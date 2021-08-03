Самые читаемые новости за 4 августа

фото: © паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)

Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.

В паблике «Медвежьегорск Online» появилось видео с побережья одного из озер Медвежьегорского района. Берег озера буквально усыпан дохлой рыбой. Трупы, по словам автора видео, плавают и в самом озере.

«24 июля 2021 года, Медвежьегорский район, озеро Ёлмозеро. Практически весь берег озера покрыт дохлой рыбой, ряпушкой. Также трупы рыбы находятся и в озере, — комментирует автор видео свою страшную находку.

Автор видео предполагает, что причиной бедствия может быть форелеводческое хозяйство, находящееся на озере.

"На этом месте расположено форелевое хозяйство. Почему именно произошла массовая гибель ряпушки, непонятно, но есть предположения, что это из-за смены корма для рыб в садках хозяйства», - сказала девушка, снимавшая видео.

Автор поста опасается, что в случае, если ситуация не изменится, из озера может исчезнуть вся рыба.

Читатели паблика характеризуют происходящее как «экологическую катастрофу».

Напомним, на онлайн-совещании, посвященном развитию агропромышленного комплекса, глава Минсельхоза Карелии признал справедливость претензий населения республики к форелеводам.

фото: © instagram.com / vladislavlarin87

Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.

Об этом сообщается в официальном паблике правительства региона.

Власти республики поощрят также и тренера олимпийского чемпиона Сергея Петрова. Он получит 1 млн рублей.

Денежное поощрение ждет и карельского тхэквондиста Антона Коткова, который был в составе олимпийской сборной в Токио. Спортсмену выделят 500 тыс. рублей.

Помимо денежного вознаграждения Ларина и Петрова представили к высшей госнаграде Карелии – ордену «Сампо». Родителей победителя – Ольгу и Владимира Лариных наградят почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Ранее сообщалось, Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили от училища олимпийского резерва в Кондопоге по 500 тысяч рублей. Соответствующие сертификаты им выдал директор училища Александр Воронов. Тхэквондист Антон Котков получил поощрение в размере 100 тысяч рублей.

фото: © rk.karelia.ru

Экс-заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова нашла новую работу

Любовь Иконникова, ранее занимавшая должность заместителя главы Петрозаводска по социальным вопросам, 20 июля вышла на новую работу.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 июля экс-замглавы города по социальным вопросам Любовь Иконникова заняла должность директора Центра развития образования Петрозаводска.

До Иконниковой Центр возглавляла Наталья Бурдюгова, которая на данный момент занимает должность заместителя директора.

Напомним, что 20 июля Любовь Иконникова покинула мэрию Петрозаводска, и к обязанностям заместителя главы администрации — председателя комитета социального развития приступила Наталья Кармазина, которая ранее трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта республики.

Отметим, что Наталья Кармазина до Бурдюговой была директором Центра развития образования Петрозаводска.

фото: © Паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Власти Карелии начали проверку массовой гибели рыбы на одном из озер республики

Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии начали проверку по факту массовой гибели ряпушки на Елмозере в Медвежьегорском районе.

Администрация Медвежьегорского района отреагировала на сообщения о массовой гибели рыбы на одном из озер района. Запись об этом появилась в обсуждении к видео на странице паблика «Медвежьегорск Online», где очевидцы показывают последствия случившейся катастрофы.

«Администрация муниципального образования „Медвежьегорский муниципальный район“ сообщила по факту гибели рыбы в районе озера Елмозеро в Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия. В настоящее время по данному факту проводится проверка Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия и Россельхознадром» — сообщили представители администрации.

Напомним, ранее появилась информация том, что массу мертвой рыбы выбросило на берег Елмозера в Медвежьегорском районе.

фото: © Правительство РК

Полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам

После доклада главы республики трансляция совещания оказалась прервана.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел утром 4 августа в Петрозаводске совещание по лесным пожарам в Карелии. Правда, как отметил на совещании глава республики Артур Парфенчиков, в настоящее время действующих лесных пожаров на территории региона нет, и Александру Гуцану пришлось слушать доклад губернатора о том, что происходило в Карелии в июле.

