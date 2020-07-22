Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Напомним, гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовало полностью оправдать подсудимого. Сам исследователь сталинских репрессий свою вину не признал, а уголовное дело связал с преследованиями за Сандармох – место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

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фото: © myenergy.ru

Вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС

COVID-19 выявлен у 15 сотрудников Ондской ГЭС, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, 15 из которых – на Ондской ГЭС.

Это уже не первая вспышка заражения коронавирусом на ГЭС. В июне на строительстве Белопорожской ГЭС заразились COVID-19 более 50 вахтовиков.

Напомним, что в Карелии на 22 июля общее число заболевших коронавирусом составляет 2039 человек.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Ондской ГЭС в реку Онда вылилось около 200 кг технического масла. На сегодняшний день авария ликвидирована.

В Петрозаводске начинается оглашение приговора по "делу Дмитриева" (ФОТО)

У здания Петрозаводского городского суда собрались десятки людей, которые пришли поддержать известного исследователя сталинских репрессий, обвиняемого в педофилии.

В городском суде Петрозаводска начинается оглашение приговора известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приёмной дочери. Напомним, гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты потребовала его полностью оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.

Рассмотрение этого дела продолжалось в Петрозаводске более двух лет в закрытом режиме, и даже на оглашение приговора смогли попасть только участники процесса. Тем не менее, у здания суда собрались многие друзья и знакомые Юрия Дмитриева, а также гражданские активисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков страны. Перед началом оглашения приговора известный религиозный и общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко отслужил молебен.

Выступая перед журналистами, приехавшими освещать вынесение приговора Юрию Дмитриеву, его адвокат Виктор Ануфриев заметил, что нынешнее дело оказалось более сложным, поскольку Дмитриеву скорректировали обвинение. Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что это дело можно выиграть, Ануфриев заявил, что для него главное - законность вынесенного решения. "Я считаю, что в нынешней России это возможно", - сказал адвокат.

Уголовное преследование Юрия Дмитриева началось в конце 2016 года, когда известный исследователь сталинских репрессий был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, обнаруженные в домашнем компьютере Дмитриева. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев объяснил эти фото необходимостью контроля за здоровьем ребёнка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приёмной дочери.

В защиту Юрия Дмитриева выступили многие российские и зарубежные учёные, деятели культуры, политики и общественники, в числе которых есть даже Нобелевские лауреаты и режиссеры с мировым именем. Дмитриев считает своё уголовное дело преследованием за Сандармох - место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, в открытии и исследовании которого участвовал подсудимый.

фото: Столица на Онего

Власти Карелии рассчитывают получить 250 млн рублей из федерального бюджета на ремонт двух трасс

Власти Республики Карелия в 2020 году за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитывают получить дополнительно более 250 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, это позволит начать ремонт двух автомобильных трасс, на состояние которых в последнее время поступает много жалоб от населения, сообщил во вторник глава республики Артур Парфенчиков.

"По линии дорожного нацпроекта в республику должны прийти дополнительные 252 млн рублей (плюс к уже выделенным в июне 1 млрд 70 млн рублей - прим. ТАСС). Это результат нашей эффективной работы по освоению ранее выделенных средств. Планируем направить деньги на начало ремонта участка "Петрозаводск - Лососинное - Машезеро - Шапшезеро" и "Автодорога "Кола" - Кончезеро - автодорога "Шуйская - Гирвас", - написал глава республики.

Он также отметил, что на техническое состояние данных трасс в последнее время в адрес республиканских властей поступает множество обращений. "По поводу состояния данных дорог ко мне обращались многие наши жители и даже гости республики, в связи с чем принято решение о переносе ремонта указанных дорог на более ранний срок", - уточнил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии сообщали, что работа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике позволила более чем в четыре раза нарастить темпы приведения в нормативное состояние региональных трасс в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в порядок было приведено 138 километров дорог.

В начале 2020 года во время заседания рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи в Карелии представители министерства транспорта республики сообщили, что почти все дороги на севере находятся в плохом состоянии, организовать по ним автобусное сообщение нельзя, что также осложняет ситуацию с медицинской помощью.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии в республике скончался пожилой мужчина.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 22 апреля зарегистрирован еще один летальный исход от пневмонии. Умер мужчина 1937 г.р. с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, это уже 66 жертва внебольничной пневмонии.

