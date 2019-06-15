Все, что случилось сегодня

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

В столице Карелии автомобиль насмерть сбил пешехода.

В пятницу, 14 июня, в 18-20 в Петрозаводске автомобиль насмерть сбил человека, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Трагическое ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля Renault Fluence произошло на улице Пробная, у дома №23.

По одной из версий, легковой автомобиль двигался по улице Пробная вверх. Пешеход переходила проезжую часть улицы Пробная.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Рено Флюенс" совершил наезд на пешехода, переходящую проезжую часть улицы Пробная справа - налево по ходу движения транспортного средства.

В результате наезда переходившая дорогу женщина погибла на месте ДТП.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

ФОТО: Водитель сбил пешехода, снес ограждение и вылетел к зданию прокуратуры в Петрозаводске

Водитель иномарки не справился с управлением при выполнении обгона и устроил ДТП.

В пятницу, 14 июня, в 20:25 на пересечении улиц Мурманская и Виданская водитель автомобиля Хендэ Солярис при выполнении обгона впереди двигающихся автомобилей допустил выезд на тротуар, наехав на пешехода и ограждение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

"В результате происшествия 19-летний пешеход получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются", - информирует ГИБДД.

Известно также, что 31-летний водитель иномарки не пострадал.

Участники сообщества "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовали в Сети фото с места аварии.

фото: vk.com

Жена покинувшего Карелию бизнесмена Попова начала преподавать йогу

Анастасия Кравчук, супруга известного в республике предпринимателя и политика Василия Попова, проводит в Петрозаводске курс йоги.

Анастасия Кравчук будет преподавать "Классический класс Шивананды йоги". Как указано в анонсирующем посте в соцсети, Кравчук является сертифицированным преподавателем.

"Шивананда-йога – методика преподавания хатха-йоги, разработанная духовным учителем и врачом Свами Шиванандой. Шивананда-йога базируется на 5 принципах: правильные упражнения, правильное дыхание, правильное расслабление, правильное питание, позитивное мышление и медитация", - сообщается в описании курса, который ведет супруга Василия Попова.

В Карелии исчез мужчина, отправившийся на рыбалку на пластиковой лодке

Полиция разыскивает рыбака, который ушел на лодке и пропал.

ОМВД России по Прионежскому району разыскивается без вести пропавший Первяненок Михаил Анатольевич, 1962 г.р. который 12 июня ушел на пластиковой лодке "Онего" серого цвета на рыбалку из СНТ "Онежец" м. Машезеро и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Об этом информирует сообщество "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"".

На вид пропавшему 60 лет, рост 176 см, спортивного телосложения, лысый, лицо загорелое с щетиной, на лице шрам, на левой щеке родинка.

Мужчина был одет: рыбацкий жилет синего цвета с большим количеством карманов, с оранжевыми вставками, сапоги.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видевших его после 12 июня, сообщать значимые сведения по телефонам: +79114018356, (8142) 579616, 739600 или 02.

фото: Галина Широкорад / ВК

ВИДЕО: В Петрозаводске инвалид-колясочница записала обращение к Путину

Петрозаводчанка Галина Широкорад, являющаяся инвалидом первой группы, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием повысить денежные пособия дееспособным инвалидам.

Галина Широкорад разместила обращение к Путину на сайте Youtube. Автор обращения поблагодарила президента за то, что тот подписал указ о повышении пособий детям-инвалидам. Однако, как считает Широкорад, федеральная власть в этот момент забыла о другой группе нуждающихся - дееспособных инвалидах.

"Владимир Владимирович, здравствуйте. Я - инвалид первой группы с детства. Хочу вас поблагодарить, что обратили внимание на детей-инвалидов и издали указ о повышении пособия до 10 тысяч рублей. Но здесь почему-то незаслуженно забыты дееспособные инвалиды первой группы с детства, которые уже выросли, у которых уже нет родителей и нет опекуна", - говорится в обращении Широкорад.

Галина Широкорад поясняет, что она сама относится именно к категории дееспособных инвалидов.

"Я - дееспособная. У меня умерли родители. А опекуна я не хочу иметь, так как за свои действия могу отвечать сама. Живу я с помощницей-сиделкой. Мне нужен круглосуточный уход. Мой вопрос: почему дееспособный инвалид не может с первого июля получать пособие по уходу 10 тысяч рублей лишь по той причине, что он не хочет опекуна? А инвалиды, имеющие опекуна, будут получать. Почему такая дискриминация и разделение инвалидов?", - обращается к президенту Галина Широкорад.

Галина Широкорад ранее уже обращалась к Путину. Петрозаводчанка от лица людей с ограниченными возможностями здоровья просила президента страны увеличить пособие по уходу за инвалидами до МРОТ.

Широкорад родилась с тяжелой формой ДЦП. Она не владеет руками, на компьютере работает ногой. Ранее обращение к Путину Галина Широкорад печатала пальцем ноги на специальной клавиатуре. Жительница Петрозаводска пытается самостоятельно найти работу, чтобы выплачивать деньги сиделке и не оказаться в доме-интернате.

фото: Виктор Вытольский

Студия Михалкова готова заплатить жителям Кинермы за прекращение протеста в Карелии

Активистка Ольга Гоккоева сообщила, что представители киностудии Никиты Михалкова предлагают жителям исторической деревни Кинерма деньги для обеспечения съемок.

Кинематографисты встретились с местными жителями и вновь рассказали о деталях своей работы, в процессе которой предполагается использование огня. Также киношники и жители Кинермы обсудили финансовый вопрос. Об этом сообщила Ольга Гоккоева, написав пост на своей странице в соцсети.

