой оценить свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от управления транспортным средством.

Во избежание аварийных ситуаций рекомендуется:

- обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети.

Если водитель почувствовал себя плохо, нужно:

- незамедлительно остановиться, выпить воды,

- умыться,

- при необходимости – выпить лекарства.

Если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершать поездки утром и вечером. Место парковки лучше выбирать в тени, предварительно закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три человека

Коронавирус за прошедшие сутки был выявлен у 196 человек, ни один из них не был привит, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 10 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 658 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 196 жителей республики, из них 196 непривитых. Заболели также 194 человека, средней тяжести — 45 и 15 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 794 пациента, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52177 человек.

За сутки выздоровел еще 141 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 48773 человека.

фото: © ГИБДД Карелии

Появилось видео аварии в Петрозаводске с участием велосипедиста (ВИДЕО)

В результате ДТП на Кукковке 32-летний велосипедист получил травмы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии с участием велосипедиста в Петрозаводске, произошедшей на перекрестке улицы Ровио и Комсомольского проспекта. ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, 9 июля в 17:25 водитель легкового автомобиля не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста. Последний в результате аварии получил травмы, ему было назначено лечение.

фото: © паблик «Живой Петрозаводск»

Новый арт-объект появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Спортивный снаряд для гигантов украсил городскую набережную.

Новый арт-объект появился на Онежской набережной в Петрозаводске.

Фото с ним было выложено в паблике «Живой Петрозаводск».

Монумент представляет из себя огромную гантелю. Вес гигантского спортивного снаряда, судя по надписи на ней — 6 тонн. Тут же написаны теги и адреса компании MB Barbell.

Объект находится рядом с уличными тренажерами той же компании.

Напомним, другой известный объект на набережной Петрозаводска — Дерево Дружбы — заросло травой и сорняками.

фото: aviales.ru

Работники Авиалесоохраны Карелии попросили Владимира Путина спасти их предприятие от развала

Коллектив карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов надеется, что президент поможет спасти их предприятие от окончательного развала.

Как стало известно «Столице на Онего», на днях работники карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов направили коллективное обращение в администрацию президента России. В интервью нашему изданию инициаторы обращения сообщили, что в нем они рассказали главе государства о тяжелом экономическом положении их предприятия, которое без срочной помощи «может окончательно развалиться».

В нашей публикации 5 июля этого года «В Авиалесоохране Карелии вновь меняется руководитель» мы рассказали о продолжающем действительно ухудшаться экономическом положении Центра. Напомним, что по информации его работников, сегодня зарплата рядовых сотрудников здесь составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21 — 26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д. Деньги на зарплату работникам Центра выделены лишь на семь месяцев.

От сотрудников Авиалесоохраны мы узнали еще об одном тревожном факте. Выяснилось, что, согласно распоряжению российского правительства за № 1605–Р от 19 июля 2019 года, в нынешнем году Министерством природных ресурсов Карелии были выделены денежные средства для работы в республике в пожароопасный сезон этого года 150 десантников-пожарных и 120 лесных пожарных, которые в постановлении называются лесоводами. И если 150 десантников-пожарных в Центре сегодня действительно имеются, то из 120 лесных пожарных в настоящее время есть только половина, всего 60 человек.

Остальных теперь уже бывший начальник Авиалесоохраны Олег Бутьянов на временные работы в пожароопасный период не набрал, по причине… отсутствия средств, как мы уже сказали, на более чем скромную зарплату. Но если, сообщили нам в Центре, деньги на эти цели Минприроды Карелии получило, то где они сейчас?

«Из-за нехватки в республике 60-ти лесных пожарных, а это — трактористы, водители, работники лесопожарных станций, группы пожаротушения Центра состоят всего из 3-4 человек, тогда как их должно быть 5-6 человек, — рассказал нам один из руководителей Центра. — Между тем, в Суоярвском районе сейчас лес горит уже на площади более 240 гектаров, и не случайно здесь введен режим ЧС. Пожары есть и в Сортавальском, Олонецком, Сегежском районах. А что будет, если, не дай бог, лес загорится на севере: в Лоухском, Кемском, Калевальском районах, где много болот, лесные площади большие и не развита дорожная сеть? Тогда в республике наступит и вовсе настоящий кошмар с пожарами».

