Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: http://www.petrozavodsk-mo.ru

Петрозаводск вошел в число 30 лучших для жизни городов России

Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды.

Как пишет Лента.ру, российский город с самой благоприятной средой — Москва. К такому выводу пришли эксперты Минстроя, подготовившие доклад "Индекс качества среды городов Российской Федерации".

В целом благоприятной можно назвать среду 23 процентов российских муниципалитетов, констатировали аналитики. Они ранжировали города по уровню комфортности проживания. Наибольшее число баллов — 276 из 360 возможных — в рейтинге набрала российская столица. На втором месте — Санкт-Петербург, получивший 238 баллов. На третьей строчке оказался Екатеринбург с показателем 191 балл. Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов, 189 баллов досталось Красноярску.

По данным Минстроя России, Петрозаводск в рейтинге занял 30 место с результатом 185 баллов.

Среднее значение индекса для всех городов страны — 163 балла. Муниципалитеты оценивали по 36 критериям, среди которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, обеспеченность социальной инфраструктурой и прочие. Максимальная оценка за каждый критерий составила десять баллов. Комфортными аналитики признали города, набравшие не менее 180 баллов.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе презентации исследования подчеркнул, что индекс сформирован "не для соревнований".

"Это ориентир для губернаторов, мэров городов. Они могут посмотреть, какие приоритеты в будущем", — сказал Мутко.

Методика оценки качества городской среды была разработана Минстроем совместно с экспертами из ипотечной организации "Дом.рф" и КБ "Стрелка".

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что Петрозаводск стал лидером в рейтинге качества здравоохранения среди городов Северо-Запада.

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Бизнес-омбудсмена выберут в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о начале приема предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике.

В тексте документа отмечается, что в соответствии с Порядком учета мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность карельского бизнес-омбудсмена, утвержденного указом главы Карелии, объявить о начале приема предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

С 2013 года эту должность занимает Елена Гнетова.

Напомним, уполномоченный назначается руководителем региона, кандидатура должна быть согласована с карельским парламентом и уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей.

Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)

ДТП случилось в Кондопожском районе республики.

Напомним, 31 октября на Октябрьском шоссе в Кондопоге столкнулись два грузовых автомобилей КамАЗ и Volvo.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП 58-летний водитель КамАЗа получил смертельные травмы, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель Volvo с полученными травмами был госпитализирован.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовали видео с места аварии.

Ранее микроавтобус сгорел на севере Карелии.

Пешехода сбили на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП случилось в микрорайоне Древлянка.

Как следует из видео, авария произошла 2 ноября в 11.13 на Лососинском шоссе. Подробности уточняются.

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Карелии

Авария случилась в Кондопожском районе республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 1 ноября в 17.00 на 455 км трассы "Кола" водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель "ВАЗ" и еще трое взрослых пассажиров.

Ранее в Карелии фура "улетела" в кювет.

Парфенчиков и Лесонен сфотографировались в национальных костюмах

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил концерт национального ансамбля "Кантеле".

После выступления глава региона прогулялся по Дому Кантеле. Заглянул в студии и мастерские.

"Вместе с артистами ансамбля сфотографировался на память в национальном карельском костюме. Решил, что это отличная возможность принять участие во всероссийском праздничном флешмобе, который до 4 ноября проходит в соцсетях",- написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Считаю, что это хорошая идея. Так мы сможем больше узнать друг о друге. Ведь наше единство, в том числе и в бережном отношении к прошлому и нашим традициям. Поэтому присоединяюсь и приглашаю всех к участию!" - добавил губернатор.

На фото также можно увидеть министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

фото: http://dtpptz.ru

В Петрозаводске срезали крышу авто, спасая водителя после ДТП (ФОТО)

Авария случилась между местечком Пески и микрорайоном Соломенное.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием Daewoo Nexia и мусоровоза "Камаз" произошла 1 ноября в 13.30 во время снегопада.

Автомобили двигались по Соломенскому шоссе в противоположных направлениях. По одной из версий, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения легковушку развернуло и отбросило за пределы проезжей части.

"Для извлечения водителя, заблокированного в салоне легкового автомобиля, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель Daewoo Nexia. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Лохуском районе Карелии водитель внедорожника сбил женщину.

Депутат Петросовета: "Рейды показали, что подрядчик выполнил работы некачественно"

Общественные контролеры и депутаты поделились своими замечаниями по качеству ремонта дорог в столице Карелии.

"В этом году контроль со стороны администрации и общественных контролеров за дорожными работами был беспрецедентным. Ни один из этапов ремонта не оставался без внимания. В процессе работ нами выявлялись дефекты. Ряд нарушений оперативно устранялся. Но, к сожалению, часть дефектов осталась без изменения. И сегодня, если к качеству ремонта дорог у общественных контролеров претензий практически нет, то по тротуарам по проспектам Карла Маркса и Ленина вопросов остается немало", - рассказал депутат Петросовета Дмитрий Романов.

По мнению депутата Петросовета Дмитрия Романова, общественные контролеры провели большую работу. Только по проспекту Карла Марса сделано около 400 фотоснимков, которые досконально отображают выявленные дефекты.

"Думаю, что весной, когда сойдет снег, проблем с дорогами у нас не будет. Но тротуары… Наши рейды показали, что подрядчик выполнил работы некачественно. И я бы не рекомендовал администрации Петрозаводска принимать эти работы", - заявил депутат Петросовета.

Председатель Общественной палаты Карелии встретилась с женщиной из Книги Гиннесса

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова в Москве встретилась самой маленькой моделью в России Ташей Маяковской.

Как сообщается в паблике Общественной палаты, Любовь Кулакова пообщалась на форуме "Сообщество" с предпринимательницей, актрисой кино, фотомоделью, занесённой в книгу рекордов Гиннесса, Ташей Маяковской.

По данным СМИ, рост женщины всего 87 сантиметров, вес- 18 кг.

фото: https://pixabay.com

Более 80 тысяч рублей отдала мошенникам пенсионерка из Карелии

Злоумышленники вызвали такси жительнице Петрозаводска, представляясь работникам банка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что жертвой злоумышленников она стала еще летом, но ей было стыдно признаваться в этом, потому только на днях пришла в полицию.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонил человек, представился работником известного банка. Объяснение о том, что мошенники пытались получить доступ к счету, встревожило петрозаводчанку. От нее потребовали срочно снять деньги и перевести их на счет в другую коммерческую организацию.

Более того, женщине сказали, что за ней заедет автомобиль и отвезет в чужой банк. Встревоженная обладательница накоплений вышла из подъезда и увидела, что ее ждет такси. Прибыв в отделение банка, она стала снимать с карты деньги.

За снятие 80 тыс. рублей он заплатила комиссию, также таксист потребовал оплаты своих услуг. И эти расходы не остановили пенсионерку, тем более, что по телефону все еще поступали указания. Всю сумму она перечислила на продиктованный счет. После окончания разговора, оценив происходящее, жительница Карелии осознала обман.

Полицейские проводят проверку по данному факту. Потерпевшая дополнила свой рассказ таким фактом – через месяц ей позвонил еще один неизвестный и с усмешкой напрямую потребовал назвать пароль от входа в онлайн-сервис.

Ранее петрозаводчанин пополнил мобильные счета лжеполицейских

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