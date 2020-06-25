Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Столица на Онего

Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Финские власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в РФ.

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, об этом заявила министр внутренних дел соседней с Карелией страны Мария Охисало.

По ее словам, в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. При этом власти Финляндии оценивают эпидемиологическую ситуацию в России как серьезную: в стране зафиксировано около 600 тысяч официальных случаев инфицирования коронавирусом.

"Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних", - сказала Охисало.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин собирается посетить Карелию

Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Столетие республики отмечалось 8 июня, пишет издание "РИА Новости".

"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", – сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске появились "Медведь" и буква финского алфавита, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе в центре города появились еще два украшения –скамейка "Медведь" и фигура "Расставим все точки на "А". Монтаж объектов уже завершен.





Напомним, центральную часть города украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев) уже установлены.





В ближайшее время в Петрозаводске появятся "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 7 человек.

Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 71-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 714 пациентов, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 1133 человека, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 24 новых случая COVID-19 подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека.

Выздоровели 477, за минвушик сутки выписаны по выздоровлению 8 человек: в Петрозаводске - 5, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) - 2, также выписан еще 1 рабочий АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 71752 исследования на коронавирус (+1373 за сутки).

На самокарантине в Карелии находятся 1398 человек (-13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 35 человек (-4 за сутки).

фото: страница Эмилии Слабуновой в Facebook

Депутат парламента Карелии пришла на отчет губернатора в футболке с принтом против конституционных поправок (ФОТО)

Карельский законодатель объяснила свою акцию необходимостью выражения протеста против "неконституционности происходящего".

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова пришла 25 июня на заседание республиканского парламента в футболке с принтом против конституционных поправок. Сегодня перед карельскими депутатами выступает глава региона Артур Парфенчиков, который отчитывается о работе своего кабинета министров за прошлый год.

"Вопросов о поправке в Конституцию нет, но считаю важным выразить протест против неконституционности происходящего", - написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook. Напомним, карельские "яблочники" предлагали республиканскому парламенту внести свои поправки в Конституцию России, но они не были поддержаны депутатским корпусом.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.

В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля.

После вывоза старых материалов были проведены отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое.













Также для пешеходов смонтирован поликарбонатный навес над лестничным спуском.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел преображение подземного перехода у ж/д вокзала.

фото: pixabay

Автовладельцев с 1 июля ждут новшества по медосмотру и тюнингу авто

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве о медосмотре при получении прав, регистрации тюнингованных и праворульных авто.

Например, начнет действовать новый порядок проведения медосвидетельствования для получения или продления водительских прав. Тем, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, теперь придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи. Для всех остальных правила медосмотра останутся прежними.

Какие еще изменения ждут автовладельцев с 1 июля, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Знаменитый шпиль железнодорожного вокзала в Петрозаводске меняют на новый (ФОТО)

Сегодня работники приступили к демонтажу старого шпиля ж/д вокзала в Петрозаводске.

Огромный кран "завис" над железнодорожным вокзалом в Петрозаводске.

Сейчас наш фотокорреспондент Николай Смирнов находится на месте и сообщает, что исторический 17-метровый шпиль демонтируют. Над вокзалом поднимется новый шпиль, который изготовили в Санкт-Петербурге.

Напомним, в городе полным ходом идет ремонт ж/д вокзала. Реконструкцию планируют завершить в третьем квартале 2020 года.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Карелии рассказал, как можно остановить распространение коронавируса

Артур Парфенчиков ознакомил с оперативной информацией по коронавирусу в Карелии, а также рассказал о соблюдении правил, которые помогут остановить распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 24 новых случая COVID-19: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

По словам главы Карелии, сейчас заболеваемость коронавирусом в республике носит волнообразный характер.

"Для того, чтобы остановить распространение инфекции, важно ответственное использование средств индивидуальной защиты и исключение контактов, особенно с теми, кто вернулся из поездки за пределы своего населенного пункта, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - Правила чрезвычайно просты, но эффективны. Давайте соблюдать их вместе. Потому что от каждого зависит, как быстро мы сможем победить эту напасть".

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека. Выздоровели 477.

фото: правительство РК

Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов

Включение Карелии в перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем было инициативой главы республики – это позволило получить 5 млрд рублей из федерального бюджета.