Главной причиной лесных пожаров полпред президента назвал «неосторожное обращение с огнем различных категорий граждан – туристов, охотников, грибников и рыбаков при посещении ими лесов». «Для предупреждения таких пожаров власти республики и власти муниципальных образований должны заблаговременно проводить необходимые превентивные мероприятия. Это – основная задача органов исполнительной власти!», – подчеркнул Гуцан.

Как доложил полпреду президента глава Карелии, подготовка республики к пожароопасному сезону проводилась в «штатном режиме», и Рослесхоз проверил имевшиеся в регионе силы и средства для борьбы с огнем в лесу. Однако нынешним летом республика столкнулась с «крайне тяжелой ситуацией», и, по словам Парфенчикова, к началу июля весь запас федеральных средств, выделенных Карелии на авиапатрулирование, был израсходован, после чего республиканским властям пришлось тратить средства из своего резервного фонда.

«В целом, ситуацию до 12 июля мы достаточно четко контролировали, но ситуация, связанная с проходом сухих гроз, с началом массового сбора ягод, ряд других обстоятельств, в том числе техногенных, привели к резкому росту количества лесных пожаров. С начала года зарегистрировано 297 природных пожаров на более чем 19 тысячах гектаров. Но с 12 июля за короткий срок у нас произошло почти 70 пожаров буквально за несколько дней», – сказал Артур Парфенчиков.

За ходом совещания жители Карелии могли следить в Интернете, но сразу после доклада главы республики трансляция встречи прервалась, и, как проходило обсуждение лесопожарной ситуации в регионе, для населения осталось неизвестным.

фото: © Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии»

Автомобиль провалился в промоину на дороге Карелии (ФОТОФАКТ)

На размытой дороге "Юшкозеро – Костомукша" автомобиль провалился в яму.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото машины, провалившейся в огромную яму на размытой дороге «Юшкозеро — Костомукша».

«Размытая в результате интенсивных дождей дорога «Юшкозеро — Костомукша», — написано в комментарии к фото.

Ранее Управтодор Карелии сообщал, что на участке автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса перекрыта для движения транспорта.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Петрозаводске маршрутка угодила в аварию (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

Авария произошла в районе улицы Муезерская в Петрозаводске. Читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщают, что в месте столкновения маршрутки и легкового автомобиля затруднен проезд.

Сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовало видео с места аварии.

фото: © Минтранс Республики Карелия

На севере Карелии размыло дорогу — движение приостановлено (ФОТО)

Движение на 115 км дороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша приостановлено из-за размытия трассы, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации Управтодора республики, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса перекрыта для движения транспорта. Техника на ликвидацию размыва отправлена. В течение суток проезд будет обеспечен.

Диспетчерская служба Управтодора работает в круглосуточном режиме.

Прием обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 59-99-89, также по электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.

фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск»

Огромное дерево рухнуло на детский сад в Петрозаводске (ФОТО)

На территории детского сада на Ключевой большое дерево упало прямо на крышу здания.

Огромное дерево рухнуло на здание детского сада № 90 в Петрозаводске, на улице Нойбрандербургской. Фото происшествия появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Детский сад 90. Хорошо, что все обошлось, » — уточнил автор фотографии.

На фото видно, что большое дерево упало на крышу двухэтажного здания детского сада. Ветви дерева при этом уперлись в окна второго этажа. Видимых разрушений нет, территория вокруг упавшего дерева огорожена.

В комментариях один из подписчиков паблика опубликовал фото другого упавшего на дом дерева в одном из районов Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов города ветер уронил дерево на автомобиль.

фото: © Agriculture club / ВК

В Петрозаводске суд не стал штрафовать популярное заведение «Agriculture club» из-за нарушения ковидных ограничений

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина рассказала, что «рассадник культуры» избежал штрафа и отделался предупреждением за нарушение коронавирусных ограничений.

Наталья Ермолина сообщила в соцсети, что суд принял решение вынести предупреждение петрозаводскому заведению «Agriculture Club».

«Штрафа нет. Вынесли предупреждение. Все прошло лайтово и справедливо. Да, конечно, тот визит полиции был спровоцирован анонимным звонком, но в итоге справедливость восторжествовала», — рассказала Ермолина.