"На собрании представители кинокомпании заверили местных жителей, что огня не будет снаружи, только внутри дома. Все местные жители, кроме моей мамы, высказались за то, что надо брать 300 000 от кинокомпании, чтобы починить колодцы и договора расторгать не надо. Для полного обеспечения съемок представители кинокомпании даже решили заплатить каждому дому по 30 000 рублей. Я и мама по-прежнему денег не берем ни в каком виде", - написала Ольга Гоккоева.

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

фото: Радио Свобода

Мирошник не считает перенос Дерева Дружбы уничтожением памятника

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала планы властей установить стелу Воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Заявление Ирины Мирошник опубликовано на сайте городской мэрии.

"Ситуация не имеет ничего общего с уничтожением памятника. Напротив, у нас появилась возможность провести его реставрацию, что сделать просто необходимо, учитывая его состояние. На мой взгляд, предложение о переносе памятника на Онежскую набережную не лишено смысла, поскольку там находятся подарки от городов-побратимов. В любом случае мы сделаем все, чтобы не только сохранить наше наследие, но и достойно оформить новое место его размещения, сделать его благоустроенным, комфортным и красивым для горожан и гостей Петрозаводска. И в этой работе мы будем опираться как на специалистов, так и на мнение общественности", - сообщается в заявлении Ирины Мирошник.

Как отмечают власти Петрозаводска, "Дерево Дружбы" нуждается в комплексной реставрации, которая запланирована в рамках переноса композиции на новое место. Сообщается, что несколько лет назад памятник был поврежден в результате падения тополя.

Напомним, весной 2015 года Петрозаводску было присвоено почетное звание города воинской славы. Звание обязывает город установить типовую стелу. Место для установки памятного знака не могут выбрать четвертый год. Последний вариант предполагает установку стелы на месте Дерева Дружбы в центре Петрозаводска. Против действий властей по переносу Дерева Дружбы выступили архитекторы и представители общественности.

фото: Валерий Поташов

Что делать с крысами в Петрозаводске?

В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город.

Лидер профсоюзов Карелии, член региональной Общественной палаты Илья Косенков решил устроить в Петрозаводске дискуссионный клуб на тему "Крысы VS кошки". Он пригласил к обсуждению ученых из ПетрГУ, представителей надзорных ведомств, руководителей управляющих компаний, чиновников мэрии и общественников.

Косенков привел пять обывательских мифов, почему крысы расплодились в Петрозаводске, и попросил специалистов либо подтвердить их, либо опровергнуть.

Первый миф: пропали кошки, экологическая ниша открылась. Кошки крыс не ловят, вот грызуны все и заполонили.

Миф второй: управляющие компании не травят грызунов, не занимаются дератизацией. Экономят деньги. Кидают собачий корм вместо яда.

Миф третий: Управляющие компании не травят крыс, потому что их никто не контролирует. А если и оказывается давление сверху, то только для галочки. Кидают они яд или не яд – это невозможно проверить. Мэрия выделяет огромные деньги, УК кормит крыс собачим кормом - и вот такая коррупционная схема получается.

Миф четвертый: Раньше крышки баков закрывали, теперь не закрывают – вот крысы и появились. Мусор не вывозят - все заполоняют крысы.

Миф пятый: Заливка мест обитания крыс химикатами важна, но ее не делают, поэтому крысы не травятся.

Подробности читайте далее.

Куда пойти в Петрозаводске 15 июня: Смеемся в Киндасово и идем на вечеринку

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, д. Киндасово, Пряжинский район. Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово-34" (открытие и начало в 12.00).

10.00, стадион "Спартак". Первенство РК по пляжному волейболу среди юношей.

11.00, ул. Гвардейская, 60. Серия Республиканских турниров по пляжному волейболу в формате "микст" (награждение в 19.00).

12.00, вейк-парк "Pirate bay" (Выгойнаволок). Открытие вейк-сезона-2019. Показательные выступления спортсменов, бесплатное катание, барбекю на свежем воздухе, различные спортивные игры, много музыки.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Бегемот one love". До 00.00 вход бесплатный.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Вечеринка "ИдитывZ". DJ Rom, DJ Annsi, DJ Mike, DJ Corbi. Именинникам июня и компании друзей именинника вход свободный всю ночь.

фото: mincultrk.ru / коллаж "Столица на Онего"

Бывший коммунистический руководитель Карелии мог выдумать историю спасения карелов от депортации?

"Карельский вопрос" оказался одной из тем исторической конференции, которая прошла в Петрозаводском государственном университете.

Осенью 2005 года на стене дома номер 2 по улице Красной в Петрозаводске, где когда-то жил первый секретарь Карельского обкома ВКП (б) и Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов, открыли мемориальную доску бывшему руководителю республики. Провисела она недолго – жители Карелии не простили партийному вождю его участия в сталинских репрессиях: как первый секретарь обкома Куприянов вошел в состав особой тройки НКВД, которая приговорила к расстрелам и лагерям сотни ни в чем неповинных граждан. Сперва доску облили красной краской, а потом и вовсе сняли.

Однако в конце прошлого года депутат городского совета Петрозаводска Александр Анишин выступил с инициативой увековечить память бывшему коммунистическому руководителю Карело-Финской ССР за его заслуги в годы Великой Отечественной войны. Особо депутат Анишин отметил то обстоятельство, что Геннадий Куприянов "предотвратил выселение финно-угорских народов" с территории республики в 1944 году. История о том, как первый секретарь КП (б) Карело-Финской ССР не дал депортировать карелов в Сибирь и Казахстан, время от времени гуляет и по публикациям в СМИ, и в социальных медиа, но достоверных документальных подтверждений ее пока так никто и не представил.

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