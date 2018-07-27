Самые значимые события пятницы

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Министерство финансов Карелии утвердило дополнительное распределение резервных средств регионального бюджета.
Так, на 2019 год выделено 17,9 млн рублей для завершения работ по подготовке проектной документации строительств дома-интерната на 200 мест в Костомукше, зданий общеобразовательных организаций в Петрозаводске и Кеми.
Кроме того, для обеспечения софинансирования федеральных программ "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта" в 2018 году дополнительно будет выделено 3,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек и завершения I этапа реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в местечке Ялгуба.
"Принятие распоряжений позволит дополнительно привлечь в республику федеральные средства в объеме более 2 млрд. рублей", - отмечается в сообщении Минфина.Смотреть подробнее
В Пятом поселке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара перевернулся на крышу.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувший четверг вечером, 26 июля в 18.31, на улице Халтурина, на участке дороги между Суоярвским шоссе и улицей Пограничная, произошло столкновение Renault Logan и Ford Fiesta.
ДТП произошло в тот момент, когда 66-летний водитель из Петрозаводска решил совершитьь разворот на участке дороги со сплошной разметкой, в нарушение ПДД.
Во время разворота в Renault въехал Ford, который от удара перевернулся на крышу.
По данным ГИБДД, водитель "перевертыша" не пострадал, а пенсионер, который управлял Renault Logan, получил травмы, но от госпитализации отказался.
Фото и видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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В одном из хостелов в центре Петрозаводска похищены ноутбук и деньги, МВД Карелии обнародовало фото подозреваемого.
"Полицейские разыскивают подозреваемого в краже, совершенной в одном из хостелов в центре Петрозаводска, - сообщает МВД Карелии. - Были похищены ноутбук и денежные средства. Общий ущерб составил около 50 000 рублей".
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят позвонить по телефонам: 89681805585, 89004550102, 89114003448.
"Конфиденциальность гарантируется", - пообещали в министерстве.Смотреть подробнее
В Карелии по статье "убийство" разыскивается пропавший без вести подросток, сообщает региональный СКР.
"Сортавальским следственным отделом расследуется уголовное дело факту безвестного исчезновения 17-летнего юноши по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 17 января в полицию Лахденпохского района обратился замдиректора по социальной работе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Николая Ш., 2000 года рождения.
Установлено, что 15 января подросток покинул здание центра и ушел в неизвестном направлении.
Ранее Николай 21 раз уходил из центра, но его находили в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, в Московской области.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности потерпевшего, обстоятельствах его исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 592-589, 592-590 ф: 592-566, тел: 8-814-30-4-82-86. Анонимность сообщения гарантируется.Смотреть подробнее
В Петрозаводске жители бульвара Интернационалистов пожаловались, что магазин "Дикси" с грохотом разгружает товар в 4 утра.
В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители дома по бульвару Интернационалистов, 11, которые прислали видео и сообщили, что круглосуточный магазин "Дикси" регулярно проводит ночные разгрузки товара, сопровождающиеся грохотом и лязганьем металлических контейнеров.
"Здание магазина стоит в 5 метрах от нашего дома, - написала петрозаводчанка, - разгрузочная зона под окнами. Водители фур регулярно в нарушение закона о тишине разгружают товар в 4, 5 или 6 утра – когда им удобно. При этом грохот стоит на всю улицу. Шум от магазина рядом с домом мешает спать".
Редакция обратилась за комментарием в полицию Петрозаводска и прокуратуру города. В ведомствах пояснили, что если жители дома, которым мешает спать шум от магазина, обратятся с заявлением а полицию, то нарушителей Закона о тишине ждет штраф.
Как отметили в прокуратуре Карелии, по закону нельзя шуметь с 22.00 до 7 утра по будням и с 22.00 до 8 утра по выходным, исключения составляют работы МЧС и мероприятия, утвержденные администрацией города.
Нарушителей ждет штраф: должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то должностное лицо могут оштрафовать от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическое от 50 тысяч рублей до 100 тыс. рублей.Смотреть подробнее
Минстрой Карелии сообщил о приобретении жилья для переселенцев из аварийного фонда у компаний и частных лиц.
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3-комнатных квартир в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает сайт Минстроя.
