Фотодинамическая терапия (ФТД) в стоматологии. В Карденте освоили новую методику лечения пародонтита.

С декабря 2022 года Кардент первым в Карелии внедрил эту эффективную и абсолютно безопасную методику.

Пародонтит — воспаление тканей, окружающих зуб, является одним из распространенных и трудно поддающихся лечению заболеваний. Одним из главных факторов, вызывающих его развитие, является инфекция.

Для борьбы с возбудителями заболеваний десен применят антисептики и даже антибиотики. Порой их использование затруднено и даже невозможно. В этих случаях с успехом применяют лазер, оказывающий терапевтический эффект. Но использовать лазер при поражении всех десен оказалось сложно.

Российская компаний Ревиксан запатентовала специальную диодную каппу, которая обеспечивает воздействие диодным лазером на десны.

Методика проста в применении и заключается в следующем. Больному с пародонтитом проводится профессиональная чистка зубов от «камня» в кабинете у гигиениста. Затем на больные десны наносится специальный фотоактивный гель и устанавливается каппа с диодными лазерными элементами. В течение нескольких минут лазер вызывает гибель возбудителей заболевания.

Таким образом ФДТ позволяет исключить применение антибиотиков и ускоряет исчезновение признаков воспаления десен.

Пройти такое лечение можно в клиниках на Попова 15, тел 353434 Ленинградской 22, тел 783339 и на Кирова 19, тел 783378.

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