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В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
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В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов

Новости. Общество
16:45, 31 Января 2023

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В столице Карелии набирают популярность просторные входные группы в парадных многоквартирных жилых домов.

Да-да, именно парадные, так как подъездом назвать роскошные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту просто не поворачивается язык.

Достаточно сравнить помещения входных зон старого жилого фонда и новых жилых комплексов.

На примере ЖК «Курс на Варкауса» от строительной компании «Баренц Групп» можно сделать вывод: входная зона максимально комфортно обустроена для жильцов.

Стеклянные фасады полностью открывают вид как при выходе из парадной, так и при входе в нее, что позволяет максимально безопасно и безбоязненно попасть внутрь. Немаловажную роль играет и то, что вход в парадную оборудован таким образом, что мамам с колясками не приходится подниматься по ступенькам крыльца — ведь вход на одном уровне с тротуаром.

Сравним со старым фондом, где при входе в подъезд приходится преодолеть несколько ступеней, что доставляет неудобство и дискомфорт семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Входя в такой подъезд, не знаешь, что тебя ждет, ведь они зачастую оборудованы глухой металлической дверью, за которой чаще всего находится темное маленькое помещение.

Такие подъезды теперь в прошлом. 

Строительная компания «Баренц Групп» заботится о своих клиентах, и с большой ответственностью подходит к проекту холлов. В новом ЖК Онегин на ул. Ригачина уже готово решение для входных зон.

ЖК Онегин — новый крупный жилой комплекс, строящийся в расширенном центре Петрозаводска, расположенном в пешей доступности от набережной и Онежского озера.

Мы поговорили с дизайнером Евгенией, которая разработала проект холлов в ЖК Онегин, в котором:

— вход в каждый подъезд будет находиться на уровне земли — без ступенек и пандусов можно дойти до лифтов

— в каждом подъезде на 1 этаже имеются вместительные колясочные и велосипедные

— дизайнерская отделка холлов и меблированная зоны для ожидания

— всё пространство жилого комплекса должно быть не только функциональным, но и эстетически презентабельным. Именно поэтому отделка парадных и холлов в «ONEGIN» выполнена по уникальному дизайн-проекту с использованием высококачественных природных материалов

 

Евгения Прусакова, дизайнер интерьера. Участница выставок «Интерьер-2015», «Интерьер-2016»:

— Архитектура здания всегда задает направление стилю его интерьеров. И в данном случае это стык современности и строгой классики. Поэтому и интерьеры холлов ЖК Онегин сочетают в себе и современные, и классические элементы, — рассказывает Евгения.

— С одной стороны, это модные текстуры плитки (терраццо, черный и белый мрамор), современные лаконичные диванчики, строгие графичные линии дверей, плинтусов, потолочных ниш, в которые спрятаны точечные светильники. С другой стороны, это классические потолочные карнизы, молдинги с изящными угловыми элементами, выкрашенные в один цвет со стенами, рельефная плитка, напоминающая каннелюры античных колонн.

Особое внимание хочется обратить на люстры. Они очень эффектны, создают ощущение роскоши, но в то же время лишены излишеств, очень современны.

Цветовая гамма интерьера теплая, природная. Но при этом интерьер очень четкий, контрастный, за счет баланса белого и черного. А цвет введен в него деликатно. В холлах это благородный бежевый оттенок, в коридорах два нежных зеленых оттенка — оливковый и приглушенный фисташковый.

Многие элементы интерьера — люстры, обрамление зеркал — кажутся нарисованными тонким пером. Образ пера возник не случайно. Он прослеживается и в форме бра, и в навигации, и в росписи стен.

Само название «Онегин» ассоциируется с известным всем и любимым многими произведением литературы с одной стороны, и перекликается с названием Онежского озера, с другой стороны. Поэтому хотелось создать в интерьере ни много ни мало ощущение поэзии, творчества, домашнего уюта и красоты природы, простых и сложных человеческих чувств. То есть всего того, чем проникнут гениальный роман в стихах. Поэтому появились на стенах холлов фрагменты рукописей А. С. Пушкина с его рисунками.

Хотелось создать интерьер в меру роскошный, но не вычурный. Современный, актуальный, но не модный, не футуристический, а классический, рассчитанный на много лет. Уютный и приглашающий, но не вульгарный. В холле можно присесть, подождать такси, просмотреть почту, зарядить телефон. Можно пообщаться с соседями, подождать друг друга перед совместной прогулкой.

«Дом там, где сердце» — эти вдохновляющие слова жители ЖК Онегин будут видеть, входя в дом, и, надеемся, сердечно его полюбят.

В компании «Баренц Групп» также сообщили, что уже готовы  проекты холлов для нового жилого района TALOJARVI город у воды. Узнать подробности и выбрать для себя понравившийся жилой комплекс вы можете на сайте https://barenz.group/

Или по телефону 331-331. 

Если, выбрав и приобретя квартиру, вам захочется обратиться к профессионалам, которые смогут оформить дизайн на ваш вкус — рекомендуем обратиться в Центр дизайна интерьера www.cidpro.ru ул. Федосовой 31, тел.: 28-30-58. 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

ЖК Курс: Застройщик ООО «СК» Невская недвижимость»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1077847553960 ИНН: 7841368525

Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама /  ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН» / ИНН1001353360

 

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