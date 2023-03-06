Социальный бизнес Карелии развивается благодаря господдрежке

Благодаря средствам гранта предприятие Центр йоги, семьи и творчества «Гауранга» арендовал помещение в центре города.

Предприниматель Ирина Князева — человек творческий. Она руководит Центром итальянского языка и культуры, Школой рисования для взрослых и детей «Картина маслом», Центром йоги, семьи и творчества «Гауранга» и проектом «Семейные классы».

Как социальный предприниматель Ирина получила грант на развитие своего дела от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. С его помощью для Центра «Гауранга» она смогла оплатить аренду помещения в 120 квадратных метров в центре Петрозаводска.

Говорят, в здоровом теле — здоровый дух. Именно этому принципу следуют в Центре «Гауранга», который заботится о всестороннем развитии человека. Здесь проводятся занятия йогой, кулинарные и художественные мастер-классы, работают клубы «Вечные ответы» и «Адекватные родители», консультируют психолог и коуч. Йога позволяет сохранить физическое здоровье, кулинария — освоить рецепты правильного питания, работа с коучем — решить внутренние проблемы и с уверенностью смотреть в будущее.

Свое мировоззрение Елена также воплощает в проекте «Семейные классы». Сейчас в нем участвуют 10 дошкольниц, в следующем году предприниматель собирается организовать обучение для детей всех классов начальной школы.

— Я считаю, что в моем деле нет трудностей, но есть задачи, которые нужно решать. Предприниматель всегда должен просчитывать риски, уметь сводить дебет с кредитом, брать ответственность за свое дело, сотрудников, результат работы. Тем более, сегодня очень много возможностей, есть государственная поддержка, — говорит Ирина Князева.

Узнать больше о мерах поддержки МСП можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия https://kr-rk.ru, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

https://vk.com/gauranga_ptz

https://vk.com/familyschoolptz

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