По данным оперштаба, за минувшие суки 10 человек попали в больницы с внебольничной пневмонией в Карелии. Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне за сутки в Карелии 12 человек попали в больницу с диагнозом внебольничная пневмония.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

По словам адвоката, осужденный исследователь сталинских репрессий из Карелии может выйти на свободу в ноябре.

Такое мнение защитник Дмитриева высказал в беседе с журналистами после оглашения приговора. Виктор Ануфриев отметил, что по ранее выдвинутым обвинениям в изготовлении детской порнографии Юрий Дмитриев оправдан в полном объеме – за отсутствием состава преступления. А по обвинению в насильственных действиях сексуального характера признан виновным, но ему назначено наказание ниже низшего предела – 3 года и 6 месяцев.

"Если хорошо посчитать, где-то ему осталось три с половиной месяца, ну, в ноябре где-то с числа 12-го, будем живы-здоровы, будем встречать. Если до этого времени что-то не изменится", - сказал Виктор Ануфриев.

Оценивая по просьбе журналистов вынесенный приговор, Виктор Ануфриев заметил, что вместе со своим подзащитным он относится к вердикту суда положительно.

"Мы не говорим пока о его законности или справедливости, но положительно потому что главной целью в этом процессе было то, чтобы Юрий Алексеевич не погиб в колонии", - пояснил адвокат.

Напомним, уголовное преследование Юрия Дмитриева началось в конце 2016 года, когда известный исследователь сталинских репрессий был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, обнаруженные в домашнем компьютере Дмитриева. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев объяснил эти фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

В защиту Юрия Дмитриева выступили многие российские и зарубежные учёные, деятели культуры, политики и общественники, в числе которых есть даже Нобелевские лауреаты и режиссеры с мировым именем. Дмитриев считает своё уголовное дело преследованием за Сандармох - место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, в открытии и исследовании которого участвовал подсудимый.

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фото: © кадр из видео

ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя, который гонял по городу.

Как сообщается в паблике ГИБДД Петрозаводска, опубликованное в социальных сетях видео, где запечатлены нарушения Правил дорожного движения, послужило основанием для проведения проверки. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя.

Так, по информации ГИБДД, 15 июля в интернет-ресурсах появился видеоролик, который содержал информацию о нарушении ПДД водителем транспортного средства на перекрестке проспектов Комсомольский и Александра Невского.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску зарегистрировано сообщение и проведена проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, в том числе при помощи городских камер видеонаблюдения, что на указанном участке дороги около 18.00 допустил ряд нарушений водитель джипа. Установлено, что за рулем находился петрозаводчанин 1996 года рождения, который признал свою вину. В отношении молодого человека вынесены постановления об административных правонарушениях:

- проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч. 1.ст. 12.12 КоАП РФ)

- управление транспортным средством с техническими неисправностями (боковые шторки) — ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ

- управление без полиса ОСАГО (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ)

Отметим, что все зафиксированные нарушения караются административным штрафом.

Ранее данное видео о нарушениях ПДД гонщиком в Петрозаводске появилось в "Живом журнале" блогера Варламова, где он говорит, что автором роликов является Кирилл Сортланд – участник смертельного ДТП, которое произошло 14 июня на Комсомольском проспекте, где при столкновении автомобилей погиб 23-летний водитель малолитражки.

Но, как стало известно "Столице на Онего", административные штрафы за гонки по Петрозаводску получил не Сортланд, а другой человек (1996 г.р), который признался в нарушениях ПДД.

Как рассказали в МВД Карелии, расследование смертельной аварии на Комсомольском проспекте продолжается.

По закону, пока не будет установлен виновник смертельного ДТП, лишить прав Сортланда нельзя, также ГИБДД не имеет возможности лишить права управления водителя, если нарушение зафиксировано камерами.

"Пятый канал" также показал сюжет о Кирилле Сортланде.

