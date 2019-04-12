Что случилось в Петрозаводске и Карелии 12 апреля

фото: © Артем Геодакян/ТАСС,архив

Карелия вошла в число регионов, где искусственно занижен прожиточный минимум пенсионера

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас в ряде регионов - это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край - прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом - искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия - на 2 тыс. рублей. Это означает, [что] в тех регионах люди недополучают"- сказал Топилин.

Он отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основе его исчисления будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен.

"Со следующего года регионы должны будут это исполнять", - добавил министр.

фото: gov.karelia.ru

Полпред Путина в СЗФО проверит, как Карелия выполняет указы президента

В Карелию с рабочим визитом прибыл полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан.

"Цель рабочей поездки – мониторинг реализации указов и поручений президента РФ на территории региона", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Петрозаводске Александр Гуцан посетит ряд социальных объектов: познакомится с работой нового перинатального центра, побывает в президентском кадетском училище и в одном из домов, построенных по программе переселения из аварийного фонда.

Полпред также проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

фото: www.mtvuutiset.f

Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии

После развода с финном россиянка потеряла право на жительство в соседней стране.

Иммиграционная служба Финляндии отказала в виде на постоянное пребывание в стране Надежде Алексеевой, которая до отъезда из России проживала в Карелии. Как сообщила финская телекомпания MTV, женщине придется покинуть соседнюю страну в течение 30 суток. "Я не могу уехать, у меня больше нет ничего в России", - со слезами поведала Надежда финским журналистам.

Женщина вышла замуж за финна и уехала вместе с ним в Финляндию. Однако брак распался, и после развода Надежда Алексеева осталась в соседней стране одна. Сейчас женщина на пенсии, в Финляндии у нее есть жилье, а ее бывший дом в Петрозаводске уже снесен.

Основанием для отказа в виде на жительство в Финляндии стали развод и частые поездки Надежды в Россию в последние два года. Но женщина объясняет эти поездки серьезным заболеванием своей дочери. "Она умерла в 34 года, и мне больше некуда ехать", - говорит Надежда.

Иммиграционная служба Финляндии вынесла свое решение в январе. Надежда Алексеева обжаловала его в административном суде города Вааса, но он не нашел оснований для отмены этого решения. Последним шансом для Надежды остается Высший административный суд Финляндии.

"В Финляндии не понимают, что значит вернуться в Россию без жилья и семейных связей", - рассказала подруга Надежды Алексеевой Татьяна Мугал. Ее родной дед также не смог получить в Финляндии вид на жительство, был вынужден вернуться на родину, где умер, оказавшись без необходимой медицинской помощи.

Примечательно, что даже после развода Надежда продолжает ухаживать за бывшим мужем. Кроме того, она работает при церкви пятидесятников.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Стало известно, кто возглавит Фонд капремонта Карелии

В правительстве объявили о завершении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора "Фонда капитального ремонта Республики Карелия".

Как сообщили в республиканском правительстве, в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики состоялся заключительный этап открытого конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Карелия. Решением конкурсной комиссии победителем стал Виталий Берлогин, который до настоящего времени исполнял обязанности руководителя этой организации.

На первом этапе конкурсная комиссия на основании представленных кандидатами документов приняла решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе двух кандидатов - Виталия Берлогина и Ирины Гапеевой. На втором этапе осуществлялась проверка соответствия обязательным квалификационным требованиям. Кандидаты прошли компьютерное тестирование, организованное Минстроем России, по итогам которого большее количество баллов набрал Виталий Берлогин. На завершающем этапе члены конкурсной комиссии - депутаты Заксобрания и первый заместитель председателя Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору провели собеседование с кандидатом для уточнения его профессиональных знаний, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры.

Члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о признании Виталия Берлогина победителем конкурса, что является основанием для назначения его на должность генерального директора регионального оператора.