Интересы «Agriculture Club» в суде представляла юрист Екатерина Беседина.

Напомним, в июне полиция нагрянула в «Agriculture club». В момент прибытия силовиков в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в тот день была посвящена секспросвету. По словам Натальи Ермолиной, помимо сотрудников полиции в клуб прибыл представитель ФСБ, который снимал собравшихся на камеру и задавал вопросы по тематике ЛГБТ.

Поводом для визита силовиков стала информация о нарушении клубом коронавирусных ограничений. В зале оказалось 55 человек вместо разрешенных на тот момент 50. Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина заявляла, что спровоцировать нарушение по заполняемости зала могли подсадные лица. Она утверждает, что организаторы мероприятия контролировали число собравшихся, соблюдая закон. Ермолина расценила действия правоохранительных органов как атаку на заведение. Она рассказала, что созданному ей клубу может угрожать закрытие.

фото: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

Четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки

В официальных данных карельского Минздрава сообщается, что число жертв коронавируса в республике достигло 732 человек с начала пандемии.

В Карелии по данным на четвертое августа зарегистрированы еще четыре смерти от коронавируса. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной главой карельского Минздрава Михаилом Охлопковым.

Общее число жертв пандемии в Карелии достигло 732 человек.

В республике за сутки выявлено 167 инфицированных (165 из них непривиты). Из них заболевших — 163, средней тяжести — 36, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

За день выздоровел после коронавируса 171 человек.

Всего за период пандемии коронавирус был обнаружен у 56632 людей в Карелии. За все время в республике выздоровели после заражения 53042 человека.

фото: © Северо-Западная транспортная прокуратура

Разлив нефтепродуктов произошел у озера в Карелии (ВИДЕО)

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с разливом нефтепродуктов у озера Суоярви.

По сообщению ведомства, 29 июля были обнаружены нефтепродукты в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви. Произошел разлив предположительно гудрона /битума. Общая площадь - более 220 квадратных метров.

Карельская транспортная прокуратура совместно со специалистами Минприроды и Росприроднадзора по республике проводит проверку соблюдения экологического законодательства. При наличии оснований к виновным будут приняты меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее в Карелии наказали мужчину, из-за которого разлился мазут в поселке Заречный.

фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

Житель Петрозаводска ударил топором по голове рабочего, делавшего ремонт в соседней квартире

Недовольный шумом петрозаводчанин на лестничной площадке напал с топором на рабочего, делавшего ремонт у соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, днем 25 декабря 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На лестничной площадке он не менее двух раз ударил топором по голове мужчину, который делал ремонт в соседней квартире и, в результате, шумел на весь подъезд. Жертве удалось спастись. Он смог увернуться от ударов, оттолкнув нападавшего, и убежать.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петрозаводчанина. Мужчина обвиняется в покушение на убийство.

Уголовное дело после вручения заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, молодой житель Петрозаводска проломил своей матери череп на день рождения.

фото: читатель «Столица на Онего»

В одном из дворов Петрозаводска ветер уронил дерево на автомобиль (ФОТОФАКТ)

На Древлянке после сильного порыва ветра дерево упало на машину.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на котором запечатлел, как во дворе дома № 31 корпус 4 по Лососинскому шоссе дерево от ветра упало на припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что на улице Пограничной ветер уронил дорожный знак.

фото: © Столица на Онего

В Карелии планируется организовать 147 ярмарок

Начать их проводить глава региона предложил уже с августа.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на онлайн-совещании по развитию сельского хозяйства, стало проведение в республике традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

До конца года в Карелии запланировано провести 147 различных ярмарок, на их организацию из регионального бюджета будет выделено дополнительное финансирование в размере 5 миллионов рублей.

С учетом большого спроса на продукцию местных фермеров Артур Парфенчиков предложил начать проведение сельхозярмарок уже в августе. Отдельная ярмарка может быть организована по инициативе пчеловодов. Кроме того, глава республики поручил проработать вопрос приглашения фермеров из других регионов. Особое внимание будет уделено соблюдению всех необходимых санитарных мер.

