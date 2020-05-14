Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Столица на Онего

Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация влияет на сроки окончания отопительного сезона в республике, сообщили в Минстрое региона.

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова, Минстрой проводит ежедневный мониторинг погодных условий и температурного режима для определения оптимального времени завершения отопительного сезона.

"Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний", - отметила Анна Борчикова.

Напомним, основанием для отключения отопления является следующее условие: среднесуточная температура должна составлять не менее 8 градусов тепла в течение 5 суток.

Ранее сообщалось, стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы.

фото: Столица на Онего

Сменился начальник аппарата мэрии Петрозаводска

Заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа Ольга Старикова написала заявление о выходе на пенсию.

Как стало известно "Столице на Онего", Ольга Старикова, возглавлявшая аппарат мэрии с мая 2016 года, написала заявление об уходе на пенсию с 14 мая.

Напомним, до этого Старикова занимала пост главы администрации Питкярантского района Карелии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на место Стариковой начальником аппарата мэрии Петрозаводска назначена Диана Евстигнеева, которая работала заместителем руководителя аппарата с 2017 года.



Диана Евстигнеева/фото ИА

фото: Столица на Онего

Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

О новом графике отключения горячей воды "Столице на Онего" сообщила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова. По ее словам, в Петрозаводске сроки сдвинуты предварительно на 24 июня. В микрорайоне Ключевая вода исчезнет из кранов горожан в июле-августе.

"К сожалению, совсем отказаться от планового отключения горячей воды нет возможности, так как в это время проводятся обязательные регламентированные работы", - отметила заместитель министра.

Изменение сроков профилактических отключений связаны с эпидемиологической ситуацией из–за коронавируса и нахождением людей в режиме самоизоляции.

"Чтобы не вносить в жизнь граждан дополнительных неудобств, принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске", - пояснила Анна Борчикова.

Напомним, в прошлом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска состоялось во второй половины июня, однако на Ключевой оно началось уже 28 мая.

фото: © pixabay.com

Шесть новых случаев Covid-19 выявлено в Карелии за минувшие сутки

В Карелии за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 6 человек, сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день общее число заболевших Covid-19 в республике составляет 194 человека.

Из шести новых случаев: один человек заболел в Петрозаводске, один – в Ильинском сельском поселении (Олонецкий район), 4 – в Сегеже.

"Все новые заболевшие контактировали с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Всего выздоровели 59 человек.

Проведено 24320 исследований (+ 653 за сутки).

На самокарантине находятся 6224 человека (-144 за сутки) и по-прежнему 26 – в местах обсервации.

Напомним, согласно статистике за 13 мая, в Петрозаводске были выявлены новые очаги инфекции с неустановленными источниками.

фото: © dtpptz.ru

Автомобиль ДПС снес светофор на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием полицейского автомобиля произошла на пересечении улиц Шотмана и Разина, сообщает ДТП ПТЗ.

В минувшую среду патрульный автомобиль ДПС двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Шотмана. При совершении правого поворота на мокром после дождя асфальте машину занесло, после чего она выехала на угол перекрестка и врезалась в светофор. Возможно, водитель уходил от столкновения с велосипедистом, пересекающим проезжую часть улицы Разина по линии тротуара, не спешившись, пишет ДТП ПТЗ.

Обошлось без жертв.

Как dtpptz прокомментировали в пресс-службе МВД Карелии, по факту ДТП со служебным автомобилем проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение.

Происшествие попало в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее микроавтобус упал в кювет после столкновения на въезде в Петрозаводск.

фото: 1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия / ВК

В Петрозаводске люди в спецодежде уничтожили частицы коронавируса на входе в БСМП (ФОТО)

Сотрудники пожарно-спасательной части провели дезинфекцию территории на входе в больницу скорой медицинской помощи в столице Карелии.

Личный состав четвертой пожарно-спасательной части по охране Петрозаводска провел обработку горбольницы. Об этом сообщает паблик спасателей в соцсети.

