Р.Ц. «Горка» и ведущий Алексей Лукиянчук, приглашают детей и взрослых на праздник

С 20 февраля по 27 февраля на квест-программу «Масленица-затейница» 0+, для организованных групп детей и взрослых на свежем воздухе.
В программе:
• Знакомство с традициями масленичной недели;
• Квест-игра «Поиски пропавшего блина»;
• Богатырские забавы;
• Яркий, эксклюзивный реквизит;
• Масленичные затеи, состязания и хороводы;
• Горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе);
• Яркие профессиональные фотографии.
Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.
Стоимость: 1000 рублей с участника (группа — от 20 человек).
С 28 февраля по 9 марта на шоу-программу «ФевроМарт» 0+, для организованных групп детей и взрослых на свежем воздухе.
В программе:
• Поздравление с 23 февраля и 8 марта;
• Конкурсы и развлечения;
• Аттракционы с элементами тимбилдинга;
• Шерстяное шоу;
• Горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе);
• Яркие профессиональные фотографии.
Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.
Стоимость: 1000 рублей с участника (группа — от 20 человек).
Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55, 8 (905) 299-91-62.
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