Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Еще 41 человек заболел коронавирусом в Карелии

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до 1378 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки 41 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии: в Петрозаводске - 22 человека, в Костомукше - 1 человек, в Сегеже - 2 человека, в Медвежьегорском районе - 2 человека (в Медвежьегорске и поселке Повенец) , в Лоухи - 1 человек, в Прионежском районе - 3 человека (село Заозерье - 1, поселок Кварцитный - 2), в Беломорске - 2 человека, в Лахденпохском районе - 3 человека (Лахденпохья - 2, поселок Элисенваара - 1), в Пряжинском районе - 1 человек (поселок Сяпся).

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у четырех работников АО "ВАД".

За сутки выздоровели еще 28 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 224,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 441,5 случая, по Северо-Западу – 394,6.

Напомним, 30 апреля число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 43 человека.

Прямая трансляция: Жители Карелии смогут следить за ходом голосования по поправкам к Конституции

Сегодня, 1 июля, в основной день Общероссийского голосования по изменению Конституции будет организована прямая трансляция работы информационно-ситуационного центра и онлайн-включения с участков.

В основной день голосования по изменению Конституции, - 1 июля журналисты, политологи и общественники будут следить за ходом голосования в информационно-ситуационном центре.



Он откроется в Петрозаводске в "Точке кипения" на проспекте Ленина, 31. Ведущие центра – главный редактор сайта "Республика", региональный координатор Ассоциации СМИ Северо-Запада Ирина Добродей, политолог, журналист, блогер, зампредседателя Общественной палаты РК Анатолий Цыганков.



С 11.00 участники ситуационного центра будут делиться оперативной информацией и мнениями о ходе голосования. Запланированы прямые включения с участков.

Онлайн-трансляции будут доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия.

Смотрите прямую трансляцию с 11.00 здесь.

фото: РКС-Петрозаводск

Вандалы сломали недавно установленный в сквере у Онежского озера в Петрозаводске питьевой фонтан

В благоустроенном сквере на набережной Варкауса неизвестные оставили без крана питьевой фонтан.

""РКС-Петрозаводск" еще даже не успели официально открыть сквер на набережной Варкауса, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Из-за этого огромная струя из фонтана лилась прямо на дорожку сквера. Очень неприятно! Давайте с уважением относиться к тому, что другие делают для нас же, на благо города! Этот сквер - отличное место для прогулок, он будет открыт для каждого!!! Зачем же портить то, что делается для людей..." - пишут в паблике "РКС-Петрозаводск".

Фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов.

Напомним, "РКС-Петрозаводск" проводит работы по благоустройству сквера в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Здесь установлены фонари, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья. Здесь появятся скамейки, питьевой фонтан и декоративный водопад.

фото: ЦИК Карелии

Стали известны новые данные по явке жителей Карелии на голосование по вопросу изменения Конституции

ЦИК Карелии предоставил новые данные о количестве проголосовавших на территории республики.

По состоянию на 15 часов 1 июля явка составила 41,4% от общей численности участников голосования в республике.

Более подробная информация – здесь.

Бесплатные гаджеты сегодня раздают в Карелии! Повезти может и тебе!

148 счастливчикам из Карелии сегодня повезло, они получат от организаторов викторины "Карелия - наш родной край" новые смартфоны.

В прямом эфире на Wiki Карелия ведущие викторины разыграли телефоны среди жителей Карелии!

Прямая трансляция продолжается! Организаторы подарят сегодня жителям Карелии еще четыре квартиры в новостройках Петрозаводска, четыре автомобиля, планшеты, технику для дома и множество других приятных и нужных каждому вещиц.

Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо стать участником викторины "Карелия – наш родной край".

Ты еще можешь присоединиться! Участие совершенно бесплатное.

Ссылка на прямую трансляцию – здесь. Сейчас разыгрывают бытовую технику.

Пункты приема-выдачи бланков Викторины можно увидеть по ссылке https://wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx



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фото: Столица на Онего

Стало известно, сколько человек в Карелии проголосовало по вопросу изменения Конституции заранее

Сегодня, 1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Сегодня, 1 июля – основной день голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ. Для удобства граждан по всей России он объявлен выходным.