Такое заявление сделал сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, по мнению которой, попадание Карелии в список аутсайдеров – свидетельство провала федеральной программы по подготовке к 100-летию республики. "Пусть называют как хотят. Это я добивался включения республики в этот список. Регионы стояли в очередь, чтобы туда попасть. Мы получили 5 млрд, а как будут называть Карелию…" - ответил губернатор. Чего ждет Москва от регионов, попавших в список аутсайдеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов

Назначен первый замминистра спорта Карелии

Эту должность занял Антон Чивин, ранее работавший в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в Минспорта Карелии, сегодня, 25 июня, к обязанностям первого заместителя министра спорта Карелия приступил Антон Чивин, ранее возглавлявший отдел физической культуры и спорта городской администрации.

С поста руководителя отдела физической культуры и спорта Антон Чивин ушел 24 июня. Поэтому в данный момент его место никто не занял.

В 2010 году он окончил Карельскую государственную педагогическую академию, работал тренером-преподавателем в МУ "СШОР №3".

С 2010 по 2018 годы был генеральным секретарем Карельской Региональной Федерации легкой атлетики

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции

Судебное заседание в очередной раз проходит в закрытом для прессы режиме.

Верховный суд Карелии приступил 25 июня к рассмотрению коллективного административного иска жителей республики, которые потребовали отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы региона Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Заявителями иска выступил 31 человек, однако на первое заседание суда из них пришли только двое – Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Как пояснила "Столице на Онего" Анастасия Анушина, они требуют признать недействительным и незаконным пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 30 марта 2020 года. Этим пунктом карельский губернатор обязал население региона не покидать места проживания до отмены режима повышенной готовности, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных, а также осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжениями республиканского руководства.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день введенные ограничения почти полностью сняты, и пункт 8.4 распоряжения главы республики Артура Парфенчикова N127-р фактически оставляет на самоизоляции только тех, кто прибыл из-за границы, мы считаем, что сам этот пункт был незаконен. Мы не собираемся отказываться от исковых требований, но уточним их", - сказала Анастасия Анушина перед началом судебного заседания.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте подробнее об иске в статье "Жители Карелии оспорят режим самоизоляции в суде".

фото: © Столица на Онего

Жителей Карелии предупреждают о многочисленных изменениях в расписании автовокзала

С 26 июня введут новые рейсы, сообщили в "Карелавтотрансе".

Вводятся рейсы:

- № 102 "гарн.Бесовец" в 9.05, 11.05 и 17.15 ежедневно (обратно в 9.55, 11.55 и 18.05);

- №117Б "Виданы/гарнизон Бесовец" в 7.15 ежедневно (из Видан в 8.00, из гарнизона в 8.15);

- №122 "Вилга" в 6.50 и 21.00 ежедневно (обратно в 7.30 и 21.30);

- №134 "Дачи Бесовец, 13 км через Н.Вилгу в 8.10 и 17.30 ежедневно (обратно в 8.50 и 18.10);

- №136 "Порожки через Чалну" в 9.30 и 18.45 ежедневно (обратно в 10.30 и 19.45);

- №103 "Чална" в 11.40 ежедневно (обратно в 12.25);

- №108 "Машезеро" в 11.45 и 15.10 ежедневно (обратно в 12.40 и 16.05);

- №109 "Шапшезеро через Лососинное 16 км" в 13.35 ежедневно (обр. в 14.45, из Лос. в 14.10 и 15.10);

- №113 "Лососинное 16 км/Шапшезеро/Машезеро" в 7.45 и 18.45 ежедневно;

(из Лососинного 16 км в 8.20 и 20.30, из Шапшезера в 9.00 и 19.50, из Машезера в 8.40 и 20.10);

- №111 "Пиньгуба" в 16.00 ежедневно (обратно в 17.05);

- №121 "ст. Деревянка" в 6.35 по будням и 19.05 ежедневно (обратно в 7.40 и 20.20);

- №607А "Кудама/Малая Суна" в 15.00 по воскресеньям и 18.00 по пятницам (из Кудамы в 17.00 по вс и в 20.15 по пт, из Малой Суны в 17.45 по вс и в 19.30 по пт).

