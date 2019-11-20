Самые значимые события среды

фото: Столица на Онего

Соль обнаружена в печени погибших в Карелии птиц

Минсельхоз Карелии провел исследование погибших в Сегеже птиц.

Во вторник 19 ноября в Минприроды Карелии состоялось совещание с представителями всех ведомств, разбиравшихся в ситуации с соблюдением норм природоохранного и санитарного законодательства в Сегеже.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже.

В настоящее время Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ и по поступившим обращениям граждан.

Управление Роспотребнадзора проводит суточный мониторинг качества окружающей среды в Сегеже. Специалисты также взяли пробы воды и атмосферного воздуха на соответствие санитарным нормативам.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия провело исследования погибших птиц.

"Семь птиц исследовано. Инфекционных заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц. Ждем результатов бактериологического и химикотоксикологического исследования. Они будут готовы к 21 ноября", - сказал заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Егор Руппиев.

Участники совещания отметили, что делать вывод о гибели птиц вследствие работы Сегежского ЦБК преждевременно.

По результатам встречи было принято решение запросить дополнительную информацию о плановых мероприятиях по дератизации в Сегеже и уточнению видов, количества и местах гибели птиц.

Часть замеров в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий уже выполнены, проводится анализ полученной информации. Заключение надзорных органов поступит в региональное Минприроды к 27 ноября.

Отметим, по предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".

фото: https://vk.com

Глава Карелии увеличил размер своего ежемесячного денежного поощрения

Дополнительные выплаты из карельской казны получат все высокопоставленные республиканские чиновники, а также спикер и депутаты Законодательного собрания.

Перед своим очередным отпуском глава Карелии Артур Парфенчиков издал указ N69 под официальным наименованием "О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Карелия и признании утратившим силу Указа Главы Республики Карелия от 5 мая 2012 года № 35". Этим указом, подписанным 7 ноября, карельский губернатор повысил размер ежемесячного денежного поощрения как самому себе, так и всех высокопоставленных республиканских чиновников, а также председателя и депутатов Законодательного собрания Карелии, находящихся на содержании регионального бюджета.

Главе Карелии и спикеру республиканского парламента размер ежемесячного денежного поощрения увеличен с 6 до 6,5 должностного оклада, а вице-губернаторам, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и депутатам Законодательного собрания – с 3 до 3,5 оклада. Не обделен деньгами и представитель Карелии при президенте страны – размер его ежемесячного поощрения вырос с 6,5 до 7 окладов.

Напомним, нынешнее руководство Карелии увеличивает себе ежемесячное денежное поощрение уже в третий раз. Ранее глава республики повышал его осенью 2017 и 2018 года.

фото: pixabay.com / Free-Photos

В правительстве Карелии объяснили, зачем им автомобиль за 2,7 млн рублей

Машина будет служить должностным лицам, сообщили в региональном правительстве.

В правительстве республики прокомментировали размещенную ранее закупку.

"Автомобиль отечественного производства будет предназначен для исполнения служебных обязанностей должностных лиц Республики Карелия. 2 млн 799 тыс. рублей – это максимальная цена, которая может значительно уменьшиться в ходе торгов", - заявили в пресс-службе карельского правительства.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ©ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция рассказала о подробностях массового ДТП в Карелии

ДТП произошло 19 ноября на 17 км автодороги Петрозаводск - Суоярви, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что перед поселком Чална столкнулись шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП травмированы 5 человек.

В ГИБДД Карелии сообщили, что 79-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. Двигавшийся со стороны Петрозаводска легковой автомобиль Volvo съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с УАЗ и Chevrolet.

В результате аварии травмы получила 38-летняя пассажирка УАЗа, женщина госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: Валерий Поташов

Премьер Карелии разделил деньги на повышение зарплат работникам госучреждений

Администрации главы республики досталось более 1,7 миллиона рублей.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполняющий губернаторские обязанности во время очередного отпуска главы региона, подписал распоряжение республиканского правительства о распределении бюджетных средств, которые были зарезервированы в нынешнем году на повышение заработной платы работникам карельских госучреждений. Общая сумма ассигнований республиканской казны, которые выделены на эти цели, составляет свыше 34 миллионов рублей.

Самую большую долю из них – около 9,7 миллиона рублей – получит министерство социальной защиты Карелии. Чуть меньше – 5,5 миллиона – досталось республиканскому комитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Карельскому министерству образования направлено почти 5,4 миллиона. А на повышение зарплат сотрудникам губернаторской администрации выделено более 1,7 миллиона рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Хирург в Карелии спас 3-летнюю девочку, подавившуюся костью

Жительница Сегежи в соцсети поблагодарила хирурга, спасшего ее маленькую дочь, которая подавилась рыбной костью.

"Вчера в нашей семье произошло ЧП, - написала в соцсети сегежанка Елена Рубцова. - За ужином у младшей дочки застряла в горле косточка от рыбы. После нескольких экзекуций дома мы поехали в больницу в травмпункт. Нас сразу приняли, медсестра оперативно вызвала дежурного хирурга, им оказался Фоминский Алексей Андреевич. Врач быстро оказал помощь, вытащил из миндалин косточку. Хочется выразить слова благодарности Алексею Андреевичу за оказанную помощь нашей дочке, за то, что сумел найти подход к ребёнку 3-х лет. Спасибо медсестре, которая работала в тот вечер (к сожалению, не знаю, как её зовут). Очень здорово, что в нашей Сегежской ЦРБ работает такой хирург и медсестра! Спасибо большое за человечность. Здоровья Вам и вашим семьям".

фото: © Столица на Онего

Ирина Мирошник: "В Петрозаводске появится вторая ледовая арена"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на месте будущего строительства открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом.