"В лёгких защитных костюмах и дыхательных аппаратах сотрудники дезинфицировали входы здания и прилегающую территорию. При такой обработке на все поверхности распыляется специальный раствор, эффективно уничтожающий бактериальные клетки. Цель мероприятий - минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал, кого и где в республике лечат от коронавируса.

фото: © кадр из видео

Посетителя ночного клуба в Петрозаводске избили на глазах у толпы (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в избиении, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина в белой рубашке в феврале этого года избил посетителя одного из ночных клубов города.

Любую достоверную информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефону: +7-999-094-55-89. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, на территории этого же увеселительного заведения в конце 2019 года произошла еще одна драка.

фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Парфенчиков рассказал о дорогах Карелии, которые ждет ремонт

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о региональных трассах, где весной ведутся активные ремонтные работы.

Парфенчиков рассказал в соцсети, что на данный момент рабочие компании "ПСК Строитель" ведут ремонт участков автодороги "Петрозаводск - Суоярви".

"Они уже заменили четыре водопропускных трубы, на отрезке с 59-го по 70-й километры сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Обновление этой дороги продолжим и в следующем году", - сказал губернатор.

В Петрозаводске подрядная организация "АБЗ-Дорстрой" приступила к асфальтированию Муезерской улицы, а на набережной Варкауса выполняется замена бортового камня на тротуаре. Ранее компания выполнила ремонт дорожного покрытия на улице Гвардейской.

По словам главы Карелии, продолжается ремонт трассы "Шуйская – Гирвас", где ведется замена водопропускных труб, фрезерование старого асфальтобетона, а также дороги "Олонец - Питкяранта - Леппясилта", где тоже выполняется укладка труб, фрезеровка старого покрытия. Идет монтаж систем наружного освещения вдоль региональных дорог в поселках Видлица и Салми.

"Только в рамках нацпроекта "БКАД" в этом году мы обновим более 140 километров республиканских и муниципальных дорог. Предусмотрен ремонт участков трасс "Кола» - Калевала - Лонка", "Олонец - Верховье", "Подъезд к поселку Дорожников", а также участков дороги "Крошнозеро - Эссойла". На средства национального проекта дорожники приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог.

фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Новый руководитель карельского Погрануправления прошел "горячие точки"

В Пограничном управлении ФСБ России по Карелии сменился руководитель.

Как стало известно "Столице на Онего", 51-летний генерал-майор Роман Земцов, возглавлявший карельское Погрануправление с сентября 2012 года, вышел на пенсию, а на его место назначен 58-летний генерал-лейтенант Андрей Журавин, приступивший к работе с 12 мая.

Андрей Михайлович Журавин приехал в Карелию из Краснодара, где с октября 2016 года возглавлял Погрануправление Краснодарского края.

До назначения начальником погрануправления Краснодарского края Андрей Журавин проходил службу в должности начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия – Алания.

В погрануправлении Алании отмечали, что Журавин – "человек с большим профессиональным опытом – это и Северный Кавказ, и Дальний восток, и Армения".

фото: © dtpptz.ru

Внедорожник устроил массовое ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Гоголя внедорожник, проезжая перекресток, снес "девятку", которая от удара задела иномарку.

В минувшую среду, 13 мая, в 17.37 на пересечении улиц Гоголя и Анохина столкнулись три автомобиля автомобиля - ВАЗ-2109, Daewoo Nexia и внедорожника Chevrolet Niva.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", ВАЗ-2109 выезжал на перекрёсток, двигаясь по улице Анохина со стороны центра, в это же время Niva двигалась по главной дороге, по улице Гоголя вниз.