Как подчеркивают в министерстве, участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил вопросы развития Карелии с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
Патрушев является председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, Скворцова - руководителем одной из рабочих групп, отвечающей за развитие в Карелии спорта, образования, культуры и здравоохранения.
"Обсуждены меры по повышению эффективности работы по реализации решений Госкомиссии", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза, пишет ТАСС.
"В частности, рассмотрен ход строительства перинатального центра в Петрозаводске, готовность объекта составляет 99%", - отметили в пресс-службе. Что касается реконструкции межрайонной больницы с поликлиникой в петрозаводском микрорайоне Древлянка, то завершение работ здесь намечено к 2020 году.
"В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, - добавили в СБ РФ. - В 2016-2017 годах появилось 11 новых ФАПов. В 2018 году предусмотрены ассигнования в размере 20 млн рублей на приобретение четырех ФАПов".
За счет федерального бюджета планируется переоборудовать все сердечно-сосудистые отделения в больницах, создать межрайонные онкологические службы, в течение трех лет закупить мобильные медицинские комплексы. В Карелии уже внедрены новые технологии в 24 поликлиниках, начинается модернизация всех детских поликлиник.
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам строительства ледового дворца "Карелия-Арена", реконструкции и модернизации спортивных объектов, в том числе в образовательных организациях, а также строительства детских садов и объектов культуры, включенных в федеральную целевую программу по развитию Республики Карелия.
"Патрушев сообщил, что подробнее вопросы развития региона будут рассмотрены 31 июля на заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия", - добавили в Совбезе.Смотреть подробнее
Жительница Петрозаводска, потерявшая все на пожаре, рассказала, как пытается выжить.
В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.
Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой – комнату в маневренном фонде, но жить там невыносимо, так как нет никаких условий.
- Я подумываю обратно вернуться в свою квартиру. Но чтобы туда переехать, надо деньги на мало-мальский ремонт. Я бы тогда ту комнату, которая погорела, закрыла, стену обшила, чтобы гарью не пахло, бойлер поставила и – одна бы прожила. Печи у меня там хорошо топятся. Но если скажут, что жилье совсем опасное, то попробую в Питер поехать. А что? Я уже на чайную фабрику звонила. Там берут, и 35 тысяч зарплата: 2 недели по 12 часов.
Берут, возраст не смущает. Общежитие дают, кормят обедом и ужин 30 рублей. Магазин есть, стиральная машина есть, телевизор есть, холодильник есть, если что-то захотим купить - ради бога. Почему бы не пойти? 35 тысяч у нас нигде не заработаешь, а в Питере я с такой зарплатой за 5 лет на квартиру в Петрозаводске накоплю. А то до 32-го года навряд ли доживу, а тут хоть какая-то перспектива.
Что сказали погорельцам в мэрии и Минстрое, когда они спрашивали о выделении жилья, читайте здесь.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал малый и средний бизнес воспользоваться мерам государственной поддержки, предлагаемыми правительством.
Об этом руководитель региона написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в Минэкономразвития Карелии начался прием документов на предоставление субсидий предпринимателям.
"Многие мечтают открыть своё дело. Свободно распоряжаться своим временем, реализовывать свои творческие идеи, быть хозяином самому себе, - это приятная перспектива. Но большинство так и не начинают претворять свою мечту в жизнь. Статистика показывает, что 70% людей, желающих начать свой собственный бизнес, не продвигаются дальше разговоров. Многие знают, что господдержка существует, однако не знают, как ее получить. Призываю тех, кто всерьез намерен открыть свое дело, ознакомиться с полной информацией на Инвестиционном портале Республики Карелия", - написал Парфенчиков.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Планируемая Минтрансом Карелии пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) в 1 млн. человек в год, втрое превышает технические параметры, предусмотренные документацией.
Это следует из технического задания к документации по аукциону для выбора подрядной организации, которая будет проектировать новый аэровокзал.
Во время недавнего визита в Петрозаводск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ему показали эскизный проект будущего аэровокзала. После этого Минтранс выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что "общая пропускная способность нового пассажирского терминала составит до 300 пассажиров в час и примерно один миллион человек в год".
В техническом задании указаны другие параметры - годовая пропускная способность 277 тыс. пассажиров.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".Смотреть подробнее
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