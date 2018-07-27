Самые значимые события пятницы

Карелия потратит более 20 млн резервных средств в надежде получить 2 млрд рублей из Москвы

Министерство финансов Карелии утвердило дополнительное распределение резервных средств регионального бюджета.

Так, на 2019 год выделено 17,9 млн рублей для завершения работ по подготовке проектной документации строительств дома-интерната на 200 мест в Костомукше, зданий общеобразовательных организаций в Петрозаводске и Кеми.

Кроме того, для обеспечения софинансирования федеральных программ "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта" в 2018 году дополнительно будет выделено 3,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек и завершения I этапа реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в местечке Ялгуба.

"Принятие распоряжений позволит дополнительно привлечь в республику федеральные средства в объеме более 2 млрд. рублей", - отмечается в сообщении Минфина.

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие

В Пятом поселке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара перевернулся на крышу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувший четверг вечером, 26 июля в 18.31, на улице Халтурина, на участке дороги между Суоярвским шоссе и улицей Пограничная, произошло столкновение Renault Logan и Ford Fiesta.

ДТП произошло в тот момент, когда 66-летний водитель из Петрозаводска решил совершитьь разворот на участке дороги со сплошной разметкой, в нарушение ПДД.

Во время разворота в Renault въехал Ford, который от удара перевернулся на крышу.

По данным ГИБДД, водитель "перевертыша" не пострадал, а пенсионер, который управлял Renault Logan, получил травмы, но от госпитализации отказался.

Фото и видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В центре Петрозаводска обокрали хостел, появились фото подозреваемого

В одном из хостелов в центре Петрозаводска похищены ноутбук и деньги, МВД Карелии обнародовало фото подозреваемого.

"Полицейские разыскивают подозреваемого в краже, совершенной в одном из хостелов в центре Петрозаводска, - сообщает МВД Карелии. - Были похищены ноутбук и денежные средства. Общий ущерб составил около 50 000 рублей".



фото: МВД Карелии

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят позвонить по телефонам: 89681805585, 89004550102, 89114003448.



фото: МВД Карелии

"Конфиденциальность гарантируется", - пообещали в министерстве.

В Карелии объявлен в розыск сирота, пропавший при неустановленных обстоятельствах в январе

В Карелии по статье "убийство" разыскивается пропавший без вести подросток, сообщает региональный СКР.

"Сортавальским следственным отделом расследуется уголовное дело факту безвестного исчезновения 17-летнего юноши по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 17 января в полицию Лахденпохского района обратился замдиректора по социальной работе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Николая Ш., 2000 года рождения.

Установлено, что 15 января подросток покинул здание центра и ушел в неизвестном направлении.

Ранее Николай 21 раз уходил из центра, но его находили в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, в Московской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности потерпевшего, обстоятельствах его исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 592-589, 592-590 ф: 592-566, тел: 8-814-30-4-82-86. Анонимность сообщения гарантируется.

ВИДЕО: Круглосуточный магазин на Древлянке мешает спать жителям близстоящих домов

В Петрозаводске жители бульвара Интернационалистов пожаловались, что магазин "Дикси" с грохотом разгружает товар в 4 утра.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители дома по бульвару Интернационалистов, 11, которые прислали видео и сообщили, что круглосуточный магазин "Дикси" регулярно проводит ночные разгрузки товара, сопровождающиеся грохотом и лязганьем металлических контейнеров.

"Здание магазина стоит в 5 метрах от нашего дома, - написала петрозаводчанка, - разгрузочная зона под окнами. Водители фур регулярно в нарушение закона о тишине разгружают товар в 4, 5 или 6 утра – когда им удобно. При этом грохот стоит на всю улицу. Шум от магазина рядом с домом мешает спать".

Редакция обратилась за комментарием в полицию Петрозаводска и прокуратуру города. В ведомствах пояснили, что если жители дома, которым мешает спать шум от магазина, обратятся с заявлением а полицию, то нарушителей Закона о тишине ждет штраф.

Как отметили в прокуратуре Карелии, по закону нельзя шуметь с 22.00 до 7 утра по будням и с 22.00 до 8 утра по выходным, исключения составляют работы МЧС и мероприятия, утвержденные администрацией города.

Нарушителей ждет штраф: должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то должностное лицо могут оштрафовать от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическое от 50 тысяч рублей до 100 тыс. рублей.

Минстрой готов выкупать квартиры жителей Карелии для расселения аварийного фонда

Минстрой Карелии сообщил о приобретении жилья для переселенцев из аварийного фонда у компаний и частных лиц.