Как сообщил министр сельского хозяйства Владимир Лабинов, в республике создан реестр фермеров, готовых продавать свой урожай: «Такой реестр готов. Он находится в свободном доступе, размещен на сайте Минсельхоза Карелии. Там есть вся контактная информация. Сегодня в этом списке около 20 фермеров.»

Глава региона дал поручение пополнять реестр и призвал карельских фермеров обращаться для включения их хозяйств в список.

Для развития малых форм хозяйствования в Карелии оказываются меры поддержки. За последние четыре года было выдано 120 грантов сельхозпроизводителям на сумму около 520 миллионов рублей. В 2021 году на сельскохозяйственное использование предоставлено более 200 участков.

фото: © Проавительство РК

Глава Карелии рассказал полпреду президента в СЗФО о сложностях с объектами ФЦП

Артур Парфенчиков доложил Александру Гуцану о реализации федеральной целевой программы и экономических показателях Карелии.

После совещания по ситуации с лесными пожарами глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Он доложил о ситуации с нацпроектами и федеральной целевой программой.

«Что касается реализации национальных проектов в Карелии, то здесь мы идем в графике и не прогнозируем рисков неосвоения средств. Есть ряд сложностей с объектами федеральной целевой программы, но об этом я и ранее докладывал Александру Владимировичу. Где-то мы вновь расторгаемся с подрядчиком, где-то — переносим объекты на следующий год. В частности, сдвигаем сроки реконструкции блоков „А“ и „Б“ межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке — объект сложный, но мы его обязательно сделаем. В целом, по нашим прогнозам, освоение средств по ФЦП к 1 октября составит 60%, по индивидуальной программе развития — 90%», — пишет руководитель региона на своей странице в соцсети.

Кроме того, полпреду рассказали об основных экономических показателях Карелии. По словам Парфенчикова, несмотря на ковидный год, рост инвестиций в основной капитал за январь–март 2021 года достиг 140%. Оборот предприятий вырос на 34%. Связано это, прежде всего, с экспортом продукции.

«С другой стороны, отмечаем некоторое снижение индекса промышленного производства. К примеру, в молочном животноводстве из-за сильной жары значительно упали надои. Как следствие, снизились объемы молочной переработки. Есть и другие объективные причины. Так, Питкярантский ЦБК приступил к серьезной модернизации производства. В ближайшее время завод будет остановлен на две недели для монтажа нового оборудования. Понятно, что это повлияет на показатели промышленного производства, но лишь временно», — отметил глава Карелии.

Напомним, полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам.

фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

В Петрозаводске идет борьба с последствиями стихии

В карельской столице убирают упавшие из-за ветра деревья, горожан предупреждают об осторожности, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация продолжает бороться с последствиями стихии в Петрозаводске. На общественных территориях убирают сломанные и выпавшие деревья. Последствия стихии ликвидировали на улицах Ригачина, Коммунистов, Щербакова, на Онежской набережной, Левашовском бульваре и др. Обращения о необходимости оперативно реагировать на опасные растения и их повреждения во дворах направлены в управляющие организации.

Отмечается, что в разных районах города повалены не только старые, но и достаточно молодые, крепкие деревья. Из-за жаркой погоды корни и ветви растений высохли, поэтому их может вырвать даже незначительный ветер.

Сейчас из-за порывов шквалистого ветра опасность падения деревьев сохраняется — горожанам следует быть осторожными. Администрация призывает жителей и гостей карельской столицы соблюдать меры безопасности. При неблагоприятной погоде следует избегать прогулок вблизи деревьев, а также не парковать под ними машины.

В ближайшее время городская мэрия планирует заключить дополнительный контракт на снос аварийных растений. По нему подрядчику необходимо будет ликвидировать более сотни опасных деревьев. Закупка в данный момент уже размещена, заявки принимаются до 10 августа. Выполнение работ по контракту рассчитано до конца ноября.

Администрация напоминает, что о поваленных, опасно накренённых и повреждённых стихией деревьях горожане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 051.

Ранее сообщалось, что на детский сад, расположенный в микрорайоне Ключевая, рухнуло огромное дерево.

фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК

В Карелии омбудсмен Бойченко взялась за изучение тайн коронавируса (ФОТО)

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исследует особенности распространения COVID-19.