фото: источник fontanka.ru/

Медведь сбежал из Карелии в Финляндию

Косолапого нелегала зафиксировали финские пограничники.

При отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи. "Нелегала" зафиксировали на фото, сообщает "Фонтанка.ру".

Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от туристов за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами.

На предполагаемого "нарушителя" границы обратило внимание посольство Финляндии 21 июля.

Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором: "Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi". Зверя заметили в районе Кайнуу, что граничит с российской Карелией.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

За сутки в Карелии еще 45 человек заразились коронавирусной инфекцией

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 22 июля достигло 2039 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки 45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 22 человека, в Медвежьегорске – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кондопожском районе – 3 человека (деревня Гомсельга), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 16 человек (поселок Надвоицы - 1, Ондская ГЭС – 15).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии – 2039.

Выздоровели – 1284, выписаны по выздоровлению за сутки – 35.

Умерло всего – 12 человек.

На самокарантине находятся – 946 человек (+21 за сутки).

В местах обсервации пребывают – 10 человек (-1за сутки)

Всего проведено в Карелии 104576 исследования на коронавирус, за минувшиек сутки +1017.

фото: © кадр из видео

Во время оглашения приговора Дмитриеву у суда был задержан организатор серии краж с предприятий (ВИДЕО)

Сотрудники Росгвардии сегодня около городского суда Петрозаводска провели операцию по задержанию организатора серии краж на предприятиях Прионежья.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прионежскому району проверялась оперативная информация о том, что на территории обслуживания действует преступная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность девяти лиц к совершению краж из организаций и предприятий, расположенных как на территории Прионежья, так и в Петрозаводске и Кондопожском районе.

Сегодня при поддержке бойцов Росгвардии прошла операция по задержанию участников группы. Организатор задержан около одного из административных зданий на улице Красной.

В настоящее время подозреваемым инкриминируется 10 противоправных фактов. Возбуждены уголовные дела о кражах в крупном и особо крупном размерах. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в момент задержания росгвардейцами организатора серии краж в здании суда шло оглашение приговора Дмитриеву, обвиняемому в педофилии.

Один из ожидавших решения суда запечатлел на видео момент задержания организатора краж.

фото: ©Yle.fi

Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин

Мужчина перебрался через границу пешком и сейчас восстанавливает силы у финских медиков.

Перебежчик из Карелии, попросивший 21 июля политического убежища в Финляндии, оказался россиянином. Как сообщила финская телекомпания Yle, мужчина перебрался через границу пешком и долго шел по пересеченной местности, поэтому сейчас ему понадобилось пройти реабилитацию у медиков в городе Куусамо.

Напомним, гражданин России был задержан пограничным патрулем на западном склоне сопки Кунтиваара. Во время предварительного допроса мужчина заявил о политическом убежище.

фото: © belnovosti.by

В поселке Карелии юноша зашел в чужую квартиру, где избил женщину и попытался ее изнасиловать

В Суоярви перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 23-летний житель Суоярви в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из поселков Суоярвского района, проник в чужую квартиру, где напал на проживавшую там женщину, избил ее и попытался изнасиловать. Однако женщина оказала насильнику активное сопротивление и позвала на помощь. В результате обвиняемый был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса на Ондской ГЭС

Михаил Охлопков рассказал о госпитализации заболевших COVID-19 на ГЭС.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с 18 июля у 19 строителей Ондской ГЭС в Сегежском районе выявлены случаи коронавирусной инфекции.

В первые дни медики полностью протестировали на ковидную инфекцию всех работников станции сплошным методом.

"На данный момент госпитализированы 22 человека: все, у кого выявлен ковид, а также три человека с признаками ОРВИ.

Большинство, 18 человек, госпитализированы в Сегежскую ЦРБ, еще 3 человека – в Беломорскую ЦРБ, 1 человек - в Республиканскую инфекционную больницу", - написал Охлопков.

Всего, по словам министра здравоохранения, медицинскими работниками осмотрены 83 человека из круга контактных лиц работников ГЭС. На самоизоляции находятся 52 человека. Компьютерная томография сделана 21 человеку. С пневмонией в Сегежской ЦРБ лечатся 9 человек, амбулаторно - 5 человек, в обсерватор помещены также 5 человек.