Внедорожник протаранил "девятку", оказавшуюся у него на пути. От удара "ВАЗ" отлетел на автомобиль Daewoo Nexia, который ожидал своей очереди проезда перекрестка.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации ГИБДД Петрозаводске, в ДТП пострадал 38-летний водитель "девятки", ему оказана разовая медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: kgkm.karelia.ru

"Мы заложим себе мину замедленного действия"

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов объяснил, почему реконструкция Нацмузея исключена из ФЦП к юбилею Карелии

Виктор Россыпнов на заседании профильного комитета карельского парламента заявил, что реконструировать Национальный музей республики в рамках федеральной целевой программы невозможно, поскольку необходимая документация для проведения работ не готова. Россыпнов подчеркнул, что вхождение в проект на таких условиях равнозначно "мине замедленного действия".

"Действительно, срок разработки проектно-сметной документации – год. И мы понимаем, что мы ни при каких возможных вариантах не можем этот объект исполнить в рамках федеральной целевой программы. … Данное решение вынужденное, единственно возможное. Мы не можем сейчас просить деньги на тот объект, который не сможем до конца 2021 года построить. Мы заложим себе мину замедленного действия, это же очевидно. Кроме того, там будут недостоверные данные, если мы заявимся на объект до 2021 года. Мы только к лету следующего года в лучшем случае получим ПСД с главгосэкспертизой. Без ПСД мы не можем получить финансирование на строительство", - заявил министр.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД

В нынешнем году в республике зарегистрировано 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных.

Удивительно, но первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус, но карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда.

Читайте подробнее в материале "Почему мы не ходим в магазин в презервативе?"

фото: © фото предоставлены жителями ЖК "Университетский"

Жители микрорайона Петрозаводска возмущены, что добраться домой по нормальной дороге могут только рискуя получить штраф

Жителей ЖК "Университетский" в Петрозаводске поставили перед нелегким выбором.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители ЖК "Университетский", которые столкнулись с серьезной проблемой – отсутствием подъездной дороги к их домам.

"Ежедневно мы, наши дети и пожилые родители вынуждены использовать только один способ въезда и выезда, представляющий собой необустроенный, неосвещенный грунтовый проезд, который является и ни улицей, и ни дорогой, а просто земельным участком, предоставленным застройщику для строительства инженерных сетей, и вынужденный стать для нас единственным возможным путем, связывающим нас с основной частью города," – рассказала Ольга Петля, жительница ЖК "Университетский".

Как пояснили жильцы, проезд к "Университетскому" через улицу Лучистую альтернативой не является: некоторые местные жители были не в восторге от возросшего дорожного трафика через их территорию, и начали устраивать препятствия для свободного проезда. Сначала были установлены ворота (впоследствии спиленные по решению администрации), затем начали ставить бетонные блоки. В конце концов, местные жители добились установки дорожных знаков, запрещающих сквозной проезд по улице Лучистой, и жителей ЖК "Университетский" начали регулярно штрафовать.

"Проезд стал платным, штраф, в среднем, где-то полторы тысячи. То есть выход у нас такой – или оплачиваешь штраф, или добираешься домой по воздуху, как птица. Другого пути у нас нет", – рассказал житель ЖК "Университетский" Алексей.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: © архив ИТАР-ТАСС

Три человека сгорели на пожаре в жилом доме в поселке Карелии

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 14 мая в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар. При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали.

Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее пожарные вывели жителя поселка Летнереченский из горящего дома.

фото: © Столица на Онего

Отреставрированная за 800 млн рублей Нацбиблиотека Карелии нуждается в очередном многомиллионном ремонте

Ремонт Национальной библиотеки Карелии требует очередных миллионных вложений, сообщил глава республиканского Минкульта Алексей Лесонен депутатам парламента.

Профильный комитет карельского парламента 13 мая заслушал информацию регионального Минкульта о ходе ремонтных работ в Национальной библиотеке республики и о степени готовности к мероприятиям, посвященным 100-летию Карелии.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен заявил, что в летний период здание Нацбиблиотеки ждет очередной этап ремонта.

