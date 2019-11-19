Важные новости 19 ноября

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Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии

В Карелии администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

Как сообщили в администрации, внеплановое заседание комиссии состоялось 15 ноября в связи с появившимися в сети Интернет публикациями о массовой гибели птиц на территории Сегежского городского поселения.

"По состоянию на 12.00 часов 18 ноября 2019 года получены результаты исследования проб атмосферного воздуха и воды, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, - говорится в сообщении. - Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК". Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось.

По предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".

По информации районной администрации, 18 ноября сотрудниками Россельхознадзора по Республике Карелия произведен отбор погибшей птицы с последующей доставкой в Межобластную ветеринарную лабораторию города Санкт-Петербург. Результаты исследований будут готовы ориентировочно к 22 ноября 2019 года. Кроме того, Управление Росприроднадзора проводит проверку на территории города Сегежа, инициированную Природоохранной прокуратурой Карелии. Также доследственную проверку проводит Следственный комитет.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

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Человека с окровавленными руками задержали в Карелии

Мужчина может быть причастен к преступлению - нанесению ножевых ранений жителю Питкяранты, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Питкяранте сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь человеку с ножевыми ранениями

В воскресенье,17 ноября, около 22.00 поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта – сетевого магазина на улице Пушкина. В помещении обнаружили 46-летнего мужчину с ножевыми ранениями.



Продавцы сообщили, что пострадавший вошел и попросил вызвать врачей и полицию. Нашлись свидетели – они сообщили о странном молодом человеке, которого видели неподалеку: он подозрительно озирался по сторонам и, по мнению очевидцев, был пьян.

При отработке территории на улице Ленина был задержан 24-летний местный житель, его руки и одежда были испачканы кровью. Вел он себя неадекватно: громко ругался, размахивал руками.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.

Ранее росгвардейцы поймали спрятавшегося в гараже злоумышленника.

фото: ©instagram.com/ververa

Карелия довела Веру Брежневу до мурашек (ВИДЕО)

Певица выступила в Карелии с концертом.

Вера Брежнева 17 ноября выступила с концертом в ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске. В Инстаграме певица восхитилась зрителями.



"Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали, и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina. Настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей", – написала Брежнева.

фото: © Столица на Онего

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

В Сегеже птицы продолжают умирать, сообщает журналист "Столицы на Онего" с места событий.

Корреспондент нашего издания отправился в Сегежу поговорить с местными жителями и руководством Сегежского ЦБК по поводу чрезвычайной ситуации из-за массовой гибели птиц, едкого тумана и желтого снега.

Птицы до сих пор умирают. А власти и руководство предприятия уверяют, что все хорошо.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК", – завили местные власти.

фото: © pixabay.com

Уволившемуся со скандалом фельдшеру в Карелии нашли замену

В Коткозерский ФАП привлечен новый специалист, сообщили в Минздраве Карелии.

В связи с увольнением по собственному желанию фельдшера на Коткозерский ФАП привлечен специалист, который в рамках выездной работы с 19 ноября обслуживает взрослое и детское население Коткозера, Торосозера и Интерпоселка.

Фельдшер Любовь Чеснокова имеет опыт работы более 30 лет. Она проживает в Верхнем Олонце, но готова переехать с семьей в Коткозеро, в служебную квартиру.

Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.

Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.

фото: © С камеры Ситилинк

Жертвой ДТП в Петрозаводске стала девочка-подросток (ВИДЕО)

Появились подробности ДТП на Лесном проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 18 ноября в 18.43 девушка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток и оказалась под колесами автомобиля.

По информации ГИБДД, пострадала 13-летняя девочка. 43-летний водитель автомобиля Infiniti сбил ребенка, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

Бельчонок из Карелии стал звездой Инстаграма (ВИДЕО)

Житель Карелии спас бельчонка и завел ему аккаунт в Инстаграме.

Житель села Кончезеро Игорь Гришин подобрал в лесу травмированного бельчонка, выходил его и завел ему аккаунт в популярной соцсети. Эту трогательную историю рассказали наши коллеги на карельском телевидении.

Бельчонок живет в специальном домике, сделанном из шкафа. Там есть спальное место, кладовка и колесо для бега. Чиппи любит тыквенные семечки, грецкие орехи и фрукты. Грызун ходит на прогулки вместе с хозяином. Однажды убежал в лес, но через час вернулся. У Чиппи много фотографий и видео-роликов, которые забавляют подписчиков.

фото: ©pixabay.com

Найдено тело пропавшего на Эльбрусе туриста из Карелии

Тело туриста из Петрозаводска Юрия Тхоренко было найдено спасателями вечером 17 ноября.

Напомним, 60-летний петрозаводчанин отправился на Эльбрус и не вернулся. Спасатели обследовали склоны Эльбруса и окрестные ущелья пешим порядком и с вертолетов, но обнаружить пропавшего так и не удалось.

Тело погибшего мужчины было обнаружено в пойме реки в ущелье Гарабаши. Спасатели доставили тело на базу и передали оперативно-следственной группе, пишет РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

фото: ©ГИБДД Карелии

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Карелии

Разыскиваются очевидцы аварии с участием Volvo и КамАЗ.

Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району устанавливают очевидцев ДТП, произошедшего 31 октября в Кондопоге, сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, около 16.00 на Октябрьском шоссе в Кондопоге произошло столкновение двух грузовых автомобилей. КамАЗ загорелся, водитель погиб на месте ДТП.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, сообщать по телефонам: +7(81451) 2-09-02, 2-09-24, 2-09-03.

фото: pixabay.com / Fotorech

Элитное авто за 2,7 млн рублей закупают власти Карелии

Управление делами правительства республики намерено приобрести легковой автомобиль за 2,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил информацию о закупке легкового автомобиля по максимальной цене 2 млн 799 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Карелии.

Заказчиком закупки выступает управление делами правительства республики. Поставка авто должна быть произведена до 20 декабря этого года.

О технических характеристиках закупаемого автомобиля читайте на сайте "Вести Карелии".

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