Изменяются рейсы:

- №112 "Верховье ч/з Бесовец" в 9.00, 12.00, 16.45 и 19.00 переносятся на 8.00, 12.10, 16.15 и 19.15 (обратно в 8.55, 13.05, 17.10 и 20.10);

- №102 "гарн. Бесовец" в 10.30, 13.00 и 17.45 переносятся на 10.05, 13.10 и 18.15 (обратно в 10.55, 14.00 и 19.05);

- №104А "д. Падозеро через 28 км" в 8.45, 11.00, 13.30, 15.30 и 17.35 переносятся на 8.15, 10.30, 13.00, 15.15 и 17.45;

- №105 "Падозеро, 28 км" в 19.30 переносится на 19.45 (обратно в 20.40).

Отменяются рейсы:

- №110 "Машезеро/Шапшезеро" в 7.45 и в 18.45 (вместо них введены в это же время рейсы № 113 "Машезеро/Шапшезеро/ Лососинное 16 км".



Ранее сообщалось, что автобусное сообщение с Зимником могут открыть уже 1 июля.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Финский журнал опубликовал статью о попытках исказить историю Сандармоха

Историк из Карелии Ирина Такала развеяла "научную гипотезу" о якобы расстрелянных финнами в Сандармохе советских военнопленных.

Финский журнал Suomen kuvalehti опубликовал 22 июня большую статью карельского историка Ирины Такала "Российские исследователи обвинили финнов в убийстве военнопленных: документы свидетельствуют о систематическом искажении истории ". В этом материале доцент института Истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета досконально разбирает гипотезу своих коллег Сергея Веригина и Юрия Килина о том, что на мемориальном кладбище "Сандармох" в окрестностях Медвежьегорска могли быть захоронены советские военнопленные, расстрелянные финнами во время Великой Отечественной войны.



Статья Ирины Такала в Suomen kuvalehti

Как отмечает Такала, для подтверждения этой "научной гипотезы" Российское военно-историческое общество организовало в Сандармохе раскопки в 2018-2019 годах, которые, по оценке историка, были проведены "непрофессионально и без необходимых разрешений, что привело к неодобрению широкого круга граждан". "Результаты исследований останков нескольких раскопанных людей до сих пор не опубликованы, – отметила Ирина Такала. – Многие воспринимают действия Российского общества военной истории и петрозаводских профессоров как попытку переписать историю и изменить смысл Сандармоха".

Доцент ПетрГУ обратилась в своей статье к книге "Загадки Сандармоха", написанной Сергеем Веригиным и петрозаводским журналистом Армасом Машиным и изданной в прошлом году в Финляндии известным пророссийским общественным деятелем Йоханом Бэкманом. Ирина Такала довольно подробно разбирает факты, упомянутые в книге, и приходит к выводу, что ни один из них не является доказательством "научной гипотезы" Веригина и Килина. Более того, Такала приводит в статье конкретные ошибки своего коллеги Веригина, которые она объясняет плохим знанием финских источников.



Ирина Такала и директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. Фото: Столица на Онего

"Читатель с нетерпением ждет доказательств, подтверждающих эту гипотезу, – пишет Такала. – Интервью, которое предшествовавшее публикации книги, обещало выводы, основанные на уникальных документах из фондов Центрального архива ФСБ. Они должны были доказать факты массовых казней в лагерях, уничтожение останков военнопленных, которых использовали для строительства военных укреплений в районе Медвежьегорска, и казни военнопленных финнами в Сандармохе. Указанные документы представляют собой рассекреченные в 2015 году материалы контрразведки СМЕРШ Карельского фронта, касающиеся деятельности финских лагерей для военнопленных в районе Медвежьегорска 1943–1944 гг. Эти материалы включают в себя записи допросов шести человек и отчеты по ним о пяти лагерях".

Карельский историк напомнила, что эти документы уже появились в Интернете в 2017 году, и с ними может ознакомиться любой желающий. Однако, по словам Ирины Такала, протоколы допросов СМЕРЩа являются специальным источником и требуют тщательной проверки.

"Но даже эти материалы показывают, что расстрелы в Медвежьегорске были, по сути, не массовыми казнями, а скорее – редкими исключениями, – подчеркнула Такала. – В протоколах не упоминается ни одно из мест казни. Они просто описывают на основании показаний допрошенных повседневную жизнь лагерей, их расположение и планы этажей, распорядок дня, места приема пищи и размещения заключенных, управление лагерем и охрану".