Напомним, что голосование проводилось досрочно с 25 июня.

О том, сколько человек на территории Карелии проголосовало заранее, и какие районы республики стали рекордсменами по явке, читайте здесь.

фото: ДТП ПТЗ

Стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, где водитель врезался в дерево

В результате аварии в поселке Чална-1 Прионежского района травмы получили водитель и его 36-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, ДТП произошло 30 июня в 04:10 в поселке Чална-1 утра.

По информации ГИБДД Карелии, 32-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь у дома № 3 по улице Завражнова, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос. Автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП травмирован водитель и его 36-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в БСМП Петрозаводска.

Ранее пассажира легковушки доставили в больницу после столкновения с грузовиком в Карелии.

фото: пресс-служба Петросовета

Геннадий Боднарчук: "Машиноместом придется обеспечить каждую квартиру в новостройке"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал о новом нормативе, который разрабатывают власти Петрозаводска, чтобы радикально решить вопрос с уплотнительной застройкой.

"На данный момент депутаты совместно со специалистами администрации разрабатывают положение, которое обяжет застройщиков серьезно увеличить количество машиномест в новостройках, причем парковки должны быть оборудованы непосредственно на участке, отведенном под застройку конкретного объекта, - рассказал Геннадий Боднарчук. - Сейчас речь идет о подготовке норматива, в соответствии с которым парковками должны быть обеспечены от половины всех предлагаемых к продаже квартир. С учетом «элитности» жилья и ряда других параметров машиноместом придется обеспечить каждую квартиру в возводимом доме. Данная мера позволит радикально решить вопрос с уплотнительной застройкой.

Строительные компании, которые захотят продолжать работу на территории Петрозаводска будут вынуждены учитывать общественные интересы.

Уже в ближайшей перспективе застройщиками придется либо понижать высотность своих домов, уменьшая количество запланированных квартир, либо строить подземные паркинги, либо сокращать пятно застройки на приобретенных участках.

Любое из этих решений приемлемо для города и позволит снять социальную напряженность, при этом серьезно улучшив качество городской среды.

Депутаты городского совета будут готовы рассмотреть данный вопрос уже на ближайшей сессии. Конечно, я понимаю, какое недовольство вызовет данное решение у представителей крупного строительного бизнеса".

Подробнее читайте здесь.

фото: © pixabay.com

Заболевшим коронавирусом в городе горняков Карелии оказался продавец магазина

В Костомукше COVID-19 выявлен у сотрудника сетевого магазина.

Об этом сообщили в паблике Межрайонной больницы № 1 Костомукши.

"Выявлен лабораторно подтвержденный случай ковид в Костомукше. Продавец магазина "Пятерочка". Течение заболевания легкое. Лечение проводится в амбулаторном режиме", - пишут паблике.

В больнице Костомукши напоминают об использовании защитных масок и соблюдении социальной дистанции в магазинах и других общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвержден 41 новый случай коронавируса, один из них в Костомукше.

фото: Столица на Онего

Добраться из Петрозаводска в Санкт-Петербург на автобусе можно за 500 рублей

Межрегиональные автобусные рейсы на Санкт-Петербург, как через Олонец, так и через Сортавала, возобновлены, сообщает "Карелавтотранс".

Возобновляется выполнение регулярных ежедневных рейсов по межрегиональному маршруту № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец":

- начиная со среды 01.07.2020 рейс отправлением из Петрозаводска в 13:00, прибытием на Автовокзал г. С.-Петербурга (наб. Обводного канала, 36, ст. метро "Обводный канал") к 20:30,

- отправлением от автовокзала С.-Петербурга в 22:05 ( с 01.07.2020), прибытием в Петрозаводск к 05:30 (с 02.07.2020);

- начиная с пятницы 03.07.2020 рейс отправлением из Петрозаводска в 09:00, прибытием на Автовокзал г. С.-Петербурга к 16:20;

- отправлением из С.-Петербурга в 17:20 (с 03.07.2020), прибытием в Петрозаводск к 00:30 (с 04.07.2020).

На данном маршруте продолжает действовать акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и Петербургом составляет всего 500 рублей.