На станции проведены противоэпидемические мероприятия.

Напомним, COVID-19 выявлен у 15 сотрудников Ондской ГЭС.

фото: pixabay

Компания детей в Петрозаводске замучила кошку до смерти

В понедельник, 20 июля, в районе Старой Кукковки две девочки обратились в местную передержку за помощью для раненой кошки.

"По словам девочек, компания детей избивала её палкой и жгла зажигалкой, - написала петрозаводчанка Наталья. - Судя по внешнему виду - кошка домашняя. Ей была оказана медицинская помощь, диагноз: сотрясение головного мозга или закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушибы мягких тканей, ожог ротовой полости, ожоги головы. Состояние – тяжелое".

По словам Натальи, несмотря на все усилия и медицинскую помощь, кошку спасти не удалось: умерла в тяжёлых муках.

На сегодняшний день устанавливаются виновные издевательств над животным.

"На помощь пришла депутат городского совета Петрозаводска Васильева Елизавета Владимировна, - сообщила Наталья. - С ее помощью к делу привлечены юристы для составления заявлений в полицию и прокуратуру, данный случай взят под ее депутатский контроль".

фото: © "Столица на Онего"

Светофор появится у школы Петрозаводска, где родители ждали пешеходного перехода более 20 лет (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание у школы №11, где ведутся работы по установке светофорного объекта и организации пешеходного перехода.

К 1 сентября на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова подрядчик должен установить светофор и обустроить пешеходный переход с тротуарами. Этого события в школе №11 ждали не один десяток лет. Дети каждый день рисковали жизнью по дороге в образовательное учреждение. Так, в прошлом году одиннадцатиклассница попала под колеса автомобиля у школы.

"К нам поступали массовые обращения от представителей родительской общественности, которые справедливо говорили о том, что дети по пути в школу не могут безопасно пересекать проезжие части. В этом году у нас появилась уникальная возможность для проведения работ с привлечением средств по нацпроекту. Необходимый контракт был заключен в апреле. До 1 сентября светофор здесь должен появиться. Это будет первый этап работ. В следующем году будем искать возможности продолжить обустройство данной территории в части дооборудования тротуаров", - рассказал сегодня в ходе выездного совещания с главой Петрозаводска Ириной Мирошник председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Светофор у школы №11 стал одним из четырех таких объектов, попавших в план работ на это лето в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Светофоры и другие недостающие элементы, обеспечивающие безопасный подход детей к школам и садикам, появятся на улице Генерала Фролова (в районе домов № 9 и №14), на пешеходном переходе на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Московской, на улице Ключевой в районе пересечения с улицей Сусанина.

Обустройство регулируемого пешеходного перехода на Перевалке у школы №11 обойдется в 7,5 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта в этом году на новые светофоры в Петрозаводске уйдет около 20 млн рублей.

"Напроект "Безопасные и качественные дороги" позволяет не только отремонтировать тротуары и проезжую часть, но и самое главное – обеспечить безопасность участников движения - автомобилистов и пешеходов, создать безопасные условия для школьников и воспитанников детских садов. Выбирая места для установки объектов, мы выполняли пожелания образовательных организаций, родителей, предписания ГИБДД и прокуратуры. Нацпроект и республиканская субсидия позволит нам обустроить самые проблемные территории города", - отметила Ирина Мирошник.

По словам главы города, с помощью средств республиканской субсидии в Петрозаводске в этом году будут проведены и другие мероприятия по безопасности движения: установка ограждений, нанесение разметки, замена остановочных комплексов.

"Таким образом, движение в Петрозаводске будет не только удобным, но и безопасным", - подытожила Мирошник.

Участвовавшая в совещании депутат Петросовета Елизавета Васильева со своей стороны отметила, что народные избранники будут следить за качеством и сроками выполнения работ у школы №11.