Какой будет реакция на обращение работников Центра к Владимиру Путину, мы сообщим.

фото: © A.Savin, WikiCommons

Глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале

По словам Владимира Любарского, арт-объект, который украсит перрон ж/д вокзала, должен быть забавным, креативным, неординарным и запоминающимся.

На своей странице в соцсети глава сообщил, что ему в личку пришло письмо с предложением установить на перроне ж/д вокзала арт-объект под названием «Багаж», как в стихотворении С.Я.Маршака: картина, корзина, картонка и маленькая собачонка…

«Что касается именно этого арт-объекта, не знаю… Конечно, малые формы привлекательны, они формируют пространство, привлекают интерес. Вообще, полушутя, полувсерьез - я бы на месте РЖД конечно добавил бы креатива в похорошевший, безусловно, вокзал и прилегающие площади. Можно где- нибудь на перроне разместить памятник картине, корзине, картонке и маленькой собачонке - без людских фигур. Эти стихи когда-то знака вся страна, да и сейчас их помнят многие. И, кстати, Самуил Яковлевич Маршак, он же тоже имеет нашу, карельскую историю. Или багаж туриста-байдарочника из Москвы или Питера; рюкзак с притороченным котелком, коврик-пенка, гитара - уж это мы часто видим на перроне нашего вокзала. Или что-то другое. Забавное, креативное, неординарное, запоминающееся. А что бы вы предложили нашим коллегам в РЖД?», - спрашивает Владиммр Любарский.

фото: со страницы главы Карелии

В Карелии открылась первая гостиница для туристов, путешествующих на кемперах

В Питкярантском районе открылась гостиница для туристов, путешествующих на кемперах - домах на колесах, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Карелия должна предоставлять самые различные возможности для развития туризма, всех его направлений, написал Парфенчиков в соцсети.

По словам главы Карелии, сегодня все большую популярность приобретают путешествия на кемперах, так называемых «домах на колёсах». Это действительно удобный, комфортный, особенно для семейных путешествий, вид отдыха. Карелия для такого отдыха - одно из лучших мест. Но здесь необходимо создание разветвлённой отдельной современной инфраструктуры.

«Первый такой проект удалось реализовать на территории Питкярантского района. В поселке Рауталахти предприниматель Андрей Коледа при поддержке правительства Республики построил комплекс обслуживания кемперов рядом с популярным уже придорожным кафе. Андрей, бывший московский журналист, а теперь полноправный житель поселка Харлу, в бизнесе активно внедряет новые инновационные решения», - рассказал Артур Парфенчиков.

Комплекс обслуживания «домов на колёсах» включает в себя следующие услуги обслуживания и отдыха:

- Питчи с разъёмами для подключения к электричеству 220V

- водопровод

- душ/туалет

- средства личной гигиены

- слив «серой» воды

- слив биотуалетов и «капсул» в септик

- камера хранения

- бесплатный Wi-Fi

- две детские площадки с качелями, скалодромом, батутом и горками искусственное освещение в тёмное время суток

- круглосуточное видеонаблюдение

«Уверен, комплекс понравится путешественникам по Карелии. Отмечу, что он оказывает услуги и тем, кто путешествует с животными. Кемперы дают и такую возможность, и вы можете не расставаться со своим четвероногим другом и в отпуске. Надеюсь, наши предприниматели подхватят этот опыт, а мы готовы им в этом оказать максимальную поддержку», - отметил Артур Парфенчиков.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Новый печальный рекорд по смертям от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 752 человека, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 124 (12,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 182 837.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 17 750 человек.

Летальных случаев за все время: 142 253, за прошедшие сутки скончались 752 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 154,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 730 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10.07.2021 остаются 1 083 270 человек.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пенсионер на автомобиле устал и уехал с дороги в болото

Авария произошла в Пряжинском районе, водитель обратился в БСМП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Пряжинском районе 9 июля в 19.30 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» из-за усталости потерял контроль над управлением и вылетел с дороги в кювет. Авария произошла на 44 километре автодороги «Петрозаводск-Суоярви».

На месте ДТП водителю была оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался, однако позднее самостоятельно обратился в БСМП Петрозаводска.