Кроме того, по сообщению "Карелавтотранса", возобновляется выполнение регулярных ежедневных рейсов по межрегиональному маршруту № 807/2342 ""Петрозаводск - Санкт-Петербург через Питкяранту, Сортавала, Лахденпохья, Приозерск":

- начиная с пятницы 03.07.2020 отправлением из Петрозаводска в 08:30, отправлением из Сортавала в 14:15, прибытием на автовокзал "Северный" С.-Петербурга (Мурино, ст. метро "Девяткино") к 19:30;

- начиная с субботы 04.07.2020 отправлением от АВ "Северный" С.-Петербурга в 09:20, отправлением из Сортавала в 15:00, прибытием в Петрозаводск к 20:30.

Ранее жителей Карелии предупредили о многочисленных изменениях в расписании автовокзала.

фото: Segezha Group

Вокруг Сегежского ЦБК создадут санитарно-защитную зону

Общественный совет по экологии обсудил актуальные экологические проблемы в Сегеже.

В Сегеже накануне состоялось третье заседание Общественного совета по экологии при участии представителя Segezha Group (входит в АФК "Система"), главного эколога Сегежского ЦБК Антона Фадеева. Участники мероприятия обсудили тему вывоза мусора, проанализировали ключевые проблемы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, озвучили рекомендации по улучшению этих процессов. Представители муниципальных властей обещали учесть их в своей работе.

Администрация Сегежского района поделилась информацией о том, как решается проблема безнадзорных животных в городе. Так, совместно с приютом для бездомных кошек и собак "Верный друг" проводятся их отлов, вакцинация, стерилизация и чипирование. Отмечается большой объем соответствующих задач и недостаточность усилий в рамках одного приюта. В этой связи члены совета указали на необходимость изыскания дополнительных ресурсов для урегулирования вопроса.

В качестве приглашенного эксперта в работе совета принял участие Юрий Лахтиков, президент РАО "Бумпром", Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Это некоммерческая организация, стратегическая цель которой заключается в гармонизации интересов отраслевого бизнес-сообщества и власти, общества и науки. Он озвучил сравнительный анализ функционирования ведущих российских ЦБК, высветил "узкие" места отрасли, обозначил пути решения типичных проблем.

В качестве позитивного примера Юрий Лахтиков выделил программу модернизации Сегежского ЦБК.

"Если предприятия отрасли приступят к модернизации, например, как это делает Сегежский ЦБК, целлюлозно-бумажная промышленность в самое ближайшее время сможет стать драйвером развития экономики России. Возобновляемые лесные ресурсы позволяют прогнозировать эффективность таких комбинатов в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев подробно рассказал о важнейших этапах реализации экологической программы предприятия. Он также представил план создания санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг комбината. Согласно проекту, в течение года в Сегеже авторитетная экспертная организация будет производить замеры основных экологических показателей в жилой части города для определения границ СЗЗ. Комбинат намерен регулярно информировать горожан о результатах таких замеров и о дальнейших шагах Сегежского ЦБК по минимизации степени воздействия предприятия на окружающую среду.

Члены совета сошлись во мнении о конструктивном характере состоявшихся дискуссий и постановили провести следующее заседание в августе.

Напомним, совет был создан в декабре 2019 года по инициативе компании Segezha Group. В фокусе внимания совета – защита окружающей среды в Сегеже.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска по доскам добираются до остановки (ФОТО)

Петрозаводчане пожаловались на состояние единственной дороги от улицы Пограничной до троллейбусной остановки Авторемзавод.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото дороги, по которой горожане вынуждены добираться до остановки общественного транспорта.

"Вот по такой дороге приходится каждый день ходить жителям улицы Пограничной на троллейбусную остановку. И это не дорога в обход, чтобы побыстрее дойти, это единственная дорога на остановку Авторемзавод. Наступаешь на край доски, с противоположной стороны доски поднимаются, так как никак не закреплены. А когда дождь, то под досками еще и вода..." - пишут в паблике.

Ранее жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

фото: Момент видео

Автомобили "закрутило" после столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария произошла 30 июня в 21:45, когда один из участников происшествия совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения (правым бортом - передней стороной) легковые автомобили "закрутило" на проезжей части.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии.