"Мы надеемся, что 1 сентября пройдет в традиционном режиме, с праздничными линейками, и у школы №11 все работы к этому времени будут выполнены. Депутаты будут контролировать работу подрядчика на всех этапах. Пешеходный переход - это долгожданный объект. То, что он наконец появится у школы, рядом с которой очень интенсивное движение, это очень важно для всех горожан", - сказала депутат.

фото: © МВД Карелии

Полицейские в Карелии спасли людей из задымленной квартиры и потушили пожар

Полицейские ночью во время дежурства спасли людей на пожаре и потушили огонь, сообщили в МВД Карелии.

Во время ночного дежурства экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по Петрозаводску, находясь на маршруте патрулирования, заметил густой чёрный дым, который шёл из квартиры одного из домов по улице Олонецкой. Подъехав к месту происшествия, полицейские услышали женские крики о помощи.

Доложив в дежурную часть, сотрудники полиции Станислав Беляевский и Кирилл Антонов бросились к месту возгорания. В квартире они обнаружили женщину и мужчину, который уже плохо ориентировался в окружающей обстановке из-за отравления продуктами горения. Сотрудники ППС успели вывести женщину, при этом сами получили порцию угарного газа.

В этот момент к ним на помощь подоспели сотрудники ДПС Денис Федоров и Никита Федоров, которые также заметили клубы дыма с улицы. Автоинспекторы на руках вынесли пострадавшего со второго этажа на улицу. Там полицейские оказали первую помощь обоим жильцам. А сержант Никита Федоров, вернувшись в квартиру, затушил огонь, причиной которого, как было установлено позднее, стало неосторожное с ним обращение.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС, а также бригада медицинских работников, которые оказали специализированную помощь пострадавшим. Благодаря профессиональным и оперативным действиям полицейских удалось избежать трагических последствий.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии попросил Минэк помочь повысить квалификацию парикмахеру в Калевале

Артур Парфенчиков рассказал о многодетной жительнице Калевалы, которая стала предпринимателем, получив 200 тысяч рублей на организацию своего дела.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что у Натальи Павловой из Калевалы пятеро детей, трое еще не достигли совершеннолетия. Однако многодетная мама – женщина активная и любит свою работу. От агентства занятости населения Калевальского района, защитив бизнес-план, женщина получила 200 тысяч рублей на организацию своего дела.

Также Наталья бесплатно повысила свою квалификацию, пройдя обучение в рамках нацпроекта "Демография".

Предприниматель арендовала помещение в гостинице "Сампо" Калевалы и открыла парикмахерский салон. Среди посетителей предпринимателя – местные жители, но есть перспективы организовать обслуживание и гостей района.

"Поможем начинающему предпринимателю получить дальнейшие меры поддержки – компенсировать часть затрат на аренду помещения, дал поручение Минэку, - написал Парфенчиков. - Также нужно проработать вопрос о возможностях повышения квалификации таким мастерам через наши структуры поддержки малого бизнеса".

Как отметил глава Карелии, в этом году уже 4 бывших безработных района стали предпринимателями, с 2009 года, с начала действия программы – 170 калевальцев.

фото: © кадр из видео

Водителя автобуса в Петрозаводске, который прокатил пассажиров с нарушением ПДД, ждет наказание (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель автобуса проехал под запрещающий сигнал светофора, выполнив поворот не со своей полосы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска установлен водитель автобуса, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой.

В отношении 42-летнего нарушителя вынесены постановления об административных правонарушениях за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершение поворота налево с крайней правой полосы.

фото: © ntc-retec.ru

Руководство Ондской ГЭС в Карелии заявило, что у их сотрудников нет коронавируса

По информации руководства Ондской ГЭС, коронавирус выявлен у работников подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции "Ондский".

Оперштаб Карелии опубликовал уточненную информацию по ситуации с заражением COVID-19 на Ондской ГЭС в Сегежском районе.

По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме.

А 19 случаев коронавируса начиная с 18 июля подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ "Ондский" (вновь строящаяся распределительная подстанция).

Все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Вновь строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 километре от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят РП, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключён.

Ранее сообщалось, что на Ондской ГЭС произошла вспышка коронавируса.

