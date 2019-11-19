Важные новости 19 ноября

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В Карелии администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.
Как сообщили в администрации, внеплановое заседание комиссии состоялось 15 ноября в связи с появившимися в сети Интернет публикациями о массовой гибели птиц на территории Сегежского городского поселения.
"По состоянию на 12.00 часов 18 ноября 2019 года получены результаты исследования проб атмосферного воздуха и воды, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, - говорится в сообщении. - Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК". Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось.
По предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".
По информации районной администрации, 18 ноября сотрудниками Россельхознадзора по Республике Карелия произведен отбор погибшей птицы с последующей доставкой в Межобластную ветеринарную лабораторию города Санкт-Петербург. Результаты исследований будут готовы ориентировочно к 22 ноября 2019 года. Кроме того, Управление Росприроднадзора проводит проверку на территории города Сегежа, инициированную Природоохранной прокуратурой Карелии. Также доследственную проверку проводит Следственный комитет.
Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.Смотреть подробнее
Мужчина может быть причастен к преступлению - нанесению ножевых ранений жителю Питкяранты, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Питкяранте сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь человеку с ножевыми ранениями
В воскресенье,17 ноября, около 22.00 поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта – сетевого магазина на улице Пушкина. В помещении обнаружили 46-летнего мужчину с ножевыми ранениями.
Продавцы сообщили, что пострадавший вошел и попросил вызвать врачей и полицию. Нашлись свидетели – они сообщили о странном молодом человеке, которого видели неподалеку: он подозрительно озирался по сторонам и, по мнению очевидцев, был пьян.
При отработке территории на улице Ленина был задержан 24-летний местный житель, его руки и одежда были испачканы кровью. Вел он себя неадекватно: громко ругался, размахивал руками.
Задержанного передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.
Ранее росгвардейцы поймали спрятавшегося в гараже злоумышленника.Смотреть подробнее
Певица выступила в Карелии с концертом.
Вера Брежнева 17 ноября выступила с концертом в ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске. В Инстаграме певица восхитилась зрителями.
"Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали, и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina. Настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей", – написала Брежнева.
В Сегеже птицы продолжают умирать, сообщает журналист "Столицы на Онего" с места событий.
Корреспондент нашего издания отправился в Сегежу поговорить с местными жителями и руководством Сегежского ЦБК по поводу чрезвычайной ситуации из-за массовой гибели птиц, едкого тумана и желтого снега.
Птицы до сих пор умирают. А власти и руководство предприятия уверяют, что все хорошо.
Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.
Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.
"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК", – завили местные власти.Смотреть подробнее
В Коткозерский ФАП привлечен новый специалист, сообщили в Минздраве Карелии.
В связи с увольнением по собственному желанию фельдшера на Коткозерский ФАП привлечен специалист, который в рамках выездной работы с 19 ноября обслуживает взрослое и детское население Коткозера, Торосозера и Интерпоселка.
Фельдшер Любовь Чеснокова имеет опыт работы более 30 лет. Она проживает в Верхнем Олонце, но готова переехать с семьей в Коткозеро, в служебную квартиру.
Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.
Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.
Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.Смотреть подробнее
Появились подробности ДТП на Лесном проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, 18 ноября в 18.43 девушка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток и оказалась под колесами автомобиля.
По информации ГИБДД, пострадала 13-летняя девочка. 43-летний водитель автомобиля Infiniti сбил ребенка, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.
Житель Карелии спас бельчонка и завел ему аккаунт в Инстаграме.
Житель села Кончезеро Игорь Гришин подобрал в лесу травмированного бельчонка, выходил его и завел ему аккаунт в популярной соцсети. Эту трогательную историю рассказали наши коллеги на карельском телевидении.
Бельчонок живет в специальном домике, сделанном из шкафа. Там есть спальное место, кладовка и колесо для бега. Чиппи любит тыквенные семечки, грецкие орехи и фрукты. Грызун ходит на прогулки вместе с хозяином. Однажды убежал в лес, но через час вернулся. У Чиппи много фотографий и видео-роликов, которые забавляют подписчиков.
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Тело туриста из Петрозаводска Юрия Тхоренко было найдено спасателями вечером 17 ноября.
Напомним, 60-летний петрозаводчанин отправился на Эльбрус и не вернулся. Спасатели обследовали склоны Эльбруса и окрестные ущелья пешим порядком и с вертолетов, но обнаружить пропавшего так и не удалось.
Тело погибшего мужчины было обнаружено в пойме реки в ущелье Гарабаши. Спасатели доставили тело на базу и передали оперативно-следственной группе, пишет РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.Смотреть подробнее
Разыскиваются очевидцы аварии с участием Volvo и КамАЗ.
Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району устанавливают очевидцев ДТП, произошедшего 31 октября в Кондопоге, сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Напомним, около 16.00 на Октябрьском шоссе в Кондопоге произошло столкновение двух грузовых автомобилей. КамАЗ загорелся, водитель погиб на месте ДТП.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, сообщать по телефонам: +7(81451) 2-09-02, 2-09-24, 2-09-03.Смотреть подробнее
Управление делами правительства республики намерено приобрести легковой автомобиль за 2,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил информацию о закупке легкового автомобиля по максимальной цене 2 млн 799 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Карелии.
Заказчиком закупки выступает управление делами правительства республики. Поставка авто должна быть произведена до 20 декабря этого года.
О технических характеристиках закупаемого автомобиля читайте на сайте "Вести Карелии".Смотреть подробнее
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