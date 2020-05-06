Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

Еще семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии, все – в Петрозаводске.



За минувшие сутки выздоровели два человека, в Петрозаводске и Прионежском районе. Всего выписали из больниц 19 человек, поборовших Covid-19.



Общая заболеваемость в Карелии – 17,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 105,9 случаев, по Северо-Западу – 83,3.

Всего проведено 18985 исследований на коронавирус (+495 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 5554 человека, их число за сутки выросло на 350.

Напомним, по статистике на 5 мая, в Карелии коронавирусом заразились сотрудник УФСИН и трое медработников.

фото: © кадр из видео

Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде

В Карелии подготовлен иск в Верховный суд республики с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

Авторами иска выступили юристы Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Документ подписали более двадцати жителей республики. Ответчиком выступает глава республики Артур Парфенчиков.

Истцы заявляют, что губернатор, подготовивший распоряжение "О введении с 12.03.2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности" нарушил права граждан на свободу передвижения и труд, которые гарантированы Конституцией.

Юристы требуют признать незаконным и недействующим п. 8.4 Распоряжения главы республики от 31 марта 2020 года № 192-р из-за предполагаемого несоответствия законодательству Российской Федерации. В указанном пункте описаны обязанности граждан в период действия режима повышенной готовности. В частности, речь там ведется о необходимости не покидать жилье без веских на то оснований.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Житель поселка Карелии умер, не дождавшись скорой помощи

В поселке Энгозеро Лоухского района произошел несчастный случай, пострадавший мужчина скончался, так как скорая помощь приехала слишком поздно.

В паблике "Родной городишко Лоухи" опубликован пост жительницы поселка Энгозеро о несчастном случае, который унес жизнь молодого здорового мужчины, только потому что рядом не оказалось медицинской помощи.

"В очередной раз умер человек в нашем поселке, так и не дождавшись медпомощи, - написала женщина. - Это уже вошло в привычную жизнь жителей поселка, никто даже не удивляется, все уже привыкли, что помощи ожидать придется долго, очень долго. Так как в поселке нет своего фельдшера, нас обслуживают медики поселка Амбарный и поселка Лоухи. Так, 2 мая в поселке Энгозеро произошел несчастный случай с молодым мужчиной. Соседи тут же позвонили в скорую помощь в Лоухи, время было 20.54, также позвонили в полицию в Лоухи, тут же позвонили в Амбарный фельдшеру. Так как водитель скорой помощи в поселке Амбарный в субботу и воскресенье на выходных, пришлось искать частника. Мужчина под два метра роста, здоровый, работяга, лежал, истекал кровью и стонал от боли, единственное, что мы могли сделать, наложить жгуты. Фельдшер прибыла через 2 часа 10 минут, оказала первую помощь, но больной уже терял сознание. Скорая помощь прибыла в 00.30 следующего дня, но уже было поздно. Человек умер".

Корреспондент "Столицы на Онего" обратился за комментарием по данной ситуации в Минздрав Карелии. В ведомстве произошедшее подтвердили и сообщили, что на данный момент по факту проводится служебная проверка.

Жителям Карелии, потерявшим из-за коронавируса работу, нечем кормить детей

В благотворительный фонд поступило 12 новых писем от семей, которые ждут помощи.

Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила на своей странице в соцсети, что в фонд поступило 12 новых писем от семей, которые ждут помощи.

"В их дом пришла настоящая беда, им нечем кормить детей, написала Екатерина. - В письмах люди описывают стандартные ситуации: потеря работы, запас продуктов питания закончился... Наверное, большинству из нас трудно представить себе весь трагизм положения матери, которой буквально нечем кормить ребенка".

Руководитель благотворительного фонда просит откликнуться и присоединиться к доброй акции.

Желающие оказать помощь в покупке продуктов для детей могут перевести любую сумму на указанные реквизиты.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус

Глава Карелии рассказал подробности о новых выявленных случаях Covid-19.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

Все семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Петрозаводске. Пятеро заразившихся контактировали с ранее выявленными больными.

"Показателен случай с петрозаводчанином 69 лет, который заболел после контакта с водителем магазина "Дикси", работающим в Санкт-Петербурге. С тяжелой пневмонией заболевший доставлен в госпиталь, подключён к аппарату ИВЛ", – написал на своей странице Артур Парфенчиков.

фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего

"Ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан"

Юрист из Петрозаводска рассказала "Столице на Онего", почему группа жителей Карелии решила предъявить главе республики коллективный административный иск.

Группа жителей Карелии решила обратиться с коллективным административным иском в Верховный суд республики, в котором потребовала отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы республики Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как заявила "Столице на Онего" юрист Анастасия Анушина, которая выступила одним из истцов, ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан. По словам Анушиной, государство вправе ввести такие ограничения в условиях чрезвычайного положения, но режим ЧП устанавливает только президент страны. В свою очередь, российские регионы наделены полномочиями на введение режимов чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, но, как подчеркнула карельский юрист, ни в том, ни в другом случае региональные власти не могут ограничивать конституционные права и свободы.

Читайте подробнее в статье "Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде"

фото: © паблик "Карельский окатыш | Северсталь"

Работники комбината "Карельский окатыш" попались на краже респираторов

В апреле несколько работников комбината в Карелии попались на краже средств индивидуальной защиты.

Один из специалистов управления производства концентрата и окатышей разместил в соцсети "ВКонтакте" объявление о продаже защитных полумасок, там же он указал свой номер телефона.

При попытке их реализации мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него было изъято 285 респираторов и один защитный костюм, сообщается в паблике "Карельский окатыш|Северсталь".

Позже в том же подразделении работник похитил 450 масок из шкафчиков своих коллег, и продал их. Факты хищений выявили сотрудники дирекции по обеспечению бизнеса "Карельского окатыша".

"За этот же период охранники ЧОО "Страж" тоже пресекли несколько попыток выноса СИЗов через КПП комбината. Пытались вынести с предприятия мыло, очки, салфетки, перчатки, спецодежду, маски… Эти предметы выдаются для обеспечения безопасности труда ", – отметили в паблике.

В связи с участившимися случаями хищения были проведены учения. И практически сразу на том же КПП был задержан работник комбината при попытке выноса 45 респираторов.

Информация по каждому из случаев передана в полицию. Проводится доследственная проверка.

фото: vk.com/valentindorofeev_szgraion

Жителям Карелии ограничили служебные командировки в связи с ростом числа заболевших Covid-19

Глава Карелии 5 мая ввел новые ограничительные меры на территории республики.

"Ограничиваются служебные командировки из Карелии в другие субъекты РФ, равно как и привлечение работников из других субъектов в нашу республику", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".



Те, кто все же прибывает в Карелию по работе, должны пройти обследование на коронавирус до приезда. А допускать их к выполнению профессиональных обязанностей можно только при отсутствии респираторных симптомов и контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус, заключил губернатор.

Ранее жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.

фото: ГИБДД Карелии

Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска

ДТП произошло 5 мая на перекрестке Пряжинского и Суоярвского шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.20 водитель "ВАЗ-2115" с прицепом не справился с управлением и совершил занос с последующим выездом на полосу встречного движения.



Во время заноса прицеп отсоединился от автомобиля и столкнулся с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении. После чего Ford столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2115".



Два пассажира Ford получили телесные повреждения: 61-летняя пассажирка была доставлена в БСМП, а 54-летней назначили амбулаторное лечение.

Ранее юноша на мотоцикле в Карелии врезался в столб.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

Путин поручил губернаторам подготовить планы по выходу из режима ограничений после 11 мая

Президент России Владимир Путин получил руководителям регионов принять решения о дальнейших действиях при борьбе с коронавирусом, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Глава государства на совещании по коронавирусу заявил сегодня, что любая поспешность в отмене ограничений "может обернуться откатом назад" в борьбе с инфекцией.

"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации [федерального центра], необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

При этом президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному.

"Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков", - цитируют "РИА новости" Путина.

Ранее глава Карелии разрешил загородные прогулки.

фото: © ИА "Республика" / Максим Смирнов

Сотрудников СИЗО в Петрозаводске закрыли на изоляцию из-за коронавируса

СИЗО Петрозаводска, куда привезли больных коронавирусом заключенных из Ленинградской области, закрыли на "карантин".

Как стало известно из источника в оперативных службах, сотрудников СИЗО на улице Герцена в Петрозаводске закрыли на изоляцию.