Владимир Семенов: "Для меня самое главное – это закрепление в Конституции семейных ценностей"

Депутат Заксобрания Карелии, известный энергетик Владимир Семенов рассказал, какие поправки в Конституции для него особенно важны.

Сегодня в информационно-ситуационном центре, который открылся в Петрозаводске в "Точке кипения", журналисты, политологи, общественники, не только наблюдают за ходом голосования по поправкам в Конституцию, но и обсуждают саму суть предлагаемых изменений.

Что самое главное в поправках, которые предлагается одобрить в ходе Общероссийского голосования 1 июля? Свое мнение по этому поводу высказал Владимир Семенов – депутат Заксобрания Карелии, в прошлом – многолетний директор компании "Карелэнерго".

"Я прочитал все поправки, и для меня самое главное – это закрепление в Конституции семейных ценностей. Потому что, к сожалению, мы забываем о них в обыденной жизни. А что самое ценное в жизни человека? Это семья… Я сейчас это особенно остро понимаю, у меня 8 месяцев назад правнучка родилась. Мы с женой ее помогаем воспитывать. И нет ничего другого, кроме семьи… Это главная ценность, с ее традиционными идеалами.

Также я поддерживаю поправку, которая касается человека труда и социальных гарантий. С советских времен это был главный человек… Сейчас у нас почему-то артисты стали главными. А почему не человек труда?

Кроме этого, конечно, важно закрепление в Конституции отношений внутри государства. То, что парламент страны у нас будет назначать премьер-министра и министров, это правильно. Я считаю, что и в Конституцию Карелии нужно внести такую норму, что парламент республики назначает министров. Когда-то так и было, потом отменили.

И, конечно, я считаю очень правильной поправку о том, что Конституция России выше любых международных решений. И ни один договор между зарубежной страной и любым нашим предприятием не должен противоречить ни одному закону Российской Федерации".

фото: ДТП ПТЗ

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии (ФОТО)

Водитель и пассажир были госпитализированы в больницу после ДТП в поселке Чална-1 Прионежского района.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием Ford Focus произошла в поселке Чална-1, у дома №3 по улице Завражнова 30 июня в 04.10.

По одной из версий, легковой автомобиль двигался по улице Завражнова, въезжая в поселок со стороны местечка Верховье. Иномарка выехала за пределы проезжей части, врезавшись в дерево. После первого столкновения автомобиль отбросило на второе дерево.

Машина получила механические повреждения.

О данным МЧС Карелии, для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района.

По информации полиции Прионежского района, 32-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель и его 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает ДТП ПТЗ.

Ранее водитель из Вологодской области заснул за рулем и врезался в дерево на трассе в Карелии.

фото: пресс-служба правительства Карелии

В районах Карелии голосование по Конституции проходит достаточно активно, отмечают в избирательных комиссиях

Руководители Территориальных избирательных комиссий Олонецкого и Сегежского районов рассказали, как у них проходит голосование по поправкам в Конституцию.

В ходе прямой трансляции из информационно-ситуационного центра, который сегодня следит за ходом голосования по поправкам в Конституцию, руководители избирательных комиссий Олонецкого и Сегежского районов рассказали, что происходит у них на участках.

Председатель Территориальной избирательной комиссии из Олонца сообщила, что все участки работают в штатном режиме. Более 42% граждан в районе проголосовало заранее, в период с 25 по 30 июня.

"На сегодняшнее утро уже более 250 человек проголосовало. Это хорошая явка. Люди идут, голосуют, - рассказала руководитель ТИК. - Олонецкий район входит в число наиболее активных".

По словам руководителя комиссии, все организаторы и участники голосования обеспечены средствами индивидуальной зашиты.

"СИЗы у нас в достаточном количестве. Всем голосующим выдаются одноразовые ручки, маски и перчатки. Все в полном объеме укомплектовано".

В Олонецком районе на участках работают 62 наблюдателя. Никаких замечаний по организации голосования не поступало.

В Сегежском районе на 12 часов 1 июля проголосовало 35% граждан, имеющих право голоса. На некоторых участках явка составила более 50%.