ВИДЕО: Женщина в Карелии попала в больницу, поставив автомобиль посреди трассы

В Кондопоге произошло ДТП из-за неправильного маневра, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 18.44 в Кондопоге на нерегулируемом перекрёстке улиц Калинина и шоссе Октябрьское 41-летняя водитель автомобиля ВАЗ неправильно расположила автомобиль на проезжей части.

В результате произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo.

Женщина была госпитализирована.

фото: vk.com/podslushanovptz

ФОТО: У поликлиники в Петрозаводске замуровали пандус

Рабочие перекрыли забором подъем по пандусу к поликлинике №4.

"Вот так вот установили забор вокруг 4 поликлиники, - пишет горожанин в паблике "Подслушано в Петрозаводске", - мамы с колясками очень рады. У нас и так в городе спусков-пандусов мало, так и те, которые есть, замуровывают".

фото: Столица на Онего

ФОТО: Вместо снесенного ларька на проспекте Карла Маркса появился новый павильон

В Петрозаводске на месте демонтированного остановочного комплекса с торговым ларьком компании "Зодиак" появился новый павильон.

Напомним, в мае прошлого года власти Петрозаводска потребовали от владельца "самовольно установленного павильона ожидания транспорта с торговым киоском, расположенного в районе дома №12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок". Как можно предположить, на эту постройку не было никаких разрешительных и правоустанавливающих документов. После этого торговый павильон был снесен.

На днях на этом же самом месте появился новый застекленный павильон серого цвета. Торговля в нем пока не ведется.

Впервые заключенную из колонии-поселения в Петрозаводске отпустили в отпуск

Осужденная колонии-поселения ИК-9 города Петрозаводска получила отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения, сообщили в УФСИН Карелии.

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы тоже имеют право на отпуск. Это право прописано в статье 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Разрешение на подобные выезды даются начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения осужденного. При этом время, которое он будет проводить с семьей, засчитывается в срок отбывания наказания.

Впервые осужденная, отбывающая наказание в колонии-поселения при исправительной колонии №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия, получила 7 дней отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения. Женщина трудоустроена, положительно характеризуется, имеет 4 поощрения за примерное поведение и добросовестный труд.

В настоящее время осужденная проводит отпуск в Петрозаводске, в кругу семьи. Дважды в день по месту жительства ее проверяют сотрудники ИК-9, также у женщины есть обязательство один раз в день отзваниваться дежурному в исправительное учреждение.

В дальнейшем руководство УФСИН России по Республике Карелия планирует продолжить практику проведения отпусков осужденных за пределами учреждений. В ближайшие дни еще 3 осужденных воспользуются этим правом.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков: "Этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году"

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Петрозаводск этой весной убирается хорошо.

Об этом глава Карелии написал на своих страницах в соцсетях.

"С удовлетворением отмечу, что этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году, - пишет Парфенчиков. - Если сравнить состояние центра города, в котором бывает в течение дня большинство горожан, то перемены очевидны. Есть недоработки, но они зачастую касаются чисто организационных вопросов. Если в штате учреждения есть дворник, то вопросы по уборке территории – к нему. Тоже самое касается придомовых территорий. Сегодня прошел по городу – у школ чисто. На заседании правительства поблагодарил руководителей школ и учреждений здравоохранения за наведение порядка на своих территориях. Актуальным остается вопрос обновления асфальта и вопросы благоустройства".

фото: Профиль в VK.COM

Подростка, обвиняемого в уничтожении Успенской церкви, поместили в спецучреждение

В Карелии 15-летний обвиняемый в поджоге церкви в Кондопоге подросток отправлен в специальное учреждение после судебно-медицинской экспертизы.

Об этом "Столице на Онего" рассказал уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

"Была проведена экспертиза, по итогам было решено, что ему необходима медицинская помощь", - сказал Сараев.

По его словам, экспертиза проходила с конца прошлого года в Москве в институте имени Сербского.

Куда перевели юношу, Сараев не уточнил.

Утром 10 августа 2018 года в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. По подозрению в поджоге был задержан 15-летний подросток.

В декабре 2018 года была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В следственном комитете Карелии пояснили, что следствие по делу продолжается.

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