фото: © ГИБДД Карелии

При ДТП на трассе в Карелии пострадала 18-летняя пассажирка

Авария произошла в минувшитй вторник на федеральной трассе "Сортавала".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 21 июля в 19:00 на 250 км (+280 м) федеральной автодороги "Сортавала". 20-летний водитель автомобиля Subaru Forester при прохождении левого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась на бок.

В результате происшествия пострадала 18-летняя пассажирка. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины.

фото: pixabay

Строительство в Карелии резко сократилось в 2020 году

Резкий спад произошел в строительстве в Карелии в первом полугодии 2020 года несмотря на то, что отрасль не попала под ограничения, вводившиеся для бизнеса из-за эпидемии коронавируса.

Показатели работы отрасли приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2020 года.

Общий объём строительных работ сократился в сопоставимых ценах на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жилищное строительство упало на 28,6%. О причинах спада в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Борис Вишневский: "Я приехал, чтобы Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким"

Известный российский оппозиционер приехал в Карелию на оглашение приговора по "делу Дмитриева ".

Оглашение приговора по громкому "делу Дмитриева " было назначено 22 июля на 14 часов 30 минут, но друзья и знакомые карельского исследователя сталинских репрессий стали собираться у здания городского суда Петрозаводска чуть ли не с полудня. Многие из тех, кто пришел поддержать Юрия Дмитриева, приехали в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков страны.

"Я лично с Юрием Дмитриевым не знаком, знаком только заочно, – рассказал "Столице на Онего" известный российский оппозиционер, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. – Слежу несколько лет за этим чудовищным делом, очень радовался, когда его оправдали после первого суда, и очень огорчился, когда все это возобновилось, но очень надеюсь, что приговор будет законным и справедливым, а такой может быть только один – полное оправдание".

По словам Вишневского, он приехал на оглашение приговора, чтобы "Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким".

"Чтобы поддержать, чтобы незримо стоять у него за спиной – это абсолютно необходимая вещь для любого человека, который оказывается в трудной ситуации, тем более для того, который подвергается преследованию, – сказал депутат. – Мне очень жаль, что мне не удавалось приехать на этот процесс раньше, все время мешали дела, но сейчас я смог, наконец, выбраться. У меня закончился парламентский сезон и появилась возможность приехать на оглашение приговора".

Читайте репортаж об оглашении приговора Юрию Дмитриеву в рубрике "Тема недели"

фото: © Столица на Онего

Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров всех групп.

"Станция переливания крови приглашает доноров всех групп для сдачи крови в связи с острой потребностью с 8.00 до 13.00 в рабочие дни",- пишут в паблике станции.

Напомним, записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Безработица в Карелии резко выросла, но массовых увольнений не заметно

Управление труда и занятости Карелии не зафиксировало массовых увольнений работников предприятий в период эпидемии, хотя официальная статистика показывает резкий рост регистрируемой безработицы.

По словам руководителя Управления Елены Фроловой, численность работников предприятий и других организаций Карелии, уволенных в период пандемии коронавируса, не отличается от ежегодной статистики.

Об этом она заявила в эфире телеканалу "Россия 24. Карелия". "На сегодняшний день сведения о высвобождении (работников – прим. ред.) сравнимы с прошлым годом. То есть никакого всплеска увольнений, высвобождений мы не наблюдаем, но, конечно же, возросла численность работников, которые выведены в режим неполного рабочего времени", - сказала Фролова. Вместе с тем, регистрируемая безработица в Карелии резко выросла в первом полугодии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Ирина Мирошник: "Работы, которые сегодня ведутся в школах во всех районах Петрозаводска, впечатляют"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе представителями Петросовета проконтролировали ход ремонтных работ в школе №11.

В школе, отметившей в прошлом году 60-летие, ремонт выполнен с опережением установленных сроков практически на месяц. Здесь впервые был сделан капремонт санузлов, состоянию которых было немало претензий со стороны Роспотребнадзора.