Как сообщила председатель ТИК Сегежского района, люди активно голосовали на дачах и во дворах. Отдельный участок был сформирован на Сегежском ЦБК.

Наблюдатели нарушений не зафиксировали.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель, "устроивший" лесной пожар в Карелии, был подшофе и без прав

В ГИБДД Карелии рассказали о ДТП в Олонецком районе, где автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Напомним, в 23.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревни Нурмолицы произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и загорелся. Огонь перекинулся на лес.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", не имея прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд с дороги. В результате происшествия автомобиль загорелся, водитель не пострадал. На нарушителя были составлены административные материалы. Теперь водителя ждет суд.

Ранее стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, где водитель врезался в дерево.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Налоговый вычет за занятия детей спортом предложили ввести для россиян

Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тысяч рублей в год.

"Минспорт России подготовил законопроект…, направленный на поддержку родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год", — говорится в сообщении.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Около полутора тысяч наблюдателей одновременно следили за ходом голосования по Конституции в Карелии

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о востребованности института наблюдателей при голосовании по Конституции в Карелии.

В Карелии в основной день голосования по изменению Конституции журналисты, политологи и общественники следят за ходом голосования в информационно-ситуационном центре. Участники в ходе прямой трансляции делятся оперативной информацией и мнениями о процессе голосования.

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о том, как формировался и как работал корпус наблюдателей.

По словам Любови Кулаковой, корпус общественных наблюдателей впервые работал на президентских выборах в 2018 году, и поэтому к моменту проведения Общероссийского голосования по Конституции, у них уже имелся определенный опыт.

"Когда выяснилось, что в целях обеспечения безопасности граждан наблюдение будет необходимо вести не один день, а целую неделю, количество желающих только увеличилось, - рассказала Любовь Кулакова. – В итоге корпус наблюдателей мы сформировали из более чем 2 тысяч человек. Одномоментно на всех 479 участках у нас работало 1349 наблюдателей".

Как пояснила Любовь Кулакова, в своей работе общественные наблюдатели следовали так называемому «Золотому стандарту» - кодексу наблюдения, который разработала Общественная палата России. Это позволило проводить наблюдение честно, открыто, и главное, - легитимно.

Как пояснила Любовь Кулакова, нарушений при проведении Общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции в Карелии наблюдатели до сегодняшнего дня не зафиксировали.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 13.00, 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

У жителей Карелии еще есть возможность выбрать лучший проект по программе "Народный бюджет"

Жители 12 районов республики могут отдать свои голоса за лучший проект по программе "Народный бюджет" до конца сегодняшнего дня.

Сегодня, 1 июля, последний день, когда жители 12 районов могут проголосовать за лучшие проекты программы "Народный бюджет".

Напомним, программа стартовала в начале 2020 года и включает в себя финансирование тех объектов, которые выберут сами жители республики. На ее реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Так, в Олонце жители предлагают сделать капитальный ремонт дорог по улицам Звездиной, Чкалова, Егорова и Мичурина, провести комплексное благоустройство территории городского парка улице 30-летия Победы, а также построить детскую спортивно-игровую площадку на пустыре по улице Школьная. В Пудоже жители хотели бы по программе "Народный бюджет" отремонтировать мемориальный комплекс на площади Воинской Славы, провести благоустройство парка "Летний сад".

По словам заместителя министра национальной и региональной политики Карелии Григория Фандеева, самыми активными по голосованию по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет" сегодня - Пудожский, Беломорский, Медвежьегорский и Суоярвский районы.

"Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии проходит сегодня совместно с голосованием по внесению изменений в Конституцию. Оно закончится в 8 часов вечера. У жителей республики еще есть возможность выбрать лучший проект благоустройства. Не упустите шанс принять участие в жизни своего района!" - отметил Григорий Фандеев.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Алексей Бахилин: "В ЦИК Карелии не поступило ни одной жалобы на нарушения в ходе голосования по Конституции"

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию и назвал новые данные по явке.

В Карелии в основной день голосования по изменению Конституции журналисты, политологи и общественники следят за ходом голосования в информационно-ситуационном центре. Он начал работу в Петрозаводске в "Точке кипения". Участники ситуационного центра в ходе прямой трансляции делятся оперативной информацией и мнениями о ходе голосования.