фото: © «Арктический обозреватель»

Кузнец из Петрозаводска предлагает установить на перроне у ж/д вокзала Петра Первого

Николай Беляков, хозяин кузницы на набережной Петрозаводска, готов предложить властям города арт-объект для железнодорожного вокзала.

Петрозаводский мастер, хозяин кузницы на набережной Петрозаводска, Николай Васильевич Беляков, мечтает увидеть на платформе у железнодорожного вокзала интересный арт-объект, который он может создать сам.

Проект представляет из себя конструкцию с силуэтом императора Петра Первого, стоящего на постаменте рядом с флагом, на котором указан 1788 год, когда в Петрозаводске появилась первая железная дорога.

По мнению автора проекта, этот арт-объект мог бы встречать всех приезжающих в Петрозаводск пассажиров. Проблема заключается лишь в отсутствии финансирования. Мастер надеется, что в администрации города обратят внимание на примечательную конструкцию.

Об этой идее рассказали корреспонденты мурманского издания «Арктический обозреватель», приехавшие в столицу Карелии и побывавшие в мастерской у Николая Белякова

Напомним, ранее мы писали об инициативе Владимира Любарского обсудить, какой арт-объект можно установить на ж/д вокзале Петрозаводска.

фото: © Правительство Карелии

В БСМП отключили горячую воду

Из-за варии на теплосетях больницу скорой помощи и еще несколько домов отключили от горячего водоснабжения, сообщили в ЕДДДС Петрозаводска.

Отключение горячего водоснабжения сегодня, 10 июля, произошло в Петрозаводске в Больнице скорой медицинской помощи (улица Кирова, 44), а также в домах по адресу» улица Кирова, 27, 35, 40, 40А, 42, улица Дзержинского, 38, улица Федосовой, 31, 46, 44, Озерный переулок, 2.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Подозреваемый в краже разыскивается в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске молодого человека, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, который может быть причастен к совершению кражи.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 89210180905. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии — водитель госпитализирован

В Пудожском районе водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пудожском районе 9 июля, в 18:30, на 531 километре автодороги Р-21 «Кола», «Вологда — Медвежьегорск», 38-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель автомобиля Nissan получил травмы и был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ТУРИСТОВ В КАРЕЛИЮ, СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРЯЗНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: © ГИБДД Карелии

Грузовик в Карелии протаранил встречную легковушку

В Муезерском районе грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 9 июля, в 10:50 46-летний водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Нива». Авария произошла на 54 километре автодороги Тикша-Реболы в Муезерском районе.

В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка «Нивы», ей была оказана медицинская помощь.

фото: паблике «Весь Петрозаводск»

В Петрозаводске вандалы разломали каменную урну

На Ключевой неизвестные сломали урну.

Как сообщается в паблике «Весь Петрозаводск», «на улице Нойбранденбургской какие-то неандертальцы разломали каменную урну».

В паблике автр сообщения предлагает ставить чугунные урны.

Ранее сообщалось, что вандалы исписали более сотни гаражей в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За прошедшие сутки выздоровели 32 ребенка, заразившиеся коронавирусом в Карелии

При этом 7 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, в Карелии зарегистрированы 4917 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирусом заразились 10 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 32 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4539.

Напомним, ранее глава Минздрава раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике. По его словам, за прошедшую неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек.

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист

Водитель отечественного автомобиля не предоставила велосипедисту преимущества в движении, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария произошла 9 июля в 17.25.

Как рассказали в ГИБДД, 46-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста.

В результате аварии велосипедист получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

Жители поселка в Карелии облагородили местный родник (ФОТО)

Активисты поселка Кестеньга своими силами облагородили местный родник.

В паблике «ТОС Топозерье» поселка Кестеньга Лоухского района выложили фото работ по облагораживанию родника в поселке.

«Сегодня 10 июля состоялся заключительный „Тосовский ураган‚Ведь благодаря материальной (спонсорской) помощи наших друзей, знакомых, близких и родных, жителей, мы смогли (за что им огромное сердечное СПАСИБО, за то, что верят в нас) сделать еще и дорожку к роднику, и скамеечку, закончить в короткий срок облагораживание родника ‚Рябинушка‘“, — поблагодарили в паблике всех причастных к этому большому для поселка делу.