Лариса Бойченко приняла участие в исследовании, которое посвящено особенностям распространения коронавируса. Об этом омбудсен сообщила в соцсети.

«Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Бойченко Л.Д. приняла участие в заключительном этапе наблюдательного исследования об особенностях распространения новой короновирусной инфекции, проводимом по поручению президента РФ», — написала Бойченко в соцсети.

К посту омбудсмен прикрепила фото, на которых запечатлена ее деятельность.

Ранее сообщалось, как уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко «усыновляла» картину, проводила встречу с медведем и отмечала день памяти мученицы Ларисы.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Карелии впервые на дороге сделали шумовые полосы

На одном из аварийных участков автодороги "Кола" в Олонецком районе появилась шумовая разметка, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года на участке автодороги «Кола», с 292 по 313 км, в Олонецком районе в двух ДТП пострадали 2 участника движения. В 2020 году были травмированы 5 человек и 2 погибли. В том числе, в результате съезда транспортных средств с дороги погиб 1 человек и 3 были травмированы.

Шумовая полоса вдоль края проезжей части в Карелии используется впервые. Такой элемент обустройства является одним из средств повышения безопасности дорожного движения. Наезд на полосу сопровождается вибрационным и шумовым воздействием, предупреждая водителя автотранспорта о съезде с выбранной полосы движения. Особенно актуально такое предупреждение в темное время суток, во время дождя, при тумане, а также в случае, когда водитель за рулем засыпает.

Как показывает опыт скандинавских стран и Финляндии, применение шумовых полос позволяет снизить количество непреднамеренных съездов с полосы, особенно в темное время суток.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии за сутки коронавирусом заразились в два раза больше детей, чем выздоровели

За сутки в Карелии 22 ребенка заразились коронавирусом, а 11 выздоровели, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 4 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5500. За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 11 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4960.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 167 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти ковидных больных. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 56 632 человека, умерли 732 пациента.

фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko

Нелегалов в Карелии проверили на ковид и выдворили из страны

Судебные приставы выдворили за пределы России 10 кубинцев, сообщили в УФССП Карелии.

В июне сотрудники пограничной службы в Сортавальском и Муезерском районах задержали 10 граждан Республики Куба, которые пытались незаконно пересечь госграницу России. Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели. Цели прибытия на территорию приграничного района Карелии сообщить не смогли. Иностранных граждан задержали при попытке пересечения границы между Россией и Финляндией.

За совершенное административное правонарушение суд вынес решение о принудительном выдворении кубинцев за пределы Российской Федерации.

Установлено, что пятеро кубинцев из задержанных прибыли на территорию России в 2019 году и жили в Москве. До принудительного выдворения граждане Кубы были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. После вступления решения суда в законную силу и сдачи иностранцами ПЦР-теста на Covid-19 с подтвержденным отрицательным результатом, судебные приставы препроводили граждан до государственной границы России — контрольно-пропускного пункта «Аэропорт «Шереметьево».

Нелегалы отправлены домой, на Кубу, и с момента пересечения государственной границы Российской Федерации им запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

В Петрозаводске ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения

Заявления от желающих стать волонтерами принимаются до 15 сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

В этом году в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения. В организации учета граждан задействованы подготовленные специалисты. Однако для масштабного проекта потребуется помощь волонтеров.

Добровольцы будут работать консультантами на стационарных и выездных участках, информировать население о проведении переписи, сопровождать граждан к выделенным в МФЦ местам для заполнения электронных переписных листов на портале Госуслуг.

Регистрация волонтеров уже стартовала на сайте перепись2020.добро.рф и продлится до 15 сентября. Перед началом мероприятия помощники пройдут специальное обучение, в период проведения переписи будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.

фото: © Рабочие Онежского тракторного завода. Из фотоархива Бориса Семенова.

Автор проекта «Как это было» рассказал, почему Петрозаводск называли городом мастеров

Армас Машин рассказал, что при СССР Петрозаводск был городом мастеров, а не Петромагазинском.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин отметил, что в советские времена в Петрозаводске действовали предприятия машиностроительной, металло- и деревообрабатывающей, строительной, пищевой, легкой, полиграфической и других отраслей промышленности.

