Строительные работы в жилом доме «Онегин» идут по плану (ВИДЕО)

Рассказываем новости со строительной площадки жилого дома «Онегин», который возводится в Петрозаводске всего в пяти минутах от Онежской набережной.

Специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Кристина рассказала о ходе строительства жилого дома «Онегин», который возводится в Петрозаводске на пересечении улиц Ригачина и Державина, всего в 5 минутах от Онежской набережной.

«В четвертой секции жилого комплекса „Онегин“ ведутся монолитные работы. Также происходит остекление дома, идут фасадные работы по утеплению контура. Внутри дома строители разводят электрику и устанавливают лестничные марши.

Все строительные работы в ЖК „Онегин“ идут по плану. Дом будет сдан в срок».

Для получения более подробной информации по жилому дому «Онегин» компания «Баренц Групп» приглашает посетить офис по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1а (здание Речного вокзала). Также ее можно получить по телефону 331-331.

Напомним, необычный высотный дом под названием «Онегин» (Onegin) — не только отсылка к герою бессмертного произведения Пушкина, но и, в первую очередь, — географическое обозначение жилого комплекса, который видовыми квартирами будет выходить прямо на Онежское озеро.

Близость к набережной, панорамные виды на Онего практически из каждой квартиры и большой подземный паркинг — вот далеко не полный перечень преимуществ этого жилого комплекса. К ним можно добавить собственную газовую котельную, которая будет отапливать дом и круглый год обеспечивать жильцов горячей водой вне зависимости от сезонных отключений. Кроме этого, в районе, где строится «Онегин», — развитая и удобная инфраструктура — рядом Державинский лицей, поликлиника, набережная и парк, школы, детские сады, магазины — в шаговой доступности, много остановок общественного транспорта.

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“.

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042.

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