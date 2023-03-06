Новогодняя распродажа от «Века»: ваша квартира по адресу счастья

С 1 по 31 декабря строительная компания «Век» объявляет о новогодней распродаже объектов недвижимости жилого комплекса «Каскад».

В новогодний праздник мы все ждем волшебства, которое изменит нашу жизнь, привнесет в неё нечто хорошее, новое, значимое. Но если оглянуться вокруг, то чудеса всегда рядом: быть с родными и близкими людьми, любить и быть любимыми, радоваться каждому счастливому мгновению вместе, дарить подарки.

Вы уже начали готовиться к самому волшебному и любимому празднику? Мы — да! Нам нравится дарить праздничное настроение, осуществлять заветные мечты, видеть счастливые лица… И у нас есть специальное новогоднее предложение!

С 1 по 31 декабря строительная компания «Век» объявляет о НОВОГОДНЕЙ РАСПРОДАЖЕ объектов недвижимости жилого комплекса «Каскад», открытых к продаже. Это современные, уютные квартиры различных планировок в новых домах жилого комплекса: vek-kvartira.ru

И ещё 25 счастливчиков получат приятные бонусы, которые будут ждать вас на новогодней елочке, прямо в офисе отдела продаж! Подробности по телефону: 33-00-43.

ЖК «Каскад». Застройщик: АО «СЗ „Строительная компания ‚Век‘». Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 43/ ИНН: 1001010821 / ОГРН: 1021000527965.

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