Напомним, 30 апреля в СИЗО Петрозаводска из Ленинградской области этапировали двух заключенных, у которых был выявлен коронавирус. В результате сотрудники СИЗО, которые имели контакт с зараженными заключенными, остались закрытыми в изоляции на работе. У членов их семей, которые находятся на самоизоляции дома, также взят анализ на COVID-19.

В минувшую среду, 5 мая, сообщалось, что у одного из сотрудников СИЗО, который контактировал с заражёнными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области, также выявлен коронавирус.

фото: © Минздрав Карелии

Еще одна лаборатория в Карелии приступает к тестированию пациентов на коронавирус

Первую партию новых тестов для выполнения молекулярно-генетического исследования материала пациентов с подозрением на коронавирус получила лаборатория Республиканского противотуберкулезного диспансера, сообщили в Минздраве Карелии.

Исследования будут выполняться на специальном анализаторе ПЦР (полимеразная цепная реакция). Процесс диагностики является полностью автоматизированным.



Преимуществом теста является его высокая специфичность и чувствительность. Так, тест реагирует на количество копий вируса в размере 250 единиц, что в 4 раза выше, чем у лабораторного теста, применяемого в настоящее время в других лабораториях республики. Время выполнения исследования составляет 50 минут, отметили в министерстве здравоохранения Карелии.



Первая партия – 200 тестов – будет запущена уже сегодня.



В ближайшее время республика закупит ещё 800 таких тестов – в первую очередь для обследования тех пациентов, которым требуется быстрое уточнение эпидемиологического статуса для оказания им скорой и экстренной медицинской помощи. В лаборатории РПТД будут тестироваться медицинские работники.



Таким образом, в Карелии исследования на коронавирус выполняются уже в пяти лабораториях: Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия, Республиканской инфекционной больницы, Республиканского кожно-венерологического диспансера, лаборатории системы УФСИН по Карелии, Республиканского противотуберкулезного диспансера. С начала проведения противоэпидемических мероприятий выполнено уже более 18 тысяч тестов.

фото: © Столица на Онего

Власти Карелии сообщили, будут ли закрывать "наливайки" в многоквартирных домах

Министерство экономического развития и промышленности региона прокомментировало изменения в федеральное законодательство, предоставляющее право регионам ограничивать торговлю алкоголем.

"После вступления в законную силу нормативно-правового акта следует соблюсти ряд административных процедур. В частности, необходимо установить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, которые будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики, для чего потребуется некоторое время, установленное законом. Кроме того, для принятия решения о введении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, требуется проанализировать информацию об имеющемся количестве таких объектов на территории республики Карелия. Таким образом, принятие соответствующего нормативного акта в республике возможно, но только после детальной оценки всех параметров и соблюдения баланса интересов хозяйствующих субъектов и проживающих в жилых домах граждан", - сообщили в Минэке.

Подробности - на сайте "Вести Карелии"

фото: официальный сайт ЦИК РФ

Стали известны примерные сроки начала кампании за голосование по изменению Конституции

Кампания за голосование по изменению Конституции начнется не позднее 15 июня.

Центральная избирательная комиссия России планирует начать кампанию за голосование по Конституции не позднее 15 июня.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сообщила "РИА Новости", что самый поздний срок начала кампании по проведению голосования по поправкам к Конституции - 15 июня. По словам секретаря ЦИКа, комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Подробнее читайте на страницах ифнормационного спецпроекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Еще шесть человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

С 1 апреля уже 305 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки число таких пациентов увеличилось на 6. 39 человек умерли от пневмонии за месяц. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Тесты на COVID -19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Накануне был зарегистрирован один летальный исход – от пневмонии умер мужчина 1936 года рождения, его тест на Covid-19 оказался отрицательным.

фото: © EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA

Число заболевших коронавирусом в соседнем с Карелией регионе возросло до 2237

В Мурманской области за минувшие сутки выявлено 136 новых случаев COVID-19.

По сообщению оперштаба Мурманской области, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2237. За минувшие сутки заболели еще 136 человек.

