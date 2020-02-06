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Стало известно, кто погиб в ДТП в Карелии
Сегодня 16:26
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии
4
Сегодня 18:17
Платежи по транспортному налогу в Карелии резко выросли: куда пойдут деньги
8
Сегодня 11:52
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор"
Сегодня 14:54
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
Новости. Хроника дня
22:20, 06 Февраля 2020
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04.02.2020 22:20
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31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
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Аналитика
Сегодня 09:06
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Не торговые войны, а торговый мир
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Более 340 карельских компаний в 2019 году заявили о своем интересе в выходе на международный рынок благодаря мерам государственной поддержки, которые они получили в Центре поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия.
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05.02.2020 22:16
Будет хуже? Или лучше?
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"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор"
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
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05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
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