"На эти цели выделены средства в размере 11, 5 миллионов рублей – на проведение ремонтных работ. Сейчас заключены два контракта. С ООО "Дракар" - которое завершает работы по самому балкону, по системе дренажа, по гидроизоляции и так далее. Еще один контракт с "Техносервисом" заключен на производство работ по ремонту внутренних помещений. И отдельно после завершения работ по гидроизоляции балкона будет заключен (контракт – ред.) на работы по косметическому ремонту фасадов Национальной библиотеки. Эти работы будут проводиться в июне-июле этого года", - рассказал Лесонен.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Карелии разыскивают двух мужчин, пропавших на рыбалке

Мужчины отправились на рыбалку в Медвежьегорском районе рядом с деревней Челмужи, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В течение 14 часов спасатели осуществляли поиск двух пропавших мужчин, предположительно утонувших на рыбалке 9 мая.



С помощью видеокомплекса было проведено обследование дна Онежского озера площадью 250 на 300 метров и совершено 5 водолазных спусков. Пострадавшие не обнаружены.



Дальнейшие поиски продолжаются с привлечением спасателей из Петрозаводска и гидролокатора, который срисовывает рельеф дна и обладает наибольшей точностью.

Ранее в Калевальском районе снегоход с тремя рыбаками провалился под лед – погиб мужчина.

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске автоинспекторы гонялись за пьяным водителем с пассажиром в багажнике (ВИДЕО)

Ночная погоня инспекторов ДПС за пьяным водителем ВАЗ-2114 по улицам столицы Карелии попала в объективы видеокамер.

Как сообщает ДТП ПТЗ, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 мая в 01:13. Судя по видео, преследование нарушителя началось во дворах на улице Пограничная и закончилось на Лесном проспекте.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, 8 мая около часа ночи внимание инспекторов ДПС привлек нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля ВАЗ-2114. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал. Автоинспекторам пришлось устроить погоню за нарушителем.

В районе дома №55 по Лесному проспекту водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, вылетев за пределы проезжей части.

Выяснилось, что нарушитель 1999 года рождения был подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя.

В салоне "легковушки" находилось несколько пассажиров, а один молодой мужчина был в багажнике. Как он пояснил, сделал это "шутки ради".

За нарушения ПДД РФ в отношении водителя, 1999 года рождения, составлено семь административных материалов.

Момент погони запечатлели очевидцы и видеокамеры компании "Ситилинк".

Ранее юный водитель без прав не смог уехать от сотрудников ГИБДД Карелии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

Начальника Калевальского лесничества обвиняют в получении взятки

Начальнику Калевальского лесничества предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

В минувшую среду, 13 мая, сотрудники Костомукшского Следкома и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РК задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки.

Сегодня судья Ишхан Сафарян с участием прокурора Владимира Ушанова в Костомукшском городском суде рассматривает ходатайство Костомукшского Следкома об аресте начальника Калевальского лесничества, которому предъявлено обвинение по статье 290 часть 5 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Защищает в суде задержанного начальника лесничества адвокат Роман Масалев.

По имеющейся информации, в настоящий момент речь идет о взятке в 30 тысяч рублей, однако, по данным нашего издания, этот эпизод, скорее всего, не единственный. Мзду руководитель лесничества брал вместе с подчиненными за сокрытие правонарушений в освоении лесов, а проще говоря, за то, что закрывал глаза на незаконные рубки.

Отметим, что за аналогичное преступление 13 мая был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.

фото: © pixabay.com

Спасатели Петрозаводска освободили палец подростка из "металлического плена"

Инцидент произошел вечером 13 мая, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.29 в пожарную службу Петрозаводска обратились сотрудники Детской республиканской больницы.

К ним обратился подросток, у которого с пальца не снималась металлическая шайба.

Спасатели с помощью ножовки по металлу освободили палец ребенка.

Ранее сообщалось, что двум детям из Петрозаводска понадобилась помощь спасателей.