Так, 1937 случаев выявлено на стройплощадке в Белокаменке (+136 за сутки), а 300 - на остальной территории Мурманской области: 86 в Апатитах, 52 В Кировске, 41 в Мурманске, 36 в Печенгском районе, 21 в Полярном, 24 в Североморске, 6 в Снежногорске, 13 в Кольском районе; 3 в Оленегорске, 8 в Мончегорске, 5 в Полярных Зорях, 1 в Кандалакше, 1 в Ковдоре, 3 в Ловозерском районе, уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 2072 человека находятся на лечении с COVID-19, зафиксировано четыре летальных исхода.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо

В Карелии 40 детей пострадали от укусов клещей

С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 83 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Среди пострадавших – 40 детей. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском и Сегежском районах.

В 21,8% выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 4 % – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3833 человека, в том числе детей –1011.

фото: © Национальный парк "Водлозерский"/ vk.com/vodlozero?w=wall-25556227_1383

Браконьеры попались на ловле спаривающихся рыб в заказнике Карелии

Нарушителей обнаружили на территории природного заказника "Кижский".

Очередной инспекторский рейд на территории Кижского природного заказника прошел с 1 по 4 мая.

Сейчас идет нерестовый период (процесс спаривания и оплодотворение икры у рыб), поэтому использование сетей запрещено, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

В ходе рейда инспекторы заметили двух граждан, устанавливающих сети. Составлены протоколы об административном правонарушении. У нарушителей изъяли лодку с мотором и сеть.

В ходе рейда также были изъяты 6 рыболовных сетей общей длиной 250 м, принадлежащих неустановленным лицам.

Ранее троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске снизился до 2.1

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 16.11 6 мая составил 2.1 – на улице очень много людей. Более половины пользователей "Яндекс" приложений не соблюдают режим самоизоляции.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу на продление ареста Юрия Дмитриева

Свыше 150 деятелей российской культуры и науки призвали председателя суда освободить из-под стражи исследователя сталинских репрессий, который находится в СИЗО Петрозаводска, где выявлены больные коронавирусной инфекцией.

Верховный суд Карелии рассмотрит 7 мая апелляционную жалобу адвоката Виктора Ануфриева на решение городского суда Петрозаводска, который в конце марта продлил срок содержания под стражей известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери и находится под арестом в следственном изоляторе Петрозаводска. В конце апреля в СИЗО были выявлены заболевшие коронавирусом, этапированные в Карелию из соседней Ленинградской области.

Накануне рассмотрения адвокатской жалобы свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.

"Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься. Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием. Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности. Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик", – говорится в обращении, которое опубликовала "Новая газета".

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.

фото: © Министерство Культуры

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева, пишет ТАСС.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – сказала Усачева.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

фото: © паблик "Пожарная часть - 75 Соломенное"

В Петрозаводске на пожаре едва не погибли 30 куриц и две свиньи (ФОТО)

Пожар произошел утром в Соломенном, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.16 пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения пожара в хозяйственной постройке в Соломенном по адресу ул. Октября у дома №8, сообщается в паблике "Пожарная часть - 75 Соломенное".





В результате пожарным удалось спасти от огня 30 куриц и двух свиней.

Ранее деревянный гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии.

фото: pixabay

Почему власти не раздают населению деньги "с вертолета", объяснил министр финансов

Правительство России могло бы раздать населению деньги "с вертолета" в том случае, если у страны была бы возможность печатать резервные валюты, но такой возможности нет.

Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке", — объяснил министр. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к повторению ситуации 90-х годов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Десятиметровая инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске

Десятиметровую конструкцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны установили в сквере Вечный Огонь, сообщили в администрации Петрозаводска.

Инсталляция в виде слова "Победа" появилась в Петрозаводске в преддверии 9 мая. Десятиметровую конструкцию создали совместно с жителями карельской столицы. Арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны.

Конструкцию установили в сквере Вечный Огонь. Администрация города выражает благодарность всем петрозаводчанам, принявшим участие в создании инсталляции, а также Национальному архиву Республики Карелия.

Мэрия напомнила, что в 2019 году в рамках республиканской программы "Развитие культуры" мемориальный комплекс "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата" и прилегающую территорию реконструировали. Подрядчик отремонтировал парапеты из малинового кварцита и габбро-диабаза, установил дополнительные опоры уличного освещения, уложил брусчатку и устроил газоны. Также были заменены мемориальные плиты братской могилы. На них появилось 20 новых фамилий.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков на "прямой линии" расскажет, как в Карелии пройдет День Победы

Глава Карелии проведет "прямую линию", в ходе которой расскажет, как в период пандемии коронавируса в республике будут отмечать 9 Мая.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков анонсировал "прямую линию", в ходе которой планирует рассказать, как в этом году, в период пандемии коронавируса, будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы.