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3-комнатных квартир в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает сайт Минстроя.

Как подчеркивают в министерстве, участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Перинатальный центр в Петрозаводске готов на 99%

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил вопросы развития Карелии с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

Патрушев является председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, Скворцова - руководителем одной из рабочих групп, отвечающей за развитие в Карелии спорта, образования, культуры и здравоохранения.

"Обсуждены меры по повышению эффективности работы по реализации решений Госкомиссии", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза, пишет ТАСС.

"В частности, рассмотрен ход строительства перинатального центра в Петрозаводске, готовность объекта составляет 99%", - отметили в пресс-службе. Что касается реконструкции межрайонной больницы с поликлиникой в петрозаводском микрорайоне Древлянка, то завершение работ здесь намечено к 2020 году.

"В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, - добавили в СБ РФ. - В 2016-2017 годах появилось 11 новых ФАПов. В 2018 году предусмотрены ассигнования в размере 20 млн рублей на приобретение четырех ФАПов".

За счет федерального бюджета планируется переоборудовать все сердечно-сосудистые отделения в больницах, создать межрайонные онкологические службы, в течение трех лет закупить мобильные медицинские комплексы. В Карелии уже внедрены новые технологии в 24 поликлиниках, начинается модернизация всех детских поликлиник.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам строительства ледового дворца "Карелия-Арена", реконструкции и модернизации спортивных объектов, в том числе в образовательных организациях, а также строительства детских садов и объектов культуры, включенных в федеральную целевую программу по развитию Республики Карелия.

"Патрушев сообщил, что подробнее вопросы развития региона будут рассмотрены 31 июля на заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия", - добавили в Совбезе.

В Петрозаводске пенсионерка, оставшаяся без жилья из-за пожара, видит только два выхода из ситуации

Жительница Петрозаводска, потерявшая все на пожаре, рассказала, как пытается выжить.

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой – комнату в маневренном фонде, но жить там невыносимо, так как нет никаких условий.

- Я подумываю обратно вернуться в свою квартиру. Но чтобы туда переехать, надо деньги на мало-мальский ремонт. Я бы тогда ту комнату, которая погорела, закрыла, стену обшила, чтобы гарью не пахло, бойлер поставила и – одна бы прожила. Печи у меня там хорошо топятся. Но если скажут, что жилье совсем опасное, то попробую в Питер поехать. А что? Я уже на чайную фабрику звонила. Там берут, и 35 тысяч зарплата: 2 недели по 12 часов.

Берут, возраст не смущает. Общежитие дают, кормят обедом и ужин 30 рублей. Магазин есть, стиральная машина есть, телевизор есть, холодильник есть, если что-то захотим купить - ради бога. Почему бы не пойти? 35 тысяч у нас нигде не заработаешь, а в Питере я с такой зарплатой за 5 лет на квартиру в Петрозаводске накоплю. А то до 32-го года навряд ли доживу, а тут хоть какая-то перспектива.

Что сказали погорельцам в мэрии и Минстрое, когда они спрашивали о выделении жилья, читайте здесь.

Парфенчиков обратился к жителям Карелии, решившим открыть свое дело

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал малый и средний бизнес воспользоваться мерам государственной поддержки, предлагаемыми правительством.

Об этом руководитель региона написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Минэкономразвития Карелии начался прием документов на предоставление субсидий предпринимателям.

"Многие мечтают открыть своё дело. Свободно распоряжаться своим временем, реализовывать свои творческие идеи, быть хозяином самому себе, - это приятная перспектива. Но большинство так и не начинают претворять свою мечту в жизнь. Статистика показывает, что 70% людей, желающих начать свой собственный бизнес, не продвигаются дальше разговоров. Многие знают, что господдержка существует, однако не знают, как ее получить. Призываю тех, кто всерьез намерен открыть свое дело, ознакомиться с полной информацией на Инвестиционном портале Республики Карелия", - написал Парфенчиков.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" будет в три раза меньше заявленной

Планируемая Минтрансом Карелии пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) в 1 млн. человек в год, втрое превышает технические параметры, предусмотренные документацией.

Это следует из технического задания к документации по аукциону для выбора подрядной организации, которая будет проектировать новый аэровокзал.

Во время недавнего визита в Петрозаводск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ему показали эскизный проект будущего аэровокзала. После этого Минтранс выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что "общая пропускная способность нового пассажирского терминала составит до 300 пассажиров в час и примерно один миллион человек в год".

В техническом задании указаны другие параметры - годовая пропускная способность 277 тыс. пассажиров.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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