фото: © Столица на Онего

Горячая вода вернулась в БСМП

Больницу скорой медицинской помощи подключили к горячему водоснабжению, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.00 в домах по улицам Кирова, Дзержинского, Федосовой и Озерному переулку, в том числе в Больнице скорой медицинской помощи и в Республиканской инфекционной больнице, было восстановлено.

Ранее утром 10 июля из-за аварии на теплосетях петрозаводскую Больницу скорой медицинской помощи и еще несколько домов отключили от теплоснабжения.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 июля



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фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах

Артур Парфенчиков объяснил, почему для республики важно кураторство Минэка над техникумами и колледжами, и прокомментировал ход ремонтных работ в учреждениях среднего профессионального образования.

О внедрении системы кураторства в учреждениях среднего профессионального образования рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам руководителя региона, кураторство Минэка над техникумами и колледжами позволит сделать более эффективной совместную работу по подготовке кадров для экономики республики.

«Работодатели смогут корректировать образовательные программы с тем, чтобы получать нужных им специалистов. Хорошей поддержкой для техникумов и колледжей станет участие профильных предприятий в улучшении материально-технической базы. В мастерских, центрах компетенций, оборудованных при поддержке работодателей, будущие выпускники смогут оттачивать полученные навыки. Соответственно, на предприятия придут уже полностью подготовленные специалисты», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии отметил интенсивную работу по ремонту колледжей, ход которой он регулярно инспектирует. На прошедшей неделе он побывал сразу в нескольких учебных заведениях.

«Уже отремонтированы актовые и спортивные залы, модернизирована система энергосбережения, приводятся в порядок общежития. Но работы впереди еще много», — рассказал о ходе ремонтных работ Артур Парфенчиков.

фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

Наркодилер в Петрозаводске отправился за решетку

Городской суд решил судьбу петрозаводчанина, распространявшего наркотики, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд дело жителя карельской столицы, который обвинялся в совершении трех преступлений, связанных со сбытом наркотиков в крупном размере, в том числе в интернете.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: © AP Photo/Roberto Pfeil

Чистая вода появится в 2022 году в двух поселках Карелии

Прионежский суд обязал администрацию района обеспечить два поселка качественной питьевой водой, сообщили на сайте судебной инстанции.

Прокурор Прионежского района обратился в суд с иском к администрации района и МУП «Водоканал Прионежский» в интересах жителей поселков Шуя и Мелиоративный. Иск был подан в связи с тем, что лабораторные исследования питьевой воды из озера Укшезера — источника водоснабжения поселков, а также из водоочистных сооружений поселка Шуи показали, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав МУП до 1 июля 2022 года обеспечить соответствие питьевой воды, подаваемый в поселки Шуя и Мелиоративный, требованиям нормативов. При этом на администрацию Прионежского района возложена обязанность выделить средства из бюджета для проведения проведения этих работ.

Решение не вступило в законную силу.

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В воскресенье в Карелии воздух накалится до +32

Об аномально жаркой погоде 11 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 11 июля в Петрозаводске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ЮЗ ночью слабый, днем умеренный.

Ночью ожидается +18, +20°С, днем потеплеет до +29, +31°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +15, +20°С, местами похолодает до +12°С, днем воздух прогреется +27, +32°С.

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Ревность привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Ранее судимый костомукшанин не простил своей сожительнице слова, сказанные во время пьянки, сообщили в МВД Карелии.

Весной этого года в полицию Костомукши обратились работники местной больницы. Они сообщили, что к ним поступила 40-летняя горожанка с глубокой колото-резаной раной живота. По словам сожителя, который вызвал скорую помощь, на неё напали неизвестные, когда женщина возвращалась домой.

Однако сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сам спутник пострадавшей — 37-летний ранее судимый местный житель.

Костомукшанин сознался в содеянном и рассказал стражам правопорядка, что избранница сама его спровоцировала. Во время совместной пьянки женщина заявила, что якобы вскоре собирается посетить знакомого. Сожителя охватила ревность, он схватил нож и нанёс ей удар в живот. Потом, испугавшись, начал оказывать медицинскую помощь, однако, поняв, что женщине становится хуже, вызвал скорую.

Полученная пострадавшей травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жителю Костомукши предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Судьбу фигуранта решит суд.