"Друзья! Близится один из самых главных и самых любимых наших праздников – День Победы, - написал Артур Парфенчиков. - В этом году мы отмечаем 75–летие этого великого события. К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы во многие наши планы, в том числе и в организацию торжественных мероприятий, памятных акций, которые традиционно проходят 9 мая. О том, как в Карелии пройдет День Победы в этом году, подробно расскажу во время прямой линии 7 мая".

Начало онлайн-трансляции пройдет на странице главы Карелии 7 мая в 13.00.

фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Приставы забрали у "бомбилы" в Карелии атрибуты такси

В Беломорске водитель получил штраф за то, что работал таксистом без разрешения, сообщили в УФССП Карелии.

Так, в ходе очередных рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД по Беломорскому району остановили автомобиль с установленным опознавательным фонарем легкового такси для проверки наличия документов на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров. При проверке выяснилось, что водитель не имеет разрешения на работу в качестве индивидуального предпринимателя.

Сотрудник ГИБДД составил протокол об административном правонарушении и изъял фонарь такси. Материалы были направлены в мировой суд района.

В отношении водителя вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией фонаря такси.

По информации приставов, постановление вступило в законную силу, должнику необходимо оплатить штраф в течение 60 дней.

В Управлении судебных- приставов отмечают, что в настоящее время участились случаи, когда автолюбители с целью дополнительного дохода занимаются частным извозом в нарушении Федерального закона. Поэтому напоминают, что согласно "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", утвержденных постановлений Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.1993, эксплуатация транспортных средств, имеющих на кузове или его боковых поверхностях цветографической схемы легкового такси и (или) на крыше - опозновательный фонарь запрещается, если у водителя автомобиля отсутствует разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров

Жителей Карелии просят посетить на короткой рабочей неделе Петрозаводскую станцию переливания крови.

На 6 мая остро необходима донорская кровь О(I) Rh (+), Rh (-), А (II) Rh (+), Rh (-), В(III) Rh (-), Rh (+), АВ (IV) Rh (-).В недостаточном количестве на станции также кровь АВ (IV) Rh (+), сообщается в паблике Станции переливания крови.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу Петрозаводск, улица Пирогова, 4А.

Напомним, режим работы станции переливания в майские праздники:

- 6-8 мая - прием доноров с 8-13 часов;

- 9-11 мая - не рабочие дни.

С 12 мая прием доноров в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что с 21 апреля станция временно не принимает доноров из районов республики.

фото: © Администрация Петрозаводска

"Деловая Россия" обеспечила волонтеров в Петрозаводске средствами защиты

Карельское региональное отделение "Деловой России" предоставило волонтерам перчатки и средства дезинфекции.

Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько передал в администрацию Петрозаводска защитные средства для волонтеров. Перчатки и средства дезинфекции предназначены для волонтеров, которые заняты в регистрации граждан, прибывающих из других регионов на железнодорожный вокзал карельской столицы.

В мэрии напомнили, что сотрудники администрации совместно с волонтерами собирают сегодня у всех приезжающих анкеты, рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в республике в связи с распространением коронавируса. Они же формируют списки для дальнейшего контроля за соблюдением режима самоизоляции.

В администрации Петрозаводска выразили благодарность "Деловой России" за предоставленные волонтерам средства защиты.

Ранее председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько обратился к главе республики с просьбой оказать поддержку телефонной справочной службе по быстрому поиску лекарств в аптеках.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Более 20 тысяч человек в России побороли Covid-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 165929 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10559, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 10102 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 86 человек. Всего умерли 1537 зараженных.

Всего выздоровели – 21327 человек (+1462 за сутки).

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

фото: pixabay

Подсчитано число отелей, сумевших продолжить работу в Карелии, несмотря на коронавирус

Подавляющее большинство отелей, турбаз и других коллективных средств размещения в Карелии закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Из 400 коллективных средств размещения работает лишь 54, и в этих местах размещения загрузка абсолютно минимальная", - сказал министр. Какие прогнозы были в туристической отрасли на этот год, и что теперь будет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".