Первым на связи был председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, который сообщил, что по данным на 10 часов утра 1 июля в республике по поправкам в Конституцию уже проголосовало более 176 тысяч человек, или 34,08% граждан, имеющих право голоса.

При этом, 169 тысяч 856 человек проголосовали заранее, в течение шести дней, начиная с 25 июня. Из них 34 тысячи предпочли принять участие в голосовании вне избирательных участков.

Рекордсменом по явке Алексей Бахилин назвал Калевальский район, где на сегодняшний день проголосовало уже более 50% участников голосования.

В целом же явка по районам колеблется в пределах от 29 до 50%. По мнению Алексея Бахилина, жители республики довольно активно участвуют в голосовании.

"Новая форма, когда граждане голосуют не один день, а целую неделю, на мой взгляд, показала свою эффективность. Голосование по дням распределилось равномерно", - сказал Алексей Бахилин.

Глава ЦИК Карелии также отметил, что письменных жалоб на организацию голосования в комиссию не поступало. При этом, было много обращений, когда члены комиссий разъясняли жителям республики, как и где можно проголосовать.

Алексей Бахилин сообщил, что на участках были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Глава ЦИК Карелии поблагодарил всех членов избирательных комиссий, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, согласились работать и обеспечили хорошую организацию Общероссийского голосования на территории республики.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 13.00, 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

За сутки шесть жителей Карелии попали в больницы с пневмонией

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 761 пациент, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, напомнили в оперштабе.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмонией в республике.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Выпускникам школ в Карелии разрешили сдавать ЕГЭ без масок

Глава Карелии снял ограничительные меры из-за коронавируса для школьников, сдающих единый государственный экзамен.

Согласно распоряжению руководителя республики Артура Парфенчикова, выпускникам разрешается не надевать защитные маски во время экзамена.

"Понимаем, что сдача ЕГЭ для выпускников – большой стресс, поэтому непосредственно во время проведения экзамена ребята могут находиться без масок. Все остальные требования Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция при рассадке, масочный режим во время консультаций, остаются в силе", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, согласно распоряжению главы Кареии, снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет.

Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги Многофункциональные центры.

Ранее глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих.

"Поправки в Конституцию о сохранении культуры и языков малочисленных народов очень актуальны для вепсов"

Глава Рыборецкого поселения Наталья Силакова рассказала, почему поправки в Конституцию так важны для местных жителей.

На прямой связи с информационно-ситуационным центром была глава Рыборецкого поселения Прионежского района Наталья Силакова. Она рассказала, как идет голосование в Рыбреке, и почему предлагаемые поправки в Конституцию так важны для местных жителей, многие из которых являются представителями малочисленной народности – вепсов.

"Я была на участках. Примерно 34% жителей Рыбреки уже проголосовали, - рассказала Наталья Силакова. - На участках все хорошо – средства защиты выдаются, меры безопасности соблюдаются. Жалоб не было. У нас на территории много работающих предприятий, где люди трудятся вахтовым методом. Руководители предприятий создают условия для того, чтобы работники смогли сходить проголосовать в обеденный перерыв или по окончанию работы, до закрытия участков. Поэтому мы надеемся, что и они все дойдут и смогут принять участие".

По словам Натальи Силаковой, вопрос внесения в Конституцию изменений очень актуален для местных жителей. Потому что Рыбрека – это территория традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера – вепсов.

"Вепсы – малочисленная народность, которая проживает здесь очень давно. Для нас изучение и сохранения культуры и языка – это очень важно. Статьи 68 и 69 Конституции России, которые закрепляют нормы, гарантирующие сохранение языка и культуры народов России, напрямую говорят об этом, очень важны. В них заложен глубокий смысл, актуальный для всех малочисленных народов и этнических групп, но особенно для таких небольших народностей, как наша. Мы должны делать все, чтобы язык и культура вепсов сохранились".

фото: Пресс-служба правительствА

Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль

Сегодня, 1 июля 2020 года, на площади Кирова в Медвежьегорске был вручен автомобиль Niva Urban семье Пановых из старинного заонежского села Толвуя Медвежьегорского района! У Пановых четверо детей!