Отметим, что мемориальное кладбище "Сандармох" в окрестностях карельского города Медвежьегорска известно во всем мире как место захоронения жертв сталинских репрессий.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Коронавирус не помешал реализации планов по развитию транспортной инфраструктуры Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в итоговом отчете в парламенте республики рассказал о транспортной коммуникации с регионом.

Сегодня, по словам руководителя Карелии, совершенствуется качество и доступность транспортной коммуникации с регионом.

"Организованы авиарейсы компании "Победа" до Москвы, осуществлялись авиационные перевозки в Сочи, Анапу, Симферополь, Архангельск и Череповец, - сказал Артур Парфенчиков. - Проведена работа по организации авиационного сообщения с Финляндией, Мурманском и Калининградом. Ситуация с коронавирусом вынудила отложить открытие этих рейсов, но не отказаться от них".

Также глава республики отметил, что до двух пар поездов в день увеличен объем движения поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала, начал курсировать ретропоезд "Рускеальский экспресс", двухэтажными вагонами обновлен состав фирменного поезда "Петрозаводск-Москва", где количество пассажирских мест выросло на 30 процентов, и открыто движение поезда "Ласточка" между Петрозаводском, Великим Новгородом и Псковом.

"Долгожданные позитивные перемены происходят в сфере внутрирегиональных пассажирских перевозок, - отметил Парфенчиков. - При поддержке федерального центра закуплены 29 автобусов пригородного и междугороднего сообщения".

Упомянул в своем выступлении перед парламентариями и такие два крупных объекта транспортной инфраструктуры, как аэропорт и железнодорожный вокзал.

"К юбилею республики завершается реконструкция железнодорожного вокзального комплекса в Петрозаводске, - сказал Артур Парфенчиков. - Построено здание аэровокзала аэропорта "Петрозаводск".

фото: © Николай Смирнов

Фотограф запечатлел перерытую набережную Петрозаводска (ФОТО)

По информации городской администрации, первый этап реконструкции завершится к концу августа.

Напомним, подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.





Подрядчик проведет ремонт подпорных стен и покрытий смотровых площадок, очистит и восстановит каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновит асфальтовую площадку у здания Дворца торжественных церемоний, отремонтирует центральные дорожки, обустроит подходы к объектам галереи современного искусства (подаркам городов-побратимов).

Общая стоимость работ составляет 83,9 млн рулей.

Ранее в честь юбилея республики в парке Победы вблизи Онежской набережной был установлен арт-объект "Карельский лес – формула древостоя".

Вчера, 24 июня, сотни горожан простояли на набережной в ожидании эскадрильи, но так ее и не увидели.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска подала в суд на перевозчика, нарушившего требования в условиях COVID-19

Компании-перевозчики, нарушившие действующие во время пандемии требования, будут привлечены к ответственности, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В автобусах некоторых маршрутов не проводится дезинфекция салонов, не всегда соблюдается "масочный режим", отсутствуют средства для обработки рук. На одну из транспортных компаний администрация направила материалы в Петрозаводский городской суд. Также составлен протокол на другого недобросовестного перевозчика. Проверки городского общественного транспорта будут продолжены. Сообщить о нарушении требований, связанных с распространением коронавируса, в том числе на ненадлежащее состояние салонов транспортных средств, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 051. Ранее посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима".

фото: © "Республика"/ Максим Алиев

"Карелкоммунэнерго" не собирается поставлять тепло и горячую воду в Пудож в новом сезоне

ГУП "Карелкоммунэнерго" снимает с себя с 1 июля полномочия поставщика тепловой энергии в Пудоже, несмотря на заявления главы Минстроя Карелии не оставлять город без тепла.

Руководство государственного предприятия сообщило собственнику котлов в местных котельных – ООО "Рига" – о передаче полномочий по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения.



"С 01.07.2020 г. ООО "Рига" становится теплоснабжающей организацией на территории Пудожского городского поселения. Руководитель теплоснабжающей организации несет персональную ответственность за организацию бесперебойного теплоснабжения потребителей. В интересах ООО "Рига" необходимо как можно раньше начать подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов (т.е. выполнить необходимый ремонт оборудования) и обеспечить его безаварийное прохождение", – говорится в письме директора "Карелкоммунэнерго".