«Завод, давший начало городу, на особом месте в истории Петрозаводска, в сердцах многих горожан. Во времена нашей юности он назывался Онежский тракторный завод, сокращенно ОТЗ. С 1974 по 1986 год полное название звучало так: Онежский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции тракторный завод, — вспоминает Машин. — Город рос, расширялся, и со временем завод на правом берегу Лососинки оказался в центре города, в самом его сердце. Сейчас такое соседство кажется неуместным, а мы в детстве воспринимали его естественно. Как же иначе, ведь город, горожане, завод связаны множеством прочных нитей и ниточек».

Подробнее об ОТЗ и рабочих династиях и о том, как город мастеров стал Петромагазинском, читайте здесь.

фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Инвестпроект Соломенского лесозавода в области освоения лесов включен в перечень приоритетных в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о включении инвестпроекта Соломенского лесозавода в области освоения лесов в перечень приоритетных.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Российской Федерации, Республики Карелия и руководства завода, сообщает Минприроды. О планах по дальнейшей реализации проекта 3 августа на площадке лесозавода главе Карелии Артуру Парфенчикову рассказал гендиректор предприятия Андрей Пладов.

Сегодня основная продукция завода — производство пиломатериалов высокого качества.

Напомним, в начале этого года председатель правительства России Михаил Мишустин посетил производственную площадку Соломенского лесозавода. В ходе визита он отметил важность таких предприятий для развития экономики страны и поддержал новый инвестиционный проект завода в области освоения лесов. В его задачи входит модернизации лесопильных мощностей с увеличением выпуска пиломатериалов на 30% и строительство нового завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год.

При поддержке правительства Российской Федерации, Минпромторга России, правительства Карелии 20 июля приоритетный инвестиционный проект по модернизации ООО «Соломенский лесозавод» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

«Хотел бы поблагодарить за поддержку проекта Вас лично, Артур Олегович. За незначительное количество времени удалось его утвердить. Проект оценивается в сумму 2,5 млрд руб. У нас проведены предпроектные работы, часть оборудования для пеллетного завода у нас закуплена. В сентябре мы приступим к его монтажу», − отметил Андрей Пладов.

Вторым этапом по проекту планируется расширение лесопильных мощностей — реконструкция оборудования. Его поставку на заводе ожидают к концу 2022 года.

Руководство завода планирует завершить проект с опережением сроков и создать порядка 50 новых рабочих мест, увеличится выручка и, соответственно, поступление налогов.

«Очень важно, чтобы вместе с развитием производств росла зарплата у работников предприятия. Спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину за поддержку в этом проекте, мы работали в рамках его поручений по итогам визита в Карелию», − подытожил Артур Парфенчиков.

Под реализацию проекта ООО «Соломенский лесозавод» планирует получить в аренду лесные участки на площади 71 тыс. га с объемом ежегодного лесопользования 170 тыс. куб. м.

фото: © pixbay

Жителей Карелии просят поделиться «Ромашковым счастьем»

Карельское отделение общероссийской организации "Союз женщин России" приглашает принять участие в творческом фешмобе "Ромашковое счастье".

Принять участие в летнем флешмобе «Ромашковое счастье» приглашаются творческие и активные семьи, проживающие в Карелии, сообщается в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».

Флешмоб «Ромашковое счастье» стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности, и завершится 1 октября, в Международный день пожилого человека.

Флешмоб проводится по следующим номинациям:

1. «Семейная вкуснятина»: в данной номинации участники предоставляют фото блюда, приготовленного по любимым семейным рецептам руками всех или одного члена семьи с приложением самого рецепта (на фото – само блюдо и те, кто его готовил);

2. «Семья в объективе»: участники присылают фотографии на тему «Семья» в формате JPG: это должны быть фото семей, которые прожили в браке не менее 25 лет (Серебряная свадьба)

Фотографии должны быть ясными, четкими, качественными.

3. «Самая трогательная история любви»: принимаются эссе, рассказы, истории о том, при каких необычных и удивительных обстоятельствах познакомились ваши родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, а затем это знакомство переросло в крепкий и дружный семейный союз.

На каждую номинацию принимаются не более 1 творческой работы от одного участника.