Напомним, председатель избирательной участковой комиссии села Толвуя Медвежьегорского района Анна Ванюшкина выиграла машину в викторине "Карелия – наш родной край" и подарила выигранный автомобиль многодетной семье.

Выиграть в викторине может каждый житель Карелии! Участие совершенно бесплатное! Необходимо правильно ответить на пять вопросов на знание родного края и можно претендовать на получение подарка от организаторов викторины!

Сегодня в прямой трансляции на Wiki Карелия разыгрывают почти три сотни подарков. Среди них - четыре квартиры в новостройках Петрозаводска, четыре автомобиля, смартфоны, планшеты, техника для дома и множество других подарков!

Пункты приема-выдачи бланков можно найти по ссылке их выдают сегодня до 20:00! Спешите участвовать, ведь именно вы можете стать следующим победителем!

фото: gov.karelia.ru

Главный санитарный врач Карелии назвала ситуацию с COVID-19 в республике нестабильной

По оценке руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилы Котович, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике на данный момент характеризуется как нестабильная.

Эпидемиологическая ситуация в Карелии стала одной из тем прямой линии, которую 30 июня провел Глава Республики Артур Парфенчиков. В обсуждении приняла участие руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович, сообщили в правительстве Карелии.

По словам Котович, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике на данный момент характеризуется как нестабильная, за последние две недели фиксируется определенный прирост выявляемых случаев COVID-19. Однако такая статистика во многом связана с большим количеством тестов на коронавирус и работой, которая проводится для установления лиц, контактировавших с заболевшими. Людмила Котович рассказала, что оперативно исследуются все контакты: в семье, по месту работы, в транспорте, в медицинских стационарах и так далее.

"Контактных лиц берут под медицинское наблюдение и обследуют", - пояснила Людмила Котович.

По словам главного санитарного врача, важно то, что при анализе очагов коронавирусной инфекции в 80% случаев удается установить источники заражения. Это позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, большой охват тестированием помогает вовремя устанавливать бессимптомных носителей вируса – тех, кто не чувствует никакого недомогания, но может заразить других. По состоянию на 30 июня из 1337 человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция, заболели (то есть имеют клинические симптомы) чуть более половины, или 730 человек.

Ранее на заседании оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Людмила Котович отметила хорошую работу Минздрава Карелии.

Погода в Петрозаводске сегодня, 1 июля



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фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Ушел из жизни актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин, известный по ролям в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс" и "Выйти замуж за капитана", умер на 69-м году жизни.

О смерти актера сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова.

Проскурин стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей актера - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России", пишет ТАСС.

фото: "Грибы и Грибники С-Пб" / vk.com/grib_spb

Карелия стала лидером среди самых грибных регионов России

Карелия возглавила десятку грибных регионов страны в этом году, показал опрос.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России больше всего грибов в этом году.

Большинство россиян-грибников (40%) набирают полные лукошки грибов в Карелии. На втором месте — Башкирия. 20% опрошенных идут в башкирские леса за белыми, маслятами, опятами и т.д. На третьем месте у пользователей соцсетей - Ленинградская область, коорую грибным регионом считают 12,5% респондентов.

По данным опроса Tvil.ru про самые грибные места, туристы отметили также Владимирскую область (8,75%), Московскую область (6,25%), Свердловскую область (5%), Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Самарскую область (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).

Ранее Карелию назвали одним из самых лучших мест для рыбалки.

фото: Сайт правительства Карелии

В Карелии построят 50-тиметровый лыжный трамплин

Проектно-сметную документацию нового К-50 планируют разработать к концу этого года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"В прошлом году в Ваккосалми установлен новый 25-метровый трамплин рядом с 5- и 10- метровыми. Но мы идем дальше: будем строить трамплин К-50, который дополнит Центр зимних видов спорта в Сортавале и позволит проводить соревнования любого уровня, в том числе международного. Фирма, которая будет разрабатывать проектно-сметную документацию, определена. ПСД должна быть готова уже к концу текущего года", - пишет Парфенчиков.

Напомним, 25-метровый трамплин для лыжников появился в Сортавале в августе прошлого года.