Напомним, о решение ГУПа, получившего из бюджета республики субсидию в 1,5 млрд рублей, уйти из Пудожа "Столице на Онего" стало известно в мае.



В ООО "Рига" тогда отметили, что компания не может заниматься теплоснабжением и водоснабжением Пудожа. У организации, в отличие от ГУПа, нет утвержденного тарифа на данный вид услуг. "Рига" не определена в качестве теплоснабжающей организации органами местного самоуправления. У компании нет квалифицированного штата сотрудников (на сегодняшний день здесь работают всего два человека), нет необходимого имущества. Здания котельных находятся в собственности муниципалитета, а сети теплоснабжения – "Карелкоммунэнерго". Все, что находится в собственности "Риги", – только котельное оборудование.



Позже министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, докладывая депутатам о ситуации с поставкой тепла в Пудожском районе, заявил, что никаких перерывов в отоплении не планируется и не будет.



Представители "Карелкоммунэнерго" в интервью ГТРК "Карелия" также сообщили, что не планируют прекращать работу в Пудоже.



Депутаты Законодательного собрания Карелии потребовали от "Карелкоммунэнерго" отчитаться о расходовании субсидии в 1,5 млрд. Парламентские слушания о деятельности ГУПа пройдут 26 июня.

фото: © Кадр из видео / "Ситилинк"

Групповое ДТП с участием лесовоза произошло в Карелии (ВИДЕО)

Авария произошла 24 июня в Кондопоге.

В 7.55 ДТП с участием двух легковых автомобилей и лесовоза произошло на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов, сообщается на сайте DtpPtz.tu.

Столкновение трёх транспортных средств произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Столкнувшиеся легковые автомобили отбросило на стоящий перед перекрёстком лесовоз.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: © shutterstock.com

В Карелии суд наказал рабочего, случайно убившего отца восьмерых детей

Трагедия произошла в сентябре 2019 года в Суоярвском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина, работая по договору возмездного оказания услуг, занимался уборкой древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередач на железной дороге.

В сентябре 2019 года в поселке Поросозеро, он, грубо нарушив требования безопасности, спилил дерево, которое при падении убило другого рабочего – у погибшего осталось восемь несовершеннолетних детей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком два года условно.

Осужденного также обязали выплатить детям компенсацию морального вреда в общей сумме 560 тысяч рублей.

Ранее курящая женщина в Карелии случайно убила трех человек.

фото: pixabay

Незаконно построенные туробъекты в Карелии разрешат узаконить, пообещал Парфенчиков

Почти 25% туристических объектов Карелии работает нелегально, но муниципальные власти вместе с прокуратурой активизировали работу по выводу этого бизнеса из тени.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в последние 2 года «идет "тотальная работа по легализации нашего туристического бизнеса".

"Здесь много проблем, которые нельзя ставить в вину только самому бизнесу. Конечно, очень много сложных земельных вопросов. Человек получил участок под ИЖС, а в конечном итоге построил туробъект. Что делать? Два пути: можно снести, а можно легализовать. Конечно сносить было бы неправильным", - считает Парфенчиков.

По его словам, власти готовы вносить изменения в нормативно-правовую базу, чтобы получить возможность менять разрешенные виды использования земельных участков и таким образом узаконить построенные там турбоъекты.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик "Пожарная часть – 75 Соломенное"

Огонь уничтожил около 6 гектаров леса под Петрозаводском (ФОТО)

Лесной пожар произошел 24 июня в Прионежском районе.

Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

Площадь пожара достигла около 6 гектаров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тыс рублей Пенсионный фонд перечислит без заявления

Пенсионный фонд самостоятельно выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента.

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – средства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн семей на 21 млн детей.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Глава Петрозаводска вручила грамоты федеральным руководителям

Ирина Мирошник поблагодарила Николая Патрушева, Рашида Нургалиева, Валентину Пивненко и Александра Пшеницына за вклад в развитие карельской столицы.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, накануне Дня города отмечен неоценимый вклад в развитие Петрозаводска федеральных руководителей.