«Поколения, объединяйтесь! Взорвем интернет добрыми историями, яркими фотографиями и вкусными семейными рецептами!», — призвали организаторы флешмоба — Карельское отделение общероссийской организации «Союз женщин России»

По окончании конкурса-флешмоба жюри определит трёх победителей, которым будут вручены дипломы и ценные подарки от «Союза женщин России».

Свои творческие работы участники могут размещать в социальной сети «ВКонтакте» в альбоме, доступном по ссылке здесь.

Требования к творческим работам, перечень номинаций и условия участия во флешмобе «Ромашковое счастье» можно прочитать в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника петроглифов

Ученый опасается бесконтрольного туризма на древние наскальные изображения.

Включение беломорских и онежских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало, пожалуй, главным событием в культуре Карелии в нынешнем году. «Столица на Онего» попросила известного карельского археолога Александра Жульникова поделиться своим мнением о том, что даст этот статус древних наскальных изображений республике, и как она могла бы сохранить уникальный памятник.

«Я бы сравнил петроглифы с огоньком, который мы сейчас зажгли для всего мира, и на него полетели туристы. Но туризм бывает разным, и мы понимаем, что он может обернуться потерями и для самих петроглифов. В позапрошлом году мы побывали с экспедицией Петрозаводского университета на онежских петроглифах и видели новые выбивки и горы оставленного мусора. Чтобы держать ситуацию под контролем, в мире создают музеи-заповедники, которые занимаются не только самими петроглифами, но и окружающей их территорией, потому что наскальные изображения неотделимы от ландшафта. Если утратить их ландшафт, то и вся ценность петроглифов будет во многом утрачена», – сказал Александр Жульников.

Читайте подробнее в статье «Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира».

фото: коллаж: pixbay

Карелия заняла 7 место в рейтинге регионов по открытости к «зеленому курсу»

Рейтинг составлен экологами на основе анализа внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Известная экологическая организация «Гринпис России» обнародовала рейтинг регионов страны по их открытости к «зеленому курсу». Как отметили в организации, это первый в России анализ внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Для подготовки рейтинга экологи направили запросы главам регионов с просьбой сообщить, какие инициативы по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата уже внедряются или планируются к внедрению в ближайшее время на территории субъекта федерации. Экспертов интересовало использование в регионах возобновляемых источников энергии, электрификация транспорта, предотвращение и сокращение образования отходов, а также их раздельный сбор и переработка.

В итоге Карелия заняла в этом рейтинге 7 место. Это одна из самых высоких позиций на Северо-Западе страны. Выше оказалась только Ленинградская область, которую экологи расположили на второй строчке.

фото: © Zhang Yuwei / Xinhua via AP

За сутки в России 790 человек умерли от коронавируса, а 20 тысяч вылечились от опасного вируса

Всего в стране зарегистрировано 6 356 784 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 048 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 356 784 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 679 842.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 096 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 161 715. За прошедшие сутки скончались 790 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 389 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаются 1 261 514 человек.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Пассажирам автобуса, попавшего в аварию в Петрозаводске, потребовалась помощь медиков

Стали известны подробности ДТП с маршрутным автобусом у Дома мод на улице Суоярвской.

Напомним, сегодня, 4 августа, у Дома мод столкнулись автобус и легковой автомобиль. В месте ДТП был затруднен проезд.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла в 10:35 на улице Суоярвской в районе дома 8. Столкнулись пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 5 с пассажирами, и легковым автомобилем Skoda.

По предварительным данным, двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь, о характере травм сведения уточняются.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

Аккумулятор в кармане куртки спас подростка в Карелии, которого пытались зарезать

В Кеми рецидивист несколько раз ударил ножом несовершеннолетнего, но удары пришлись на лежавший в кармане куртки внешний аккумулятор, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кеми окончено расследование в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый, находясь на общей кухне общежития в Кеми, напал с ножом на несовершеннолетнего парня, пообещав убить его.

Мужчина несколько раз успел ударить оппонента ножом в живот, но подростка спас лежавший в кармане куртки внешний аккумулятор — именно на него и пришлись удары. В результате завязавшейся потасовки он смог выбить нож из рук обвиняемого.

В ходе следствия мужчина находился под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.