фото: © pixabay.com

В Карелии решили не отменять весеннюю охоту на медведя

Постановление об этом 14 мая подписал глава республики Артур Парфенчиков. Охота на бурого медведя разрешается с момента подписания документа до 25 мая, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на Минприроды.

Такое решение принято исходя из поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемиологического распространения Covid-19, а также в связи с многочисленными обращениями от охотников.

Охотники могут использовать ранее выданные разрешения для охоты в общедоступных охотничьих угодьях. Если у охотника нет разрешения, он может обратиться в Минприроды Карелии по телефону 8(8142)-796747, чтобы получить дополнительную информацию по квотам. Охотники, которые желают охотиться в закрепленных угодьях, должны обратиться к охотпользователям.

Кроме того, Минприроды Карелии объявляет о том, что 25 мая начнется прием заявлений на добычу кабана, охота на которого открывается 1 июня.

Прием заявлений будет приниматься строго в соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции и с нормами административного регламента по выдаче разрешения на охоту.

Ранее сообщалось, что в Карелии намерены отменить охоту на медведя, которая традиционно начинается с 15 апреля, а также спортивную и любительскую охоту с 1 мая.

фото: Антон Вергун/ТАСС

Экспериментальный налог для самозанятых готовятся ввести в Карелии

Карелия может войти в число регионов, которые присоединились к эксперименту по изменению налогового режима.

Проект закона о введении на территории республики налога на профессиональный доход подготовлен Минфином Карелии по поручению главы республики Артура Парфенчикова и направлен в Заксобрание в качестве законодательной инициативы. Его рассмотрение планируется на ближайшем заседании карельского парламента.

Налог на профессиональный доход является специальным налоговым режимом для самозанятых граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске зафиксирован низкий индекс самоизоляции

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 14 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 14 мая в 15.30 составил 1.9 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

фото: © Столица на Онего

Четверо рыбаков утонули в Карелии с начала мая

Тела трех мужчин еще не найдены, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Водоемы Карелии уже открылись, лед сошел, и рыбаки нередко отправляются для ловли рыбы на Онежское, Ладожское, а также на другие небольшие озера.

Так, в начале мая текущего года в Медвежьегорском, Сегежском и Питкяранском районах утонули четыре рыбака.

Спасатели продолжают поиски двух рыбаков из Медвежьегорского района.

Напомним, мужчины ушли на рыбалку 9 мая и не вернулись.

Жителям Карелии настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на открытых водоемах в весенне-летний период.

фото: © depositphotos

Госдума приняла ряд существенных изменений и дополнений в избирательное законодательство

Государственной Думой РФ 13 мая одобрены законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы.

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы".

Поправки допускают проведение голосований через интернет, с использованием портала "Госуслуги", а также по почте. Ранее для проведения дистанционных голосований требовалось принимать отдельные акты. Новые правила не распространяются на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, оно регламентируется отдельным законом.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что и голосование по почте, и дистанционное электронное голосование ранее уже проводились в регионах России.



"Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте – такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции", – сказал Булаев.

Согласно документу законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Отмечается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе региона, но оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей. Также уточняются требования по заполнению подписных листов. Так, теперь избиратель в подписном листе собственноручно обязан проставить не только подпись и дату ее внесения, но и свои фамилию, имя и отчество.

Кроме того, устанавливаются ограничения пассивного избирательного права для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение ряда преступлений средней тяжести. Теперь такие граждане России не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В России за последние сутки выздоровели более 5 тысяч заразившихся коронавирусом

На 14 мая в России зарегистрировано 252245 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9974, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни.

Вчера было выявлено 10028 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 93 человека. Всего умерли 2305 зараженных.

Всего выздоровели – 53530 человек (+5527 за сутки).