"К юбилею мы получили хороший подарок - отремонтированы все санузлы в школе. В пяти туалетах поменяли полы, потолки, трубы, инженерные сети, сантехнику, установили кабинки, стены выложили плиткой. Был проведен большой ремонт за счет субсидии в 1,6 млн рублей. Поскольку работы были очень пыльными, теперь будем мыть школу, чтобы потом сделать косметику – что-то подкрасить, навести лоск к 1 сентября", - сказала директор школы №11 Оксана Королевская, показывая учреждения представителям администрации города и горсовета.

В школе №11, где в новом учебном году откроется три первых класса, сейчас ведется приемка выполненных работ представителем технического надзора.

В 18 школах и детских садах ремонты продолжаются за счет республиканской субсидии в 70 млн рублей.

"Школы построены 50-60 лет назад, они не знали капремонтов и замены инженерных сетей. Поэтому те работы, которые сегодня ведутся в учреждениях во всех районах города, впечатляют. Косметический ремонт мы делаем во всех школах, капремонт (замена кровли, инженерных сетей, санитарных узлов) – в нескольких. Но все это необходимо сделать по современным санитарным эпидемиологическим нормам. Много делается с точки зрения обеспечения безопасности учреждений – установки противопожарной системы, ремонта, модернизации, усиления контрукций зданий. Главное, чтобы все было эстетично, комфортно и безопасно", - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Депутат Петрозаводского городского совета Елизавета Васильева считает, что в 11-й школе работы выполнены качественно, дети оценят произошедшие изменения.

"Для каждой школы ремонт санузлов – это сложный дорогостоящий процесс. Но такой ремонт необходим и востребован в учреждениях, здания которых довольно старые. Сегодня мы посмотрели, как выполнены работы. Все выглядит очень достойно. У школы есть еще месяц, чтобы навести порядок перед встречей детей", - считает депутат.

фото: © "Столица на Онего"

Роспотребнадзор признал небезопасными пляжи в Петрозаводске

Специалисты Роспотребнадзора Карелии проверили качества воды и почвы в излюбленных местах отдыха петрозаводчан.

По сообщению управлении Роспотребнадзора по Карелии, в июле было отобрано две пробы воды из реки Лососинка в районе места отдыха набережной Гюллинга, из Онежского озера на пляже на улице Московская и одна проба почвы в зоне отдыха "Пески".

В результате пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям по количеству общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, а проба почвы не соответствует нормативам по микробиологическим показателям по индексу бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

В Роспотребнадзоре просят петрозаводчан учесть данную информацию при выборе места отдыха.

Ранее сообщалось, кишечная палочка на пляже в Петрозаводске в 10 раз превышает норму.

фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

За время пандемии от коронавируса в России скончались более 12 тысяч человек

За последние сутки в России подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние 24 часа в России выявлено 5 862 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели 572 053 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 9 669 пациентов.

Летальных случаев за все время: 12 745. За последние сутки подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 255 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 июля остаётся 267 171 человек.

фото: pixabay

Почти все основные экономические показатели Карелии ухудшились в 2020 году

Официальная статистика показала сокращение всех основных экономических показателей Карелии в первом полугодии 2020 года за исключением промышленного производства.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелии" за январь-июнь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в розничной торговле произошло сокращение оборота на 1,1%, в общественном питании – на 12,1%, в сфере платных услуг – на 15,4%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Елена Афонина/ТАСС

Пенсионеры получат отсрочку платежей по кредитам: закон вступил в силу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по кредитам пенсионеров.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня его опубликования.

Предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Предприниматели получили пользу от коронавируса, считает бизнес-омбусмен в Карелии

Предприниматели, которые во время пандемии коронавируса быстро перевели свой бизнес в онлайн-формат, не только избежали кризиса, но и смогли улучшить свои дела.

Такое мнение в эфире ГТРК "Карелия" высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова.

"У некоторых бизнес вырос, как ни странно. Те предприниматели, которые быстро сориентировались, и, то что мы говорим – цифровизация – перевели свой бизнес на цифру, создали какие-то маркетплейсы (интернет-магазины – прим. ред.), подключились к тому маркетплейсу, который создан в Карелии, у них, как ни странно, бизнес вырос", - считает Гнетова. По ее мнению, есть и другие позитивные результаты эпидемии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".