В пойме реки Неглинка в следующем году планируют начать строительство второй очереди ледовой арены "Луми". Спортивный комплекс будет включать в себя конькобежную дорожку открытого типа, площадки для мини-футбола и стрит-баскетбола, спортивно-хозяйственный корпус, здание судейской с трибунами крытого типа на 200 мест, гараж и гостевую стоянку. Проектно-сметная документация спортобъекта сейчас проходит экспертизу. Предварительная стоимость ледовой арены – 303 млн рублей.

"Длина конькобежной дорожки будет составлять 333 метра. Это международный стандарт. Мы сможем проводить соревнования регионального, общероссийского и даже международного уровня. Мы сможем восстановить традиции конькобежного спорта в Петрозаводске, ведь у спортсменов появится возможность тренироваться на искусственном льду с октября по апрель-май. Сегодня тот, кто показывает результаты, уезжают на сборы в другие города. Малыши занимаются в "Луми", в зимний период – на стадионе "Спартак", где заливают каток. Но условия нашей зимы не позволяют организовать тренировочный процесс. На новой арене мы будем держать дорожку до 6 месяцев. Этого достаточно для того, чтобы конькобежцам показывать высокие результаты", - уверен руководитель "Дирекции спортивных сооружений" Василий Филин.

На совещании отметили, что дорожка будет пользоваться популярностью и у обычных горожан. На ледовой арене организуют массовое катание, как в "Луми", принимающем за день до 500-700 человек. А в летний период здесь будут работать футбольные поля, стрит-баскетбольные площадки. Молодежь сможет кататься на роликах и скейтбордах по бетонному покрытию.

"Зимние виды спорта не имеют достаточной инфраструктуры в Петрозаводске. После установки освещения на трассе "Фонтаны новые возможности появились у лыжного отделения спортшколы и любителей лыжных пробежек. Сейчас пришла очередь конькобежного отделения – воспитанников спортшколы №6. Василий Филин в достаточно короткие сроки подготовил эскизный проект. Нам было легко найти союзников в лице правительства республики, получить софинансирование на проектирование второй очереди "Луми", а также заручиться поддержкой на федеральном уровне", - рассказала глава города Ирина Мирошник.

Городские власти рассчитывают, что в январе следующего года проект уже будет готов к реализации. Дорожку построят на федеральные средства. На возведение спортобъекта уйдет около 1,5 лет.

"Достаточно в обозримом будущем в Петрозаводске появится вторая ледовая арена. Это крайне необходимо и востребовано. Думаю, что петрозаводчане оценят новый спортивный объект по достоинству", - подытожила итог встречи Ирина Мирошник.

фото: ©Cтраница "ВКонтакте" депутата Галины Васильевой/vk.com/id176257502

Свежая краска на пешеходном переходе в Петрозаводске сошла вместе со снегом (ФОТОФАКТ)

Об этом сообщила в соцсети депутат Петросовета, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.

Галина Василеьева на своей странице "ВКонакте" сообщила, что краска на пешеходном переходе стерлась за неделю.



На перекрестке улицы Сортавальской и Карельского проспекта в темное время суток 9 ноября дорожные рабочие нанесли разметку, а 16 ноября краска сошла вместе со снегом.

"Найдите различия...", – написала депутат.

Напомним, на дорогах Карелии появилась желтая разметка.

фото: Пресс-служба правительства Карелии

Карелия лишилась этапа чемпионата мира по ралли

Баха "Северный лес" вернется в Ленинградскую область.

Оргкомитет международной бахи "Северный лес" объявил о том, что в 2020 году, после пятилетнего перерыва, гонка вновь состоится на территории Ленинградской области, сообщает "Автоспорт".

Баха "Северный лес 2020" будет проходить с 6 по 9 февраля 2020 года в статусе первого этапа Кубка мира FIA по бахам, а также первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

Маршрут гонки проложен по дорогам Приозерского и Выборгского районов Ленобласти.

Ранее, с 2003 по 2014 годы, с перерывом на 2011-2012 гг., ралли "Северный лес" проходило в Приозерском районе области; с 2015 по 2019 годы гонка проводилась в окрестностях поселка Вяртсиля в Республике Карелия.

В настоящее время организаторы прокладывают маршрут ралли. Участников ждут бездорожье и лесные дороги, ранее не использовавшиеся для проведения гонки.

По словам директора бахи "Россия – Северный Лес" Сергея Лебедева, в 2020 году гонка пройдет в новом формате.

"Использование инфраструктуры нашего титульного партнера, комплекса позволит сделать соревнование максимально комфортным для участников, судейской бригады, представителей СМИ, и, конечно, для болельщиков. Обычному зрителю сложно увидеть, как экипажи преодолевают внедорожную трассу – такова специфика этой дисциплины автоспорта. Теперь же, все, кто пока не знаком с автомобильными соревнованиями, смогут приобщиться к автоспортивной культуре", – отметил С. Лебедев.

В календаре Кубка мира FIA по бахам ралли "Северный лес" – единственная снежно-ледовая гонка.

фото: © EPA/ALI ALI

Пьяный житель Карелии изрезал незнакомца, протянувшего к нему руки

В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Помощь медиков и полиции понадобилась мужчине с ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что потерпевший, 46-летний мужчина, зашел в торговую точку за алкоголем. После совершения покупки он вышел на крыльцо и неожиданно протянул руки идущему навстречу незнакомцу.



В ответ пьяный местный житель вытащил из кармана нож и нанес потерпевшему около 17 ударов. Раненый мужчина смог самостоятельно вернуться в магазин и попросить помощи у продавцов.

Подозреваемого задержали представителями вневедомственной охраны. Оперативникам мотив своего поступка 24-летний мужчина не смог пояснить, но в содеянном сознался.

Возбуждено уголовное дело.

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