На встрече Ирина Мирошник вручила почетные грамоты заместителю секретаря Совбеза РФ Рашиду Нургалиеву, депутату Госдумы Валентине Пивненко, заместителю главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Пшеницыну. Грамота также направлена секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.

"В городе Петрозаводске появились Президентское кадетское училище, Гоголевский путепровод, Перинатальный центр, 25 детских площадок по всему городу, Гимнастический центр, спорткомплекс "Луми", благоустройство территории парка Победы и Леса Мира, продолжилось озеленение. Получило развитие среднее предпринимательство – возрождаются деревообрабатывающие, судостроительные, сталелитейные производства. Это налоговые поступления, это рабочие места. Город Петрозаводск получил новые импульсы для развития городской среды. Мы не просто функционируем, мы развиваемся", – сказала Ирина Мирошник.

Нургалиев отметил, что у Петрозаводска очень большой потенциал, который должен и будет раскрываться в дальнейшей работе.

"Сегодня город преображается, мы видим, что делаются дороги, впереди и другие большие реконструкции… Потенциал очень большой. Помимо знаний необходимо приложить душу и сердце. И главное – никогда не сдаваться, даже если кто-то говорит, что это не получится, что это невозможно. Все возможно", – подчеркнул Рашид Гумарович.

Ранее сто человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии.

фото: © ГИБДД Карелии

В групповом ДТП с участием лесовоза травмировался ребенок

Авария произошла утром 24 июня в Кондопоге на перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, столкнувшиеся легковые автомобили отбросило на стоящий перед перекрёстком лесовоз.

В 7.56 44-летний водитель Lada Largus не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Getz. Оба автомобиля совершили наезд на груженый лесовоз Mercedes.

В результате ДТП травмы получили 29-летняя водитель Hyundai (медицинская помощь была оказана на месте) и 16-летняя пассажирка Lada – девочку доставили в Кондопожску ЦРБ.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Власти Карелии не станут финансово помогать владельцу закрывшегося градообразующего завода

Власти Карелии не станут оказывать финансовую поддержку собственнику остановленного завода "Карелия ДСП", потому что не верят в использование этих денег на возобновление производства.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"В экономике такое бывает, что предприятия выкупают не самые эффективные собственники… С нынешним владельцем предприятия, мы полагаем, невозможно проведение каких-то вопросов, связанных с кредитованием, с материальной поддержкой, учитывая, что по нашим обоснованным опасениям, эти деньги в общем то уйдут и не будут использованы на развитие производства", - сказал Парфенчиков. На что рассчитывают власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Паблик "Национальный парк "Водлозерский"

Сотрудники нацпарка в Карелии показали своих обитателей (ФОТО)

С 10 по 20 июня состоялась большая экспедиция на территорию Национального парка "Водлозерский".

В паблике нацпарка сообщается, что в экспедиции приняли участие сотрудники оперативной группы и специалист отдела экологического просвещения и туризма.

Цель комплексной экспедиции – поддержание режима особой охраны парка, проверка готовности инфраструктуры к позднему (из-за короновируса) открытию туристического сезона и приёму посетителей, сбор информации о природных комплексах и объектах.

За время экспедиции удалось повстречать и запечатлеть многих представителей фауны: медведь, лось, орлан-белохвост, лебедь-кликун, скопа, бобры, заяц-беляк.

Ранее в нацпарке лиса с тремя детенышами заняла нору барсука.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Минимально необходимый для жизни набор продуктов в Карелии подорожал до рекордной цифры

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем о Карелии в мае составила 5076 рублей 18 копеек в расчёте на одного человека в месяц.

Результаты расчетов приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-май 2020 года.

Стоимость минимального набора продуктов питания по сравнению с апрелем выросла на 1,9%, а с начала года - на 7,6%. Вместе с тем, темпы роста цен замедлились по сравнению с 2019 годом. В прошлом году за 5 месяцев минимальный набор продуктов подорожал на 9,8%. Какие продукты входят в этот набор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Более 600 тысяч человек в России заразились COVID-19

Всего в России на 22 июня зарегистрировано 613994 случаев COVID-19, за сутки – 7113, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 375164 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 6342.

За весь период в России умерли 8605 человек. За последние сутки подтверждено 92 летальных случая.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на сегодняшний день возросло до 1133.