Новый дом построили на берегу озера в Петрозаводске

Ищете уютную квартиру в небольшом доме на берегу озера? Группа компаний «СФК» уже построила такой дом в Петрозаводске на улице Логмозерская.

3-этажный дом на берегу озера Логмозеро — это всего 15 квартир, уютная территория и тихий район.

Все квартиры выполнены в формате свободной планировки 53 кв. м. Благодаря такой концепции вы сможете выбрать подходящий именно вам вариант зонирования пространства и быстро выполнить отделку.

Стоимость квартир в новом доме: от 4 104 000 руб. до 4 268 000 руб.

Квартиру можно приобрести в ипотеку по ставке от 5,7%. Для оформления заявки потребуется всего два документа: паспорт и СНИЛС (или водительские права). В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. К тому же с 03 марта размер первоначального взноса снижен до 10%*.

Локация новостройки порадует наличием всего необходимого: рядом с домом — магазины и остановка общественного транспорта, в пешей доступности: детский сад № 23, средняя общеобразовательная школа № 7 им. Федора Тимоскайнена, филиал городской поликлиника № 3. До центра Петрозаводска на машине — 20 минут.

Перед вами уникальное сочетание: близость природы, малое количество соседей и 100% готовность объекта. Больше таких новостроек в Петрозаводске нет. Прибавьте к указанным преимуществам привлекательную цену от 4 104 000 руб. за квартиру 53 кв. м., и вы поймёте: данный объект надо обязательно посетить!

Подробная информация, цены и планировке доступны на сайте.

Для записи на индивидуальный показ

звоните по телефону 8 (8142) 44-55-55.

*Кредит предоставляется Банком «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России № 1000. Первоначальный взнос от 10%, процентная ставка от 5,7%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб.

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Застройщик: ООО «СФК». ИНН/КПП 1001097734/100101001 Юр. адрес: г. Петрозаводск, Мурманская 26

Основные условия кредитования: 5,7% Для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже) Ставка может вырасти +0,3% при отказе от онлайн-заявки и использования цифровых сервисов 4,7% Для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже), покупающих жилье в Дальневосточном федеральном округе

Ставка может вырасти +0,3% при отказе от онлайн-заявки и использования цифровых сервисов Сумма кредита Приобретение квартиры до 30 млн ₽ Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области до 15 млн ₽ остальные регионы Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов подтверждается у отдельных застройщиков, предоставляющих субсидии. Приобретение дома с земельным участком до 12 млн ₽ Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области до 6 млн ₽ остальные регионы Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 15% при покупке квартир от 20% при покупке домов или таунхаусов Что можно купить • Квартиру в новостройке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании)• Готовую квартиру, дом или таунхаус с участком у юридического лица первого собственника или ИП (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании) • Строящийся таунхаус с земельным участком у юридического лица первого собственника • Готовую квартиру, таунхаус или жилой дом у физического или юридического лица при условии, что они расположены в сельских поселениях ДФО • Дом с земельным участком по договору долевого участия в Московской и Ульяновской области (см. ограничения по застройщикам в разделе «Требования») Требования программы Можно принять участие в программе, если у вас: • есть двое или более несовершеннолетних детей (для этой категории заемщиков заключение кредитного договора возможно после 31.12.2022) • есть ребенок, который родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2023 включительно • для Дальневосточного федерального округа: есть ребенок, который родился в период с 01.01.2019 по 31.12.2023 включительно • ребенок c инвалидностью, рожденный не позднее 31.12.2023 Страхование Обязательно только страхование риска утраты или повреждения приобретаемого жилья Рефинансирование Возможно при соответствии условиям программы

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