Напомним, в Карелии на 14 мая общее число заболевших Covid-19 составляет 194 человека.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Минздрав озвучил идею о запрете продажи алкоголя до 21 года

В министерстве здравоохранения задумались о запрете на продажу спиртного гражданам до достижения ими 21 года.

Во время режима самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса, в России стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Поправка в Конституцию о защите исторической правды станет геополитическим щитом России, считает политолог

Одна из поправок в Конституцию Российской Федерации, которую предложено одобрить гражданам в ходе всероссийского голосования, касается необходимости закрепления в Основном законе защиты исторической правды.

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается" - говорится в проекте Статьи 67 Конституции России.

Насколько важна и актуальна эта поправка сейчас, когда предпринимаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, рассказал известный карельский политолог Анатолий Цыганков.

"75 лет назад завершились бои на фронтах Второй мировой войны, но в последние годы разгораются не менее смертоносные сражения - теперь уже идеологические.

Мало знать историческую правду, её ещё надо уметь защищать. Совсем недавно, какие-нибудь с десяток лет назад, никому бы и в голову не пришло ставить под сомнение тот факт, что граждане СССР ценой своих жизней – 27 миллионов человек погибли – спасли мир от нацизма. Это был для всех неопровержимый исторический факт, отложившийся в документах, свидетельствах очевидцев. Казалось, что это незыблемая геополитическая основа, на которой устойчиво стоит современный мир. И вот на памяти поколения, раздавившего гадину нацизма, при жизни здравствующих ещё свидетелей Великой Отечественной войны, и немногих остающихся участников военных сражений (таких всё меньше и меньше на планете), разворачивается гнусная фальсификация истории Второй мировой войны, когда политики США и Западной Европы ставят на одну доску фашистскую Германию, развязавшую мировую войну, и Советский Союз, страшно пострадавший от войны и ценой жизни своих граждан спасший весь мир".

По мнению политолога, необходима законодательная основа, усиливающая дипломатические позиции России в этой геополитической схватке.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Городской суд Петрозаводска будет рассматривать только срочные дела в условиях пандемии

Городской суд Петрозаводска закрыт до конца мая: предполагается рассмотрение только безотлагательных дел.

Доступ для граждан в Петрозаводский суд с 14 по 25 мая закрыт. Рассмотрение дел и материалов осуществляться не будет.

При этом в Петрозаводском суде в этот период будут рассматриваться только дела безотлагательного характера; дела и материалы, рассматриваемые без вызова сторон, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии проведет круглый стол с предпринимателями онлайн

Глава республики Артур Парфенчиков объяснит представителям бизнеса, как работать в условиях пандемии коронавируса.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что 18 мая готов к общению с местными предпринимателями.

"Друзья, мне поступает немало предложений о том, как можно организовать безопасную работу наших предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД, с которых ограничительные меры пока не сняты. Я открыт для диалога, и готов рассмотреть любые рациональные идеи. Поэтому в понедельник, 18 мая, вновь проведем круглый стол с нашими предпринимателями. В режиме видеоконференцсвязи вместе обсудим все предложения, а также меры поддержки для нашего бизнеса", – пишет Артур Парфенчиков.

Круглый стол пройдет в социальной сети. Начало мероприятия в 15.00.

Ранее глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности после ослабления ограничительных мер из-за коронавируса останутся под запретом.

фото: Ростислав Кошелев/Интерпресс

Желающие взять кредиты будут получать предупреждение о высоких рисках

В Госдуму внесен законопроект о маркировке рекламы кредитов напоминанием о рисках для заемщиков.

Суть проекта заключается в том, чтобы дополнить часть 3 статьи 28 Федерального закона о рекламе (от 13 марта 2006 года № 38-Ф3).

После корректировки статья обяжет сопровождать рекламу услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

"Принятие законопроекта будет способствовать более взвешенному принятию решения о заключении договора кредита (займа), повышению достоверности рекламы финансовых продуктов и финансовой грамотности населения", — говорится в пояснительной записке.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".